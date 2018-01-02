Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,29 0,00 0,00 Acıpayam Selüloz 2,64 -0,38 -0,38 Adana Çimento (A) 6,04 0,67 0,67 Adana Çimento (B) 4,25 0,71 0,71 Adana Çimento (C) 0,88 4,76 4,76 Adel Kalemcilik 16,59 0,79 0,79 Adese Alışveriş Ticaret 2,00 0,50 0,50 Afyon Çimento 7,76 -0,26 -0,26 AG Anadolu Grubu Holding 24,12 1,77 1,77 Ak Enerji 0,96 5,49 5,49 Akbank 10,05 2,03 2,03 Akçansa 10,95 0,64 0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 6,00 1,18 1,18 Akfen GMYO 2,47 2,49 2,49 Akın Tekstil 13,95 -1,13 -1,13 Akiş GMYO 3,13 0,00 0,00 Akmerkez GMYO 20,46 0,00 0,00 Aksa 13,35 3,89 3,89 Aksa Enerji 4,22 2,18 2,18 Aksel Yat. Hol. 0,55 Aksigorta 3,34 0,91 0,91 Aksu Enerji 10,21 1,59 1,59 Akyürek Pazarlama 0,26 0,00 0,00 Alarko Carrıer 60,35 -0,33 -0,33 Alarko GMYO 51,20 0,69 0,69 Alarko Holding 7,28 0,28 0,28 Albaraka Türk 1,53 -1,29 -1,29 Alcatel Lucent Teletaş 8,10 1,50 1,50 Alkim Kağıt 5,23 2,55 2,55 Alkim Kimya 25,32 1,28 1,28 Altınyağ 1,23 -0,81 -0,81 Altınyunus Çeşme 4,88 -3,37 -3,37 Anadolu Cam 2,64 0,38 0,38 Anadolu Efes 24,16 -0,17 -0,17 Anadolu Hayat Emek. 8,12 -1,58 -1,58 Anadolu Isuzu 10,76 18,24 18,24 Anadolu Sigorta 3,07 -0,97 -0,97 Anel Elektrik 3,80 0,80 0,80 Anel Telekom 0,49 -2,00 -2,00 Arçelik 21,50 -0,09 -0,09 Arena Bilgisayar 4,28 1,18 1,18 Armada Bilgisayar 6,60 -2,65 -2,65 Arsan Tekstil 1,77 1,14 1,14 Artı Yatırım Holding 0,96 2,13 2,13 Aselsan 32,98 3,71 3,71 Asil Çelik< 4,30 0,23 0,23 Aslan Çimento 38,50 0,79 0,79 Ata GMYO 4,69 -2,09 -2,09 Atakule GMYO 2,08 1,46 1,46 Atlantik Petrol Ürünleri 1,40 0,72 0,72 Atlantis Yatırım Holding 0,49 0,00 0,00 Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,50 2,10 2,10 Avrasya GMYO 1,60 1,27 1,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,69 0,60 0,60 Avrupa Yatırım Holding 1,78 -2,73 -2,73 Ayen Enerji 4,88 1,04 1,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 0,00 0,00 Aygaz 16,06 -0,06 -0,06 Bagfaş 10,84 3,24 3,24 Bak Ambalaj 5,30 3,11 3,11 Balatacılar Balatacılık 0,56 0,00 0,00 Bantaş Ambalaj 4,17 1,96 1,96 Banvit 22,40 4,58 4,58 Baştaş Başkent Çimento 2,50 1,63 1,63 Batı Çimento 9,84 -0,40 -0,40 Batısöke Çimento 1,79 0,56 0,56 Bera Holding 6,25 0,81 0,81 Berkosan Yalıtım 2,21 -0,90 -0,90 Beşiktaş Futbol Yat. 4,15 1,47 1,47 Beyaz Filo 84,95 14,87 14,87 Bilici Yatırım 1,54 -1,91 -1,91 Bim Mağazalar 78,20 0,13 0,13 Bimeks 0,27 -3,57 -3,57 Birko Mensucat 0,42 2,44 2,44 Birlik Mensucat 1,42 0,71 0,71 Bısaş Tekstil 1,62 -0,61 -0,61 Bizim Mağazaları 7,70 0,00 0,00 Bolu Çimento 5,41 0,56 0,56 Bomonti Elektrik 1,08 0,00 0,00 Borusan Mannesmann 11,81 0,60 0,60 Borusan Yat. Paz. 44,12 0,27 0,27 Bosch Fren Sistemleri 194,00 0,26 0,26 Bossa 4,05 0,00 0,00 Boyner Perakende Yat. 9,24 0,65 0,65 Brisa 7,34 0,96 0,96 Burçelik 3,88 0,78 0,78 Burçelik Vana 1,75 0,00 0,00 Bursa Çimento 5,27 0,38 0,38 Carrefoursa 5,62 0,72 0,72 Coca Cola İçecek 34,62 1,17 1,17 Componenta Dökümcülük 11,05 0,45 0,45 Cosmos Yat. Holding 1,27 8,55 8,55 Credıtwest Faktorıng 1,36 0,00 0,00 Çelebi 36,70 -0,76 -0,76 Çelik Halat 3,89 0,26 0,26 Çemaş Döküm 1,86 0,54 0,54 Çemtaş 4,13 1,23 1,23 Çimbeton 37,22 0,81 0,81 Çimentaş 11,56 -0,26 -0,26 Çimsa 13,73 0,29 0,29 Çuhadaroğlu Metal 2,94 0,34 0,34 Dagi Giyim 2,23 -1,76 -1,76 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,70 0,70 Dardanel 1,93 -1,03 -1,03 Datagate Bilgisayar 10,92 4,30 4,30 Demısaş Döküm 1,88 2,73 2,73 Denge Holding 8,64 0,47 0,47 Deniz GMYO 2,70 0,00 0,00 Denizbank 3,70 0,82 0,82 Denizli Cam 11,94 0,59 0,59 Derimod 7,90 5,19 5,19 Desa Deri 1,02 0,99 0,99 Despec Bilgisayar 3,62 0,84 0,84 Deva Holding 4,47 2,05 2,05 Diriteks Diriliş Tekstil 1,16 -0,85 -0,85 Ditaş Doğan 6,16 1,48 1,48 DO-CO 220,00 4,66 4,66 Doğan Burda 3,32 0,00 0,00 Doğan Gazetecilik 2,78 0,72 0,72 Doğan Holding 0,88 1,15 1,15 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,68 1,10 1,10 Doğusan 1,44 -1,37 -1,37 Doğuş GMYO 3,26 0,62 0,62 Doğuş Otomotiv 8,34 1,21 1,21 Duran Doğan Basım 3,94 4,51 4,51 Dyo Boya 7,50 -1,45 -1,45 Eczacıbaşı İlaç 4,47 1,36 1,36 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,29 6,51 6,51 Eczacıbaşı Yatırım 10,98 0,55 0,55 Edip Gayrimenkul 1,20 1,69 1,69 Ege Endüstri 326,10 1,27 1,27 Ege Gübre 26,90 1,43 1,43 Ege Profil 9,98 0,00 0,00 Ege Seramik 4,65 1,09 1,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,69 0,00 0,00 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,48 2,13 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 -5,00 -5,00 Egeplast 4,45 -4,91 -4,91 Ekiz Kimya 0,57 0,00 0,00 Emek Elektrik 1,57 -1,26 -1,26 Eminiş Ambalaj 4,67 0,65 0,65 Emlak Konut GMYO 2,85 1,42 1,42 Enka İnşaat 6,00 -0,50 -0,50 Erbosan 84,85 1,86 1,86 Ereğli Demir Celik 10,12 1,00 1,00 Ersu Gıda 1,31 0,00 0,00 Escort Teknoloji 1,27 0,79 0,79 Esem Spor Giyim 0,37 0,00 0,00 Etiler Gıda 4,69 0,00 0,00 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,96 0,00 0,00 Euro Yat. Ort. 0,86 0,00 0,00 Euro Yatırım Holding 0,61 0,00 0,00 Fenerbahçe Futbol 34,76 1,34 1,34 Finans Fin. Kir. 3,90 0,00 0,00 Finansbank 5,63 2,36 2,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 13,45 -2,61 -2,61 F-M İzmit Piston 13,65 0,81 0,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,93 0,20 0,20 Ford Otosan 61,30 1,74 1,74 Frigo Pak Gıda 0,95 0,00 Galatasaray Sportif 6,25 0,48 0,48 Garanti Bankası 10,92 1,87 1,87 Garanti Faktoring 3,27 0,31 0,31 Garanti Yat. Ort. 0,75 0,00 0,00 Gedik Girişim 1,17 -1,68 -1,68 Gedik Y. Men. Değ. 2,55 1,19 1,19 Gedik Yatırım Holding 1,36 -1,45 -1,45 Gediz Ambalaj 7,28 0,69 0,69 Gentaş 1,70 1,19 1,19 Gersan Elektrik 4,74 0,64 0,64 Global Men. Değ. 0,44 -2,22 -2,22 Global Yat. Holding 3,71 2,77 2,77 Good-Year 4,34 2,12 2,12 Göltaş Çimento 66,25 1,45 1,45 Gözde Girişim 5,60 -1,06 -1,06 GSD Denizcilik 1,36 0,74 0,74 GSD Holding 0,73 1,39 1,39 Gübre Fabrik. 4,25 0,47 0,47 Güler Yat. Holding 1,15 -0,86 -0,86 Güneş Sigorta 1,68 1,82 1,82 Halk GMYO 0,97 1,04 1,04 Halk Sigorta 1,62 1,25 Hatay Tekstil 4,94 -0,60 -0,60 Hedef Girişim 2,46 0,82 0,82 Hektaş 6,98 -0,29 -0,29 Hürriyet Gzt. 1,36 1,49 1,49 ICBC Turkey Bank 4,57 0,22 0,22 İdealist GMYO 2,07 1,47 1,47 İhlas Ev Aletleri 0,52 1,96 1,96 İhlas Gayrimenkul 1,95 -0,51 -0,51 İhlas Gazetecilik 1,19 0,85 0,85 İhlas Holding 0,53 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 0,53 3,92 3,92 İndeks Bilgisayar 11,61 0,96 0,96 Info Yatırım 1,20 1,69 1,69 İntema 24,32 -0,08 -0,08 İpek Doğal Enerji 5,42 0,93 0,93 İskenderun Demir ve Çelik 5,27 -0,38 -0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)