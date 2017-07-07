Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.510,00
|-3,57
|-9,91
|İş Bankası (B)
|1.105,10
|-0,44
|13,38
|İş Bankası (C)
|7,42
|-0,80
|49,06
|İş Bankası (Kur.)
|6.000,00
|-3,18
|İş Fin.Kir.
|1,13
|-0,88
|9,30
|İş Girişim
|1,78
|0,56
|18,67
|İş GMYO
|1,46
|0,00
|5,62
|İş Yat. Men. Değ.
|1,52
|0,00
|32,19
|İş Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|-1,19
|İşbir Holding
|106,00
|0,09
|3,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|25,00
|İttifak Holding
|2,07
|-0,96
|16,29
|İz Hayvancılık Tarım
|2,18
|-0,46
|60,29
|İzmir Demir Çelik
|3,28
|0,00
|23,77
|İzmir Fırça
|3,80
|0,00
|146,75
|İzocam
|24,62
|-0,16
|0,33
|Jantsa Jant Sanayi
|27,40
|-0,65
|33,10
|Kapital Yat. Holding
|0,59
|11,32
|40,48
|Kaplamin
|2,57
|0,00
|164,95
|Kardemir (A)
|2,02
|-1,46
|43,26
|Kardemir (B)
|2,03
|-0,49
|37,16
|Kardemir (D)
|1,83
|0,00
|59,13
|Karel Elektronik
|5,28
|5,18
|179,37
|Karsan Otomotiv
|1,22
|-1,61
|12,96
|Karsu Tekstil
|0,76
|1,33
|80,95
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,07
|-0,39
|106,94
|Kartonsan
|273,20
|-0,33
|6,37
|Katmerciler Ekipman
|12,13
|0,41
|65,71
|Kent Gıda
|146,60
|-1,08
|13,20
|Kerevitaş Gıda
|47,28
|-1,05
|33,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-5,26
|63,64
|Kiler GMYO
|3,72
|14,46
|144,74
|Klimasan Klima
|7,63
|-1,04
|0,13
|Koç Holding
|16,09
|-0,43
|19,02
|Konfrut Gıda
|16,55
|-1,72
|34,55
|Konya Çimento
|260,00
|-0,31
|0,23
|Kordsa Global
|8,28
|0,49
|33,07
|Koza Altın
|21,00
|-3,14
|28,52
|Koza Madencilik
|3,25
|-3,85
|51,87
|Körfez GMYO
|1,88
|-1,05
|25,33
|Kristal Kola
|2,58
|-1,15
|80,42
|Kron Telekomünikasyon
|16,65
|0,30
|231,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|9,80
|5,95
|26,60
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,39
|-0,45
|41,58
|Kütahya Porselen
|6,07
|0,00
|-16,14
|Lider Faktoring
|5,19
|0,19
|12,10
|Link Bilgisayar
|7,00
|0,29
|14,75
|Logo Yazılım
|57,25
|-0,35
|5,34
|Lokman Hekim Sağlık
|5,13
|1,38
|27,93
|Lüks Kadife
|4,90
|-1,41
|25,64
|Makina Takım
|2,17
|-1,36
|53,90
|Mardin Çimento
|4,45
|-0,22
|2,35
|Marka Yatırım Holding
|1,98
|-1,00
|120,00
|Marmaris Altınyunus
|17,96
|0,22
|-5,97
|Marshall
|36,04
|-0,66
|4,46
|Martı GMYO
|0,47
|0,00
|23,68
|Martı Otel
|0,56
|-1,75
|55,56
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|43,12
|0,09
|Mazhar Zorlu Holding
|2,57
|-2,65
|119,66
|MCT Danışmanlık
|4,89
|0,00
|-2,40
|Mega Polietilen
|1,13
|0,89
|21,51
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,81
|5,19
|35,00
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,32
|-0,41
|80,74
|Merko Gıda
|1,31
|0,00
|15,93
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|1,33
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|0,68
|3,52
|Metro Holding
|1,16
|-1,69
|28,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|-0,36
|-5,78
|Migros Ticaret
|26,70
|-0,82
|51,88
|Milpa
|1,14
|-0,87
|18,75
|Mish Dekorasyon
|0,24
|0,00
|-4,00
|Mistral GMYO
|5,12
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|88,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,50
|0,67
|25,00
|Net Holding
|2,84
|0,00
|-7,10
|Net Turizm
|1,94
|-0,51
|46,97
|Netaş Telekom.
|13,12
|1,78
|31,33
|Niğbaş Niğde Beton
|0,96
|-2,04
|26,32
|Nuh Çimento
|9,95
|0,71
|7,24
|Nurol GMYO
|5,05
|-0,20
|22,57
|Odaş Elektrik
|5,46
|0,55
|84,28
|Olmuksan-IP
|9,89
|1,02
|6,92
|Orge Enerji Elektrik
|8,53
|-0,23
|46,97
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-3,51
|13,40
|Osmanlı Menkul
|2,32
|0,87
|-22,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|2,27
|-16,67
|Otokar
|116,90
|0,00
|-10,54
|Oyak Yat. Ort.
|1,19
|11,21
|63,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,94
|0,00
|3,19
|Özak GMYO
|2,19
|1,39
|17,11
|Özbal Çelik Boru
|2,75
|1,48
|85,81
|Özderici GMYO
|1,72
|2,38
|36,51
|Özerden Plastik
|2,85
|-1,04
|17,37
|Panora GMYO
|4,00
|0,00
|-0,12
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|-0,68
|43,14
|Parsan
|11,02
|-1,17
|32,13
|Pegasus
|19,14
|3,01
|35,27
|Penguen Gıda
|2,02
|1,00
|4,66
|Pera GMYO
|1,00
|-0,99
|150,00
|Pergamon Dış Ticaret
|3,69
|-0,81
|4,35
|Petkim
|5,97
|0,00
|75,29
|Petrokent Turizm
|52,45
|6,17
|19,20
|Pimaş
|4,95
|5,32
|82,66
|Pınar Et ve Un
|9,68
|-0,31
|2,96
|Pınar Su
|2,02
|-0,49
|14,12
|Pınar Süt
|14,43
|-0,41
|-3,13
|Plastikkart
|3,04
|0,66
|10,55
|Polisan Holding
|7,48
|-0,27
|12,25
|Politeknik Metal
|37,98
|6,93
|117,46
|Prizma Press Matbaacılık
|1,95
|0,52
|-16,31
|Ray Sigorta
|1,10
|0,00
|89,66
|Reysaş GMYO
|1,07
|1,90
|59,70
|Reysaş Lojistik
|1,13
|0,00
|43,04
|Rhea Girişim
|1,23
|2,50
|11,82
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|-3,21
|-27,02
|Royal Halı
|0,93
|1,09
|-3,12
|RTA Laboratuvarları
|2,54
|2,42
|26,68
|Sabancı Holding
|10,55
|-1,22
|17,65
|Salix Yatırım Holding
|5,10
|2,20
|40,11
|Sanel Mühendislik
|1,88
|-2,59
|6,21
|Sanifoam Sünger
|2,12
|-0,93
|76,67
|Sanko Pazarlama
|3,38
|0,60
|61,12
|Saray Matbaacılık
|1,13
|0,00
|11,88
|Sarkuysan
|2,77
|1,09
|50,25
|Sasa Polyester
|6,98
|-1,13
|200,03
|Say Reklamcılık
|1,68
|0,00
|-0,59
|Sekuro Plastik
|5,15
|0,39
|-41,48
|Selçuk Ecza Deposu
|4,08
|-0,49
|36,00
|Selçuk Gıda
|0,29
|0,00
|-3,33
|Senkron Güvenlik
|1,82
|0,00
|-3,70
|Serve Kırtasiye
|0,53
|-1,85
|-10,17
|Servet GMYO
|3,43
|-1,15
|20,35
|Seyitler Kimya
|3,12
|2,63
|53,69
|Silverline Endüstri
|1,58
|-0,63
|41,07
|Sinpaş GMYO
|0,68
|-1,45
|17,24
|Soda Sanayii
|6,54
|0,15
|29,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,28
|-0,47
|77,54
|Söktaş
|2,27
|0,00
|18,76
|Sönmez Filament
|4,83
|4,09
|95,55
|Sönmez Pamuklu
|3,71
|1,37
|80,98
|Şeker Fin. Kir.
|2,07
|-1,43
|77,18
|Şekerbank
|1,31
|-1,50
|11,02
|Şişe Cam
|4,67
|-0,43
|25,09
|T. Halk Bankası
|13,18
|0,00
|43,34
|T. Kalkınma Bank.
|5,15
|-4,81
|81,98
|T.S.K.B.
|1,43
|0,00
|22,10
|T.Tuborg
|9,88
|0,30
|29,32
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|0,78
|8,33
|Tat Gıda
|7,09
|0,42
|27,09
|TAV Havalimanları
|19,04
|-2,66
|42,00
|Taze Kuru Gıda
|7,77
|-1,02
|-5,24
|Tek-Art Turizm
|0,82
|-1,20
|34,43
|Tekfen Holding
|8,77
|1,39
|40,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,31
|-0,16
|86,69
|Temapol Polimer Plastik
|5,13
|-0,19
|-45,37
|Tesco Kipa
|2,24
|-0,88
|43,59
|TGS Dış Ticaret
|4,62
|3,12
|24,19
|Tofaş Oto. Fab.
|28,72
|-0,62
|19,64
|Torunlar GMYO
|5,07
|2,42
|24,76
|Trabzonspor Sportif
|2,79
|0,36
|-1,76
|Trakya Cam
|4,13
|-1,67
|49,73
|Transtürk Hold.
|0,41
|2,50
|7,89
|TSKB GMYO
|0,64
|0,00
|-3,03
|Tuğçelik
|4,12
|0,00
|3,52
|Tukaş
|2,79
|2,57
|106,67
|Turcas Petrol
|2,00
|0,00
|36,99
|Turkcell
|11,61
|-1,53
|23,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,71
|-0,26
|4,05
|Tüpraş
|99,65
|-0,35
|51,40
|Türk Hava Yolları
|8,38
|0,84
|67,27
|Türk Prysmian Kablo
|2,39
|2,14
|14,94
|Türk Telekom
|6,09
|0,66
|15,34
|Türk Traktör
|77,15
|-0,64
|9,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,96
|-0,94
|15,49
|Ufuk Yatırım
|1,24
|0,00
|8,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|0,00
|30,77
|Ulusoy Elektrik
|11,78
|2,61
|61,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,58
|1,42
|101,12
|Umpaş Holding
|0,48
|0,00
|9,09
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,38
|-2,56
|5,56
|Uşak Seramik
|2,72
|0,00
|97,10
|Utopya Turizm
|4,82
|2,34
|117,12
|Uzertaş Boya
|0,81
|0,00
|-5,81
|Ülker Bisküvi
|21,36
|-3,09
|33,59
|Ünye Çimento
|4,23
|-0,24
|4,99
|Vakıf Fin. Kir.
|2,67
|0,38
|73,38
|Vakıf GMYO
|2,90
|0,35
|25,54
|Vakıf Yat. Ort.
|1,71
|-0,58
|51,33
|Vakıflar Bankası
|6,59
|-0,45
|52,60
|Vakko Tekstil
|2,93
|0,34
|43,63
|Vanet Gıda
|2,01
|0,00
|-14,47
|Verusa Holding
|15,98
|1,46
|9,60
|Verusaturk Girisim
|2,75
|0,36
|-12,70
|Vestel
|6,77
|-0,73
|6,61
|Vestel Beyaz Eşya
|11,25
|-0,44
|1,27
|Viking Kağıt
|0,64
|12,28
|25,49
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,13
|2,90
|77,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,52
|-0,44
|31,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,42
|-1,63
|51,25
|Yataş
|11,90
|3,48
|126,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,36
|-2,48
|4,42
|Yazıcılar Holdıng
|22,90
|1,78
|76,28
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|0,00
|-4,92
|Yeşil GMYO
|0,73
|-1,35
|28,07
|Yeşil Yapı
|1,45
|1,40
|62,92
|Yeşil Yatırım Holding
|3,40
|-8,11
|314,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.650,00
|-2,83
|-0,62
|Yonga Mobilya
|265,00
|1,92
|8,60
|Yünsa
|3,25
|1,25
|30,00
|Zorlu Enerji
|1,33
|0,00
|14,10
(Son)