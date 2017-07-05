Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.010,00
|-6,58
|İş Bankası (B)
|1.136,00
|0,00
|16,55
|İş Bankası (C)
|7,47
|0,00
|50,07
|İş Bankası (Kur.)
|6.000,00
|-3,18
|İş Fin.Kir.
|1,15
|0,00
|11,23
|İş Girişim
|1,79
|1,70
|19,33
|İş GMYO
|1,46
|-0,68
|5,62
|İş Yat. Men. Değ.
|1,54
|0,00
|33,93
|İş Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|-1,19
|İşbir Holding
|105,00
|0,00
|2,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|28,57
|İttifak Holding
|2,10
|-0,94
|17,98
|İz Hayvancılık Tarım
|2,20
|-3,51
|61,76
|İzmir Demir Çelik
|3,29
|-1,20
|24,15
|İzmir Fırça
|3,72
|0,00
|141,56
|İzocam
|24,78
|0,00
|0,98
|Jantsa Jant Sanayi
|27,86
|-2,18
|35,34
|Kapital Yat. Holding
|0,53
|-1,85
|26,19
|Kaplamin
|2,57
|-0,39
|164,95
|Kardemir (A)
|2,02
|1,51
|43,26
|Kardemir (B)
|2,02
|1,00
|36,49
|Kardemir (D)
|1,85
|1,65
|60,87
|Karel Elektronik
|5,18
|-1,71
|174,07
|Karsan Otomotiv
|1,25
|0,00
|15,74
|Karsu Tekstil
|0,77
|-1,28
|83,33
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|-1,19
|104,08
|Kartonsan
|276,60
|1,50
|7,70
|Katmerciler Ekipman
|12,25
|-1,21
|67,35
|Kent Gıda
|144,30
|0,07
|11,43
|Kerevitaş Gıda
|47,72
|-0,38
|34,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-2,63
|68,18
|Kiler GMYO
|3,32
|3,43
|118,42
|Klimasan Klima
|7,80
|0,13
|2,36
|Koç Holding
|16,24
|-0,37
|20,13
|Konfrut Gıda
|17,19
|-0,35
|39,76
|Konya Çimento
|261,50
|-0,61
|0,81
|Kordsa Global
|8,32
|0,12
|33,72
|Koza Altın
|21,06
|-3,22
|28,89
|Koza Madencilik
|3,20
|-1,84
|49,53
|Körfez GMYO
|1,92
|-0,52
|28,00
|Kristal Kola
|2,64
|6,02
|84,62
|Kron Telekomünikasyon
|16,05
|0,31
|219,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|9,30
|1,09
|20,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,42
|-0,67
|42,55
|Kütahya Porselen
|6,12
|-0,97
|-15,45
|Lider Faktoring
|5,22
|-1,51
|12,74
|Link Bilgisayar
|7,10
|-0,98
|16,39
|Logo Yazılım
|58,25
|0,26
|7,18
|Lokman Hekim Sağlık
|5,09
|-3,23
|26,93
|Lüks Kadife
|5,01
|1,21
|28,46
|Makina Takım
|2,16
|-5,68
|53,19
|Mardin Çimento
|4,50
|-0,66
|3,50
|Marka Yatırım Holding
|1,99
|-2,93
|121,11
|Marmaris Altınyunus
|18,09
|-0,17
|-5,29
|Marshall
|36,68
|-2,08
|6,32
|Martı GMYO
|0,47
|0,00
|23,68
|Martı Otel
|0,57
|-1,72
|58,33
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|42,82
|0,09
|Mazhar Zorlu Holding
|2,62
|3,97
|123,93
|MCT Danışmanlık
|4,92
|0,41
|-1,80
|Mega Polietilen
|1,11
|-1,77
|19,35
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,80
|-4,76
|33,33
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|6,99
|-0,14
|72,59
|Merko Gıda
|1,35
|0,75
|19,47
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|-1,33
|4,23
|Metro Holding
|1,17
|-2,50
|30,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|-1,42
|-5,78
|Migros Ticaret
|27,04
|-0,95
|53,81
|Milpa
|1,16
|-0,85
|20,83
|Mish Dekorasyon
|0,24
|-4,00
|-4,00
|Mistral GMYO
|5,12
|-0,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|90,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,53
|-0,65
|27,50
|Net Holding
|2,84
|-1,05
|-7,10
|Net Turizm
|1,96
|-1,51
|48,48
|Netaş Telekom.
|13,01
|-1,51
|30,23
|Niğbaş Niğde Beton
|0,96
|12,94
|26,32
|Nuh Çimento
|9,90
|0,00
|6,70
|Nurol GMYO
|5,01
|-1,76
|21,60
|Odaş Elektrik
|5,59
|-0,53
|88,66
|Olmuksan-IP
|9,64
|-3,60
|4,22
|Orge Enerji Elektrik
|8,60
|-2,05
|48,17
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|1,75
|19,59
|Osmanlı Menkul
|2,26
|3,20
|-24,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-9,27
|-16,67
|Otokar
|112,70
|-0,09
|-13,75
|Oyak Yat. Ort.
|1,06
|-0,93
|45,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,94
|-1,02
|3,19
|Özak GMYO
|2,14
|-0,47
|14,44
|Özbal Çelik Boru
|2,49
|-2,35
|68,24
|Özderici GMYO
|1,69
|-2,31
|34,13
|Özerden Plastik
|2,85
|-1,72
|17,37
|Panora GMYO
|4,00
|0,25
|-0,12
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|-1,64
|46,57
|Parsan
|11,11
|-0,80
|33,21
|Pegasus
|18,50
|-1,60
|30,74
|Penguen Gıda
|2,03
|-3,33
|5,18
|Pera GMYO
|0,98
|1,03
|145,00
|Pergamon Dış Ticaret
|3,74
|-1,32
|5,76
|Petkim
|6,01
|-0,17
|76,47
|Petrokent Turizm
|49,00
|0,33
|11,36
|Pimaş
|4,68
|2,41
|72,69
|Pınar Et ve Un
|9,67
|-0,62
|2,86
|Pınar Su
|2,07
|1,47
|16,95
|Pınar Süt
|14,52
|-1,09
|-2,52
|Plastikkart
|3,07
|-0,32
|11,64
|Polisan Holding
|7,49
|-0,93
|12,40
|Politeknik Metal
|34,92
|1,04
|99,94
|Prizma Press Matbaacılık
|1,96
|-1,01
|-15,88
|Ray Sigorta
|1,13
|-0,88
|94,83
|Reysaş GMYO
|1,02
|-2,86
|52,24
|Reysaş Lojistik
|1,12
|-3,45
|41,77
|Rhea Girişim
|1,19
|-1,65
|8,18
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|0,00
|-23,79
|Royal Halı
|0,92
|-2,13
|-4,17
|RTA Laboratuvarları
|2,46
|-1,20
|22,69
|Sabancı Holding
|10,72
|-2,01
|19,55
|Sanel Mühendislik
|1,87
|1,08
|5,65
|Sanifoam Sünger
|2,07
|-3,72
|72,50
|Sanko Pazarlama
|3,38
|-0,88
|61,12
|Saray Matbaacılık
|1,12
|-0,88
|10,89
|Sarkuysan
|2,79
|-2,45
|51,33
|Sasa Polyester
|7,05
|-0,14
|203,04
|Say Reklamcılık
|1,73
|-1,14
|2,37
|Sekuro Plastik
|5,40
|3,85
|-38,64
|Selçuk Ecza Deposu
|4,11
|-0,72
|37,00
|Selçuk Gıda
|0,30
|0,00
|0,00
|Senkron Güvenlik
|1,81
|-2,16
|-4,23
|Serve Kırtasiye
|0,53
|-1,85
|-10,17
|Servet GMYO
|3,50
|-1,41
|22,81
|Seyitler Kimya
|3,04
|0,33
|49,75
|Silverline Endüstri
|1,60
|0,00
|42,86
|Sinpaş GMYO
|0,69
|-1,43
|18,97
|Soda Sanayii
|6,54
|-0,46
|29,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,10
|0,00
|70,07
|Söktaş
|2,29
|-1,29
|19,81
|Sönmez Filament
|4,62
|-0,86
|87,04
|Sönmez Pamuklu
|3,70
|1,65
|80,49
|Şeker Fin. Kir.
|2,13
|-3,62
|82,31
|Şekerbank
|1,35
|-0,74
|14,41
|Şişe Cam
|4,71
|-0,63
|26,16
|T. Halk Bankası
|13,17
|-0,60
|43,23
|T. Kalkınma Bank.
|4,65
|-0,21
|64,31
|T.S.K.B.
|1,43
|0,00
|22,10
|T.Tuborg
|9,90
|0,00
|29,58
|Tacirler Yat. Holding
|5,04
|5,22
|38,46
|Taç Tarım Ürünleri
|2,59
|-1,15
|7,92
|Tat Gıda
|7,15
|1,13
|28,17
|TAV Havalimanları
|19,20
|0,58
|43,19
|Taze Kuru Gıda
|7,76
|0,26
|-5,37
|Tek-Art Turizm
|0,83
|-2,35
|36,07
|Tekfen Holding
|8,71
|-0,68
|39,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,37
|-1,70
|88,46
|Temapol Polimer Plastik
|5,16
|-0,77
|-45,05
|Tesco Kipa
|2,25
|0,00
|44,23
|TGS Dış Ticaret
|4,40
|-1,12
|18,28
|Tofaş Oto. Fab.
|28,74
|-2,11
|19,72
|Torunlar GMYO
|4,95
|-1,98
|21,81
|Trabzonspor Sportif
|2,76
|-2,13
|-2,82
|Trakya Cam
|4,16
|-1,19
|50,82
|Transtürk Hold.
|0,41
|0,00
|7,89
|TSKB GMYO
|0,63
|-1,56
|-4,55
|Tuğçelik
|4,14
|-2,13
|4,02
|Tukaş
|2,84
|12,25
|110,37
|Turcas Petrol
|2,00
|-0,50
|36,99
|Turkcell
|11,70
|0,52
|24,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,76
|-1,15
|4,72
|Tüpraş
|100,20
|0,10
|52,23
|Türk Hava Yolları
|8,23
|-1,44
|64,27
|Türk Prysmian Kablo
|2,35
|-1,26
|13,02
|Türk Telekom
|6,13
|-1,13
|16,10
|Türk Traktör
|78,00
|0,65
|10,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,36
|-0,30
|16,65
|Ufuk Yatırım
|1,24
|-2,36
|8,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,50
|0,00
|28,21
|Ulusoy Elektrik
|11,26
|1,17
|54,04
|Ulusoy Un Sanayi
|3,50
|0,29
|96,63
|Umpaş Holding
|0,48
|0,00
|9,09
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,39
|-2,50
|8,33
|Uşak Seramik
|2,75
|-2,48
|99,28
|Utopya Turizm
|4,71
|0,21
|112,16
|Uzertaş Boya
|0,81
|-2,41
|-5,81
|Ülker Bisküvi
|22,22
|-0,36
|38,97
|Ünye Çimento
|4,41
|4,01
|9,45
|Vakıf Fin. Kir.
|2,63
|0,00
|70,78
|Vakıf GMYO
|2,93
|-0,34
|26,84
|Vakıf Yat. Ort.
|1,71
|-1,16
|51,33
|Vakıflar Bankası
|6,58
|-0,60
|52,37
|Vakko Tekstil
|2,99
|6,79
|46,57
|Vanet Gıda
|2,04
|0,49
|-13,19
|Verusa Holding
|15,50
|0,65
|6,31
|Verusaturk Girisim
|2,74
|-2,49
|-13,02
|Vestel
|6,87
|-1,15
|8,19
|Vestel Beyaz Eşya
|11,41
|-1,21
|2,71
|Viking Kağıt
|0,56
|-3,45
|9,80
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,37
|-9,54
|97,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,58
|-0,43
|33,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|-2,62
|62,50
|Yataş
|11,84
|-3,50
|125,10
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,41
|0,00
|6,64
|Yazıcılar Holdıng
|22,58
|-1,22
|73,82
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|-0,73
|-4,92
|Yeşil GMYO
|0,74
|1,37
|29,82
|Yeşil Yapı
|1,40
|1,45
|57,30
|Yeşil Yatırım Holding
|3,86
|4,89
|370,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.700,00
|0,00
|2,40
|Yonga Mobilya
|260,00
|6,55
|Yünsa
|3,16
|-0,94
|26,40
|Zorlu Enerji
|1,36
|-0,73
|16,67
(Son)