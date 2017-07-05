Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.010,00 -6,58
İş Bankası (B) 1.136,00 0,00 16,55
İş Bankası (C) 7,47 0,00 50,07
İş Bankası (Kur.) 6.000,00 -3,18
İş Fin.Kir. 1,15 0,00 11,23
İş Girişim 1,79 1,70 19,33
İş GMYO 1,46 -0,68 5,62
İş Yat. Men. Değ. 1,54 0,00 33,93
İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 -1,19
İşbir Holding 105,00 0,00 2,94
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 28,57
İttifak Holding 2,10 -0,94 17,98
İz Hayvancılık Tarım 2,20 -3,51 61,76
İzmir Demir Çelik 3,29 -1,20 24,15
İzmir Fırça 3,72 0,00 141,56
İzocam 24,78 0,00 0,98
Jantsa Jant Sanayi 27,86 -2,18 35,34
Kapital Yat. Holding 0,53 -1,85 26,19
Kaplamin 2,57 -0,39 164,95
Kardemir (A) 2,02 1,51 43,26
Kardemir (B) 2,02 1,00 36,49
Kardemir (D) 1,85 1,65 60,87
Karel Elektronik 5,18 -1,71 174,07
Karsan Otomotiv 1,25 0,00 15,74
Karsu Tekstil 0,77 -1,28 83,33
Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 -1,19 104,08
Kartonsan 276,60 1,50 7,70
Katmerciler Ekipman 12,25 -1,21 67,35
Kent Gıda 144,30 0,07 11,43
Kerevitaş Gıda 47,72 -0,38 34,73
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 68,18
Kiler GMYO 3,32 3,43 118,42
Klimasan Klima 7,80 0,13 2,36
Koç Holding 16,24 -0,37 20,13
Konfrut Gıda 17,19 -0,35 39,76
Konya Çimento 261,50 -0,61 0,81
Kordsa Global 8,32 0,12 33,72
Koza Altın 21,06 -3,22 28,89
Koza Madencilik 3,20 -1,84 49,53
Körfez GMYO 1,92 -0,52 28,00
Kristal Kola 2,64 6,02 84,62
Kron Telekomünikasyon 16,05 0,31 219,94
Kuştur Kuşadası Turizm 9,30 1,09 20,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,42 -0,67 42,55
Kütahya Porselen 6,12 -0,97 -15,45
Lider Faktoring 5,22 -1,51 12,74
Link Bilgisayar 7,10 -0,98 16,39
Logo Yazılım 58,25 0,26 7,18
Lokman Hekim Sağlık 5,09 -3,23 26,93
Lüks Kadife 5,01 1,21 28,46
Makina Takım 2,16 -5,68 53,19
Mardin Çimento 4,50 -0,66 3,50
Marka Yatırım Holding 1,99 -2,93 121,11
Marmaris Altınyunus 18,09 -0,17 -5,29
Marshall 36,68 -2,08 6,32
Martı GMYO 0,47 0,00 23,68
Martı Otel 0,57 -1,72 58,33
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 42,82 0,09
Mazhar Zorlu Holding 2,62 3,97 123,93
MCT Danışmanlık 4,92 0,41 -1,80
Mega Polietilen 1,11 -1,77 19,35
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,80 -4,76 33,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,99 -0,14 72,59
Merko Gıda 1,35 0,75 19,47
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 0,00
Metemtur Otelcilik 1,48 -1,33 4,23
Metro Holding 1,17 -2,50 30,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 -1,42 -5,78
Migros Ticaret 27,04 -0,95 53,81
Milpa 1,16 -0,85 20,83
Mish Dekorasyon 0,24 -4,00 -4,00
Mistral GMYO 5,12 -0,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 0,00 90,00
Mondi Tire Kutsan 1,53 -0,65 27,50
Net Holding 2,84 -1,05 -7,10
Net Turizm 1,96 -1,51 48,48
Netaş Telekom. 13,01 -1,51 30,23
Niğbaş Niğde Beton 0,96 12,94 26,32
Nuh Çimento 9,90 0,00 6,70
Nurol GMYO 5,01 -1,76 21,60
Odaş Elektrik 5,59 -0,53 88,66
Olmuksan-IP 9,64 -3,60 4,22
Orge Enerji Elektrik 8,60 -2,05 48,17
Orma Orman Mahsulleri 1,16 1,75 19,59
Osmanlı Menkul 2,26 3,20 -24,41
Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -9,27 -16,67
Otokar 112,70 -0,09 -13,75
Oyak Yat. Ort. 1,06 -0,93 45,21
Oylum Sınai Yatırımlar 1,94 -1,02 3,19
Özak GMYO 2,14 -0,47 14,44
Özbal Çelik Boru 2,49 -2,35 68,24
Özderici GMYO 1,69 -2,31 34,13
Özerden Plastik 2,85 -1,72 17,37
Panora GMYO 4,00 0,25 -0,12
Park Elek.Madencilik 2,99 -1,64 46,57
Parsan 11,11 -0,80 33,21
Pegasus 18,50 -1,60 30,74
Penguen Gıda 2,03 -3,33 5,18
Pera GMYO 0,98 1,03 145,00
Pergamon Dış Ticaret 3,74 -1,32 5,76
Petkim 6,01 -0,17 76,47
Petrokent Turizm 49,00 0,33 11,36
Pimaş 4,68 2,41 72,69
Pınar Et ve Un 9,67 -0,62 2,86
Pınar Su 2,07 1,47 16,95
Pınar Süt 14,52 -1,09 -2,52
Plastikkart 3,07 -0,32 11,64
Polisan Holding 7,49 -0,93 12,40
Politeknik Metal 34,92 1,04 99,94
Prizma Press Matbaacılık 1,96 -1,01 -15,88
Ray Sigorta 1,13 -0,88 94,83
Reysaş GMYO 1,02 -2,86 52,24
Reysaş Lojistik 1,12 -3,45 41,77
Rhea Girişim 1,19 -1,65 8,18
Rodrigo Tekstil 1,89 0,00 -23,79
Royal Halı 0,92 -2,13 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,46 -1,20 22,69
Sabancı Holding 10,72 -2,01 19,55
Sanel Mühendislik 1,87 1,08 5,65
Sanifoam Sünger 2,07 -3,72 72,50
Sanko Pazarlama 3,38 -0,88 61,12
Saray Matbaacılık 1,12 -0,88 10,89
Sarkuysan 2,79 -2,45 51,33
Sasa Polyester 7,05 -0,14 203,04
Say Reklamcılık 1,73 -1,14 2,37
Sekuro Plastik 5,40 3,85 -38,64
Selçuk Ecza Deposu 4,11 -0,72 37,00
Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00
Senkron Güvenlik 1,81 -2,16 -4,23
Serve Kırtasiye 0,53 -1,85 -10,17
Servet GMYO 3,50 -1,41 22,81
Seyitler Kimya 3,04 0,33 49,75
Silverline Endüstri 1,60 0,00 42,86
Sinpaş GMYO 0,69 -1,43 18,97
Soda Sanayii 6,54 -0,46 29,05
Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 0,00 70,07
Söktaş 2,29 -1,29 19,81
Sönmez Filament 4,62 -0,86 87,04
Sönmez Pamuklu 3,70 1,65 80,49
Şeker Fin. Kir. 2,13 -3,62 82,31
Şekerbank 1,35 -0,74 14,41
Şişe Cam 4,71 -0,63 26,16
T. Halk Bankası 13,17 -0,60 43,23
T. Kalkınma Bank. 4,65 -0,21 64,31
T.S.K.B. 1,43 0,00 22,10
T.Tuborg 9,90 0,00 29,58
Tacirler Yat. Holding 5,04 5,22 38,46
Taç Tarım Ürünleri 2,59 -1,15 7,92
Tat Gıda 7,15 1,13 28,17
TAV Havalimanları 19,20 0,58 43,19
Taze Kuru Gıda 7,76 0,26 -5,37
Tek-Art Turizm 0,83 -2,35 36,07
Tekfen Holding 8,71 -0,68 39,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 -1,70 88,46
Temapol Polimer Plastik 5,16 -0,77 -45,05
Tesco Kipa 2,25 0,00 44,23
TGS Dış Ticaret 4,40 -1,12 18,28
Tofaş Oto. Fab. 28,74 -2,11 19,72
Torunlar GMYO 4,95 -1,98 21,81
Trabzonspor Sportif 2,76 -2,13 -2,82
Trakya Cam 4,16 -1,19 50,82
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,63 -1,56 -4,55
Tuğçelik 4,14 -2,13 4,02
Tukaş 2,84 12,25 110,37
Turcas Petrol 2,00 -0,50 36,99
Turkcell 11,70 0,52 24,71
Tümosan Motor ve Traktör 7,76 -1,15 4,72
Tüpraş 100,20 0,10 52,23
Türk Hava Yolları 8,23 -1,44 64,27
Türk Prysmian Kablo 2,35 -1,26 13,02
Türk Telekom 6,13 -1,13 16,10
Türk Traktör 78,00 0,65 10,32
Türker Proje Gayrimenkul 40,36 -0,30 16,65
Ufuk Yatırım 1,24 -2,36 8,77
Ulaşlar Turizm Yat. 1,50 0,00 28,21
Ulusoy Elektrik 11,26 1,17 54,04
Ulusoy Un Sanayi 3,50 0,29 96,63
Umpaş Holding 0,48 0,00 9,09
Usaş Yatırımlar Holding 0,39 -2,50 8,33
Uşak Seramik 2,75 -2,48 99,28
Utopya Turizm 4,71 0,21 112,16
Uzertaş Boya 0,81 -2,41 -5,81
Ülker Bisküvi 22,22 -0,36 38,97
Ünye Çimento 4,41 4,01 9,45
Vakıf Fin. Kir. 2,63 0,00 70,78
Vakıf GMYO 2,93 -0,34 26,84
Vakıf Yat. Ort. 1,71 -1,16 51,33
Vakıflar Bankası 6,58 -0,60 52,37
Vakko Tekstil 2,99 6,79 46,57
Vanet Gıda 2,04 0,49 -13,19
Verusa Holding 15,50 0,65 6,31
Verusaturk Girisim 2,74 -2,49 -13,02
Vestel 6,87 -1,15 8,19
Vestel Beyaz Eşya 11,41 -1,21 2,71
Viking Kağıt 0,56 -3,45 9,80
Yapı Kredi Koray GMYO 2,37 -9,54 97,50
Yapı ve Kredi Bank. 4,58 -0,43 33,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 -2,62 62,50
Yataş 11,84 -3,50 125,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,41 0,00 6,64
Yazıcılar Holdıng 22,58 -1,22 73,82
Yeni Gimat GMYO 12,27 -0,73 -4,92
Yeşil GMYO 0,74 1,37 29,82
Yeşil Yapı 1,40 1,45 57,30
Yeşil Yatırım Holding 3,86 4,89 370,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.700,00 0,00 2,40
Yonga Mobilya 260,00 6,55
Yünsa 3,16 -0,94 26,40
Zorlu Enerji 1,36 -0,73 16,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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