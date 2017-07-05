Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.010,00 -6,58 İş Bankası (B) 1.136,00 0,00 16,55 İş Bankası (C) 7,47 0,00 50,07 İş Bankası (Kur.) 6.000,00 -3,18 İş Fin.Kir. 1,15 0,00 11,23 İş Girişim 1,79 1,70 19,33 İş GMYO 1,46 -0,68 5,62 İş Yat. Men. Değ. 1,54 0,00 33,93 İş Yat. Ort. 0,83 -1,19 -1,19 İşbir Holding 105,00 0,00 2,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 28,57 İttifak Holding 2,10 -0,94 17,98 İz Hayvancılık Tarım 2,20 -3,51 61,76 İzmir Demir Çelik 3,29 -1,20 24,15 İzmir Fırça 3,72 0,00 141,56 İzocam 24,78 0,00 0,98 Jantsa Jant Sanayi 27,86 -2,18 35,34 Kapital Yat. Holding 0,53 -1,85 26,19 Kaplamin 2,57 -0,39 164,95 Kardemir (A) 2,02 1,51 43,26 Kardemir (B) 2,02 1,00 36,49 Kardemir (D) 1,85 1,65 60,87 Karel Elektronik 5,18 -1,71 174,07 Karsan Otomotiv 1,25 0,00 15,74 Karsu Tekstil 0,77 -1,28 83,33 Karsusan Su Ürünleri San. 5,00 -1,19 104,08 Kartonsan 276,60 1,50 7,70 Katmerciler Ekipman 12,25 -1,21 67,35 Kent Gıda 144,30 0,07 11,43 Kerevitaş Gıda 47,72 -0,38 34,73 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 68,18 Kiler GMYO 3,32 3,43 118,42 Klimasan Klima 7,80 0,13 2,36 Koç Holding 16,24 -0,37 20,13 Konfrut Gıda 17,19 -0,35 39,76 Konya Çimento 261,50 -0,61 0,81 Kordsa Global 8,32 0,12 33,72 Koza Altın 21,06 -3,22 28,89 Koza Madencilik 3,20 -1,84 49,53 Körfez GMYO 1,92 -0,52 28,00 Kristal Kola 2,64 6,02 84,62 Kron Telekomünikasyon 16,05 0,31 219,94 Kuştur Kuşadası Turizm 9,30 1,09 20,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 4,42 -0,67 42,55 Kütahya Porselen 6,12 -0,97 -15,45 Lider Faktoring 5,22 -1,51 12,74 Link Bilgisayar 7,10 -0,98 16,39 Logo Yazılım 58,25 0,26 7,18 Lokman Hekim Sağlık 5,09 -3,23 26,93 Lüks Kadife 5,01 1,21 28,46 Makina Takım 2,16 -5,68 53,19 Mardin Çimento 4,50 -0,66 3,50 Marka Yatırım Holding 1,99 -2,93 121,11 Marmaris Altınyunus 18,09 -0,17 -5,29 Marshall 36,68 -2,08 6,32 Martı GMYO 0,47 0,00 23,68 Martı Otel 0,57 -1,72 58,33 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 42,82 0,09 Mazhar Zorlu Holding 2,62 3,97 123,93 MCT Danışmanlık 4,92 0,41 -1,80 Mega Polietilen 1,11 -1,77 19,35 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes Tekstil 0,80 -4,76 33,33 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 6,99 -0,14 72,59 Merko Gıda 1,35 0,75 19,47 Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 0,00 Metemtur Otelcilik 1,48 -1,33 4,23 Metro Holding 1,17 -2,50 30,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 -1,42 -5,78 Migros Ticaret 27,04 -0,95 53,81 Milpa 1,16 -0,85 20,83 Mish Dekorasyon 0,24 -4,00 -4,00 Mistral GMYO 5,12 -0,19 MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 0,00 90,00 Mondi Tire Kutsan 1,53 -0,65 27,50 Net Holding 2,84 -1,05 -7,10 Net Turizm 1,96 -1,51 48,48 Netaş Telekom. 13,01 -1,51 30,23 Niğbaş Niğde Beton 0,96 12,94 26,32 Nuh Çimento 9,90 0,00 6,70 Nurol GMYO 5,01 -1,76 21,60 Odaş Elektrik 5,59 -0,53 88,66 Olmuksan-IP 9,64 -3,60 4,22 Orge Enerji Elektrik 8,60 -2,05 48,17 Orma Orman Mahsulleri 1,16 1,75 19,59 Osmanlı Menkul 2,26 3,20 -24,41 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -9,27 -16,67 Otokar 112,70 -0,09 -13,75 Oyak Yat. Ort. 1,06 -0,93 45,21 Oylum Sınai Yatırımlar 1,94 -1,02 3,19 Özak GMYO 2,14 -0,47 14,44 Özbal Çelik Boru 2,49 -2,35 68,24 Özderici GMYO 1,69 -2,31 34,13 Özerden Plastik 2,85 -1,72 17,37 Panora GMYO 4,00 0,25 -0,12 Park Elek.Madencilik 2,99 -1,64 46,57 Parsan 11,11 -0,80 33,21 Pegasus 18,50 -1,60 30,74 Penguen Gıda 2,03 -3,33 5,18 Pera GMYO 0,98 1,03 145,00 Pergamon Dış Ticaret 3,74 -1,32 5,76 Petkim 6,01 -0,17 76,47 Petrokent Turizm 49,00 0,33 11,36 Pimaş 4,68 2,41 72,69 Pınar Et ve Un 9,67 -0,62 2,86 Pınar Su 2,07 1,47 16,95 Pınar Süt 14,52 -1,09 -2,52 Plastikkart 3,07 -0,32 11,64 Polisan Holding 7,49 -0,93 12,40 Politeknik Metal 34,92 1,04 99,94 Prizma Press Matbaacılık 1,96 -1,01 -15,88 Ray Sigorta 1,13 -0,88 94,83 Reysaş GMYO 1,02 -2,86 52,24 Reysaş Lojistik 1,12 -3,45 41,77 Rhea Girişim 1,19 -1,65 8,18 Rodrigo Tekstil 1,89 0,00 -23,79 Royal Halı 0,92 -2,13 -4,17 RTA Laboratuvarları 2,46 -1,20 22,69 Sabancı Holding 10,72 -2,01 19,55 Sanel Mühendislik 1,87 1,08 5,65 Sanifoam Sünger 2,07 -3,72 72,50 Sanko Pazarlama 3,38 -0,88 61,12 Saray Matbaacılık 1,12 -0,88 10,89 Sarkuysan 2,79 -2,45 51,33 Sasa Polyester 7,05 -0,14 203,04 Say Reklamcılık 1,73 -1,14 2,37 Sekuro Plastik 5,40 3,85 -38,64 Selçuk Ecza Deposu 4,11 -0,72 37,00 Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00 Senkron Güvenlik 1,81 -2,16 -4,23 Serve Kırtasiye 0,53 -1,85 -10,17 Servet GMYO 3,50 -1,41 22,81 Seyitler Kimya 3,04 0,33 49,75 Silverline Endüstri 1,60 0,00 42,86 Sinpaş GMYO 0,69 -1,43 18,97 Soda Sanayii 6,54 -0,46 29,05 Sodaş Sodyum Sanayii 4,10 0,00 70,07 Söktaş 2,29 -1,29 19,81 Sönmez Filament 4,62 -0,86 87,04 Sönmez Pamuklu 3,70 1,65 80,49 Şeker Fin. Kir. 2,13 -3,62 82,31 Şekerbank 1,35 -0,74 14,41 Şişe Cam 4,71 -0,63 26,16 T. Halk Bankası 13,17 -0,60 43,23 T. Kalkınma Bank. 4,65 -0,21 64,31 T.S.K.B. 1,43 0,00 22,10 T.Tuborg 9,90 0,00 29,58 Tacirler Yat. Holding 5,04 5,22 38,46 Taç Tarım Ürünleri 2,59 -1,15 7,92 Tat Gıda 7,15 1,13 28,17 TAV Havalimanları 19,20 0,58 43,19 Taze Kuru Gıda 7,76 0,26 -5,37 Tek-Art Turizm 0,83 -2,35 36,07 Tekfen Holding 8,71 -0,68 39,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 -1,70 88,46 Temapol Polimer Plastik 5,16 -0,77 -45,05 Tesco Kipa 2,25 0,00 44,23 TGS Dış Ticaret 4,40 -1,12 18,28 Tofaş Oto. Fab. 28,74 -2,11 19,72 Torunlar GMYO 4,95 -1,98 21,81 Trabzonspor Sportif 2,76 -2,13 -2,82 Trakya Cam 4,16 -1,19 50,82 Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89 TSKB GMYO 0,63 -1,56 -4,55 Tuğçelik 4,14 -2,13 4,02 Tukaş 2,84 12,25 110,37 Turcas Petrol 2,00 -0,50 36,99 Turkcell 11,70 0,52 24,71 Tümosan Motor ve Traktör 7,76 -1,15 4,72 Tüpraş 100,20 0,10 52,23 Türk Hava Yolları 8,23 -1,44 64,27 Türk Prysmian Kablo 2,35 -1,26 13,02 Türk Telekom 6,13 -1,13 16,10 Türk Traktör 78,00 0,65 10,32 Türker Proje Gayrimenkul 40,36 -0,30 16,65 Ufuk Yatırım 1,24 -2,36 8,77 Ulaşlar Turizm Yat. 1,50 0,00 28,21 Ulusoy Elektrik 11,26 1,17 54,04 Ulusoy Un Sanayi 3,50 0,29 96,63 Umpaş Holding 0,48 0,00 9,09 Usaş Yatırımlar Holding 0,39 -2,50 8,33 Uşak Seramik 2,75 -2,48 99,28 Utopya Turizm 4,71 0,21 112,16 Uzertaş Boya 0,81 -2,41 -5,81 Ülker Bisküvi 22,22 -0,36 38,97 Ünye Çimento 4,41 4,01 9,45 Vakıf Fin. Kir. 2,63 0,00 70,78 Vakıf GMYO 2,93 -0,34 26,84 Vakıf Yat. Ort. 1,71 -1,16 51,33 Vakıflar Bankası 6,58 -0,60 52,37 Vakko Tekstil 2,99 6,79 46,57 Vanet Gıda 2,04 0,49 -13,19 Verusa Holding 15,50 0,65 6,31 Verusaturk Girisim 2,74 -2,49 -13,02 Vestel 6,87 -1,15 8,19 Vestel Beyaz Eşya 11,41 -1,21 2,71 Viking Kağıt 0,56 -3,45 9,80 Yapı Kredi Koray GMYO 2,37 -9,54 97,50 Yapı ve Kredi Bank. 4,58 -0,43 33,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 -2,62 62,50 Yataş 11,84 -3,50 125,10 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,41 0,00 6,64 Yazıcılar Holdıng 22,58 -1,22 73,82 Yeni Gimat GMYO 12,27 -0,73 -4,92 Yeşil GMYO 0,74 1,37 29,82 Yeşil Yapı 1,40 1,45 57,30 Yeşil Yatırım Holding 3,86 4,89 370,73 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.700,00 0,00 2,40 Yonga Mobilya 260,00 6,55 Yünsa 3,16 -0,94 26,40 Zorlu Enerji 1,36 -0,73 16,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)