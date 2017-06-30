Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.800,00
|-1,31
|İş Bankası (B)
|1.105,10
|13,38
|İş Bankası (C)
|7,45
|0,54
|49,67
|İş Bankası (Kur.)
|6.000,00
|-3,18
|İş Fin.Kir.
|1,15
|-0,86
|11,23
|İş Girişim
|1,81
|0,00
|20,67
|İş GMYO
|1,46
|0,00
|5,62
|İş Yat. Men. Değ.
|1,54
|0,65
|33,93
|İş Yat. Ort.
|0,84
|0,00
|0,00
|İşbir Holding
|105,00
|-1,41
|2,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|-2,86
|21,43
|İttifak Holding
|2,02
|0,50
|13,48
|İz Hayvancılık Tarım
|2,14
|0,00
|57,35
|İzmir Demir Çelik
|3,18
|0,32
|20,00
|İzmir Fırça
|3,75
|1,90
|143,51
|İzocam
|24,60
|-0,32
|0,24
|Jantsa Jant Sanayi
|27,06
|0,07
|31,45
|Kapital Yat. Holding
|0,53
|3,92
|26,19
|Kaplamin
|2,55
|-0,78
|162,89
|Kardemir (A)
|1,97
|0,00
|39,72
|Kardemir (B)
|1,97
|-0,51
|33,11
|Kardemir (D)
|1,75
|1,74
|52,17
|Karel Elektronik
|5,10
|3,87
|169,84
|Karsan Otomotiv
|1,27
|3,25
|17,59
|Karsu Tekstil
|0,81
|1,25
|92,86
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,11
|-0,78
|108,57
|Kartonsan
|270,70
|-0,59
|5,40
|Katmerciler Ekipman
|12,35
|-0,08
|68,72
|Kent Gıda
|151,40
|-1,05
|16,91
|Kerevitaş Gıda
|47,72
|0,21
|34,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|77,27
|Kiler GMYO
|3,12
|4,00
|105,26
|Klimasan Klima
|7,80
|0,13
|2,36
|Koç Holding
|16,18
|-0,61
|19,69
|Konfrut Gıda
|16,87
|2,43
|37,15
|Konya Çimento
|259,50
|0,00
|0,04
|Kordsa Global
|8,38
|0,60
|34,68
|Koza Altın
|20,48
|2,61
|25,34
|Koza Madencilik
|2,97
|3,85
|38,79
|Körfez GMYO
|2,03
|1,00
|35,33
|Kristal Kola
|2,22
|0,00
|55,24
|Kron Telekomünikasyon
|16,85
|0,12
|235,88
|Kuştur Kuşadası Turizm
|9,18
|0,22
|18,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,44
|-1,33
|43,20
|Kütahya Porselen
|6,07
|0,17
|-16,14
|Lider Faktoring
|5,15
|0,00
|11,23
|Link Bilgisayar
|7,12
|0,56
|16,72
|Logo Yazılım
|59,00
|0,51
|8,56
|Lokman Hekim Sağlık
|5,10
|0,99
|27,18
|Lüks Kadife
|5,08
|-0,39
|30,26
|Makina Takım
|2,11
|0,96
|49,65
|Mardin Çimento
|4,68
|0,00
|4,70
|Marka Yatırım Holding
|2,20
|11,11
|144,44
|Marmaris Altınyunus
|18,17
|1,40
|-4,87
|Marshall
|36,30
|0,67
|5,22
|Martı GMYO
|0,47
|2,17
|23,68
|Martı Otel
|0,57
|1,79
|58,33
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|42,98
|0,23
|Mazhar Zorlu Holding
|2,60
|17,12
|122,22
|MCT Danışmanlık
|4,90
|0,00
|-2,20
|Mega Polietilen
|1,15
|1,77
|23,66
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,83
|-1,19
|38,33
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,00
|-1,41
|72,84
|Merko Gıda
|1,34
|2,29
|18,58
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|0,00
|2,82
|Metro Holding
|1,18
|0,00
|31,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|0,00
|-6,12
|Migros Ticaret
|27,56
|1,17
|56,77
|Milpa
|1,21
|-1,63
|26,04
|Mish Dekorasyon
|0,25
|4,17
|0,00
|Mistral GMYO
|5,10
|0,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|-1,03
|92,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,51
|-0,66
|25,83
|Net Holding
|2,92
|1,74
|-4,48
|Net Turizm
|1,98
|3,66
|50,00
|Netaş Telekom.
|13,36
|0,00
|33,73
|Niğbaş Niğde Beton
|0,83
|0,00
|9,21
|Nuh Çimento
|9,89
|0,20
|6,59
|Nurol GMYO
|5,09
|-0,59
|23,54
|Odaş Elektrik
|5,62
|1,44
|89,68
|Olmuksan-IP
|9,87
|-0,30
|6,70
|Orge Enerji Elektrik
|8,58
|-0,69
|47,83
|Orma Orman Mahsulleri
|1,35
|1,50
|39,18
|Osmanlı Menkul
|2,19
|19,02
|-26,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,42
|-0,41
|-10,37
|Otokar
|110,80
|-1,25
|-15,20
|Oyak Yat. Ort.
|1,06
|0,95
|45,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,97
|-0,51
|4,79
|Özak GMYO
|2,15
|-0,46
|14,97
|Özbal Çelik Boru
|2,61
|0,38
|76,35
|Özderici GMYO
|1,76
|1,15
|39,68
|Özerden Plastik
|2,96
|-1,00
|21,90
|Panora GMYO
|4,01
|0,50
|0,13
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|0,00
|44,12
|Parsan
|10,85
|0,65
|30,10
|Pegasus
|18,77
|0,59
|32,65
|Penguen Gıda
|1,95
|-2,01
|1,04
|Pera GMYO
|0,98
|2,08
|145,00
|Pergamon Dış Ticaret
|3,80
|-0,78
|7,46
|Petkim
|6,06
|0,66
|77,93
|Petrokent Turizm
|49,20
|1,19
|11,82
|Pimaş
|4,64
|-0,64
|71,22
|Pınar Et ve Un
|9,73
|-0,10
|3,49
|Pınar Su
|2,05
|3,54
|15,82
|Pınar Süt
|14,71
|0,34
|-1,25
|Plastikkart
|3,07
|0,00
|11,64
|Polisan Holding
|7,53
|-1,18
|13,00
|Politeknik Metal
|33,00
|3,84
|88,14
|Prizma Press Matbaacılık
|1,93
|-0,52
|-17,17
|Ray Sigorta
|1,16
|0,87
|100,00
|Reysaş GMYO
|1,01
|-0,98
|50,75
|Reysaş Lojistik
|1,09
|-0,91
|37,97
|Rhea Girişim
|1,25
|8,70
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|0,53
|-24,19
|Royal Halı
|0,91
|-1,09
|-5,21
|RTA Laboratuvarları
|2,50
|-0,79
|24,69
|Sabancı Holding
|10,93
|-0,55
|21,89
|Sanel Mühendislik
|1,81
|0,56
|2,26
|Sanifoam Sünger
|2,23
|2,29
|85,83
|Sanko Pazarlama
|3,42
|1,79
|63,02
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,00
|9,90
|Sarkuysan
|2,81
|3,69
|52,42
|Sasa Polyester
|7,18
|1,56
|208,62
|Say Reklamcılık
|1,71
|-0,58
|1,18
|Sekuro Plastik
|5,68
|-20,00
|-35,45
|Selçuk Ecza Deposu
|4,10
|0,74
|36,67
|Selçuk Gıda
|0,31
|0,00
|3,33
|Senkron Güvenlik
|1,85
|0,00
|-2,12
|Serve Kırtasiye
|0,54
|0,00
|-8,47
|Servet GMYO
|3,47
|-0,86
|21,75
|Seyitler Kimya
|3,05
|-0,33
|50,25
|Silverline Endüstri
|1,59
|0,00
|41,96
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,00
|20,69
|Soda Sanayii
|6,56
|0,61
|29,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,10
|2,50
|70,07
|Söktaş
|2,29
|-1,29
|19,81
|Sönmez Filament
|4,57
|13,12
|85,02
|Sönmez Pamuklu
|3,81
|0,26
|85,85
|Şeker Fin. Kir.
|2,27
|0,44
|94,30
|Şekerbank
|1,23
|0,00
|4,24
|Şişe Cam
|4,60
|0,44
|23,22
|T. Halk Bankası
|13,15
|0,15
|43,01
|T. Kalkınma Bank.
|4,69
|2,18
|65,72
|T.S.K.B.
|1,42
|0,71
|21,25
|T.Tuborg
|9,99
|0,50
|30,76
|Tacirler Yat. Holding
|4,69
|-0,21
|28,85
|Taç Tarım Ürünleri
|2,61
|0,38
|8,75
|Tat Gıda
|7,13
|-1,79
|27,81
|TAV Havalimanları
|18,87
|0,91
|40,73
|Taze Kuru Gıda
|7,76
|-2,39
|-5,37
|Tek-Art Turizm
|0,84
|-1,18
|37,70
|Tekfen Holding
|8,72
|-0,11
|40,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,66
|4,39
|97,04
|Temapol Polimer Plastik
|5,23
|0,00
|-44,30
|Tesco Kipa
|2,25
|0,45
|44,23
|TGS Dış Ticaret
|4,79
|1,91
|28,76
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|-0,28
|20,38
|Torunlar GMYO
|4,92
|0,20
|21,07
|Trabzonspor Sportif
|2,87
|2,14
|1,06
|Trakya Cam
|3,87
|0,52
|40,31
|Transtürk Hold.
|0,42
|0,00
|10,53
|TSKB GMYO
|0,63
|0,00
|-4,55
|Tuğçelik
|4,10
|0,24
|3,02
|Tukaş
|2,47
|0,82
|82,96
|Turcas Petrol
|1,99
|0,00
|36,30
|Turkcell
|11,58
|0,26
|23,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,70
|0,13
|3,91
|Tüpraş
|101,20
|1,50
|53,75
|Türk Hava Yolları
|8,05
|3,07
|60,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,37
|0,42
|13,98
|Türk Telekom
|6,24
|-0,95
|18,18
|Türk Traktör
|78,95
|1,09
|11,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,50
|0,00
|17,05
|Ufuk Yatırım
|1,28
|2,40
|12,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,52
|0,66
|29,91
|Ulusoy Elektrik
|11,09
|-0,72
|51,71
|Ulusoy Un Sanayi
|3,04
|-0,98
|70,79
|Umpaş Holding
|0,47
|-2,08
|6,82
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,38
|0,00
|5,56
|Uşak Seramik
|2,78
|-0,71
|101,45
|Utopya Turizm
|4,55
|0,44
|104,95
|Uzertaş Boya
|0,83
|0,00
|-3,49
|Ülker Bisküvi
|22,20
|-0,63
|38,84
|Ünye Çimento
|4,61
|5,98
|9,76
|Vakıf Fin. Kir.
|2,69
|-5,94
|74,68
|Vakıf GMYO
|2,97
|1,02
|28,57
|Vakıf Yat. Ort.
|2,01
|-2,43
|77,88
|Vakıflar Bankası
|6,47
|-0,77
|49,82
|Vakko Tekstil
|2,93
|5,78
|43,63
|Vanet Gıda
|2,00
|-2,44
|-14,89
|Verusa Holding
|15,34
|0,59
|5,21
|Verusaturk Girisim
|2,80
|3,70
|-11,11
|Vestel
|6,87
|2,08
|8,19
|Vestel Beyaz Eşya
|11,37
|0,18
|2,35
|Viking Kağıt
|0,59
|0,00
|15,69
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,77
|19,91
|130,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,49
|0,22
|30,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,69
|2,67
|68,12
|Yataş
|11,95
|4,55
|127,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,34
|-0,43
|3,54
|Yazıcılar Holdıng
|22,80
|4,40
|75,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,34
|0,41
|-4,37
|Yeşil GMYO
|0,75
|-1,32
|31,58
|Yeşil Yapı
|1,40
|2,94
|57,30
|Yeşil Yatırım Holding
|3,76
|-2,34
|358,54
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.749,00
|-0,17
|5,35
|Yonga Mobilya
|259,90
|1,72
|6,51
|Yünsa
|3,17
|-0,31
|26,80
|Zorlu Enerji
|1,36
|0,00
|16,67
(Son)