Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)48.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)48.000,001,2018,52
İş Bankası (C)7,19-2,575,85
İş Bankası (Kur.)700.000,000,0084,21
İş Fin.Kir.3,10-0,32-19,69
İş Girişim8,334,26-56,04
İş GMYO3,031,6819,29
İş Y. Men. Değ.23,342,3740,62
İş Yat. Ort.3,197,05-5,15
İşbir Holding63,002,4417,37
İşbir Sentetik Dokuma13,943,26

Işık Plastik4,993,31

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,851,19-25,44
İttifak Holding1,221,67-45,29
İz Hayvancılık Tarım18,98-1,665,44
İzmir Demir Çelik2,33-0,43-29,60
İzmir Fırça6,520,6217,27
Jantsa Jant Sanayi65,001,8856,82
Kafein Yazılım19,03-0,83-10,82
Kalekim Kimyevi Maddeler18,10-0,93

Kaplamin25,42-0,78-24,79
Kardemir (A)7,69-0,1329,24
Kardemir (B)7,70-0,1346,11
Kardemir (D)9,221,3259,52
Karel Elektronik11,85-1,7476,23
Karsan Otomotiv3,441,475,85
Karsu Tekstil7,850,13-8,19
Kartal Yenilenebilir Enerji15,10-2,58

Kartonsan53,250,76-43,75
Katmerciler Ekipman1,420,00-18,03
Kent Gıda175,904,08-50,53
Kerevitaş Gıda4,681,96-28,88
Kervan Gıda13,009,5227,01
Kervansaray Yat. Holding0,600,00-52,38
Kiler GMYO1,65-1,20-34,26
Kızılbük GYO32,003,56

Klimasan Klima10,12-2,1319,94
Koç Holding28,38-1,1138,76
Konfrut Gıda4,586,268,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,000,85175,42
Konya Çimento988,001,54-12,57
Konya Kağıt7,260,69

Koray GMYO5,91-0,8432,81
Kordsa Teknik Tekstil31,504,65102,57
Koza Altın115,700,1719,65
Koza Madencilik18,021,5816,33
Körfez GMYO7,870,9035,69
Kristal Kola2,579,83-15,87
Kron Telekomünikasyon37,403,371,52
Kuştur Kuşadası Turizm254,308,2161,67
Kuyas Yatırım5,119,89122,17
Kütahya Porselen115,002,68127,95
Kütahya Şeker Fabrikası28,30-0,70

Lider Faktoring4,032,5418,18
Link Bilgisayar27,941,23-11,57
Logo Yazılım41,625,3733,65
Lokman Hekim Sağlık13,171,9387,29
Lüks Kadife50,500,5075,87
Makina Takım3,183,58-6,74
Manas Enerji Yönetimi16,322,64

Margün Enerji9,495,09

Marka Yatırım Holding4,219,92-34,53
Marmaris Altınyunus277,409,99149,68
Marshall226,302,63-26,21
Martı GMYO0,850,00-66,71
Martı Otel1,830,00-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım20,36-0,20

Mavi Giyim69,704,1135,05
Mazhar Zorlu Holding31,121,83-1,14
Meditera Tıbbi Malzeme51,609,79

Mega Polietilen5,73-0,17-25,20
Menderes Tekstil2,14-1,38-30,74
Mercan Kimya9,702,32

Merit Turizm30,600,99195,38
Merko Gıda4,312,86-50,12
Metemtur Yatırım4,014,16-50,40
Metro Holding1,36-2,16-27,36
Metro Petrol ve Tesisleri2,314,05-20,07
Metro Yatırım Ortaklığı1,54-1,91-32,44
Mia Teknoloji34,480,47

Migros Ticaret37,942,37-11,36
Milpa3,510,00-23,70
Mistral GMYO4,182,96-10,61
MLP Sağlık29,861,2250,28
MMC San. ve Tic. Yat.2,74-4,86-40,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,62-0,61

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,94-0,63-33,00
Mondi Tire Kutsan10,110,2033,03
Nasmed Egepol7,554,43

Naturel Enerji44,122,3224,25
Naturelgaz6,701,67

Net Holding6,681,8394,75
Netaş Telekom.16,90-0,71-39,81
Niğbaş Niğde Beton14,924,85-71,31
Nuh Çimento50,801,305,77
Nurol GMYO5,806,42-20,44
Odaş Elektrik1,340,00-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi27,004,17

Orge Enerji Elektrik6,202,1434,42
Orma Orman Mahsulleri36,50-2,14147,96
Osmanlı Menkul25,76-1,38-16,21
Ostim Endüstriyel Yat1,57-1,88-32,73
Otokar355,001,0216,67
Otto Holding36,701,94248,53
Oyak Çimento7,903,54-10,02
Oyak Yat. Ort.6,80-0,44-1,48
Oyak Yatırım Menkul45,200,44

Oylum Sınai Yatırımlar5,114,078,49
Özak GMYO6,479,8526,86
Özbal Çelik Boru27,200,37315,27
Özderici GMYO1,55-0,64-30,18
Özerden Plastik7,40-0,80-17,78
Pamel Elektrik83,001,22289,31
Panora GMYO9,20-0,6556,71
Papilon Savunma15,204,97-33,15
Park Elek.Madencilik6,19-0,4815,27
Parsan31,68-0,6930,37
Pasifik GYO14,08-0,71

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,012,13

Pegasus84,95-0,2313,87
Peker GMYO0,911,11-61,10
Penguen Gıda3,536,65-30,10
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım394,904,75

Pera GMYO1,19-0,83-32,07
Pergamon Dış Ticaret28,040,7952,98
Petkim7,800,7856,63
Petrokent Turizm7.264,202,70701,43
Pınar Et ve Un19,43-0,36-11,21
Pınar Su3,400,89-16,34
Pınar Süt17,49-0,29-22,44
Plastikkart19,611,0837,67
Polisan Holding2,910,00-24,31
Politeknik Metal556,500,8237,16
Prizma Press Matbaacılık3,55-1,11-35,22
QNB Finans Fin. Kir.81,00-1,52-35,36
QNB Finansbank39,300,10-44,14
QUA Granite Hayal Yapı12,173,57

Rainbow Polikarbonat12,30-0,65

Ral Yatırım Holding13,25-5,29198,42
Ray Sigorta13,80-1,36-10,68
Reysaş GMYO3,751,6315,67
Reysaş Lojistik4,56-0,87-11,87
Rhea Girişim1,830,55-50,81
Rodrigo Tekstil18,92-2,4738,00
Royal Halı3,322,79-3,49
RTA Laboratuvarları22,141,47-26,88
Sabancı Holding13,231,1519,99
Safkar Ege Soğutmacılık6,97-0,14-35,94
Sanel Mühendislik6,207,6481,29
Sanifoam Sünger30,86-1,66126,91
Sanko Pazarlama9,270,870,02
Saray Matbaacılık3,940,25-55,07
Sarkuysan19,800,25127,65
Sasa Polyester52,85-2,94252,70
Say Yenilenebilir Enerji29,22-1,08243,36
Sekuro Plastik16,540,6718,48
Selçuk Ecza Deposu11,803,06-12,15
Selçuk Gıda4,190,48-15,86
Selva Gıda Sanayi14,151,29

Senkron Güvenlik22,48-0,09-14,39
Serve Film Prodüksiyon12,99-0,15-18,81
Servet GMYO90,30-0,5515,18
Seyitler Kimya10,02-9,97-25,58
Silverline Endüstri4,871,46-43,37
Sinpaş GMYO4,27-0,472,15
Smartiks Yazılım5,59-2,10-36,91
Sodaş Sodyum Sanayii28,98-2,7510,04
Söktaş2,391,27-26,48
Sönmez Filament36,50-1,35-31,37
Sönmez Pamuklu8,60-0,69-41,72
Sumaş Suni Tahta92,252,6180,85
Şeker Fin. Kir.5,14-0,39-19,69
Şekerbank1,010,00-33,11
Şişe Cam13,38-0,6786,88
Şok Marketler Ticaret12,71-0,161,84
T. Halk Bankası4,51-1,53-18,88
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası16,991,49-31,80
T.S.K.B.1,440,00-17,55
T.Tuborg19,210,688,34
Tat Gıda11,960,933,45
TAV Havalimanları32,705,2153,52
Tek-Art Turizm1,26-0,79-37,62
Tekfen Holding20,240,8023,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,321,77-27,02
Temapol Polimer Plastik14,491,3326,00
Tetamat Gıda Yatırımları360,502,1066,67
TGS Dış Ticaret15,08-2,4618,65
Tofaş Oto. Fab.75,70-2,32144,90
Torunlar GMYO3,92-1,010,51
Trabzon Liman32,00-0,687,43
Trabzonspor Sportif6,06-0,66148,36
Trend GMYO6,420,47-48,93
TSKB GMYO2,871,06-40,54
Tuğçelik14,660,8981,44
Tukaş7,725,32-20,33
Turcas Petrol3,930,26-18,97
Tureks Turizm Taşımacılık11,170,63

Turkcell18,46-1,7623,76
Tümosan Motor ve Traktör19,050,6335,39
Tüpraş154,401,1842,96
Türk Hava Yolları20,02-0,6055,07
Türk İlaç Serum11,70-1,93

Türk Prysmian Kablo62,909,97421,46
Türk Telekom9,63-1,5321,91
Türk Traktör224,004,6731,48
Türker Proje Gayrimenkul128,303,5513,64
Türkiye Sigorta5,041,61-18,42
Ufuk Yatırım18,271,0536,34
Ulaşlar Turizm Yat.3,10-0,96-26,89
Ulusal Faktoring2,65-1,49

Ulusoy Elektrik60,002,5616,85
Ulusoy Un Sanayi6,70-0,8931,67
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,570,64-32,91
Utopya Turizm12,502,04-67,78
Uzertaş Boya32,722,25-42,19
Ülker Bisküvi17,43-0,11-21,90
Ünlü Yatırım Holding5,090,00

Vakıf Fin. Kir.3,090,3251,36
Vakıf GMYO1,600,00-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,551,09-24,59
Vakıflar Bankası3,68-0,81-21,87
Vakko Tekstil9,600,4253,20
Vanet Gıda4,57-4,39-40,88
VBT Yazılım21,080,96

Verusa Holding51,905,4915,13
Verusaturk Girisim24,70-1,4489,30
Vestel25,043,9050,99
Vestel Beyaz Eşya7,88-1,1377,54
Viking Kağıt6,160,16-31,56
Yapı ve Kredi Bank.3,38-2,8712,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,360,07-18,88
Yataş11,120,72-21,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,98-0,67-32,27
Yeni Gimat GMYO21,00-0,6681,16
Yeo Teknoloji53,30-0,84

Yeşil GMYO0,790,00-42,75
Yeşil Yapı0,92-1,08-50,00
Yeşil Yatırım Holding1,810,00-57,67
Yibitaş İnşaat Malzeme14.600,100,69-6,41
Yonga Mobilya25,860,23-13,19
Yükselen Çelik5,604,877,79
Yünsa12,730,32-8,36
Ziraat GMYO2,430,41

Zorlu Enerji1,660,00-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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