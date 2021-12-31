Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 48.000,00 1,20 18,52 İş Bankası (C) 7,19 -2,57 5,85 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 0,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,10 -0,32 -19,69 İş Girişim 8,33 4,26 -56,04 İş GMYO 3,03 1,68 19,29 İş Y. Men. Değ. 23,34 2,37 40,62 İş Yat. Ort. 3,19 7,05 -5,15 İşbir Holding 63,00 2,44 17,37 İşbir Sentetik Dokuma 13,94 3,26 Işık Plastik 4,99 3,31 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 1,19 -25,44 İttifak Holding 1,22 1,67 -45,29 İz Hayvancılık Tarım 18,98 -1,66 5,44 İzmir Demir Çelik 2,33 -0,43 -29,60 İzmir Fırça 6,52 0,62 17,27 Jantsa Jant Sanayi 65,00 1,88 56,82 Kafein Yazılım 19,03 -0,83 -10,82 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,10 -0,93 Kaplamin 25,42 -0,78 -24,79 Kardemir (A) 7,69 -0,13 29,24 Kardemir (B) 7,70 -0,13 46,11 Kardemir (D) 9,22 1,32 59,52 Karel Elektronik 11,85 -1,74 76,23 Karsan Otomotiv 3,44 1,47 5,85 Karsu Tekstil 7,85 0,13 -8,19 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,10 -2,58 Kartonsan 53,25 0,76 -43,75 Katmerciler Ekipman 1,42 0,00 -18,03 Kent Gıda 175,90 4,08 -50,53 Kerevitaş Gıda 4,68 1,96 -28,88 Kervan Gıda 13,00 9,52 27,01 Kervansaray Yat. Holding 0,60 0,00 -52,38 Kiler GMYO 1,65 -1,20 -34,26 Kızılbük GYO 32,00 3,56 Klimasan Klima 10,12 -2,13 19,94 Koç Holding 28,38 -1,11 38,76 Konfrut Gıda 4,58 6,26 8,40 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,00 0,85 175,42 Konya Çimento 988,00 1,54 -12,57 Konya Kağıt 7,26 0,69 Koray GMYO 5,91 -0,84 32,81 Kordsa Teknik Tekstil 31,50 4,65 102,57 Koza Altın 115,70 0,17 19,65 Koza Madencilik 18,02 1,58 16,33 Körfez GMYO 7,87 0,90 35,69 Kristal Kola 2,57 9,83 -15,87 Kron Telekomünikasyon 37,40 3,37 1,52 Kuştur Kuşadası Turizm 254,30 8,21 61,67 Kuyas Yatırım 5,11 9,89 122,17 Kütahya Porselen 115,00 2,68 127,95 Kütahya Şeker Fabrikası 28,30 -0,70 Lider Faktoring 4,03 2,54 18,18 Link Bilgisayar 27,94 1,23 -11,57 Logo Yazılım 41,62 5,37 33,65 Lokman Hekim Sağlık 13,17 1,93 87,29 Lüks Kadife 50,50 0,50 75,87 Makina Takım 3,18 3,58 -6,74 Manas Enerji Yönetimi 16,32 2,64 Margün Enerji 9,49 5,09 Marka Yatırım Holding 4,21 9,92 -34,53 Marmaris Altınyunus 277,40 9,99 149,68 Marshall 226,30 2,63 -26,21 Martı GMYO 0,85 0,00 -66,71 Martı Otel 1,83 0,00 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 20,36 -0,20 Mavi Giyim 69,70 4,11 35,05 Mazhar Zorlu Holding 31,12 1,83 -1,14 Meditera Tıbbi Malzeme 51,60 9,79 Mega Polietilen 5,73 -0,17 -25,20 Menderes Tekstil 2,14 -1,38 -30,74 Mercan Kimya 9,70 2,32 Merit Turizm 30,60 0,99 195,38 Merko Gıda 4,31 2,86 -50,12 Metemtur Yatırım 4,01 4,16 -50,40 Metro Holding 1,36 -2,16 -27,36 Metro Petrol ve Tesisleri 2,31 4,05 -20,07 Metro Yatırım Ortaklığı 1,54 -1,91 -32,44 Mia Teknoloji 34,48 0,47 Migros Ticaret 37,94 2,37 -11,36 Milpa 3,51 0,00 -23,70 Mistral GMYO 4,18 2,96 -10,61 MLP Sağlık 29,86 1,22 50,28 MMC San. ve Tic. Yat. 2,74 -4,86 -40,43 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,62 -0,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,94 -0,63 -33,00 Mondi Tire Kutsan 10,11 0,20 33,03 Nasmed Egepol 7,55 4,43 Naturel Enerji 44,12 2,32 24,25 Naturelgaz 6,70 1,67 Net Holding 6,68 1,83 94,75 Netaş Telekom. 16,90 -0,71 -39,81 Niğbaş Niğde Beton 14,92 4,85 -71,31 Nuh Çimento 50,80 1,30 5,77 Nurol GMYO 5,80 6,42 -20,44 Odaş Elektrik 1,34 0,00 -54,16 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 27,00 4,17 Orge Enerji Elektrik 6,20 2,14 34,42 Orma Orman Mahsulleri 36,50 -2,14 147,96 Osmanlı Menkul 25,76 -1,38 -16,21 Ostim Endüstriyel Yat 1,57 -1,88 -32,73 Otokar 355,00 1,02 16,67 Otto Holding 36,70 1,94 248,53 Oyak Çimento 7,90 3,54 -10,02 Oyak Yat. Ort. 6,80 -0,44 -1,48 Oyak Yatırım Menkul 45,20 0,44 Oylum Sınai Yatırımlar 5,11 4,07 8,49 Özak GMYO 6,47 9,85 26,86 Özbal Çelik Boru 27,20 0,37 315,27 Özderici GMYO 1,55 -0,64 -30,18 Özerden Plastik 7,40 -0,80 -17,78 Pamel Elektrik 83,00 1,22 289,31 Panora GMYO 9,20 -0,65 56,71 Papilon Savunma 15,20 4,97 -33,15 Park Elek.Madencilik 6,19 -0,48 15,27 Parsan 31,68 -0,69 30,37 Pasifik GYO 14,08 -0,71 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,01 2,13 Pegasus 84,95 -0,23 13,87 Peker GMYO 0,91 1,11 -61,10 Penguen Gıda 3,53 6,65 -30,10 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 394,90 4,75 Pera GMYO 1,19 -0,83 -32,07 Pergamon Dış Ticaret 28,04 0,79 52,98 Petkim 7,80 0,78 56,63 Petrokent Turizm 7.264,20 2,70 701,43 Pınar Et ve Un 19,43 -0,36 -11,21 Pınar Su 3,40 0,89 -16,34 Pınar Süt 17,49 -0,29 -22,44 Plastikkart 19,61 1,08 37,67 Polisan Holding 2,91 0,00 -24,31 Politeknik Metal 556,50 0,82 37,16 Prizma Press Matbaacılık 3,55 -1,11 -35,22 QNB Finans Fin. Kir. 81,00 -1,52 -35,36 QNB Finansbank 39,30 0,10 -44,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,17 3,57 Rainbow Polikarbonat 12,30 -0,65 Ral Yatırım Holding 13,25 -5,29 198,42 Ray Sigorta 13,80 -1,36 -10,68 Reysaş GMYO 3,75 1,63 15,67 Reysaş Lojistik 4,56 -0,87 -11,87 Rhea Girişim 1,83 0,55 -50,81 Rodrigo Tekstil 18,92 -2,47 38,00 Royal Halı 3,32 2,79 -3,49 RTA Laboratuvarları 22,14 1,47 -26,88 Sabancı Holding 13,23 1,15 19,99 Safkar Ege Soğutmacılık 6,97 -0,14 -35,94 Sanel Mühendislik 6,20 7,64 81,29 Sanifoam Sünger 30,86 -1,66 126,91 Sanko Pazarlama 9,27 0,87 0,02 Saray Matbaacılık 3,94 0,25 -55,07 Sarkuysan 19,80 0,25 127,65 Sasa Polyester 52,85 -2,94 252,70 Say Yenilenebilir Enerji 29,22 -1,08 243,36 Sekuro Plastik 16,54 0,67 18,48 Selçuk Ecza Deposu 11,80 3,06 -12,15 Selçuk Gıda 4,19 0,48 -15,86 Selva Gıda Sanayi 14,15 1,29 Senkron Güvenlik 22,48 -0,09 -14,39 Serve Film Prodüksiyon 12,99 -0,15 -18,81 Servet GMYO 90,30 -0,55 15,18 Seyitler Kimya 10,02 -9,97 -25,58 Silverline Endüstri 4,87 1,46 -43,37 Sinpaş GMYO 4,27 -0,47 2,15 Smartiks Yazılım 5,59 -2,10 -36,91 Sodaş Sodyum Sanayii 28,98 -2,75 10,04 Söktaş 2,39 1,27 -26,48 Sönmez Filament 36,50 -1,35 -31,37 Sönmez Pamuklu 8,60 -0,69 -41,72 Sumaş Suni Tahta 92,25 2,61 80,85 Şeker Fin. Kir. 5,14 -0,39 -19,69 Şekerbank 1,01 0,00 -33,11 Şişe Cam 13,38 -0,67 86,88 Şok Marketler Ticaret 12,71 -0,16 1,84 T. Halk Bankası 4,51 -1,53 -18,88 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 16,99 1,49 -31,80 T.S.K.B. 1,44 0,00 -17,55 T.Tuborg 19,21 0,68 8,34 Tat Gıda 11,96 0,93 3,45 TAV Havalimanları 32,70 5,21 53,52 Tek-Art Turizm 1,26 -0,79 -37,62 Tekfen Holding 20,24 0,80 23,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 1,77 -27,02 Temapol Polimer Plastik 14,49 1,33 26,00 Tetamat Gıda Yatırımları 360,50 2,10 66,67 TGS Dış Ticaret 15,08 -2,46 18,65 Tofaş Oto. Fab. 75,70 -2,32 144,90 Torunlar GMYO 3,92 -1,01 0,51 Trabzon Liman 32,00 -0,68 7,43 Trabzonspor Sportif 6,06 -0,66 148,36 Trend GMYO 6,42 0,47 -48,93 TSKB GMYO 2,87 1,06 -40,54 Tuğçelik 14,66 0,89 81,44 Tukaş 7,72 5,32 -20,33 Turcas Petrol 3,93 0,26 -18,97 Tureks Turizm Taşımacılık 11,17 0,63 Turkcell 18,46 -1,76 23,76 Tümosan Motor ve Traktör 19,05 0,63 35,39 Tüpraş 154,40 1,18 42,96 Türk Hava Yolları 20,02 -0,60 55,07 Türk İlaç Serum 11,70 -1,93 Türk Prysmian Kablo 62,90 9,97 421,46 Türk Telekom 9,63 -1,53 21,91 Türk Traktör 224,00 4,67 31,48 Türker Proje Gayrimenkul 128,30 3,55 13,64 Türkiye Sigorta 5,04 1,61 -18,42 Ufuk Yatırım 18,27 1,05 36,34 Ulaşlar Turizm Yat. 3,10 -0,96 -26,89 Ulusal Faktoring 2,65 -1,49 Ulusoy Elektrik 60,00 2,56 16,85 Ulusoy Un Sanayi 6,70 -0,89 31,67 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,57 0,64 -32,91 Utopya Turizm 12,50 2,04 -67,78 Uzertaş Boya 32,72 2,25 -42,19 Ülker Bisküvi 17,43 -0,11 -21,90 Ünlü Yatırım Holding 5,09 0,00 Vakıf Fin. Kir. 3,09 0,32 51,36 Vakıf GMYO 1,60 0,00 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 5,55 1,09 -24,59 Vakıflar Bankası 3,68 -0,81 -21,87 Vakko Tekstil 9,60 0,42 53,20 Vanet Gıda 4,57 -4,39 -40,88 VBT Yazılım 21,08 0,96 Verusa Holding 51,90 5,49 15,13 Verusaturk Girisim 24,70 -1,44 89,30 Vestel 25,04 3,90 50,99 Vestel Beyaz Eşya 7,88 -1,13 77,54 Viking Kağıt 6,16 0,16 -31,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,38 -2,87 12,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,36 0,07 -18,88 Yataş 11,12 0,72 -21,41 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,98 -0,67 -32,27 Yeni Gimat GMYO 21,00 -0,66 81,16 Yeo Teknoloji 53,30 -0,84 Yeşil GMYO 0,79 0,00 -42,75 Yeşil Yapı 0,92 -1,08 -50,00 Yeşil Yatırım Holding 1,81 0,00 -57,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.600,10 0,69 -6,41 Yonga Mobilya 25,86 0,23 -13,19 Yükselen Çelik 5,60 4,87 7,79 Yünsa 12,73 0,32 -8,36 Ziraat GMYO 2,43 0,41 Zorlu Enerji 1,66 0,00 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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