Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)48.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|48.000,00
|1,20
|18,52
|İş Bankası (C)
|7,19
|-2,57
|5,85
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|0,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|-0,32
|-19,69
|İş Girişim
|8,33
|4,26
|-56,04
|İş GMYO
|3,03
|1,68
|19,29
|İş Y. Men. Değ.
|23,34
|2,37
|40,62
|İş Yat. Ort.
|3,19
|7,05
|-5,15
|İşbir Holding
|63,00
|2,44
|17,37
|İşbir Sentetik Dokuma
|13,94
|3,26
|Işık Plastik
|4,99
|3,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|1,19
|-25,44
|İttifak Holding
|1,22
|1,67
|-45,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,98
|-1,66
|5,44
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-0,43
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,52
|0,62
|17,27
|Jantsa Jant Sanayi
|65,00
|1,88
|56,82
|Kafein Yazılım
|19,03
|-0,83
|-10,82
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,10
|-0,93
|Kaplamin
|25,42
|-0,78
|-24,79
|Kardemir (A)
|7,69
|-0,13
|29,24
|Kardemir (B)
|7,70
|-0,13
|46,11
|Kardemir (D)
|9,22
|1,32
|59,52
|Karel Elektronik
|11,85
|-1,74
|76,23
|Karsan Otomotiv
|3,44
|1,47
|5,85
|Karsu Tekstil
|7,85
|0,13
|-8,19
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,10
|-2,58
|Kartonsan
|53,25
|0,76
|-43,75
|Katmerciler Ekipman
|1,42
|0,00
|-18,03
|Kent Gıda
|175,90
|4,08
|-50,53
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|1,96
|-28,88
|Kervan Gıda
|13,00
|9,52
|27,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|0,00
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,65
|-1,20
|-34,26
|Kızılbük GYO
|32,00
|3,56
|Klimasan Klima
|10,12
|-2,13
|19,94
|Koç Holding
|28,38
|-1,11
|38,76
|Konfrut Gıda
|4,58
|6,26
|8,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,00
|0,85
|175,42
|Konya Çimento
|988,00
|1,54
|-12,57
|Konya Kağıt
|7,26
|0,69
|Koray GMYO
|5,91
|-0,84
|32,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|31,50
|4,65
|102,57
|Koza Altın
|115,70
|0,17
|19,65
|Koza Madencilik
|18,02
|1,58
|16,33
|Körfez GMYO
|7,87
|0,90
|35,69
|Kristal Kola
|2,57
|9,83
|-15,87
|Kron Telekomünikasyon
|37,40
|3,37
|1,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|254,30
|8,21
|61,67
|Kuyas Yatırım
|5,11
|9,89
|122,17
|Kütahya Porselen
|115,00
|2,68
|127,95
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,30
|-0,70
|Lider Faktoring
|4,03
|2,54
|18,18
|Link Bilgisayar
|27,94
|1,23
|-11,57
|Logo Yazılım
|41,62
|5,37
|33,65
|Lokman Hekim Sağlık
|13,17
|1,93
|87,29
|Lüks Kadife
|50,50
|0,50
|75,87
|Makina Takım
|3,18
|3,58
|-6,74
|Manas Enerji Yönetimi
|16,32
|2,64
|Margün Enerji
|9,49
|5,09
|Marka Yatırım Holding
|4,21
|9,92
|-34,53
|Marmaris Altınyunus
|277,40
|9,99
|149,68
|Marshall
|226,30
|2,63
|-26,21
|Martı GMYO
|0,85
|0,00
|-66,71
|Martı Otel
|1,83
|0,00
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,36
|-0,20
|Mavi Giyim
|69,70
|4,11
|35,05
|Mazhar Zorlu Holding
|31,12
|1,83
|-1,14
|Meditera Tıbbi Malzeme
|51,60
|9,79
|Mega Polietilen
|5,73
|-0,17
|-25,20
|Menderes Tekstil
|2,14
|-1,38
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,70
|2,32
|Merit Turizm
|30,60
|0,99
|195,38
|Merko Gıda
|4,31
|2,86
|-50,12
|Metemtur Yatırım
|4,01
|4,16
|-50,40
|Metro Holding
|1,36
|-2,16
|-27,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,31
|4,05
|-20,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,54
|-1,91
|-32,44
|Mia Teknoloji
|34,48
|0,47
|Migros Ticaret
|37,94
|2,37
|-11,36
|Milpa
|3,51
|0,00
|-23,70
|Mistral GMYO
|4,18
|2,96
|-10,61
|MLP Sağlık
|29,86
|1,22
|50,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,74
|-4,86
|-40,43
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,62
|-0,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,94
|-0,63
|-33,00
|Mondi Tire Kutsan
|10,11
|0,20
|33,03
|Nasmed Egepol
|7,55
|4,43
|Naturel Enerji
|44,12
|2,32
|24,25
|Naturelgaz
|6,70
|1,67
|Net Holding
|6,68
|1,83
|94,75
|Netaş Telekom.
|16,90
|-0,71
|-39,81
|Niğbaş Niğde Beton
|14,92
|4,85
|-71,31
|Nuh Çimento
|50,80
|1,30
|5,77
|Nurol GMYO
|5,80
|6,42
|-20,44
|Odaş Elektrik
|1,34
|0,00
|-54,16
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|27,00
|4,17
|Orge Enerji Elektrik
|6,20
|2,14
|34,42
|Orma Orman Mahsulleri
|36,50
|-2,14
|147,96
|Osmanlı Menkul
|25,76
|-1,38
|-16,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,57
|-1,88
|-32,73
|Otokar
|355,00
|1,02
|16,67
|Otto Holding
|36,70
|1,94
|248,53
|Oyak Çimento
|7,90
|3,54
|-10,02
|Oyak Yat. Ort.
|6,80
|-0,44
|-1,48
|Oyak Yatırım Menkul
|45,20
|0,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,11
|4,07
|8,49
|Özak GMYO
|6,47
|9,85
|26,86
|Özbal Çelik Boru
|27,20
|0,37
|315,27
|Özderici GMYO
|1,55
|-0,64
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,40
|-0,80
|-17,78
|Pamel Elektrik
|83,00
|1,22
|289,31
|Panora GMYO
|9,20
|-0,65
|56,71
|Papilon Savunma
|15,20
|4,97
|-33,15
|Park Elek.Madencilik
|6,19
|-0,48
|15,27
|Parsan
|31,68
|-0,69
|30,37
|Pasifik GYO
|14,08
|-0,71
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,01
|2,13
|Pegasus
|84,95
|-0,23
|13,87
|Peker GMYO
|0,91
|1,11
|-61,10
|Penguen Gıda
|3,53
|6,65
|-30,10
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|394,90
|4,75
|Pera GMYO
|1,19
|-0,83
|-32,07
|Pergamon Dış Ticaret
|28,04
|0,79
|52,98
|Petkim
|7,80
|0,78
|56,63
|Petrokent Turizm
|7.264,20
|2,70
|701,43
|Pınar Et ve Un
|19,43
|-0,36
|-11,21
|Pınar Su
|3,40
|0,89
|-16,34
|Pınar Süt
|17,49
|-0,29
|-22,44
|Plastikkart
|19,61
|1,08
|37,67
|Polisan Holding
|2,91
|0,00
|-24,31
|Politeknik Metal
|556,50
|0,82
|37,16
|Prizma Press Matbaacılık
|3,55
|-1,11
|-35,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|81,00
|-1,52
|-35,36
|QNB Finansbank
|39,30
|0,10
|-44,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,17
|3,57
|Rainbow Polikarbonat
|12,30
|-0,65
|Ral Yatırım Holding
|13,25
|-5,29
|198,42
|Ray Sigorta
|13,80
|-1,36
|-10,68
|Reysaş GMYO
|3,75
|1,63
|15,67
|Reysaş Lojistik
|4,56
|-0,87
|-11,87
|Rhea Girişim
|1,83
|0,55
|-50,81
|Rodrigo Tekstil
|18,92
|-2,47
|38,00
|Royal Halı
|3,32
|2,79
|-3,49
|RTA Laboratuvarları
|22,14
|1,47
|-26,88
|Sabancı Holding
|13,23
|1,15
|19,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,97
|-0,14
|-35,94
|Sanel Mühendislik
|6,20
|7,64
|81,29
|Sanifoam Sünger
|30,86
|-1,66
|126,91
|Sanko Pazarlama
|9,27
|0,87
|0,02
|Saray Matbaacılık
|3,94
|0,25
|-55,07
|Sarkuysan
|19,80
|0,25
|127,65
|Sasa Polyester
|52,85
|-2,94
|252,70
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,22
|-1,08
|243,36
|Sekuro Plastik
|16,54
|0,67
|18,48
|Selçuk Ecza Deposu
|11,80
|3,06
|-12,15
|Selçuk Gıda
|4,19
|0,48
|-15,86
|Selva Gıda Sanayi
|14,15
|1,29
|Senkron Güvenlik
|22,48
|-0,09
|-14,39
|Serve Film Prodüksiyon
|12,99
|-0,15
|-18,81
|Servet GMYO
|90,30
|-0,55
|15,18
|Seyitler Kimya
|10,02
|-9,97
|-25,58
|Silverline Endüstri
|4,87
|1,46
|-43,37
|Sinpaş GMYO
|4,27
|-0,47
|2,15
|Smartiks Yazılım
|5,59
|-2,10
|-36,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,98
|-2,75
|10,04
|Söktaş
|2,39
|1,27
|-26,48
|Sönmez Filament
|36,50
|-1,35
|-31,37
|Sönmez Pamuklu
|8,60
|-0,69
|-41,72
|Sumaş Suni Tahta
|92,25
|2,61
|80,85
|Şeker Fin. Kir.
|5,14
|-0,39
|-19,69
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-33,11
|Şişe Cam
|13,38
|-0,67
|86,88
|Şok Marketler Ticaret
|12,71
|-0,16
|1,84
|T. Halk Bankası
|4,51
|-1,53
|-18,88
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|16,99
|1,49
|-31,80
|T.S.K.B.
|1,44
|0,00
|-17,55
|T.Tuborg
|19,21
|0,68
|8,34
|Tat Gıda
|11,96
|0,93
|3,45
|TAV Havalimanları
|32,70
|5,21
|53,52
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-0,79
|-37,62
|Tekfen Holding
|20,24
|0,80
|23,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|1,77
|-27,02
|Temapol Polimer Plastik
|14,49
|1,33
|26,00
|Tetamat Gıda Yatırımları
|360,50
|2,10
|66,67
|TGS Dış Ticaret
|15,08
|-2,46
|18,65
|Tofaş Oto. Fab.
|75,70
|-2,32
|144,90
|Torunlar GMYO
|3,92
|-1,01
|0,51
|Trabzon Liman
|32,00
|-0,68
|7,43
|Trabzonspor Sportif
|6,06
|-0,66
|148,36
|Trend GMYO
|6,42
|0,47
|-48,93
|TSKB GMYO
|2,87
|1,06
|-40,54
|Tuğçelik
|14,66
|0,89
|81,44
|Tukaş
|7,72
|5,32
|-20,33
|Turcas Petrol
|3,93
|0,26
|-18,97
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,17
|0,63
|Turkcell
|18,46
|-1,76
|23,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,05
|0,63
|35,39
|Tüpraş
|154,40
|1,18
|42,96
|Türk Hava Yolları
|20,02
|-0,60
|55,07
|Türk İlaç Serum
|11,70
|-1,93
|Türk Prysmian Kablo
|62,90
|9,97
|421,46
|Türk Telekom
|9,63
|-1,53
|21,91
|Türk Traktör
|224,00
|4,67
|31,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,30
|3,55
|13,64
|Türkiye Sigorta
|5,04
|1,61
|-18,42
|Ufuk Yatırım
|18,27
|1,05
|36,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,10
|-0,96
|-26,89
|Ulusal Faktoring
|2,65
|-1,49
|Ulusoy Elektrik
|60,00
|2,56
|16,85
|Ulusoy Un Sanayi
|6,70
|-0,89
|31,67
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,57
|0,64
|-32,91
|Utopya Turizm
|12,50
|2,04
|-67,78
|Uzertaş Boya
|32,72
|2,25
|-42,19
|Ülker Bisküvi
|17,43
|-0,11
|-21,90
|Ünlü Yatırım Holding
|5,09
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|3,09
|0,32
|51,36
|Vakıf GMYO
|1,60
|0,00
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|5,55
|1,09
|-24,59
|Vakıflar Bankası
|3,68
|-0,81
|-21,87
|Vakko Tekstil
|9,60
|0,42
|53,20
|Vanet Gıda
|4,57
|-4,39
|-40,88
|VBT Yazılım
|21,08
|0,96
|Verusa Holding
|51,90
|5,49
|15,13
|Verusaturk Girisim
|24,70
|-1,44
|89,30
|Vestel
|25,04
|3,90
|50,99
|Vestel Beyaz Eşya
|7,88
|-1,13
|77,54
|Viking Kağıt
|6,16
|0,16
|-31,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,38
|-2,87
|12,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,36
|0,07
|-18,88
|Yataş
|11,12
|0,72
|-21,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,98
|-0,67
|-32,27
|Yeni Gimat GMYO
|21,00
|-0,66
|81,16
|Yeo Teknoloji
|53,30
|-0,84
|Yeşil GMYO
|0,79
|0,00
|-42,75
|Yeşil Yapı
|0,92
|-1,08
|-50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|1,81
|0,00
|-57,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.600,10
|0,69
|-6,41
|Yonga Mobilya
|25,86
|0,23
|-13,19
|Yükselen Çelik
|5,60
|4,87
|7,79
|Yünsa
|12,73
|0,32
|-8,36
|Ziraat GMYO
|2,43
|0,41
|Zorlu Enerji
|1,66
|0,00
|-34,36
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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