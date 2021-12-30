Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.430,00 0,00 17,11 İş Bankası (C) 7,38 -1,07 8,65 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,11 0,97 -19,43 İş Girişim 7,99 -0,75 -57,84 İş GMYO 2,98 2,05 17,32 İş Y. Men. Değ. 22,80 4,59 37,37 İş Yat. Ort. 2,98 -1,32 -11,39 İşbir Holding 61,50 -0,81 14,57 İşbir Sentetik Dokuma 13,50 1,28 Işık Plastik 4,83 -3,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 -2,33 -26,32 İttifak Holding 1,20 -1,64 -46,19 İz Hayvancılık Tarım 19,30 -0,52 7,22 İzmir Demir Çelik 2,34 0,00 -29,30 İzmir Fırça 6,48 -0,31 16,55 Jantsa Jant Sanayi 63,80 -2,74 53,93 Kafein Yazılım 19,19 0,89 -10,07 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,27 -2,92 Kaplamin 25,62 -3,25 -24,20 Kardemir (A) 7,70 -1,53 29,41 Kardemir (B) 7,71 -1,15 46,30 Kardemir (D) 9,10 -2,88 57,44 Karel Elektronik 12,06 4,15 79,35 Karsan Otomotiv 3,39 -1,74 4,31 Karsu Tekstil 7,84 -0,25 -8,30 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,50 2,58 Kartonsan 52,85 -0,75 -44,18 Katmerciler Ekipman 1,42 -1,39 -18,03 Kent Gıda 169,00 -1,00 -52,47 Kerevitaş Gıda 4,59 3,15 -30,24 Kervan Gıda 11,87 -3,50 15,97 Kervansaray Yat. Holding 0,60 1,69 -52,38 Kiler GMYO 1,67 -0,60 -33,47 Kızılbük GYO 30,90 1,11 Klimasan Klima 10,34 4,66 22,55 Koç Holding 28,70 -2,58 40,33 Konfrut Gıda 4,31 -1,15 2,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,45 -0,85 173,09 Konya Çimento 973,00 -1,22 -13,89 Konya Kağıt 7,21 -0,69 Koray GMYO 5,96 -1,16 33,93 Kordsa Teknik Tekstil 30,10 -1,70 93,57 Koza Altın 115,50 -2,78 19,44 Koza Madencilik 17,74 -0,95 14,53 Körfez GMYO 7,80 4,00 34,48 Kristal Kola 2,34 9,86 -23,40 Kron Telekomünikasyon 36,18 -0,11 -1,79 Kuştur Kuşadası Turizm 235,00 1,73 49,40 Kuyas Yatırım 4,65 -2,72 102,17 Kütahya Porselen 112,00 5,26 122,00 Kütahya Şeker Fabrikası 28,50 -1,72 Lider Faktoring 3,93 -4,15 15,25 Link Bilgisayar 27,60 -0,72 -12,65 Logo Yazılım 39,50 -3,52 26,85 Lokman Hekim Sağlık 12,92 -1,15 83,74 Lüks Kadife 50,25 -1,47 75,00 Makina Takım 3,07 -0,97 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 15,90 -0,56 Margün Enerji 9,03 -0,77 Marka Yatırım Holding 3,83 2,68 -40,44 Marmaris Altınyunus 252,20 9,99 127,00 Marshall 220,50 -1,21 -28,11 Martı GMYO 0,85 -2,30 -66,71 Martı Otel 1,83 0,55 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 20,40 0,20 Mavi Giyim 66,95 -0,81 29,72 Mazhar Zorlu Holding 30,56 1,60 -2,92 Meditera Tıbbi Malzeme 47,00 3,48 Mega Polietilen 5,74 -1,71 -25,07 Menderes Tekstil 2,17 -3,56 -29,77 Mercan Kimya 9,48 0,85 Merit Turizm 30,30 0,40 192,49 Merko Gıda 4,19 -1,18 -51,50 Metemtur Yatırım 3,85 1,32 -52,38 Metro Holding 1,39 1,46 -25,75 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 0,91 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,57 -0,63 -31,12 Mia Teknoloji 34,32 -2,00 Migros Ticaret 37,06 -2,16 -13,41 Milpa 3,51 -1,13 -23,70 Mistral GMYO 4,06 1,00 -13,17 MLP Sağlık 29,50 -2,45 48,47 MMC San. ve Tic. Yat. 2,88 -4,95 -37,39 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,63 -5,23 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,99 1,14 -32,57 Mondi Tire Kutsan 10,09 2,96 32,76 Nasmed Egepol 7,23 -2,17 Naturel Enerji 43,12 5,02 21,44 Naturelgaz 6,59 -1,79 Net Holding 6,56 9,88 91,25 Netaş Telekom. 17,02 -0,47 -39,39 Niğbaş Niğde Beton 14,23 -9,99 -72,63 Nuh Çimento 50,15 -1,18 4,42 Nurol GMYO 5,45 -4,39 -25,24 Odaş Elektrik 1,34 0,75 -54,16 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,92 2,94 Orge Enerji Elektrik 6,07 -1,30 31,60 Orma Orman Mahsulleri 37,30 -1,74 153,40 Osmanlı Menkul 26,12 -0,08 -15,04 Ostim Endüstriyel Yat 1,60 3,23 -31,44 Otokar 351,40 0,51 15,48 Otto Holding 36,00 -6,49 241,88 Oyak Çimento 7,63 -1,29 -13,10 Oyak Yat. Ort. 6,83 -0,44 -1,04 Oyak Yatırım Menkul 45,00 -2,72 Oylum Sınai Yatırımlar 4,91 -6,83 4,25 Özak GMYO 5,89 -0,84 15,49 Özbal Çelik Boru 27,10 -0,07 313,74 Özderici GMYO 1,56 2,63 -29,73 Özerden Plastik 7,46 2,61 -17,11 Pamel Elektrik 82,00 4,59 284,62 Panora GMYO 9,26 0,98 57,73 Papilon Savunma 14,48 9,95 -36,32 Park Elek.Madencilik 6,22 -0,64 15,83 Parsan 31,90 3,17 31,28 Pasifik GYO 14,18 -3,21 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,76 -1,18 Pegasus 85,15 -3,46 14,14 Peker GMYO 0,90 0,00 -61,53 Penguen Gıda 3,31 -0,90 -34,46 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 377,00 -1,39 Pera GMYO 1,20 0,84 -31,50 Pergamon Dış Ticaret 27,82 9,96 51,78 Petkim 7,74 -3,85 55,42 Petrokent Turizm 7.073,20 -1,76 680,36 Pınar Et ve Un 19,50 -1,47 -10,89 Pınar Su 3,37 -0,59 -17,08 Pınar Süt 17,54 -0,90 -22,22 Plastikkart 19,40 5,43 36,20 Polisan Holding 2,91 -0,68 -24,31 Politeknik Metal 552,00 3,86 36,05 Prizma Press Matbaacılık 3,59 0,84 -34,49 QNB Finans Fin. Kir. 82,25 2,68 -34,36 QNB Finansbank 39,26 -1,11 -44,19 QUA Granite Hayal Yapı 11,75 -2,08 Rainbow Polikarbonat 12,38 -1,75 Ral Yatırım Holding 13,99 -9,97 215,09 Ray Sigorta 13,99 -3,98 -9,45 Reysaş GMYO 3,69 2,22 13,82 Reysaş Lojistik 4,60 1,10 -11,09 Rhea Girişim 1,82 -0,55 -51,08 Rodrigo Tekstil 19,40 -5,83 41,50 Royal Halı 3,23 -3,58 -6,10 RTA Laboratuvarları 21,82 -3,11 -27,94 Sabancı Holding 13,08 -1,95 18,63 Safkar Ege Soğutmacılık 6,98 -0,14 -35,85 Sanel Mühendislik 5,76 -3,68 68,42 Sanifoam Sünger 31,38 0,97 130,74 Sanko Pazarlama 9,19 1,88 -0,84 Saray Matbaacılık 3,93 -0,51 -55,19 Sarkuysan 19,75 -2,13 127,08 Sasa Polyester 54,45 2,06 263,38 Say Yenilenebilir Enerji 29,54 1,23 247,12 Sekuro Plastik 16,43 -0,42 17,69 Selçuk Ecza Deposu 11,45 -0,43 -14,76 Selçuk Gıda 4,17 -1,88 -16,27 Selva Gıda Sanayi 13,97 0,14 Senkron Güvenlik 22,50 3,97 -14,32 Serve Film Prodüksiyon 13,01 3,25 -18,69 Servet GMYO 90,80 -3,30 15,82 Seyitler Kimya 11,13 -9,95 -17,33 Silverline Endüstri 4,80 -0,83 -44,19 Sinpaş GMYO 4,29 -0,92 2,63 Smartiks Yazılım 5,71 -4,99 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 29,80 -0,67 13,15 Söktaş 2,36 1,72 -27,40 Sönmez Filament 37,00 -0,43 -30,43 Sönmez Pamuklu 8,66 -1,03 -41,31 Sumaş Suni Tahta 89,90 -1,26 76,24 Şeker Fin. Kir. 5,16 -1,90 -19,38 Şekerbank 1,01 -1,94 -33,11 Şişe Cam 13,47 -2,74 88,14 Şok Marketler Ticaret 12,73 -3,05 2,00 T. Halk Bankası 4,58 -1,29 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 16,74 -4,34 -32,80 T.S.K.B. 1,44 0,00 -17,55 T.Tuborg 19,08 -0,26 7,61 Tat Gıda 11,85 -0,92 2,50 TAV Havalimanları 31,08 -4,37 45,92 Tek-Art Turizm 1,27 4,96 -37,13 Tekfen Holding 20,08 -2,24 22,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,21 -2,05 -28,29 Temapol Polimer Plastik 14,30 -2,39 24,35 Tetamat Gıda Yatırımları 353,10 -2,22 63,25 TGS Dış Ticaret 15,46 6,25 21,64 Tofaş Oto. Fab. 77,50 4,17 150,72 Torunlar GMYO 3,96 0,76 1,54 Trabzon Liman 32,22 8,41 8,17 Trabzonspor Sportif 6,10 -1,77 150,00 Trend GMYO 6,39 0,47 -49,16 TSKB GMYO 2,84 -1,39 -41,16 Tuğçelik 14,53 -3,13 79,83 Tukaş 7,33 0,14 -24,36 Turcas Petrol 3,92 -2,24 -19,18 Tureks Turizm Taşımacılık 11,10 3,16 Turkcell 18,79 -4,13 25,97 Tümosan Motor ve Traktör 18,93 -5,63 34,54 Tüpraş 152,60 -2,30 41,30 Türk Hava Yolları 20,14 -4,46 56,00 Türk İlaç Serum 11,93 -2,13 Türk Prysmian Kablo 57,20 10,00 374,20 Türk Telekom 9,78 -2,49 23,81 Türk Traktör 214,00 0,23 25,61 Türker Proje Gayrimenkul 123,90 -0,96 9,74 Türkiye Sigorta 4,96 -1,20 -19,72 Ufuk Yatırım 18,08 0,44 34,93 Ulaşlar Turizm Yat. 3,13 -2,19 -26,18 Ulusal Faktoring 2,69 -0,74 Ulusoy Elektrik 58,50 -3,15 13,92 Ulusoy Un Sanayi 6,76 -1,31 32,85 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,56 -1,27 -33,33 Utopya Turizm 12,25 -0,16 -68,43 Uzertaş Boya 32,00 -2,79 -43,46 Ülker Bisküvi 17,45 -1,19 -21,81 Ünlü Yatırım Holding 5,09 -0,78 Vakıf Fin. Kir. 3,08 -1,60 50,87 Vakıf GMYO 1,60 0,00 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 5,49 0,73 -25,41 Vakıflar Bankası 3,71 -0,80 -21,23 Vakko Tekstil 9,56 -0,52 52,56 Vanet Gıda 4,78 9,89 -38,16 VBT Yazılım 20,88 -1,88 Verusa Holding 49,20 3,06 9,14 Verusaturk Girisim 25,06 2,87 92,06 Vestel 24,10 -0,74 45,32 Vestel Beyaz Eşya 7,97 1,53 79,56 Viking Kağıt 6,15 -1,13 -31,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,48 0,58 16,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,34 0,41 -18,93 Yataş 11,04 -0,90 -21,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,00 -1,64 -31,82 Yeni Gimat GMYO 21,14 -1,86 82,37 Yeo Teknoloji 53,75 -0,74 Yeşil GMYO 0,79 0,00 -42,75 Yeşil Yapı 0,93 0,00 -49,46 Yeşil Yatırım Holding 1,81 -2,16 -57,67 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.500,00 -3,33 -7,05 Yonga Mobilya 25,80 -0,62 -13,39 Yükselen Çelik 5,34 0,95 2,78 Yünsa 12,69 -1,63 -8,65 Ziraat GMYO 2,42 -2,02 Zorlu Enerji 1,66 -1,19 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi