Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.430,00 -0,04 17,11 İş Bankası (C) 7,46 0,00 9,82 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,08 1,32 -20,21 İş Girişim 8,05 0,50 -57,52 İş GMYO 2,92 0,00 14,96 İş Y. Men. Değ. 21,80 -0,27 31,35 İş Yat. Ort. 3,02 1,34 -10,20 İşbir Holding 62,00 -5,34 15,50 İşbir Sentetik Dokuma 13,33 2,93 Işık Plastik 4,99 -3,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 0,00 -24,56 İttifak Holding 1,22 -0,81 -45,29 İz Hayvancılık Tarım 19,40 -0,31 7,78 İzmir Demir Çelik 2,34 0,43 -29,30 İzmir Fırça 6,50 4,84 16,91 Jantsa Jant Sanayi 65,60 0,38 58,27 Kafein Yazılım 19,02 -0,83 -10,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,82 2,01 Kaplamin 26,48 -0,08 -21,66 Kardemir (A) 7,82 3,58 31,43 Kardemir (B) 7,80 3,45 48,01 Kardemir (D) 9,37 4,23 62,11 Karel Elektronik 11,58 4,04 72,21 Karsan Otomotiv 3,45 1,17 6,15 Karsu Tekstil 7,86 -0,13 -8,07 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,11 -1,05 Kartonsan 53,25 1,82 -43,75 Katmerciler Ekipman 1,44 0,70 -16,87 Kent Gıda 170,70 -0,18 -52,00 Kerevitaş Gıda 4,45 0,45 -32,37 Kervan Gıda 12,30 5,58 20,17 Kervansaray Yat. Holding 0,59 3,51 -53,17 Kiler GMYO 1,68 0,00 -33,07 Kızılbük GYO 30,56 2,96 Klimasan Klima 9,88 -0,20 17,09 Koç Holding 29,46 2,65 44,04 Konfrut Gıda 4,36 0,69 3,20 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,00 -1,14 175,42 Konya Çimento 985,00 -0,20 -12,83 Konya Kağıt 7,26 -0,41 Koray GMYO 6,03 0,00 35,51 Kordsa Teknik Tekstil 30,62 3,38 96,91 Koza Altın 118,80 -0,67 22,85 Koza Madencilik 17,91 0,79 15,62 Körfez GMYO 7,50 1,76 29,31 Kristal Kola 2,13 -4,91 -30,28 Kron Telekomünikasyon 36,22 -1,09 -1,68 Kuştur Kuşadası Turizm 231,00 -2,12 46,85 Kuyas Yatırım 4,78 -1,24 107,83 Kütahya Porselen 106,40 2,60 110,90 Kütahya Şeker Fabrikası 29,00 -1,02 Lider Faktoring 4,10 -4,65 20,23 Link Bilgisayar 27,80 -0,50 -12,01 Logo Yazılım 40,94 2,86 31,47 Lokman Hekim Sağlık 13,07 0,54 85,87 Lüks Kadife 51,00 -0,87 77,61 Makina Takım 3,10 -0,64 -9,09 Manas Enerji Yönetimi 15,99 -0,06 Margün Enerji 9,10 -0,33 Marka Yatırım Holding 3,73 -1,32 -41,99 Marmaris Altınyunus 229,30 -4,42 106,39 Marshall 223,20 -0,62 -27,23 Martı GMYO 0,87 0,00 -65,93 Martı Otel 1,82 0,55 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 20,36 -0,97 Mavi Giyim 67,50 3,37 30,79 Mazhar Zorlu Holding 30,08 -0,59 -4,45 Meditera Tıbbi Malzeme 45,42 2,85 Mega Polietilen 5,84 -1,85 -23,76 Menderes Tekstil 2,25 9,76 -27,18 Mercan Kimya 9,40 -0,32 Merit Turizm 30,18 8,80 191,33 Merko Gıda 4,24 0,95 -50,93 Metemtur Yatırım 3,80 -1,55 -53,00 Metro Holding 1,37 2,24 -26,82 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 -1,35 -23,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,58 -1,86 -30,68 Mia Teknoloji 35,02 -7,70 Migros Ticaret 37,88 1,77 -11,50 Milpa 3,55 -1,11 -22,83 Mistral GMYO 4,02 -0,99 -14,03 MLP Sağlık 30,24 1,14 52,19 MMC San. ve Tic. Yat. 3,03 -2,88 -34,13 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,90 -0,50 -33,33 Mondi Tire Kutsan 9,80 -1,80 28,95 Nasmed Egepol 7,39 4,38 Naturel Enerji 41,06 -1,06 15,64 Naturelgaz 6,71 0,30 Net Holding 5,97 9,94 74,05 Netaş Telekom. 17,10 1,00 -39,10 Niğbaş Niğde Beton 15,81 9,94 -69,60 Nuh Çimento 50,75 -5,58 5,67 Nurol GMYO 5,70 -8,06 -21,81 Odaş Elektrik 1,33 0,76 -54,51 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 25,18 -3,52 Orge Enerji Elektrik 6,15 0,49 33,33 Orma Orman Mahsulleri 37,96 8,40 157,88 Osmanlı Menkul 26,14 -0,91 -14,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,55 -2,52 -33,58 Otokar 349,60 -0,57 14,89 Otto Holding 38,50 10,00 265,62 Oyak Çimento 7,73 0,91 -11,96 Oyak Yat. Ort. 6,86 0,00 -0,61 Oyak Yatırım Menkul 46,26 -7,85 Oylum Sınai Yatırımlar 5,27 -0,38 11,89 Özak GMYO 5,94 3,66 16,47 Özbal Çelik Boru 27,12 -0,59 314,05 Özderici GMYO 1,52 0,00 -31,53 Özerden Plastik 7,27 -1,76 -19,22 Pamel Elektrik 78,40 -7,33 267,73 Panora GMYO 9,17 1,66 56,20 Papilon Savunma 13,17 -2,30 -42,08 Park Elek.Madencilik 6,26 2,12 16,57 Parsan 30,92 0,72 27,24 Pasifik GYO 14,65 -4,68 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,90 -0,25 Pegasus 88,20 2,20 18,23 Peker GMYO 0,90 1,12 -61,53 Penguen Gıda 3,34 1,83 -33,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 382,30 2,55 Pera GMYO 1,19 -1,65 -32,07 Pergamon Dış Ticaret 25,30 7,02 38,03 Petkim 8,05 2,94 61,65 Petrokent Turizm 7.200,00 0,00 694,35 Pınar Et ve Un 19,79 1,96 -9,57 Pınar Su 3,39 -0,29 -16,59 Pınar Süt 17,70 0,17 -21,51 Plastikkart 18,40 2,00 29,18 Polisan Holding 2,93 1,38 -23,79 Politeknik Metal 531,50 1,49 31,00 Prizma Press Matbaacılık 3,56 0,56 -35,04 QNB Finans Fin. Kir. 80,10 -0,68 -36,07 QNB Finansbank 39,70 0,00 -43,57 QUA Granite Hayal Yapı 12,00 -0,66 Rainbow Polikarbonat 12,60 0,56 Ral Yatırım Holding 15,54 6,44 250,00 Ray Sigorta 14,57 4,44 -5,70 Reysaş GMYO 3,61 4,64 11,36 Reysaş Lojistik 4,55 1,11 -12,06 Rhea Girişim 1,83 0,00 -50,81 Rodrigo Tekstil 20,60 6,40 50,26 Royal Halı 3,35 -1,47 -2,62 RTA Laboratuvarları 22,52 9,96 -25,63 Sabancı Holding 13,34 2,46 20,99 Safkar Ege Soğutmacılık 6,99 -1,41 -35,75 Sanel Mühendislik 5,98 1,53 74,85 Sanifoam Sünger 31,08 -3,06 128,53 Sanko Pazarlama 9,02 -0,88 -2,67 Saray Matbaacılık 3,95 1,02 -54,96 Sarkuysan 20,18 0,90 132,02 Sasa Polyester 53,35 1,04 256,04 Say Yenilenebilir Enerji 29,18 -1,35 242,89 Sekuro Plastik 16,50 -0,30 18,19 Selçuk Ecza Deposu 11,50 1,77 -14,38 Selçuk Gıda 4,25 0,24 -14,66 Selva Gıda Sanayi 13,95 -1,48 Senkron Güvenlik 21,64 -0,82 -17,59 Serve Film Prodüksiyon 12,60 0,80 -21,25 Servet GMYO 93,90 0,97 19,77 Seyitler Kimya 12,36 -9,98 -8,20 Silverline Endüstri 4,84 0,62 -43,72 Sinpaş GMYO 4,33 2,36 3,59 Smartiks Yazılım 6,01 0,84 -32,17 Sodaş Sodyum Sanayii 30,00 -4,09 13,91 Söktaş 2,32 0,00 -28,63 Sönmez Filament 37,16 -0,27 -30,13 Sönmez Pamuklu 8,75 -1,57 -40,70 Sumaş Suni Tahta 91,05 -1,35 78,49 Şeker Fin. Kir. 5,26 -2,95 -17,81 Şekerbank 1,03 0,98 -31,79 Şişe Cam 13,85 3,28 93,45 Şok Marketler Ticaret 13,13 0,08 5,21 T. Halk Bankası 4,64 1,31 -16,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,50 -0,74 -29,75 T.S.K.B. 1,44 0,00 -17,55 T.Tuborg 19,13 -0,10 7,89 Tat Gıda 11,96 1,79 3,45 TAV Havalimanları 32,50 2,98 52,58 Tek-Art Turizm 1,21 0,00 -40,10 Tekfen Holding 20,54 3,01 25,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,34 -0,16 -26,79 Temapol Polimer Plastik 14,65 -1,21 27,39 Tetamat Gıda Yatırımları 361,10 3,91 66,94 TGS Dış Ticaret 14,55 2,46 14,48 Tofaş Oto. Fab. 74,40 3,77 140,69 Torunlar GMYO 3,93 0,77 0,77 Trabzon Liman 29,72 -0,73 -0,23 Trabzonspor Sportif 6,21 1,31 154,51 Trend GMYO 6,36 0,16 -49,40 TSKB GMYO 2,88 3,60 -40,33 Tuğçelik 15,00 2,32 85,64 Tukaş 7,32 2,52 -24,46 Turcas Petrol 4,01 0,75 -17,32 Tureks Turizm Taşımacılık 10,76 5,59 Turkcell 19,60 5,38 31,40 Tümosan Motor ve Traktör 20,06 1,98 42,57 Tüpraş 156,20 4,41 44,63 Türk Hava Yolları 21,08 2,93 63,28 Türk İlaç Serum 12,19 -1,61 Türk Prysmian Kablo 52,00 6,30 331,09 Türk Telekom 10,03 1,83 26,97 Türk Traktör 213,50 2,15 25,32 Türker Proje Gayrimenkul 125,10 0,97 10,81 Türkiye Sigorta 5,02 -0,20 -18,75 Ufuk Yatırım 18,00 -0,06 34,33 Ulaşlar Turizm Yat. 3,20 -1,54 -24,53 Ulusal Faktoring 2,71 4,63 Ulusoy Elektrik 60,40 -9,85 17,62 Ulusoy Un Sanayi 6,85 8,90 34,62 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,58 0,64 -32,48 Utopya Turizm 12,27 -3,31 -68,38 Uzertaş Boya 32,92 -0,24 -41,84 Ülker Bisküvi 17,66 0,57 -20,87 Ünlü Yatırım Holding 5,13 -2,84 Vakıf Fin. Kir. 3,13 -3,40 53,32 Vakıf GMYO 1,60 0,00 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 5,45 -3,54 -25,95 Vakıflar Bankası 3,74 1,36 -20,59 Vakko Tekstil 9,61 -0,10 53,36 Vanet Gıda 4,35 -1,81 -43,73 VBT Yazılım 21,28 -4,74 Verusa Holding 47,74 -0,50 5,90 Verusaturk Girisim 24,36 -1,69 86,69 Vestel 24,28 2,02 46,41 Vestel Beyaz Eşya 7,85 2,75 76,86 Viking Kağıt 6,22 -0,48 -30,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,46 0,58 15,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,22 1,11 -19,26 Yataş 11,14 1,74 -21,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,05 -0,97 -30,68 Yeni Gimat GMYO 21,54 5,38 85,82 Yeo Teknoloji 54,15 -7,20 Yeşil GMYO 0,79 0,00 -42,75 Yeşil Yapı 0,93 -1,06 -49,46 Yeşil Yatırım Holding 1,85 2,78 -56,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 -0,01 -3,85 Yonga Mobilya 25,96 -2,55 -12,85 Yükselen Çelik 5,29 0,76 1,82 Yünsa 12,90 -0,31 -7,14 Ziraat GMYO 2,47 1,65 Zorlu Enerji 1,68 0,60 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi