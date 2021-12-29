Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.430,00-0,0417,11İş Bankası (C)7,460,009,82İş Bankası (Kur.)700.000,0084,21İş Fin.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.430,00-0,0417,11
İş Bankası (C)7,460,009,82
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,081,32-20,21
İş Girişim8,050,50-57,52
İş GMYO2,920,0014,96
İş Y. Men. Değ.21,80-0,2731,35
İş Yat. Ort.3,021,34-10,20
İşbir Holding62,00-5,3415,50
İşbir Sentetik Dokuma13,332,93

Işık Plastik4,99-3,11

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,860,00-24,56
İttifak Holding1,22-0,81-45,29
İz Hayvancılık Tarım19,40-0,317,78
İzmir Demir Çelik2,340,43-29,30
İzmir Fırça6,504,8416,91
Jantsa Jant Sanayi65,600,3858,27
Kafein Yazılım19,02-0,83-10,87
Kalekim Kimyevi Maddeler18,822,01

Kaplamin26,48-0,08-21,66
Kardemir (A)7,823,5831,43
Kardemir (B)7,803,4548,01
Kardemir (D)9,374,2362,11
Karel Elektronik11,584,0472,21
Karsan Otomotiv3,451,176,15
Karsu Tekstil7,86-0,13-8,07
Kartal Yenilenebilir Enerji15,11-1,05

Kartonsan53,251,82-43,75
Katmerciler Ekipman1,440,70-16,87
Kent Gıda170,70-0,18-52,00
Kerevitaş Gıda4,450,45-32,37
Kervan Gıda12,305,5820,17
Kervansaray Yat. Holding0,593,51-53,17
Kiler GMYO1,680,00-33,07
Kızılbük GYO30,562,96

Klimasan Klima9,88-0,2017,09
Koç Holding29,462,6544,04
Konfrut Gıda4,360,693,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,00-1,14175,42
Konya Çimento985,00-0,20-12,83
Konya Kağıt7,26-0,41

Koray GMYO6,030,0035,51
Kordsa Teknik Tekstil30,623,3896,91
Koza Altın118,80-0,6722,85
Koza Madencilik17,910,7915,62
Körfez GMYO7,501,7629,31
Kristal Kola2,13-4,91-30,28
Kron Telekomünikasyon36,22-1,09-1,68
Kuştur Kuşadası Turizm231,00-2,1246,85
Kuyas Yatırım4,78-1,24107,83
Kütahya Porselen106,402,60110,90
Kütahya Şeker Fabrikası29,00-1,02

Lider Faktoring4,10-4,6520,23
Link Bilgisayar27,80-0,50-12,01
Logo Yazılım40,942,8631,47
Lokman Hekim Sağlık13,070,5485,87
Lüks Kadife51,00-0,8777,61
Makina Takım3,10-0,64-9,09
Manas Enerji Yönetimi15,99-0,06

Margün Enerji9,10-0,33

Marka Yatırım Holding3,73-1,32-41,99
Marmaris Altınyunus229,30-4,42106,39
Marshall223,20-0,62-27,23
Martı GMYO0,870,00-65,93
Martı Otel1,820,55-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım20,36-0,97

Mavi Giyim67,503,3730,79
Mazhar Zorlu Holding30,08-0,59-4,45
Meditera Tıbbi Malzeme45,422,85

Mega Polietilen5,84-1,85-23,76
Menderes Tekstil2,259,76-27,18
Mercan Kimya9,40-0,32

Merit Turizm30,188,80191,33
Merko Gıda4,240,95-50,93
Metemtur Yatırım3,80-1,55-53,00
Metro Holding1,372,24-26,82
Metro Petrol ve Tesisleri2,20-1,35-23,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,58-1,86-30,68
Mia Teknoloji35,02-7,70

Migros Ticaret37,881,77-11,50
Milpa3,55-1,11-22,83
Mistral GMYO4,02-0,99-14,03
MLP Sağlık30,241,1452,19
MMC San. ve Tic. Yat.3,03-2,88-34,13
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,90-0,50-33,33
Mondi Tire Kutsan9,80-1,8028,95
Nasmed Egepol7,394,38

Naturel Enerji41,06-1,0615,64
Naturelgaz6,710,30

Net Holding5,979,9474,05
Netaş Telekom.17,101,00-39,10
Niğbaş Niğde Beton15,819,94-69,60
Nuh Çimento50,75-5,585,67
Nurol GMYO5,70-8,06-21,81
Odaş Elektrik1,330,76-54,51
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,18-3,52

Orge Enerji Elektrik6,150,4933,33
Orma Orman Mahsulleri37,968,40157,88
Osmanlı Menkul26,14-0,91-14,98
Ostim Endüstriyel Yat1,55-2,52-33,58
Otokar349,60-0,5714,89
Otto Holding38,5010,00265,62
Oyak Çimento7,730,91-11,96
Oyak Yat. Ort.6,860,00-0,61
Oyak Yatırım Menkul46,26-7,85

Oylum Sınai Yatırımlar5,27-0,3811,89
Özak GMYO5,943,6616,47
Özbal Çelik Boru27,12-0,59314,05
Özderici GMYO1,520,00-31,53
Özerden Plastik7,27-1,76-19,22
Pamel Elektrik78,40-7,33267,73
Panora GMYO9,171,6656,20
Papilon Savunma13,17-2,30-42,08
Park Elek.Madencilik6,262,1216,57
Parsan30,920,7227,24
Pasifik GYO14,65-4,68

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,90-0,25

Pegasus88,202,2018,23
Peker GMYO0,901,12-61,53
Penguen Gıda3,341,83-33,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım382,302,55

Pera GMYO1,19-1,65-32,07
Pergamon Dış Ticaret25,307,0238,03
Petkim8,052,9461,65
Petrokent Turizm7.200,000,00694,35
Pınar Et ve Un19,791,96-9,57
Pınar Su3,39-0,29-16,59
Pınar Süt17,700,17-21,51
Plastikkart18,402,0029,18
Polisan Holding2,931,38-23,79
Politeknik Metal531,501,4931,00
Prizma Press Matbaacılık3,560,56-35,04
QNB Finans Fin. Kir.80,10-0,68-36,07
QNB Finansbank39,700,00-43,57
QUA Granite Hayal Yapı12,00-0,66

Rainbow Polikarbonat12,600,56

Ral Yatırım Holding15,546,44250,00
Ray Sigorta14,574,44-5,70
Reysaş GMYO3,614,6411,36
Reysaş Lojistik4,551,11-12,06
Rhea Girişim1,830,00-50,81
Rodrigo Tekstil20,606,4050,26
Royal Halı3,35-1,47-2,62
RTA Laboratuvarları22,529,96-25,63
Sabancı Holding13,342,4620,99
Safkar Ege Soğutmacılık6,99-1,41-35,75
Sanel Mühendislik5,981,5374,85
Sanifoam Sünger31,08-3,06128,53
Sanko Pazarlama9,02-0,88-2,67
Saray Matbaacılık3,951,02-54,96
Sarkuysan20,180,90132,02
Sasa Polyester53,351,04256,04
Say Yenilenebilir Enerji29,18-1,35242,89
Sekuro Plastik16,50-0,3018,19
Selçuk Ecza Deposu11,501,77-14,38
Selçuk Gıda4,250,24-14,66
Selva Gıda Sanayi13,95-1,48

Senkron Güvenlik21,64-0,82-17,59
Serve Film Prodüksiyon12,600,80-21,25
Servet GMYO93,900,9719,77
Seyitler Kimya12,36-9,98-8,20
Silverline Endüstri4,840,62-43,72
Sinpaş GMYO4,332,363,59
Smartiks Yazılım6,010,84-32,17
Sodaş Sodyum Sanayii30,00-4,0913,91
Söktaş2,320,00-28,63
Sönmez Filament37,16-0,27-30,13
Sönmez Pamuklu8,75-1,57-40,70
Sumaş Suni Tahta91,05-1,3578,49
Şeker Fin. Kir.5,26-2,95-17,81
Şekerbank1,030,98-31,79
Şişe Cam13,853,2893,45
Şok Marketler Ticaret13,130,085,21
T. Halk Bankası4,641,31-16,55
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,50-0,74-29,75
T.S.K.B.1,440,00-17,55
T.Tuborg19,13-0,107,89
Tat Gıda11,961,793,45
TAV Havalimanları32,502,9852,58
Tek-Art Turizm1,210,00-40,10
Tekfen Holding20,543,0125,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,34-0,16-26,79
Temapol Polimer Plastik14,65-1,2127,39
Tetamat Gıda Yatırımları361,103,9166,94
TGS Dış Ticaret14,552,4614,48
Tofaş Oto. Fab.74,403,77140,69
Torunlar GMYO3,930,770,77
Trabzon Liman29,72-0,73-0,23
Trabzonspor Sportif6,211,31154,51
Trend GMYO6,360,16-49,40
TSKB GMYO2,883,60-40,33
Tuğçelik15,002,3285,64
Tukaş7,322,52-24,46
Turcas Petrol4,010,75-17,32
Tureks Turizm Taşımacılık10,765,59

Turkcell19,605,3831,40
Tümosan Motor ve Traktör20,061,9842,57
Tüpraş156,204,4144,63
Türk Hava Yolları21,082,9363,28
Türk İlaç Serum12,19-1,61

Türk Prysmian Kablo52,006,30331,09
Türk Telekom10,031,8326,97
Türk Traktör213,502,1525,32
Türker Proje Gayrimenkul125,100,9710,81
Türkiye Sigorta5,02-0,20-18,75
Ufuk Yatırım18,00-0,0634,33
Ulaşlar Turizm Yat.3,20-1,54-24,53
Ulusal Faktoring2,714,63

Ulusoy Elektrik60,40-9,8517,62
Ulusoy Un Sanayi6,858,9034,62
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,580,64-32,48
Utopya Turizm12,27-3,31-68,38
Uzertaş Boya32,92-0,24-41,84
Ülker Bisküvi17,660,57-20,87
Ünlü Yatırım Holding5,13-2,84

Vakıf Fin. Kir.3,13-3,4053,32
Vakıf GMYO1,600,00-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,45-3,54-25,95
Vakıflar Bankası3,741,36-20,59
Vakko Tekstil9,61-0,1053,36
Vanet Gıda4,35-1,81-43,73
VBT Yazılım21,28-4,74

Verusa Holding47,74-0,505,90
Verusaturk Girisim24,36-1,6986,69
Vestel24,282,0246,41
Vestel Beyaz Eşya7,852,7576,86
Viking Kağıt6,22-0,48-30,89
Yapı ve Kredi Bank.3,460,5815,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,221,11-19,26
Yataş11,141,74-21,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,05-0,97-30,68
Yeni Gimat GMYO21,545,3885,82
Yeo Teknoloji54,15-7,20

Yeşil GMYO0,790,00-42,75
Yeşil Yapı0,93-1,06-49,46
Yeşil Yatırım Holding1,852,78-56,74
Yibitaş İnşaat Malzeme15.000,00-0,01-3,85
Yonga Mobilya25,96-2,55-12,85
Yükselen Çelik5,290,761,82
Yünsa12,90-0,31-7,14
Ziraat GMYO2,471,65

Zorlu Enerji1,680,60-33,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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