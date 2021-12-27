Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.700,00 0,00 17,78 İş Bankası (C) 7,97 2,57 17,33 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,16 0,96 -18,13 İş Girişim 8,23 0,12 -56,57 İş GMYO 2,84 2,16 11,81 İş Y. Men. Değ. 22,42 -2,10 35,08 İş Yat. Ort. 3,08 0,00 -8,42 İşbir Holding 69,50 8,59 29,47 İşbir Sentetik Dokuma 12,72 -0,93 Işık Plastik 5,39 10,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 0,00 -22,81 İttifak Holding 1,26 -0,79 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 19,90 0,15 10,56 İzmir Demir Çelik 2,38 -1,24 -28,09 İzmir Fırça 6,27 -1,26 12,77 Jantsa Jant Sanayi 65,90 1,54 58,99 Kafein Yazılım 19,50 1,40 -8,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,24 5,25 Kaplamin 25,34 1,77 -25,03 Kardemir (A) 7,91 5,19 32,94 Kardemir (B) 7,90 1,94 49,91 Kardemir (D) 9,38 -0,53 62,28 Karel Elektronik 11,40 -2,15 69,53 Karsan Otomotiv 3,53 1,73 8,62 Karsu Tekstil 8,10 1,38 -5,26 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,85 10,00 Kartonsan 53,00 -0,75 -44,02 Katmerciler Ekipman 1,47 2,80 -15,14 Kent Gıda 174,50 -1,58 -50,93 Kerevitaş Gıda 4,59 1,10 -30,24 Kervan Gıda 12,04 -2,11 17,63 Kervansaray Yat. Holding 0,59 -1,67 -53,17 Kiler GMYO 1,71 -0,58 -31,87 Kızılbük GYO 29,40 -0,34 Klimasan Klima 10,02 0,60 18,75 Koç Holding 29,44 0,00 43,94 Konfrut Gıda 4,50 0,45 6,51 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,75 1,19 187,08 Konya Çimento 1.000,60 0,06 -11,45 Konya Kağıt 7,37 -1,73 Koray GMYO 6,18 2,15 38,88 Kordsa Teknik Tekstil 30,48 0,33 96,01 Koza Altın 117,90 1,64 21,92 Koza Madencilik 17,94 1,30 15,82 Körfez GMYO 7,32 1,53 26,21 Kristal Kola 2,13 9,23 -30,28 Kron Telekomünikasyon 37,20 -0,32 0,98 Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 0,00 53,21 Kuyas Yatırım 4,66 -5,09 102,61 Kütahya Porselen 105,00 -2,23 108,13 Kütahya Şeker Fabrikası 28,40 -0,91 Lider Faktoring 4,22 2,68 23,75 Link Bilgisayar 27,82 0,87 -11,95 Logo Yazılım 40,80 -1,35 31,02 Lokman Hekim Sağlık 13,76 0,29 95,68 Lüks Kadife 52,50 0,19 82,84 Makina Takım 3,18 1,27 -6,74 Manas Enerji Yönetimi 16,05 0,19 Margün Enerji 9,31 1,20 Marka Yatırım Holding 3,44 1,78 -46,50 Marmaris Altınyunus 250,40 -0,63 125,38 Marshall 226,00 -1,18 -26,31 Martı GMYO 0,88 -1,12 -65,54 Martı Otel 1,79 0,56 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 20,68 0,49 Mavi Giyim 67,45 3,93 30,69 Mazhar Zorlu Holding 30,86 -1,66 -1,97 Meditera Tıbbi Malzeme 46,18 0,96 Mega Polietilen 6,19 3,34 -19,19 Menderes Tekstil 2,09 0,48 -32,36 Mercan Kimya 9,63 -0,93 Merit Turizm 28,70 -2,11 177,04 Merko Gıda 4,36 -1,58 -49,54 Metemtur Yatırım 4,11 -3,29 -49,17 Metro Holding 1,38 -3,50 -26,29 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 0,87 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 0,00 -27,61 Mia Teknoloji 34,64 9,97 Migros Ticaret 38,78 -1,42 -9,39 Milpa 3,53 -0,28 -23,26 Mistral GMYO 4,08 -0,97 -12,74 MLP Sağlık 31,16 -2,07 56,82 MMC San. ve Tic. Yat. 3,25 2,52 -29,35 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,85 -1,38 -33,76 Mondi Tire Kutsan 9,49 3,04 24,87 Nasmed Egepol 7,31 -0,14 Naturel Enerji 41,00 1,84 15,47 Naturelgaz 6,87 -0,15 Net Holding 5,31 -5,18 54,81 Netaş Telekom. 17,39 0,87 -38,07 Niğbaş Niğde Beton 13,15 9,95 -74,71 Nuh Çimento 52,95 4,64 10,25 Nurol GMYO 6,19 -9,90 -15,09 Odaş Elektrik 1,36 -0,73 -53,48 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 27,00 4,41 Orge Enerji Elektrik 6,13 0,33 32,90 Orma Orman Mahsulleri 35,02 -1,35 137,91 Osmanlı Menkul 27,00 0,75 -12,18 Ostim Endüstriyel Yat 1,61 -1,23 -31,01 Otokar 363,40 -0,16 19,43 Otto Holding 36,62 9,90 247,77 Oyak Çimento 7,24 5,23 -17,54 Oyak Yat. Ort. 6,95 1,46 0,69 Oyak Yatırım Menkul 49,20 -0,16 Oylum Sınai Yatırımlar 5,72 -5,61 21,44 Özak GMYO 5,72 0,53 12,16 Özbal Çelik Boru 26,68 2,46 307,33 Özderici GMYO 1,57 2,61 -29,28 Özerden Plastik 7,46 -1,32 -17,11 Pamel Elektrik 86,30 -2,49 304,78 Panora GMYO 9,03 3,20 53,81 Papilon Savunma 13,61 -0,22 -40,14 Park Elek.Madencilik 6,41 -2,29 19,37 Parsan 31,48 -2,24 29,55 Pasifik GYO 15,95 1,59 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,00 -2,36 Pegasus 87,90 -2,22 17,83 Peker GMYO 0,91 -1,09 -61,10 Penguen Gıda 3,41 -0,87 -32,48 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 372,40 -0,69 Pera GMYO 1,19 -2,46 -32,07 Pergamon Dış Ticaret 24,60 -1,28 34,21 Petkim 8,01 -1,35 60,84 Petrokent Turizm 7.101,00 1,11 683,43 Pınar Et ve Un 19,99 2,25 -8,65 Pınar Su 3,46 0,00 -14,87 Pınar Süt 17,99 0,62 -20,22 Plastikkart 17,75 0,00 24,61 Polisan Holding 2,92 -0,34 -24,05 Politeknik Metal 541,70 -1,54 33,51 Prizma Press Matbaacılık 3,64 0,28 -33,58 QNB Finans Fin. Kir. 86,35 10,00 -31,09 QNB Finansbank 43,06 8,19 -38,79 QUA Granite Hayal Yapı 12,26 1,24 Rainbow Polikarbonat 12,28 -2,07 Ral Yatırım Holding 14,40 8,68 224,32 Ray Sigorta 14,90 9,96 -3,56 Reysaş GMYO 3,28 2,18 1,18 Reysaş Lojistik 4,52 -0,44 -12,64 Rhea Girişim 1,85 -1,60 -50,27 Rodrigo Tekstil 17,60 -7,32 28,37 Royal Halı 3,58 0,28 4,07 RTA Laboratuvarları 20,82 0,58 -31,24 Sabancı Holding 13,37 -0,74 21,26 Safkar Ege Soğutmacılık 7,18 -0,28 -34,01 Sanel Mühendislik 5,56 7,75 62,57 Sanifoam Sünger 31,38 -7,21 130,74 Sanko Pazarlama 9,42 3,06 1,64 Saray Matbaacılık 3,90 2,36 -55,53 Sarkuysan 20,00 -0,89 129,95 Sasa Polyester 51,35 7,88 242,69 Say Yenilenebilir Enerji 30,30 -2,63 256,05 Sekuro Plastik 16,89 -0,65 20,99 Selçuk Ecza Deposu 11,04 -0,45 -17,81 Selçuk Gıda 4,30 2,38 -13,65 Selva Gıda Sanayi 13,83 -2,19 Senkron Güvenlik 22,32 -0,80 -15,00 Serve Film Prodüksiyon 12,60 -1,56 -21,25 Servet GMYO 92,00 6,98 17,35 Seyitler Kimya 15,25 -2,18 13,27 Silverline Endüstri 4,93 0,20 -42,67 Sinpaş GMYO 4,24 -0,70 1,44 Smartiks Yazılım 5,63 9,96 -36,46 Sodaş Sodyum Sanayii 28,90 1,40 9,74 Söktaş 2,46 6,96 -24,33 Sönmez Filament 35,30 6,97 -33,63 Sönmez Pamuklu 8,80 -2,11 -40,37 Sumaş Suni Tahta 96,35 -5,45 88,88 Şeker Fin. Kir. 5,49 4,37 -14,22 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 13,55 -1,81 89,26 Şok Marketler Ticaret 13,39 2,84 7,29 T. Halk Bankası 4,70 -1,47 -15,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,39 0,00 -26,18 T.S.K.B. 1,51 0,67 -13,54 T.Tuborg 19,62 -0,41 10,65 Tat Gıda 11,76 0,34 1,72 TAV Havalimanları 32,50 -2,11 52,58 Tek-Art Turizm 1,27 1,60 -37,13 Tekfen Holding 20,82 -0,86 26,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,33 -1,09 -26,90 Temapol Polimer Plastik 14,46 -0,28 25,74 Tetamat Gıda Yatırımları 377,10 -5,56 74,34 TGS Dış Ticaret 14,61 -0,68 14,95 Tofaş Oto. Fab. 74,10 3,56 139,72 Torunlar GMYO 4,07 -0,97 4,36 Trabzon Liman 30,88 1,18 3,67 Trabzonspor Sportif 6,66 -2,63 172,95 Trend GMYO 6,47 -1,22 -48,53 TSKB GMYO 2,83 -1,05 -41,36 Tuğçelik 15,93 7,64 97,15 Tukaş 7,27 -1,09 -24,97 Turcas Petrol 4,06 -0,73 -16,29 Tureks Turizm Taşımacılık 10,60 0,47 Turkcell 18,90 -2,22 26,71 Tümosan Motor ve Traktör 19,33 9,95 37,38 Tüpraş 152,80 -1,16 41,48 Türk Hava Yolları 20,78 -1,61 60,96 Türk İlaç Serum 13,42 1,21 Türk Prysmian Kablo 44,48 9,99 268,75 Türk Telekom 10,29 -2,28 30,26 Türk Traktör 209,00 0,48 22,67 Türker Proje Gayrimenkul 125,00 0,16 10,72 Türkiye Sigorta 5,12 -1,54 -17,13 Ufuk Yatırım 18,09 -6,27 35,00 Ulaşlar Turizm Yat. 3,34 -0,60 -21,23 Ulusal Faktoring 2,62 -0,76 Ulusoy Elektrik 68,50 -1,30 33,40 Ulusoy Un Sanayi 6,48 -2,41 27,35 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,63 1,87 -30,34 Utopya Turizm 13,00 0,70 -66,49 Uzertaş Boya 34,48 -2,82 -39,08 Ülker Bisküvi 18,01 -0,44 -19,30 Ünlü Yatırım Holding 5,58 1,82 Vakıf Fin. Kir. 3,02 -0,66 47,94 Vakıf GMYO 1,63 -1,21 -32,05 Vakıf Yat. Ort. 5,43 -0,37 -26,22 Vakıflar Bankası 3,83 -0,52 -18,68 Vakko Tekstil 9,87 2,71 57,51 Vanet Gıda 4,66 -1,89 -39,72 VBT Yazılım 20,32 0,49 Verusa Holding 48,48 3,81 7,54 Verusaturk Girisim 24,82 2,65 90,22 Vestel 24,68 -0,80 48,82 Vestel Beyaz Eşya 7,77 -0,51 75,06 Viking Kağıt 6,36 0,32 -29,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,66 3,68 22,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,34 -1,01 -18,93 Yataş 11,16 -1,24 -21,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,10 -0,64 -29,55 Yeni Gimat GMYO 21,22 3,01 83,06 Yeo Teknoloji 53,05 2,81 Yeşil GMYO 0,80 2,56 -42,03 Yeşil Yapı 0,96 -1,03 -47,83 Yeşil Yatırım Holding 1,84 -1,08 -56,97 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.599,20 -6,42 -0,01 Yonga Mobilya 28,02 -2,44 -5,94 Yükselen Çelik 5,36 0,56 3,17 Yünsa 13,03 6,63 -6,20 Ziraat GMYO 2,44 -1,61 Zorlu Enerji 1,69 -0,59 -33,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi