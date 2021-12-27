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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.700,000,0017,78
İş Bankası (C)7,972,5717,33
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,160,96-18,13
İş Girişim8,230,12-56,57
İş GMYO2,842,1611,81
İş Y. Men. Değ.22,42-2,1035,08
İş Yat. Ort.3,080,00-8,42
İşbir Holding69,508,5929,47
İşbir Sentetik Dokuma12,72-0,93

Işık Plastik5,3910,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,880,00-22,81
İttifak Holding1,26-0,79-43,50
İz Hayvancılık Tarım19,900,1510,56
İzmir Demir Çelik2,38-1,24-28,09
İzmir Fırça6,27-1,2612,77
Jantsa Jant Sanayi65,901,5458,99
Kafein Yazılım19,501,40-8,62
Kalekim Kimyevi Maddeler18,245,25

Kaplamin25,341,77-25,03
Kardemir (A)7,915,1932,94
Kardemir (B)7,901,9449,91
Kardemir (D)9,38-0,5362,28
Karel Elektronik11,40-2,1569,53
Karsan Otomotiv3,531,738,62
Karsu Tekstil8,101,38-5,26
Kartal Yenilenebilir Enerji14,8510,00

Kartonsan53,00-0,75-44,02
Katmerciler Ekipman1,472,80-15,14
Kent Gıda174,50-1,58-50,93
Kerevitaş Gıda4,591,10-30,24
Kervan Gıda12,04-2,1117,63
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,71-0,58-31,87
Kızılbük GYO29,40-0,34

Klimasan Klima10,020,6018,75
Koç Holding29,440,0043,94
Konfrut Gıda4,500,456,51
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,751,19187,08
Konya Çimento1.000,600,06-11,45
Konya Kağıt7,37-1,73

Koray GMYO6,182,1538,88
Kordsa Teknik Tekstil30,480,3396,01
Koza Altın117,901,6421,92
Koza Madencilik17,941,3015,82
Körfez GMYO7,321,5326,21
Kristal Kola2,139,23-30,28
Kron Telekomünikasyon37,20-0,320,98
Kuştur Kuşadası Turizm241,000,0053,21
Kuyas Yatırım4,66-5,09102,61
Kütahya Porselen105,00-2,23108,13
Kütahya Şeker Fabrikası28,40-0,91

Lider Faktoring4,222,6823,75
Link Bilgisayar27,820,87-11,95
Logo Yazılım40,80-1,3531,02
Lokman Hekim Sağlık13,760,2995,68
Lüks Kadife52,500,1982,84
Makina Takım3,181,27-6,74
Manas Enerji Yönetimi16,050,19

Margün Enerji9,311,20

Marka Yatırım Holding3,441,78-46,50
Marmaris Altınyunus250,40-0,63125,38
Marshall226,00-1,18-26,31
Martı GMYO0,88-1,12-65,54
Martı Otel1,790,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım20,680,49

Mavi Giyim67,453,9330,69
Mazhar Zorlu Holding30,86-1,66-1,97
Meditera Tıbbi Malzeme46,180,96

Mega Polietilen6,193,34-19,19
Menderes Tekstil2,090,48-32,36
Mercan Kimya9,63-0,93

Merit Turizm28,70-2,11177,04
Merko Gıda4,36-1,58-49,54
Metemtur Yatırım4,11-3,29-49,17
Metro Holding1,38-3,50-26,29
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,87-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,650,00-27,61
Mia Teknoloji34,649,97

Migros Ticaret38,78-1,42-9,39
Milpa3,53-0,28-23,26
Mistral GMYO4,08-0,97-12,74
MLP Sağlık31,16-2,0756,82
MMC San. ve Tic. Yat.3,252,52-29,35
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,85-1,38-33,76
Mondi Tire Kutsan9,493,0424,87
Nasmed Egepol7,31-0,14

Naturel Enerji41,001,8415,47
Naturelgaz6,87-0,15

Net Holding5,31-5,1854,81
Netaş Telekom.17,390,87-38,07
Niğbaş Niğde Beton13,159,95-74,71
Nuh Çimento52,954,6410,25
Nurol GMYO6,19-9,90-15,09
Odaş Elektrik1,36-0,73-53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi27,004,41

Orge Enerji Elektrik6,130,3332,90
Orma Orman Mahsulleri35,02-1,35137,91
Osmanlı Menkul27,000,75-12,18
Ostim Endüstriyel Yat1,61-1,23-31,01
Otokar363,40-0,1619,43
Otto Holding36,629,90247,77
Oyak Çimento7,245,23-17,54
Oyak Yat. Ort.6,951,460,69
Oyak Yatırım Menkul49,20-0,16

Oylum Sınai Yatırımlar5,72-5,6121,44
Özak GMYO5,720,5312,16
Özbal Çelik Boru26,682,46307,33
Özderici GMYO1,572,61-29,28
Özerden Plastik7,46-1,32-17,11
Pamel Elektrik86,30-2,49304,78
Panora GMYO9,033,2053,81
Papilon Savunma13,61-0,22-40,14
Park Elek.Madencilik6,41-2,2919,37
Parsan31,48-2,2429,55
Pasifik GYO15,951,59

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,00-2,36

Pegasus87,90-2,2217,83
Peker GMYO0,91-1,09-61,10
Penguen Gıda3,41-0,87-32,48
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım372,40-0,69

Pera GMYO1,19-2,46-32,07
Pergamon Dış Ticaret24,60-1,2834,21
Petkim8,01-1,3560,84
Petrokent Turizm7.101,001,11683,43
Pınar Et ve Un19,992,25-8,65
Pınar Su3,460,00-14,87
Pınar Süt17,990,62-20,22
Plastikkart17,750,0024,61
Polisan Holding2,92-0,34-24,05
Politeknik Metal541,70-1,5433,51
Prizma Press Matbaacılık3,640,28-33,58
QNB Finans Fin. Kir.86,3510,00-31,09
QNB Finansbank43,068,19-38,79
QUA Granite Hayal Yapı12,261,24

Rainbow Polikarbonat12,28-2,07

Ral Yatırım Holding14,408,68224,32
Ray Sigorta14,909,96-3,56
Reysaş GMYO3,282,181,18
Reysaş Lojistik4,52-0,44-12,64
Rhea Girişim1,85-1,60-50,27
Rodrigo Tekstil17,60-7,3228,37
Royal Halı3,580,284,07
RTA Laboratuvarları20,820,58-31,24
Sabancı Holding13,37-0,7421,26
Safkar Ege Soğutmacılık7,18-0,28-34,01
Sanel Mühendislik5,567,7562,57
Sanifoam Sünger31,38-7,21130,74
Sanko Pazarlama9,423,061,64
Saray Matbaacılık3,902,36-55,53
Sarkuysan20,00-0,89129,95
Sasa Polyester51,357,88242,69
Say Yenilenebilir Enerji30,30-2,63256,05
Sekuro Plastik16,89-0,6520,99
Selçuk Ecza Deposu11,04-0,45-17,81
Selçuk Gıda4,302,38-13,65
Selva Gıda Sanayi13,83-2,19

Senkron Güvenlik22,32-0,80-15,00
Serve Film Prodüksiyon12,60-1,56-21,25
Servet GMYO92,006,9817,35
Seyitler Kimya15,25-2,1813,27
Silverline Endüstri4,930,20-42,67
Sinpaş GMYO4,24-0,701,44
Smartiks Yazılım5,639,96-36,46
Sodaş Sodyum Sanayii28,901,409,74
Söktaş2,466,96-24,33
Sönmez Filament35,306,97-33,63
Sönmez Pamuklu8,80-2,11-40,37
Sumaş Suni Tahta96,35-5,4588,88
Şeker Fin. Kir.5,494,37-14,22
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam13,55-1,8189,26
Şok Marketler Ticaret13,392,847,29
T. Halk Bankası4,70-1,47-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,390,00-26,18
T.S.K.B.1,510,67-13,54
T.Tuborg19,62-0,4110,65
Tat Gıda11,760,341,72
TAV Havalimanları32,50-2,1152,58
Tek-Art Turizm1,271,60-37,13
Tekfen Holding20,82-0,8626,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,33-1,09-26,90
Temapol Polimer Plastik14,46-0,2825,74
Tetamat Gıda Yatırımları377,10-5,5674,34
TGS Dış Ticaret14,61-0,6814,95
Tofaş Oto. Fab.74,103,56139,72
Torunlar GMYO4,07-0,974,36
Trabzon Liman30,881,183,67
Trabzonspor Sportif6,66-2,63172,95
Trend GMYO6,47-1,22-48,53
TSKB GMYO2,83-1,05-41,36
Tuğçelik15,937,6497,15
Tukaş7,27-1,09-24,97
Turcas Petrol4,06-0,73-16,29
Tureks Turizm Taşımacılık10,600,47

Turkcell18,90-2,2226,71
Tümosan Motor ve Traktör19,339,9537,38
Tüpraş152,80-1,1641,48
Türk Hava Yolları20,78-1,6160,96
Türk İlaç Serum13,421,21

Türk Prysmian Kablo44,489,99268,75
Türk Telekom10,29-2,2830,26
Türk Traktör209,000,4822,67
Türker Proje Gayrimenkul125,000,1610,72
Türkiye Sigorta5,12-1,54-17,13
Ufuk Yatırım18,09-6,2735,00
Ulaşlar Turizm Yat.3,34-0,60-21,23
Ulusal Faktoring2,62-0,76

Ulusoy Elektrik68,50-1,3033,40
Ulusoy Un Sanayi6,48-2,4127,35
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,631,87-30,34
Utopya Turizm13,000,70-66,49
Uzertaş Boya34,48-2,82-39,08
Ülker Bisküvi18,01-0,44-19,30
Ünlü Yatırım Holding5,581,82

Vakıf Fin. Kir.3,02-0,6647,94
Vakıf GMYO1,63-1,21-32,05
Vakıf Yat. Ort.5,43-0,37-26,22
Vakıflar Bankası3,83-0,52-18,68
Vakko Tekstil9,872,7157,51
Vanet Gıda4,66-1,89-39,72
VBT Yazılım20,320,49

Verusa Holding48,483,817,54
Verusaturk Girisim24,822,6590,22
Vestel24,68-0,8048,82
Vestel Beyaz Eşya7,77-0,5175,06
Viking Kağıt6,360,32-29,33
Yapı ve Kredi Bank.3,663,6822,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,34-1,01-18,93
Yataş11,16-1,24-21,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,10-0,64-29,55
Yeni Gimat GMYO21,223,0183,06
Yeo Teknoloji53,052,81

Yeşil GMYO0,802,56-42,03
Yeşil Yapı0,96-1,03-47,83
Yeşil Yatırım Holding1,84-1,08-56,97
Yibitaş İnşaat Malzeme15.599,20-6,42-0,01
Yonga Mobilya28,02-2,44-5,94
Yükselen Çelik5,360,563,17
Yünsa13,036,63-6,20
Ziraat GMYO2,44-1,61

Zorlu Enerji1,69-0,59-33,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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