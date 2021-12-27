Borsada günlük işlemler (2)
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.700,00
|0,00
|17,78
|İş Bankası (C)
|7,97
|2,57
|17,33
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,16
|0,96
|-18,13
|İş Girişim
|8,23
|0,12
|-56,57
|İş GMYO
|2,84
|2,16
|11,81
|İş Y. Men. Değ.
|22,42
|-2,10
|35,08
|İş Yat. Ort.
|3,08
|0,00
|-8,42
|İşbir Holding
|69,50
|8,59
|29,47
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,72
|-0,93
|Işık Plastik
|5,39
|10,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|-22,81
|İttifak Holding
|1,26
|-0,79
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|19,90
|0,15
|10,56
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|-1,24
|-28,09
|İzmir Fırça
|6,27
|-1,26
|12,77
|Jantsa Jant Sanayi
|65,90
|1,54
|58,99
|Kafein Yazılım
|19,50
|1,40
|-8,62
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,24
|5,25
|Kaplamin
|25,34
|1,77
|-25,03
|Kardemir (A)
|7,91
|5,19
|32,94
|Kardemir (B)
|7,90
|1,94
|49,91
|Kardemir (D)
|9,38
|-0,53
|62,28
|Karel Elektronik
|11,40
|-2,15
|69,53
|Karsan Otomotiv
|3,53
|1,73
|8,62
|Karsu Tekstil
|8,10
|1,38
|-5,26
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,85
|10,00
|Kartonsan
|53,00
|-0,75
|-44,02
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|2,80
|-15,14
|Kent Gıda
|174,50
|-1,58
|-50,93
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|1,10
|-30,24
|Kervan Gıda
|12,04
|-2,11
|17,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|-1,67
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,71
|-0,58
|-31,87
|Kızılbük GYO
|29,40
|-0,34
|Klimasan Klima
|10,02
|0,60
|18,75
|Koç Holding
|29,44
|0,00
|43,94
|Konfrut Gıda
|4,50
|0,45
|6,51
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,75
|1,19
|187,08
|Konya Çimento
|1.000,60
|0,06
|-11,45
|Konya Kağıt
|7,37
|-1,73
|Koray GMYO
|6,18
|2,15
|38,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,48
|0,33
|96,01
|Koza Altın
|117,90
|1,64
|21,92
|Koza Madencilik
|17,94
|1,30
|15,82
|Körfez GMYO
|7,32
|1,53
|26,21
|Kristal Kola
|2,13
|9,23
|-30,28
|Kron Telekomünikasyon
|37,20
|-0,32
|0,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,00
|0,00
|53,21
|Kuyas Yatırım
|4,66
|-5,09
|102,61
|Kütahya Porselen
|105,00
|-2,23
|108,13
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,40
|-0,91
|Lider Faktoring
|4,22
|2,68
|23,75
|Link Bilgisayar
|27,82
|0,87
|-11,95
|Logo Yazılım
|40,80
|-1,35
|31,02
|Lokman Hekim Sağlık
|13,76
|0,29
|95,68
|Lüks Kadife
|52,50
|0,19
|82,84
|Makina Takım
|3,18
|1,27
|-6,74
|Manas Enerji Yönetimi
|16,05
|0,19
|Margün Enerji
|9,31
|1,20
|Marka Yatırım Holding
|3,44
|1,78
|-46,50
|Marmaris Altınyunus
|250,40
|-0,63
|125,38
|Marshall
|226,00
|-1,18
|-26,31
|Martı GMYO
|0,88
|-1,12
|-65,54
|Martı Otel
|1,79
|0,56
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,68
|0,49
|Mavi Giyim
|67,45
|3,93
|30,69
|Mazhar Zorlu Holding
|30,86
|-1,66
|-1,97
|Meditera Tıbbi Malzeme
|46,18
|0,96
|Mega Polietilen
|6,19
|3,34
|-19,19
|Menderes Tekstil
|2,09
|0,48
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,63
|-0,93
|Merit Turizm
|28,70
|-2,11
|177,04
|Merko Gıda
|4,36
|-1,58
|-49,54
|Metemtur Yatırım
|4,11
|-3,29
|-49,17
|Metro Holding
|1,38
|-3,50
|-26,29
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|0,87
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,65
|0,00
|-27,61
|Mia Teknoloji
|34,64
|9,97
|Migros Ticaret
|38,78
|-1,42
|-9,39
|Milpa
|3,53
|-0,28
|-23,26
|Mistral GMYO
|4,08
|-0,97
|-12,74
|MLP Sağlık
|31,16
|-2,07
|56,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,25
|2,52
|-29,35
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,85
|-1,38
|-33,76
|Mondi Tire Kutsan
|9,49
|3,04
|24,87
|Nasmed Egepol
|7,31
|-0,14
|Naturel Enerji
|41,00
|1,84
|15,47
|Naturelgaz
|6,87
|-0,15
|Net Holding
|5,31
|-5,18
|54,81
|Netaş Telekom.
|17,39
|0,87
|-38,07
|Niğbaş Niğde Beton
|13,15
|9,95
|-74,71
|Nuh Çimento
|52,95
|4,64
|10,25
|Nurol GMYO
|6,19
|-9,90
|-15,09
|Odaş Elektrik
|1,36
|-0,73
|-53,48
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|27,00
|4,41
|Orge Enerji Elektrik
|6,13
|0,33
|32,90
|Orma Orman Mahsulleri
|35,02
|-1,35
|137,91
|Osmanlı Menkul
|27,00
|0,75
|-12,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,61
|-1,23
|-31,01
|Otokar
|363,40
|-0,16
|19,43
|Otto Holding
|36,62
|9,90
|247,77
|Oyak Çimento
|7,24
|5,23
|-17,54
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|1,46
|0,69
|Oyak Yatırım Menkul
|49,20
|-0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,72
|-5,61
|21,44
|Özak GMYO
|5,72
|0,53
|12,16
|Özbal Çelik Boru
|26,68
|2,46
|307,33
|Özderici GMYO
|1,57
|2,61
|-29,28
|Özerden Plastik
|7,46
|-1,32
|-17,11
|Pamel Elektrik
|86,30
|-2,49
|304,78
|Panora GMYO
|9,03
|3,20
|53,81
|Papilon Savunma
|13,61
|-0,22
|-40,14
|Park Elek.Madencilik
|6,41
|-2,29
|19,37
|Parsan
|31,48
|-2,24
|29,55
|Pasifik GYO
|15,95
|1,59
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,00
|-2,36
|Pegasus
|87,90
|-2,22
|17,83
|Peker GMYO
|0,91
|-1,09
|-61,10
|Penguen Gıda
|3,41
|-0,87
|-32,48
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|372,40
|-0,69
|Pera GMYO
|1,19
|-2,46
|-32,07
|Pergamon Dış Ticaret
|24,60
|-1,28
|34,21
|Petkim
|8,01
|-1,35
|60,84
|Petrokent Turizm
|7.101,00
|1,11
|683,43
|Pınar Et ve Un
|19,99
|2,25
|-8,65
|Pınar Su
|3,46
|0,00
|-14,87
|Pınar Süt
|17,99
|0,62
|-20,22
|Plastikkart
|17,75
|0,00
|24,61
|Polisan Holding
|2,92
|-0,34
|-24,05
|Politeknik Metal
|541,70
|-1,54
|33,51
|Prizma Press Matbaacılık
|3,64
|0,28
|-33,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,35
|10,00
|-31,09
|QNB Finansbank
|43,06
|8,19
|-38,79
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,26
|1,24
|Rainbow Polikarbonat
|12,28
|-2,07
|Ral Yatırım Holding
|14,40
|8,68
|224,32
|Ray Sigorta
|14,90
|9,96
|-3,56
|Reysaş GMYO
|3,28
|2,18
|1,18
|Reysaş Lojistik
|4,52
|-0,44
|-12,64
|Rhea Girişim
|1,85
|-1,60
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|17,60
|-7,32
|28,37
|Royal Halı
|3,58
|0,28
|4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,82
|0,58
|-31,24
|Sabancı Holding
|13,37
|-0,74
|21,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,18
|-0,28
|-34,01
|Sanel Mühendislik
|5,56
|7,75
|62,57
|Sanifoam Sünger
|31,38
|-7,21
|130,74
|Sanko Pazarlama
|9,42
|3,06
|1,64
|Saray Matbaacılık
|3,90
|2,36
|-55,53
|Sarkuysan
|20,00
|-0,89
|129,95
|Sasa Polyester
|51,35
|7,88
|242,69
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,30
|-2,63
|256,05
|Sekuro Plastik
|16,89
|-0,65
|20,99
|Selçuk Ecza Deposu
|11,04
|-0,45
|-17,81
|Selçuk Gıda
|4,30
|2,38
|-13,65
|Selva Gıda Sanayi
|13,83
|-2,19
|Senkron Güvenlik
|22,32
|-0,80
|-15,00
|Serve Film Prodüksiyon
|12,60
|-1,56
|-21,25
|Servet GMYO
|92,00
|6,98
|17,35
|Seyitler Kimya
|15,25
|-2,18
|13,27
|Silverline Endüstri
|4,93
|0,20
|-42,67
|Sinpaş GMYO
|4,24
|-0,70
|1,44
|Smartiks Yazılım
|5,63
|9,96
|-36,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,90
|1,40
|9,74
|Söktaş
|2,46
|6,96
|-24,33
|Sönmez Filament
|35,30
|6,97
|-33,63
|Sönmez Pamuklu
|8,80
|-2,11
|-40,37
|Sumaş Suni Tahta
|96,35
|-5,45
|88,88
|Şeker Fin. Kir.
|5,49
|4,37
|-14,22
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|13,55
|-1,81
|89,26
|Şok Marketler Ticaret
|13,39
|2,84
|7,29
|T. Halk Bankası
|4,70
|-1,47
|-15,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,39
|0,00
|-26,18
|T.S.K.B.
|1,51
|0,67
|-13,54
|T.Tuborg
|19,62
|-0,41
|10,65
|Tat Gıda
|11,76
|0,34
|1,72
|TAV Havalimanları
|32,50
|-2,11
|52,58
|Tek-Art Turizm
|1,27
|1,60
|-37,13
|Tekfen Holding
|20,82
|-0,86
|26,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,33
|-1,09
|-26,90
|Temapol Polimer Plastik
|14,46
|-0,28
|25,74
|Tetamat Gıda Yatırımları
|377,10
|-5,56
|74,34
|TGS Dış Ticaret
|14,61
|-0,68
|14,95
|Tofaş Oto. Fab.
|74,10
|3,56
|139,72
|Torunlar GMYO
|4,07
|-0,97
|4,36
|Trabzon Liman
|30,88
|1,18
|3,67
|Trabzonspor Sportif
|6,66
|-2,63
|172,95
|Trend GMYO
|6,47
|-1,22
|-48,53
|TSKB GMYO
|2,83
|-1,05
|-41,36
|Tuğçelik
|15,93
|7,64
|97,15
|Tukaş
|7,27
|-1,09
|-24,97
|Turcas Petrol
|4,06
|-0,73
|-16,29
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,60
|0,47
|Turkcell
|18,90
|-2,22
|26,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,33
|9,95
|37,38
|Tüpraş
|152,80
|-1,16
|41,48
|Türk Hava Yolları
|20,78
|-1,61
|60,96
|Türk İlaç Serum
|13,42
|1,21
|Türk Prysmian Kablo
|44,48
|9,99
|268,75
|Türk Telekom
|10,29
|-2,28
|30,26
|Türk Traktör
|209,00
|0,48
|22,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,00
|0,16
|10,72
|Türkiye Sigorta
|5,12
|-1,54
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|18,09
|-6,27
|35,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,34
|-0,60
|-21,23
|Ulusal Faktoring
|2,62
|-0,76
|Ulusoy Elektrik
|68,50
|-1,30
|33,40
|Ulusoy Un Sanayi
|6,48
|-2,41
|27,35
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,63
|1,87
|-30,34
|Utopya Turizm
|13,00
|0,70
|-66,49
|Uzertaş Boya
|34,48
|-2,82
|-39,08
|Ülker Bisküvi
|18,01
|-0,44
|-19,30
|Ünlü Yatırım Holding
|5,58
|1,82
|Vakıf Fin. Kir.
|3,02
|-0,66
|47,94
|Vakıf GMYO
|1,63
|-1,21
|-32,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,43
|-0,37
|-26,22
|Vakıflar Bankası
|3,83
|-0,52
|-18,68
|Vakko Tekstil
|9,87
|2,71
|57,51
|Vanet Gıda
|4,66
|-1,89
|-39,72
|VBT Yazılım
|20,32
|0,49
|Verusa Holding
|48,48
|3,81
|7,54
|Verusaturk Girisim
|24,82
|2,65
|90,22
|Vestel
|24,68
|-0,80
|48,82
|Vestel Beyaz Eşya
|7,77
|-0,51
|75,06
|Viking Kağıt
|6,36
|0,32
|-29,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,66
|3,68
|22,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,34
|-1,01
|-18,93
|Yataş
|11,16
|-1,24
|-21,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,10
|-0,64
|-29,55
|Yeni Gimat GMYO
|21,22
|3,01
|83,06
|Yeo Teknoloji
|53,05
|2,81
|Yeşil GMYO
|0,80
|2,56
|-42,03
|Yeşil Yapı
|0,96
|-1,03
|-47,83
|Yeşil Yatırım Holding
|1,84
|-1,08
|-56,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.599,20
|-6,42
|-0,01
|Yonga Mobilya
|28,02
|-2,44
|-5,94
|Yükselen Çelik
|5,36
|0,56
|3,17
|Yünsa
|13,03
|6,63
|-6,20
|Ziraat GMYO
|2,44
|-1,61
|Zorlu Enerji
|1,69
|-0,59
|-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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