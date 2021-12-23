Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|46.990,00
|5,48
|16,03
|İş Bankası (C)
|7,74
|0,65
|13,95
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,05
|0,66
|-20,98
|İş Girişim
|8,11
|-0,49
|-57,20
|İş GMYO
|2,59
|1,17
|1,97
|İş Y. Men. Değ.
|22,90
|-0,17
|37,97
|İş Yat. Ort.
|3,09
|1,98
|-8,12
|İşbir Holding
|64,00
|-1,54
|19,23
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,57
|2,36
|Işık Plastik
|4,46
|-1,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-1,15
|-24,56
|İttifak Holding
|1,26
|0,00
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|19,99
|4,66
|11,06
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|1,69
|-27,48
|İzmir Fırça
|6,34
|3,59
|14,03
|Jantsa Jant Sanayi
|63,15
|-0,32
|52,36
|Kafein Yazılım
|18,95
|-1,20
|-11,20
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,20
|1,24
|Kaplamin
|24,70
|-0,64
|-26,92
|Kardemir (A)
|7,51
|-5,89
|26,22
|Kardemir (B)
|7,48
|-5,79
|41,94
|Kardemir (D)
|8,91
|-4,19
|54,15
|Karel Elektronik
|10,90
|-1,54
|62,10
|Karsan Otomotiv
|3,35
|-1,18
|3,08
|Karsu Tekstil
|7,86
|0,77
|-8,07
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,24
|0,23
|Kartonsan
|51,80
|0,10
|-45,29
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|8,33
|-17,45
|Kent Gıda
|176,90
|-1,72
|-50,25
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|-0,89
|-32,37
|Kervan Gıda
|12,30
|1,65
|20,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|-1,67
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,68
|0,00
|-33,07
|Kızılbük GYO
|29,92
|1,42
|Klimasan Klima
|9,85
|-1,01
|16,74
|Koç Holding
|27,54
|1,70
|34,65
|Konfrut Gıda
|4,36
|0,93
|3,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,15
|-1,00
|171,82
|Konya Çimento
|967,40
|-1,94
|-14,39
|Konya Kağıt
|7,26
|0,14
|Koray GMYO
|6,08
|-0,98
|36,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,50
|-4,75
|83,28
|Koza Altın
|110,00
|-1,87
|13,75
|Koza Madencilik
|16,78
|-2,44
|8,33
|Körfez GMYO
|7,38
|6,65
|27,24
|Kristal Kola
|1,92
|4,92
|-37,15
|Kron Telekomünikasyon
|36,24
|-1,74
|-1,63
|Kuştur Kuşadası Turizm
|246,40
|-2,92
|56,64
|Kuyas Yatırım
|4,54
|9,93
|97,39
|Kütahya Porselen
|106,50
|3,90
|111,10
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,84
|1,61
|Lider Faktoring
|4,56
|7,29
|33,72
|Link Bilgisayar
|27,00
|-0,22
|-14,55
|Logo Yazılım
|40,00
|-3,94
|28,45
|Lokman Hekim Sağlık
|13,76
|6,50
|95,68
|Lüks Kadife
|50,05
|0,22
|74,30
|Makina Takım
|3,14
|1,95
|-7,92
|Manas Enerji Yönetimi
|15,65
|1,56
|Margün Enerji
|9,08
|-0,33
|Marka Yatırım Holding
|3,40
|0,00
|-47,12
|Marmaris Altınyunus
|258,00
|-8,67
|132,22
|Marshall
|227,00
|0,13
|-25,99
|Martı GMYO
|0,87
|0,00
|-65,93
|Martı Otel
|1,79
|0,56
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,20
|-1,94
|Mavi Giyim
|62,25
|0,97
|20,62
|Mazhar Zorlu Holding
|31,28
|1,16
|-0,64
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,14
|2,71
|Mega Polietilen
|5,80
|5,45
|-24,28
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,49
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,56
|-0,73
|Merit Turizm
|29,90
|-1,06
|188,63
|Merko Gıda
|4,39
|-1,13
|-49,19
|Metemtur Yatırım
|4,33
|5,35
|-46,45
|Metro Holding
|1,58
|9,72
|-15,61
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,37
|0,00
|-17,99
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,67
|-0,60
|-26,73
|Mia Teknoloji
|30,62
|0,39
|Migros Ticaret
|37,94
|-0,16
|-11,36
|Milpa
|3,54
|1,14
|-23,04
|Mistral GMYO
|4,13
|-1,67
|-11,67
|MLP Sağlık
|32,50
|-4,52
|63,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,29
|-1,20
|-28,48
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|-1,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,83
|0,00
|-33,92
|Mondi Tire Kutsan
|8,99
|1,47
|18,29
|Nasmed Egepol
|7,45
|-5,46
|Naturel Enerji
|39,52
|-1,15
|11,30
|Naturelgaz
|6,79
|0,15
|Net Holding
|5,47
|0,37
|59,48
|Netaş Telekom.
|16,50
|-1,49
|-41,24
|Niğbaş Niğde Beton
|10,88
|-9,93
|-79,08
|Nuh Çimento
|48,84
|3,13
|1,69
|Nurol GMYO
|7,28
|2,10
|-0,14
|Odaş Elektrik
|1,37
|0,00
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|24,98
|7,21
|Orge Enerji Elektrik
|5,99
|-0,17
|29,86
|Orma Orman Mahsulleri
|34,38
|4,24
|133,56
|Osmanlı Menkul
|26,42
|-1,20
|-14,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,69
|9,74
|-27,58
|Otokar
|355,10
|1,00
|16,70
|Otto Holding
|30,30
|3,98
|187,75
|Oyak Çimento
|6,71
|1,67
|-23,58
|Oyak Yat. Ort.
|6,69
|0,00
|-3,07
|Oyak Yatırım Menkul
|48,02
|-0,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,51
|9,98
|16,99
|Özak GMYO
|5,52
|-1,78
|8,24
|Özbal Çelik Boru
|24,86
|2,98
|279,54
|Özderici GMYO
|1,49
|-1,97
|-32,88
|Özerden Plastik
|8,06
|9,96
|-10,44
|Pamel Elektrik
|88,50
|0,57
|315,10
|Panora GMYO
|8,31
|-1,19
|41,55
|Papilon Savunma
|13,32
|-0,45
|-41,42
|Park Elek.Madencilik
|6,60
|-4,07
|22,91
|Parsan
|30,06
|-1,89
|23,70
|Pasifik GYO
|14,92
|-3,49
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,69
|8,46
|Pegasus
|82,60
|-0,72
|10,72
|Peker GMYO
|0,92
|-2,13
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,40
|-2,02
|-32,67
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|359,70
|10,00
|Pera GMYO
|1,22
|-0,81
|-30,35
|Pergamon Dış Ticaret
|24,40
|-1,93
|33,12
|Petkim
|7,74
|-0,51
|55,42
|Petrokent Turizm
|7.272,10
|-3,04
|702,31
|Pınar Et ve Un
|19,14
|-3,19
|-12,54
|Pınar Su
|3,45
|0,29
|-15,11
|Pınar Süt
|17,63
|-0,34
|-21,82
|Plastikkart
|17,68
|0,74
|24,12
|Polisan Holding
|2,86
|0,35
|-25,61
|Politeknik Metal
|573,20
|1,76
|41,28
|Prizma Press Matbaacılık
|3,59
|-1,37
|-34,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|79,95
|-7,03
|-36,19
|QNB Finansbank
|39,20
|-3,21
|-44,28
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,79
|-2,56
|Rainbow Polikarbonat
|13,05
|9,94
|Ral Yatırım Holding
|14,16
|9,94
|218,92
|Ray Sigorta
|12,32
|0,41
|-20,26
|Reysaş GMYO
|3,06
|2,34
|-5,61
|Reysaş Lojistik
|4,40
|-0,68
|-14,96
|Rhea Girişim
|1,85
|-2,63
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|21,10
|-9,98
|53,90
|Royal Halı
|3,25
|3,17
|-5,52
|RTA Laboratuvarları
|20,76
|-2,44
|-31,44
|Sabancı Holding
|12,90
|2,71
|17,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,11
|-0,42
|-34,65
|Sanel Mühendislik
|5,15
|0,39
|50,58
|Sanifoam Sünger
|34,46
|3,24
|153,38
|Sanko Pazarlama
|9,10
|1,11
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|3,87
|0,00
|-55,87
|Sarkuysan
|19,55
|-1,26
|124,78
|Sasa Polyester
|43,28
|-1,59
|188,83
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,66
|7,98
|272,03
|Sekuro Plastik
|17,03
|-0,41
|21,99
|Selçuk Ecza Deposu
|11,33
|-1,13
|-15,65
|Selçuk Gıda
|4,22
|-0,94
|-15,26
|Selva Gıda Sanayi
|14,10
|-4,73
|Senkron Güvenlik
|22,50
|5,73
|-14,32
|Serve Film Prodüksiyon
|13,00
|-0,91
|-18,75
|Servet GMYO
|87,40
|3,92
|11,48
|Seyitler Kimya
|15,18
|-0,78
|12,75
|Silverline Endüstri
|4,85
|-0,41
|-43,60
|Sinpaş GMYO
|4,29
|2,14
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,03
|0,40
|-43,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,30
|-1,39
|7,46
|Söktaş
|2,21
|-4,74
|-32,02
|Sönmez Filament
|35,58
|0,00
|-33,10
|Sönmez Pamuklu
|8,80
|-2,11
|-40,37
|Sumaş Suni Tahta
|99,50
|8,98
|95,06
|Şeker Fin. Kir.
|5,12
|0,99
|-20,00
|Şekerbank
|1,06
|-0,93
|-29,80
|Şişe Cam
|12,89
|-2,94
|80,04
|Şok Marketler Ticaret
|11,84
|-1,42
|-5,13
|T. Halk Bankası
|4,70
|1,51
|-15,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,92
|-0,72
|-28,07
|T.S.K.B.
|1,47
|0,00
|-15,83
|T.Tuborg
|19,08
|-1,65
|7,61
|Tat Gıda
|11,70
|-1,52
|1,20
|TAV Havalimanları
|30,90
|-3,68
|45,07
|Tek-Art Turizm
|1,22
|0,83
|-39,60
|Tekfen Holding
|19,35
|-2,27
|17,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,28
|-1,41
|-27,48
|Temapol Polimer Plastik
|14,14
|-0,07
|22,96
|Tetamat Gıda Yatırımları
|379,20
|9,98
|75,31
|TGS Dış Ticaret
|14,33
|0,07
|12,75
|Tofaş Oto. Fab.
|65,05
|-3,77
|110,44
|Torunlar GMYO
|4,01
|2,82
|2,82
|Trabzon Liman
|30,06
|-3,03
|0,92
|Trabzonspor Sportif
|6,83
|-1,59
|179,92
|Trend GMYO
|6,81
|1,64
|-45,82
|TSKB GMYO
|2,87
|1,77
|-40,54
|Tuğçelik
|14,09
|-1,47
|74,38
|Tukaş
|7,09
|1,29
|-26,83
|Turcas Petrol
|4,07
|-0,25
|-16,08
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,57
|-2,22
|Turkcell
|18,62
|3,27
|24,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,84
|0,00
|19,69
|Tüpraş
|142,90
|-4,54
|32,31
|Türk Hava Yolları
|19,21
|1,75
|48,80
|Türk İlaç Serum
|14,69
|9,96
|Türk Prysmian Kablo
|44,92
|-9,98
|272,40
|Türk Telekom
|10,38
|6,79
|31,40
|Türk Traktör
|190,70
|0,21
|11,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,30
|-1,75
|9,21
|Türkiye Sigorta
|5,19
|-0,95
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|19,55
|2,41
|45,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,36
|-0,30
|-20,75
|Ulusal Faktoring
|2,60
|6,56
|Ulusoy Elektrik
|66,90
|1,36
|30,28
|Ulusoy Un Sanayi
|6,60
|5,10
|29,70
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,58
|-0,63
|-32,48
|Utopya Turizm
|12,50
|0,81
|-67,78
|Uzertaş Boya
|32,80
|-3,81
|-42,05
|Ülker Bisküvi
|17,70
|2,14
|-20,69
|Ünlü Yatırım Holding
|5,62
|5,84
|Vakıf Fin. Kir.
|3,02
|-3,82
|47,94
|Vakıf GMYO
|1,59
|-0,63
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|5,41
|-2,35
|-26,49
|Vakıflar Bankası
|3,85
|1,05
|-18,26
|Vakko Tekstil
|9,39
|-0,21
|49,85
|Vanet Gıda
|4,80
|-6,80
|-37,90
|VBT Yazılım
|20,02
|0,15
|Verusa Holding
|45,16
|-1,44
|0,18
|Verusaturk Girisim
|23,70
|-1,17
|81,63
|Vestel
|23,56
|-1,51
|42,06
|Vestel Beyaz Eşya
|7,60
|0,80
|71,23
|Viking Kağıt
|6,31
|0,16
|-29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,58
|2,87
|19,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,66
|-0,87
|-18,05
|Yataş
|11,05
|0,36
|-21,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|-2,19
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|19,92
|-2,45
|71,84
|Yeo Teknoloji
|49,90
|-2,54
|Yeşil GMYO
|0,77
|-1,28
|-44,20
|Yeşil Yapı
|0,95
|-2,06
|-48,37
|Yeşil Yatırım Holding
|1,84
|-1,60
|-56,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.449,40
|1,64
|-0,97
|Yonga Mobilya
|28,98
|7,33
|-2,72
|Yükselen Çelik
|5,19
|0,97
|-0,10
|Yünsa
|12,01
|-2,36
|-13,54
|Ziraat GMYO
|2,46
|-1,60
|Zorlu Enerji
|1,68
|1,82
|-33,57
(Son)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500