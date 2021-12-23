Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 46.990,00 5,48 16,03 İş Bankası (C) 7,74 0,65 13,95 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,05 0,66 -20,98 İş Girişim 8,11 -0,49 -57,20 İş GMYO 2,59 1,17 1,97 İş Y. Men. Değ. 22,90 -0,17 37,97 İş Yat. Ort. 3,09 1,98 -8,12 İşbir Holding 64,00 -1,54 19,23 İşbir Sentetik Dokuma 12,57 2,36 Işık Plastik 4,46 -1,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -1,15 -24,56 İttifak Holding 1,26 0,00 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 19,99 4,66 11,06 İzmir Demir Çelik 2,40 1,69 -27,48 İzmir Fırça 6,34 3,59 14,03 Jantsa Jant Sanayi 63,15 -0,32 52,36 Kafein Yazılım 18,95 -1,20 -11,20 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,20 1,24 Kaplamin 24,70 -0,64 -26,92 Kardemir (A) 7,51 -5,89 26,22 Kardemir (B) 7,48 -5,79 41,94 Kardemir (D) 8,91 -4,19 54,15 Karel Elektronik 10,90 -1,54 62,10 Karsan Otomotiv 3,35 -1,18 3,08 Karsu Tekstil 7,86 0,77 -8,07 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,24 0,23 Kartonsan 51,80 0,10 -45,29 Katmerciler Ekipman 1,43 8,33 -17,45 Kent Gıda 176,90 -1,72 -50,25 Kerevitaş Gıda 4,45 -0,89 -32,37 Kervan Gıda 12,30 1,65 20,17 Kervansaray Yat. Holding 0,59 -1,67 -53,17 Kiler GMYO 1,68 0,00 -33,07 Kızılbük GYO 29,92 1,42 Klimasan Klima 9,85 -1,01 16,74 Koç Holding 27,54 1,70 34,65 Konfrut Gıda 4,36 0,93 3,20 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,15 -1,00 171,82 Konya Çimento 967,40 -1,94 -14,39 Konya Kağıt 7,26 0,14 Koray GMYO 6,08 -0,98 36,63 Kordsa Teknik Tekstil 28,50 -4,75 83,28 Koza Altın 110,00 -1,87 13,75 Koza Madencilik 16,78 -2,44 8,33 Körfez GMYO 7,38 6,65 27,24 Kristal Kola 1,92 4,92 -37,15 Kron Telekomünikasyon 36,24 -1,74 -1,63 Kuştur Kuşadası Turizm 246,40 -2,92 56,64 Kuyas Yatırım 4,54 9,93 97,39 Kütahya Porselen 106,50 3,90 111,10 Kütahya Şeker Fabrikası 27,84 1,61 Lider Faktoring 4,56 7,29 33,72 Link Bilgisayar 27,00 -0,22 -14,55 Logo Yazılım 40,00 -3,94 28,45 Lokman Hekim Sağlık 13,76 6,50 95,68 Lüks Kadife 50,05 0,22 74,30 Makina Takım 3,14 1,95 -7,92 Manas Enerji Yönetimi 15,65 1,56 Margün Enerji 9,08 -0,33 Marka Yatırım Holding 3,40 0,00 -47,12 Marmaris Altınyunus 258,00 -8,67 132,22 Marshall 227,00 0,13 -25,99 Martı GMYO 0,87 0,00 -65,93 Martı Otel 1,79 0,56 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 20,20 -1,94 Mavi Giyim 62,25 0,97 20,62 Mazhar Zorlu Holding 31,28 1,16 -0,64 Meditera Tıbbi Malzeme 43,14 2,71 Mega Polietilen 5,80 5,45 -24,28 Menderes Tekstil 2,07 0,49 -33,01 Mercan Kimya 9,56 -0,73 Merit Turizm 29,90 -1,06 188,63 Merko Gıda 4,39 -1,13 -49,19 Metemtur Yatırım 4,33 5,35 -46,45 Metro Holding 1,58 9,72 -15,61 Metro Petrol ve Tesisleri 2,37 0,00 -17,99 Metro Yatırım Ortaklığı 1,67 -0,60 -26,73 Mia Teknoloji 30,62 0,39 Migros Ticaret 37,94 -0,16 -11,36 Milpa 3,54 1,14 -23,04 Mistral GMYO 4,13 -1,67 -11,67 MLP Sağlık 32,50 -4,52 63,56 MMC San. ve Tic. Yat. 3,29 -1,20 -28,48 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 -1,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,83 0,00 -33,92 Mondi Tire Kutsan 8,99 1,47 18,29 Nasmed Egepol 7,45 -5,46 Naturel Enerji 39,52 -1,15 11,30 Naturelgaz 6,79 0,15 Net Holding 5,47 0,37 59,48 Netaş Telekom. 16,50 -1,49 -41,24 Niğbaş Niğde Beton 10,88 -9,93 -79,08 Nuh Çimento 48,84 3,13 1,69 Nurol GMYO 7,28 2,10 -0,14 Odaş Elektrik 1,37 0,00 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 24,98 7,21 Orge Enerji Elektrik 5,99 -0,17 29,86 Orma Orman Mahsulleri 34,38 4,24 133,56 Osmanlı Menkul 26,42 -1,20 -14,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 9,74 -27,58 Otokar 355,10 1,00 16,70 Otto Holding 30,30 3,98 187,75 Oyak Çimento 6,71 1,67 -23,58 Oyak Yat. Ort. 6,69 0,00 -3,07 Oyak Yatırım Menkul 48,02 -0,50 Oylum Sınai Yatırımlar 5,51 9,98 16,99 Özak GMYO 5,52 -1,78 8,24 Özbal Çelik Boru 24,86 2,98 279,54 Özderici GMYO 1,49 -1,97 -32,88 Özerden Plastik 8,06 9,96 -10,44 Pamel Elektrik 88,50 0,57 315,10 Panora GMYO 8,31 -1,19 41,55 Papilon Savunma 13,32 -0,45 -41,42 Park Elek.Madencilik 6,60 -4,07 22,91 Parsan 30,06 -1,89 23,70 Pasifik GYO 14,92 -3,49 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,69 8,46 Pegasus 82,60 -0,72 10,72 Peker GMYO 0,92 -2,13 -60,67 Penguen Gıda 3,40 -2,02 -32,67 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 359,70 10,00 Pera GMYO 1,22 -0,81 -30,35 Pergamon Dış Ticaret 24,40 -1,93 33,12 Petkim 7,74 -0,51 55,42 Petrokent Turizm 7.272,10 -3,04 702,31 Pınar Et ve Un 19,14 -3,19 -12,54 Pınar Su 3,45 0,29 -15,11 Pınar Süt 17,63 -0,34 -21,82 Plastikkart 17,68 0,74 24,12 Polisan Holding 2,86 0,35 -25,61 Politeknik Metal 573,20 1,76 41,28 Prizma Press Matbaacılık 3,59 -1,37 -34,49 QNB Finans Fin. Kir. 79,95 -7,03 -36,19 QNB Finansbank 39,20 -3,21 -44,28 QUA Granite Hayal Yapı 11,79 -2,56 Rainbow Polikarbonat 13,05 9,94 Ral Yatırım Holding 14,16 9,94 218,92 Ray Sigorta 12,32 0,41 -20,26 Reysaş GMYO 3,06 2,34 -5,61 Reysaş Lojistik 4,40 -0,68 -14,96 Rhea Girişim 1,85 -2,63 -50,27 Rodrigo Tekstil 21,10 -9,98 53,90 Royal Halı 3,25 3,17 -5,52 RTA Laboratuvarları 20,76 -2,44 -31,44 Sabancı Holding 12,90 2,71 17,00 Safkar Ege Soğutmacılık 7,11 -0,42 -34,65 Sanel Mühendislik 5,15 0,39 50,58 Sanifoam Sünger 34,46 3,24 153,38 Sanko Pazarlama 9,10 1,11 -1,81 Saray Matbaacılık 3,87 0,00 -55,87 Sarkuysan 19,55 -1,26 124,78 Sasa Polyester 43,28 -1,59 188,83 Say Yenilenebilir Enerji 31,66 7,98 272,03 Sekuro Plastik 17,03 -0,41 21,99 Selçuk Ecza Deposu 11,33 -1,13 -15,65 Selçuk Gıda 4,22 -0,94 -15,26 Selva Gıda Sanayi 14,10 -4,73 Senkron Güvenlik 22,50 5,73 -14,32 Serve Film Prodüksiyon 13,00 -0,91 -18,75 Servet GMYO 87,40 3,92 11,48 Seyitler Kimya 15,18 -0,78 12,75 Silverline Endüstri 4,85 -0,41 -43,60 Sinpaş GMYO 4,29 2,14 2,63 Smartiks Yazılım 5,03 0,40 -43,23 Sodaş Sodyum Sanayii 28,30 -1,39 7,46 Söktaş 2,21 -4,74 -32,02 Sönmez Filament 35,58 0,00 -33,10 Sönmez Pamuklu 8,80 -2,11 -40,37 Sumaş Suni Tahta 99,50 8,98 95,06 Şeker Fin. Kir. 5,12 0,99 -20,00 Şekerbank 1,06 -0,93 -29,80 Şişe Cam 12,89 -2,94 80,04 Şok Marketler Ticaret 11,84 -1,42 -5,13 T. Halk Bankası 4,70 1,51 -15,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,92 -0,72 -28,07 T.S.K.B. 1,47 0,00 -15,83 T.Tuborg 19,08 -1,65 7,61 Tat Gıda 11,70 -1,52 1,20 TAV Havalimanları 30,90 -3,68 45,07 Tek-Art Turizm 1,22 0,83 -39,60 Tekfen Holding 19,35 -2,27 17,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,28 -1,41 -27,48 Temapol Polimer Plastik 14,14 -0,07 22,96 Tetamat Gıda Yatırımları 379,20 9,98 75,31 TGS Dış Ticaret 14,33 0,07 12,75 Tofaş Oto. Fab. 65,05 -3,77 110,44 Torunlar GMYO 4,01 2,82 2,82 Trabzon Liman 30,06 -3,03 0,92 Trabzonspor Sportif 6,83 -1,59 179,92 Trend GMYO 6,81 1,64 -45,82 TSKB GMYO 2,87 1,77 -40,54 Tuğçelik 14,09 -1,47 74,38 Tukaş 7,09 1,29 -26,83 Turcas Petrol 4,07 -0,25 -16,08 Tureks Turizm Taşımacılık 10,57 -2,22 Turkcell 18,62 3,27 24,83 Tümosan Motor ve Traktör 16,84 0,00 19,69 Tüpraş 142,90 -4,54 32,31 Türk Hava Yolları 19,21 1,75 48,80 Türk İlaç Serum 14,69 9,96 Türk Prysmian Kablo 44,92 -9,98 272,40 Türk Telekom 10,38 6,79 31,40 Türk Traktör 190,70 0,21 11,93 Türker Proje Gayrimenkul 123,30 -1,75 9,21 Türkiye Sigorta 5,19 -0,95 -15,99 Ufuk Yatırım 19,55 2,41 45,90 Ulaşlar Turizm Yat. 3,36 -0,30 -20,75 Ulusal Faktoring 2,60 6,56 Ulusoy Elektrik 66,90 1,36 30,28 Ulusoy Un Sanayi 6,60 5,10 29,70 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,58 -0,63 -32,48 Utopya Turizm 12,50 0,81 -67,78 Uzertaş Boya 32,80 -3,81 -42,05 Ülker Bisküvi 17,70 2,14 -20,69 Ünlü Yatırım Holding 5,62 5,84 Vakıf Fin. Kir. 3,02 -3,82 47,94 Vakıf GMYO 1,59 -0,63 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 5,41 -2,35 -26,49 Vakıflar Bankası 3,85 1,05 -18,26 Vakko Tekstil 9,39 -0,21 49,85 Vanet Gıda 4,80 -6,80 -37,90 VBT Yazılım 20,02 0,15 Verusa Holding 45,16 -1,44 0,18 Verusaturk Girisim 23,70 -1,17 81,63 Vestel 23,56 -1,51 42,06 Vestel Beyaz Eşya 7,60 0,80 71,23 Viking Kağıt 6,31 0,16 -29,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,58 2,87 19,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,66 -0,87 -18,05 Yataş 11,05 0,36 -21,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 -2,19 -29,09 Yeni Gimat GMYO 19,92 -2,45 71,84 Yeo Teknoloji 49,90 -2,54 Yeşil GMYO 0,77 -1,28 -44,20 Yeşil Yapı 0,95 -2,06 -48,37 Yeşil Yatırım Holding 1,84 -1,60 -56,97 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.449,40 1,64 -0,97 Yonga Mobilya 28,98 7,33 -2,72 Yükselen Çelik 5,19 0,97 -0,10 Yünsa 12,01 -2,36 -13,54 Ziraat GMYO 2,46 -1,60 Zorlu Enerji 1,68 1,82 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi