Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)46.990,005,4816,03
İş Bankası (C)7,740,6513,95
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,050,66-20,98
İş Girişim8,11-0,49-57,20
İş GMYO2,591,171,97
İş Y. Men. Değ.22,90-0,1737,97
İş Yat. Ort.3,091,98-8,12
İşbir Holding64,00-1,5419,23
İşbir Sentetik Dokuma12,572,36

Işık Plastik4,46-1,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,260,00-43,50
İz Hayvancılık Tarım19,994,6611,06
İzmir Demir Çelik2,401,69-27,48
İzmir Fırça6,343,5914,03
Jantsa Jant Sanayi63,15-0,3252,36
Kafein Yazılım18,95-1,20-11,20
Kalekim Kimyevi Maddeler17,201,24

Kaplamin24,70-0,64-26,92
Kardemir (A)7,51-5,8926,22
Kardemir (B)7,48-5,7941,94
Kardemir (D)8,91-4,1954,15
Karel Elektronik10,90-1,5462,10
Karsan Otomotiv3,35-1,183,08
Karsu Tekstil7,860,77-8,07
Kartal Yenilenebilir Enerji13,240,23

Kartonsan51,800,10-45,29
Katmerciler Ekipman1,438,33-17,45
Kent Gıda176,90-1,72-50,25
Kerevitaş Gıda4,45-0,89-32,37
Kervan Gıda12,301,6520,17
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,680,00-33,07
Kızılbük GYO29,921,42

Klimasan Klima9,85-1,0116,74
Koç Holding27,541,7034,65
Konfrut Gıda4,360,933,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,15-1,00171,82
Konya Çimento967,40-1,94-14,39
Konya Kağıt7,260,14

Koray GMYO6,08-0,9836,63
Kordsa Teknik Tekstil28,50-4,7583,28
Koza Altın110,00-1,8713,75
Koza Madencilik16,78-2,448,33
Körfez GMYO7,386,6527,24
Kristal Kola1,924,92-37,15
Kron Telekomünikasyon36,24-1,74-1,63
Kuştur Kuşadası Turizm246,40-2,9256,64
Kuyas Yatırım4,549,9397,39
Kütahya Porselen106,503,90111,10
Kütahya Şeker Fabrikası27,841,61

Lider Faktoring4,567,2933,72
Link Bilgisayar27,00-0,22-14,55
Logo Yazılım40,00-3,9428,45
Lokman Hekim Sağlık13,766,5095,68
Lüks Kadife50,050,2274,30
Makina Takım3,141,95-7,92
Manas Enerji Yönetimi15,651,56

Margün Enerji9,08-0,33

Marka Yatırım Holding3,400,00-47,12
Marmaris Altınyunus258,00-8,67132,22
Marshall227,000,13-25,99
Martı GMYO0,870,00-65,93
Martı Otel1,790,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım20,20-1,94

Mavi Giyim62,250,9720,62
Mazhar Zorlu Holding31,281,16-0,64
Meditera Tıbbi Malzeme43,142,71

Mega Polietilen5,805,45-24,28
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya9,56-0,73

Merit Turizm29,90-1,06188,63
Merko Gıda4,39-1,13-49,19
Metemtur Yatırım4,335,35-46,45
Metro Holding1,589,72-15,61
Metro Petrol ve Tesisleri2,370,00-17,99
Metro Yatırım Ortaklığı1,67-0,60-26,73
Mia Teknoloji30,620,39

Migros Ticaret37,94-0,16-11,36
Milpa3,541,14-23,04
Mistral GMYO4,13-1,67-11,67
MLP Sağlık32,50-4,5263,56
MMC San. ve Tic. Yat.3,29-1,20-28,48
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,73-1,70

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,830,00-33,92
Mondi Tire Kutsan8,991,4718,29
Nasmed Egepol7,45-5,46

Naturel Enerji39,52-1,1511,30
Naturelgaz6,790,15

Net Holding5,470,3759,48
Netaş Telekom.16,50-1,49-41,24
Niğbaş Niğde Beton10,88-9,93-79,08
Nuh Çimento48,843,131,69
Nurol GMYO7,282,10-0,14
Odaş Elektrik1,370,00-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi24,987,21

Orge Enerji Elektrik5,99-0,1729,86
Orma Orman Mahsulleri34,384,24133,56
Osmanlı Menkul26,42-1,20-14,07
Ostim Endüstriyel Yat1,699,74-27,58
Otokar355,101,0016,70
Otto Holding30,303,98187,75
Oyak Çimento6,711,67-23,58
Oyak Yat. Ort.6,690,00-3,07
Oyak Yatırım Menkul48,02-0,50

Oylum Sınai Yatırımlar5,519,9816,99
Özak GMYO5,52-1,788,24
Özbal Çelik Boru24,862,98279,54
Özderici GMYO1,49-1,97-32,88
Özerden Plastik8,069,96-10,44
Pamel Elektrik88,500,57315,10
Panora GMYO8,31-1,1941,55
Papilon Savunma13,32-0,45-41,42
Park Elek.Madencilik6,60-4,0722,91
Parsan30,06-1,8923,70
Pasifik GYO14,92-3,49

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,698,46

Pegasus82,60-0,7210,72
Peker GMYO0,92-2,13-60,67
Penguen Gıda3,40-2,02-32,67
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım359,7010,00

Pera GMYO1,22-0,81-30,35
Pergamon Dış Ticaret24,40-1,9333,12
Petkim7,74-0,5155,42
Petrokent Turizm7.272,10-3,04702,31
Pınar Et ve Un19,14-3,19-12,54
Pınar Su3,450,29-15,11
Pınar Süt17,63-0,34-21,82
Plastikkart17,680,7424,12
Polisan Holding2,860,35-25,61
Politeknik Metal573,201,7641,28
Prizma Press Matbaacılık3,59-1,37-34,49
QNB Finans Fin. Kir.79,95-7,03-36,19
QNB Finansbank39,20-3,21-44,28
QUA Granite Hayal Yapı11,79-2,56

Rainbow Polikarbonat13,059,94

Ral Yatırım Holding14,169,94218,92
Ray Sigorta12,320,41-20,26
Reysaş GMYO3,062,34-5,61
Reysaş Lojistik4,40-0,68-14,96
Rhea Girişim1,85-2,63-50,27
Rodrigo Tekstil21,10-9,9853,90
Royal Halı3,253,17-5,52
RTA Laboratuvarları20,76-2,44-31,44
Sabancı Holding12,902,7117,00
Safkar Ege Soğutmacılık7,11-0,42-34,65
Sanel Mühendislik5,150,3950,58
Sanifoam Sünger34,463,24153,38
Sanko Pazarlama9,101,11-1,81
Saray Matbaacılık3,870,00-55,87
Sarkuysan19,55-1,26124,78
Sasa Polyester43,28-1,59188,83
Say Yenilenebilir Enerji31,667,98272,03
Sekuro Plastik17,03-0,4121,99
Selçuk Ecza Deposu11,33-1,13-15,65
Selçuk Gıda4,22-0,94-15,26
Selva Gıda Sanayi14,10-4,73

Senkron Güvenlik22,505,73-14,32
Serve Film Prodüksiyon13,00-0,91-18,75
Servet GMYO87,403,9211,48
Seyitler Kimya15,18-0,7812,75
Silverline Endüstri4,85-0,41-43,60
Sinpaş GMYO4,292,142,63
Smartiks Yazılım5,030,40-43,23
Sodaş Sodyum Sanayii28,30-1,397,46
Söktaş2,21-4,74-32,02
Sönmez Filament35,580,00-33,10
Sönmez Pamuklu8,80-2,11-40,37
Sumaş Suni Tahta99,508,9895,06
Şeker Fin. Kir.5,120,99-20,00
Şekerbank1,06-0,93-29,80
Şişe Cam12,89-2,9480,04
Şok Marketler Ticaret11,84-1,42-5,13
T. Halk Bankası4,701,51-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,92-0,72-28,07
T.S.K.B.1,470,00-15,83
T.Tuborg19,08-1,657,61
Tat Gıda11,70-1,521,20
TAV Havalimanları30,90-3,6845,07
Tek-Art Turizm1,220,83-39,60
Tekfen Holding19,35-2,2717,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,28-1,41-27,48
Temapol Polimer Plastik14,14-0,0722,96
Tetamat Gıda Yatırımları379,209,9875,31
TGS Dış Ticaret14,330,0712,75
Tofaş Oto. Fab.65,05-3,77110,44
Torunlar GMYO4,012,822,82
Trabzon Liman30,06-3,030,92
Trabzonspor Sportif6,83-1,59179,92
Trend GMYO6,811,64-45,82
TSKB GMYO2,871,77-40,54
Tuğçelik14,09-1,4774,38
Tukaş7,091,29-26,83
Turcas Petrol4,07-0,25-16,08
Tureks Turizm Taşımacılık10,57-2,22

Turkcell18,623,2724,83
Tümosan Motor ve Traktör16,840,0019,69
Tüpraş142,90-4,5432,31
Türk Hava Yolları19,211,7548,80
Türk İlaç Serum14,699,96

Türk Prysmian Kablo44,92-9,98272,40
Türk Telekom10,386,7931,40
Türk Traktör190,700,2111,93
Türker Proje Gayrimenkul123,30-1,759,21
Türkiye Sigorta5,19-0,95-15,99
Ufuk Yatırım19,552,4145,90
Ulaşlar Turizm Yat.3,36-0,30-20,75
Ulusal Faktoring2,606,56

Ulusoy Elektrik66,901,3630,28
Ulusoy Un Sanayi6,605,1029,70
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,58-0,63-32,48
Utopya Turizm12,500,81-67,78
Uzertaş Boya32,80-3,81-42,05
Ülker Bisküvi17,702,14-20,69
Ünlü Yatırım Holding5,625,84

Vakıf Fin. Kir.3,02-3,8247,94
Vakıf GMYO1,59-0,63-33,72
Vakıf Yat. Ort.5,41-2,35-26,49
Vakıflar Bankası3,851,05-18,26
Vakko Tekstil9,39-0,2149,85
Vanet Gıda4,80-6,80-37,90
VBT Yazılım20,020,15

Verusa Holding45,16-1,440,18
Verusaturk Girisim23,70-1,1781,63
Vestel23,56-1,5142,06
Vestel Beyaz Eşya7,600,8071,23
Viking Kağıt6,310,16-29,89
Yapı ve Kredi Bank.3,582,8719,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,66-0,87-18,05
Yataş11,050,36-21,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,12-2,19-29,09
Yeni Gimat GMYO19,92-2,4571,84
Yeo Teknoloji49,90-2,54

Yeşil GMYO0,77-1,28-44,20
Yeşil Yapı0,95-2,06-48,37
Yeşil Yatırım Holding1,84-1,60-56,97
Yibitaş İnşaat Malzeme15.449,401,64-0,97
Yonga Mobilya28,987,33-2,72
Yükselen Çelik5,190,97-0,10
Yünsa12,01-2,36-13,54
Ziraat GMYO2,46-1,60

Zorlu Enerji1,681,82-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Bakan Varank: 'Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.'

Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız."

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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