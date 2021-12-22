Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)44.550,000,0010,00
İş Bankası (C)7,692,4013,21
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,03-2,57-21,50
İş Girişim8,15-1,69-56,99
İş GMYO2,56-1,920,79
İş Y. Men. Değ.22,94-0,9538,21
İş Yat. Ort.3,03-1,62-9,90
İşbir Holding65,00-7,1421,09
İşbir Sentetik Dokuma12,28-0,65

Işık Plastik4,53-1,74

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,260,00-43,50
İz Hayvancılık Tarım19,10-0,216,11
İzmir Demir Çelik2,36-1,67-28,69
İzmir Fırça6,12-1,9210,07
Jantsa Jant Sanayi63,35-0,0852,84
Kafein Yazılım19,18-0,47-10,12
Kalekim Kimyevi Maddeler16,990,65

Kaplamin24,860,40-26,45
Kardemir (A)7,98-9,9334,12
Kardemir (B)7,94-9,9850,66
Kardemir (D)9,30-9,9760,90
Karel Elektronik11,07-6,1164,63
Karsan Otomotiv3,39-3,424,31
Karsu Tekstil7,80-2,50-8,77
Kartal Yenilenebilir Enerji13,21-3,29

Kartonsan51,75-3,54-45,34
Katmerciler Ekipman1,320,00-23,80
Kent Gıda180,008,30-49,38
Kerevitaş Gıda4,49-2,39-31,76
Kervan Gıda12,10-0,9018,22
Kervansaray Yat. Holding0,60-1,64-52,38
Kiler GMYO1,68-3,45-33,07
Kızılbük GYO29,503,00

Klimasan Klima9,95-3,4017,92
Koç Holding27,08-9,7932,40
Konfrut Gıda4,32-6,902,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,80-1,74174,58
Konya Çimento986,500,66-12,70
Konya Kağıt7,25-0,68

Koray GMYO6,14-0,1637,98
Kordsa Teknik Tekstil29,92-8,4592,41
Koza Altın112,10-9,9615,93
Koza Madencilik17,20-9,4311,04
Körfez GMYO6,92-6,3619,31
Kristal Kola1,837,02-40,10
Kron Telekomünikasyon36,88-0,270,11
Kuştur Kuşadası Turizm253,803,5961,35
Kuyas Yatırım4,139,8479,57
Kütahya Porselen102,50-4,65103,17
Kütahya Şeker Fabrikası27,40-1,65

Lider Faktoring4,252,4124,63
Link Bilgisayar27,06-1,02-14,36
Logo Yazılım41,640,5333,72
Lokman Hekim Sağlık12,92-1,6083,74
Lüks Kadife49,94-1,3073,92
Makina Takım3,082,67-9,68
Manas Enerji Yönetimi15,41-2,90

Margün Enerji9,11-0,98

Marka Yatırım Holding3,40-3,13-47,12
Marmaris Altınyunus282,50-2,62154,28
Marshall226,70-0,79-26,08
Martı GMYO0,87-1,14-65,93
Martı Otel1,78-1,11-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,600,00

Mavi Giyim61,65-7,6419,46
Mazhar Zorlu Holding30,92-0,39-1,78
Meditera Tıbbi Malzeme42,00-3,23

Mega Polietilen5,50-2,31-28,20
Menderes Tekstil2,06-1,90-33,33
Mercan Kimya9,63-0,21

Merit Turizm30,220,40191,72
Merko Gıda4,440,23-48,61
Metemtur Yatırım4,119,89-49,17
Metro Holding1,449,92-23,08
Metro Petrol ve Tesisleri2,376,76-17,99
Metro Yatırım Ortaklığı1,680,60-26,29
Mia Teknoloji30,50-2,06

Migros Ticaret38,00-2,01-11,21
Milpa3,50-0,57-23,91
Mistral GMYO4,201,69-10,18
MLP Sağlık34,04-3,8471,31
MMC San. ve Tic. Yat.3,33-9,76-27,61
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,764,14

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,830,90-33,92
Mondi Tire Kutsan8,86-0,5616,58
Nasmed Egepol7,881,16

Naturel Enerji39,981,8912,59
Naturelgaz6,78-1,02

Net Holding5,45-1,4558,89
Netaş Telekom.16,75-3,68-40,35
Niğbaş Niğde Beton12,08-9,99-76,77
Nuh Çimento47,361,76-1,39
Nurol GMYO7,13-3,78-2,19
Odaş Elektrik1,370,00-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi23,30-4,27

Orge Enerji Elektrik6,00-2,7630,08
Orma Orman Mahsulleri32,98-5,83124,05
Osmanlı Menkul26,74-0,82-13,03
Ostim Endüstriyel Yat1,54-0,65-34,01
Otokar351,60-1,2115,55
Otto Holding29,145,43176,73
Oyak Çimento6,60-2,94-24,83
Oyak Yat. Ort.6,69-2,48-3,07
Oyak Yatırım Menkul48,264,14

Oylum Sınai Yatırımlar5,01-4,216,37
Özak GMYO5,62-4,4210,20
Özbal Çelik Boru24,14-3,29268,55
Özderici GMYO1,522,70-31,53
Özerden Plastik7,33-0,41-18,56
Pamel Elektrik88,00-2,00312,76
Panora GMYO8,41-4,0043,25
Papilon Savunma13,38-1,04-41,16
Park Elek.Madencilik6,883,7728,12
Parsan30,64-1,1626,09
Pasifik GYO15,460,00

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,70-1,68

Pegasus83,20-4,9111,53
Peker GMYO0,94-1,05-59,82
Penguen Gıda3,47-1,42-31,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım327,00-2,59

Pera GMYO1,23-0,81-29,78
Pergamon Dış Ticaret24,88-0,3235,74
Petkim7,78-9,9556,22
Petrokent Turizm7.500,101,33727,46
Pınar Et ve Un19,77-3,37-9,66
Pınar Su3,44-4,71-15,36
Pınar Süt17,69-2,53-21,55
Plastikkart17,55-3,5723,21
Polisan Holding2,85-0,70-25,87
Politeknik Metal563,3010,0038,84
Prizma Press Matbaacılık3,641,39-33,58
QNB Finans Fin. Kir.86,003,74-31,36
QNB Finansbank40,500,50-42,43
QUA Granite Hayal Yapı12,10-3,12

Rainbow Polikarbonat11,870,42

Ral Yatırım Holding12,889,99190,09
Ray Sigorta12,270,08-20,58
Reysaş GMYO2,99-2,92-7,77
Reysaş Lojistik4,43-5,74-14,38
Rhea Girişim1,900,00-48,92
Rodrigo Tekstil23,449,9470,97
Royal Halı3,150,96-8,43
RTA Laboratuvarları21,282,60-29,72
Sabancı Holding12,56-5,0613,91
Safkar Ege Soğutmacılık7,14-0,42-34,38
Sanel Mühendislik5,131,5850,00
Sanifoam Sünger33,389,95145,44
Sanko Pazarlama9,00-4,15-2,89
Saray Matbaacılık3,87-0,77-55,87
Sarkuysan19,801,43127,65
Sasa Polyester43,98-5,62193,50
Say Yenilenebilir Enerji29,329,98244,54
Sekuro Plastik17,101,0622,49
Selçuk Ecza Deposu11,463,99-14,68
Selçuk Gıda4,261,43-14,46
Selva Gıda Sanayi14,804,96

Senkron Güvenlik21,28-3,27-18,96
Serve Film Prodüksiyon13,120,23-18,00
Servet GMYO84,101,087,27
Seyitler Kimya15,30-0,9113,64
Silverline Endüstri4,870,21-43,37
Sinpaş GMYO4,202,440,48
Smartiks Yazılım5,01-2,91-43,45
Sodaş Sodyum Sanayii28,70-4,338,98
Söktaş2,320,00-28,63
Sönmez Filament35,58-7,58-33,10
Sönmez Pamuklu8,99-1,75-39,08
Sumaş Suni Tahta91,301,1678,98
Şeker Fin. Kir.5,070,20-20,78
Şekerbank1,071,90-29,14
Şişe Cam13,28-9,9785,49
Şok Marketler Ticaret12,01-3,15-3,77
T. Halk Bankası4,63-2,73-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,050,28-27,54
T.S.K.B.1,470,00-15,83
T.Tuborg19,40-2,519,41
Tat Gıda11,880,082,76
TAV Havalimanları32,08-7,1250,61
Tek-Art Turizm1,21-2,42-40,10
Tekfen Holding19,80-10,0020,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,370,95-26,44
Temapol Polimer Plastik14,15-0,4223,04
Tetamat Gıda Yatırımları344,809,9859,41
TGS Dış Ticaret14,320,1412,67
Tofaş Oto. Fab.67,60-3,70118,69
Torunlar GMYO3,900,260,00
Trabzon Liman31,00-7,464,07
Trabzonspor Sportif6,940,29184,43
Trend GMYO6,705,02-46,70
TSKB GMYO2,822,55-41,57
Tuğçelik14,30-3,7776,98
Tukaş7,001,01-27,76
Turcas Petrol4,08-5,12-15,88
Tureks Turizm Taşımacılık10,811,03

Turkcell18,03-5,5020,88
Tümosan Motor ve Traktör16,84-1,8119,69
Tüpraş149,70-9,9838,61
Türk Hava Yolları18,88-5,2746,24
Türk İlaç Serum13,369,96

Türk Prysmian Kablo49,90-9,27313,68
Türk Telekom9,72-1,0223,05
Türk Traktör190,30-1,3511,70
Türker Proje Gayrimenkul125,50-1,9511,16
Türkiye Sigorta5,241,55-15,18
Ufuk Yatırım19,09-1,5542,46
Ulaşlar Turizm Yat.3,37-0,30-20,52
Ulusal Faktoring2,441,67

Ulusoy Elektrik66,00-1,1228,53
Ulusoy Un Sanayi6,283,2923,42
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,59-1,85-32,05
Utopya Turizm12,40-4,62-68,04
Uzertaş Boya34,106,83-39,75
Ülker Bisküvi17,33-3,67-22,35
Ünlü Yatırım Holding5,310,76

Vakıf Fin. Kir.3,14-5,7153,81
Vakıf GMYO1,60-1,23-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,54-3,15-24,73
Vakıflar Bankası3,810,79-19,11
Vakko Tekstil9,41-4,3750,17
Vanet Gıda5,15-5,50-33,38
VBT Yazılım19,99-1,04

Verusa Holding45,820,171,64
Verusaturk Girisim23,98-0,0883,78
Vestel23,92-5,0844,24
Vestel Beyaz Eşya7,542,1769,88
Viking Kağıt6,30-4,98-30,00
Yapı ve Kredi Bank.3,483,5716,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,921,01-17,33
Yataş11,01-5,74-22,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,193,91-27,50
Yeni Gimat GMYO20,42-2,7676,15
Yeo Teknoloji51,20-1,06

Yeşil GMYO0,78-2,50-43,48
Yeşil Yapı0,97-2,02-47,28
Yeşil Yatırım Holding1,870,00-56,27
Yibitaş İnşaat Malzeme15.200,008,42-2,57
Yonga Mobilya27,002,27-9,36
Yükselen Çelik5,14-3,02-1,07
Yünsa12,30-0,81-11,46
Ziraat GMYO2,500,00

Zorlu Enerji1,65-0,60-34,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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