Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 44.550,00 0,00 10,00 İş Bankası (C) 7,69 2,40 13,21 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,03 -2,57 -21,50 İş Girişim 8,15 -1,69 -56,99 İş GMYO 2,56 -1,92 0,79 İş Y. Men. Değ. 22,94 -0,95 38,21 İş Yat. Ort. 3,03 -1,62 -9,90 İşbir Holding 65,00 -7,14 21,09 İşbir Sentetik Dokuma 12,28 -0,65 Işık Plastik 4,53 -1,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 0,00 -23,68 İttifak Holding 1,26 0,00 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 19,10 -0,21 6,11 İzmir Demir Çelik 2,36 -1,67 -28,69 İzmir Fırça 6,12 -1,92 10,07 Jantsa Jant Sanayi 63,35 -0,08 52,84 Kafein Yazılım 19,18 -0,47 -10,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 16,99 0,65 Kaplamin 24,86 0,40 -26,45 Kardemir (A) 7,98 -9,93 34,12 Kardemir (B) 7,94 -9,98 50,66 Kardemir (D) 9,30 -9,97 60,90 Karel Elektronik 11,07 -6,11 64,63 Karsan Otomotiv 3,39 -3,42 4,31 Karsu Tekstil 7,80 -2,50 -8,77 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,21 -3,29 Kartonsan 51,75 -3,54 -45,34 Katmerciler Ekipman 1,32 0,00 -23,80 Kent Gıda 180,00 8,30 -49,38 Kerevitaş Gıda 4,49 -2,39 -31,76 Kervan Gıda 12,10 -0,90 18,22 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -1,64 -52,38 Kiler GMYO 1,68 -3,45 -33,07 Kızılbük GYO 29,50 3,00 Klimasan Klima 9,95 -3,40 17,92 Koç Holding 27,08 -9,79 32,40 Konfrut Gıda 4,32 -6,90 2,25 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,80 -1,74 174,58 Konya Çimento 986,50 0,66 -12,70 Konya Kağıt 7,25 -0,68 Koray GMYO 6,14 -0,16 37,98 Kordsa Teknik Tekstil 29,92 -8,45 92,41 Koza Altın 112,10 -9,96 15,93 Koza Madencilik 17,20 -9,43 11,04 Körfez GMYO 6,92 -6,36 19,31 Kristal Kola 1,83 7,02 -40,10 Kron Telekomünikasyon 36,88 -0,27 0,11 Kuştur Kuşadası Turizm 253,80 3,59 61,35 Kuyas Yatırım 4,13 9,84 79,57 Kütahya Porselen 102,50 -4,65 103,17 Kütahya Şeker Fabrikası 27,40 -1,65 Lider Faktoring 4,25 2,41 24,63 Link Bilgisayar 27,06 -1,02 -14,36 Logo Yazılım 41,64 0,53 33,72 Lokman Hekim Sağlık 12,92 -1,60 83,74 Lüks Kadife 49,94 -1,30 73,92 Makina Takım 3,08 2,67 -9,68 Manas Enerji Yönetimi 15,41 -2,90 Margün Enerji 9,11 -0,98 Marka Yatırım Holding 3,40 -3,13 -47,12 Marmaris Altınyunus 282,50 -2,62 154,28 Marshall 226,70 -0,79 -26,08 Martı GMYO 0,87 -1,14 -65,93 Martı Otel 1,78 -1,11 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 20,60 0,00 Mavi Giyim 61,65 -7,64 19,46 Mazhar Zorlu Holding 30,92 -0,39 -1,78 Meditera Tıbbi Malzeme 42,00 -3,23 Mega Polietilen 5,50 -2,31 -28,20 Menderes Tekstil 2,06 -1,90 -33,33 Mercan Kimya 9,63 -0,21 Merit Turizm 30,22 0,40 191,72 Merko Gıda 4,44 0,23 -48,61 Metemtur Yatırım 4,11 9,89 -49,17 Metro Holding 1,44 9,92 -23,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,37 6,76 -17,99 Metro Yatırım Ortaklığı 1,68 0,60 -26,29 Mia Teknoloji 30,50 -2,06 Migros Ticaret 38,00 -2,01 -11,21 Milpa 3,50 -0,57 -23,91 Mistral GMYO 4,20 1,69 -10,18 MLP Sağlık 34,04 -3,84 71,31 MMC San. ve Tic. Yat. 3,33 -9,76 -27,61 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,76 4,14 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,83 0,90 -33,92 Mondi Tire Kutsan 8,86 -0,56 16,58 Nasmed Egepol 7,88 1,16 Naturel Enerji 39,98 1,89 12,59 Naturelgaz 6,78 -1,02 Net Holding 5,45 -1,45 58,89 Netaş Telekom. 16,75 -3,68 -40,35 Niğbaş Niğde Beton 12,08 -9,99 -76,77 Nuh Çimento 47,36 1,76 -1,39 Nurol GMYO 7,13 -3,78 -2,19 Odaş Elektrik 1,37 0,00 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 23,30 -4,27 Orge Enerji Elektrik 6,00 -2,76 30,08 Orma Orman Mahsulleri 32,98 -5,83 124,05 Osmanlı Menkul 26,74 -0,82 -13,03 Ostim Endüstriyel Yat 1,54 -0,65 -34,01 Otokar 351,60 -1,21 15,55 Otto Holding 29,14 5,43 176,73 Oyak Çimento 6,60 -2,94 -24,83 Oyak Yat. Ort. 6,69 -2,48 -3,07 Oyak Yatırım Menkul 48,26 4,14 Oylum Sınai Yatırımlar 5,01 -4,21 6,37 Özak GMYO 5,62 -4,42 10,20 Özbal Çelik Boru 24,14 -3,29 268,55 Özderici GMYO 1,52 2,70 -31,53 Özerden Plastik 7,33 -0,41 -18,56 Pamel Elektrik 88,00 -2,00 312,76 Panora GMYO 8,41 -4,00 43,25 Papilon Savunma 13,38 -1,04 -41,16 Park Elek.Madencilik 6,88 3,77 28,12 Parsan 30,64 -1,16 26,09 Pasifik GYO 15,46 0,00 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,70 -1,68 Pegasus 83,20 -4,91 11,53 Peker GMYO 0,94 -1,05 -59,82 Penguen Gıda 3,47 -1,42 -31,29 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 327,00 -2,59 Pera GMYO 1,23 -0,81 -29,78 Pergamon Dış Ticaret 24,88 -0,32 35,74 Petkim 7,78 -9,95 56,22 Petrokent Turizm 7.500,10 1,33 727,46 Pınar Et ve Un 19,77 -3,37 -9,66 Pınar Su 3,44 -4,71 -15,36 Pınar Süt 17,69 -2,53 -21,55 Plastikkart 17,55 -3,57 23,21 Polisan Holding 2,85 -0,70 -25,87 Politeknik Metal 563,30 10,00 38,84 Prizma Press Matbaacılık 3,64 1,39 -33,58 QNB Finans Fin. Kir. 86,00 3,74 -31,36 QNB Finansbank 40,50 0,50 -42,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,10 -3,12 Rainbow Polikarbonat 11,87 0,42 Ral Yatırım Holding 12,88 9,99 190,09 Ray Sigorta 12,27 0,08 -20,58 Reysaş GMYO 2,99 -2,92 -7,77 Reysaş Lojistik 4,43 -5,74 -14,38 Rhea Girişim 1,90 0,00 -48,92 Rodrigo Tekstil 23,44 9,94 70,97 Royal Halı 3,15 0,96 -8,43 RTA Laboratuvarları 21,28 2,60 -29,72 Sabancı Holding 12,56 -5,06 13,91 Safkar Ege Soğutmacılık 7,14 -0,42 -34,38 Sanel Mühendislik 5,13 1,58 50,00 Sanifoam Sünger 33,38 9,95 145,44 Sanko Pazarlama 9,00 -4,15 -2,89 Saray Matbaacılık 3,87 -0,77 -55,87 Sarkuysan 19,80 1,43 127,65 Sasa Polyester 43,98 -5,62 193,50 Say Yenilenebilir Enerji 29,32 9,98 244,54 Sekuro Plastik 17,10 1,06 22,49 Selçuk Ecza Deposu 11,46 3,99 -14,68 Selçuk Gıda 4,26 1,43 -14,46 Selva Gıda Sanayi 14,80 4,96 Senkron Güvenlik 21,28 -3,27 -18,96 Serve Film Prodüksiyon 13,12 0,23 -18,00 Servet GMYO 84,10 1,08 7,27 Seyitler Kimya 15,30 -0,91 13,64 Silverline Endüstri 4,87 0,21 -43,37 Sinpaş GMYO 4,20 2,44 0,48 Smartiks Yazılım 5,01 -2,91 -43,45 Sodaş Sodyum Sanayii 28,70 -4,33 8,98 Söktaş 2,32 0,00 -28,63 Sönmez Filament 35,58 -7,58 -33,10 Sönmez Pamuklu 8,99 -1,75 -39,08 Sumaş Suni Tahta 91,30 1,16 78,98 Şeker Fin. Kir. 5,07 0,20 -20,78 Şekerbank 1,07 1,90 -29,14 Şişe Cam 13,28 -9,97 85,49 Şok Marketler Ticaret 12,01 -3,15 -3,77 T. Halk Bankası 4,63 -2,73 -16,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,05 0,28 -27,54 T.S.K.B. 1,47 0,00 -15,83 T.Tuborg 19,40 -2,51 9,41 Tat Gıda 11,88 0,08 2,76 TAV Havalimanları 32,08 -7,12 50,61 Tek-Art Turizm 1,21 -2,42 -40,10 Tekfen Holding 19,80 -10,00 20,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 0,95 -26,44 Temapol Polimer Plastik 14,15 -0,42 23,04 Tetamat Gıda Yatırımları 344,80 9,98 59,41 TGS Dış Ticaret 14,32 0,14 12,67 Tofaş Oto. Fab. 67,60 -3,70 118,69 Torunlar GMYO 3,90 0,26 0,00 Trabzon Liman 31,00 -7,46 4,07 Trabzonspor Sportif 6,94 0,29 184,43 Trend GMYO 6,70 5,02 -46,70 TSKB GMYO 2,82 2,55 -41,57 Tuğçelik 14,30 -3,77 76,98 Tukaş 7,00 1,01 -27,76 Turcas Petrol 4,08 -5,12 -15,88 Tureks Turizm Taşımacılık 10,81 1,03 Turkcell 18,03 -5,50 20,88 Tümosan Motor ve Traktör 16,84 -1,81 19,69 Tüpraş 149,70 -9,98 38,61 Türk Hava Yolları 18,88 -5,27 46,24 Türk İlaç Serum 13,36 9,96 Türk Prysmian Kablo 49,90 -9,27 313,68 Türk Telekom 9,72 -1,02 23,05 Türk Traktör 190,30 -1,35 11,70 Türker Proje Gayrimenkul 125,50 -1,95 11,16 Türkiye Sigorta 5,24 1,55 -15,18 Ufuk Yatırım 19,09 -1,55 42,46 Ulaşlar Turizm Yat. 3,37 -0,30 -20,52 Ulusal Faktoring 2,44 1,67 Ulusoy Elektrik 66,00 -1,12 28,53 Ulusoy Un Sanayi 6,28 3,29 23,42 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,59 -1,85 -32,05 Utopya Turizm 12,40 -4,62 -68,04 Uzertaş Boya 34,10 6,83 -39,75 Ülker Bisküvi 17,33 -3,67 -22,35 Ünlü Yatırım Holding 5,31 0,76 Vakıf Fin. Kir. 3,14 -5,71 53,81 Vakıf GMYO 1,60 -1,23 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 5,54 -3,15 -24,73 Vakıflar Bankası 3,81 0,79 -19,11 Vakko Tekstil 9,41 -4,37 50,17 Vanet Gıda 5,15 -5,50 -33,38 VBT Yazılım 19,99 -1,04 Verusa Holding 45,82 0,17 1,64 Verusaturk Girisim 23,98 -0,08 83,78 Vestel 23,92 -5,08 44,24 Vestel Beyaz Eşya 7,54 2,17 69,88 Viking Kağıt 6,30 -4,98 -30,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,48 3,57 16,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,92 1,01 -17,33 Yataş 11,01 -5,74 -22,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 3,91 -27,50 Yeni Gimat GMYO 20,42 -2,76 76,15 Yeo Teknoloji 51,20 -1,06 Yeşil GMYO 0,78 -2,50 -43,48 Yeşil Yapı 0,97 -2,02 -47,28 Yeşil Yatırım Holding 1,87 0,00 -56,27 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.200,00 8,42 -2,57 Yonga Mobilya 27,00 2,27 -9,36 Yükselen Çelik 5,14 -3,02 -1,07 Yünsa 12,30 -0,81 -11,46 Ziraat GMYO 2,50 0,00 Zorlu Enerji 1,65 -0,60 -34,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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