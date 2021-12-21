Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 44.550,00 -10,00 10,00 İş Bankası (C) 7,51 -1,18 10,56 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,11 -4,60 -19,43 İş Girişim 8,29 -0,84 -56,25 İş GMYO 2,61 -9,06 2,76 İş Y. Men. Değ. 23,16 1,14 39,54 İş Yat. Ort. 3,08 3,01 -8,42 İşbir Holding 70,00 7,69 30,41 İşbir Sentetik Dokuma 12,36 2,15 Işık Plastik 4,61 1,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -1,14 -23,68 İttifak Holding 1,26 -3,08 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 19,14 5,05 6,33 İzmir Demir Çelik 2,40 -5,51 -27,48 İzmir Fırça 6,24 5,76 12,23 Jantsa Jant Sanayi 63,40 -2,16 52,96 Kafein Yazılım 19,27 -2,53 -9,70 Kalekim Kimyevi Maddeler 16,88 -3,10 Kaplamin 24,76 0,08 -26,75 Kardemir (A) 8,86 -9,96 48,91 Kardemir (B) 8,82 -10,00 67,36 Kardemir (D) 10,33 -9,94 78,72 Karel Elektronik 11,79 -9,72 75,33 Karsan Otomotiv 3,51 -4,88 8,00 Karsu Tekstil 8,00 0,76 -6,43 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,66 4,83 Kartonsan 53,65 -4,54 -43,33 Katmerciler Ekipman 1,32 0,00 -23,80 Kent Gıda 166,20 -3,54 -53,26 Kerevitaş Gıda 4,60 -6,12 -30,09 Kervan Gıda 12,21 -6,08 19,29 Kervansaray Yat. Holding 0,61 3,39 -51,59 Kiler GMYO 1,74 -1,69 -30,68 Kızılbük GYO 28,64 4,91 Klimasan Klima 10,30 -2,00 22,07 Koç Holding 30,02 -9,96 46,78 Konfrut Gıda 4,64 -0,22 9,82 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,95 1,70 179,45 Konya Çimento 980,00 -3,83 -13,27 Konya Kağıt 7,30 1,81 Koray GMYO 6,15 0,33 38,20 Kordsa Teknik Tekstil 32,68 -9,97 110,16 Koza Altın 124,50 -9,98 28,75 Koza Madencilik 18,99 -10,00 22,60 Körfez GMYO 7,39 9,97 27,41 Kristal Kola 1,71 3,64 -44,03 Kron Telekomünikasyon 36,98 -3,70 0,38 Kuştur Kuşadası Turizm 245,00 4,26 55,75 Kuyas Yatırım 3,76 0,53 63,48 Kütahya Porselen 107,50 7,66 113,08 Kütahya Şeker Fabrikası 27,86 1,31 Lider Faktoring 4,15 1,22 21,70 Link Bilgisayar 27,34 -0,87 -13,47 Logo Yazılım 41,42 -8,93 33,01 Lokman Hekim Sağlık 13,13 2,42 86,73 Lüks Kadife 50,60 1,10 76,22 Makina Takım 3,00 -0,99 -12,02 Manas Enerji Yönetimi 15,87 9,98 Margün Enerji 9,20 1,43 Marka Yatırım Holding 3,51 1,74 -45,41 Marmaris Altınyunus 290,10 -0,65 161,12 Marshall 228,50 0,71 -25,50 Martı GMYO 0,88 1,15 -65,54 Martı Otel 1,80 0,56 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 20,60 -2,83 Mavi Giyim 66,75 -9,98 29,34 Mazhar Zorlu Holding 31,04 1,97 -1,40 Meditera Tıbbi Malzeme 43,40 -8,25 Mega Polietilen 5,63 3,87 -26,50 Menderes Tekstil 2,10 1,94 -32,04 Mercan Kimya 9,65 0,52 Merit Turizm 30,10 5,99 190,56 Merko Gıda 4,43 -3,70 -48,73 Metemtur Yatırım 3,74 10,00 -53,74 Metro Holding 1,31 9,17 -30,03 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 0,91 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,67 1,21 -26,73 Mia Teknoloji 31,14 5,49 Migros Ticaret 38,78 -9,98 -9,39 Milpa 3,52 -3,83 -23,48 Mistral GMYO 4,13 -0,96 -11,67 MLP Sağlık 35,40 -5,90 78,16 MMC San. ve Tic. Yat. 3,69 -0,27 -19,78 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,69 0,60 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,76 0,39 -34,51 Mondi Tire Kutsan 8,91 -7,86 17,24 Nasmed Egepol 7,79 0,91 Naturel Enerji 39,24 3,81 10,51 Naturelgaz 6,85 -2,00 Net Holding 5,53 -5,15 61,22 Netaş Telekom. 17,39 -3,39 -38,07 Niğbaş Niğde Beton 13,42 -9,99 -74,19 Nuh Çimento 46,54 4,26 -3,10 Nurol GMYO 7,41 5,86 1,65 Odaş Elektrik 1,37 2,24 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 24,34 9,94 Orge Enerji Elektrik 6,17 -3,74 33,77 Orma Orman Mahsulleri 35,02 9,71 137,91 Osmanlı Menkul 26,96 -1,39 -12,31 Ostim Endüstriyel Yat 1,55 0,65 -33,58 Otokar 355,90 -9,32 16,96 Otto Holding 27,64 -0,86 162,49 Oyak Çimento 6,80 -6,59 -22,55 Oyak Yat. Ort. 6,86 1,33 -0,61 Oyak Yatırım Menkul 46,34 -1,61 Oylum Sınai Yatırımlar 5,23 -9,98 11,04 Özak GMYO 5,88 -9,95 15,29 Özbal Çelik Boru 24,96 9,96 281,07 Özderici GMYO 1,48 -1,99 -33,33 Özerden Plastik 7,36 2,22 -18,22 Pamel Elektrik 89,80 0,50 321,20 Panora GMYO 8,76 -5,40 49,21 Papilon Savunma 13,52 0,15 -40,54 Park Elek.Madencilik 6,63 2,00 23,46 Parsan 31,00 -4,62 27,57 Pasifik GYO 15,46 9,96 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,90 5,22 Pegasus 87,50 -6,91 17,29 Peker GMYO 0,95 -1,04 -59,39 Penguen Gıda 3,52 -1,68 -30,30 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 335,70 -8,38 Pera GMYO 1,24 1,64 -29,21 Pergamon Dış Ticaret 24,96 2,38 36,18 Petkim 8,64 -9,91 73,49 Petrokent Turizm 7.401,30 10,00 716,56 Pınar Et ve Un 20,46 1,39 -6,51 Pınar Su 3,61 -1,37 -11,18 Pınar Süt 18,15 -3,30 -19,51 Plastikkart 18,20 -1,78 27,77 Polisan Holding 2,87 -3,37 -25,35 Politeknik Metal 512,10 2,34 26,22 Prizma Press Matbaacılık 3,59 -0,28 -34,49 QNB Finans Fin. Kir. 82,90 -4,27 -33,84 QNB Finansbank 40,30 -4,50 -42,71 QUA Granite Hayal Yapı 12,49 -3,48 Rainbow Polikarbonat 11,82 4,88 Ral Yatırım Holding 11,71 3,63 163,74 Ray Sigorta 12,26 1,49 -20,65 Reysaş GMYO 3,08 -2,84 -4,99 Reysaş Lojistik 4,70 -3,09 -9,16 Rhea Girişim 1,90 5,56 -48,92 Rodrigo Tekstil 21,32 9,95 55,51 Royal Halı 3,12 -0,95 -9,30 RTA Laboratuvarları 20,74 -5,56 -31,51 Sabancı Holding 13,23 -9,94 19,99 Safkar Ege Soğutmacılık 7,17 1,13 -34,10 Sanel Mühendislik 5,05 0,40 47,66 Sanifoam Sünger 30,36 3,48 123,24 Sanko Pazarlama 9,39 -0,11 1,32 Saray Matbaacılık 3,90 0,00 -55,53 Sarkuysan 19,52 -4,87 124,43 Sasa Polyester 46,60 -9,60 210,99 Say Yenilenebilir Enerji 26,66 -1,26 213,28 Sekuro Plastik 16,92 2,48 21,20 Selçuk Ecza Deposu 11,02 -8,85 -17,96 Selçuk Gıda 4,20 0,00 -15,66 Selva Gıda Sanayi 14,10 9,98 Senkron Güvenlik 22,00 -4,01 -16,22 Serve Film Prodüksiyon 13,09 10,00 -18,19 Servet GMYO 83,20 -2,80 6,12 Seyitler Kimya 15,44 0,06 14,68 Silverline Endüstri 4,86 -0,82 -43,49 Sinpaş GMYO 4,10 0,00 -1,91 Smartiks Yazılım 5,16 5,74 -41,76 Sodaş Sodyum Sanayii 30,00 -6,60 13,91 Söktaş 2,32 -4,53 -28,63 Sönmez Filament 38,50 -0,77 -27,61 Sönmez Pamuklu 9,15 7,14 -37,99 Sumaş Suni Tahta 90,25 3,08 76,92 Şeker Fin. Kir. 5,06 0,00 -20,94 Şekerbank 1,05 -3,67 -30,46 Şişe Cam 14,75 -9,95 106,02 Şok Marketler Ticaret 12,40 -8,89 -0,64 T. Halk Bankası 4,76 -2,86 -14,39 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,00 2,97 -27,74 T.S.K.B. 1,47 -4,55 -15,83 T.Tuborg 19,90 -7,96 12,23 Tat Gıda 11,87 -1,41 2,67 TAV Havalimanları 34,54 -9,96 62,16 Tek-Art Turizm 1,24 -1,59 -38,61 Tekfen Holding 22,00 -9,98 34,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,31 -1,25 -27,14 Temapol Polimer Plastik 14,21 -2,80 23,57 Tetamat Gıda Yatırımları 313,50 10,00 44,94 TGS Dış Ticaret 14,30 0,92 12,51 Tofaş Oto. Fab. 70,20 -8,30 127,10 Torunlar GMYO 3,89 -3,23 -0,26 Trabzon Liman 33,50 -5,47 12,46 Trabzonspor Sportif 6,92 2,52 183,61 Trend GMYO 6,38 -1,69 -49,24 TSKB GMYO 2,75 -0,36 -43,02 Tuğçelik 14,86 -3,19 83,91 Tukaş 6,93 -3,75 -28,48 Turcas Petrol 4,30 5,65 -11,34 Tureks Turizm Taşımacılık 10,70 -1,83 Turkcell 19,08 -10,00 27,92 Tümosan Motor ve Traktör 17,15 -4,78 21,89 Tüpraş 166,30 -9,96 53,98 Türk Hava Yolları 19,93 -9,98 54,38 Türk İlaç Serum 12,15 1,50 Türk Prysmian Kablo 55,00 2,04 355,96 Türk Telekom 9,82 -9,99 24,31 Türk Traktör 192,90 -9,01 13,22 Türker Proje Gayrimenkul 128,00 2,65 13,37 Türkiye Sigorta 5,16 4,03 -16,48 Ufuk Yatırım 19,39 -5,87 44,70 Ulaşlar Turizm Yat. 3,38 3,68 -20,28 Ulusal Faktoring 2,40 0,42 Ulusoy Elektrik 66,75 4,05 29,99 Ulusoy Un Sanayi 6,08 -2,56 19,49 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 0,62 -30,77 Utopya Turizm 13,00 -0,76 -66,49 Uzertaş Boya 31,92 -2,09 -43,60 Ülker Bisküvi 17,99 -7,60 -19,39 Ünlü Yatırım Holding 5,27 -9,91 Vakıf Fin. Kir. 3,33 10,08 63,12 Vakıf GMYO 1,62 -5,26 -32,47 Vakıf Yat. Ort. 5,72 2,33 -22,28 Vakıflar Bankası 3,78 0,53 -19,75 Vakko Tekstil 9,84 0,92 57,03 Vanet Gıda 5,45 0,55 -29,50 VBT Yazılım 20,20 1,51 Verusa Holding 45,74 -1,63 1,46 Verusaturk Girisim 24,00 0,08 83,93 Vestel 25,20 -8,16 51,95 Vestel Beyaz Eşya 7,38 -9,89 66,27 Viking Kağıt 6,63 3,92 -26,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,36 -3,72 12,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,62 0,75 -18,16 Yataş 11,68 -1,43 -17,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,07 -2,23 -30,23 Yeni Gimat GMYO 21,00 -2,05 81,16 Yeo Teknoloji 51,75 4,55 Yeşil GMYO 0,80 -2,44 -42,03 Yeşil Yapı 0,99 1,02 -46,20 Yeşil Yatırım Holding 1,87 0,00 -56,27 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.020,10 0,15 -10,13 Yonga Mobilya 26,40 0,53 -11,38 Yükselen Çelik 5,30 -5,36 2,01 Yünsa 12,40 1,72 -10,74 Ziraat GMYO 2,50 1,21 Zorlu Enerji 1,66 -1,19 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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