Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|44.550,00
|-10,00
|10,00
|İş Bankası (C)
|7,51
|-1,18
|10,56
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,11
|-4,60
|-19,43
|İş Girişim
|8,29
|-0,84
|-56,25
|İş GMYO
|2,61
|-9,06
|2,76
|İş Y. Men. Değ.
|23,16
|1,14
|39,54
|İş Yat. Ort.
|3,08
|3,01
|-8,42
|İşbir Holding
|70,00
|7,69
|30,41
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,36
|2,15
|Işık Plastik
|4,61
|1,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|-1,14
|-23,68
|İttifak Holding
|1,26
|-3,08
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|19,14
|5,05
|6,33
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|-5,51
|-27,48
|İzmir Fırça
|6,24
|5,76
|12,23
|Jantsa Jant Sanayi
|63,40
|-2,16
|52,96
|Kafein Yazılım
|19,27
|-2,53
|-9,70
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|16,88
|-3,10
|Kaplamin
|24,76
|0,08
|-26,75
|Kardemir (A)
|8,86
|-9,96
|48,91
|Kardemir (B)
|8,82
|-10,00
|67,36
|Kardemir (D)
|10,33
|-9,94
|78,72
|Karel Elektronik
|11,79
|-9,72
|75,33
|Karsan Otomotiv
|3,51
|-4,88
|8,00
|Karsu Tekstil
|8,00
|0,76
|-6,43
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,66
|4,83
|Kartonsan
|53,65
|-4,54
|-43,33
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|0,00
|-23,80
|Kent Gıda
|166,20
|-3,54
|-53,26
|Kerevitaş Gıda
|4,60
|-6,12
|-30,09
|Kervan Gıda
|12,21
|-6,08
|19,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|3,39
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,74
|-1,69
|-30,68
|Kızılbük GYO
|28,64
|4,91
|Klimasan Klima
|10,30
|-2,00
|22,07
|Koç Holding
|30,02
|-9,96
|46,78
|Konfrut Gıda
|4,64
|-0,22
|9,82
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,95
|1,70
|179,45
|Konya Çimento
|980,00
|-3,83
|-13,27
|Konya Kağıt
|7,30
|1,81
|Koray GMYO
|6,15
|0,33
|38,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,68
|-9,97
|110,16
|Koza Altın
|124,50
|-9,98
|28,75
|Koza Madencilik
|18,99
|-10,00
|22,60
|Körfez GMYO
|7,39
|9,97
|27,41
|Kristal Kola
|1,71
|3,64
|-44,03
|Kron Telekomünikasyon
|36,98
|-3,70
|0,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,00
|4,26
|55,75
|Kuyas Yatırım
|3,76
|0,53
|63,48
|Kütahya Porselen
|107,50
|7,66
|113,08
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,86
|1,31
|Lider Faktoring
|4,15
|1,22
|21,70
|Link Bilgisayar
|27,34
|-0,87
|-13,47
|Logo Yazılım
|41,42
|-8,93
|33,01
|Lokman Hekim Sağlık
|13,13
|2,42
|86,73
|Lüks Kadife
|50,60
|1,10
|76,22
|Makina Takım
|3,00
|-0,99
|-12,02
|Manas Enerji Yönetimi
|15,87
|9,98
|Margün Enerji
|9,20
|1,43
|Marka Yatırım Holding
|3,51
|1,74
|-45,41
|Marmaris Altınyunus
|290,10
|-0,65
|161,12
|Marshall
|228,50
|0,71
|-25,50
|Martı GMYO
|0,88
|1,15
|-65,54
|Martı Otel
|1,80
|0,56
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,60
|-2,83
|Mavi Giyim
|66,75
|-9,98
|29,34
|Mazhar Zorlu Holding
|31,04
|1,97
|-1,40
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,40
|-8,25
|Mega Polietilen
|5,63
|3,87
|-26,50
|Menderes Tekstil
|2,10
|1,94
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,65
|0,52
|Merit Turizm
|30,10
|5,99
|190,56
|Merko Gıda
|4,43
|-3,70
|-48,73
|Metemtur Yatırım
|3,74
|10,00
|-53,74
|Metro Holding
|1,31
|9,17
|-30,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|0,91
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,67
|1,21
|-26,73
|Mia Teknoloji
|31,14
|5,49
|Migros Ticaret
|38,78
|-9,98
|-9,39
|Milpa
|3,52
|-3,83
|-23,48
|Mistral GMYO
|4,13
|-0,96
|-11,67
|MLP Sağlık
|35,40
|-5,90
|78,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,69
|-0,27
|-19,78
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,69
|0,60
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,76
|0,39
|-34,51
|Mondi Tire Kutsan
|8,91
|-7,86
|17,24
|Nasmed Egepol
|7,79
|0,91
|Naturel Enerji
|39,24
|3,81
|10,51
|Naturelgaz
|6,85
|-2,00
|Net Holding
|5,53
|-5,15
|61,22
|Netaş Telekom.
|17,39
|-3,39
|-38,07
|Niğbaş Niğde Beton
|13,42
|-9,99
|-74,19
|Nuh Çimento
|46,54
|4,26
|-3,10
|Nurol GMYO
|7,41
|5,86
|1,65
|Odaş Elektrik
|1,37
|2,24
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|24,34
|9,94
|Orge Enerji Elektrik
|6,17
|-3,74
|33,77
|Orma Orman Mahsulleri
|35,02
|9,71
|137,91
|Osmanlı Menkul
|26,96
|-1,39
|-12,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,55
|0,65
|-33,58
|Otokar
|355,90
|-9,32
|16,96
|Otto Holding
|27,64
|-0,86
|162,49
|Oyak Çimento
|6,80
|-6,59
|-22,55
|Oyak Yat. Ort.
|6,86
|1,33
|-0,61
|Oyak Yatırım Menkul
|46,34
|-1,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|-9,98
|11,04
|Özak GMYO
|5,88
|-9,95
|15,29
|Özbal Çelik Boru
|24,96
|9,96
|281,07
|Özderici GMYO
|1,48
|-1,99
|-33,33
|Özerden Plastik
|7,36
|2,22
|-18,22
|Pamel Elektrik
|89,80
|0,50
|321,20
|Panora GMYO
|8,76
|-5,40
|49,21
|Papilon Savunma
|13,52
|0,15
|-40,54
|Park Elek.Madencilik
|6,63
|2,00
|23,46
|Parsan
|31,00
|-4,62
|27,57
|Pasifik GYO
|15,46
|9,96
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,90
|5,22
|Pegasus
|87,50
|-6,91
|17,29
|Peker GMYO
|0,95
|-1,04
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,52
|-1,68
|-30,30
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|335,70
|-8,38
|Pera GMYO
|1,24
|1,64
|-29,21
|Pergamon Dış Ticaret
|24,96
|2,38
|36,18
|Petkim
|8,64
|-9,91
|73,49
|Petrokent Turizm
|7.401,30
|10,00
|716,56
|Pınar Et ve Un
|20,46
|1,39
|-6,51
|Pınar Su
|3,61
|-1,37
|-11,18
|Pınar Süt
|18,15
|-3,30
|-19,51
|Plastikkart
|18,20
|-1,78
|27,77
|Polisan Holding
|2,87
|-3,37
|-25,35
|Politeknik Metal
|512,10
|2,34
|26,22
|Prizma Press Matbaacılık
|3,59
|-0,28
|-34,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,90
|-4,27
|-33,84
|QNB Finansbank
|40,30
|-4,50
|-42,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,49
|-3,48
|Rainbow Polikarbonat
|11,82
|4,88
|Ral Yatırım Holding
|11,71
|3,63
|163,74
|Ray Sigorta
|12,26
|1,49
|-20,65
|Reysaş GMYO
|3,08
|-2,84
|-4,99
|Reysaş Lojistik
|4,70
|-3,09
|-9,16
|Rhea Girişim
|1,90
|5,56
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|21,32
|9,95
|55,51
|Royal Halı
|3,12
|-0,95
|-9,30
|RTA Laboratuvarları
|20,74
|-5,56
|-31,51
|Sabancı Holding
|13,23
|-9,94
|19,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,17
|1,13
|-34,10
|Sanel Mühendislik
|5,05
|0,40
|47,66
|Sanifoam Sünger
|30,36
|3,48
|123,24
|Sanko Pazarlama
|9,39
|-0,11
|1,32
|Saray Matbaacılık
|3,90
|0,00
|-55,53
|Sarkuysan
|19,52
|-4,87
|124,43
|Sasa Polyester
|46,60
|-9,60
|210,99
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,66
|-1,26
|213,28
|Sekuro Plastik
|16,92
|2,48
|21,20
|Selçuk Ecza Deposu
|11,02
|-8,85
|-17,96
|Selçuk Gıda
|4,20
|0,00
|-15,66
|Selva Gıda Sanayi
|14,10
|9,98
|Senkron Güvenlik
|22,00
|-4,01
|-16,22
|Serve Film Prodüksiyon
|13,09
|10,00
|-18,19
|Servet GMYO
|83,20
|-2,80
|6,12
|Seyitler Kimya
|15,44
|0,06
|14,68
|Silverline Endüstri
|4,86
|-0,82
|-43,49
|Sinpaş GMYO
|4,10
|0,00
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,16
|5,74
|-41,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,00
|-6,60
|13,91
|Söktaş
|2,32
|-4,53
|-28,63
|Sönmez Filament
|38,50
|-0,77
|-27,61
|Sönmez Pamuklu
|9,15
|7,14
|-37,99
|Sumaş Suni Tahta
|90,25
|3,08
|76,92
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|0,00
|-20,94
|Şekerbank
|1,05
|-3,67
|-30,46
|Şişe Cam
|14,75
|-9,95
|106,02
|Şok Marketler Ticaret
|12,40
|-8,89
|-0,64
|T. Halk Bankası
|4,76
|-2,86
|-14,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,00
|2,97
|-27,74
|T.S.K.B.
|1,47
|-4,55
|-15,83
|T.Tuborg
|19,90
|-7,96
|12,23
|Tat Gıda
|11,87
|-1,41
|2,67
|TAV Havalimanları
|34,54
|-9,96
|62,16
|Tek-Art Turizm
|1,24
|-1,59
|-38,61
|Tekfen Holding
|22,00
|-9,98
|34,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,31
|-1,25
|-27,14
|Temapol Polimer Plastik
|14,21
|-2,80
|23,57
|Tetamat Gıda Yatırımları
|313,50
|10,00
|44,94
|TGS Dış Ticaret
|14,30
|0,92
|12,51
|Tofaş Oto. Fab.
|70,20
|-8,30
|127,10
|Torunlar GMYO
|3,89
|-3,23
|-0,26
|Trabzon Liman
|33,50
|-5,47
|12,46
|Trabzonspor Sportif
|6,92
|2,52
|183,61
|Trend GMYO
|6,38
|-1,69
|-49,24
|TSKB GMYO
|2,75
|-0,36
|-43,02
|Tuğçelik
|14,86
|-3,19
|83,91
|Tukaş
|6,93
|-3,75
|-28,48
|Turcas Petrol
|4,30
|5,65
|-11,34
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,70
|-1,83
|Turkcell
|19,08
|-10,00
|27,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,15
|-4,78
|21,89
|Tüpraş
|166,30
|-9,96
|53,98
|Türk Hava Yolları
|19,93
|-9,98
|54,38
|Türk İlaç Serum
|12,15
|1,50
|Türk Prysmian Kablo
|55,00
|2,04
|355,96
|Türk Telekom
|9,82
|-9,99
|24,31
|Türk Traktör
|192,90
|-9,01
|13,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,00
|2,65
|13,37
|Türkiye Sigorta
|5,16
|4,03
|-16,48
|Ufuk Yatırım
|19,39
|-5,87
|44,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,38
|3,68
|-20,28
|Ulusal Faktoring
|2,40
|0,42
|Ulusoy Elektrik
|66,75
|4,05
|29,99
|Ulusoy Un Sanayi
|6,08
|-2,56
|19,49
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|0,62
|-30,77
|Utopya Turizm
|13,00
|-0,76
|-66,49
|Uzertaş Boya
|31,92
|-2,09
|-43,60
|Ülker Bisküvi
|17,99
|-7,60
|-19,39
|Ünlü Yatırım Holding
|5,27
|-9,91
|Vakıf Fin. Kir.
|3,33
|10,08
|63,12
|Vakıf GMYO
|1,62
|-5,26
|-32,47
|Vakıf Yat. Ort.
|5,72
|2,33
|-22,28
|Vakıflar Bankası
|3,78
|0,53
|-19,75
|Vakko Tekstil
|9,84
|0,92
|57,03
|Vanet Gıda
|5,45
|0,55
|-29,50
|VBT Yazılım
|20,20
|1,51
|Verusa Holding
|45,74
|-1,63
|1,46
|Verusaturk Girisim
|24,00
|0,08
|83,93
|Vestel
|25,20
|-8,16
|51,95
|Vestel Beyaz Eşya
|7,38
|-9,89
|66,27
|Viking Kağıt
|6,63
|3,92
|-26,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,36
|-3,72
|12,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,62
|0,75
|-18,16
|Yataş
|11,68
|-1,43
|-17,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,07
|-2,23
|-30,23
|Yeni Gimat GMYO
|21,00
|-2,05
|81,16
|Yeo Teknoloji
|51,75
|4,55
|Yeşil GMYO
|0,80
|-2,44
|-42,03
|Yeşil Yapı
|0,99
|1,02
|-46,20
|Yeşil Yatırım Holding
|1,87
|0,00
|-56,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.020,10
|0,15
|-10,13
|Yonga Mobilya
|26,40
|0,53
|-11,38
|Yükselen Çelik
|5,30
|-5,36
|2,01
|Yünsa
|12,40
|1,72
|-10,74
|Ziraat GMYO
|2,50
|1,21
|Zorlu Enerji
|1,66
|-1,19
|-34,36
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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