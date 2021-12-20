Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 49.500,00 -3,15 22,22 İş Bankası (C) 7,60 -5,12 11,89 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,26 -7,12 -15,54 İş Girişim 8,36 -3,13 -55,88 İş GMYO 2,87 0,70 12,99 İş Y. Men. Değ. 22,90 -0,87 37,97 İş Yat. Ort. 2,99 0,34 -11,09 İşbir Holding 65,00 5,78 21,09 İşbir Sentetik Dokuma 12,10 5,13 Işık Plastik 4,56 -4,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -3,30 -22,81 İttifak Holding 1,30 -0,76 -41,70 İz Hayvancılık Tarım 18,22 -6,18 1,22 İzmir Demir Çelik 2,54 -3,42 -23,25 İzmir Fırça 5,90 -9,37 6,12 Jantsa Jant Sanayi 64,80 -5,12 56,34 Kafein Yazılım 19,77 0,41 -7,36 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,42 1,57 Kaplamin 24,74 -5,14 -26,80 Kardemir (A) 9,84 -3,62 65,38 Kardemir (B) 9,80 0,93 85,96 Kardemir (D) 11,47 -1,97 98,44 Karel Elektronik 13,06 -1,06 94,22 Karsan Otomotiv 3,69 -5,14 13,54 Karsu Tekstil 7,94 -3,29 -7,13 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,03 -2,03 Kartonsan 56,20 -4,75 -40,64 Katmerciler Ekipman 1,32 -2,94 -23,80 Kent Gıda 172,30 -3,58 -51,55 Kerevitaş Gıda 4,90 0,41 -25,53 Kervan Gıda 13,00 2,36 27,01 Kervansaray Yat. Holding 0,59 1,72 -53,17 Kiler GMYO 1,77 -3,80 -29,48 Kızılbük GYO 27,30 -9,54 Klimasan Klima 10,51 -4,63 24,56 Koç Holding 33,34 -1,83 63,01 Konfrut Gıda 4,65 1,31 10,06 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,85 1,49 174,79 Konya Çimento 1.019,00 -5,43 -9,82 Konya Kağıt 7,17 -3,11 Koray GMYO 6,13 -7,12 37,75 Kordsa Teknik Tekstil 36,30 -3,97 133,44 Koza Altın 138,30 -1,85 43,02 Koza Madencilik 21,10 -4,00 36,22 Körfez GMYO 6,72 5,99 15,86 Kristal Kola 1,65 7,84 -45,99 Kron Telekomünikasyon 38,40 0,16 4,23 Kuştur Kuşadası Turizm 235,00 8,49 49,40 Kuyas Yatırım 3,74 -7,20 62,61 Kütahya Porselen 99,85 -3,06 97,92 Kütahya Şeker Fabrikası 27,50 -1,86 Lider Faktoring 4,10 4,33 20,23 Link Bilgisayar 27,58 -4,04 -12,71 Logo Yazılım 45,48 -2,82 46,05 Lokman Hekim Sağlık 12,82 -4,26 82,32 Lüks Kadife 50,05 -5,39 74,30 Makina Takım 3,03 -7,34 -11,14 Manas Enerji Yönetimi 14,43 -2,70 Margün Enerji 9,07 -4,73 Marka Yatırım Holding 3,45 -5,48 -46,35 Marmaris Altınyunus 292,00 6,57 162,83 Marshall 226,90 0,49 -26,02 Martı GMYO 0,87 -4,40 -65,93 Martı Otel 1,79 -0,56 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 21,20 0,00 Mavi Giyim 74,15 -3,70 43,68 Mazhar Zorlu Holding 30,44 -5,11 -3,30 Meditera Tıbbi Malzeme 47,30 2,83 Mega Polietilen 5,42 -5,74 -29,24 Menderes Tekstil 2,06 -5,50 -33,33 Mercan Kimya 9,60 -1,03 Merit Turizm 28,40 -2,61 174,15 Merko Gıda 4,60 -2,54 -46,76 Metemtur Yatırım 3,40 -3,95 -57,95 Metro Holding 1,20 5,26 -35,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 -3,51 -23,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 0,00 -27,61 Mia Teknoloji 29,52 -6,05 Migros Ticaret 43,08 -4,27 0,65 Milpa 3,66 -0,81 -20,43 Mistral GMYO 4,17 -1,65 -10,82 MLP Sağlık 37,62 0,21 89,33 MMC San. ve Tic. Yat. 3,70 -3,39 -19,57 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,68 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,73 -6,42 -34,77 Mondi Tire Kutsan 9,67 -3,30 27,24 Nasmed Egepol 7,72 2,39 Naturel Enerji 37,80 -3,03 6,45 Naturelgaz 6,99 -3,59 Net Holding 5,83 -3,16 69,97 Netaş Telekom. 18,00 -1,42 -35,90 Niğbaş Niğde Beton 14,91 -9,96 -71,33 Nuh Çimento 44,64 -1,37 -7,05 Nurol GMYO 7,00 -1,69 -3,98 Odaş Elektrik 1,34 -4,96 -54,16 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 22,14 9,93 Orge Enerji Elektrik 6,41 -3,61 38,97 Orma Orman Mahsulleri 31,92 -7,26 116,85 Osmanlı Menkul 27,34 -2,50 -11,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,54 -6,10 -34,01 Otokar 392,50 -0,51 28,99 Otto Holding 27,88 6,90 164,77 Oyak Çimento 7,28 -3,96 -17,08 Oyak Yat. Ort. 6,77 -1,88 -1,91 Oyak Yatırım Menkul 47,10 2,61 Oylum Sınai Yatırımlar 5,81 -9,92 23,35 Özak GMYO 6,53 -1,51 28,04 Özbal Çelik Boru 22,70 -3,24 246,56 Özderici GMYO 1,51 -4,43 -31,98 Özerden Plastik 7,20 -2,04 -20,00 Pamel Elektrik 89,35 0,90 319,09 Panora GMYO 9,26 0,00 57,73 Papilon Savunma 13,50 -4,19 -40,63 Park Elek.Madencilik 6,50 6,56 21,04 Parsan 32,50 -4,97 33,74 Pasifik GYO 14,06 -9,99 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,31 -9,45 Pegasus 94,00 -3,34 26,01 Peker GMYO 0,96 -4,00 -58,96 Penguen Gıda 3,58 -3,24 -29,11 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 366,40 -9,93 Pera GMYO 1,22 -3,94 -30,35 Pergamon Dış Ticaret 24,38 -2,95 33,01 Petkim 9,59 -1,13 92,57 Petrokent Turizm 6.728,50 10,00 642,33 Pınar Et ve Un 20,18 -2,13 -7,78 Pınar Su 3,66 0,55 -9,94 Pınar Süt 18,77 -3,74 -16,76 Plastikkart 18,53 9,97 30,09 Polisan Holding 2,97 -1,98 -22,75 Politeknik Metal 500,40 -5,89 23,34 Prizma Press Matbaacılık 3,60 -4,51 -34,31 QNB Finans Fin. Kir. 86,60 9,55 -30,89 QNB Finansbank 42,20 -4,44 -40,01 QUA Granite Hayal Yapı 12,94 1,97 Rainbow Polikarbonat 11,27 -5,69 Ral Yatırım Holding 11,30 -2,84 154,50 Ray Sigorta 12,08 -6,21 -21,81 Reysaş GMYO 3,17 -5,65 -2,22 Reysaş Lojistik 4,85 -6,37 -6,26 Rhea Girişim 1,80 -6,74 -51,61 Rodrigo Tekstil 19,39 9,98 41,43 Royal Halı 3,15 -4,26 -8,43 RTA Laboratuvarları 21,96 6,91 -27,48 Sabancı Holding 14,69 -2,59 33,23 Safkar Ege Soğutmacılık 7,09 -1,53 -34,83 Sanel Mühendislik 5,03 -1,95 47,08 Sanifoam Sünger 29,34 -5,42 115,74 Sanko Pazarlama 9,40 -2,69 1,43 Saray Matbaacılık 3,90 -5,11 -55,53 Sarkuysan 20,52 -1,35 135,93 Sasa Polyester 51,55 -0,87 244,02 Say Yenilenebilir Enerji 27,00 -0,52 217,27 Sekuro Plastik 16,51 -3,96 18,27 Selçuk Ecza Deposu 12,09 3,60 -9,99 Selçuk Gıda 4,20 -4,55 -15,66 Selva Gıda Sanayi 12,82 9,95 Senkron Güvenlik 22,92 6,11 -12,72 Serve Film Prodüksiyon 11,90 -8,53 -25,62 Servet GMYO 85,60 -4,52 9,18 Seyitler Kimya 15,43 0,13 14,61 Silverline Endüstri 4,90 -2,97 -43,02 Sinpaş GMYO 4,10 4,06 -1,91 Smartiks Yazılım 4,88 -3,75 -44,92 Sodaş Sodyum Sanayii 32,12 -2,67 21,96 Söktaş 2,43 -7,60 -25,25 Sönmez Filament 38,80 5,15 -27,05 Sönmez Pamuklu 8,54 -7,38 -42,13 Sumaş Suni Tahta 87,55 0,69 71,63 Şeker Fin. Kir. 5,06 4,12 -20,94 Şekerbank 1,09 -6,03 -27,81 Şişe Cam 16,38 2,76 128,79 Şok Marketler Ticaret 13,61 -9,99 9,05 T. Halk Bankası 4,90 -4,48 -11,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,48 -7,27 -29,83 T.S.K.B. 1,54 -4,94 -11,82 T.Tuborg 21,62 -1,64 21,93 Tat Gıda 12,04 0,00 4,14 TAV Havalimanları 38,36 -1,69 80,09 Tek-Art Turizm 1,26 -2,33 -37,62 Tekfen Holding 24,44 -2,47 49,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,39 -4,91 -26,21 Temapol Polimer Plastik 14,62 -0,41 27,13 Tetamat Gıda Yatırımları 285,00 -4,36 31,76 TGS Dış Ticaret 14,17 -5,60 11,49 Tofaş Oto. Fab. 76,55 -9,99 147,65 Torunlar GMYO 4,02 -4,96 3,08 Trabzon Liman 35,44 -4,08 18,98 Trabzonspor Sportif 6,75 3,53 176,64 Trend GMYO 6,49 6,92 -48,37 TSKB GMYO 2,76 0,00 -42,81 Tuğçelik 15,35 4,78 89,98 Tukaş 7,20 -4,38 -25,70 Turcas Petrol 4,07 -2,16 -16,08 Tureks Turizm Taşımacılık 10,90 -9,92 Turkcell 21,20 0,95 42,13 Tümosan Motor ve Traktör 18,01 -6,25 28,00 Tüpraş 184,70 -1,02 71,02 Türk Hava Yolları 22,14 -2,12 71,49 Türk İlaç Serum 11,97 7,84 Türk Prysmian Kablo 53,90 -0,19 346,84 Türk Telekom 10,91 9,98 38,11 Türk Traktör 212,00 -2,66 24,43 Türker Proje Gayrimenkul 124,70 -2,73 10,45 Türkiye Sigorta 4,96 -6,59 -19,72 Ufuk Yatırım 20,60 -6,19 53,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,26 -3,55 -23,11 Ulusal Faktoring 2,39 -0,83 Ulusoy Elektrik 64,15 -6,35 24,93 Ulusoy Un Sanayi 6,24 -3,41 22,63 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,61 -4,73 -31,20 Utopya Turizm 13,10 -2,96 -66,24 Uzertaş Boya 32,60 -0,73 -42,40 Ülker Bisküvi 19,47 -9,27 -12,76 Ünlü Yatırım Holding 5,85 -8,16 Vakıf Fin. Kir. 5,05 -1,17 48,18 Vakıf GMYO 1,71 -2,29 -28,71 Vakıf Yat. Ort. 5,59 -0,89 -24,05 Vakıflar Bankası 3,76 -4,33 -20,17 Vakko Tekstil 9,75 -2,21 55,59 Vanet Gıda 5,42 -5,24 -29,88 VBT Yazılım 19,90 -1,97 Verusa Holding 46,50 -4,44 3,15 Verusaturk Girisim 23,98 0,33 83,78 Vestel 27,44 -2,90 65,46 Vestel Beyaz Eşya 8,19 0,24 84,52 Viking Kağıt 6,38 -0,93 -29,11 Yapı ve Kredi Bank. 3,49 -3,06 16,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,40 -2,46 -18,76 Yataş 11,85 -5,43 -16,25 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,14 4,32 -28,64 Yeni Gimat GMYO 21,44 3,57 84,95 Yeo Teknoloji 49,50 -3,13 Yeşil GMYO 0,82 -2,38 -40,58 Yeşil Yapı 0,98 -2,97 -46,74 Yeşil Yatırım Holding 1,87 -3,61 -56,27 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.999,20 -0,01 -10,26 Yonga Mobilya 26,26 4,21 -11,85 Yükselen Çelik 5,60 -3,11 7,79 Yünsa 12,19 -4,02 -12,25 Ziraat GMYO 2,47 -5,36 Zorlu Enerji 1,68 -2,33 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi