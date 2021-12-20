Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)49.500,00-3,1522,22
İş Bankası (C)7,60-5,1211,89
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,26-7,12-15,54
İş Girişim8,36-3,13-55,88
İş GMYO2,870,7012,99
İş Y. Men. Değ.22,90-0,8737,97
İş Yat. Ort.2,990,34-11,09
İşbir Holding65,005,7821,09
İşbir Sentetik Dokuma12,105,13

Işık Plastik4,56-4,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-3,30-22,81
İttifak Holding1,30-0,76-41,70
İz Hayvancılık Tarım18,22-6,181,22
İzmir Demir Çelik2,54-3,42-23,25
İzmir Fırça5,90-9,376,12
Jantsa Jant Sanayi64,80-5,1256,34
Kafein Yazılım19,770,41-7,36
Kalekim Kimyevi Maddeler17,421,57

Kaplamin24,74-5,14-26,80
Kardemir (A)9,84-3,6265,38
Kardemir (B)9,800,9385,96
Kardemir (D)11,47-1,9798,44
Karel Elektronik13,06-1,0694,22
Karsan Otomotiv3,69-5,1413,54
Karsu Tekstil7,94-3,29-7,13
Kartal Yenilenebilir Enerji13,03-2,03

Kartonsan56,20-4,75-40,64
Katmerciler Ekipman1,32-2,94-23,80
Kent Gıda172,30-3,58-51,55
Kerevitaş Gıda4,900,41-25,53
Kervan Gıda13,002,3627,01
Kervansaray Yat. Holding0,591,72-53,17
Kiler GMYO1,77-3,80-29,48
Kızılbük GYO27,30-9,54

Klimasan Klima10,51-4,6324,56
Koç Holding33,34-1,8363,01
Konfrut Gıda4,651,3110,06
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,851,49174,79
Konya Çimento1.019,00-5,43-9,82
Konya Kağıt7,17-3,11

Koray GMYO6,13-7,1237,75
Kordsa Teknik Tekstil36,30-3,97133,44
Koza Altın138,30-1,8543,02
Koza Madencilik21,10-4,0036,22
Körfez GMYO6,725,9915,86
Kristal Kola1,657,84-45,99
Kron Telekomünikasyon38,400,164,23
Kuştur Kuşadası Turizm235,008,4949,40
Kuyas Yatırım3,74-7,2062,61
Kütahya Porselen99,85-3,0697,92
Kütahya Şeker Fabrikası27,50-1,86

Lider Faktoring4,104,3320,23
Link Bilgisayar27,58-4,04-12,71
Logo Yazılım45,48-2,8246,05
Lokman Hekim Sağlık12,82-4,2682,32
Lüks Kadife50,05-5,3974,30
Makina Takım3,03-7,34-11,14
Manas Enerji Yönetimi14,43-2,70

Margün Enerji9,07-4,73

Marka Yatırım Holding3,45-5,48-46,35
Marmaris Altınyunus292,006,57162,83
Marshall226,900,49-26,02
Martı GMYO0,87-4,40-65,93
Martı Otel1,79-0,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım21,200,00

Mavi Giyim74,15-3,7043,68
Mazhar Zorlu Holding30,44-5,11-3,30
Meditera Tıbbi Malzeme47,302,83

Mega Polietilen5,42-5,74-29,24
Menderes Tekstil2,06-5,50-33,33
Mercan Kimya9,60-1,03

Merit Turizm28,40-2,61174,15
Merko Gıda4,60-2,54-46,76
Metemtur Yatırım3,40-3,95-57,95
Metro Holding1,205,26-35,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,20-3,51-23,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,650,00-27,61
Mia Teknoloji29,52-6,05

Migros Ticaret43,08-4,270,65
Milpa3,66-0,81-20,43
Mistral GMYO4,17-1,65-10,82
MLP Sağlık37,620,2189,33
MMC San. ve Tic. Yat.3,70-3,39-19,57
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,680,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,73-6,42-34,77
Mondi Tire Kutsan9,67-3,3027,24
Nasmed Egepol7,722,39

Naturel Enerji37,80-3,036,45
Naturelgaz6,99-3,59

Net Holding5,83-3,1669,97
Netaş Telekom.18,00-1,42-35,90
Niğbaş Niğde Beton14,91-9,96-71,33
Nuh Çimento44,64-1,37-7,05
Nurol GMYO7,00-1,69-3,98
Odaş Elektrik1,34-4,96-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi22,149,93

Orge Enerji Elektrik6,41-3,6138,97
Orma Orman Mahsulleri31,92-7,26116,85
Osmanlı Menkul27,34-2,50-11,07
Ostim Endüstriyel Yat1,54-6,10-34,01
Otokar392,50-0,5128,99
Otto Holding27,886,90164,77
Oyak Çimento7,28-3,96-17,08
Oyak Yat. Ort.6,77-1,88-1,91
Oyak Yatırım Menkul47,102,61

Oylum Sınai Yatırımlar5,81-9,9223,35
Özak GMYO6,53-1,5128,04
Özbal Çelik Boru22,70-3,24246,56
Özderici GMYO1,51-4,43-31,98
Özerden Plastik7,20-2,04-20,00
Pamel Elektrik89,350,90319,09
Panora GMYO9,260,0057,73
Papilon Savunma13,50-4,19-40,63
Park Elek.Madencilik6,506,5621,04
Parsan32,50-4,9733,74
Pasifik GYO14,06-9,99

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,31-9,45

Pegasus94,00-3,3426,01
Peker GMYO0,96-4,00-58,96
Penguen Gıda3,58-3,24-29,11
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım366,40-9,93

Pera GMYO1,22-3,94-30,35
Pergamon Dış Ticaret24,38-2,9533,01
Petkim9,59-1,1392,57
Petrokent Turizm6.728,5010,00642,33
Pınar Et ve Un20,18-2,13-7,78
Pınar Su3,660,55-9,94
Pınar Süt18,77-3,74-16,76
Plastikkart18,539,9730,09
Polisan Holding2,97-1,98-22,75
Politeknik Metal500,40-5,8923,34
Prizma Press Matbaacılık3,60-4,51-34,31
QNB Finans Fin. Kir.86,609,55-30,89
QNB Finansbank42,20-4,44-40,01
QUA Granite Hayal Yapı12,941,97

Rainbow Polikarbonat11,27-5,69

Ral Yatırım Holding11,30-2,84154,50
Ray Sigorta12,08-6,21-21,81
Reysaş GMYO3,17-5,65-2,22
Reysaş Lojistik4,85-6,37-6,26
Rhea Girişim1,80-6,74-51,61
Rodrigo Tekstil19,399,9841,43
Royal Halı3,15-4,26-8,43
RTA Laboratuvarları21,966,91-27,48
Sabancı Holding14,69-2,5933,23
Safkar Ege Soğutmacılık7,09-1,53-34,83
Sanel Mühendislik5,03-1,9547,08
Sanifoam Sünger29,34-5,42115,74
Sanko Pazarlama9,40-2,691,43
Saray Matbaacılık3,90-5,11-55,53
Sarkuysan20,52-1,35135,93
Sasa Polyester51,55-0,87244,02
Say Yenilenebilir Enerji27,00-0,52217,27
Sekuro Plastik16,51-3,9618,27
Selçuk Ecza Deposu12,093,60-9,99
Selçuk Gıda4,20-4,55-15,66
Selva Gıda Sanayi12,829,95

Senkron Güvenlik22,926,11-12,72
Serve Film Prodüksiyon11,90-8,53-25,62
Servet GMYO85,60-4,529,18
Seyitler Kimya15,430,1314,61
Silverline Endüstri4,90-2,97-43,02
Sinpaş GMYO4,104,06-1,91
Smartiks Yazılım4,88-3,75-44,92
Sodaş Sodyum Sanayii32,12-2,6721,96
Söktaş2,43-7,60-25,25
Sönmez Filament38,805,15-27,05
Sönmez Pamuklu8,54-7,38-42,13
Sumaş Suni Tahta87,550,6971,63
Şeker Fin. Kir.5,064,12-20,94
Şekerbank1,09-6,03-27,81
Şişe Cam16,382,76128,79
Şok Marketler Ticaret13,61-9,999,05
T. Halk Bankası4,90-4,48-11,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,48-7,27-29,83
T.S.K.B.1,54-4,94-11,82
T.Tuborg21,62-1,6421,93
Tat Gıda12,040,004,14
TAV Havalimanları38,36-1,6980,09
Tek-Art Turizm1,26-2,33-37,62
Tekfen Holding24,44-2,4749,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,39-4,91-26,21
Temapol Polimer Plastik14,62-0,4127,13
Tetamat Gıda Yatırımları285,00-4,3631,76
TGS Dış Ticaret14,17-5,6011,49
Tofaş Oto. Fab.76,55-9,99147,65
Torunlar GMYO4,02-4,963,08
Trabzon Liman35,44-4,0818,98
Trabzonspor Sportif6,753,53176,64
Trend GMYO6,496,92-48,37
TSKB GMYO2,760,00-42,81
Tuğçelik15,354,7889,98
Tukaş7,20-4,38-25,70
Turcas Petrol4,07-2,16-16,08
Tureks Turizm Taşımacılık10,90-9,92

Turkcell21,200,9542,13
Tümosan Motor ve Traktör18,01-6,2528,00
Tüpraş184,70-1,0271,02
Türk Hava Yolları22,14-2,1271,49
Türk İlaç Serum11,977,84

Türk Prysmian Kablo53,90-0,19346,84
Türk Telekom10,919,9838,11
Türk Traktör212,00-2,6624,43
Türker Proje Gayrimenkul124,70-2,7310,45
Türkiye Sigorta4,96-6,59-19,72
Ufuk Yatırım20,60-6,1953,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,26-3,55-23,11
Ulusal Faktoring2,39-0,83

Ulusoy Elektrik64,15-6,3524,93
Ulusoy Un Sanayi6,24-3,4122,63
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,61-4,73-31,20
Utopya Turizm13,10-2,96-66,24
Uzertaş Boya32,60-0,73-42,40
Ülker Bisküvi19,47-9,27-12,76
Ünlü Yatırım Holding5,85-8,16

Vakıf Fin. Kir.5,05-1,1748,18
Vakıf GMYO1,71-2,29-28,71
Vakıf Yat. Ort.5,59-0,89-24,05
Vakıflar Bankası3,76-4,33-20,17
Vakko Tekstil9,75-2,2155,59
Vanet Gıda5,42-5,24-29,88
VBT Yazılım19,90-1,97

Verusa Holding46,50-4,443,15
Verusaturk Girisim23,980,3383,78
Vestel27,44-2,9065,46
Vestel Beyaz Eşya8,190,2484,52
Viking Kağıt6,38-0,93-29,11
Yapı ve Kredi Bank.3,49-3,0616,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,40-2,46-18,76
Yataş11,85-5,43-16,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,144,32-28,64
Yeni Gimat GMYO21,443,5784,95
Yeo Teknoloji49,50-3,13

Yeşil GMYO0,82-2,38-40,58
Yeşil Yapı0,98-2,97-46,74
Yeşil Yatırım Holding1,87-3,61-56,27
Yibitaş İnşaat Malzeme13.999,20-0,01-10,26
Yonga Mobilya26,264,21-11,85
Yükselen Çelik5,60-3,117,79
Yünsa12,19-4,02-12,25
Ziraat GMYO2,47-5,36

Zorlu Enerji1,68-2,33-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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