Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)51.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|51.108,90
|-2,11
|26,20
|İş Bankası (C)
|8,01
|-10,00
|17,92
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|5,36
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,51
|-9,77
|-9,07
|İş Girişim
|8,63
|-9,92
|-54,46
|İş GMYO
|2,85
|-3,06
|12,20
|İş Y. Men. Değ.
|23,10
|-5,71
|39,18
|İş Yat. Ort.
|2,98
|-8,02
|-11,39
|İşbir Holding
|61,45
|2,42
|14,48
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,51
|-8,29
|Işık Plastik
|4,75
|-8,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-8,08
|-20,18
|İttifak Holding
|1,31
|-5,76
|-41,26
|İz Hayvancılık Tarım
|19,42
|-8,74
|7,89
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|-9,93
|-20,53
|İzmir Fırça
|6,51
|-4,96
|17,09
|Jantsa Jant Sanayi
|68,30
|-9,95
|64,78
|Kafein Yazılım
|19,69
|-9,68
|-7,73
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,15
|-9,11
|Kaplamin
|26,08
|-9,44
|-22,84
|Kardemir (A)
|10,21
|-5,46
|71,60
|Kardemir (B)
|9,71
|-9,93
|84,25
|Kardemir (D)
|11,70
|-5,19
|102,42
|Karel Elektronik
|13,20
|-4,69
|96,30
|Karsan Otomotiv
|3,89
|-9,95
|19,69
|Karsu Tekstil
|8,21
|-9,98
|-3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,30
|-9,95
|Kartonsan
|59,00
|-9,37
|-37,68
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|-8,72
|-21,49
|Kent Gıda
|178,70
|-2,99
|-49,75
|Kerevitaş Gıda
|4,88
|-9,12
|-25,84
|Kervan Gıda
|12,70
|-8,04
|24,08
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-7,94
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,84
|-9,80
|-26,69
|Kızılbük GYO
|30,18
|-9,96
|Klimasan Klima
|11,02
|-9,97
|30,60
|Koç Holding
|33,96
|-9,97
|66,04
|Konfrut Gıda
|4,59
|-10,00
|8,64
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,90
|-9,94
|170,76
|Konya Çimento
|1.077,50
|-10,00
|-4,65
|Konya Kağıt
|7,40
|-8,30
|Koray GMYO
|6,60
|-7,56
|48,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,80
|-8,39
|143,09
|Koza Altın
|140,90
|-6,07
|45,71
|Koza Madencilik
|21,98
|-7,49
|41,90
|Körfez GMYO
|6,34
|-0,94
|9,31
|Kristal Kola
|1,53
|-8,38
|-49,92
|Kron Telekomünikasyon
|38,34
|-10,00
|4,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|216,60
|-6,56
|37,70
|Kuyas Yatırım
|4,03
|-9,84
|75,22
|Kütahya Porselen
|103,00
|-7,12
|104,16
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,02
|-9,44
|Lider Faktoring
|3,93
|-7,75
|15,25
|Link Bilgisayar
|28,74
|-8,12
|-9,04
|Logo Yazılım
|46,80
|-10,00
|50,29
|Lokman Hekim Sağlık
|13,39
|-2,19
|90,42
|Lüks Kadife
|52,90
|-9,88
|84,23
|Makina Takım
|3,27
|-9,92
|-4,11
|Manas Enerji Yönetimi
|14,83
|-7,20
|Margün Enerji
|9,52
|-5,18
|Marka Yatırım Holding
|3,65
|-6,17
|-43,23
|Marmaris Altınyunus
|274,00
|-8,97
|146,62
|Marshall
|225,80
|-7,00
|-26,38
|Martı GMYO
|0,91
|-9,90
|-64,36
|Martı Otel
|1,80
|-2,17
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|21,20
|-9,25
|Mavi Giyim
|77,00
|-2,59
|49,20
|Mazhar Zorlu Holding
|32,08
|-8,24
|1,91
|Meditera Tıbbi Malzeme
|46,00
|-5,54
|Mega Polietilen
|5,75
|-9,16
|-24,93
|Menderes Tekstil
|2,18
|-9,92
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,70
|-8,58
|Merit Turizm
|29,16
|-10,00
|181,48
|Merko Gıda
|4,72
|-9,58
|-45,37
|Metemtur Yatırım
|3,54
|-9,92
|-56,22
|Metro Holding
|1,14
|-8,80
|-39,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|-6,94
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,65
|-7,30
|-27,61
|Mia Teknoloji
|31,42
|-9,97
|Migros Ticaret
|45,00
|-8,98
|5,14
|Milpa
|3,69
|-10,00
|-19,78
|Mistral GMYO
|4,24
|-5,15
|-9,32
|MLP Sağlık
|37,54
|-4,58
|88,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,83
|-0,52
|-16,74
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,68
|-3,45
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,26
|-9,92
|-30,30
|Mondi Tire Kutsan
|10,00
|-9,91
|31,58
|Nasmed Egepol
|7,54
|-9,92
|Naturel Enerji
|38,98
|-6,07
|9,78
|Naturelgaz
|7,25
|-7,99
|Net Holding
|6,02
|2,03
|75,51
|Netaş Telekom.
|18,26
|-9,96
|-34,97
|Niğbaş Niğde Beton
|16,56
|-10,00
|-68,15
|Nuh Çimento
|45,26
|-8,01
|-5,76
|Nurol GMYO
|7,12
|-9,99
|-2,33
|Odaş Elektrik
|1,41
|-9,62
|-51,77
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|20,14
|-6,41
|Orge Enerji Elektrik
|6,65
|-7,64
|44,17
|Orma Orman Mahsulleri
|34,42
|-9,99
|133,83
|Osmanlı Menkul
|28,04
|-9,96
|-8,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,64
|-8,38
|-29,73
|Otokar
|394,50
|-7,00
|29,65
|Otto Holding
|26,08
|-9,88
|147,67
|Oyak Çimento
|7,58
|-9,22
|-13,67
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-7,01
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|45,90
|-0,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,45
|-9,92
|36,94
|Özak GMYO
|6,63
|-9,92
|30,00
|Özbal Çelik Boru
|23,46
|1,47
|258,17
|Özderici GMYO
|1,58
|-9,71
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,35
|-6,61
|-18,33
|Pamel Elektrik
|88,55
|-0,34
|315,34
|Panora GMYO
|9,26
|2,09
|57,73
|Papilon Savunma
|14,09
|-7,30
|-38,03
|Park Elek.Madencilik
|6,10
|-2,87
|13,59
|Parsan
|34,20
|-9,95
|40,74
|Pasifik GYO
|15,62
|-9,97
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,49
|-8,50
|Pegasus
|97,25
|-9,95
|30,36
|Peker GMYO
|1,00
|-5,66
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,70
|-8,87
|-26,73
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|406,80
|-10,00
|Pera GMYO
|1,27
|-6,62
|-27,50
|Pergamon Dış Ticaret
|25,12
|-9,96
|37,05
|Petkim
|9,70
|-8,58
|94,78
|Petrokent Turizm
|6.116,90
|0,88
|574,86
|Pınar Et ve Un
|20,62
|-9,24
|-5,77
|Pınar Su
|3,64
|-6,43
|-10,44
|Pınar Süt
|19,50
|-9,47
|-13,52
|Plastikkart
|16,85
|-9,99
|18,29
|Polisan Holding
|3,03
|-7,34
|-21,19
|Politeknik Metal
|531,70
|-9,99
|31,05
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-6,22
|-31,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|79,05
|0,00
|-36,91
|QNB Finansbank
|44,16
|0,41
|-37,23
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,69
|-9,16
|Rainbow Polikarbonat
|11,95
|-9,74
|Ral Yatırım Holding
|11,63
|-9,98
|161,94
|Ray Sigorta
|12,88
|-9,99
|-16,63
|Reysaş GMYO
|3,36
|-9,92
|3,64
|Reysaş Lojistik
|5,18
|-9,91
|0,12
|Rhea Girişim
|1,93
|-7,66
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|17,63
|9,98
|28,59
|Royal Halı
|3,29
|-5,19
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|20,54
|-7,39
|-32,17
|Sabancı Holding
|15,08
|-9,97
|36,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,20
|-9,55
|-33,82
|Sanel Mühendislik
|5,13
|0,00
|50,00
|Sanifoam Sünger
|31,02
|-9,56
|128,09
|Sanko Pazarlama
|9,66
|-8,52
|4,23
|Saray Matbaacılık
|4,11
|-4,86
|-53,14
|Sarkuysan
|20,80
|-8,61
|139,15
|Sasa Polyester
|52,00
|-8,61
|247,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,14
|-9,95
|218,92
|Sekuro Plastik
|17,19
|-7,08
|23,14
|Selçuk Ecza Deposu
|11,67
|-7,23
|-13,12
|Selçuk Gıda
|4,40
|-6,98
|-11,65
|Selva Gıda Sanayi
|11,66
|10,00
|Senkron Güvenlik
|21,60
|-10,00
|-17,75
|Serve Film Prodüksiyon
|13,01
|-4,69
|-18,69
|Servet GMYO
|89,65
|-9,99
|14,35
|Seyitler Kimya
|15,41
|-2,16
|14,46
|Silverline Endüstri
|5,05
|-7,34
|-41,28
|Sinpaş GMYO
|3,94
|-5,29
|-5,74
|Smartiks Yazılım
|5,07
|-6,28
|-42,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,00
|0,00
|25,30
|Söktaş
|2,63
|-8,36
|-19,10
|Sönmez Filament
|36,90
|-9,96
|-30,62
|Sönmez Pamuklu
|9,22
|-7,34
|-37,52
|Sumaş Suni Tahta
|86,95
|-7,01
|70,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|-8,13
|-24,06
|Şekerbank
|1,16
|-8,66
|-23,18
|Şişe Cam
|15,94
|-9,99
|122,64
|Şok Marketler Ticaret
|15,12
|-10,00
|21,15
|T. Halk Bankası
|5,13
|-9,84
|-7,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,85
|-9,98
|-24,33
|T.S.K.B.
|1,62
|-10,00
|-7,24
|T.Tuborg
|21,98
|-0,18
|23,96
|Tat Gıda
|12,04
|-4,44
|4,14
|TAV Havalimanları
|39,02
|-5,29
|83,19
|Tek-Art Turizm
|1,29
|-9,79
|-36,14
|Tekfen Holding
|25,06
|-9,99
|52,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|-9,92
|-22,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,68
|-9,77
|27,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|298,00
|-1,49
|37,77
|TGS Dış Ticaret
|15,01
|-9,14
|18,10
|Tofaş Oto. Fab.
|85,05
|-10,00
|175,14
|Torunlar GMYO
|4,23
|-9,81
|8,46
|Trabzon Liman
|39,84
|-5,32
|24,03
|Trabzonspor Sportif
|6,52
|-4,82
|167,21
|Trend GMYO
|6,07
|-9,94
|-51,71
|TSKB GMYO
|2,76
|-8,61
|-42,81
|Tuğçelik
|14,65
|-7,75
|81,31
|Tukaş
|7,53
|-7,72
|-22,29
|Turcas Petrol
|4,16
|-9,96
|-14,23
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,10
|-7,28
|Turkcell
|21,00
|-9,87
|40,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,21
|-9,98
|36,53
|Tüpraş
|186,60
|-9,55
|72,78
|Türk Hava Yolları
|22,62
|-9,95
|75,21
|Türk İlaç Serum
|11,10
|-8,87
|Türk Prysmian Kablo
|54,00
|-10,00
|347,67
|Türk Telekom
|9,92
|-9,98
|25,58
|Türk Traktör
|217,80
|-8,18
|27,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,20
|-5,25
|13,55
|Türkiye Sigorta
|5,31
|-10,00
|-14,05
|Ufuk Yatırım
|21,96
|9,85
|63,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,38
|-6,37
|-20,28
|Ulusal Faktoring
|2,41
|-3,60
|Ulusoy Elektrik
|68,50
|-2,35
|33,40
|Ulusoy Un Sanayi
|6,46
|-9,90
|26,95
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,69
|-8,65
|-27,78
|Utopya Turizm
|13,50
|-10,00
|-65,21
|Uzertaş Boya
|32,84
|-9,98
|-41,98
|Ülker Bisküvi
|21,46
|-6,04
|-3,84
|Ünlü Yatırım Holding
|6,37
|-9,90
|Vakıf Fin. Kir.
|5,11
|-9,88
|49,94
|Vakıf GMYO
|1,75
|-9,79
|-27,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,64
|-6,00
|-23,37
|Vakıflar Bankası
|3,93
|-9,86
|-16,56
|Vakko Tekstil
|9,97
|-9,61
|59,10
|Vanet Gıda
|5,72
|-9,92
|-26,00
|VBT Yazılım
|20,30
|-9,05
|Verusa Holding
|48,66
|-9,97
|7,94
|Verusaturk Girisim
|23,90
|-5,91
|83,17
|Vestel
|28,26
|-10,00
|70,41
|Vestel Beyaz Eşya
|8,17
|-5,00
|84,07
|Viking Kağıt
|6,44
|-9,80
|-28,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,60
|-10,00
|20,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,14
|-8,94
|-16,72
|Yataş
|12,53
|-7,53
|-11,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,01
|-5,64
|-31,59
|Yeni Gimat GMYO
|20,70
|-9,21
|78,57
|Yeo Teknoloji
|51,10
|-9,96
|Yeşil GMYO
|0,84
|-8,70
|-39,13
|Yeşil Yapı
|1,01
|-8,18
|-45,11
|Yeşil Yatırım Holding
|1,94
|-5,83
|-54,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|-8,44
|-10,26
|Yonga Mobilya
|25,20
|-10,00
|-15,41
|Yükselen Çelik
|5,78
|-9,97
|11,25
|Yünsa
|12,70
|-8,70
|-8,58
|Ziraat GMYO
|2,61
|-9,69
|Zorlu Enerji
|1,72
|-9,95
|-31,99
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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