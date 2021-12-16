Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|52.210,00
|1,38
|28,91
|İş Bankası (C)
|8,90
|6,21
|31,02
|İş Bankası (Kur.)
|664.400,00
|74,84
|İş Fin.Kir.
|3,89
|3,18
|0,78
|İş Girişim
|9,58
|2,35
|-49,45
|İş GMYO
|2,94
|7,30
|15,75
|İş Y. Men. Değ.
|24,50
|6,34
|47,61
|İş Yat. Ort.
|3,24
|1,89
|-3,66
|İşbir Holding
|60,00
|9,99
|11,78
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,55
|3,98
|Işık Plastik
|5,18
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|3,13
|-13,16
|İttifak Holding
|1,39
|1,46
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|21,28
|3,80
|18,22
|İzmir Demir Çelik
|2,92
|3,55
|-11,77
|İzmir Fırça
|6,85
|0,59
|23,20
|Jantsa Jant Sanayi
|75,85
|4,62
|83,00
|Kafein Yazılım
|21,80
|2,25
|2,16
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,87
|3,00
|Kaplamin
|28,80
|3,23
|-14,79
|Kardemir (A)
|10,80
|3,25
|81,51
|Kardemir (B)
|10,78
|3,16
|104,55
|Kardemir (D)
|12,34
|6,29
|113,49
|Karel Elektronik
|13,85
|6,05
|105,97
|Karsan Otomotiv
|4,32
|3,35
|32,92
|Karsu Tekstil
|9,12
|3,28
|6,67
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,77
|1,86
|Kartonsan
|65,10
|2,68
|-31,24
|Katmerciler Ekipman
|1,49
|1,36
|-13,99
|Kent Gıda
|184,20
|0,60
|-48,20
|Kerevitaş Gıda
|5,37
|4,07
|-18,39
|Kervan Gıda
|13,81
|1,99
|34,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-1,56
|-50,00
|Kiler GMYO
|2,04
|-5,12
|-18,73
|Kızılbük GYO
|33,52
|5,48
|Klimasan Klima
|12,24
|2,34
|45,06
|Koç Holding
|37,72
|5,07
|84,43
|Konfrut Gıda
|5,10
|3,66
|20,71
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,95
|2,09
|200,64
|Konya Çimento
|1.197,20
|0,94
|5,95
|Konya Kağıt
|8,07
|4,40
|Koray GMYO
|7,14
|0,00
|60,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|41,26
|2,64
|165,34
|Koza Altın
|150,00
|4,90
|55,12
|Koza Madencilik
|23,76
|4,67
|53,39
|Körfez GMYO
|6,40
|1,59
|10,34
|Kristal Kola
|1,67
|1,21
|-45,34
|Kron Telekomünikasyon
|42,60
|3,60
|15,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|231,80
|-1,49
|47,36
|Kuyas Yatırım
|4,47
|0,45
|94,35
|Kütahya Porselen
|110,90
|-0,54
|119,82
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,94
|0,59
|Lider Faktoring
|4,26
|3,15
|24,93
|Link Bilgisayar
|31,28
|3,23
|-1,00
|Logo Yazılım
|52,00
|4,33
|66,99
|Lokman Hekim Sağlık
|13,69
|2,47
|94,69
|Lüks Kadife
|58,70
|2,18
|104,43
|Makina Takım
|3,63
|1,40
|6,45
|Manas Enerji Yönetimi
|15,98
|2,77
|Margün Enerji
|10,04
|2,55
|Marka Yatırım Holding
|3,89
|0,52
|-39,50
|Marmaris Altınyunus
|301,00
|4,88
|170,93
|Marshall
|242,80
|-0,37
|-20,83
|Martı GMYO
|1,01
|2,02
|-60,45
|Martı Otel
|1,84
|0,00
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,36
|1,13
|Mavi Giyim
|79,05
|1,67
|53,17
|Mazhar Zorlu Holding
|34,96
|-1,63
|11,05
|Meditera Tıbbi Malzeme
|48,70
|2,92
|Mega Polietilen
|6,33
|1,61
|-17,36
|Menderes Tekstil
|2,42
|2,54
|-21,68
|Mercan Kimya
|10,61
|2,12
|Merit Turizm
|32,40
|4,85
|212,76
|Merko Gıda
|5,22
|-6,45
|-39,58
|Metemtur Yatırım
|3,93
|1,81
|-51,39
|Metro Holding
|1,25
|4,17
|-33,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|1,24
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|0,56
|-21,91
|Mia Teknoloji
|34,90
|1,75
|Migros Ticaret
|49,44
|6,23
|15,51
|Milpa
|4,10
|1,99
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,47
|1,59
|-4,40
|MLP Sağlık
|39,34
|4,24
|97,99
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,85
|-3,75
|-16,30
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,74
|1,16
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,17
|3,85
|-22,62
|Mondi Tire Kutsan
|11,10
|1,09
|46,05
|Nasmed Egepol
|8,37
|-0,48
|Naturel Enerji
|41,50
|2,98
|16,87
|Naturelgaz
|7,88
|1,94
|Net Holding
|5,90
|0,85
|72,01
|Netaş Telekom.
|20,28
|2,27
|-27,78
|Niğbaş Niğde Beton
|18,40
|9,98
|-64,62
|Nuh Çimento
|49,20
|4,24
|2,44
|Nurol GMYO
|7,91
|1,41
|8,50
|Odaş Elektrik
|1,56
|3,31
|-46,64
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|21,52
|-2,80
|Orge Enerji Elektrik
|7,20
|1,69
|56,10
|Orma Orman Mahsulleri
|38,24
|0,63
|159,78
|Osmanlı Menkul
|31,14
|0,06
|1,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|1,70
|-23,30
|Otokar
|424,20
|2,84
|39,41
|Otto Holding
|28,94
|1,90
|174,83
|Oyak Çimento
|8,35
|2,83
|-4,90
|Oyak Yat. Ort.
|7,42
|2,63
|7,50
|Oyak Yatırım Menkul
|45,92
|4,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,16
|-5,42
|52,02
|Özak GMYO
|7,36
|3,66
|44,31
|Özbal Çelik Boru
|23,12
|0,52
|252,98
|Özderici GMYO
|1,75
|2,94
|-21,17
|Özerden Plastik
|7,87
|2,34
|-12,56
|Pamel Elektrik
|88,85
|5,96
|316,74
|Panora GMYO
|9,07
|1,91
|54,49
|Papilon Savunma
|15,20
|4,04
|-33,15
|Park Elek.Madencilik
|6,28
|4,15
|16,95
|Parsan
|37,98
|3,66
|56,30
|Pasifik GYO
|17,35
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,65
|0,22
|Pegasus
|108,00
|3,45
|44,77
|Peker GMYO
|1,06
|1,92
|-54,69
|Penguen Gıda
|4,06
|-2,40
|-19,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|452,00
|3,79
|Pera GMYO
|1,36
|0,74
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|27,90
|7,47
|52,22
|Petkim
|10,61
|2,31
|113,05
|Petrokent Turizm
|6.063,30
|10,00
|568,94
|Pınar Et ve Un
|22,72
|3,56
|3,82
|Pınar Su
|3,89
|2,64
|-4,29
|Pınar Süt
|21,54
|2,47
|-4,48
|Plastikkart
|18,72
|2,35
|31,42
|Polisan Holding
|3,27
|2,51
|-14,95
|Politeknik Metal
|590,70
|10,00
|45,59
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|1,01
|-26,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|79,05
|1,15
|-36,91
|QNB Finansbank
|43,98
|5,22
|-37,48
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,97
|0,50
|Rainbow Polikarbonat
|13,24
|-0,53
|Ral Yatırım Holding
|12,92
|-3,94
|190,99
|Ray Sigorta
|14,31
|1,78
|-7,38
|Reysaş GMYO
|3,73
|3,32
|15,06
|Reysaş Lojistik
|5,75
|3,60
|11,13
|Rhea Girişim
|2,09
|5,56
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|16,03
|9,95
|16,92
|Royal Halı
|3,47
|3,89
|0,87
|RTA Laboratuvarları
|22,18
|1,09
|-26,75
|Sabancı Holding
|16,75
|8,13
|51,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,96
|1,92
|-26,84
|Sanel Mühendislik
|5,13
|-0,58
|50,00
|Sanifoam Sünger
|34,30
|3,69
|152,21
|Sanko Pazarlama
|10,56
|1,15
|13,94
|Saray Matbaacılık
|4,32
|0,70
|-50,74
|Sarkuysan
|22,76
|2,43
|161,69
|Sasa Polyester
|56,90
|9,74
|279,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,14
|0,47
|254,17
|Sekuro Plastik
|18,50
|-5,90
|32,52
|Selçuk Ecza Deposu
|12,58
|2,86
|-6,34
|Selçuk Gıda
|4,73
|4,42
|-5,02
|Selva Gıda Sanayi
|10,60
|0,38
|Senkron Güvenlik
|24,00
|0,00
|-8,61
|Serve Film Prodüksiyon
|13,65
|-0,73
|-14,69
|Servet GMYO
|99,60
|0,61
|27,04
|Seyitler Kimya
|15,75
|0,64
|16,98
|Silverline Endüstri
|5,45
|2,44
|-36,63
|Sinpaş GMYO
|4,16
|1,96
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|5,41
|0,56
|-38,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,00
|0,98
|25,30
|Söktaş
|2,87
|0,70
|-11,71
|Sönmez Filament
|40,98
|9,98
|-22,95
|Sönmez Pamuklu
|9,95
|1,74
|-32,57
|Sumaş Suni Tahta
|93,50
|10,00
|83,30
|Şeker Fin. Kir.
|5,29
|2,72
|-17,34
|Şekerbank
|1,27
|4,10
|-15,89
|Şişe Cam
|17,71
|9,12
|147,36
|Şok Marketler Ticaret
|16,80
|2,63
|34,61
|T. Halk Bankası
|5,69
|3,27
|2,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,94
|3,87
|-15,94
|T.S.K.B.
|1,80
|9,76
|3,06
|T.Tuborg
|22,02
|0,09
|24,19
|Tat Gıda
|12,60
|1,69
|8,98
|TAV Havalimanları
|41,20
|6,57
|93,43
|Tek-Art Turizm
|1,43
|2,14
|-29,21
|Tekfen Holding
|27,84
|6,67
|69,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,46
|1,77
|-13,86
|Temapol Polimer Plastik
|16,27
|3,11
|41,48
|Tetamat Gıda Yatırımları
|302,50
|10,00
|39,85
|TGS Dış Ticaret
|16,52
|2,48
|29,98
|Tofaş Oto. Fab.
|94,50
|4,36
|205,72
|Torunlar GMYO
|4,69
|2,40
|20,26
|Trabzon Liman
|42,08
|3,19
|31,01
|Trabzonspor Sportif
|6,85
|0,00
|180,74
|Trend GMYO
|6,74
|1,35
|-46,38
|TSKB GMYO
|3,02
|3,78
|-37,43
|Tuğçelik
|15,88
|0,19
|96,53
|Tukaş
|8,16
|2,00
|-15,79
|Turcas Petrol
|4,62
|1,32
|-4,74
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,05
|-0,91
|Turkcell
|23,30
|5,33
|56,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,34
|3,89
|51,67
|Tüpraş
|206,30
|6,56
|91,02
|Türk Hava Yolları
|25,12
|6,98
|94,58
|Türk İlaç Serum
|12,18
|1,25
|Türk Prysmian Kablo
|60,00
|-3,92
|397,41
|Türk Telekom
|11,02
|5,05
|39,50
|Türk Traktör
|237,20
|3,54
|39,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,30
|1,81
|19,84
|Türkiye Sigorta
|5,90
|1,37
|-4,50
|Ufuk Yatırım
|19,99
|4,22
|49,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,61
|1,40
|-14,86
|Ulusal Faktoring
|2,50
|2,46
|Ulusoy Elektrik
|70,15
|2,71
|36,61
|Ulusoy Un Sanayi
|7,17
|2,43
|40,91
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,85
|2,21
|-20,94
|Utopya Turizm
|15,00
|-2,28
|-61,34
|Uzertaş Boya
|36,48
|9,95
|-35,55
|Ülker Bisküvi
|22,84
|3,07
|2,34
|Ünlü Yatırım Holding
|7,07
|2,91
|Vakıf Fin. Kir.
|5,67
|2,35
|66,37
|Vakıf GMYO
|1,94
|2,65
|-19,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,00
|0,84
|-18,48
|Vakıflar Bankası
|4,36
|3,81
|-7,43
|Vakko Tekstil
|11,03
|2,41
|76,02
|Vanet Gıda
|6,35
|-6,48
|-17,85
|VBT Yazılım
|22,32
|1,82
|Verusa Holding
|54,05
|2,46
|19,90
|Verusaturk Girisim
|25,40
|4,44
|94,66
|Vestel
|31,40
|5,80
|89,34
|Vestel Beyaz Eşya
|8,60
|7,10
|93,76
|Viking Kağıt
|7,14
|2,73
|-20,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,00
|4,44
|33,46
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,10
|2,48
|-8,54
|Yataş
|13,55
|3,51
|-4,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|2,24
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|22,80
|2,98
|96,69
|Yeo Teknoloji
|56,75
|1,07
|Yeşil GMYO
|0,92
|1,10
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,10
|3,77
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|1,48
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.290,00
|10,00
|-1,99
|Yonga Mobilya
|28,00
|3,70
|-6,01
|Yükselen Çelik
|6,42
|3,05
|23,57
|Yünsa
|13,91
|4,12
|0,13
|Ziraat GMYO
|2,89
|4,33
|Zorlu Enerji
|1,91
|6,11
|-24,48
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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