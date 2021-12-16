Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 52.210,00 1,38 28,91 İş Bankası (C) 8,90 6,21 31,02 İş Bankası (Kur.) 664.400,00 74,84 İş Fin.Kir. 3,89 3,18 0,78 İş Girişim 9,58 2,35 -49,45 İş GMYO 2,94 7,30 15,75 İş Y. Men. Değ. 24,50 6,34 47,61 İş Yat. Ort. 3,24 1,89 -3,66 İşbir Holding 60,00 9,99 11,78 İşbir Sentetik Dokuma 12,55 3,98 Işık Plastik 5,18 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 3,13 -13,16 İttifak Holding 1,39 1,46 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 21,28 3,80 18,22 İzmir Demir Çelik 2,92 3,55 -11,77 İzmir Fırça 6,85 0,59 23,20 Jantsa Jant Sanayi 75,85 4,62 83,00 Kafein Yazılım 21,80 2,25 2,16 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,87 3,00 Kaplamin 28,80 3,23 -14,79 Kardemir (A) 10,80 3,25 81,51 Kardemir (B) 10,78 3,16 104,55 Kardemir (D) 12,34 6,29 113,49 Karel Elektronik 13,85 6,05 105,97 Karsan Otomotiv 4,32 3,35 32,92 Karsu Tekstil 9,12 3,28 6,67 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,77 1,86 Kartonsan 65,10 2,68 -31,24 Katmerciler Ekipman 1,49 1,36 -13,99 Kent Gıda 184,20 0,60 -48,20 Kerevitaş Gıda 5,37 4,07 -18,39 Kervan Gıda 13,81 1,99 34,92 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -1,56 -50,00 Kiler GMYO 2,04 -5,12 -18,73 Kızılbük GYO 33,52 5,48 Klimasan Klima 12,24 2,34 45,06 Koç Holding 37,72 5,07 84,43 Konfrut Gıda 5,10 3,66 20,71 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,95 2,09 200,64 Konya Çimento 1.197,20 0,94 5,95 Konya Kağıt 8,07 4,40 Koray GMYO 7,14 0,00 60,45 Kordsa Teknik Tekstil 41,26 2,64 165,34 Koza Altın 150,00 4,90 55,12 Koza Madencilik 23,76 4,67 53,39 Körfez GMYO 6,40 1,59 10,34 Kristal Kola 1,67 1,21 -45,34 Kron Telekomünikasyon 42,60 3,60 15,64 Kuştur Kuşadası Turizm 231,80 -1,49 47,36 Kuyas Yatırım 4,47 0,45 94,35 Kütahya Porselen 110,90 -0,54 119,82 Kütahya Şeker Fabrikası 30,94 0,59 Lider Faktoring 4,26 3,15 24,93 Link Bilgisayar 31,28 3,23 -1,00 Logo Yazılım 52,00 4,33 66,99 Lokman Hekim Sağlık 13,69 2,47 94,69 Lüks Kadife 58,70 2,18 104,43 Makina Takım 3,63 1,40 6,45 Manas Enerji Yönetimi 15,98 2,77 Margün Enerji 10,04 2,55 Marka Yatırım Holding 3,89 0,52 -39,50 Marmaris Altınyunus 301,00 4,88 170,93 Marshall 242,80 -0,37 -20,83 Martı GMYO 1,01 2,02 -60,45 Martı Otel 1,84 0,00 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 23,36 1,13 Mavi Giyim 79,05 1,67 53,17 Mazhar Zorlu Holding 34,96 -1,63 11,05 Meditera Tıbbi Malzeme 48,70 2,92 Mega Polietilen 6,33 1,61 -17,36 Menderes Tekstil 2,42 2,54 -21,68 Mercan Kimya 10,61 2,12 Merit Turizm 32,40 4,85 212,76 Merko Gıda 5,22 -6,45 -39,58 Metemtur Yatırım 3,93 1,81 -51,39 Metro Holding 1,25 4,17 -33,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 1,24 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 0,56 -21,91 Mia Teknoloji 34,90 1,75 Migros Ticaret 49,44 6,23 15,51 Milpa 4,10 1,99 -10,87 Mistral GMYO 4,47 1,59 -4,40 MLP Sağlık 39,34 4,24 97,99 MMC San. ve Tic. Yat. 3,85 -3,75 -16,30 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,74 1,16 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,17 3,85 -22,62 Mondi Tire Kutsan 11,10 1,09 46,05 Nasmed Egepol 8,37 -0,48 Naturel Enerji 41,50 2,98 16,87 Naturelgaz 7,88 1,94 Net Holding 5,90 0,85 72,01 Netaş Telekom. 20,28 2,27 -27,78 Niğbaş Niğde Beton 18,40 9,98 -64,62 Nuh Çimento 49,20 4,24 2,44 Nurol GMYO 7,91 1,41 8,50 Odaş Elektrik 1,56 3,31 -46,64 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 21,52 -2,80 Orge Enerji Elektrik 7,20 1,69 56,10 Orma Orman Mahsulleri 38,24 0,63 159,78 Osmanlı Menkul 31,14 0,06 1,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 1,70 -23,30 Otokar 424,20 2,84 39,41 Otto Holding 28,94 1,90 174,83 Oyak Çimento 8,35 2,83 -4,90 Oyak Yat. Ort. 7,42 2,63 7,50 Oyak Yatırım Menkul 45,92 4,36 Oylum Sınai Yatırımlar 7,16 -5,42 52,02 Özak GMYO 7,36 3,66 44,31 Özbal Çelik Boru 23,12 0,52 252,98 Özderici GMYO 1,75 2,94 -21,17 Özerden Plastik 7,87 2,34 -12,56 Pamel Elektrik 88,85 5,96 316,74 Panora GMYO 9,07 1,91 54,49 Papilon Savunma 15,20 4,04 -33,15 Park Elek.Madencilik 6,28 4,15 16,95 Parsan 37,98 3,66 56,30 Pasifik GYO 17,35 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,65 0,22 Pegasus 108,00 3,45 44,77 Peker GMYO 1,06 1,92 -54,69 Penguen Gıda 4,06 -2,40 -19,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 452,00 3,79 Pera GMYO 1,36 0,74 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 27,90 7,47 52,22 Petkim 10,61 2,31 113,05 Petrokent Turizm 6.063,30 10,00 568,94 Pınar Et ve Un 22,72 3,56 3,82 Pınar Su 3,89 2,64 -4,29 Pınar Süt 21,54 2,47 -4,48 Plastikkart 18,72 2,35 31,42 Polisan Holding 3,27 2,51 -14,95 Politeknik Metal 590,70 10,00 45,59 Prizma Press Matbaacılık 4,02 1,01 -26,64 QNB Finans Fin. Kir. 79,05 1,15 -36,91 QNB Finansbank 43,98 5,22 -37,48 QUA Granite Hayal Yapı 13,97 0,50 Rainbow Polikarbonat 13,24 -0,53 Ral Yatırım Holding 12,92 -3,94 190,99 Ray Sigorta 14,31 1,78 -7,38 Reysaş GMYO 3,73 3,32 15,06 Reysaş Lojistik 5,75 3,60 11,13 Rhea Girişim 2,09 5,56 -43,82 Rodrigo Tekstil 16,03 9,95 16,92 Royal Halı 3,47 3,89 0,87 RTA Laboratuvarları 22,18 1,09 -26,75 Sabancı Holding 16,75 8,13 51,91 Safkar Ege Soğutmacılık 7,96 1,92 -26,84 Sanel Mühendislik 5,13 -0,58 50,00 Sanifoam Sünger 34,30 3,69 152,21 Sanko Pazarlama 10,56 1,15 13,94 Saray Matbaacılık 4,32 0,70 -50,74 Sarkuysan 22,76 2,43 161,69 Sasa Polyester 56,90 9,74 279,73 Say Yenilenebilir Enerji 30,14 0,47 254,17 Sekuro Plastik 18,50 -5,90 32,52 Selçuk Ecza Deposu 12,58 2,86 -6,34 Selçuk Gıda 4,73 4,42 -5,02 Selva Gıda Sanayi 10,60 0,38 Senkron Güvenlik 24,00 0,00 -8,61 Serve Film Prodüksiyon 13,65 -0,73 -14,69 Servet GMYO 99,60 0,61 27,04 Seyitler Kimya 15,75 0,64 16,98 Silverline Endüstri 5,45 2,44 -36,63 Sinpaş GMYO 4,16 1,96 -0,48 Smartiks Yazılım 5,41 0,56 -38,94 Sodaş Sodyum Sanayii 33,00 0,98 25,30 Söktaş 2,87 0,70 -11,71 Sönmez Filament 40,98 9,98 -22,95 Sönmez Pamuklu 9,95 1,74 -32,57 Sumaş Suni Tahta 93,50 10,00 83,30 Şeker Fin. Kir. 5,29 2,72 -17,34 Şekerbank 1,27 4,10 -15,89 Şişe Cam 17,71 9,12 147,36 Şok Marketler Ticaret 16,80 2,63 34,61 T. Halk Bankası 5,69 3,27 2,34 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,94 3,87 -15,94 T.S.K.B. 1,80 9,76 3,06 T.Tuborg 22,02 0,09 24,19 Tat Gıda 12,60 1,69 8,98 TAV Havalimanları 41,20 6,57 93,43 Tek-Art Turizm 1,43 2,14 -29,21 Tekfen Holding 27,84 6,67 69,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,46 1,77 -13,86 Temapol Polimer Plastik 16,27 3,11 41,48 Tetamat Gıda Yatırımları 302,50 10,00 39,85 TGS Dış Ticaret 16,52 2,48 29,98 Tofaş Oto. Fab. 94,50 4,36 205,72 Torunlar GMYO 4,69 2,40 20,26 Trabzon Liman 42,08 3,19 31,01 Trabzonspor Sportif 6,85 0,00 180,74 Trend GMYO 6,74 1,35 -46,38 TSKB GMYO 3,02 3,78 -37,43 Tuğçelik 15,88 0,19 96,53 Tukaş 8,16 2,00 -15,79 Turcas Petrol 4,62 1,32 -4,74 Tureks Turizm Taşımacılık 13,05 -0,91 Turkcell 23,30 5,33 56,21 Tümosan Motor ve Traktör 21,34 3,89 51,67 Tüpraş 206,30 6,56 91,02 Türk Hava Yolları 25,12 6,98 94,58 Türk İlaç Serum 12,18 1,25 Türk Prysmian Kablo 60,00 -3,92 397,41 Türk Telekom 11,02 5,05 39,50 Türk Traktör 237,20 3,54 39,23 Türker Proje Gayrimenkul 135,30 1,81 19,84 Türkiye Sigorta 5,90 1,37 -4,50 Ufuk Yatırım 19,99 4,22 49,18 Ulaşlar Turizm Yat. 3,61 1,40 -14,86 Ulusal Faktoring 2,50 2,46 Ulusoy Elektrik 70,15 2,71 36,61 Ulusoy Un Sanayi 7,17 2,43 40,91 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,85 2,21 -20,94 Utopya Turizm 15,00 -2,28 -61,34 Uzertaş Boya 36,48 9,95 -35,55 Ülker Bisküvi 22,84 3,07 2,34 Ünlü Yatırım Holding 7,07 2,91 Vakıf Fin. Kir. 5,67 2,35 66,37 Vakıf GMYO 1,94 2,65 -19,13 Vakıf Yat. Ort. 6,00 0,84 -18,48 Vakıflar Bankası 4,36 3,81 -7,43 Vakko Tekstil 11,03 2,41 76,02 Vanet Gıda 6,35 -6,48 -17,85 VBT Yazılım 22,32 1,82 Verusa Holding 54,05 2,46 19,90 Verusaturk Girisim 25,40 4,44 94,66 Vestel 31,40 5,80 89,34 Vestel Beyaz Eşya 8,60 7,10 93,76 Viking Kağıt 7,14 2,73 -20,67 Yapı ve Kredi Bank. 4,00 4,44 33,46 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,10 2,48 -8,54 Yataş 13,55 3,51 -4,24 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 2,24 -27,50 Yeni Gimat GMYO 22,80 2,98 96,69 Yeo Teknoloji 56,75 1,07 Yeşil GMYO 0,92 1,10 -33,33 Yeşil Yapı 1,10 3,77 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,06 1,48 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.290,00 10,00 -1,99 Yonga Mobilya 28,00 3,70 -6,01 Yükselen Çelik 6,42 3,05 23,57 Yünsa 13,91 4,12 0,13 Ziraat GMYO 2,89 4,33 Zorlu Enerji 1,91 6,11 -24,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi