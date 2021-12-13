Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3010,0085,50İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,3010,0085,50
İş Bankası (B)49.797,909,5922,96
İş Bankası (C)7,923,9416,60
İş Bankası (Kur.)590.000,007,2755,26
İş Fin.Kir.3,89-0,510,78
İş Girişim9,13-0,65-51,82
İş GMYO2,620,383,15
İş Y. Men. Değ.22,443,6035,20
İş Yat. Ort.3,240,93-3,66
İşbir Holding61,15-8,0513,92
İşbir Sentetik Dokuma11,96-1,32

Işık Plastik5,41-0,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,001,01-12,28
İttifak Holding1,400,72-37,22
İz Hayvancılık Tarım20,84-0,1015,78
İzmir Demir Çelik2,936,93-11,47
İzmir Fırça7,130,7128,24
Jantsa Jant Sanayi77,408,2586,74
Kafein Yazılım22,70-0,536,37
Kalekim Kimyevi Maddeler18,87-1,05

Kaplamin29,20-0,95-13,61
Kardemir (A)10,467,7275,80
Kardemir (B)10,458,4098,29
Kardemir (D)11,465,2398,27
Karel Elektronik12,840,5590,95
Karsan Otomotiv4,311,1732,62
Karsu Tekstil9,312,998,89
Kartal Yenilenebilir Enerji15,40-2,22

Kartonsan64,450,08-31,92
Katmerciler Ekipman1,55-0,64-10,52
Kent Gıda187,70-2,80-47,22
Kerevitaş Gıda5,170,98-21,43
Kervan Gıda13,680,5933,65
Kervansaray Yat. Holding0,641,59-49,21
Kiler GMYO2,180,00-13,15
Kızılbük GYO29,900,34

Klimasan Klima12,362,8346,49
Koç Holding33,882,1165,65
Konfrut Gıda5,045,8819,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,500,76207,20
Konya Çimento1.200,001,136,19
Konya Kağıt8,012,30

Koray GMYO7,330,9664,72
Kordsa Teknik Tekstil38,663,65148,62
Koza Altın143,802,9348,71
Koza Madencilik22,744,3146,80
Körfez GMYO6,42-2,8710,69
Kristal Kola1,67-2,91-45,34
Kron Telekomünikasyon41,68-0,5313,14
Kuştur Kuşadası Turizm245,102,8155,82
Kuyas Yatırım4,52-4,0396,52
Kütahya Porselen117,40-9,20132,71
Kütahya Şeker Fabrikası31,341,10

Lider Faktoring4,180,4822,58
Link Bilgisayar31,32-0,06-0,87
Logo Yazılım50,600,8062,49
Lokman Hekim Sağlık13,600,2993,41
Lüks Kadife61,355,87113,66
Makina Takım3,764,7410,26
Manas Enerji Yönetimi16,03-0,43

Margün Enerji10,182,52

Marka Yatırım Holding3,990,00-37,95
Marmaris Altınyunus263,00-5,73136,72
Marshall265,40-0,11-13,47
Martı GMYO1,001,01-60,84
Martı Otel1,810,00-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,861,45

Mavi Giyim80,200,0655,40
Mazhar Zorlu Holding34,12-1,228,39
Meditera Tıbbi Malzeme42,345,27

Mega Polietilen6,38-2,74-16,71
Menderes Tekstil2,502,88-19,09
Mercan Kimya10,852,75

Merit Turizm31,209,94201,18
Merko Gıda5,66-0,35-34,49
Metemtur Yatırım4,05-8,78-49,91
Metro Holding1,182,61-36,97
Metro Petrol ve Tesisleri2,502,04-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,843,37-19,27
Mia Teknoloji33,8810,00

Migros Ticaret44,824,234,72
Milpa4,23-2,08-8,04
Mistral GMYO4,49-1,32-3,98
MLP Sağlık34,320,6572,72
MMC San. ve Tic. Yat.3,94-9,84-14,35
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,72-1,15

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,787,59-17,47
Mondi Tire Kutsan11,784,7155,00
Nasmed Egepol8,24-4,07

Naturel Enerji41,141,6815,86
Naturelgaz7,980,13

Net Holding5,90-0,8472,01
Netaş Telekom.20,602,18-26,64
Niğbaş Niğde Beton13,839,94-73,40
Nuh Çimento48,461,720,90
Nurol GMYO8,839,9621,12
Odaş Elektrik1,58-0,63-45,95
Orçay Ortaköy Çay Sanayi21,3410,00

Orge Enerji Elektrik7,120,0054,36
Orma Orman Mahsulleri38,20-3,29159,51
Osmanlı Menkul33,544,889,09
Ostim Endüstriyel Yat1,830,55-21,58
Otokar420,001,0838,03
Otto Holding26,50-1,12151,66
Oyak Çimento8,401,20-4,33
Oyak Yat. Ort.7,550,679,39
Oyak Yatırım Menkul43,383,48

Oylum Sınai Yatırımlar8,492,2980,25
Özak GMYO7,090,2839,02
Özbal Çelik Boru23,04-1,20251,76
Özderici GMYO1,800,56-18,92
Özerden Plastik8,03-0,74-10,78
Pamel Elektrik74,305,77248,50
Panora GMYO8,821,9750,23
Papilon Savunma15,182,02-33,24
Park Elek.Madencilik6,480,0020,67
Parsan36,900,6551,85
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,85-0,43

Pegasus103,90-0,7639,28
Peker GMYO1,092,83-53,40
Penguen Gıda4,27-1,84-15,45
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım407,504,41

Pera GMYO1,370,00-21,79
Pergamon Dış Ticaret27,641,2550,80
Petkim9,947,2399,60
Petrokent Turizm5.011,400,23452,89
Pınar Et ve Un22,501,082,82
Pınar Su3,891,30-4,29
Pınar Süt21,401,04-5,10
Plastikkart18,83-0,1132,19
Polisan Holding3,281,86-14,69
Politeknik Metal529,800,7230,58
Prizma Press Matbaacılık4,07-0,73-25,73
QNB Finans Fin. Kir.88,50-2,75-29,37
QNB Finansbank44,02-4,05-37,43
QUA Granite Hayal Yapı14,85-1,72

Rainbow Polikarbonat14,32-9,99

Ral Yatırım Holding14,988,79237,39
Ray Sigorta14,71-1,74-4,79
Reysaş GMYO3,82-1,8017,83
Reysaş Lojistik5,72-1,0410,55
Rhea Girişim2,090,00-43,82
Rodrigo Tekstil15,06-0,339,85
Royal Halı3,463,280,58
RTA Laboratuvarları22,241,28-26,55
Sabancı Holding14,903,7635,14
Safkar Ege Soğutmacılık8,103,18-25,55
Sanel Mühendislik5,24-2,0653,22
Sanifoam Sünger33,84-1,34148,82
Sanko Pazarlama10,41-1,6112,32
Saray Matbaacılık4,36-2,90-50,29
Sarkuysan22,686,88160,77
Sasa Polyester48,583,32224,20
Say Yenilenebilir Enerji30,501,26258,40
Sekuro Plastik19,68-0,4640,97
Selçuk Ecza Deposu11,902,59-11,40
Selçuk Gıda4,95-1,79-0,60
Selva Gıda Sanayi10,319,91

Senkron Güvenlik26,069,96-0,76
Serve Film Prodüksiyon13,901,39-13,12
Servet GMYO103,20-0,7731,63
Seyitler Kimya15,42-1,2214,53
Silverline Endüstri5,641,62-34,42
Sinpaş GMYO4,08-1,45-2,39
Smartiks Yazılım5,662,91-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii33,0010,0025,30
Söktaş2,962,07-8,94
Sönmez Filament37,6210,00-29,27
Sönmez Pamuklu10,025,36-32,10
Sumaş Suni Tahta86,00-2,9368,59
Şeker Fin. Kir.5,19-0,57-18,91
Şekerbank1,232,50-18,54
Şişe Cam16,142,22125,43
Şok Marketler Ticaret16,275,1030,37
T. Halk Bankası5,402,66-2,88
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,991,73-19,76
T.S.K.B.1,654,43-5,52
T.Tuborg22,800,0028,59
Tat Gıda12,502,468,12
TAV Havalimanları39,160,5183,85
Tek-Art Turizm1,494,20-26,24
Tekfen Holding23,820,5945,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,732,79-10,74
Temapol Polimer Plastik16,42-2,5542,78
Tetamat Gıda Yatırımları255,003,6217,89
TGS Dış Ticaret16,671,5831,16
Tofaş Oto. Fab.92,500,87199,24
Torunlar GMYO4,62-2,1218,46
Trabzon Liman41,740,9229,95
Trabzonspor Sportif6,73-2,32175,82
Trend GMYO6,921,02-44,95
TSKB GMYO3,07-0,32-36,39
Tuğçelik17,22-9,98113,12
Tukaş8,19-0,24-15,48
Turcas Petrol4,532,26-6,60
Tureks Turizm Taşımacılık13,59-9,94

Turkcell20,643,2038,37
Tümosan Motor ve Traktör21,164,2450,39
Tüpraş188,609,0274,63
Türk Hava Yolları22,641,8075,37
Türk İlaç Serum12,30-1,84

Türk Prysmian Kablo60,85-6,10404,46
Türk Telekom10,881,6837,73
Türk Traktör232,500,9136,47
Türker Proje Gayrimenkul138,30-0,1422,50
Türkiye Sigorta5,901,20-4,50
Ufuk Yatırım19,39-3,0544,70
Ulaşlar Turizm Yat.3,67-0,81-13,44
Ulusal Faktoring2,510,80

Ulusoy Elektrik70,753,5937,78
Ulusoy Un Sanayi7,01-0,2837,76
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,922,13-17,95
Utopya Turizm13,6410,00-64,85
Uzertaş Boya36,120,78-36,18
Ülker Bisküvi22,162,31-0,71
Ünlü Yatırım Holding6,042,03

Vakıf Fin. Kir.5,83-0,3471,07
Vakıf GMYO1,911,06-20,38
Vakıf Yat. Ort.6,05-0,98-17,80
Vakıflar Bankası4,132,48-12,31
Vakko Tekstil11,271,5379,85
Vanet Gıda6,13-1,13-20,70
VBT Yazılım23,581,38

Verusa Holding54,950,4621,89
Verusaturk Girisim24,680,0889,14
Vestel30,322,9282,83
Vestel Beyaz Eşya8,072,1581,82
Viking Kağıt7,373,51-18,11
Yapı ve Kredi Bank.3,735,0724,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,80-1,69-6,61
Yataş13,550,15-4,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,210,00-27,05
Yeni Gimat GMYO19,603,7669,08
Yeo Teknoloji58,00-2,44

Yeşil GMYO0,941,08-31,88
Yeşil Yapı1,070,94-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,080,97-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme15.887,801,211,84
Yonga Mobilya27,908,31-6,34
Yükselen Çelik6,510,9325,30
Yünsa14,183,962,08
Ziraat GMYO2,860,35

Zorlu Enerji1,820,55-28,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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