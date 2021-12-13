Borsada günlük işlemler (2)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3010,0085,50İş Bankası (B)49.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|10,00
|85,50
|İş Bankası (B)
|49.797,90
|9,59
|22,96
|İş Bankası (C)
|7,92
|3,94
|16,60
|İş Bankası (Kur.)
|590.000,00
|7,27
|55,26
|İş Fin.Kir.
|3,89
|-0,51
|0,78
|İş Girişim
|9,13
|-0,65
|-51,82
|İş GMYO
|2,62
|0,38
|3,15
|İş Y. Men. Değ.
|22,44
|3,60
|35,20
|İş Yat. Ort.
|3,24
|0,93
|-3,66
|İşbir Holding
|61,15
|-8,05
|13,92
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,96
|-1,32
|Işık Plastik
|5,41
|-0,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|1,01
|-12,28
|İttifak Holding
|1,40
|0,72
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|20,84
|-0,10
|15,78
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|6,93
|-11,47
|İzmir Fırça
|7,13
|0,71
|28,24
|Jantsa Jant Sanayi
|77,40
|8,25
|86,74
|Kafein Yazılım
|22,70
|-0,53
|6,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,87
|-1,05
|Kaplamin
|29,20
|-0,95
|-13,61
|Kardemir (A)
|10,46
|7,72
|75,80
|Kardemir (B)
|10,45
|8,40
|98,29
|Kardemir (D)
|11,46
|5,23
|98,27
|Karel Elektronik
|12,84
|0,55
|90,95
|Karsan Otomotiv
|4,31
|1,17
|32,62
|Karsu Tekstil
|9,31
|2,99
|8,89
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,40
|-2,22
|Kartonsan
|64,45
|0,08
|-31,92
|Katmerciler Ekipman
|1,55
|-0,64
|-10,52
|Kent Gıda
|187,70
|-2,80
|-47,22
|Kerevitaş Gıda
|5,17
|0,98
|-21,43
|Kervan Gıda
|13,68
|0,59
|33,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|1,59
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,18
|0,00
|-13,15
|Kızılbük GYO
|29,90
|0,34
|Klimasan Klima
|12,36
|2,83
|46,49
|Koç Holding
|33,88
|2,11
|65,65
|Konfrut Gıda
|5,04
|5,88
|19,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,50
|0,76
|207,20
|Konya Çimento
|1.200,00
|1,13
|6,19
|Konya Kağıt
|8,01
|2,30
|Koray GMYO
|7,33
|0,96
|64,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|38,66
|3,65
|148,62
|Koza Altın
|143,80
|2,93
|48,71
|Koza Madencilik
|22,74
|4,31
|46,80
|Körfez GMYO
|6,42
|-2,87
|10,69
|Kristal Kola
|1,67
|-2,91
|-45,34
|Kron Telekomünikasyon
|41,68
|-0,53
|13,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,10
|2,81
|55,82
|Kuyas Yatırım
|4,52
|-4,03
|96,52
|Kütahya Porselen
|117,40
|-9,20
|132,71
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,34
|1,10
|Lider Faktoring
|4,18
|0,48
|22,58
|Link Bilgisayar
|31,32
|-0,06
|-0,87
|Logo Yazılım
|50,60
|0,80
|62,49
|Lokman Hekim Sağlık
|13,60
|0,29
|93,41
|Lüks Kadife
|61,35
|5,87
|113,66
|Makina Takım
|3,76
|4,74
|10,26
|Manas Enerji Yönetimi
|16,03
|-0,43
|Margün Enerji
|10,18
|2,52
|Marka Yatırım Holding
|3,99
|0,00
|-37,95
|Marmaris Altınyunus
|263,00
|-5,73
|136,72
|Marshall
|265,40
|-0,11
|-13,47
|Martı GMYO
|1,00
|1,01
|-60,84
|Martı Otel
|1,81
|0,00
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,86
|1,45
|Mavi Giyim
|80,20
|0,06
|55,40
|Mazhar Zorlu Holding
|34,12
|-1,22
|8,39
|Meditera Tıbbi Malzeme
|42,34
|5,27
|Mega Polietilen
|6,38
|-2,74
|-16,71
|Menderes Tekstil
|2,50
|2,88
|-19,09
|Mercan Kimya
|10,85
|2,75
|Merit Turizm
|31,20
|9,94
|201,18
|Merko Gıda
|5,66
|-0,35
|-34,49
|Metemtur Yatırım
|4,05
|-8,78
|-49,91
|Metro Holding
|1,18
|2,61
|-36,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|2,04
|-13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|3,37
|-19,27
|Mia Teknoloji
|33,88
|10,00
|Migros Ticaret
|44,82
|4,23
|4,72
|Milpa
|4,23
|-2,08
|-8,04
|Mistral GMYO
|4,49
|-1,32
|-3,98
|MLP Sağlık
|34,32
|0,65
|72,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,94
|-9,84
|-14,35
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|-1,15
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,78
|7,59
|-17,47
|Mondi Tire Kutsan
|11,78
|4,71
|55,00
|Nasmed Egepol
|8,24
|-4,07
|Naturel Enerji
|41,14
|1,68
|15,86
|Naturelgaz
|7,98
|0,13
|Net Holding
|5,90
|-0,84
|72,01
|Netaş Telekom.
|20,60
|2,18
|-26,64
|Niğbaş Niğde Beton
|13,83
|9,94
|-73,40
|Nuh Çimento
|48,46
|1,72
|0,90
|Nurol GMYO
|8,83
|9,96
|21,12
|Odaş Elektrik
|1,58
|-0,63
|-45,95
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|21,34
|10,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,12
|0,00
|54,36
|Orma Orman Mahsulleri
|38,20
|-3,29
|159,51
|Osmanlı Menkul
|33,54
|4,88
|9,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|0,55
|-21,58
|Otokar
|420,00
|1,08
|38,03
|Otto Holding
|26,50
|-1,12
|151,66
|Oyak Çimento
|8,40
|1,20
|-4,33
|Oyak Yat. Ort.
|7,55
|0,67
|9,39
|Oyak Yatırım Menkul
|43,38
|3,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,49
|2,29
|80,25
|Özak GMYO
|7,09
|0,28
|39,02
|Özbal Çelik Boru
|23,04
|-1,20
|251,76
|Özderici GMYO
|1,80
|0,56
|-18,92
|Özerden Plastik
|8,03
|-0,74
|-10,78
|Pamel Elektrik
|74,30
|5,77
|248,50
|Panora GMYO
|8,82
|1,97
|50,23
|Papilon Savunma
|15,18
|2,02
|-33,24
|Park Elek.Madencilik
|6,48
|0,00
|20,67
|Parsan
|36,90
|0,65
|51,85
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,85
|-0,43
|Pegasus
|103,90
|-0,76
|39,28
|Peker GMYO
|1,09
|2,83
|-53,40
|Penguen Gıda
|4,27
|-1,84
|-15,45
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|407,50
|4,41
|Pera GMYO
|1,37
|0,00
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|27,64
|1,25
|50,80
|Petkim
|9,94
|7,23
|99,60
|Petrokent Turizm
|5.011,40
|0,23
|452,89
|Pınar Et ve Un
|22,50
|1,08
|2,82
|Pınar Su
|3,89
|1,30
|-4,29
|Pınar Süt
|21,40
|1,04
|-5,10
|Plastikkart
|18,83
|-0,11
|32,19
|Polisan Holding
|3,28
|1,86
|-14,69
|Politeknik Metal
|529,80
|0,72
|30,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|-0,73
|-25,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,50
|-2,75
|-29,37
|QNB Finansbank
|44,02
|-4,05
|-37,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,85
|-1,72
|Rainbow Polikarbonat
|14,32
|-9,99
|Ral Yatırım Holding
|14,98
|8,79
|237,39
|Ray Sigorta
|14,71
|-1,74
|-4,79
|Reysaş GMYO
|3,82
|-1,80
|17,83
|Reysaş Lojistik
|5,72
|-1,04
|10,55
|Rhea Girişim
|2,09
|0,00
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|15,06
|-0,33
|9,85
|Royal Halı
|3,46
|3,28
|0,58
|RTA Laboratuvarları
|22,24
|1,28
|-26,55
|Sabancı Holding
|14,90
|3,76
|35,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,10
|3,18
|-25,55
|Sanel Mühendislik
|5,24
|-2,06
|53,22
|Sanifoam Sünger
|33,84
|-1,34
|148,82
|Sanko Pazarlama
|10,41
|-1,61
|12,32
|Saray Matbaacılık
|4,36
|-2,90
|-50,29
|Sarkuysan
|22,68
|6,88
|160,77
|Sasa Polyester
|48,58
|3,32
|224,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,50
|1,26
|258,40
|Sekuro Plastik
|19,68
|-0,46
|40,97
|Selçuk Ecza Deposu
|11,90
|2,59
|-11,40
|Selçuk Gıda
|4,95
|-1,79
|-0,60
|Selva Gıda Sanayi
|10,31
|9,91
|Senkron Güvenlik
|26,06
|9,96
|-0,76
|Serve Film Prodüksiyon
|13,90
|1,39
|-13,12
|Servet GMYO
|103,20
|-0,77
|31,63
|Seyitler Kimya
|15,42
|-1,22
|14,53
|Silverline Endüstri
|5,64
|1,62
|-34,42
|Sinpaş GMYO
|4,08
|-1,45
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,66
|2,91
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|33,00
|10,00
|25,30
|Söktaş
|2,96
|2,07
|-8,94
|Sönmez Filament
|37,62
|10,00
|-29,27
|Sönmez Pamuklu
|10,02
|5,36
|-32,10
|Sumaş Suni Tahta
|86,00
|-2,93
|68,59
|Şeker Fin. Kir.
|5,19
|-0,57
|-18,91
|Şekerbank
|1,23
|2,50
|-18,54
|Şişe Cam
|16,14
|2,22
|125,43
|Şok Marketler Ticaret
|16,27
|5,10
|30,37
|T. Halk Bankası
|5,40
|2,66
|-2,88
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,99
|1,73
|-19,76
|T.S.K.B.
|1,65
|4,43
|-5,52
|T.Tuborg
|22,80
|0,00
|28,59
|Tat Gıda
|12,50
|2,46
|8,12
|TAV Havalimanları
|39,16
|0,51
|83,85
|Tek-Art Turizm
|1,49
|4,20
|-26,24
|Tekfen Holding
|23,82
|0,59
|45,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,73
|2,79
|-10,74
|Temapol Polimer Plastik
|16,42
|-2,55
|42,78
|Tetamat Gıda Yatırımları
|255,00
|3,62
|17,89
|TGS Dış Ticaret
|16,67
|1,58
|31,16
|Tofaş Oto. Fab.
|92,50
|0,87
|199,24
|Torunlar GMYO
|4,62
|-2,12
|18,46
|Trabzon Liman
|41,74
|0,92
|29,95
|Trabzonspor Sportif
|6,73
|-2,32
|175,82
|Trend GMYO
|6,92
|1,02
|-44,95
|TSKB GMYO
|3,07
|-0,32
|-36,39
|Tuğçelik
|17,22
|-9,98
|113,12
|Tukaş
|8,19
|-0,24
|-15,48
|Turcas Petrol
|4,53
|2,26
|-6,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,59
|-9,94
|Turkcell
|20,64
|3,20
|38,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,16
|4,24
|50,39
|Tüpraş
|188,60
|9,02
|74,63
|Türk Hava Yolları
|22,64
|1,80
|75,37
|Türk İlaç Serum
|12,30
|-1,84
|Türk Prysmian Kablo
|60,85
|-6,10
|404,46
|Türk Telekom
|10,88
|1,68
|37,73
|Türk Traktör
|232,50
|0,91
|36,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,30
|-0,14
|22,50
|Türkiye Sigorta
|5,90
|1,20
|-4,50
|Ufuk Yatırım
|19,39
|-3,05
|44,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|-0,81
|-13,44
|Ulusal Faktoring
|2,51
|0,80
|Ulusoy Elektrik
|70,75
|3,59
|37,78
|Ulusoy Un Sanayi
|7,01
|-0,28
|37,76
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,92
|2,13
|-17,95
|Utopya Turizm
|13,64
|10,00
|-64,85
|Uzertaş Boya
|36,12
|0,78
|-36,18
|Ülker Bisküvi
|22,16
|2,31
|-0,71
|Ünlü Yatırım Holding
|6,04
|2,03
|Vakıf Fin. Kir.
|5,83
|-0,34
|71,07
|Vakıf GMYO
|1,91
|1,06
|-20,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,05
|-0,98
|-17,80
|Vakıflar Bankası
|4,13
|2,48
|-12,31
|Vakko Tekstil
|11,27
|1,53
|79,85
|Vanet Gıda
|6,13
|-1,13
|-20,70
|VBT Yazılım
|23,58
|1,38
|Verusa Holding
|54,95
|0,46
|21,89
|Verusaturk Girisim
|24,68
|0,08
|89,14
|Vestel
|30,32
|2,92
|82,83
|Vestel Beyaz Eşya
|8,07
|2,15
|81,82
|Viking Kağıt
|7,37
|3,51
|-18,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,73
|5,07
|24,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,80
|-1,69
|-6,61
|Yataş
|13,55
|0,15
|-4,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,21
|0,00
|-27,05
|Yeni Gimat GMYO
|19,60
|3,76
|69,08
|Yeo Teknoloji
|58,00
|-2,44
|Yeşil GMYO
|0,94
|1,08
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,94
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|0,97
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.887,80
|1,21
|1,84
|Yonga Mobilya
|27,90
|8,31
|-6,34
|Yükselen Çelik
|6,51
|0,93
|25,30
|Yünsa
|14,18
|3,96
|2,08
|Ziraat GMYO
|2,86
|0,35
|Zorlu Enerji
|1,82
|0,55
|-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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