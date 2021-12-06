Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 50.999,90 -0,48 25,93 İş Bankası (C) 7,30 4,14 7,47 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 0,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,55 2,31 -8,03 İş Girişim 8,82 -2,76 -53,46 İş GMYO 2,71 1,12 6,69 İş Y. Men. Değ. 20,06 0,00 20,86 İş Yat. Ort. 3,03 1,00 -9,90 İşbir Holding 45,50 5,32 -15,24 İşbir Sentetik Dokuma 11,73 -1,01 Işık Plastik 5,50 -2,31 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 0,00 -12,28 İttifak Holding 1,44 -4,64 -35,43 İz Hayvancılık Tarım 21,44 4,18 19,11 İzmir Demir Çelik 2,71 5,04 -18,12 İzmir Fırça 6,97 2,20 25,36 Jantsa Jant Sanayi 68,40 2,47 65,03 Kafein Yazılım 23,26 2,47 9,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,90 0,27 Kaplamin 29,70 -2,04 -12,13 Kardemir (A) 8,50 -2,19 42,86 Kardemir (B) 8,48 -1,40 60,91 Kardemir (D) 9,30 -0,32 60,90 Karel Elektronik 11,56 -3,34 71,91 Karsan Otomotiv 4,39 0,00 35,08 Karsu Tekstil 9,09 2,25 6,32 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,98 5,90 Kartonsan 65,75 2,81 -30,55 Katmerciler Ekipman 1,64 2,50 -5,33 Kent Gıda 190,30 4,62 -46,48 Kerevitaş Gıda 5,20 -0,38 -20,97 Kervan Gıda 13,01 -0,31 27,11 Kervansaray Yat. Holding 0,64 -1,54 -49,21 Kiler GMYO 2,45 9,87 -2,39 Kızılbük GYO 30,10 2,03 Klimasan Klima 11,36 7,68 34,63 Koç Holding 31,24 -0,64 52,74 Konfrut Gıda 4,54 2,48 7,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,50 -1,09 207,20 Konya Çimento 1.075,00 8,43 -4,87 Konya Kağıt 7,91 0,38 Koray GMYO 7,05 1,73 58,43 Kordsa Teknik Tekstil 35,90 -1,48 130,87 Koza Altın 137,00 1,33 41,68 Koza Madencilik 21,46 0,85 38,54 Körfez GMYO 6,51 0,15 12,24 Kristal Kola 1,67 5,03 -45,34 Kron Telekomünikasyon 42,50 -1,71 15,36 Kuştur Kuşadası Turizm 233,90 6,08 48,70 Kuyas Yatırım 3,99 8,72 73,48 Kütahya Porselen 111,90 9,92 121,80 Kütahya Şeker Fabrikası 32,16 -9,97 Lider Faktoring 4,22 9,90 23,75 Link Bilgisayar 32,08 -0,99 1,53 Logo Yazılım 48,64 -0,65 56,20 Lokman Hekim Sağlık 13,21 2,80 87,86 Lüks Kadife 58,25 3,83 102,86 Makina Takım 3,85 2,94 12,90 Manas Enerji Yönetimi 17,54 3,48 Margün Enerji 10,12 2,95 Marka Yatırım Holding 3,91 1,03 -39,19 Marmaris Altınyunus 220,90 6,10 98,83 Marshall 252,20 1,12 -17,77 Martı GMYO 1,00 2,04 -60,84 Martı Otel 1,86 -0,53 -12,68 Matriks Bilgi Dağıtım 24,50 0,41 Mavi Giyim 77,50 2,79 50,17 Mazhar Zorlu Holding 32,04 0,31 1,78 Meditera Tıbbi Malzeme 39,32 -1,55 Mega Polietilen 7,71 9,99 0,65 Menderes Tekstil 2,47 1,23 -20,06 Mercan Kimya 10,39 -0,10 Merit Turizm 26,00 -0,38 150,98 Merko Gıda 5,83 3,00 -32,52 Metemtur Yatırım 3,57 6,25 -55,85 Metro Holding 1,18 -0,84 -36,97 Metro Petrol ve Tesisleri 2,47 1,65 -14,53 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 1,69 -22,32 Mia Teknoloji 31,68 -10,00 Migros Ticaret 42,84 1,04 0,09 Milpa 4,34 3,58 -5,65 Mistral GMYO 4,81 6,89 2,87 MLP Sağlık 34,82 4,25 75,24 MMC San. ve Tic. Yat. 5,55 -1,07 20,65 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,75 2,94 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,96 5,71 -32,83 Mondi Tire Kutsan 10,86 2,65 42,89 Nasmed Egepol 10,10 9,90 Naturel Enerji 41,22 3,05 16,09 Naturelgaz 8,18 1,61 Net Holding 5,69 1,97 65,89 Netaş Telekom. 21,28 3,10 -24,22 Niğbaş Niğde Beton 8,64 6,54 -83,38 Nuh Çimento 49,10 0,49 2,23 Nurol GMYO 7,01 -8,13 -3,84 Odaş Elektrik 1,65 1,23 -43,56 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,02 9,95 Orge Enerji Elektrik 7,24 3,87 56,96 Orma Orman Mahsulleri 38,00 9,95 158,15 Osmanlı Menkul 27,90 6,57 -9,25 Ostim Endüstriyel Yat 1,86 1,64 -20,30 Otokar 414,80 -2,63 36,32 Oyak Çimento 8,10 0,00 -7,74 Oyak Yat. Ort. 7,92 5,18 14,75 Oyak Yatırım Menkul 39,30 7,08 Oylum Sınai Yatırımlar 8,53 2,03 81,10 Özak GMYO 6,66 2,78 30,59 Özbal Çelik Boru 22,82 -5,70 248,40 Özderici GMYO 1,82 4,00 -18,02 Özerden Plastik 8,27 0,98 -8,11 Pamel Elektrik 72,00 1,98 237,71 Panora GMYO 8,35 -2,00 42,23 Papilon Savunma 15,89 2,38 -30,12 Park Elek.Madencilik 6,96 5,61 29,61 Parsan 36,52 0,16 50,29 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,89 9,98 Pegasus 94,45 1,61 26,61 Peker GMYO 1,15 9,52 -50,84 Penguen Gıda 4,68 -0,64 -7,33 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 350,00 2,94 Pera GMYO 1,40 0,72 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 27,90 3,26 52,22 Petkim 8,45 3,05 69,68 Petrokent Turizm 4.926,00 10,00 443,47 Pınar Et ve Un 21,44 0,19 -2,03 Pınar Su 3,86 1,58 -5,02 Pınar Süt 19,50 -0,26 -13,52 Plastikkart 19,45 0,26 36,55 Polisan Holding 3,16 -4,53 -17,81 Politeknik Metal 450,30 9,99 10,99 Prizma Press Matbaacılık 4,03 2,54 -26,46 QNB Finans Fin. Kir. 98,85 9,96 -21,11 QNB Finansbank 52,80 9,91 -24,95 QUA Granite Hayal Yapı 14,50 0,28 Rainbow Polikarbonat 10,89 Ral Yatırım Holding 14,03 -9,95 215,99 Ray Sigorta 14,96 10,00 -3,17 Reysaş GMYO 3,89 0,00 19,99 Reysaş Lojistik 5,88 2,62 13,64 Rhea Girişim 2,05 1,99 -44,89 Rodrigo Tekstil 14,35 1,34 4,67 Royal Halı 3,30 4,76 -4,07 RTA Laboratuvarları 22,22 -0,89 -26,62 Sabancı Holding 13,91 0,29 26,16 Safkar Ege Soğutmacılık 8,27 0,24 -23,99 Sanel Mühendislik 5,25 -0,19 53,51 Sanifoam Sünger 35,40 -2,85 160,29 Sanko Pazarlama 10,79 2,47 16,42 Saray Matbaacılık 4,98 0,40 -43,22 Sarkuysan 19,80 -2,94 127,65 Sasa Polyester 45,52 -1,60 203,78 Say Yenilenebilir Enerji 28,68 0,99 237,02 Sekuro Plastik 20,74 4,06 48,57 Selçuk Ecza Deposu 11,45 -0,43 -14,76 Selçuk Gıda 5,29 1,73 6,22 Selva Gıda Sanayi 11,92 7,29 Senkron Güvenlik 23,00 -3,69 -12,41 Serve Film Prodüksiyon 13,75 2,69 -14,06 Servet GMYO 103,90 -0,10 32,53 Seyitler Kimya 15,83 -3,48 17,58 Silverline Endüstri 5,75 -0,69 -33,14 Sinpaş GMYO 4,35 1,64 4,07 Smartiks Yazılım 5,66 0,00 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 28,84 -9,99 9,51 Söktaş 3,00 2,04 -7,71 Sönmez Filament 38,36 2,08 -27,88 Sönmez Pamuklu 9,64 -0,31 -34,67 Sumaş Suni Tahta 85,00 1,01 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,49 4,37 -14,22 Şekerbank 1,23 1,65 -18,54 Şişe Cam 13,34 0,68 86,32 Şok Marketler Ticaret 15,00 1,69 20,19 T. Halk Bankası 5,16 4,67 -7,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,12 2,88 -28,78 T.S.K.B. 1,63 2,52 -6,67 T.Tuborg 22,60 3,48 27,46 Taç Tarım Ürünleri 28,44 4,18 170,09 Tat Gıda 12,07 2,29 4,40 TAV Havalimanları 34,10 6,70 60,09 Tek-Art Turizm 1,45 0,69 -28,22 Tekfen Holding 19,74 0,36 20,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,79 3,87 -10,04 Temapol Polimer Plastik 17,85 2,23 55,22 Tetamat Gıda Yatırımları 270,00 -1,46 24,83 TGS Dış Ticaret 16,37 1,11 28,80 Tofaş Oto. Fab. 89,00 -2,89 187,92 Torunlar GMYO 4,47 9,29 14,62 Trabzon Liman 43,66 9,97 35,93 Trabzonspor Sportif 7,20 -3,10 195,08 Trend GMYO 6,82 3,02 -45,74 TSKB GMYO 3,07 5,50 -36,39 Tuğçelik 18,06 -4,85 123,51 Tukaş 8,62 -0,92 -11,04 Turcas Petrol 4,21 3,69 -13,20 Tureks Turizm Taşımacılık 17,14 9,94 Turkcell 20,36 0,30 36,50 Tümosan Motor ve Traktör 19,97 0,05 41,93 Tüpraş 157,00 1,29 45,37 Türk Hava Yolları 18,69 0,86 44,77 Türk İlaç Serum 12,47 -3,78 Türk Prysmian Kablo 62,85 9,97 421,04 Türk Telekom 10,33 -2,55 30,77 Türk Traktör 217,70 -0,82 27,78 Türker Proje Gayrimenkul 139,50 3,41 23,56 Türkiye Sigorta 5,61 -0,88 -9,20 Ufuk Yatırım 22,28 8,58 66,27 Ulaşlar Turizm Yat. 3,63 -1,09 -14,39 Ulusal Faktoring 2,48 -0,40 Ulusoy Elektrik 58,00 0,87 12,95 Ulusoy Un Sanayi 6,92 1,62 35,99 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,93 1,58 -17,52 Utopya Turizm 17,20 0,82 -55,67 Uzertaş Boya 39,08 9,65 -30,95 Ülker Bisküvi 21,56 1,32 -3,40 Ünlü Yatırım Holding 5,86 3,17 Vakıf Fin. Kir. 5,74 9,96 68,43 Vakıf GMYO 1,93 3,21 -19,54 Vakıf Yat. Ort. 6,43 7,53 -12,64 Vakıflar Bankası 4,00 4,17 -15,07 Vakko Tekstil 11,17 3,91 78,25 Vanet Gıda 6,80 1,95 -12,03 VBT Yazılım 22,80 -2,40 Verusa Holding 58,00 2,65 28,66 Verusaturk Girisim 25,90 0,39 98,49 Vestel 28,18 -0,84 69,92 Vestel Beyaz Eşya 7,62 1,33 71,68 Viking Kağıt 7,28 5,51 -19,11 Yapı ve Kredi Bank. 3,55 3,20 18,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,20 -1,89 -11,03 Yataş 13,60 2,56 -3,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,31 0,30 -24,77 Yeni Gimat GMYO 18,31 1,95 57,95 Yeo Teknoloji 58,95 0,68 Yeşil GMYO 0,95 4,40 -31,16 Yeşil Yapı 1,10 4,76 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,09 3,47 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.347,40 10,00 -14,44 Yonga Mobilya 28,50 6,11 -4,33 Yükselen Çelik 6,62 1,69 27,42 Yünsa 13,87 3,43 -0,15 Ziraat GMYO 2,61 -0,76 Zorlu Enerji 1,87 2,19 -26,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 Bakanlık 884 proje için onay verdi! 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi