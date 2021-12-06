Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)50.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|50.999,90
|-0,48
|25,93
|İş Bankası (C)
|7,30
|4,14
|7,47
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|0,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,55
|2,31
|-8,03
|İş Girişim
|8,82
|-2,76
|-53,46
|İş GMYO
|2,71
|1,12
|6,69
|İş Y. Men. Değ.
|20,06
|0,00
|20,86
|İş Yat. Ort.
|3,03
|1,00
|-9,90
|İşbir Holding
|45,50
|5,32
|-15,24
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,73
|-1,01
|Işık Plastik
|5,50
|-2,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|0,00
|-12,28
|İttifak Holding
|1,44
|-4,64
|-35,43
|İz Hayvancılık Tarım
|21,44
|4,18
|19,11
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|5,04
|-18,12
|İzmir Fırça
|6,97
|2,20
|25,36
|Jantsa Jant Sanayi
|68,40
|2,47
|65,03
|Kafein Yazılım
|23,26
|2,47
|9,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,90
|0,27
|Kaplamin
|29,70
|-2,04
|-12,13
|Kardemir (A)
|8,50
|-2,19
|42,86
|Kardemir (B)
|8,48
|-1,40
|60,91
|Kardemir (D)
|9,30
|-0,32
|60,90
|Karel Elektronik
|11,56
|-3,34
|71,91
|Karsan Otomotiv
|4,39
|0,00
|35,08
|Karsu Tekstil
|9,09
|2,25
|6,32
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,98
|5,90
|Kartonsan
|65,75
|2,81
|-30,55
|Katmerciler Ekipman
|1,64
|2,50
|-5,33
|Kent Gıda
|190,30
|4,62
|-46,48
|Kerevitaş Gıda
|5,20
|-0,38
|-20,97
|Kervan Gıda
|13,01
|-0,31
|27,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-1,54
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,45
|9,87
|-2,39
|Kızılbük GYO
|30,10
|2,03
|Klimasan Klima
|11,36
|7,68
|34,63
|Koç Holding
|31,24
|-0,64
|52,74
|Konfrut Gıda
|4,54
|2,48
|7,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,50
|-1,09
|207,20
|Konya Çimento
|1.075,00
|8,43
|-4,87
|Konya Kağıt
|7,91
|0,38
|Koray GMYO
|7,05
|1,73
|58,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|35,90
|-1,48
|130,87
|Koza Altın
|137,00
|1,33
|41,68
|Koza Madencilik
|21,46
|0,85
|38,54
|Körfez GMYO
|6,51
|0,15
|12,24
|Kristal Kola
|1,67
|5,03
|-45,34
|Kron Telekomünikasyon
|42,50
|-1,71
|15,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|233,90
|6,08
|48,70
|Kuyas Yatırım
|3,99
|8,72
|73,48
|Kütahya Porselen
|111,90
|9,92
|121,80
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,16
|-9,97
|Lider Faktoring
|4,22
|9,90
|23,75
|Link Bilgisayar
|32,08
|-0,99
|1,53
|Logo Yazılım
|48,64
|-0,65
|56,20
|Lokman Hekim Sağlık
|13,21
|2,80
|87,86
|Lüks Kadife
|58,25
|3,83
|102,86
|Makina Takım
|3,85
|2,94
|12,90
|Manas Enerji Yönetimi
|17,54
|3,48
|Margün Enerji
|10,12
|2,95
|Marka Yatırım Holding
|3,91
|1,03
|-39,19
|Marmaris Altınyunus
|220,90
|6,10
|98,83
|Marshall
|252,20
|1,12
|-17,77
|Martı GMYO
|1,00
|2,04
|-60,84
|Martı Otel
|1,86
|-0,53
|-12,68
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,50
|0,41
|Mavi Giyim
|77,50
|2,79
|50,17
|Mazhar Zorlu Holding
|32,04
|0,31
|1,78
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,32
|-1,55
|Mega Polietilen
|7,71
|9,99
|0,65
|Menderes Tekstil
|2,47
|1,23
|-20,06
|Mercan Kimya
|10,39
|-0,10
|Merit Turizm
|26,00
|-0,38
|150,98
|Merko Gıda
|5,83
|3,00
|-32,52
|Metemtur Yatırım
|3,57
|6,25
|-55,85
|Metro Holding
|1,18
|-0,84
|-36,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,47
|1,65
|-14,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|1,69
|-22,32
|Mia Teknoloji
|31,68
|-10,00
|Migros Ticaret
|42,84
|1,04
|0,09
|Milpa
|4,34
|3,58
|-5,65
|Mistral GMYO
|4,81
|6,89
|2,87
|MLP Sağlık
|34,82
|4,25
|75,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,55
|-1,07
|20,65
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,75
|2,94
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,96
|5,71
|-32,83
|Mondi Tire Kutsan
|10,86
|2,65
|42,89
|Nasmed Egepol
|10,10
|9,90
|Naturel Enerji
|41,22
|3,05
|16,09
|Naturelgaz
|8,18
|1,61
|Net Holding
|5,69
|1,97
|65,89
|Netaş Telekom.
|21,28
|3,10
|-24,22
|Niğbaş Niğde Beton
|8,64
|6,54
|-83,38
|Nuh Çimento
|49,10
|0,49
|2,23
|Nurol GMYO
|7,01
|-8,13
|-3,84
|Odaş Elektrik
|1,65
|1,23
|-43,56
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,02
|9,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,24
|3,87
|56,96
|Orma Orman Mahsulleri
|38,00
|9,95
|158,15
|Osmanlı Menkul
|27,90
|6,57
|-9,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|1,64
|-20,30
|Otokar
|414,80
|-2,63
|36,32
|Oyak Çimento
|8,10
|0,00
|-7,74
|Oyak Yat. Ort.
|7,92
|5,18
|14,75
|Oyak Yatırım Menkul
|39,30
|7,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,53
|2,03
|81,10
|Özak GMYO
|6,66
|2,78
|30,59
|Özbal Çelik Boru
|22,82
|-5,70
|248,40
|Özderici GMYO
|1,82
|4,00
|-18,02
|Özerden Plastik
|8,27
|0,98
|-8,11
|Pamel Elektrik
|72,00
|1,98
|237,71
|Panora GMYO
|8,35
|-2,00
|42,23
|Papilon Savunma
|15,89
|2,38
|-30,12
|Park Elek.Madencilik
|6,96
|5,61
|29,61
|Parsan
|36,52
|0,16
|50,29
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,89
|9,98
|Pegasus
|94,45
|1,61
|26,61
|Peker GMYO
|1,15
|9,52
|-50,84
|Penguen Gıda
|4,68
|-0,64
|-7,33
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|350,00
|2,94
|Pera GMYO
|1,40
|0,72
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|27,90
|3,26
|52,22
|Petkim
|8,45
|3,05
|69,68
|Petrokent Turizm
|4.926,00
|10,00
|443,47
|Pınar Et ve Un
|21,44
|0,19
|-2,03
|Pınar Su
|3,86
|1,58
|-5,02
|Pınar Süt
|19,50
|-0,26
|-13,52
|Plastikkart
|19,45
|0,26
|36,55
|Polisan Holding
|3,16
|-4,53
|-17,81
|Politeknik Metal
|450,30
|9,99
|10,99
|Prizma Press Matbaacılık
|4,03
|2,54
|-26,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|98,85
|9,96
|-21,11
|QNB Finansbank
|52,80
|9,91
|-24,95
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,50
|0,28
|Rainbow Polikarbonat
|10,89
|Ral Yatırım Holding
|14,03
|-9,95
|215,99
|Ray Sigorta
|14,96
|10,00
|-3,17
|Reysaş GMYO
|3,89
|0,00
|19,99
|Reysaş Lojistik
|5,88
|2,62
|13,64
|Rhea Girişim
|2,05
|1,99
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|14,35
|1,34
|4,67
|Royal Halı
|3,30
|4,76
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|22,22
|-0,89
|-26,62
|Sabancı Holding
|13,91
|0,29
|26,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,27
|0,24
|-23,99
|Sanel Mühendislik
|5,25
|-0,19
|53,51
|Sanifoam Sünger
|35,40
|-2,85
|160,29
|Sanko Pazarlama
|10,79
|2,47
|16,42
|Saray Matbaacılık
|4,98
|0,40
|-43,22
|Sarkuysan
|19,80
|-2,94
|127,65
|Sasa Polyester
|45,52
|-1,60
|203,78
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,68
|0,99
|237,02
|Sekuro Plastik
|20,74
|4,06
|48,57
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|-0,43
|-14,76
|Selçuk Gıda
|5,29
|1,73
|6,22
|Selva Gıda Sanayi
|11,92
|7,29
|Senkron Güvenlik
|23,00
|-3,69
|-12,41
|Serve Film Prodüksiyon
|13,75
|2,69
|-14,06
|Servet GMYO
|103,90
|-0,10
|32,53
|Seyitler Kimya
|15,83
|-3,48
|17,58
|Silverline Endüstri
|5,75
|-0,69
|-33,14
|Sinpaş GMYO
|4,35
|1,64
|4,07
|Smartiks Yazılım
|5,66
|0,00
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,84
|-9,99
|9,51
|Söktaş
|3,00
|2,04
|-7,71
|Sönmez Filament
|38,36
|2,08
|-27,88
|Sönmez Pamuklu
|9,64
|-0,31
|-34,67
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|1,01
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,49
|4,37
|-14,22
|Şekerbank
|1,23
|1,65
|-18,54
|Şişe Cam
|13,34
|0,68
|86,32
|Şok Marketler Ticaret
|15,00
|1,69
|20,19
|T. Halk Bankası
|5,16
|4,67
|-7,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,12
|2,88
|-28,78
|T.S.K.B.
|1,63
|2,52
|-6,67
|T.Tuborg
|22,60
|3,48
|27,46
|Taç Tarım Ürünleri
|28,44
|4,18
|170,09
|Tat Gıda
|12,07
|2,29
|4,40
|TAV Havalimanları
|34,10
|6,70
|60,09
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,69
|-28,22
|Tekfen Holding
|19,74
|0,36
|20,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,79
|3,87
|-10,04
|Temapol Polimer Plastik
|17,85
|2,23
|55,22
|Tetamat Gıda Yatırımları
|270,00
|-1,46
|24,83
|TGS Dış Ticaret
|16,37
|1,11
|28,80
|Tofaş Oto. Fab.
|89,00
|-2,89
|187,92
|Torunlar GMYO
|4,47
|9,29
|14,62
|Trabzon Liman
|43,66
|9,97
|35,93
|Trabzonspor Sportif
|7,20
|-3,10
|195,08
|Trend GMYO
|6,82
|3,02
|-45,74
|TSKB GMYO
|3,07
|5,50
|-36,39
|Tuğçelik
|18,06
|-4,85
|123,51
|Tukaş
|8,62
|-0,92
|-11,04
|Turcas Petrol
|4,21
|3,69
|-13,20
|Tureks Turizm Taşımacılık
|17,14
|9,94
|Turkcell
|20,36
|0,30
|36,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,97
|0,05
|41,93
|Tüpraş
|157,00
|1,29
|45,37
|Türk Hava Yolları
|18,69
|0,86
|44,77
|Türk İlaç Serum
|12,47
|-3,78
|Türk Prysmian Kablo
|62,85
|9,97
|421,04
|Türk Telekom
|10,33
|-2,55
|30,77
|Türk Traktör
|217,70
|-0,82
|27,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,50
|3,41
|23,56
|Türkiye Sigorta
|5,61
|-0,88
|-9,20
|Ufuk Yatırım
|22,28
|8,58
|66,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,63
|-1,09
|-14,39
|Ulusal Faktoring
|2,48
|-0,40
|Ulusoy Elektrik
|58,00
|0,87
|12,95
|Ulusoy Un Sanayi
|6,92
|1,62
|35,99
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,93
|1,58
|-17,52
|Utopya Turizm
|17,20
|0,82
|-55,67
|Uzertaş Boya
|39,08
|9,65
|-30,95
|Ülker Bisküvi
|21,56
|1,32
|-3,40
|Ünlü Yatırım Holding
|5,86
|3,17
|Vakıf Fin. Kir.
|5,74
|9,96
|68,43
|Vakıf GMYO
|1,93
|3,21
|-19,54
|Vakıf Yat. Ort.
|6,43
|7,53
|-12,64
|Vakıflar Bankası
|4,00
|4,17
|-15,07
|Vakko Tekstil
|11,17
|3,91
|78,25
|Vanet Gıda
|6,80
|1,95
|-12,03
|VBT Yazılım
|22,80
|-2,40
|Verusa Holding
|58,00
|2,65
|28,66
|Verusaturk Girisim
|25,90
|0,39
|98,49
|Vestel
|28,18
|-0,84
|69,92
|Vestel Beyaz Eşya
|7,62
|1,33
|71,68
|Viking Kağıt
|7,28
|5,51
|-19,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,55
|3,20
|18,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,20
|-1,89
|-11,03
|Yataş
|13,60
|2,56
|-3,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,31
|0,30
|-24,77
|Yeni Gimat GMYO
|18,31
|1,95
|57,95
|Yeo Teknoloji
|58,95
|0,68
|Yeşil GMYO
|0,95
|4,40
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,10
|4,76
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|3,47
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.347,40
|10,00
|-14,44
|Yonga Mobilya
|28,50
|6,11
|-4,33
|Yükselen Çelik
|6,62
|1,69
|27,42
|Yünsa
|13,87
|3,43
|-0,15
|Ziraat GMYO
|2,61
|-0,76
|Zorlu Enerji
|1,87
|2,19
|-26,06
(Son)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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