Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 10,00 68,64 İş Bankası (B) 51.243,50 0,00 26,53 İş Bankası (C) 7,01 1,74 3,20 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 10,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,47 2,97 -10,10 İş Girişim 9,07 3,66 -52,14 İş GMYO 2,68 1,52 5,51 İş Y. Men. Değ. 20,06 0,60 20,86 İş Yat. Ort. 3,00 2,74 -10,80 İşbir Holding 43,20 2,91 -19,52 İşbir Sentetik Dokuma 11,85 0,00 Işık Plastik 5,63 -9,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 5,26 -12,28 İttifak Holding 1,51 0,00 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 20,58 0,68 14,33 İzmir Demir Çelik 2,58 0,00 -22,04 İzmir Fırça 6,82 0,29 22,66 Jantsa Jant Sanayi 66,75 3,09 61,04 Kafein Yazılım 22,70 2,44 6,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,85 0,69 Kaplamin 30,32 -1,56 -10,30 Kardemir (A) 8,69 2,84 46,05 Kardemir (B) 8,60 3,99 63,19 Kardemir (D) 9,33 -0,21 61,42 Karel Elektronik 11,96 4,36 77,86 Karsan Otomotiv 4,39 3,05 35,08 Karsu Tekstil 8,89 1,48 3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,09 5,45 Kartonsan 63,95 2,73 -32,45 Katmerciler Ekipman 1,60 1,27 -7,64 Kent Gıda 181,90 -4,21 -48,85 Kerevitaş Gıda 5,22 0,00 -20,67 Kervan Gıda 13,05 -0,15 27,50 Kervansaray Yat. Holding 0,65 -1,52 -48,41 Kiler GMYO 2,23 1,36 -11,16 Kızılbük GYO 29,50 2,08 Klimasan Klima 10,55 2,23 25,03 Koç Holding 31,44 4,52 53,72 Konfrut Gıda 4,43 -0,23 4,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,30 -0,88 210,59 Konya Çimento 991,40 4,05 -12,27 Konya Kağıt 7,88 -0,51 Koray GMYO 6,93 -0,29 55,73 Kordsa Teknik Tekstil 36,44 3,11 134,34 Koza Altın 135,20 4,89 39,81 Koza Madencilik 21,28 6,40 37,38 Körfez GMYO 6,50 -1,81 12,07 Kristal Kola 1,59 1,92 -47,95 Kron Telekomünikasyon 43,24 5,72 17,37 Kuştur Kuşadası Turizm 220,50 5,50 40,18 Kuyas Yatırım 3,67 9,88 59,57 Kütahya Porselen 101,80 -2,96 101,78 Kütahya Şeker Fabrikası 35,72 9,98 Lider Faktoring 3,84 -4,95 12,61 Link Bilgisayar 32,40 4,31 2,54 Logo Yazılım 48,96 0,12 57,23 Lokman Hekim Sağlık 12,85 3,05 82,74 Lüks Kadife 56,10 -0,27 95,37 Makina Takım 3,74 10,00 9,68 Manas Enerji Yönetimi 16,95 -0,70 Margün Enerji 9,83 1,13 Marka Yatırım Holding 3,87 -1,53 -39,81 Marmaris Altınyunus 208,20 9,98 87,40 Marshall 249,40 1,67 -18,68 Martı GMYO 0,98 2,08 -61,62 Martı Otel 1,87 0,54 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 24,40 1,84 Mavi Giyim 75,40 -1,57 46,10 Mazhar Zorlu Holding 31,94 0,00 1,46 Meditera Tıbbi Malzeme 39,94 1,06 Mega Polietilen 7,01 9,36 -8,49 Menderes Tekstil 2,44 -1,21 -21,04 Mercan Kimya 10,40 -0,10 Merit Turizm 26,10 4,23 151,95 Merko Gıda 5,66 2,35 -34,49 Metemtur Yatırım 3,36 9,80 -58,44 Metro Holding 1,19 -0,83 -36,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,43 0,41 -15,92 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 -0,56 -23,61 Mia Teknoloji 35,20 -5,33 Migros Ticaret 42,40 -0,70 -0,93 Milpa 4,19 2,44 -8,91 Mistral GMYO 4,50 2,04 -3,76 MLP Sağlık 33,40 -0,30 68,09 MMC San. ve Tic. Yat. 5,61 -6,50 21,96 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,70 0,59 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,53 0,00 -36,46 Mondi Tire Kutsan 10,58 7,52 39,21 Nasmed Egepol 9,19 9,93 Naturel Enerji 40,00 0,86 12,65 Naturelgaz 8,05 -0,62 Net Holding 5,58 5,88 62,68 Netaş Telekom. 20,64 1,47 -26,50 Niğbaş Niğde Beton 8,11 9,89 -84,40 Nuh Çimento 48,86 5,53 1,73 Nurol GMYO 7,63 -9,92 4,66 Odaş Elektrik 1,63 5,84 -44,24 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,48 -0,77 Orge Enerji Elektrik 6,97 2,80 51,11 Orma Orman Mahsulleri 34,56 9,99 134,78 Osmanlı Menkul 26,18 0,69 -14,85 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 2,23 -21,58 Otokar 426,00 1,67 40,00 Oyak Çimento 8,10 2,53 -7,74 Oyak Yat. Ort. 7,53 0,80 9,10 Oyak Yatırım Menkul 36,70 9,55 Oylum Sınai Yatırımlar 8,36 -9,91 77,49 Özak GMYO 6,48 -1,37 27,06 Özbal Çelik Boru 24,20 0,08 269,47 Özderici GMYO 1,75 5,42 -21,17 Özerden Plastik 8,19 -0,97 -9,00 Pamel Elektrik 70,60 3,44 231,14 Panora GMYO 8,52 9,94 45,12 Papilon Savunma 15,52 1,11 -31,74 Park Elek.Madencilik 6,59 3,94 22,72 Parsan 36,46 1,39 50,04 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,63 9,92 Pegasus 92,95 2,09 24,60 Peker GMYO 1,05 1,94 -55,11 Penguen Gıda 4,71 -2,89 -6,73 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 340,00 3,03 Pera GMYO 1,39 2,21 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 27,02 0,30 47,42 Petkim 8,20 0,37 64,66 Petrokent Turizm 4.478,20 10,00 394,06 Pınar Et ve Un 21,40 0,19 -2,21 Pınar Su 3,80 -0,52 -6,50 Pınar Süt 19,55 0,67 -13,30 Plastikkart 19,40 2,97 36,20 Polisan Holding 3,31 -0,90 -13,91 Politeknik Metal 409,40 9,99 0,91 Prizma Press Matbaacılık 3,93 1,55 -28,28 QNB Finans Fin. Kir. 89,90 9,97 -28,25 QNB Finansbank 48,04 9,98 -31,71 QUA Granite Hayal Yapı 14,46 3,29 Ral Yatırım Holding 15,58 -9,99 250,90 Ray Sigorta 13,60 -1,45 -11,97 Reysaş GMYO 3,89 2,37 19,99 Reysaş Lojistik 5,73 6,31 10,75 Rhea Girişim 2,01 1,01 -45,97 Rodrigo Tekstil 14,16 -2,81 3,28 Royal Halı 3,15 3,62 -8,43 RTA Laboratuvarları 22,42 0,00 -25,96 Sabancı Holding 13,87 3,74 25,79 Safkar Ege Soğutmacılık 8,25 3,00 -24,17 Sanel Mühendislik 5,26 4,57 53,80 Sanifoam Sünger 36,44 4,05 167,94 Sanko Pazarlama 10,53 -1,50 13,62 Saray Matbaacılık 4,96 4,64 -43,44 Sarkuysan 20,40 2,10 134,55 Sasa Polyester 46,26 -0,52 208,72 Say Yenilenebilir Enerji 28,40 4,34 233,73 Sekuro Plastik 19,93 -2,02 42,77 Selçuk Ecza Deposu 11,50 -0,69 -14,38 Selçuk Gıda 5,20 5,26 4,42 Selva Gıda Sanayi 11,11 10,00 Senkron Güvenlik 23,88 -1,73 -9,06 Serve Film Prodüksiyon 13,39 -2,69 -16,31 Servet GMYO 104,00 2,77 32,65 Seyitler Kimya 16,40 -9,59 21,81 Silverline Endüstri 5,79 1,58 -32,67 Sinpaş GMYO 4,28 5,68 2,39 Smartiks Yazılım 5,66 5,01 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 32,04 -9,95 21,66 Söktaş 2,94 3,52 -9,56 Sönmez Filament 37,58 0,16 -29,34 Sönmez Pamuklu 9,67 -5,57 -34,47 Sumaş Suni Tahta 84,15 -2,72 64,97 Şeker Fin. Kir. 5,26 2,73 -17,81 Şekerbank 1,21 1,68 -19,87 Şişe Cam 13,25 -0,53 85,07 Şok Marketler Ticaret 14,75 2,43 18,19 T. Halk Bankası 4,93 0,61 -11,33 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,50 6,86 -30,78 T.S.K.B. 1,59 6,00 -8,96 T.Tuborg 21,84 8,12 23,17 Taç Tarım Ürünleri 27,30 4,20 159,26 Tat Gıda 11,80 -0,25 2,06 TAV Havalimanları 31,96 9,53 50,05 Tek-Art Turizm 1,44 2,86 -28,71 Tekfen Holding 19,67 1,86 19,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,50 0,67 -13,39 Temapol Polimer Plastik 17,46 -2,02 51,83 Tetamat Gıda Yatırımları 274,00 0,00 26,68 TGS Dış Ticaret 16,19 -1,52 27,38 Tofaş Oto. Fab. 91,65 1,10 196,50 Torunlar GMYO 4,09 0,00 4,87 Trabzon Liman 39,70 3,49 23,60 Trabzonspor Sportif 7,43 -1,20 204,51 Trend GMYO 6,62 -1,05 -47,33 TSKB GMYO 2,91 0,34 -39,71 Tuğçelik 18,98 -2,16 134,90 Tukaş 8,70 2,23 -10,22 Turcas Petrol 4,06 0,00 -16,29 Tureks Turizm Taşımacılık 15,59 -2,56 Turkcell 20,30 2,84 36,09 Tümosan Motor ve Traktör 19,96 0,30 41,86 Tüpraş 155,00 -0,64 43,52 Türk Hava Yolları 18,53 1,53 43,53 Türk İlaç Serum 12,96 -1,44 Türk Prysmian Kablo 57,15 -9,93 373,79 Türk Telekom 10,60 3,82 34,19 Türk Traktör 219,50 3,59 28,84 Türker Proje Gayrimenkul 134,90 2,98 19,49 Türkiye Sigorta 5,66 0,53 -8,39 Ufuk Yatırım 20,52 9,97 53,13 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 1,66 -13,44 Ulusal Faktoring 2,49 6,41 Ulusoy Elektrik 57,50 0,88 11,98 Ulusoy Un Sanayi 6,81 -0,29 33,83 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,90 1,06 -18,80 Utopya Turizm 17,06 0,71 -56,03 Uzertaş Boya 35,64 -9,95 -37,03 Ülker Bisküvi 21,28 1,33 -4,65 Ünlü Yatırım Holding 5,68 -0,53 Vakıf Fin. Kir. 5,22 2,15 53,17 Vakıf GMYO 1,87 1,08 -22,04 Vakıf Yat. Ort. 5,98 1,01 -18,75 Vakıflar Bankası 3,84 1,59 -18,47 Vakko Tekstil 10,75 1,22 71,55 Vanet Gıda 6,67 2,77 -13,71 VBT Yazılım 23,36 0,43 Verusa Holding 56,50 1,71 25,33 Verusaturk Girisim 25,80 -0,69 97,73 Vestel 28,42 -0,63 71,37 Vestel Beyaz Eşya 7,52 0,94 69,43 Viking Kağıt 6,90 3,45 -23,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,44 1,18 14,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,82 -0,61 -9,31 Yataş 13,26 2,00 -6,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,30 0,30 -25,00 Yeni Gimat GMYO 17,96 2,63 54,93 Yeo Teknoloji 58,55 -0,26 Yeşil GMYO 0,91 0,00 -34,06 Yeşil Yapı 1,05 0,00 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,02 0,50 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.134,00 3,58 -22,22 Yonga Mobilya 26,86 9,99 -9,83 Yükselen Çelik 6,51 9,97 25,30 Yünsa 13,41 -1,32 -3,47 Ziraat GMYO 2,63 -0,75 Zorlu Enerji 1,83 3,98 -27,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi