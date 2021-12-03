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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2010,0068,64İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,2010,0068,64
İş Bankası (B)51.243,500,0026,53
İş Bankası (C)7,011,743,20
İş Bankası (Kur.)550.000,0010,0044,74
İş Fin.Kir.3,472,97-10,10
İş Girişim9,073,66-52,14
İş GMYO2,681,525,51
İş Y. Men. Değ.20,060,6020,86
İş Yat. Ort.3,002,74-10,80
İşbir Holding43,202,91-19,52
İşbir Sentetik Dokuma11,850,00

Işık Plastik5,63-9,92

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,005,26-12,28
İttifak Holding1,510,00-32,29
İz Hayvancılık Tarım20,580,6814,33
İzmir Demir Çelik2,580,00-22,04
İzmir Fırça6,820,2922,66
Jantsa Jant Sanayi66,753,0961,04
Kafein Yazılım22,702,446,37
Kalekim Kimyevi Maddeler18,850,69

Kaplamin30,32-1,56-10,30
Kardemir (A)8,692,8446,05
Kardemir (B)8,603,9963,19
Kardemir (D)9,33-0,2161,42
Karel Elektronik11,964,3677,86
Karsan Otomotiv4,393,0535,08
Karsu Tekstil8,891,483,98
Kartal Yenilenebilir Enerji15,095,45

Kartonsan63,952,73-32,45
Katmerciler Ekipman1,601,27-7,64
Kent Gıda181,90-4,21-48,85
Kerevitaş Gıda5,220,00-20,67
Kervan Gıda13,05-0,1527,50
Kervansaray Yat. Holding0,65-1,52-48,41
Kiler GMYO2,231,36-11,16
Kızılbük GYO29,502,08

Klimasan Klima10,552,2325,03
Koç Holding31,444,5253,72
Konfrut Gıda4,43-0,234,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,30-0,88210,59
Konya Çimento991,404,05-12,27
Konya Kağıt7,88-0,51

Koray GMYO6,93-0,2955,73
Kordsa Teknik Tekstil36,443,11134,34
Koza Altın135,204,8939,81
Koza Madencilik21,286,4037,38
Körfez GMYO6,50-1,8112,07
Kristal Kola1,591,92-47,95
Kron Telekomünikasyon43,245,7217,37
Kuştur Kuşadası Turizm220,505,5040,18
Kuyas Yatırım3,679,8859,57
Kütahya Porselen101,80-2,96101,78
Kütahya Şeker Fabrikası35,729,98

Lider Faktoring3,84-4,9512,61
Link Bilgisayar32,404,312,54
Logo Yazılım48,960,1257,23
Lokman Hekim Sağlık12,853,0582,74
Lüks Kadife56,10-0,2795,37
Makina Takım3,7410,009,68
Manas Enerji Yönetimi16,95-0,70

Margün Enerji9,831,13

Marka Yatırım Holding3,87-1,53-39,81
Marmaris Altınyunus208,209,9887,40
Marshall249,401,67-18,68
Martı GMYO0,982,08-61,62
Martı Otel1,870,54-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım24,401,84

Mavi Giyim75,40-1,5746,10
Mazhar Zorlu Holding31,940,001,46
Meditera Tıbbi Malzeme39,941,06

Mega Polietilen7,019,36-8,49
Menderes Tekstil2,44-1,21-21,04
Mercan Kimya10,40-0,10

Merit Turizm26,104,23151,95
Merko Gıda5,662,35-34,49
Metemtur Yatırım3,369,80-58,44
Metro Holding1,19-0,83-36,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,430,41-15,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,78-0,56-23,61
Mia Teknoloji35,20-5,33

Migros Ticaret42,40-0,70-0,93
Milpa4,192,44-8,91
Mistral GMYO4,502,04-3,76
MLP Sağlık33,40-0,3068,09
MMC San. ve Tic. Yat.5,61-6,5021,96
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,700,59

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,530,00-36,46
Mondi Tire Kutsan10,587,5239,21
Nasmed Egepol9,199,93

Naturel Enerji40,000,8612,65
Naturelgaz8,05-0,62

Net Holding5,585,8862,68
Netaş Telekom.20,641,47-26,50
Niğbaş Niğde Beton8,119,89-84,40
Nuh Çimento48,865,531,73
Nurol GMYO7,63-9,924,66
Odaş Elektrik1,635,84-44,24
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,48-0,77

Orge Enerji Elektrik6,972,8051,11
Orma Orman Mahsulleri34,569,99134,78
Osmanlı Menkul26,180,69-14,85
Ostim Endüstriyel Yat1,832,23-21,58
Otokar426,001,6740,00
Oyak Çimento8,102,53-7,74
Oyak Yat. Ort.7,530,809,10
Oyak Yatırım Menkul36,709,55

Oylum Sınai Yatırımlar8,36-9,9177,49
Özak GMYO6,48-1,3727,06
Özbal Çelik Boru24,200,08269,47
Özderici GMYO1,755,42-21,17
Özerden Plastik8,19-0,97-9,00
Pamel Elektrik70,603,44231,14
Panora GMYO8,529,9445,12
Papilon Savunma15,521,11-31,74
Park Elek.Madencilik6,593,9422,72
Parsan36,461,3950,04
PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,639,92

Pegasus92,952,0924,60
Peker GMYO1,051,94-55,11
Penguen Gıda4,71-2,89-6,73
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım340,003,03

Pera GMYO1,392,21-20,65
Pergamon Dış Ticaret27,020,3047,42
Petkim8,200,3764,66
Petrokent Turizm4.478,2010,00394,06
Pınar Et ve Un21,400,19-2,21
Pınar Su3,80-0,52-6,50
Pınar Süt19,550,67-13,30
Plastikkart19,402,9736,20
Polisan Holding3,31-0,90-13,91
Politeknik Metal409,409,990,91
Prizma Press Matbaacılık3,931,55-28,28
QNB Finans Fin. Kir.89,909,97-28,25
QNB Finansbank48,049,98-31,71
QUA Granite Hayal Yapı14,463,29

Ral Yatırım Holding15,58-9,99250,90
Ray Sigorta13,60-1,45-11,97
Reysaş GMYO3,892,3719,99
Reysaş Lojistik5,736,3110,75
Rhea Girişim2,011,01-45,97
Rodrigo Tekstil14,16-2,813,28
Royal Halı3,153,62-8,43
RTA Laboratuvarları22,420,00-25,96
Sabancı Holding13,873,7425,79
Safkar Ege Soğutmacılık8,253,00-24,17
Sanel Mühendislik5,264,5753,80
Sanifoam Sünger36,444,05167,94
Sanko Pazarlama10,53-1,5013,62
Saray Matbaacılık4,964,64-43,44
Sarkuysan20,402,10134,55
Sasa Polyester46,26-0,52208,72
Say Yenilenebilir Enerji28,404,34233,73
Sekuro Plastik19,93-2,0242,77
Selçuk Ecza Deposu11,50-0,69-14,38
Selçuk Gıda5,205,264,42
Selva Gıda Sanayi11,1110,00

Senkron Güvenlik23,88-1,73-9,06
Serve Film Prodüksiyon13,39-2,69-16,31
Servet GMYO104,002,7732,65
Seyitler Kimya16,40-9,5921,81
Silverline Endüstri5,791,58-32,67
Sinpaş GMYO4,285,682,39
Smartiks Yazılım5,665,01-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii32,04-9,9521,66
Söktaş2,943,52-9,56
Sönmez Filament37,580,16-29,34
Sönmez Pamuklu9,67-5,57-34,47
Sumaş Suni Tahta84,15-2,7264,97
Şeker Fin. Kir.5,262,73-17,81
Şekerbank1,211,68-19,87
Şişe Cam13,25-0,5385,07
Şok Marketler Ticaret14,752,4318,19
T. Halk Bankası4,930,61-11,33
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,506,86-30,78
T.S.K.B.1,596,00-8,96
T.Tuborg21,848,1223,17
Taç Tarım Ürünleri27,304,20159,26
Tat Gıda11,80-0,252,06
TAV Havalimanları31,969,5350,05
Tek-Art Turizm1,442,86-28,71
Tekfen Holding19,671,8619,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,500,67-13,39
Temapol Polimer Plastik17,46-2,0251,83
Tetamat Gıda Yatırımları274,000,0026,68
TGS Dış Ticaret16,19-1,5227,38
Tofaş Oto. Fab.91,651,10196,50
Torunlar GMYO4,090,004,87
Trabzon Liman39,703,4923,60
Trabzonspor Sportif7,43-1,20204,51
Trend GMYO6,62-1,05-47,33
TSKB GMYO2,910,34-39,71
Tuğçelik18,98-2,16134,90
Tukaş8,702,23-10,22
Turcas Petrol4,060,00-16,29
Tureks Turizm Taşımacılık15,59-2,56

Turkcell20,302,8436,09
Tümosan Motor ve Traktör19,960,3041,86
Tüpraş155,00-0,6443,52
Türk Hava Yolları18,531,5343,53
Türk İlaç Serum12,96-1,44

Türk Prysmian Kablo57,15-9,93373,79
Türk Telekom10,603,8234,19
Türk Traktör219,503,5928,84
Türker Proje Gayrimenkul134,902,9819,49
Türkiye Sigorta5,660,53-8,39
Ufuk Yatırım20,529,9753,13
Ulaşlar Turizm Yat.3,671,66-13,44
Ulusal Faktoring2,496,41

Ulusoy Elektrik57,500,8811,98
Ulusoy Un Sanayi6,81-0,2933,83
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,901,06-18,80
Utopya Turizm17,060,71-56,03
Uzertaş Boya35,64-9,95-37,03
Ülker Bisküvi21,281,33-4,65
Ünlü Yatırım Holding5,68-0,53

Vakıf Fin. Kir.5,222,1553,17
Vakıf GMYO1,871,08-22,04
Vakıf Yat. Ort.5,981,01-18,75
Vakıflar Bankası3,841,59-18,47
Vakko Tekstil10,751,2271,55
Vanet Gıda6,672,77-13,71
VBT Yazılım23,360,43

Verusa Holding56,501,7125,33
Verusaturk Girisim25,80-0,6997,73
Vestel28,42-0,6371,37
Vestel Beyaz Eşya7,520,9469,43
Viking Kağıt6,903,45-23,33
Yapı ve Kredi Bank.3,441,1814,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,82-0,61-9,31
Yataş13,262,00-6,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,300,30-25,00
Yeni Gimat GMYO17,962,6354,93
Yeo Teknoloji58,55-0,26

Yeşil GMYO0,910,00-34,06
Yeşil Yapı1,050,00-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,020,50-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme12.134,003,58-22,22
Yonga Mobilya26,869,99-9,83
Yükselen Çelik6,519,9725,30
Yünsa13,41-1,32-3,47
Ziraat GMYO2,63-0,75

Zorlu Enerji1,833,98-27,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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