Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)283.356,7010,0039,37İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)283.356,7010,0039,37
İş Bankası (B)46.585,0010,0015,03
İş Bankası (C)6,803,500,11
İş Bankası (Kur.)461.000,00

21,32
İş Fin.Kir.3,351,21-13,21
İş Girişim8,672,00-54,25
İş GMYO2,631,153,54
İş Y. Men. Değ.19,992,6720,44
İş Yat. Ort.2,911,04-13,47
İşbir Holding41,161,83-23,32
İşbir Sentetik Dokuma11,533,13

Işık Plastik5,913,32

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,932,20-18,42
İttifak Holding1,38-0,72-38,12
İz Hayvancılık Tarım20,08-0,6911,56
İzmir Demir Çelik2,441,24-26,27
İzmir Fırça6,74-1,3221,22
Jantsa Jant Sanayi64,201,2654,89
Kafein Yazılım21,320,66-0,09
Kalekim Kimyevi Maddeler18,84-2,08

Kaplamin29,68-4,50-12,19
Kardemir (A)8,033,7534,96
Kardemir (B)8,014,0351,99
Kardemir (D)8,964,8055,02
Karel Elektronik11,02-0,4563,88
Karsan Otomotiv4,160,0028,00
Karsu Tekstil8,400,00-1,75
Kartal Yenilenebilir Enerji14,692,80

Kartonsan62,401,63-34,09
Katmerciler Ekipman1,592,58-8,21
Kent Gıda172,700,41-51,43
Kerevitaş Gıda5,20-1,52-20,97
Kervan Gıda12,87-1,6125,74
Kervansaray Yat. Holding0,660,00-47,62
Kiler GMYO2,170,93-13,55
Kızılbük GYO28,501,28

Klimasan Klima9,801,8716,15
Koç Holding29,302,6643,26
Konfrut Gıda4,26-0,930,83
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,000,14200,85
Konya Çimento962,902,37-14,79
Konya Kağıt7,64-3,17

Koray GMYO6,83-0,1553,48
Kordsa Teknik Tekstil35,240,69126,62
Koza Altın129,500,3133,92
Koza Madencilik20,261,0030,79
Körfez GMYO6,422,3910,69
Kristal Kola1,531,32-49,92
Kron Telekomünikasyon38,76-0,365,21
Kuştur Kuşadası Turizm208,000,0532,23
Kuyas Yatırım3,40-2,5847,83
Kütahya Porselen116,50-9,97130,92
Kütahya Şeker Fabrikası32,200,00

Lider Faktoring4,10-0,2420,23
Link Bilgisayar30,960,52-2,01
Logo Yazılım48,960,4157,23
Lokman Hekim Sağlık11,79-1,7567,67
Lüks Kadife56,05-1,3295,20
Makina Takım3,43-1,720,59
Manas Enerji Yönetimi16,66-1,77

Margün Enerji9,332,19

Marka Yatırım Holding3,95-0,50-38,57
Marmaris Altınyunus194,406,2374,98
Marshall238,001,06-22,40
Martı GMYO0,950,00-62,80
Martı Otel1,851,65-13,15
Matriks Bilgi Dağıtım23,540,51

Mavi Giyim75,002,0445,32
Mazhar Zorlu Holding31,242,29-0,76
Meditera Tıbbi Malzeme39,90-5,00

Mega Polietilen6,239,88-18,67
Menderes Tekstil2,255,14-27,18
Mercan Kimya10,390,97

Merit Turizm24,581,49137,27
Merko Gıda5,450,74-36,92
Metemtur Yatırım3,149,79-61,16
Metro Holding1,290,00-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,42-1,22-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,751,16-24,89
Mia Teknoloji33,809,95

Migros Ticaret42,780,38-0,05
Milpa4,103,27-10,87
Mistral GMYO4,380,00-6,33
MLP Sağlık33,985,4071,01
MMC San. ve Tic. Yat.5,751,4125,00
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,711,18

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,93-0,43-41,52
Mondi Tire Kutsan9,30-0,7522,37
Nasmed Egepol8,529,94

Naturel Enerji38,621,428,76
Naturelgaz7,671,59

Net Holding5,140,7849,85
Netaş Telekom.20,10-1,08-28,42
Niğbaş Niğde Beton7,20-2,31-86,15
Nuh Çimento45,366,93-5,56
Nurol GMYO9,40-6,0028,94
Odaş Elektrik1,510,67-48,35
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,18-0,12

Orge Enerji Elektrik6,50-0,7640,92
Orma Orman Mahsulleri28,58-4,7394,16
Osmanlı Menkul25,880,62-15,82
Ostim Endüstriyel Yat1,741,75-25,44
Otokar423,502,9239,18
Oyak Çimento7,423,49-15,49
Oyak Yat. Ort.7,310,275,91
Oyak Yatırım Menkul33,580,66

Oylum Sınai Yatırımlar9,43-3,68100,21
Özak GMYO6,474,1926,86
Özbal Çelik Boru25,203,45284,73
Özderici GMYO1,641,86-26,13
Özerden Plastik7,750,39-13,89
Pamel Elektrik65,001,33204,88
Panora GMYO7,54-0,6628,43
Papilon Savunma14,903,26-34,47
Park Elek.Madencilik6,07-0,6513,04
Parsan35,900,6747,74
PC İletişim ve Medya Hizmetleri10,45

Pegasus92,555,1724,06
Peker GMYO1,020,00-56,40
Penguen Gıda4,85-5,27-3,96
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım320,401,88

Pera GMYO1,36-0,73-22,36
Pergamon Dış Ticaret26,16-0,5342,73
Petkim8,012,6960,84
Petrokent Turizm3.701,000,03308,32
Pınar Et ve Un21,52-2,62-1,66
Pınar Su3,770,27-7,24
Pınar Süt19,63-1,85-12,95
Plastikkart18,40-0,9229,18
Polisan Holding3,212,56-16,51
Politeknik Metal372,50-0,64-8,19
Prizma Press Matbaacılık3,902,63-28,83
QNB Finans Fin. Kir.74,359,99-40,66
QNB Finansbank39,729,97-43,54
QUA Granite Hayal Yapı14,429,99

Ral Yatırım Holding19,23-9,97333,11
Ray Sigorta14,45-4,30-6,47
Reysaş GMYO3,747,1615,37
Reysaş Lojistik5,211,560,70
Rhea Girişim1,980,51-46,77
Rodrigo Tekstil14,980,549,26
Royal Halı3,020,00-12,21
RTA Laboratuvarları22,44-5,32-25,89
Sabancı Holding13,272,5520,35
Safkar Ege Soğutmacılık7,953,11-26,93
Sanel Mühendislik4,961,2245,03
Sanifoam Sünger35,10-2,39158,09
Sanko Pazarlama10,35-0,9611,68
Saray Matbaacılık4,490,00-48,80
Sarkuysan19,963,15129,49
Sasa Polyester45,585,02204,18
Say Yenilenebilir Enerji27,743,66225,97
Sekuro Plastik19,410,5239,04
Selçuk Ecza Deposu11,44-3,05-14,83
Selçuk Gıda4,82-0,82-3,21
Selva Gıda Sanayi10,329,90

Senkron Güvenlik24,205,68-7,84
Serve Film Prodüksiyon13,25-2,29-17,19
Servet GMYO97,152,2623,92
Seyitler Kimya17,331,1128,72
Silverline Endüstri5,511,85-35,93
Sinpaş GMYO3,99-0,25-4,55
Smartiks Yazılım5,23-0,95-40,97
Sodaş Sodyum Sanayii32,369,9922,87
Söktaş2,830,00-12,94
Sönmez Filament34,129,99-35,85
Sönmez Pamuklu10,249,99-30,61
Sumaş Suni Tahta87,000,0070,55
Şeker Fin. Kir.5,023,72-21,56
Şekerbank1,162,65-23,18
Şişe Cam12,973,3581,16
Şok Marketler Ticaret14,421,6915,54
T. Halk Bankası4,902,30-11,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,99-1,04-35,64
T.S.K.B.1,490,68-14,69
T.Tuborg19,802,0611,67
Taç Tarım Ürünleri27,483,70160,97
Tat Gıda11,76-0,511,72
TAV Havalimanları29,549,9838,69
Tek-Art Turizm1,400,72-30,69
Tekfen Holding19,223,2217,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,433,92-14,20
Temapol Polimer Plastik17,382,6651,13
Tetamat Gıda Yatırımları254,1010,0017,48
TGS Dış Ticaret16,11-4,0526,75
Tofaş Oto. Fab.87,601,80183,39
Torunlar GMYO3,901,830,00
Trabzon Liman37,801,8317,68
Trabzonspor Sportif7,637,16212,70
Trend GMYO6,591,70-47,57
TSKB GMYO2,82-3,09-41,57
Tuğçelik20,129,95149,01
Tukaş8,490,12-12,38
Turcas Petrol3,931,55-18,97
Tureks Turizm Taşımacılık15,221,40

Turkcell19,503,1730,73
Tümosan Motor ve Traktör20,304,7544,28
Tüpraş157,203,6345,56
Türk Hava Yolları18,416,9142,60
Türk İlaç Serum12,79-5,40

Türk Prysmian Kablo70,509,98484,46
Türk Telekom9,941,1225,83
Türk Traktör201,703,6018,39
Türker Proje Gayrimenkul129,501,1714,70
Türkiye Sigorta5,606,46-9,36
Ufuk Yatırım18,76-1,2640,00
Ulaşlar Turizm Yat.3,613,44-14,86
Ulusal Faktoring2,290,44

Ulusoy Elektrik56,700,3510,42
Ulusoy Un Sanayi6,78-3,9733,24
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,846,36-21,37
Utopya Turizm16,89-0,65-56,47
Uzertaş Boya40,00-1,91-29,33
Ülker Bisküvi21,305,13-4,56
Ünlü Yatırım Holding5,675,98

Vakıf Fin. Kir.4,98-0,4046,13
Vakıf GMYO1,800,00-24,96
Vakıf Yat. Ort.5,790,70-21,33
Vakıflar Bankası3,771,89-19,96
Vakko Tekstil10,370,5865,49
Vanet Gıda6,44-0,92-16,69
VBT Yazılım23,52-1,34

Verusa Holding54,452,0620,78
Verusaturk Girisim25,604,9296,19
Vestel28,642,1472,70
Vestel Beyaz Eşya7,453,1967,85
Viking Kağıt6,44-0,62-28,44
Yapı ve Kredi Bank.3,304,1010,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,70-5,38-9,65
Yataş12,941,73-8,55
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,23-2,42-26,59
Yeni Gimat GMYO17,50-2,7850,96
Yeo Teknoloji58,40-0,43

Yeşil GMYO0,882,33-36,23
Yeşil Yapı1,030,98-44,02
Yeşil Yatırım Holding1,980,51-53,70
Yibitaş İnşaat Malzeme11.560,408,55-25,90
Yonga Mobilya22,20-1,51-25,48
Yükselen Çelik5,661,258,94
Yünsa13,430,22-3,32
Ziraat GMYO2,410,84

Zorlu Enerji1,721,18-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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