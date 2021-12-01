Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 283.356,70 10,00 39,37 İş Bankası (B) 46.585,00 10,00 15,03 İş Bankası (C) 6,80 3,50 0,11 İş Bankası (Kur.) 461.000,00 21,32 İş Fin.Kir. 3,35 1,21 -13,21 İş Girişim 8,67 2,00 -54,25 İş GMYO 2,63 1,15 3,54 İş Y. Men. Değ. 19,99 2,67 20,44 İş Yat. Ort. 2,91 1,04 -13,47 İşbir Holding 41,16 1,83 -23,32 İşbir Sentetik Dokuma 11,53 3,13 Işık Plastik 5,91 3,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 -18,42 İttifak Holding 1,38 -0,72 -38,12 İz Hayvancılık Tarım 20,08 -0,69 11,56 İzmir Demir Çelik 2,44 1,24 -26,27 İzmir Fırça 6,74 -1,32 21,22 Jantsa Jant Sanayi 64,20 1,26 54,89 Kafein Yazılım 21,32 0,66 -0,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,84 -2,08 Kaplamin 29,68 -4,50 -12,19 Kardemir (A) 8,03 3,75 34,96 Kardemir (B) 8,01 4,03 51,99 Kardemir (D) 8,96 4,80 55,02 Karel Elektronik 11,02 -0,45 63,88 Karsan Otomotiv 4,16 0,00 28,00 Karsu Tekstil 8,40 0,00 -1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,69 2,80 Kartonsan 62,40 1,63 -34,09 Katmerciler Ekipman 1,59 2,58 -8,21 Kent Gıda 172,70 0,41 -51,43 Kerevitaş Gıda 5,20 -1,52 -20,97 Kervan Gıda 12,87 -1,61 25,74 Kervansaray Yat. Holding 0,66 0,00 -47,62 Kiler GMYO 2,17 0,93 -13,55 Kızılbük GYO 28,50 1,28 Klimasan Klima 9,80 1,87 16,15 Koç Holding 29,30 2,66 43,26 Konfrut Gıda 4,26 -0,93 0,83 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,00 0,14 200,85 Konya Çimento 962,90 2,37 -14,79 Konya Kağıt 7,64 -3,17 Koray GMYO 6,83 -0,15 53,48 Kordsa Teknik Tekstil 35,24 0,69 126,62 Koza Altın 129,50 0,31 33,92 Koza Madencilik 20,26 1,00 30,79 Körfez GMYO 6,42 2,39 10,69 Kristal Kola 1,53 1,32 -49,92 Kron Telekomünikasyon 38,76 -0,36 5,21 Kuştur Kuşadası Turizm 208,00 0,05 32,23 Kuyas Yatırım 3,40 -2,58 47,83 Kütahya Porselen 116,50 -9,97 130,92 Kütahya Şeker Fabrikası 32,20 0,00 Lider Faktoring 4,10 -0,24 20,23 Link Bilgisayar 30,96 0,52 -2,01 Logo Yazılım 48,96 0,41 57,23 Lokman Hekim Sağlık 11,79 -1,75 67,67 Lüks Kadife 56,05 -1,32 95,20 Makina Takım 3,43 -1,72 0,59 Manas Enerji Yönetimi 16,66 -1,77 Margün Enerji 9,33 2,19 Marka Yatırım Holding 3,95 -0,50 -38,57 Marmaris Altınyunus 194,40 6,23 74,98 Marshall 238,00 1,06 -22,40 Martı GMYO 0,95 0,00 -62,80 Martı Otel 1,85 1,65 -13,15 Matriks Bilgi Dağıtım 23,54 0,51 Mavi Giyim 75,00 2,04 45,32 Mazhar Zorlu Holding 31,24 2,29 -0,76 Meditera Tıbbi Malzeme 39,90 -5,00 Mega Polietilen 6,23 9,88 -18,67 Menderes Tekstil 2,25 5,14 -27,18 Mercan Kimya 10,39 0,97 Merit Turizm 24,58 1,49 137,27 Merko Gıda 5,45 0,74 -36,92 Metemtur Yatırım 3,14 9,79 -61,16 Metro Holding 1,29 0,00 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 -1,22 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 1,16 -24,89 Mia Teknoloji 33,80 9,95 Migros Ticaret 42,78 0,38 -0,05 Milpa 4,10 3,27 -10,87 Mistral GMYO 4,38 0,00 -6,33 MLP Sağlık 33,98 5,40 71,01 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 1,41 25,00 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,71 1,18 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,93 -0,43 -41,52 Mondi Tire Kutsan 9,30 -0,75 22,37 Nasmed Egepol 8,52 9,94 Naturel Enerji 38,62 1,42 8,76 Naturelgaz 7,67 1,59 Net Holding 5,14 0,78 49,85 Netaş Telekom. 20,10 -1,08 -28,42 Niğbaş Niğde Beton 7,20 -2,31 -86,15 Nuh Çimento 45,36 6,93 -5,56 Nurol GMYO 9,40 -6,00 28,94 Odaş Elektrik 1,51 0,67 -48,35 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,18 -0,12 Orge Enerji Elektrik 6,50 -0,76 40,92 Orma Orman Mahsulleri 28,58 -4,73 94,16 Osmanlı Menkul 25,88 0,62 -15,82 Ostim Endüstriyel Yat 1,74 1,75 -25,44 Otokar 423,50 2,92 39,18 Oyak Çimento 7,42 3,49 -15,49 Oyak Yat. Ort. 7,31 0,27 5,91 Oyak Yatırım Menkul 33,58 0,66 Oylum Sınai Yatırımlar 9,43 -3,68 100,21 Özak GMYO 6,47 4,19 26,86 Özbal Çelik Boru 25,20 3,45 284,73 Özderici GMYO 1,64 1,86 -26,13 Özerden Plastik 7,75 0,39 -13,89 Pamel Elektrik 65,00 1,33 204,88 Panora GMYO 7,54 -0,66 28,43 Papilon Savunma 14,90 3,26 -34,47 Park Elek.Madencilik 6,07 -0,65 13,04 Parsan 35,90 0,67 47,74 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 10,45 Pegasus 92,55 5,17 24,06 Peker GMYO 1,02 0,00 -56,40 Penguen Gıda 4,85 -5,27 -3,96 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 320,40 1,88 Pera GMYO 1,36 -0,73 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 26,16 -0,53 42,73 Petkim 8,01 2,69 60,84 Petrokent Turizm 3.701,00 0,03 308,32 Pınar Et ve Un 21,52 -2,62 -1,66 Pınar Su 3,77 0,27 -7,24 Pınar Süt 19,63 -1,85 -12,95 Plastikkart 18,40 -0,92 29,18 Polisan Holding 3,21 2,56 -16,51 Politeknik Metal 372,50 -0,64 -8,19 Prizma Press Matbaacılık 3,90 2,63 -28,83 QNB Finans Fin. Kir. 74,35 9,99 -40,66 QNB Finansbank 39,72 9,97 -43,54 QUA Granite Hayal Yapı 14,42 9,99 Ral Yatırım Holding 19,23 -9,97 333,11 Ray Sigorta 14,45 -4,30 -6,47 Reysaş GMYO 3,74 7,16 15,37 Reysaş Lojistik 5,21 1,56 0,70 Rhea Girişim 1,98 0,51 -46,77 Rodrigo Tekstil 14,98 0,54 9,26 Royal Halı 3,02 0,00 -12,21 RTA Laboratuvarları 22,44 -5,32 -25,89 Sabancı Holding 13,27 2,55 20,35 Safkar Ege Soğutmacılık 7,95 3,11 -26,93 Sanel Mühendislik 4,96 1,22 45,03 Sanifoam Sünger 35,10 -2,39 158,09 Sanko Pazarlama 10,35 -0,96 11,68 Saray Matbaacılık 4,49 0,00 -48,80 Sarkuysan 19,96 3,15 129,49 Sasa Polyester 45,58 5,02 204,18 Say Yenilenebilir Enerji 27,74 3,66 225,97 Sekuro Plastik 19,41 0,52 39,04 Selçuk Ecza Deposu 11,44 -3,05 -14,83 Selçuk Gıda 4,82 -0,82 -3,21 Selva Gıda Sanayi 10,32 9,90 Senkron Güvenlik 24,20 5,68 -7,84 Serve Film Prodüksiyon 13,25 -2,29 -17,19 Servet GMYO 97,15 2,26 23,92 Seyitler Kimya 17,33 1,11 28,72 Silverline Endüstri 5,51 1,85 -35,93 Sinpaş GMYO 3,99 -0,25 -4,55 Smartiks Yazılım 5,23 -0,95 -40,97 Sodaş Sodyum Sanayii 32,36 9,99 22,87 Söktaş 2,83 0,00 -12,94 Sönmez Filament 34,12 9,99 -35,85 Sönmez Pamuklu 10,24 9,99 -30,61 Sumaş Suni Tahta 87,00 0,00 70,55 Şeker Fin. Kir. 5,02 3,72 -21,56 Şekerbank 1,16 2,65 -23,18 Şişe Cam 12,97 3,35 81,16 Şok Marketler Ticaret 14,42 1,69 15,54 T. Halk Bankası 4,90 2,30 -11,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,99 -1,04 -35,64 T.S.K.B. 1,49 0,68 -14,69 T.Tuborg 19,80 2,06 11,67 Taç Tarım Ürünleri 27,48 3,70 160,97 Tat Gıda 11,76 -0,51 1,72 TAV Havalimanları 29,54 9,98 38,69 Tek-Art Turizm 1,40 0,72 -30,69 Tekfen Holding 19,22 3,22 17,20 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,43 3,92 -14,20 Temapol Polimer Plastik 17,38 2,66 51,13 Tetamat Gıda Yatırımları 254,10 10,00 17,48 TGS Dış Ticaret 16,11 -4,05 26,75 Tofaş Oto. Fab. 87,60 1,80 183,39 Torunlar GMYO 3,90 1,83 0,00 Trabzon Liman 37,80 1,83 17,68 Trabzonspor Sportif 7,63 7,16 212,70 Trend GMYO 6,59 1,70 -47,57 TSKB GMYO 2,82 -3,09 -41,57 Tuğçelik 20,12 9,95 149,01 Tukaş 8,49 0,12 -12,38 Turcas Petrol 3,93 1,55 -18,97 Tureks Turizm Taşımacılık 15,22 1,40 Turkcell 19,50 3,17 30,73 Tümosan Motor ve Traktör 20,30 4,75 44,28 Tüpraş 157,20 3,63 45,56 Türk Hava Yolları 18,41 6,91 42,60 Türk İlaç Serum 12,79 -5,40 Türk Prysmian Kablo 70,50 9,98 484,46 Türk Telekom 9,94 1,12 25,83 Türk Traktör 201,70 3,60 18,39 Türker Proje Gayrimenkul 129,50 1,17 14,70 Türkiye Sigorta 5,60 6,46 -9,36 Ufuk Yatırım 18,76 -1,26 40,00 Ulaşlar Turizm Yat. 3,61 3,44 -14,86 Ulusal Faktoring 2,29 0,44 Ulusoy Elektrik 56,70 0,35 10,42 Ulusoy Un Sanayi 6,78 -3,97 33,24 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,84 6,36 -21,37 Utopya Turizm 16,89 -0,65 -56,47 Uzertaş Boya 40,00 -1,91 -29,33 Ülker Bisküvi 21,30 5,13 -4,56 Ünlü Yatırım Holding 5,67 5,98 Vakıf Fin. Kir. 4,98 -0,40 46,13 Vakıf GMYO 1,80 0,00 -24,96 Vakıf Yat. Ort. 5,79 0,70 -21,33 Vakıflar Bankası 3,77 1,89 -19,96 Vakko Tekstil 10,37 0,58 65,49 Vanet Gıda 6,44 -0,92 -16,69 VBT Yazılım 23,52 -1,34 Verusa Holding 54,45 2,06 20,78 Verusaturk Girisim 25,60 4,92 96,19 Vestel 28,64 2,14 72,70 Vestel Beyaz Eşya 7,45 3,19 67,85 Viking Kağıt 6,44 -0,62 -28,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,30 4,10 10,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,70 -5,38 -9,65 Yataş 12,94 1,73 -8,55 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,23 -2,42 -26,59 Yeni Gimat GMYO 17,50 -2,78 50,96 Yeo Teknoloji 58,40 -0,43 Yeşil GMYO 0,88 2,33 -36,23 Yeşil Yapı 1,03 0,98 -44,02 Yeşil Yatırım Holding 1,98 0,51 -53,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.560,40 8,55 -25,90 Yonga Mobilya 22,20 -1,51 -25,48 Yükselen Çelik 5,66 1,25 8,94 Yünsa 13,43 0,22 -3,32 Ziraat GMYO 2,41 0,84 Zorlu Enerji 1,72 1,18 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021 Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi