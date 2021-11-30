Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)257.597,0010,0026,70İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|257.597,00
|10,00
|26,70
|İş Bankası (B)
|42.350,00
|10,00
|4,57
|İş Bankası (C)
|6,57
|-0,90
|-3,28
|İş Bankası (Kur.)
|461.000,00
|9,76
|21,32
|İş Fin.Kir.
|3,31
|0,30
|-14,25
|İş Girişim
|8,50
|1,31
|-55,15
|İş GMYO
|2,60
|4,42
|2,36
|İş Y. Men. Değ.
|19,47
|-1,07
|17,31
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,00
|-14,36
|İşbir Holding
|40,42
|-0,93
|-24,70
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,18
|6,37
|Işık Plastik
|5,72
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|1,11
|-20,18
|İttifak Holding
|1,39
|0,00
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,22
|-1,08
|12,33
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|0,00
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,83
|-0,15
|22,84
|Jantsa Jant Sanayi
|63,40
|-1,48
|52,96
|Kafein Yazılım
|21,18
|2,22
|-0,75
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,24
|0,21
|Kaplamin
|31,08
|9,98
|-8,05
|Kardemir (A)
|7,74
|0,00
|30,08
|Kardemir (B)
|7,70
|-0,13
|46,11
|Kardemir (D)
|8,55
|-2,29
|47,92
|Karel Elektronik
|11,07
|3,46
|64,63
|Karsan Otomotiv
|4,16
|6,39
|28,00
|Karsu Tekstil
|8,40
|1,82
|-1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,29
|5,46
|Kartonsan
|61,40
|0,66
|-35,15
|Katmerciler Ekipman
|1,55
|0,65
|-10,52
|Kent Gıda
|172,00
|-0,23
|-51,63
|Kerevitaş Gıda
|5,28
|-1,68
|-19,76
|Kervan Gıda
|13,08
|-1,65
|27,79
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-1,49
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,15
|-2,71
|-14,34
|Kızılbük GYO
|28,14
|4,84
|Klimasan Klima
|9,62
|-0,10
|14,01
|Koç Holding
|28,54
|-1,65
|39,54
|Konfrut Gıda
|4,30
|1,18
|1,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,90
|0,57
|200,42
|Konya Çimento
|940,60
|-2,83
|-16,76
|Konya Kağıt
|7,89
|-6,07
|Koray GMYO
|6,84
|0,29
|53,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|35,00
|7,43
|125,08
|Koza Altın
|129,10
|7,05
|33,51
|Koza Madencilik
|20,06
|5,91
|29,50
|Körfez GMYO
|6,27
|2,96
|8,10
|Kristal Kola
|1,51
|-3,21
|-50,57
|Kron Telekomünikasyon
|38,90
|1,83
|5,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|207,90
|-0,53
|32,17
|Kuyas Yatırım
|3,49
|9,75
|51,74
|Kütahya Porselen
|129,40
|1,81
|156,49
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,20
|3,07
|Lider Faktoring
|4,11
|0,98
|20,53
|Link Bilgisayar
|30,80
|4,76
|-2,52
|Logo Yazılım
|48,76
|2,52
|56,58
|Lokman Hekim Sağlık
|12,00
|-4,46
|70,66
|Lüks Kadife
|56,80
|2,99
|97,81
|Makina Takım
|3,49
|2,65
|2,35
|Manas Enerji Yönetimi
|16,96
|1,62
|Margün Enerji
|9,13
|1,00
|Marka Yatırım Holding
|3,97
|3,66
|-38,26
|Marmaris Altınyunus
|183,00
|2,06
|64,72
|Marshall
|235,50
|1,55
|-23,21
|Martı GMYO
|0,95
|2,15
|-62,80
|Martı Otel
|1,82
|1,68
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,42
|-0,09
|Mavi Giyim
|73,50
|1,52
|42,42
|Mazhar Zorlu Holding
|30,54
|-0,46
|-2,99
|Meditera Tıbbi Malzeme
|42,00
|-2,69
|Mega Polietilen
|5,67
|3,09
|-25,98
|Menderes Tekstil
|2,14
|1,42
|-30,74
|Mercan Kimya
|10,29
|2,29
|Merit Turizm
|24,22
|-1,38
|133,80
|Merko Gıda
|5,41
|-0,73
|-37,38
|Metemtur Yatırım
|2,86
|-0,69
|-64,63
|Metro Holding
|1,29
|2,38
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|-9,93
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-1,14
|-25,75
|Mia Teknoloji
|30,74
|9,94
|Migros Ticaret
|42,62
|-0,88
|-0,42
|Milpa
|3,97
|0,51
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,38
|0,46
|-6,33
|MLP Sağlık
|32,24
|3,47
|62,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,67
|5,00
|23,26
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,69
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,96
|2,20
|-41,27
|Mondi Tire Kutsan
|9,37
|4,69
|23,29
|Nasmed Egepol
|7,75
|2,24
|Naturel Enerji
|38,08
|1,33
|7,24
|Naturelgaz
|7,55
|1,89
|Net Holding
|5,10
|3,03
|48,69
|Netaş Telekom.
|20,32
|0,49
|-27,64
|Niğbaş Niğde Beton
|7,37
|4,10
|-85,83
|Nuh Çimento
|42,42
|-2,21
|-11,68
|Nurol GMYO
|10,00
|3,41
|37,17
|Odaş Elektrik
|1,50
|-1,32
|-48,69
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,20
|3,91
|Orge Enerji Elektrik
|6,55
|1,55
|42,01
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|6,01
|103,80
|Osmanlı Menkul
|25,72
|0,39
|-16,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|-0,58
|-26,73
|Otokar
|411,50
|1,25
|35,23
|Oyak Çimento
|7,17
|-0,55
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|7,29
|1,82
|5,62
|Oyak Yatırım Menkul
|33,36
|5,30
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,79
|-0,91
|107,86
|Özak GMYO
|6,21
|0,16
|21,76
|Özbal Çelik Boru
|24,36
|4,91
|271,91
|Özderici GMYO
|1,61
|0,00
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,72
|-0,26
|-14,22
|Pamel Elektrik
|64,15
|4,31
|200,89
|Panora GMYO
|7,59
|2,29
|29,28
|Papilon Savunma
|14,43
|0,21
|-36,54
|Park Elek.Madencilik
|6,11
|4,27
|13,78
|Parsan
|35,66
|2,53
|46,75
|Pegasus
|88,00
|-2,06
|17,96
|Peker GMYO
|1,02
|0,00
|-56,40
|Penguen Gıda
|5,12
|6,22
|1,39
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|314,50
|1,65
|Pera GMYO
|1,37
|1,48
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|26,30
|9,95
|43,49
|Petkim
|7,80
|0,65
|56,63
|Petrokent Turizm
|3.700,00
|-0,27
|308,21
|Pınar Et ve Un
|22,10
|0,91
|0,99
|Pınar Su
|3,76
|-1,57
|-7,48
|Pınar Süt
|20,00
|4,38
|-11,31
|Plastikkart
|18,57
|-0,11
|30,37
|Polisan Holding
|3,13
|5,74
|-18,59
|Politeknik Metal
|374,90
|1,05
|-7,60
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|1,88
|-30,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,60
|4,00
|-46,05
|QNB Finansbank
|36,12
|-2,22
|-48,66
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,11
|3,47
|Ral Yatırım Holding
|21,36
|8,92
|381,08
|Ray Sigorta
|15,10
|0,20
|-2,27
|Reysaş GMYO
|3,49
|-0,85
|7,65
|Reysaş Lojistik
|5,13
|0,39
|-0,85
|Rhea Girişim
|1,97
|0,00
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|14,90
|0,88
|8,68
|Royal Halı
|3,02
|0,67
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|23,70
|-5,95
|-21,73
|Sabancı Holding
|12,94
|-1,22
|17,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,71
|2,66
|-29,14
|Sanel Mühendislik
|4,90
|0,41
|43,27
|Sanifoam Sünger
|35,96
|2,86
|164,41
|Sanko Pazarlama
|10,45
|1,46
|12,76
|Saray Matbaacılık
|4,49
|4,18
|-48,80
|Sarkuysan
|19,35
|8,40
|122,48
|Sasa Polyester
|43,40
|1,02
|189,63
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,76
|0,38
|214,45
|Sekuro Plastik
|19,31
|4,49
|38,32
|Selçuk Ecza Deposu
|11,80
|-4,14
|-12,15
|Selçuk Gıda
|4,86
|-0,41
|-2,41
|Selva Gıda Sanayi
|9,39
|9,95
|Senkron Güvenlik
|22,90
|-9,84
|-12,80
|Serve Film Prodüksiyon
|13,56
|-5,17
|-15,25
|Servet GMYO
|95,00
|3,04
|21,17
|Seyitler Kimya
|17,14
|0,82
|27,31
|Silverline Endüstri
|5,41
|-1,28
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,00
|-0,25
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,28
|0,57
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,42
|9,94
|11,71
|Söktaş
|2,83
|-3,74
|-12,94
|Sönmez Filament
|31,02
|10,00
|-41,68
|Sönmez Pamuklu
|9,31
|9,92
|-36,91
|Sumaş Suni Tahta
|87,00
|0,06
|70,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,84
|0,83
|-24,38
|Şekerbank
|1,13
|0,89
|-25,17
|Şişe Cam
|12,55
|2,12
|75,29
|Şok Marketler Ticaret
|14,18
|-2,81
|13,62
|T. Halk Bankası
|4,79
|-1,64
|-13,85
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,20
|-0,49
|-34,96
|T.S.K.B.
|1,48
|0,68
|-15,26
|T.Tuborg
|19,40
|3,19
|9,41
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|0,00
|151,66
|Tat Gıda
|11,82
|-2,48
|2,24
|TAV Havalimanları
|26,86
|-2,96
|26,10
|Tek-Art Turizm
|1,39
|-0,71
|-31,19
|Tekfen Holding
|18,62
|1,86
|13,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,15
|1,13
|-17,44
|Temapol Polimer Plastik
|16,93
|6,28
|47,22
|Tetamat Gıda Yatırımları
|231,00
|10,00
|6,80
|TGS Dış Ticaret
|16,79
|9,95
|32,10
|Tofaş Oto. Fab.
|86,05
|4,30
|178,38
|Torunlar GMYO
|3,83
|0,79
|-1,79
|Trabzon Liman
|37,12
|0,05
|15,57
|Trabzonspor Sportif
|7,12
|-9,30
|191,80
|Trend GMYO
|6,48
|2,05
|-48,45
|TSKB GMYO
|2,91
|5,05
|-39,71
|Tuğçelik
|18,30
|-1,61
|126,49
|Tukaş
|8,48
|4,18
|-12,49
|Turcas Petrol
|3,87
|-0,26
|-20,21
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,01
|-0,66
|Turkcell
|18,90
|2,27
|26,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,38
|2,59
|37,74
|Tüpraş
|151,70
|-2,38
|40,46
|Türk Hava Yolları
|17,22
|-0,58
|33,38
|Türk İlaç Serum
|13,52
|-5,85
|Türk Prysmian Kablo
|64,10
|-9,97
|431,40
|Türk Telekom
|9,83
|2,40
|24,44
|Türk Traktör
|194,70
|-1,07
|14,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,00
|-1,39
|13,37
|Türkiye Sigorta
|5,26
|2,53
|-14,86
|Ufuk Yatırım
|19,00
|-1,20
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,49
|-1,41
|-17,69
|Ulusal Faktoring
|2,28
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|56,50
|0,09
|10,03
|Ulusoy Un Sanayi
|7,06
|-2,62
|38,74
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,73
|1,17
|-26,07
|Utopya Turizm
|17,00
|0,00
|-56,19
|Uzertaş Boya
|40,78
|9,98
|-27,95
|Ülker Bisküvi
|20,26
|1,10
|-9,22
|Ünlü Yatırım Holding
|5,35
|-1,29
|Vakıf Fin. Kir.
|5,00
|-5,48
|46,71
|Vakıf GMYO
|1,80
|-1,10
|-24,96
|Vakıf Yat. Ort.
|5,75
|0,00
|-21,88
|Vakıflar Bankası
|3,70
|-1,60
|-21,44
|Vakko Tekstil
|10,31
|-0,87
|64,53
|Vanet Gıda
|6,50
|-1,22
|-15,91
|VBT Yazılım
|23,84
|2,49
|Verusa Holding
|53,35
|6,70
|18,34
|Verusaturk Girisim
|24,40
|0,16
|87,00
|Vestel
|28,04
|-2,08
|69,08
|Vestel Beyaz Eşya
|7,22
|-0,55
|62,67
|Viking Kağıt
|6,48
|1,41
|-28,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,17
|0,00
|5,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,56
|9,99
|-4,51
|Yataş
|12,72
|0,32
|-10,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,31
|6,09
|-24,77
|Yeni Gimat GMYO
|18,00
|2,10
|55,28
|Yeo Teknoloji
|58,65
|3,44
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,02
|0,99
|-44,57
|Yeşil Yatırım Holding
|1,97
|2,07
|-53,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.650,10
|-1,04
|-31,73
|Yonga Mobilya
|22,54
|-9,98
|-24,33
|Yükselen Çelik
|5,59
|2,38
|7,59
|Yünsa
|13,40
|2,29
|-3,54
|Ziraat GMYO
|2,39
|1,27
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,19
|-32,78
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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