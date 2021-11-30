Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 257.597,00 10,00 26,70 İş Bankası (B) 42.350,00 10,00 4,57 İş Bankası (C) 6,57 -0,90 -3,28 İş Bankası (Kur.) 461.000,00 9,76 21,32 İş Fin.Kir. 3,31 0,30 -14,25 İş Girişim 8,50 1,31 -55,15 İş GMYO 2,60 4,42 2,36 İş Y. Men. Değ. 19,47 -1,07 17,31 İş Yat. Ort. 2,88 0,00 -14,36 İşbir Holding 40,42 -0,93 -24,70 İşbir Sentetik Dokuma 11,18 6,37 Işık Plastik 5,72 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 1,11 -20,18 İttifak Holding 1,39 0,00 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,22 -1,08 12,33 İzmir Demir Çelik 2,41 0,00 -27,18 İzmir Fırça 6,83 -0,15 22,84 Jantsa Jant Sanayi 63,40 -1,48 52,96 Kafein Yazılım 21,18 2,22 -0,75 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,24 0,21 Kaplamin 31,08 9,98 -8,05 Kardemir (A) 7,74 0,00 30,08 Kardemir (B) 7,70 -0,13 46,11 Kardemir (D) 8,55 -2,29 47,92 Karel Elektronik 11,07 3,46 64,63 Karsan Otomotiv 4,16 6,39 28,00 Karsu Tekstil 8,40 1,82 -1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,29 5,46 Kartonsan 61,40 0,66 -35,15 Katmerciler Ekipman 1,55 0,65 -10,52 Kent Gıda 172,00 -0,23 -51,63 Kerevitaş Gıda 5,28 -1,68 -19,76 Kervan Gıda 13,08 -1,65 27,79 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -1,49 -47,62 Kiler GMYO 2,15 -2,71 -14,34 Kızılbük GYO 28,14 4,84 Klimasan Klima 9,62 -0,10 14,01 Koç Holding 28,54 -1,65 39,54 Konfrut Gıda 4,30 1,18 1,78 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,90 0,57 200,42 Konya Çimento 940,60 -2,83 -16,76 Konya Kağıt 7,89 -6,07 Koray GMYO 6,84 0,29 53,71 Kordsa Teknik Tekstil 35,00 7,43 125,08 Koza Altın 129,10 7,05 33,51 Koza Madencilik 20,06 5,91 29,50 Körfez GMYO 6,27 2,96 8,10 Kristal Kola 1,51 -3,21 -50,57 Kron Telekomünikasyon 38,90 1,83 5,59 Kuştur Kuşadası Turizm 207,90 -0,53 32,17 Kuyas Yatırım 3,49 9,75 51,74 Kütahya Porselen 129,40 1,81 156,49 Kütahya Şeker Fabrikası 32,20 3,07 Lider Faktoring 4,11 0,98 20,53 Link Bilgisayar 30,80 4,76 -2,52 Logo Yazılım 48,76 2,52 56,58 Lokman Hekim Sağlık 12,00 -4,46 70,66 Lüks Kadife 56,80 2,99 97,81 Makina Takım 3,49 2,65 2,35 Manas Enerji Yönetimi 16,96 1,62 Margün Enerji 9,13 1,00 Marka Yatırım Holding 3,97 3,66 -38,26 Marmaris Altınyunus 183,00 2,06 64,72 Marshall 235,50 1,55 -23,21 Martı GMYO 0,95 2,15 -62,80 Martı Otel 1,82 1,68 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 23,42 -0,09 Mavi Giyim 73,50 1,52 42,42 Mazhar Zorlu Holding 30,54 -0,46 -2,99 Meditera Tıbbi Malzeme 42,00 -2,69 Mega Polietilen 5,67 3,09 -25,98 Menderes Tekstil 2,14 1,42 -30,74 Mercan Kimya 10,29 2,29 Merit Turizm 24,22 -1,38 133,80 Merko Gıda 5,41 -0,73 -37,38 Metemtur Yatırım 2,86 -0,69 -64,63 Metro Holding 1,29 2,38 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -9,93 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -1,14 -25,75 Mia Teknoloji 30,74 9,94 Migros Ticaret 42,62 -0,88 -0,42 Milpa 3,97 0,51 -13,70 Mistral GMYO 4,38 0,46 -6,33 MLP Sağlık 32,24 3,47 62,25 MMC San. ve Tic. Yat. 5,67 5,00 23,26 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,69 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,96 2,20 -41,27 Mondi Tire Kutsan 9,37 4,69 23,29 Nasmed Egepol 7,75 2,24 Naturel Enerji 38,08 1,33 7,24 Naturelgaz 7,55 1,89 Net Holding 5,10 3,03 48,69 Netaş Telekom. 20,32 0,49 -27,64 Niğbaş Niğde Beton 7,37 4,10 -85,83 Nuh Çimento 42,42 -2,21 -11,68 Nurol GMYO 10,00 3,41 37,17 Odaş Elektrik 1,50 -1,32 -48,69 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,20 3,91 Orge Enerji Elektrik 6,55 1,55 42,01 Orma Orman Mahsulleri 30,00 6,01 103,80 Osmanlı Menkul 25,72 0,39 -16,34 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 -0,58 -26,73 Otokar 411,50 1,25 35,23 Oyak Çimento 7,17 -0,55 -18,34 Oyak Yat. Ort. 7,29 1,82 5,62 Oyak Yatırım Menkul 33,36 5,30 Oylum Sınai Yatırımlar 9,79 -0,91 107,86 Özak GMYO 6,21 0,16 21,76 Özbal Çelik Boru 24,36 4,91 271,91 Özderici GMYO 1,61 0,00 -27,48 Özerden Plastik 7,72 -0,26 -14,22 Pamel Elektrik 64,15 4,31 200,89 Panora GMYO 7,59 2,29 29,28 Papilon Savunma 14,43 0,21 -36,54 Park Elek.Madencilik 6,11 4,27 13,78 Parsan 35,66 2,53 46,75 Pegasus 88,00 -2,06 17,96 Peker GMYO 1,02 0,00 -56,40 Penguen Gıda 5,12 6,22 1,39 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 314,50 1,65 Pera GMYO 1,37 1,48 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 26,30 9,95 43,49 Petkim 7,80 0,65 56,63 Petrokent Turizm 3.700,00 -0,27 308,21 Pınar Et ve Un 22,10 0,91 0,99 Pınar Su 3,76 -1,57 -7,48 Pınar Süt 20,00 4,38 -11,31 Plastikkart 18,57 -0,11 30,37 Polisan Holding 3,13 5,74 -18,59 Politeknik Metal 374,90 1,05 -7,60 Prizma Press Matbaacılık 3,80 1,88 -30,66 QNB Finans Fin. Kir. 67,60 4,00 -46,05 QNB Finansbank 36,12 -2,22 -48,66 QUA Granite Hayal Yapı 13,11 3,47 Ral Yatırım Holding 21,36 8,92 381,08 Ray Sigorta 15,10 0,20 -2,27 Reysaş GMYO 3,49 -0,85 7,65 Reysaş Lojistik 5,13 0,39 -0,85 Rhea Girişim 1,97 0,00 -47,04 Rodrigo Tekstil 14,90 0,88 8,68 Royal Halı 3,02 0,67 -12,21 RTA Laboratuvarları 23,70 -5,95 -21,73 Sabancı Holding 12,94 -1,22 17,36 Safkar Ege Soğutmacılık 7,71 2,66 -29,14 Sanel Mühendislik 4,90 0,41 43,27 Sanifoam Sünger 35,96 2,86 164,41 Sanko Pazarlama 10,45 1,46 12,76 Saray Matbaacılık 4,49 4,18 -48,80 Sarkuysan 19,35 8,40 122,48 Sasa Polyester 43,40 1,02 189,63 Say Yenilenebilir Enerji 26,76 0,38 214,45 Sekuro Plastik 19,31 4,49 38,32 Selçuk Ecza Deposu 11,80 -4,14 -12,15 Selçuk Gıda 4,86 -0,41 -2,41 Selva Gıda Sanayi 9,39 9,95 Senkron Güvenlik 22,90 -9,84 -12,80 Serve Film Prodüksiyon 13,56 -5,17 -15,25 Servet GMYO 95,00 3,04 21,17 Seyitler Kimya 17,14 0,82 27,31 Silverline Endüstri 5,41 -1,28 -37,09 Sinpaş GMYO 4,00 -0,25 -4,31 Smartiks Yazılım 5,28 0,57 -40,41 Sodaş Sodyum Sanayii 29,42 9,94 11,71 Söktaş 2,83 -3,74 -12,94 Sönmez Filament 31,02 10,00 -41,68 Sönmez Pamuklu 9,31 9,92 -36,91 Sumaş Suni Tahta 87,00 0,06 70,55 Şeker Fin. Kir. 4,84 0,83 -24,38 Şekerbank 1,13 0,89 -25,17 Şişe Cam 12,55 2,12 75,29 Şok Marketler Ticaret 14,18 -2,81 13,62 T. Halk Bankası 4,79 -1,64 -13,85 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,20 -0,49 -34,96 T.S.K.B. 1,48 0,68 -15,26 T.Tuborg 19,40 3,19 9,41 Taç Tarım Ürünleri 26,50 0,00 151,66 Tat Gıda 11,82 -2,48 2,24 TAV Havalimanları 26,86 -2,96 26,10 Tek-Art Turizm 1,39 -0,71 -31,19 Tekfen Holding 18,62 1,86 13,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,15 1,13 -17,44 Temapol Polimer Plastik 16,93 6,28 47,22 Tetamat Gıda Yatırımları 231,00 10,00 6,80 TGS Dış Ticaret 16,79 9,95 32,10 Tofaş Oto. Fab. 86,05 4,30 178,38 Torunlar GMYO 3,83 0,79 -1,79 Trabzon Liman 37,12 0,05 15,57 Trabzonspor Sportif 7,12 -9,30 191,80 Trend GMYO 6,48 2,05 -48,45 TSKB GMYO 2,91 5,05 -39,71 Tuğçelik 18,30 -1,61 126,49 Tukaş 8,48 4,18 -12,49 Turcas Petrol 3,87 -0,26 -20,21 Tureks Turizm Taşımacılık 15,01 -0,66 Turkcell 18,90 2,27 26,71 Tümosan Motor ve Traktör 19,38 2,59 37,74 Tüpraş 151,70 -2,38 40,46 Türk Hava Yolları 17,22 -0,58 33,38 Türk İlaç Serum 13,52 -5,85 Türk Prysmian Kablo 64,10 -9,97 431,40 Türk Telekom 9,83 2,40 24,44 Türk Traktör 194,70 -1,07 14,28 Türker Proje Gayrimenkul 128,00 -1,39 13,37 Türkiye Sigorta 5,26 2,53 -14,86 Ufuk Yatırım 19,00 -1,20 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,49 -1,41 -17,69 Ulusal Faktoring 2,28 0,88 Ulusoy Elektrik 56,50 0,09 10,03 Ulusoy Un Sanayi 7,06 -2,62 38,74 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,73 1,17 -26,07 Utopya Turizm 17,00 0,00 -56,19 Uzertaş Boya 40,78 9,98 -27,95 Ülker Bisküvi 20,26 1,10 -9,22 Ünlü Yatırım Holding 5,35 -1,29 Vakıf Fin. Kir. 5,00 -5,48 46,71 Vakıf GMYO 1,80 -1,10 -24,96 Vakıf Yat. Ort. 5,75 0,00 -21,88 Vakıflar Bankası 3,70 -1,60 -21,44 Vakko Tekstil 10,31 -0,87 64,53 Vanet Gıda 6,50 -1,22 -15,91 VBT Yazılım 23,84 2,49 Verusa Holding 53,35 6,70 18,34 Verusaturk Girisim 24,40 0,16 87,00 Vestel 28,04 -2,08 69,08 Vestel Beyaz Eşya 7,22 -0,55 62,67 Viking Kağıt 6,48 1,41 -28,00 Yapı ve Kredi Bank. 3,17 0,00 5,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,56 9,99 -4,51 Yataş 12,72 0,32 -10,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,31 6,09 -24,77 Yeni Gimat GMYO 18,00 2,10 55,28 Yeo Teknoloji 58,65 3,44 Yeşil GMYO 0,86 0,00 -37,68 Yeşil Yapı 1,02 0,99 -44,57 Yeşil Yatırım Holding 1,97 2,07 -53,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.650,10 -1,04 -31,73 Yonga Mobilya 22,54 -9,98 -24,33 Yükselen Çelik 5,59 2,38 7,59 Yünsa 13,40 2,29 -3,54 Ziraat GMYO 2,39 1,27 Zorlu Enerji 1,70 1,19 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi