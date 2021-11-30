Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)257.597,0010,0026,70İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)257.597,0010,0026,70
İş Bankası (B)42.350,0010,004,57
İş Bankası (C)6,57-0,90-3,28
İş Bankası (Kur.)461.000,009,7621,32
İş Fin.Kir.3,310,30-14,25
İş Girişim8,501,31-55,15
İş GMYO2,604,422,36
İş Y. Men. Değ.19,47-1,0717,31
İş Yat. Ort.2,880,00-14,36
İşbir Holding40,42-0,93-24,70
İşbir Sentetik Dokuma11,186,37

Işık Plastik5,720,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,911,11-20,18
İttifak Holding1,390,00-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,22-1,0812,33
İzmir Demir Çelik2,410,00-27,18
İzmir Fırça6,83-0,1522,84
Jantsa Jant Sanayi63,40-1,4852,96
Kafein Yazılım21,182,22-0,75
Kalekim Kimyevi Maddeler19,240,21

Kaplamin31,089,98-8,05
Kardemir (A)7,740,0030,08
Kardemir (B)7,70-0,1346,11
Kardemir (D)8,55-2,2947,92
Karel Elektronik11,073,4664,63
Karsan Otomotiv4,166,3928,00
Karsu Tekstil8,401,82-1,75
Kartal Yenilenebilir Enerji14,295,46

Kartonsan61,400,66-35,15
Katmerciler Ekipman1,550,65-10,52
Kent Gıda172,00-0,23-51,63
Kerevitaş Gıda5,28-1,68-19,76
Kervan Gıda13,08-1,6527,79
Kervansaray Yat. Holding0,66-1,49-47,62
Kiler GMYO2,15-2,71-14,34
Kızılbük GYO28,144,84

Klimasan Klima9,62-0,1014,01
Koç Holding28,54-1,6539,54
Konfrut Gıda4,301,181,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,900,57200,42
Konya Çimento940,60-2,83-16,76
Konya Kağıt7,89-6,07

Koray GMYO6,840,2953,71
Kordsa Teknik Tekstil35,007,43125,08
Koza Altın129,107,0533,51
Koza Madencilik20,065,9129,50
Körfez GMYO6,272,968,10
Kristal Kola1,51-3,21-50,57
Kron Telekomünikasyon38,901,835,59
Kuştur Kuşadası Turizm207,90-0,5332,17
Kuyas Yatırım3,499,7551,74
Kütahya Porselen129,401,81156,49
Kütahya Şeker Fabrikası32,203,07

Lider Faktoring4,110,9820,53
Link Bilgisayar30,804,76-2,52
Logo Yazılım48,762,5256,58
Lokman Hekim Sağlık12,00-4,4670,66
Lüks Kadife56,802,9997,81
Makina Takım3,492,652,35
Manas Enerji Yönetimi16,961,62

Margün Enerji9,131,00

Marka Yatırım Holding3,973,66-38,26
Marmaris Altınyunus183,002,0664,72
Marshall235,501,55-23,21
Martı GMYO0,952,15-62,80
Martı Otel1,821,68-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım23,42-0,09

Mavi Giyim73,501,5242,42
Mazhar Zorlu Holding30,54-0,46-2,99
Meditera Tıbbi Malzeme42,00-2,69

Mega Polietilen5,673,09-25,98
Menderes Tekstil2,141,42-30,74
Mercan Kimya10,292,29

Merit Turizm24,22-1,38133,80
Merko Gıda5,41-0,73-37,38
Metemtur Yatırım2,86-0,69-64,63
Metro Holding1,292,38-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,45-9,93-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-1,14-25,75
Mia Teknoloji30,749,94

Migros Ticaret42,62-0,88-0,42
Milpa3,970,51-13,70
Mistral GMYO4,380,46-6,33
MLP Sağlık32,243,4762,25
MMC San. ve Tic. Yat.5,675,0023,26
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,690,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,962,20-41,27
Mondi Tire Kutsan9,374,6923,29
Nasmed Egepol7,752,24

Naturel Enerji38,081,337,24
Naturelgaz7,551,89

Net Holding5,103,0348,69
Netaş Telekom.20,320,49-27,64
Niğbaş Niğde Beton7,374,10-85,83
Nuh Çimento42,42-2,21-11,68
Nurol GMYO10,003,4137,17
Odaş Elektrik1,50-1,32-48,69
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,203,91

Orge Enerji Elektrik6,551,5542,01
Orma Orman Mahsulleri30,006,01103,80
Osmanlı Menkul25,720,39-16,34
Ostim Endüstriyel Yat1,71-0,58-26,73
Otokar411,501,2535,23
Oyak Çimento7,17-0,55-18,34
Oyak Yat. Ort.7,291,825,62
Oyak Yatırım Menkul33,365,30

Oylum Sınai Yatırımlar9,79-0,91107,86
Özak GMYO6,210,1621,76
Özbal Çelik Boru24,364,91271,91
Özderici GMYO1,610,00-27,48
Özerden Plastik7,72-0,26-14,22
Pamel Elektrik64,154,31200,89
Panora GMYO7,592,2929,28
Papilon Savunma14,430,21-36,54
Park Elek.Madencilik6,114,2713,78
Parsan35,662,5346,75
Pegasus88,00-2,0617,96
Peker GMYO1,020,00-56,40
Penguen Gıda5,126,221,39
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım314,501,65

Pera GMYO1,371,48-21,79
Pergamon Dış Ticaret26,309,9543,49
Petkim7,800,6556,63
Petrokent Turizm3.700,00-0,27308,21
Pınar Et ve Un22,100,910,99
Pınar Su3,76-1,57-7,48
Pınar Süt20,004,38-11,31
Plastikkart18,57-0,1130,37
Polisan Holding3,135,74-18,59
Politeknik Metal374,901,05-7,60
Prizma Press Matbaacılık3,801,88-30,66
QNB Finans Fin. Kir.67,604,00-46,05
QNB Finansbank36,12-2,22-48,66
QUA Granite Hayal Yapı13,113,47

Ral Yatırım Holding21,368,92381,08
Ray Sigorta15,100,20-2,27
Reysaş GMYO3,49-0,857,65
Reysaş Lojistik5,130,39-0,85
Rhea Girişim1,970,00-47,04
Rodrigo Tekstil14,900,888,68
Royal Halı3,020,67-12,21
RTA Laboratuvarları23,70-5,95-21,73
Sabancı Holding12,94-1,2217,36
Safkar Ege Soğutmacılık7,712,66-29,14
Sanel Mühendislik4,900,4143,27
Sanifoam Sünger35,962,86164,41
Sanko Pazarlama10,451,4612,76
Saray Matbaacılık4,494,18-48,80
Sarkuysan19,358,40122,48
Sasa Polyester43,401,02189,63
Say Yenilenebilir Enerji26,760,38214,45
Sekuro Plastik19,314,4938,32
Selçuk Ecza Deposu11,80-4,14-12,15
Selçuk Gıda4,86-0,41-2,41
Selva Gıda Sanayi9,399,95

Senkron Güvenlik22,90-9,84-12,80
Serve Film Prodüksiyon13,56-5,17-15,25
Servet GMYO95,003,0421,17
Seyitler Kimya17,140,8227,31
Silverline Endüstri5,41-1,28-37,09
Sinpaş GMYO4,00-0,25-4,31
Smartiks Yazılım5,280,57-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii29,429,9411,71
Söktaş2,83-3,74-12,94
Sönmez Filament31,0210,00-41,68
Sönmez Pamuklu9,319,92-36,91
Sumaş Suni Tahta87,000,0670,55
Şeker Fin. Kir.4,840,83-24,38
Şekerbank1,130,89-25,17
Şişe Cam12,552,1275,29
Şok Marketler Ticaret14,18-2,8113,62
T. Halk Bankası4,79-1,64-13,85
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,20-0,49-34,96
T.S.K.B.1,480,68-15,26
T.Tuborg19,403,199,41
Taç Tarım Ürünleri26,500,00151,66
Tat Gıda11,82-2,482,24
TAV Havalimanları26,86-2,9626,10
Tek-Art Turizm1,39-0,71-31,19
Tekfen Holding18,621,8613,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,151,13-17,44
Temapol Polimer Plastik16,936,2847,22
Tetamat Gıda Yatırımları231,0010,006,80
TGS Dış Ticaret16,799,9532,10
Tofaş Oto. Fab.86,054,30178,38
Torunlar GMYO3,830,79-1,79
Trabzon Liman37,120,0515,57
Trabzonspor Sportif7,12-9,30191,80
Trend GMYO6,482,05-48,45
TSKB GMYO2,915,05-39,71
Tuğçelik18,30-1,61126,49
Tukaş8,484,18-12,49
Turcas Petrol3,87-0,26-20,21
Tureks Turizm Taşımacılık15,01-0,66

Turkcell18,902,2726,71
Tümosan Motor ve Traktör19,382,5937,74
Tüpraş151,70-2,3840,46
Türk Hava Yolları17,22-0,5833,38
Türk İlaç Serum13,52-5,85

Türk Prysmian Kablo64,10-9,97431,40
Türk Telekom9,832,4024,44
Türk Traktör194,70-1,0714,28
Türker Proje Gayrimenkul128,00-1,3913,37
Türkiye Sigorta5,262,53-14,86
Ufuk Yatırım19,00-1,2041,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,49-1,41-17,69
Ulusal Faktoring2,280,88

Ulusoy Elektrik56,500,0910,03
Ulusoy Un Sanayi7,06-2,6238,74
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,731,17-26,07
Utopya Turizm17,000,00-56,19
Uzertaş Boya40,789,98-27,95
Ülker Bisküvi20,261,10-9,22
Ünlü Yatırım Holding5,35-1,29

Vakıf Fin. Kir.5,00-5,4846,71
Vakıf GMYO1,80-1,10-24,96
Vakıf Yat. Ort.5,750,00-21,88
Vakıflar Bankası3,70-1,60-21,44
Vakko Tekstil10,31-0,8764,53
Vanet Gıda6,50-1,22-15,91
VBT Yazılım23,842,49

Verusa Holding53,356,7018,34
Verusaturk Girisim24,400,1687,00
Vestel28,04-2,0869,08
Vestel Beyaz Eşya7,22-0,5562,67
Viking Kağıt6,481,41-28,00
Yapı ve Kredi Bank.3,170,005,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,569,99-4,51
Yataş12,720,32-10,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,316,09-24,77
Yeni Gimat GMYO18,002,1055,28
Yeo Teknoloji58,653,44

Yeşil GMYO0,860,00-37,68
Yeşil Yapı1,020,99-44,57
Yeşil Yatırım Holding1,972,07-53,93
Yibitaş İnşaat Malzeme10.650,10-1,04-31,73
Yonga Mobilya22,54-9,98-24,33
Yükselen Çelik5,592,387,59
Yünsa13,402,29-3,54
Ziraat GMYO2,391,27

Zorlu Enerji1,701,19-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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