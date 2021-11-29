Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,000,0015,18İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,000,0015,18
İş Bankası (B)38.500,0010,00-4,94
İş Bankası (C)6,63-1,04-2,39
İş Bankası (Kur.)420.000,009,0910,53
İş Fin.Kir.3,30-0,30-14,51
İş Girişim8,392,94-55,73
İş GMYO2,494,62-1,97
İş Y. Men. Değ.19,68-0,7618,57
İş Yat. Ort.2,880,70-14,36
İşbir Holding40,801,04-23,99
İşbir Sentetik Dokuma10,51-1,59

Işık Plastik5,724,19

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,391,46-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,44-3,1313,56
İzmir Demir Çelik2,410,00-27,18
İzmir Fırça6,84-0,7323,02
Jantsa Jant Sanayi64,350,2355,25
Kafein Yazılım20,72-0,38-2,90
Kalekim Kimyevi Maddeler19,20-3,03

Kaplamin28,269,96-16,39
Kardemir (A)7,741,0430,08
Kardemir (B)7,711,0546,30
Kardemir (D)8,751,5151,38
Karel Elektronik10,703,1859,12
Karsan Otomotiv3,910,2620,31
Karsu Tekstil8,252,61-3,51
Kartal Yenilenebilir Enerji13,552,57

Kartonsan61,00-0,49-35,57
Katmerciler Ekipman1,54-0,65-11,10
Kent Gıda172,401,59-51,52
Kerevitaş Gıda5,375,71-18,39
Kervan Gıda13,300,7629,94
Kervansaray Yat. Holding0,671,52-46,83
Kiler GMYO2,210,00-11,95
Kızılbük GYO26,84-4,14

Klimasan Klima9,631,8014,13
Koç Holding29,022,4741,89
Konfrut Gıda4,250,240,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,50-0,70198,73
Konya Çimento968,00-2,23-14,34
Konya Kağıt8,409,95

Koray GMYO6,821,0453,26
Kordsa Teknik Tekstil32,580,74109,52
Koza Altın120,600,5024,72
Koza Madencilik18,94-0,7922,27
Körfez GMYO6,095,555,00
Kristal Kola1,566,12-48,94
Kron Telekomünikasyon38,203,133,69
Kuştur Kuşadası Turizm209,00-2,7032,87
Kuyas Yatırım3,184,9538,26
Kütahya Porselen127,109,95151,93
Kütahya Şeker Fabrikası31,2410,00

Lider Faktoring4,0710,0019,35
Link Bilgisayar29,402,80-6,95
Logo Yazılım47,560,1352,73
Lokman Hekim Sağlık12,563,8078,62
Lüks Kadife55,156,4792,06
Makina Takım3,405,59-0,29
Manas Enerji Yönetimi16,694,64

Margün Enerji9,041,92

Marka Yatırım Holding3,830,00-40,44
Marmaris Altınyunus179,30-2,5561,39
Marshall231,90-0,04-24,39
Martı GMYO0,930,00-63,58
Martı Otel1,79-0,56-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım23,442,99

Mavi Giyim72,400,3540,28
Mazhar Zorlu Holding30,68-0,71-2,54
Meditera Tıbbi Malzeme43,160,37

Mega Polietilen5,503,97-28,20
Menderes Tekstil2,110,00-31,72
Mercan Kimya10,060,80

Merit Turizm24,56-3,00137,08
Merko Gıda5,452,83-36,92
Metemtur Yatırım2,88-3,68-64,38
Metro Holding1,260,00-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,72-0,37-5,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-0,57-24,89
Mia Teknoloji27,969,99

Migros Ticaret43,00-2,270,47
Milpa3,951,80-14,13
Mistral GMYO4,36-0,68-6,76
MLP Sağlık31,162,7756,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,401,6917,39
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,691,20

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,810,74-42,53
Mondi Tire Kutsan8,951,8217,76
Nasmed Egepol7,58-1,43

Naturel Enerji37,583,305,84
Naturelgaz7,410,95

Net Holding4,95-1,2044,31
Netaş Telekom.20,221,86-27,99
Niğbaş Niğde Beton7,081,00-86,38
Nuh Çimento43,383,53-9,68
Nurol GMYO9,67-2,1332,65
Odaş Elektrik1,52-1,30-48,01
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,59-1,08

Orge Enerji Elektrik6,451,5739,84
Orma Orman Mahsulleri28,308,0292,26
Osmanlı Menkul25,62-0,62-16,67
Ostim Endüstriyel Yat1,720,00-26,30
Otokar406,401,0933,56
Oyak Çimento7,210,84-17,88
Oyak Yat. Ort.7,162,143,74
Oyak Yatırım Menkul31,681,86

Oylum Sınai Yatırımlar9,889,90109,77
Özak GMYO6,20-0,6421,57
Özbal Çelik Boru23,229,94254,50
Özderici GMYO1,610,00-27,48
Özerden Plastik7,74-0,77-14,00
Pamel Elektrik61,500,82188,46
Panora GMYO7,42-3,6426,39
Papilon Savunma14,402,86-36,67
Park Elek.Madencilik5,861,219,12
Parsan34,780,1743,13
Pegasus89,851,7620,44
Peker GMYO1,020,00-56,40
Penguen Gıda4,826,87-4,55
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım309,402,52

Pera GMYO1,350,00-22,93
Pergamon Dış Ticaret23,92-1,1630,50
Petkim7,752,2455,62
Petrokent Turizm3.710,00-0,92309,31
Pınar Et ve Un21,906,930,08
Pınar Su3,822,69-6,01
Pınar Süt19,166,98-15,03
Plastikkart18,593,2830,51
Polisan Holding2,960,68-23,01
Politeknik Metal371,00-1,15-8,56
Prizma Press Matbaacılık3,730,00-31,93
QNB Finans Fin. Kir.65,001,40-48,12
QNB Finansbank36,942,50-47,49
QUA Granite Hayal Yapı12,676,29

Ral Yatırım Holding19,619,98341,67
Ray Sigorta15,0710,00-2,46
Reysaş GMYO3,520,008,58
Reysaş Lojistik5,110,59-1,24
Rhea Girişim1,97-1,50-47,04
Rodrigo Tekstil14,779,987,73
Royal Halı3,00-1,64-12,79
RTA Laboratuvarları25,209,95-16,78
Sabancı Holding13,100,7718,81
Safkar Ege Soğutmacılık7,510,27-30,97
Sanel Mühendislik4,88-0,8142,69
Sanifoam Sünger34,96-1,47157,06
Sanko Pazarlama10,301,0811,14
Saray Matbaacılık4,310,94-50,86
Sarkuysan17,850,17105,23
Sasa Polyester42,968,98186,70
Say Yenilenebilir Enerji26,66-0,67213,28
Sekuro Plastik18,482,7232,38
Selçuk Ecza Deposu12,318,84-8,35
Selçuk Gıda4,882,74-2,01
Selva Gıda Sanayi8,54-1,61

Senkron Güvenlik25,400,71-3,27
Serve Film Prodüksiyon14,304,84-10,62
Servet GMYO92,20-0,5417,60
Seyitler Kimya17,001,8026,27
Silverline Endüstri5,482,62-36,28
Sinpaş GMYO4,01-3,61-4,07
Smartiks Yazılım5,253,14-40,74
Sodaş Sodyum Sanayii26,769,941,61
Söktaş2,942,44-9,56
Sönmez Filament28,200,36-46,98
Sönmez Pamuklu8,471,44-42,60
Sumaş Suni Tahta86,95-1,7570,46
Şeker Fin. Kir.4,800,42-25,00
Şekerbank1,120,00-25,83
Şişe Cam12,292,9371,66
Şok Marketler Ticaret14,591,0416,90
T. Halk Bankası4,87-0,20-12,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,30-4,34-34,64
T.S.K.B.1,470,00-15,83
T.Tuborg18,802,456,03
Taç Tarım Ürünleri26,501,92151,66
Tat Gıda12,121,084,83
TAV Havalimanları27,682,3729,95
Tek-Art Turizm1,403,70-30,69
Tekfen Holding18,281,6111,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,075,05-18,36
Temapol Polimer Plastik15,93-1,3038,52
Tetamat Gıda Yatırımları210,00-7,49-2,91
TGS Dış Ticaret15,27-3,3520,14
Tofaş Oto. Fab.82,504,83166,89
Torunlar GMYO3,800,26-2,56
Trabzon Liman37,106,9215,50
Trabzonspor Sportif7,851,29221,72
Trend GMYO6,350,00-49,48
TSKB GMYO2,779,92-42,61
Tuğçelik18,600,81130,20
Tukaş8,141,75-16,00
Turcas Petrol3,881,31-20,00
Tureks Turizm Taşımacılık15,111,41

Turkcell18,480,6023,89
Tümosan Motor ve Traktör18,893,8534,26
Tüpraş155,404,3043,89
Türk Hava Yolları17,321,9434,16
Türk İlaç Serum14,369,95

Türk Prysmian Kablo71,20-9,99490,26
Türk Telekom9,604,6921,53
Türk Traktör196,800,9715,51
Türker Proje Gayrimenkul129,80-0,7614,97
Türkiye Sigorta5,130,59-16,96
Ufuk Yatırım19,230,0043,51
Ulaşlar Turizm Yat.3,54-0,84-16,51
Ulusal Faktoring2,260,89

Ulusoy Elektrik56,450,369,93
Ulusoy Un Sanayi7,252,9842,48
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,711,79-26,92
Utopya Turizm17,00-3,41-56,19
Uzertaş Boya37,089,96-34,49
Ülker Bisküvi20,041,42-10,21
Ünlü Yatırım Holding5,42-1,09

Vakıf Fin. Kir.5,29-0,9455,22
Vakıf GMYO1,824,00-24,13
Vakıf Yat. Ort.5,75-0,52-21,88
Vakıflar Bankası3,76-0,53-20,17
Vakko Tekstil10,403,0765,96
Vanet Gıda6,582,81-14,88
VBT Yazılım23,269,92

Verusa Holding50,000,0010,91
Verusaturk Girisim24,361,2586,69
Vestel30,983,2772,66
Vestel Beyaz Eşya7,261,4063,57
Viking Kağıt6,390,63-29,00
Yapı ve Kredi Bank.3,17-0,635,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,423,49-13,18
Yataş12,681,77-10,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,121,30-29,09
Yeni Gimat GMYO17,632,6852,09
Yeo Teknoloji56,70-7,20

Yeşil GMYO0,860,00-37,68
Yeşil Yapı1,01-0,98-45,11
Yeşil Yatırım Holding1,93-1,03-54,87
Yibitaş İnşaat Malzeme10.761,60-2,11-31,02
Yonga Mobilya25,049,92-15,94
Yükselen Çelik5,461,495,09
Yünsa13,100,54-5,70
Ziraat GMYO2,361,29

Zorlu Enerji1,680,60-33,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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