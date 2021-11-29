Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,000,0015,18İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|0,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|38.500,00
|10,00
|-4,94
|İş Bankası (C)
|6,63
|-1,04
|-2,39
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|9,09
|10,53
|İş Fin.Kir.
|3,30
|-0,30
|-14,51
|İş Girişim
|8,39
|2,94
|-55,73
|İş GMYO
|2,49
|4,62
|-1,97
|İş Y. Men. Değ.
|19,68
|-0,76
|18,57
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,70
|-14,36
|İşbir Holding
|40,80
|1,04
|-23,99
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,51
|-1,59
|Işık Plastik
|5,72
|4,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,39
|1,46
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,44
|-3,13
|13,56
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|0,00
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,84
|-0,73
|23,02
|Jantsa Jant Sanayi
|64,35
|0,23
|55,25
|Kafein Yazılım
|20,72
|-0,38
|-2,90
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,20
|-3,03
|Kaplamin
|28,26
|9,96
|-16,39
|Kardemir (A)
|7,74
|1,04
|30,08
|Kardemir (B)
|7,71
|1,05
|46,30
|Kardemir (D)
|8,75
|1,51
|51,38
|Karel Elektronik
|10,70
|3,18
|59,12
|Karsan Otomotiv
|3,91
|0,26
|20,31
|Karsu Tekstil
|8,25
|2,61
|-3,51
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,55
|2,57
|Kartonsan
|61,00
|-0,49
|-35,57
|Katmerciler Ekipman
|1,54
|-0,65
|-11,10
|Kent Gıda
|172,40
|1,59
|-51,52
|Kerevitaş Gıda
|5,37
|5,71
|-18,39
|Kervan Gıda
|13,30
|0,76
|29,94
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|1,52
|-46,83
|Kiler GMYO
|2,21
|0,00
|-11,95
|Kızılbük GYO
|26,84
|-4,14
|Klimasan Klima
|9,63
|1,80
|14,13
|Koç Holding
|29,02
|2,47
|41,89
|Konfrut Gıda
|4,25
|0,24
|0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,50
|-0,70
|198,73
|Konya Çimento
|968,00
|-2,23
|-14,34
|Konya Kağıt
|8,40
|9,95
|Koray GMYO
|6,82
|1,04
|53,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,58
|0,74
|109,52
|Koza Altın
|120,60
|0,50
|24,72
|Koza Madencilik
|18,94
|-0,79
|22,27
|Körfez GMYO
|6,09
|5,55
|5,00
|Kristal Kola
|1,56
|6,12
|-48,94
|Kron Telekomünikasyon
|38,20
|3,13
|3,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|209,00
|-2,70
|32,87
|Kuyas Yatırım
|3,18
|4,95
|38,26
|Kütahya Porselen
|127,10
|9,95
|151,93
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,24
|10,00
|Lider Faktoring
|4,07
|10,00
|19,35
|Link Bilgisayar
|29,40
|2,80
|-6,95
|Logo Yazılım
|47,56
|0,13
|52,73
|Lokman Hekim Sağlık
|12,56
|3,80
|78,62
|Lüks Kadife
|55,15
|6,47
|92,06
|Makina Takım
|3,40
|5,59
|-0,29
|Manas Enerji Yönetimi
|16,69
|4,64
|Margün Enerji
|9,04
|1,92
|Marka Yatırım Holding
|3,83
|0,00
|-40,44
|Marmaris Altınyunus
|179,30
|-2,55
|61,39
|Marshall
|231,90
|-0,04
|-24,39
|Martı GMYO
|0,93
|0,00
|-63,58
|Martı Otel
|1,79
|-0,56
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,44
|2,99
|Mavi Giyim
|72,40
|0,35
|40,28
|Mazhar Zorlu Holding
|30,68
|-0,71
|-2,54
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,16
|0,37
|Mega Polietilen
|5,50
|3,97
|-28,20
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,00
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,06
|0,80
|Merit Turizm
|24,56
|-3,00
|137,08
|Merko Gıda
|5,45
|2,83
|-36,92
|Metemtur Yatırım
|2,88
|-3,68
|-64,38
|Metro Holding
|1,26
|0,00
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,72
|-0,37
|-5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-0,57
|-24,89
|Mia Teknoloji
|27,96
|9,99
|Migros Ticaret
|43,00
|-2,27
|0,47
|Milpa
|3,95
|1,80
|-14,13
|Mistral GMYO
|4,36
|-0,68
|-6,76
|MLP Sağlık
|31,16
|2,77
|56,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,40
|1,69
|17,39
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,69
|1,20
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,81
|0,74
|-42,53
|Mondi Tire Kutsan
|8,95
|1,82
|17,76
|Nasmed Egepol
|7,58
|-1,43
|Naturel Enerji
|37,58
|3,30
|5,84
|Naturelgaz
|7,41
|0,95
|Net Holding
|4,95
|-1,20
|44,31
|Netaş Telekom.
|20,22
|1,86
|-27,99
|Niğbaş Niğde Beton
|7,08
|1,00
|-86,38
|Nuh Çimento
|43,38
|3,53
|-9,68
|Nurol GMYO
|9,67
|-2,13
|32,65
|Odaş Elektrik
|1,52
|-1,30
|-48,01
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,59
|-1,08
|Orge Enerji Elektrik
|6,45
|1,57
|39,84
|Orma Orman Mahsulleri
|28,30
|8,02
|92,26
|Osmanlı Menkul
|25,62
|-0,62
|-16,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|0,00
|-26,30
|Otokar
|406,40
|1,09
|33,56
|Oyak Çimento
|7,21
|0,84
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|7,16
|2,14
|3,74
|Oyak Yatırım Menkul
|31,68
|1,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,88
|9,90
|109,77
|Özak GMYO
|6,20
|-0,64
|21,57
|Özbal Çelik Boru
|23,22
|9,94
|254,50
|Özderici GMYO
|1,61
|0,00
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,74
|-0,77
|-14,00
|Pamel Elektrik
|61,50
|0,82
|188,46
|Panora GMYO
|7,42
|-3,64
|26,39
|Papilon Savunma
|14,40
|2,86
|-36,67
|Park Elek.Madencilik
|5,86
|1,21
|9,12
|Parsan
|34,78
|0,17
|43,13
|Pegasus
|89,85
|1,76
|20,44
|Peker GMYO
|1,02
|0,00
|-56,40
|Penguen Gıda
|4,82
|6,87
|-4,55
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|309,40
|2,52
|Pera GMYO
|1,35
|0,00
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|23,92
|-1,16
|30,50
|Petkim
|7,75
|2,24
|55,62
|Petrokent Turizm
|3.710,00
|-0,92
|309,31
|Pınar Et ve Un
|21,90
|6,93
|0,08
|Pınar Su
|3,82
|2,69
|-6,01
|Pınar Süt
|19,16
|6,98
|-15,03
|Plastikkart
|18,59
|3,28
|30,51
|Polisan Holding
|2,96
|0,68
|-23,01
|Politeknik Metal
|371,00
|-1,15
|-8,56
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,00
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,00
|1,40
|-48,12
|QNB Finansbank
|36,94
|2,50
|-47,49
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,67
|6,29
|Ral Yatırım Holding
|19,61
|9,98
|341,67
|Ray Sigorta
|15,07
|10,00
|-2,46
|Reysaş GMYO
|3,52
|0,00
|8,58
|Reysaş Lojistik
|5,11
|0,59
|-1,24
|Rhea Girişim
|1,97
|-1,50
|-47,04
|Rodrigo Tekstil
|14,77
|9,98
|7,73
|Royal Halı
|3,00
|-1,64
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|25,20
|9,95
|-16,78
|Sabancı Holding
|13,10
|0,77
|18,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,51
|0,27
|-30,97
|Sanel Mühendislik
|4,88
|-0,81
|42,69
|Sanifoam Sünger
|34,96
|-1,47
|157,06
|Sanko Pazarlama
|10,30
|1,08
|11,14
|Saray Matbaacılık
|4,31
|0,94
|-50,86
|Sarkuysan
|17,85
|0,17
|105,23
|Sasa Polyester
|42,96
|8,98
|186,70
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,66
|-0,67
|213,28
|Sekuro Plastik
|18,48
|2,72
|32,38
|Selçuk Ecza Deposu
|12,31
|8,84
|-8,35
|Selçuk Gıda
|4,88
|2,74
|-2,01
|Selva Gıda Sanayi
|8,54
|-1,61
|Senkron Güvenlik
|25,40
|0,71
|-3,27
|Serve Film Prodüksiyon
|14,30
|4,84
|-10,62
|Servet GMYO
|92,20
|-0,54
|17,60
|Seyitler Kimya
|17,00
|1,80
|26,27
|Silverline Endüstri
|5,48
|2,62
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|4,01
|-3,61
|-4,07
|Smartiks Yazılım
|5,25
|3,14
|-40,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,76
|9,94
|1,61
|Söktaş
|2,94
|2,44
|-9,56
|Sönmez Filament
|28,20
|0,36
|-46,98
|Sönmez Pamuklu
|8,47
|1,44
|-42,60
|Sumaş Suni Tahta
|86,95
|-1,75
|70,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,80
|0,42
|-25,00
|Şekerbank
|1,12
|0,00
|-25,83
|Şişe Cam
|12,29
|2,93
|71,66
|Şok Marketler Ticaret
|14,59
|1,04
|16,90
|T. Halk Bankası
|4,87
|-0,20
|-12,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,30
|-4,34
|-34,64
|T.S.K.B.
|1,47
|0,00
|-15,83
|T.Tuborg
|18,80
|2,45
|6,03
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|1,92
|151,66
|Tat Gıda
|12,12
|1,08
|4,83
|TAV Havalimanları
|27,68
|2,37
|29,95
|Tek-Art Turizm
|1,40
|3,70
|-30,69
|Tekfen Holding
|18,28
|1,61
|11,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,07
|5,05
|-18,36
|Temapol Polimer Plastik
|15,93
|-1,30
|38,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|210,00
|-7,49
|-2,91
|TGS Dış Ticaret
|15,27
|-3,35
|20,14
|Tofaş Oto. Fab.
|82,50
|4,83
|166,89
|Torunlar GMYO
|3,80
|0,26
|-2,56
|Trabzon Liman
|37,10
|6,92
|15,50
|Trabzonspor Sportif
|7,85
|1,29
|221,72
|Trend GMYO
|6,35
|0,00
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,77
|9,92
|-42,61
|Tuğçelik
|18,60
|0,81
|130,20
|Tukaş
|8,14
|1,75
|-16,00
|Turcas Petrol
|3,88
|1,31
|-20,00
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,11
|1,41
|Turkcell
|18,48
|0,60
|23,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,89
|3,85
|34,26
|Tüpraş
|155,40
|4,30
|43,89
|Türk Hava Yolları
|17,32
|1,94
|34,16
|Türk İlaç Serum
|14,36
|9,95
|Türk Prysmian Kablo
|71,20
|-9,99
|490,26
|Türk Telekom
|9,60
|4,69
|21,53
|Türk Traktör
|196,80
|0,97
|15,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,80
|-0,76
|14,97
|Türkiye Sigorta
|5,13
|0,59
|-16,96
|Ufuk Yatırım
|19,23
|0,00
|43,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,54
|-0,84
|-16,51
|Ulusal Faktoring
|2,26
|0,89
|Ulusoy Elektrik
|56,45
|0,36
|9,93
|Ulusoy Un Sanayi
|7,25
|2,98
|42,48
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,71
|1,79
|-26,92
|Utopya Turizm
|17,00
|-3,41
|-56,19
|Uzertaş Boya
|37,08
|9,96
|-34,49
|Ülker Bisküvi
|20,04
|1,42
|-10,21
|Ünlü Yatırım Holding
|5,42
|-1,09
|Vakıf Fin. Kir.
|5,29
|-0,94
|55,22
|Vakıf GMYO
|1,82
|4,00
|-24,13
|Vakıf Yat. Ort.
|5,75
|-0,52
|-21,88
|Vakıflar Bankası
|3,76
|-0,53
|-20,17
|Vakko Tekstil
|10,40
|3,07
|65,96
|Vanet Gıda
|6,58
|2,81
|-14,88
|VBT Yazılım
|23,26
|9,92
|Verusa Holding
|50,00
|0,00
|10,91
|Verusaturk Girisim
|24,36
|1,25
|86,69
|Vestel
|30,98
|3,27
|72,66
|Vestel Beyaz Eşya
|7,26
|1,40
|63,57
|Viking Kağıt
|6,39
|0,63
|-29,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,17
|-0,63
|5,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,42
|3,49
|-13,18
|Yataş
|12,68
|1,77
|-10,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|1,30
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|17,63
|2,68
|52,09
|Yeo Teknoloji
|56,70
|-7,20
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,01
|-0,98
|-45,11
|Yeşil Yatırım Holding
|1,93
|-1,03
|-54,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.761,60
|-2,11
|-31,02
|Yonga Mobilya
|25,04
|9,92
|-15,94
|Yükselen Çelik
|5,46
|1,49
|5,09
|Yünsa
|13,10
|0,54
|-5,70
|Ziraat GMYO
|2,36
|1,29
|Zorlu Enerji
|1,68
|0,60
|-33,57
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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