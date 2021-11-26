Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 234.180,00 15,18 İş Bankası (B) 35.000,00 2,47 -13,58 İş Bankası (C) 6,70 -3,32 -1,36 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,31 -4,89 -14,25 İş Girişim 8,15 -5,89 -56,99 İş GMYO 2,38 -2,46 -6,30 İş Y. Men. Değ. 19,83 -1,15 19,48 İş Yat. Ort. 2,86 -1,38 -14,96 İşbir Holding 40,38 -8,56 -24,77 İşbir Sentetik Dokuma 10,68 -1,57 Işık Plastik 5,49 -0,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -2,17 -21,05 İttifak Holding 1,37 0,00 -38,57 İz Hayvancılık Tarım 21,10 5,50 17,22 İzmir Demir Çelik 2,41 -1,63 -27,18 İzmir Fırça 6,89 0,88 23,92 Jantsa Jant Sanayi 64,20 -4,54 54,89 Kafein Yazılım 20,80 -3,35 -2,53 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,80 3,23 Kaplamin 25,70 -6,75 -23,96 Kardemir (A) 7,66 -2,92 28,74 Kardemir (B) 7,63 -3,17 44,78 Kardemir (D) 8,62 -2,93 49,13 Karel Elektronik 10,37 2,98 54,22 Karsan Otomotiv 3,90 -5,80 20,00 Karsu Tekstil 8,04 -2,66 -5,96 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,21 -4,96 Kartonsan 61,30 1,83 -35,25 Katmerciler Ekipman 1,55 1,97 -10,52 Kent Gıda 169,70 -8,17 -52,28 Kerevitaş Gıda 5,08 2,83 -22,80 Kervan Gıda 13,20 0,99 28,96 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -7,04 -47,62 Kiler GMYO 2,21 -2,64 -11,95 Kızılbük GYO 28,00 -7,89 Klimasan Klima 9,46 -2,67 12,12 Koç Holding 28,32 -4,26 38,47 Konfrut Gıda 4,24 1,92 0,36 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,00 0,50 200,85 Konya Çimento 990,10 -4,01 -12,38 Konya Kağıt 7,64 Koray GMYO 6,75 -1,89 51,69 Kordsa Teknik Tekstil 32,34 -2,06 107,97 Koza Altın 120,00 -0,91 24,10 Koza Madencilik 19,09 1,11 23,24 Körfez GMYO 5,77 -0,69 -0,52 Kristal Kola 1,47 0,68 -51,88 Kron Telekomünikasyon 37,04 0,65 0,54 Kuştur Kuşadası Turizm 214,80 -6,12 36,55 Kuyas Yatırım 3,03 -0,66 31,74 Kütahya Porselen 115,60 6,54 129,14 Kütahya Şeker Fabrikası 28,40 0,35 Lider Faktoring 3,70 3,35 8,50 Link Bilgisayar 28,60 1,92 -9,48 Logo Yazılım 47,50 4,12 52,54 Lokman Hekim Sağlık 12,10 2,11 72,08 Lüks Kadife 51,80 -8,88 80,40 Makina Takım 3,22 -0,31 -5,57 Manas Enerji Yönetimi 15,95 -0,81 Margün Enerji 8,87 -2,95 Marka Yatırım Holding 3,83 -1,79 -40,44 Marmaris Altınyunus 184,00 -1,45 65,62 Marshall 232,00 -1,28 -24,36 Martı GMYO 0,93 -2,11 -63,58 Martı Otel 1,80 -0,55 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 22,76 -0,26 Mavi Giyim 72,15 1,26 39,80 Mazhar Zorlu Holding 30,90 -1,15 -1,84 Meditera Tıbbi Malzeme 43,00 7,72 Mega Polietilen 5,29 4,13 -30,94 Menderes Tekstil 2,11 -4,52 -31,72 Mercan Kimya 9,98 0,40 Merit Turizm 25,32 -2,84 144,42 Merko Gıda 5,30 3,52 -38,66 Metemtur Yatırım 2,99 -0,33 -63,02 Metro Holding 1,26 -1,56 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,73 -2,85 -5,54 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 0,00 -24,46 Mia Teknoloji 25,42 9,95 Migros Ticaret 44,00 1,38 2,80 Milpa 3,88 -2,27 -15,65 Mistral GMYO 4,39 -3,09 -6,11 MLP Sağlık 30,32 -2,19 52,59 MMC San. ve Tic. Yat. 5,31 0,38 15,43 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,67 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,76 -0,44 -42,95 Mondi Tire Kutsan 8,79 -1,35 15,66 Nasmed Egepol 7,69 -2,78 Naturel Enerji 36,38 -2,20 2,46 Naturelgaz 7,34 -2,78 Net Holding 5,01 -8,74 46,06 Netaş Telekom. 19,85 2,90 -29,31 Niğbaş Niğde Beton 7,01 -2,09 -86,52 Nuh Çimento 41,90 -2,42 -12,76 Nurol GMYO 9,88 -2,85 35,53 Odaş Elektrik 1,54 -4,94 -47,32 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,76 4,72 Orge Enerji Elektrik 6,35 -3,35 37,67 Orma Orman Mahsulleri 26,20 2,75 77,99 Osmanlı Menkul 25,78 -1,23 -16,15 Ostim Endüstriyel Yat 1,72 -2,27 -26,30 Otokar 402,00 -3,55 32,11 Oyak Çimento 7,15 -3,64 -18,56 Oyak Yat. Ort. 7,01 -0,43 1,56 Oyak Yatırım Menkul 31,10 5,71 Oylum Sınai Yatırımlar 8,99 4,29 90,87 Özak GMYO 6,24 0,32 22,35 Özbal Çelik Boru 21,12 9,94 222,44 Özderici GMYO 1,61 -4,17 -27,48 Özerden Plastik 7,80 0,00 -13,33 Pamel Elektrik 61,00 0,16 186,12 Panora GMYO 7,70 2,12 31,16 Papilon Savunma 14,00 -1,75 -38,43 Park Elek.Madencilik 5,79 -0,69 7,82 Parsan 34,72 -3,56 42,88 Pegasus 88,30 -9,81 18,36 Peker GMYO 1,02 -3,77 -56,40 Penguen Gıda 4,51 6,37 -10,69 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 301,80 9,99 Pera GMYO 1,35 -2,17 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 24,20 0,92 32,03 Petkim 7,58 -1,17 52,21 Petrokent Turizm 3.744,30 -0,15 313,10 Pınar Et ve Un 20,48 2,55 -6,41 Pınar Su 3,72 0,27 -8,47 Pınar Süt 17,91 -1,00 -20,58 Plastikkart 18,00 -0,55 26,37 Polisan Holding 2,94 -3,29 -23,53 Politeknik Metal 375,30 3,99 -7,50 Prizma Press Matbaacılık 3,73 -0,80 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 64,10 1,10 -48,84 QNB Finansbank 36,04 2,91 -48,77 QUA Granite Hayal Yapı 11,92 1,10 Ral Yatırım Holding 17,83 9,99 301,58 Ray Sigorta 13,70 9,95 -11,33 Reysaş GMYO 3,52 0,57 8,58 Reysaş Lojistik 5,08 -2,87 -1,82 Rhea Girişim 2,00 -0,99 -46,24 Rodrigo Tekstil 13,43 1,13 -2,04 Royal Halı 3,05 2,35 -11,34 RTA Laboratuvarları 22,92 9,98 -24,31 Sabancı Holding 13,00 -4,06 17,90 Safkar Ege Soğutmacılık 7,49 -5,79 -31,16 Sanel Mühendislik 4,92 -0,20 43,86 Sanifoam Sünger 35,48 -1,55 160,88 Sanko Pazarlama 10,19 2,00 9,95 Saray Matbaacılık 4,27 3,14 -51,31 Sarkuysan 17,82 0,17 104,89 Sasa Polyester 39,42 0,72 163,07 Say Yenilenebilir Enerji 26,84 0,75 215,39 Sekuro Plastik 17,99 -4,36 28,87 Selçuk Ecza Deposu 11,31 5,70 -15,80 Selçuk Gıda 4,75 2,59 -4,62 Selva Gıda Sanayi 8,68 0,12 Senkron Güvenlik 25,22 -9,93 -3,96 Serve Film Prodüksiyon 13,64 3,33 -14,75 Servet GMYO 92,70 2,71 18,24 Seyitler Kimya 16,70 0,91 24,04 Silverline Endüstri 5,34 -4,30 -37,91 Sinpaş GMYO 4,16 0,00 -0,48 Smartiks Yazılım 5,09 -0,59 -42,55 Sodaş Sodyum Sanayii 24,34 1,50 -7,58 Söktaş 2,87 -1,71 -11,71 Sönmez Filament 28,10 0,57 -47,17 Sönmez Pamuklu 8,35 1,95 -43,41 Sumaş Suni Tahta 88,50 1,14 73,49 Şeker Fin. Kir. 4,78 -3,04 -25,31 Şekerbank 1,12 -3,45 -25,83 Şişe Cam 11,94 0,17 66,77 Şok Marketler Ticaret 14,44 0,28 15,70 T. Halk Bankası 4,88 -7,05 -12,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,22 1,05 -31,68 T.S.K.B. 1,47 -2,00 -15,83 T.Tuborg 18,35 -3,17 3,49 Taç Tarım Ürünleri 26,00 4,59 146,91 Tat Gıda 11,99 4,44 3,71 TAV Havalimanları 27,04 -8,34 26,95 Tek-Art Turizm 1,35 -2,88 -33,17 Tekfen Holding 17,99 -2,55 9,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,73 1,05 -22,29 Temapol Polimer Plastik 16,14 3,86 40,35 Tetamat Gıda Yatırımları 227,00 -8,50 4,95 TGS Dış Ticaret 15,80 -2,23 24,31 Tofaş Oto. Fab. 78,70 -0,94 154,60 Torunlar GMYO 3,79 -3,32 -2,82 Trabzon Liman 34,70 0,58 8,03 Trabzonspor Sportif 7,75 -3,61 217,62 Trend GMYO 6,35 -1,09 -49,48 TSKB GMYO 2,52 -2,33 -47,79 Tuğçelik 18,45 4,83 128,34 Tukaş 8,00 2,30 -17,44 Turcas Petrol 3,83 -4,96 -21,03 Tureks Turizm Taşımacılık 14,90 -2,61 Turkcell 18,37 -3,62 23,16 Tümosan Motor ve Traktör 18,19 1,62 29,28 Tüpraş 149,00 -5,10 37,96 Türk Hava Yolları 16,99 -9,53 31,60 Türk İlaç Serum 13,06 9,93 Türk Prysmian Kablo 79,10 9,94 555,76 Türk Telekom 9,17 -2,65 16,09 Türk Traktör 194,90 -1,17 14,40 Türker Proje Gayrimenkul 130,80 -1,51 15,85 Türkiye Sigorta 5,10 -2,11 -17,45 Ufuk Yatırım 19,23 1,75 43,51 Ulaşlar Turizm Yat. 3,57 -1,38 -15,80 Ulusal Faktoring 2,24 -0,44 Ulusoy Elektrik 56,25 0,45 9,54 Ulusoy Un Sanayi 7,04 6,83 38,35 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,68 -1,75 -28,21 Utopya Turizm 17,60 4,70 -54,64 Uzertaş Boya 33,72 -0,47 -40,42 Ülker Bisküvi 19,76 -2,18 -11,46 Ünlü Yatırım Holding 5,48 -4,20 Vakıf Fin. Kir. 5,34 -2,91 56,69 Vakıf GMYO 1,75 -1,69 -27,05 Vakıf Yat. Ort. 5,78 -1,37 -21,47 Vakıflar Bankası 3,78 -5,97 -19,75 Vakko Tekstil 10,09 -2,04 61,02 Vanet Gıda 6,40 2,40 -17,21 VBT Yazılım 21,16 1,63 Verusa Holding 50,00 -4,03 10,91 Verusaturk Girisim 24,06 -4,52 84,39 Vestel 30,00 -0,40 67,20 Vestel Beyaz Eşya 7,16 -1,92 61,31 Viking Kağıt 6,35 -1,70 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,19 -4,20 6,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,36 2,57 -16,11 Yataş 12,46 -3,86 -11,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 -1,28 -30,00 Yeni Gimat GMYO 17,17 1,36 48,12 Yeo Teknoloji 61,10 9,99 Yeşil GMYO 0,86 -1,15 -37,68 Yeşil Yapı 1,02 -1,92 -44,57 Yeşil Yatırım Holding 1,95 -1,52 -54,40 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.993,90 -1,84 -29,53 Yonga Mobilya 22,78 9,94 -23,53 Yükselen Çelik 5,38 -2,89 3,55 Yünsa 13,03 2,20 -6,20 Ziraat GMYO 2,33 -0,43 Zorlu Enerji 1,67 -2,91 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi