Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,0015,18İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,00

15,18
İş Bankası (B)35.000,002,47-13,58
İş Bankası (C)6,70-3,32-1,36
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,31-4,89-14,25
İş Girişim8,15-5,89-56,99
İş GMYO2,38-2,46-6,30
İş Y. Men. Değ.19,83-1,1519,48
İş Yat. Ort.2,86-1,38-14,96
İşbir Holding40,38-8,56-24,77
İşbir Sentetik Dokuma10,68-1,57

Işık Plastik5,49-0,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-2,17-21,05
İttifak Holding1,370,00-38,57
İz Hayvancılık Tarım21,105,5017,22
İzmir Demir Çelik2,41-1,63-27,18
İzmir Fırça6,890,8823,92
Jantsa Jant Sanayi64,20-4,5454,89
Kafein Yazılım20,80-3,35-2,53
Kalekim Kimyevi Maddeler19,803,23

Kaplamin25,70-6,75-23,96
Kardemir (A)7,66-2,9228,74
Kardemir (B)7,63-3,1744,78
Kardemir (D)8,62-2,9349,13
Karel Elektronik10,372,9854,22
Karsan Otomotiv3,90-5,8020,00
Karsu Tekstil8,04-2,66-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji13,21-4,96

Kartonsan61,301,83-35,25
Katmerciler Ekipman1,551,97-10,52
Kent Gıda169,70-8,17-52,28
Kerevitaş Gıda5,082,83-22,80
Kervan Gıda13,200,9928,96
Kervansaray Yat. Holding0,66-7,04-47,62
Kiler GMYO2,21-2,64-11,95
Kızılbük GYO28,00-7,89

Klimasan Klima9,46-2,6712,12
Koç Holding28,32-4,2638,47
Konfrut Gıda4,241,920,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,000,50200,85
Konya Çimento990,10-4,01-12,38
Konya Kağıt7,64

Koray GMYO6,75-1,8951,69
Kordsa Teknik Tekstil32,34-2,06107,97
Koza Altın120,00-0,9124,10
Koza Madencilik19,091,1123,24
Körfez GMYO5,77-0,69-0,52
Kristal Kola1,470,68-51,88
Kron Telekomünikasyon37,040,650,54
Kuştur Kuşadası Turizm214,80-6,1236,55
Kuyas Yatırım3,03-0,6631,74
Kütahya Porselen115,606,54129,14
Kütahya Şeker Fabrikası28,400,35

Lider Faktoring3,703,358,50
Link Bilgisayar28,601,92-9,48
Logo Yazılım47,504,1252,54
Lokman Hekim Sağlık12,102,1172,08
Lüks Kadife51,80-8,8880,40
Makina Takım3,22-0,31-5,57
Manas Enerji Yönetimi15,95-0,81

Margün Enerji8,87-2,95

Marka Yatırım Holding3,83-1,79-40,44
Marmaris Altınyunus184,00-1,4565,62
Marshall232,00-1,28-24,36
Martı GMYO0,93-2,11-63,58
Martı Otel1,80-0,55-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım22,76-0,26

Mavi Giyim72,151,2639,80
Mazhar Zorlu Holding30,90-1,15-1,84
Meditera Tıbbi Malzeme43,007,72

Mega Polietilen5,294,13-30,94
Menderes Tekstil2,11-4,52-31,72
Mercan Kimya9,980,40

Merit Turizm25,32-2,84144,42
Merko Gıda5,303,52-38,66
Metemtur Yatırım2,99-0,33-63,02
Metro Holding1,26-1,56-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,73-2,85-5,54
Metro Yatırım Ortaklığı1,760,00-24,46
Mia Teknoloji25,429,95

Migros Ticaret44,001,382,80
Milpa3,88-2,27-15,65
Mistral GMYO4,39-3,09-6,11
MLP Sağlık30,32-2,1952,59
MMC San. ve Tic. Yat.5,310,3815,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,670,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,76-0,44-42,95
Mondi Tire Kutsan8,79-1,3515,66
Nasmed Egepol7,69-2,78

Naturel Enerji36,38-2,202,46
Naturelgaz7,34-2,78

Net Holding5,01-8,7446,06
Netaş Telekom.19,852,90-29,31
Niğbaş Niğde Beton7,01-2,09-86,52
Nuh Çimento41,90-2,42-12,76
Nurol GMYO9,88-2,8535,53
Odaş Elektrik1,54-4,94-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,764,72

Orge Enerji Elektrik6,35-3,3537,67
Orma Orman Mahsulleri26,202,7577,99
Osmanlı Menkul25,78-1,23-16,15
Ostim Endüstriyel Yat1,72-2,27-26,30
Otokar402,00-3,5532,11
Oyak Çimento7,15-3,64-18,56
Oyak Yat. Ort.7,01-0,431,56
Oyak Yatırım Menkul31,105,71

Oylum Sınai Yatırımlar8,994,2990,87
Özak GMYO6,240,3222,35
Özbal Çelik Boru21,129,94222,44
Özderici GMYO1,61-4,17-27,48
Özerden Plastik7,800,00-13,33
Pamel Elektrik61,000,16186,12
Panora GMYO7,702,1231,16
Papilon Savunma14,00-1,75-38,43
Park Elek.Madencilik5,79-0,697,82
Parsan34,72-3,5642,88
Pegasus88,30-9,8118,36
Peker GMYO1,02-3,77-56,40
Penguen Gıda4,516,37-10,69
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım301,809,99

Pera GMYO1,35-2,17-22,93
Pergamon Dış Ticaret24,200,9232,03
Petkim7,58-1,1752,21
Petrokent Turizm3.744,30-0,15313,10
Pınar Et ve Un20,482,55-6,41
Pınar Su3,720,27-8,47
Pınar Süt17,91-1,00-20,58
Plastikkart18,00-0,5526,37
Polisan Holding2,94-3,29-23,53
Politeknik Metal375,303,99-7,50
Prizma Press Matbaacılık3,73-0,80-31,93
QNB Finans Fin. Kir.64,101,10-48,84
QNB Finansbank36,042,91-48,77
QUA Granite Hayal Yapı11,921,10

Ral Yatırım Holding17,839,99301,58
Ray Sigorta13,709,95-11,33
Reysaş GMYO3,520,578,58
Reysaş Lojistik5,08-2,87-1,82
Rhea Girişim2,00-0,99-46,24
Rodrigo Tekstil13,431,13-2,04
Royal Halı3,052,35-11,34
RTA Laboratuvarları22,929,98-24,31
Sabancı Holding13,00-4,0617,90
Safkar Ege Soğutmacılık7,49-5,79-31,16
Sanel Mühendislik4,92-0,2043,86
Sanifoam Sünger35,48-1,55160,88
Sanko Pazarlama10,192,009,95
Saray Matbaacılık4,273,14-51,31
Sarkuysan17,820,17104,89
Sasa Polyester39,420,72163,07
Say Yenilenebilir Enerji26,840,75215,39
Sekuro Plastik17,99-4,3628,87
Selçuk Ecza Deposu11,315,70-15,80
Selçuk Gıda4,752,59-4,62
Selva Gıda Sanayi8,680,12

Senkron Güvenlik25,22-9,93-3,96
Serve Film Prodüksiyon13,643,33-14,75
Servet GMYO92,702,7118,24
Seyitler Kimya16,700,9124,04
Silverline Endüstri5,34-4,30-37,91
Sinpaş GMYO4,160,00-0,48
Smartiks Yazılım5,09-0,59-42,55
Sodaş Sodyum Sanayii24,341,50-7,58
Söktaş2,87-1,71-11,71
Sönmez Filament28,100,57-47,17
Sönmez Pamuklu8,351,95-43,41
Sumaş Suni Tahta88,501,1473,49
Şeker Fin. Kir.4,78-3,04-25,31
Şekerbank1,12-3,45-25,83
Şişe Cam11,940,1766,77
Şok Marketler Ticaret14,440,2815,70
T. Halk Bankası4,88-7,05-12,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,221,05-31,68
T.S.K.B.1,47-2,00-15,83
T.Tuborg18,35-3,173,49
Taç Tarım Ürünleri26,004,59146,91
Tat Gıda11,994,443,71
TAV Havalimanları27,04-8,3426,95
Tek-Art Turizm1,35-2,88-33,17
Tekfen Holding17,99-2,559,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,731,05-22,29
Temapol Polimer Plastik16,143,8640,35
Tetamat Gıda Yatırımları227,00-8,504,95
TGS Dış Ticaret15,80-2,2324,31
Tofaş Oto. Fab.78,70-0,94154,60
Torunlar GMYO3,79-3,32-2,82
Trabzon Liman34,700,588,03
Trabzonspor Sportif7,75-3,61217,62
Trend GMYO6,35-1,09-49,48
TSKB GMYO2,52-2,33-47,79
Tuğçelik18,454,83128,34
Tukaş8,002,30-17,44
Turcas Petrol3,83-4,96-21,03
Tureks Turizm Taşımacılık14,90-2,61

Turkcell18,37-3,6223,16
Tümosan Motor ve Traktör18,191,6229,28
Tüpraş149,00-5,1037,96
Türk Hava Yolları16,99-9,5331,60
Türk İlaç Serum13,069,93

Türk Prysmian Kablo79,109,94555,76
Türk Telekom9,17-2,6516,09
Türk Traktör194,90-1,1714,40
Türker Proje Gayrimenkul130,80-1,5115,85
Türkiye Sigorta5,10-2,11-17,45
Ufuk Yatırım19,231,7543,51
Ulaşlar Turizm Yat.3,57-1,38-15,80
Ulusal Faktoring2,24-0,44

Ulusoy Elektrik56,250,459,54
Ulusoy Un Sanayi7,046,8338,35
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,68-1,75-28,21
Utopya Turizm17,604,70-54,64
Uzertaş Boya33,72-0,47-40,42
Ülker Bisküvi19,76-2,18-11,46
Ünlü Yatırım Holding5,48-4,20

Vakıf Fin. Kir.5,34-2,9156,69
Vakıf GMYO1,75-1,69-27,05
Vakıf Yat. Ort.5,78-1,37-21,47
Vakıflar Bankası3,78-5,97-19,75
Vakko Tekstil10,09-2,0461,02
Vanet Gıda6,402,40-17,21
VBT Yazılım21,161,63

Verusa Holding50,00-4,0310,91
Verusaturk Girisim24,06-4,5284,39
Vestel30,00-0,4067,20
Vestel Beyaz Eşya7,16-1,9261,31
Viking Kağıt6,35-1,70-29,44
Yapı ve Kredi Bank.3,19-4,206,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,362,57-16,11
Yataş12,46-3,86-11,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,08-1,28-30,00
Yeni Gimat GMYO17,171,3648,12
Yeo Teknoloji61,109,99

Yeşil GMYO0,86-1,15-37,68
Yeşil Yapı1,02-1,92-44,57
Yeşil Yatırım Holding1,95-1,52-54,40
Yibitaş İnşaat Malzeme10.993,90-1,84-29,53
Yonga Mobilya22,789,94-23,53
Yükselen Çelik5,38-2,893,55
Yünsa13,032,20-6,20
Ziraat GMYO2,33-0,43

Zorlu Enerji1,67-2,91-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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