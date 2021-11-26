Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,0015,18İş Bankası (B)35.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|35.000,00
|2,47
|-13,58
|İş Bankası (C)
|6,70
|-3,32
|-1,36
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,31
|-4,89
|-14,25
|İş Girişim
|8,15
|-5,89
|-56,99
|İş GMYO
|2,38
|-2,46
|-6,30
|İş Y. Men. Değ.
|19,83
|-1,15
|19,48
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-1,38
|-14,96
|İşbir Holding
|40,38
|-8,56
|-24,77
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,68
|-1,57
|Işık Plastik
|5,49
|-0,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-2,17
|-21,05
|İttifak Holding
|1,37
|0,00
|-38,57
|İz Hayvancılık Tarım
|21,10
|5,50
|17,22
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|-1,63
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,89
|0,88
|23,92
|Jantsa Jant Sanayi
|64,20
|-4,54
|54,89
|Kafein Yazılım
|20,80
|-3,35
|-2,53
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,80
|3,23
|Kaplamin
|25,70
|-6,75
|-23,96
|Kardemir (A)
|7,66
|-2,92
|28,74
|Kardemir (B)
|7,63
|-3,17
|44,78
|Kardemir (D)
|8,62
|-2,93
|49,13
|Karel Elektronik
|10,37
|2,98
|54,22
|Karsan Otomotiv
|3,90
|-5,80
|20,00
|Karsu Tekstil
|8,04
|-2,66
|-5,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,21
|-4,96
|Kartonsan
|61,30
|1,83
|-35,25
|Katmerciler Ekipman
|1,55
|1,97
|-10,52
|Kent Gıda
|169,70
|-8,17
|-52,28
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|2,83
|-22,80
|Kervan Gıda
|13,20
|0,99
|28,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-7,04
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,21
|-2,64
|-11,95
|Kızılbük GYO
|28,00
|-7,89
|Klimasan Klima
|9,46
|-2,67
|12,12
|Koç Holding
|28,32
|-4,26
|38,47
|Konfrut Gıda
|4,24
|1,92
|0,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,00
|0,50
|200,85
|Konya Çimento
|990,10
|-4,01
|-12,38
|Konya Kağıt
|7,64
|Koray GMYO
|6,75
|-1,89
|51,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,34
|-2,06
|107,97
|Koza Altın
|120,00
|-0,91
|24,10
|Koza Madencilik
|19,09
|1,11
|23,24
|Körfez GMYO
|5,77
|-0,69
|-0,52
|Kristal Kola
|1,47
|0,68
|-51,88
|Kron Telekomünikasyon
|37,04
|0,65
|0,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|214,80
|-6,12
|36,55
|Kuyas Yatırım
|3,03
|-0,66
|31,74
|Kütahya Porselen
|115,60
|6,54
|129,14
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,40
|0,35
|Lider Faktoring
|3,70
|3,35
|8,50
|Link Bilgisayar
|28,60
|1,92
|-9,48
|Logo Yazılım
|47,50
|4,12
|52,54
|Lokman Hekim Sağlık
|12,10
|2,11
|72,08
|Lüks Kadife
|51,80
|-8,88
|80,40
|Makina Takım
|3,22
|-0,31
|-5,57
|Manas Enerji Yönetimi
|15,95
|-0,81
|Margün Enerji
|8,87
|-2,95
|Marka Yatırım Holding
|3,83
|-1,79
|-40,44
|Marmaris Altınyunus
|184,00
|-1,45
|65,62
|Marshall
|232,00
|-1,28
|-24,36
|Martı GMYO
|0,93
|-2,11
|-63,58
|Martı Otel
|1,80
|-0,55
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,76
|-0,26
|Mavi Giyim
|72,15
|1,26
|39,80
|Mazhar Zorlu Holding
|30,90
|-1,15
|-1,84
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,00
|7,72
|Mega Polietilen
|5,29
|4,13
|-30,94
|Menderes Tekstil
|2,11
|-4,52
|-31,72
|Mercan Kimya
|9,98
|0,40
|Merit Turizm
|25,32
|-2,84
|144,42
|Merko Gıda
|5,30
|3,52
|-38,66
|Metemtur Yatırım
|2,99
|-0,33
|-63,02
|Metro Holding
|1,26
|-1,56
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,73
|-2,85
|-5,54
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|0,00
|-24,46
|Mia Teknoloji
|25,42
|9,95
|Migros Ticaret
|44,00
|1,38
|2,80
|Milpa
|3,88
|-2,27
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,39
|-3,09
|-6,11
|MLP Sağlık
|30,32
|-2,19
|52,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,31
|0,38
|15,43
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,67
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,76
|-0,44
|-42,95
|Mondi Tire Kutsan
|8,79
|-1,35
|15,66
|Nasmed Egepol
|7,69
|-2,78
|Naturel Enerji
|36,38
|-2,20
|2,46
|Naturelgaz
|7,34
|-2,78
|Net Holding
|5,01
|-8,74
|46,06
|Netaş Telekom.
|19,85
|2,90
|-29,31
|Niğbaş Niğde Beton
|7,01
|-2,09
|-86,52
|Nuh Çimento
|41,90
|-2,42
|-12,76
|Nurol GMYO
|9,88
|-2,85
|35,53
|Odaş Elektrik
|1,54
|-4,94
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,76
|4,72
|Orge Enerji Elektrik
|6,35
|-3,35
|37,67
|Orma Orman Mahsulleri
|26,20
|2,75
|77,99
|Osmanlı Menkul
|25,78
|-1,23
|-16,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|-2,27
|-26,30
|Otokar
|402,00
|-3,55
|32,11
|Oyak Çimento
|7,15
|-3,64
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|7,01
|-0,43
|1,56
|Oyak Yatırım Menkul
|31,10
|5,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,99
|4,29
|90,87
|Özak GMYO
|6,24
|0,32
|22,35
|Özbal Çelik Boru
|21,12
|9,94
|222,44
|Özderici GMYO
|1,61
|-4,17
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,80
|0,00
|-13,33
|Pamel Elektrik
|61,00
|0,16
|186,12
|Panora GMYO
|7,70
|2,12
|31,16
|Papilon Savunma
|14,00
|-1,75
|-38,43
|Park Elek.Madencilik
|5,79
|-0,69
|7,82
|Parsan
|34,72
|-3,56
|42,88
|Pegasus
|88,30
|-9,81
|18,36
|Peker GMYO
|1,02
|-3,77
|-56,40
|Penguen Gıda
|4,51
|6,37
|-10,69
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|301,80
|9,99
|Pera GMYO
|1,35
|-2,17
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,20
|0,92
|32,03
|Petkim
|7,58
|-1,17
|52,21
|Petrokent Turizm
|3.744,30
|-0,15
|313,10
|Pınar Et ve Un
|20,48
|2,55
|-6,41
|Pınar Su
|3,72
|0,27
|-8,47
|Pınar Süt
|17,91
|-1,00
|-20,58
|Plastikkart
|18,00
|-0,55
|26,37
|Polisan Holding
|2,94
|-3,29
|-23,53
|Politeknik Metal
|375,30
|3,99
|-7,50
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-0,80
|-31,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,10
|1,10
|-48,84
|QNB Finansbank
|36,04
|2,91
|-48,77
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,92
|1,10
|Ral Yatırım Holding
|17,83
|9,99
|301,58
|Ray Sigorta
|13,70
|9,95
|-11,33
|Reysaş GMYO
|3,52
|0,57
|8,58
|Reysaş Lojistik
|5,08
|-2,87
|-1,82
|Rhea Girişim
|2,00
|-0,99
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|13,43
|1,13
|-2,04
|Royal Halı
|3,05
|2,35
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|22,92
|9,98
|-24,31
|Sabancı Holding
|13,00
|-4,06
|17,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,49
|-5,79
|-31,16
|Sanel Mühendislik
|4,92
|-0,20
|43,86
|Sanifoam Sünger
|35,48
|-1,55
|160,88
|Sanko Pazarlama
|10,19
|2,00
|9,95
|Saray Matbaacılık
|4,27
|3,14
|-51,31
|Sarkuysan
|17,82
|0,17
|104,89
|Sasa Polyester
|39,42
|0,72
|163,07
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,84
|0,75
|215,39
|Sekuro Plastik
|17,99
|-4,36
|28,87
|Selçuk Ecza Deposu
|11,31
|5,70
|-15,80
|Selçuk Gıda
|4,75
|2,59
|-4,62
|Selva Gıda Sanayi
|8,68
|0,12
|Senkron Güvenlik
|25,22
|-9,93
|-3,96
|Serve Film Prodüksiyon
|13,64
|3,33
|-14,75
|Servet GMYO
|92,70
|2,71
|18,24
|Seyitler Kimya
|16,70
|0,91
|24,04
|Silverline Endüstri
|5,34
|-4,30
|-37,91
|Sinpaş GMYO
|4,16
|0,00
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|5,09
|-0,59
|-42,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,34
|1,50
|-7,58
|Söktaş
|2,87
|-1,71
|-11,71
|Sönmez Filament
|28,10
|0,57
|-47,17
|Sönmez Pamuklu
|8,35
|1,95
|-43,41
|Sumaş Suni Tahta
|88,50
|1,14
|73,49
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|-3,04
|-25,31
|Şekerbank
|1,12
|-3,45
|-25,83
|Şişe Cam
|11,94
|0,17
|66,77
|Şok Marketler Ticaret
|14,44
|0,28
|15,70
|T. Halk Bankası
|4,88
|-7,05
|-12,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,22
|1,05
|-31,68
|T.S.K.B.
|1,47
|-2,00
|-15,83
|T.Tuborg
|18,35
|-3,17
|3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|4,59
|146,91
|Tat Gıda
|11,99
|4,44
|3,71
|TAV Havalimanları
|27,04
|-8,34
|26,95
|Tek-Art Turizm
|1,35
|-2,88
|-33,17
|Tekfen Holding
|17,99
|-2,55
|9,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,73
|1,05
|-22,29
|Temapol Polimer Plastik
|16,14
|3,86
|40,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|227,00
|-8,50
|4,95
|TGS Dış Ticaret
|15,80
|-2,23
|24,31
|Tofaş Oto. Fab.
|78,70
|-0,94
|154,60
|Torunlar GMYO
|3,79
|-3,32
|-2,82
|Trabzon Liman
|34,70
|0,58
|8,03
|Trabzonspor Sportif
|7,75
|-3,61
|217,62
|Trend GMYO
|6,35
|-1,09
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,52
|-2,33
|-47,79
|Tuğçelik
|18,45
|4,83
|128,34
|Tukaş
|8,00
|2,30
|-17,44
|Turcas Petrol
|3,83
|-4,96
|-21,03
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,90
|-2,61
|Turkcell
|18,37
|-3,62
|23,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,19
|1,62
|29,28
|Tüpraş
|149,00
|-5,10
|37,96
|Türk Hava Yolları
|16,99
|-9,53
|31,60
|Türk İlaç Serum
|13,06
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|79,10
|9,94
|555,76
|Türk Telekom
|9,17
|-2,65
|16,09
|Türk Traktör
|194,90
|-1,17
|14,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,80
|-1,51
|15,85
|Türkiye Sigorta
|5,10
|-2,11
|-17,45
|Ufuk Yatırım
|19,23
|1,75
|43,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,57
|-1,38
|-15,80
|Ulusal Faktoring
|2,24
|-0,44
|Ulusoy Elektrik
|56,25
|0,45
|9,54
|Ulusoy Un Sanayi
|7,04
|6,83
|38,35
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,68
|-1,75
|-28,21
|Utopya Turizm
|17,60
|4,70
|-54,64
|Uzertaş Boya
|33,72
|-0,47
|-40,42
|Ülker Bisküvi
|19,76
|-2,18
|-11,46
|Ünlü Yatırım Holding
|5,48
|-4,20
|Vakıf Fin. Kir.
|5,34
|-2,91
|56,69
|Vakıf GMYO
|1,75
|-1,69
|-27,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,78
|-1,37
|-21,47
|Vakıflar Bankası
|3,78
|-5,97
|-19,75
|Vakko Tekstil
|10,09
|-2,04
|61,02
|Vanet Gıda
|6,40
|2,40
|-17,21
|VBT Yazılım
|21,16
|1,63
|Verusa Holding
|50,00
|-4,03
|10,91
|Verusaturk Girisim
|24,06
|-4,52
|84,39
|Vestel
|30,00
|-0,40
|67,20
|Vestel Beyaz Eşya
|7,16
|-1,92
|61,31
|Viking Kağıt
|6,35
|-1,70
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,19
|-4,20
|6,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,36
|2,57
|-16,11
|Yataş
|12,46
|-3,86
|-11,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|-1,28
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|17,17
|1,36
|48,12
|Yeo Teknoloji
|61,10
|9,99
|Yeşil GMYO
|0,86
|-1,15
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,02
|-1,92
|-44,57
|Yeşil Yatırım Holding
|1,95
|-1,52
|-54,40
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.993,90
|-1,84
|-29,53
|Yonga Mobilya
|22,78
|9,94
|-23,53
|Yükselen Çelik
|5,38
|-2,89
|3,55
|Yünsa
|13,03
|2,20
|-6,20
|Ziraat GMYO
|2,33
|-0,43
|Zorlu Enerji
|1,67
|-2,91
|-33,97
(Son)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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