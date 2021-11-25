Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 234.180,00 15,18 İş Bankası (B) 34.155,10 10,00 -15,67 İş Bankası (C) 6,93 -2,26 2,02 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,48 0,29 -9,84 İş Girişim 8,66 2,24 -54,30 İş GMYO 2,44 2,52 -3,94 İş Y. Men. Değ. 20,06 -0,89 20,86 İş Yat. Ort. 2,90 -0,68 -13,77 İşbir Holding 44,16 5,14 -17,73 İşbir Sentetik Dokuma 10,85 -1,63 Işık Plastik 5,51 0,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,37 -0,72 -38,57 İz Hayvancılık Tarım 20,00 -1,77 11,11 İzmir Demir Çelik 2,45 0,41 -25,97 İzmir Fırça 6,83 1,49 22,84 Jantsa Jant Sanayi 67,25 5,91 62,25 Kafein Yazılım 21,52 3,56 0,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,18 1,27 Kaplamin 27,56 9,98 -18,46 Kardemir (A) 7,89 -1,38 32,61 Kardemir (B) 7,88 -1,01 49,53 Kardemir (D) 8,88 1,14 53,63 Karel Elektronik 10,07 -1,27 49,76 Karsan Otomotiv 4,14 1,22 27,38 Karsu Tekstil 8,26 -0,48 -3,39 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,90 2,06 Kartonsan 60,20 -0,25 -36,41 Katmerciler Ekipman 1,52 -2,56 -12,25 Kent Gıda 184,80 -9,99 -48,03 Kerevitaş Gıda 4,94 -1,00 -24,92 Kervan Gıda 13,07 -0,46 27,69 Kervansaray Yat. Holding 0,71 5,97 -43,65 Kiler GMYO 2,27 2,71 -9,56 Kızılbük GYO 30,40 -9,95 Klimasan Klima 9,72 0,31 15,20 Koç Holding 29,58 1,72 44,63 Konfrut Gıda 4,16 -1,42 -1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,65 0,28 199,36 Konya Çimento 1.031,50 1,74 -8,72 Koray GMYO 6,88 -1,85 54,61 Kordsa Teknik Tekstil 33,02 0,55 112,35 Koza Altın 121,10 -1,14 25,23 Koza Madencilik 18,88 -0,26 21,89 Körfez GMYO 5,81 -0,68 0,17 Kristal Kola 1,46 2,10 -52,21 Kron Telekomünikasyon 36,80 -0,54 -0,11 Kuştur Kuşadası Turizm 228,80 4,00 45,45 Kuyas Yatırım 3,05 -3,79 32,61 Kütahya Porselen 108,50 3,33 115,06 Kütahya Şeker Fabrikası 28,30 0,78 Lider Faktoring 3,58 3,77 4,99 Link Bilgisayar 28,06 1,81 -11,19 Logo Yazılım 45,62 4,35 46,50 Lokman Hekim Sağlık 11,85 -0,75 68,52 Lüks Kadife 56,85 9,96 97,98 Makina Takım 3,23 -0,62 -5,28 Manas Enerji Yönetimi 16,08 1,52 Margün Enerji 9,14 4,46 Marka Yatırım Holding 3,90 0,78 -39,35 Marmaris Altınyunus 186,70 1,36 68,05 Marshall 235,00 0,56 -23,38 Martı GMYO 0,95 2,15 -62,80 Martı Otel 1,81 0,00 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 22,82 -0,87 Mavi Giyim 71,25 -2,33 38,06 Mazhar Zorlu Holding 31,26 0,45 -0,70 Meditera Tıbbi Malzeme 39,92 4,83 Mega Polietilen 5,08 -1,36 -33,68 Menderes Tekstil 2,21 2,79 -28,48 Mercan Kimya 9,94 -1,09 Merit Turizm 26,06 1,16 151,56 Merko Gıda 5,12 1,39 -40,74 Metemtur Yatırım 3,00 9,89 -62,90 Metro Holding 1,28 -1,54 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 -0,71 -2,77 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 1,73 -24,46 Mia Teknoloji 23,12 9,99 Migros Ticaret 43,40 -0,60 1,40 Milpa 3,97 1,02 -13,70 Mistral GMYO 4,53 -1,52 -3,12 MLP Sağlık 31,00 -0,96 56,01 MMC San. ve Tic. Yat. 5,29 -1,12 15,00 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,67 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,79 -0,73 -42,70 Mondi Tire Kutsan 8,91 0,68 17,24 Nasmed Egepol 7,91 -3,06 Naturel Enerji 37,20 2,99 4,76 Naturelgaz 7,55 1,21 Net Holding 5,49 -0,36 60,06 Netaş Telekom. 19,29 -2,48 -31,30 Niğbaş Niğde Beton 7,16 -2,19 -86,23 Nuh Çimento 42,94 -1,24 -10,59 Nurol GMYO 10,17 2,73 39,51 Odaş Elektrik 1,62 1,89 -44,59 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,05 9,93 Orge Enerji Elektrik 6,57 -1,05 42,44 Orma Orman Mahsulleri 25,50 -1,85 73,23 Osmanlı Menkul 26,10 -0,23 -15,11 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 1,15 -24,58 Otokar 416,80 4,72 36,98 Oyak Çimento 7,42 -0,93 -15,49 Oyak Yat. Ort. 7,04 0,00 2,00 Oyak Yatırım Menkul 29,42 -0,94 Oylum Sınai Yatırımlar 8,62 3,36 83,01 Özak GMYO 6,22 3,49 21,96 Özbal Çelik Boru 19,21 -2,49 193,28 Özderici GMYO 1,68 0,00 -24,32 Özerden Plastik 7,80 -1,52 -13,33 Pamel Elektrik 60,90 1,42 185,65 Panora GMYO 7,54 -1,69 28,43 Papilon Savunma 14,25 -1,38 -37,33 Park Elek.Madencilik 5,83 -1,02 8,57 Parsan 36,00 4,23 48,15 Pegasus 97,90 -6,67 31,23 Peker GMYO 1,06 1,92 -54,69 Penguen Gıda 4,24 2,91 -16,04 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 274,40 9,98 Pera GMYO 1,38 0,00 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 23,98 2,83 30,83 Petkim 7,67 -3,40 54,02 Petrokent Turizm 3.750,00 4,17 313,72 Pınar Et ve Un 19,97 -1,24 -8,74 Pınar Su 3,71 -1,59 -8,71 Pınar Süt 18,09 -1,15 -19,78 Plastikkart 18,10 -0,28 27,07 Polisan Holding 3,04 -0,33 -20,93 Politeknik Metal 360,90 3,74 -11,05 Prizma Press Matbaacılık 3,76 -0,53 -31,39 QNB Finans Fin. Kir. 63,40 -0,16 -49,40 QNB Finansbank 35,02 0,06 -50,22 QUA Granite Hayal Yapı 11,79 -1,50 Ral Yatırım Holding 16,21 9,97 265,09 Ray Sigorta 12,46 9,97 -19,35 Reysaş GMYO 3,50 1,16 7,96 Reysaş Lojistik 5,23 1,95 1,08 Rhea Girişim 2,02 1,00 -45,70 Rodrigo Tekstil 13,28 -0,15 -3,14 Royal Halı 2,98 1,71 -13,37 RTA Laboratuvarları 20,84 4,88 -31,18 Sabancı Holding 13,55 0,74 22,89 Safkar Ege Soğutmacılık 7,95 9,96 -26,93 Sanel Mühendislik 4,93 1,44 44,15 Sanifoam Sünger 36,04 9,95 165,00 Sanko Pazarlama 9,99 1,11 7,79 Saray Matbaacılık 4,14 -1,19 -52,79 Sarkuysan 17,79 -1,66 104,54 Sasa Polyester 39,14 1,82 161,20 Say Yenilenebilir Enerji 26,64 9,99 213,04 Sekuro Plastik 18,81 2,73 34,74 Selçuk Ecza Deposu 10,70 2,10 -20,34 Selçuk Gıda 4,63 1,31 -7,03 Selva Gıda Sanayi 8,67 -4,62 Senkron Güvenlik 28,00 8,78 6,63 Serve Film Prodüksiyon 13,20 2,33 -17,50 Servet GMYO 90,25 -4,24 15,11 Seyitler Kimya 16,55 0,42 22,93 Silverline Endüstri 5,58 4,10 -35,12 Sinpaş GMYO 4,16 -1,42 -0,48 Smartiks Yazılım 5,12 -0,19 -42,21 Sodaş Sodyum Sanayii 23,98 4,26 -8,95 Söktaş 2,92 3,55 -10,17 Sönmez Filament 27,94 0,79 -47,47 Sönmez Pamuklu 8,19 -0,12 -44,50 Sumaş Suni Tahta 87,50 1,69 71,53 Şeker Fin. Kir. 4,93 1,23 -22,97 Şekerbank 1,16 1,75 -23,18 Şişe Cam 11,92 -0,58 66,49 Şok Marketler Ticaret 14,40 -1,37 15,38 T. Halk Bankası 5,25 6,28 -5,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 7,53 -32,39 T.S.K.B. 1,50 -1,32 -14,11 T.Tuborg 18,95 -2,32 6,88 Taç Tarım Ürünleri 24,86 -0,08 136,09 Tat Gıda 11,48 -1,29 -0,70 TAV Havalimanları 29,50 -3,28 38,50 Tek-Art Turizm 1,39 3,73 -31,19 Tekfen Holding 18,46 -0,75 12,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,66 1,37 -23,09 Temapol Polimer Plastik 15,54 -0,38 35,13 Tetamat Gıda Yatırımları 248,10 8,77 14,70 TGS Dış Ticaret 16,16 -3,18 27,14 Tofaş Oto. Fab. 79,45 5,93 157,03 Torunlar GMYO 3,92 -1,75 0,51 Trabzon Liman 34,50 -0,86 7,41 Trabzonspor Sportif 8,04 -2,19 229,51 Trend GMYO 6,42 0,78 -48,93 TSKB GMYO 2,58 -1,53 -46,54 Tuğçelik 17,60 10,00 117,82 Tukaş 7,82 -0,26 -19,30 Turcas Petrol 4,03 -1,47 -16,91 Tureks Turizm Taşımacılık 15,30 0,66 Turkcell 19,06 3,31 27,78 Tümosan Motor ve Traktör 17,90 1,19 27,22 Tüpraş 157,00 -1,81 45,37 Türk Hava Yolları 18,78 -1,00 45,47 Türk İlaç Serum 11,88 10,00 Türk Prysmian Kablo 71,95 9,93 496,48 Türk Telekom 9,42 2,61 19,25 Türk Traktör 197,20 1,91 15,75 Türker Proje Gayrimenkul 132,80 0,30 17,63 Türkiye Sigorta 5,21 2,56 -15,67 Ufuk Yatırım 18,90 -0,53 41,04 Ulaşlar Turizm Yat. 3,62 0,84 -14,62 Ulusal Faktoring 2,25 0,90 Ulusoy Elektrik 56,00 0,63 9,06 Ulusoy Un Sanayi 6,59 -2,37 29,51 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,71 0,59 -26,92 Utopya Turizm 16,81 -1,12 -56,68 Uzertaş Boya 33,88 10,00 -40,14 Ülker Bisküvi 20,20 -0,39 -9,49 Ünlü Yatırım Holding 5,72 -0,87 Vakıf Fin. Kir. 5,50 0,55 61,38 Vakıf GMYO 1,78 1,14 -25,80 Vakıf Yat. Ort. 5,86 1,56 -20,38 Vakıflar Bankası 4,02 1,01 -14,65 Vakko Tekstil 10,30 -1,44 64,37 Vanet Gıda 6,25 1,30 -19,15 VBT Yazılım 20,82 1,96 Verusa Holding 52,10 1,96 15,57 Verusaturk Girisim 25,20 -3,15 93,13 Vestel 30,12 -1,89 67,87 Vestel Beyaz Eşya 7,30 -1,22 64,47 Viking Kağıt 6,46 -1,37 -28,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,33 -4,03 11,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,60 2,35 -18,21 Yataş 12,96 -0,31 -8,41 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 2,30 -29,09 Yeni Gimat GMYO 16,94 0,89 46,13 Yeo Teknoloji 55,55 10,00 Yeşil GMYO 0,87 -1,14 -36,96 Yeşil Yapı 1,04 0,00 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,98 0,51 -53,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.200,00 -3,51 -28,21 Yonga Mobilya 20,72 9,92 -30,44 Yükselen Çelik 5,54 -1,42 6,63 Yünsa 12,75 -1,09 -8,22 Ziraat GMYO 2,34 -1,27 Zorlu Enerji 1,72 1,18 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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