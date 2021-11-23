Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: İskenderun Demir Çelik18,947,13109,60İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.666,701,88-24,28İş Bankası (C)6,93-2,532,02İş Bankası (Kur.)385.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|İskenderun Demir Çelik
|18,94
|7,13
|109,60
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.666,70
|1,88
|-24,28
|İş Bankası (C)
|6,93
|-2,53
|2,02
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,32
|-2,35
|-13,99
|İş Girişim
|8,23
|-1,67
|-56,57
|İş GMYO
|2,37
|-2,07
|-6,69
|İş Y. Men. Değ.
|19,14
|-0,83
|15,32
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-1,03
|-14,36
|İşbir Holding
|39,10
|-6,90
|-27,16
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,90
|0,18
|Işık Plastik
|5,40
|-3,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|-20,18
|İttifak Holding
|1,39
|-4,79
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,06
|-2,81
|11,44
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|-0,41
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,87
|-0,72
|23,56
|Jantsa Jant Sanayi
|60,70
|-1,78
|46,45
|Kafein Yazılım
|19,59
|-2,05
|-8,20
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,23
|-1,08
|Kaplamin
|24,90
|-5,18
|-26,33
|Kardemir (A)
|7,99
|4,04
|34,29
|Kardemir (B)
|7,96
|4,05
|51,04
|Kardemir (D)
|8,71
|4,69
|50,69
|Karel Elektronik
|9,75
|0,52
|45,00
|Karsan Otomotiv
|4,15
|-0,48
|27,69
|Karsu Tekstil
|8,02
|-1,84
|-6,20
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,72
|0,08
|Kartonsan
|54,90
|1,29
|-42,01
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|0,00
|-15,72
|Kent Gıda
|189,90
|9,96
|-46,60
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|2,73
|-25,53
|Kervan Gıda
|12,91
|0,55
|26,13
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-4,69
|-51,59
|Kiler GMYO
|2,19
|-3,52
|-12,75
|Kızılbük GYO
|37,50
|3,48
|Klimasan Klima
|9,45
|-3,47
|12,00
|Koç Holding
|28,04
|0,57
|37,10
|Konfrut Gıda
|4,13
|-0,48
|-2,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,00
|-2,64
|196,61
|Konya Çimento
|924,60
|-2,45
|-18,18
|Koray GMYO
|6,95
|-4,40
|56,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|33,56
|7,98
|115,82
|Koza Altın
|122,90
|3,19
|27,09
|Koza Madencilik
|19,31
|4,38
|24,66
|Körfez GMYO
|5,81
|-2,19
|0,17
|Kristal Kola
|1,31
|-2,96
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,64
|-1,53
|-5,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|231,00
|10,00
|46,85
|Kuyas Yatırım
|3,01
|-3,53
|30,87
|Kütahya Porselen
|95,50
|6,70
|89,30
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,24
|-3,81
|Lider Faktoring
|3,52
|-1,40
|3,23
|Link Bilgisayar
|26,80
|-2,90
|-15,18
|Logo Yazılım
|43,66
|-0,95
|40,21
|Lokman Hekim Sağlık
|11,96
|-0,17
|70,09
|Lüks Kadife
|49,28
|-2,90
|71,62
|Makina Takım
|3,21
|-3,02
|-5,87
|Manas Enerji Yönetimi
|15,28
|-2,11
|Margün Enerji
|8,61
|-1,94
|Marka Yatırım Holding
|3,89
|-2,26
|-39,50
|Marmaris Altınyunus
|177,00
|-1,88
|59,32
|Marshall
|229,70
|-2,17
|-25,11
|Martı GMYO
|0,92
|-3,16
|-63,97
|Martı Otel
|1,78
|-1,66
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,76
|-1,81
|Mavi Giyim
|74,80
|-3,36
|44,94
|Mazhar Zorlu Holding
|31,20
|-3,76
|-0,89
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,54
|3,71
|Mega Polietilen
|4,95
|-3,51
|-35,38
|Menderes Tekstil
|2,11
|-3,21
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,01
|-9,98
|Merit Turizm
|26,22
|-5,48
|153,10
|Merko Gıda
|4,86
|-5,45
|-43,75
|Metemtur Yatırım
|2,77
|-1,77
|-65,74
|Metro Holding
|1,28
|-3,03
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,85
|1,42
|-1,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|-2,84
|-26,61
|Mia Teknoloji
|19,11
|9,95
|Migros Ticaret
|42,00
|-1,08
|-1,87
|Milpa
|3,87
|-3,25
|-15,87
|Mistral GMYO
|4,61
|1,32
|-1,41
|MLP Sağlık
|31,72
|6,09
|59,64
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,45
|0,55
|18,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,80
|-1,88
|-42,62
|Mondi Tire Kutsan
|8,75
|-3,42
|15,13
|Nasmed Egepol
|7,91
|5,47
|Naturel Enerji
|35,40
|-2,10
|-0,30
|Naturelgaz
|7,28
|-1,89
|Net Holding
|5,23
|0,58
|52,48
|Netaş Telekom.
|18,75
|2,68
|-33,23
|Niğbaş Niğde Beton
|7,43
|0,00
|-85,71
|Nuh Çimento
|41,92
|-0,99
|-12,72
|Nurol GMYO
|10,05
|-1,66
|37,86
|Odaş Elektrik
|1,59
|-3,05
|-45,61
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,58
|0,22
|Orge Enerji Elektrik
|6,48
|-0,31
|40,49
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|4,08
|76,63
|Osmanlı Menkul
|25,34
|-0,94
|-17,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|-2,86
|-27,15
|Otokar
|395,90
|1,41
|30,11
|Oyak Çimento
|7,35
|-0,27
|-16,29
|Oyak Yat. Ort.
|6,99
|-1,27
|1,27
|Oyak Yatırım Menkul
|28,98
|-1,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,29
|-4,38
|76,01
|Özak GMYO
|6,02
|4,33
|18,04
|Özbal Çelik Boru
|19,15
|2,30
|192,37
|Özderici GMYO
|1,66
|-4,05
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,66
|-6,13
|-14,89
|Pamel Elektrik
|60,80
|-0,90
|185,18
|Panora GMYO
|7,36
|0,82
|25,37
|Papilon Savunma
|14,18
|-2,14
|-37,64
|Park Elek.Madencilik
|5,60
|-1,06
|4,28
|Parsan
|34,64
|0,99
|42,55
|Pegasus
|95,40
|1,49
|27,88
|Peker GMYO
|1,04
|-0,95
|-55,54
|Penguen Gıda
|4,09
|-3,08
|-19,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|226,90
|9,99
|Pera GMYO
|1,36
|-2,16
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|23,10
|-0,43
|26,03
|Petkim
|7,93
|2,45
|59,24
|Petrokent Turizm
|3.620,00
|-0,69
|299,38
|Pınar Et ve Un
|20,38
|0,89
|-6,87
|Pınar Su
|3,69
|-0,27
|-9,21
|Pınar Süt
|18,11
|-0,49
|-19,69
|Plastikkart
|17,80
|-1,00
|24,96
|Polisan Holding
|2,97
|-1,66
|-22,75
|Politeknik Metal
|326,40
|-1,48
|-19,55
|Prizma Press Matbaacılık
|3,79
|-1,56
|-30,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,15
|0,00
|-49,60
|QNB Finansbank
|34,98
|-0,06
|-50,28
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,62
|-1,36
|Ral Yatırım Holding
|13,40
|9,93
|201,80
|Ray Sigorta
|10,30
|-0,87
|-33,33
|Reysaş GMYO
|3,38
|-1,74
|4,26
|Reysaş Lojistik
|4,95
|-3,51
|-4,33
|Rhea Girişim
|2,03
|-3,33
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|13,00
|-2,91
|-5,18
|Royal Halı
|2,94
|-1,01
|-14,53
|RTA Laboratuvarları
|19,83
|-1,73
|-34,51
|Sabancı Holding
|13,48
|-2,39
|22,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,03
|-3,30
|-35,39
|Sanel Mühendislik
|4,77
|-1,45
|39,47
|Sanifoam Sünger
|34,00
|6,38
|150,00
|Sanko Pazarlama
|9,69
|-2,52
|4,56
|Saray Matbaacılık
|3,90
|-2,74
|-55,53
|Sarkuysan
|17,19
|1,42
|97,64
|Sasa Polyester
|34,96
|1,33
|133,31
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,02
|-3,67
|158,75
|Sekuro Plastik
|17,80
|-2,84
|27,51
|Selçuk Ecza Deposu
|10,36
|1,27
|-22,87
|Selçuk Gıda
|4,80
|3,45
|-3,61
|Selva Gıda Sanayi
|9,26
|2,89
|Senkron Güvenlik
|23,40
|-4,88
|-10,89
|Serve Film Prodüksiyon
|12,99
|-3,20
|-18,81
|Servet GMYO
|86,30
|3,60
|10,08
|Seyitler Kimya
|16,19
|-0,18
|20,25
|Silverline Endüstri
|5,23
|-1,51
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|4,12
|-2,37
|-1,44
|Smartiks Yazılım
|5,09
|-0,97
|-42,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,20
|-3,09
|-11,91
|Söktaş
|2,78
|-3,47
|-14,48
|Sönmez Filament
|27,14
|-4,10
|-48,97
|Sönmez Pamuklu
|8,24
|-2,94
|-44,16
|Sumaş Suni Tahta
|86,05
|-9,85
|68,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|-2,28
|-26,25
|Şekerbank
|1,11
|-2,63
|-26,49
|Şişe Cam
|11,95
|6,60
|66,91
|Şok Marketler Ticaret
|13,85
|-2,12
|10,98
|T. Halk Bankası
|4,68
|-1,47
|-15,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,14
|-4,20
|-38,38
|T.S.K.B.
|1,49
|-3,25
|-14,69
|T.Tuborg
|19,90
|9,52
|12,23
|Taç Tarım Ürünleri
|24,66
|-6,94
|134,19
|Tat Gıda
|11,72
|0,60
|1,37
|TAV Havalimanları
|29,06
|3,34
|36,43
|Tek-Art Turizm
|1,30
|-0,76
|-35,64
|Tekfen Holding
|18,27
|3,22
|11,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|-2,11
|-25,17
|Temapol Polimer Plastik
|15,10
|4,21
|31,30
|Tetamat Gıda Yatırımları
|253,40
|9,98
|17,15
|TGS Dış Ticaret
|16,65
|-4,03
|31,00
|Tofaş Oto. Fab.
|75,15
|8,29
|143,12
|Torunlar GMYO
|3,89
|-3,71
|-0,26
|Trabzon Liman
|33,40
|-0,30
|3,99
|Trabzonspor Sportif
|8,86
|-3,06
|263,11
|Trend GMYO
|6,48
|-1,22
|-48,45
|TSKB GMYO
|2,61
|-2,97
|-45,92
|Tuğçelik
|14,55
|3,34
|80,07
|Tukaş
|7,89
|-2,11
|-18,58
|Turcas Petrol
|4,06
|-1,93
|-16,29
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,40
|-2,22
|Turkcell
|17,82
|-0,06
|19,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,99
|-1,74
|20,75
|Tüpraş
|168,90
|6,83
|56,39
|Türk Hava Yolları
|18,72
|6,18
|45,00
|Türk İlaç Serum
|9,84
|-2,48
|Türk Prysmian Kablo
|59,50
|9,98
|393,27
|Türk Telekom
|8,83
|-1,56
|11,78
|Türk Traktör
|195,00
|3,01
|14,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,00
|-1,05
|16,92
|Türkiye Sigorta
|5,10
|-1,73
|-17,45
|Ufuk Yatırım
|18,62
|-2,51
|38,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,59
|-2,71
|-15,33
|Ulusal Faktoring
|2,20
|-3,93
|Ulusoy Elektrik
|54,75
|0,46
|6,62
|Ulusoy Un Sanayi
|6,80
|7,26
|33,63
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,66
|-1,78
|-29,06
|Utopya Turizm
|17,35
|-0,29
|-55,28
|Uzertaş Boya
|28,00
|2,56
|-50,53
|Ülker Bisküvi
|19,62
|-0,30
|-12,09
|Ünlü Yatırım Holding
|5,66
|-3,08
|Vakıf Fin. Kir.
|5,43
|-3,72
|59,33
|Vakıf GMYO
|1,69
|-2,87
|-29,55
|Vakıf Yat. Ort.
|5,74
|-1,54
|-22,01
|Vakıflar Bankası
|3,84
|-2,54
|-18,47
|Vakko Tekstil
|10,33
|-5,32
|64,85
|Vanet Gıda
|6,16
|-4,94
|-20,31
|VBT Yazılım
|20,54
|-2,10
|Verusa Holding
|49,60
|-1,98
|10,03
|Verusaturk Girisim
|26,72
|-4,57
|104,78
|Vestel
|30,54
|3,81
|70,21
|Vestel Beyaz Eşya
|7,44
|4,79
|67,62
|Viking Kağıt
|6,45
|-4,30
|-28,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,44
|-2,82
|14,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,74
|-3,69
|-20,59
|Yataş
|13,00
|-0,84
|-8,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,01
|-3,22
|-31,59
|Yeni Gimat GMYO
|16,59
|1,16
|43,11
|Yeo Teknoloji
|49,02
|-3,03
|Yeşil GMYO
|0,87
|-1,14
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,03
|-3,74
|-44,02
|Yeşil Yatırım Holding
|1,96
|-3,45
|-54,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.111,00
|10,00
|-22,37
|Yonga Mobilya
|18,54
|-2,93
|-37,76
|Yükselen Çelik
|5,45
|-0,55
|4,90
|Yünsa
|12,66
|-2,01
|-8,86
|Ziraat GMYO
|2,31
|-0,86
|Zorlu Enerji
|1,69
|-1,17
|-33,18
(Son)
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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