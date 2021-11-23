İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

İskenderun Demir Çelik 18,94 7,13 109,60 İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.666,70 1,88 -24,28 İş Bankası (C) 6,93 -2,53 2,02 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,32 -2,35 -13,99 İş Girişim 8,23 -1,67 -56,57 İş GMYO 2,37 -2,07 -6,69 İş Y. Men. Değ. 19,14 -0,83 15,32 İş Yat. Ort. 2,88 -1,03 -14,36 İşbir Holding 39,10 -6,90 -27,16 İşbir Sentetik Dokuma 10,90 0,18 Işık Plastik 5,40 -3,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 -20,18 İttifak Holding 1,39 -4,79 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 20,06 -2,81 11,44 İzmir Demir Çelik 2,41 -0,41 -27,18 İzmir Fırça 6,87 -0,72 23,56 Jantsa Jant Sanayi 60,70 -1,78 46,45 Kafein Yazılım 19,59 -2,05 -8,20 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,23 -1,08 Kaplamin 24,90 -5,18 -26,33 Kardemir (A) 7,99 4,04 34,29 Kardemir (B) 7,96 4,05 51,04 Kardemir (D) 8,71 4,69 50,69 Karel Elektronik 9,75 0,52 45,00 Karsan Otomotiv 4,15 -0,48 27,69 Karsu Tekstil 8,02 -1,84 -6,20 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,72 0,08 Kartonsan 54,90 1,29 -42,01 Katmerciler Ekipman 1,46 0,00 -15,72 Kent Gıda 189,90 9,96 -46,60 Kerevitaş Gıda 4,90 2,73 -25,53 Kervan Gıda 12,91 0,55 26,13 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -4,69 -51,59 Kiler GMYO 2,19 -3,52 -12,75 Kızılbük GYO 37,50 3,48 Klimasan Klima 9,45 -3,47 12,00 Koç Holding 28,04 0,57 37,10 Konfrut Gıda 4,13 -0,48 -2,25 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,00 -2,64 196,61 Konya Çimento 924,60 -2,45 -18,18 Koray GMYO 6,95 -4,40 56,18 Kordsa Teknik Tekstil 33,56 7,98 115,82 Koza Altın 122,90 3,19 27,09 Koza Madencilik 19,31 4,38 24,66 Körfez GMYO 5,81 -2,19 0,17 Kristal Kola 1,31 -2,96 -57,12 Kron Telekomünikasyon 34,64 -1,53 -5,97 Kuştur Kuşadası Turizm 231,00 10,00 46,85 Kuyas Yatırım 3,01 -3,53 30,87 Kütahya Porselen 95,50 6,70 89,30 Kütahya Şeker Fabrikası 27,24 -3,81 Lider Faktoring 3,52 -1,40 3,23 Link Bilgisayar 26,80 -2,90 -15,18 Logo Yazılım 43,66 -0,95 40,21 Lokman Hekim Sağlık 11,96 -0,17 70,09 Lüks Kadife 49,28 -2,90 71,62 Makina Takım 3,21 -3,02 -5,87 Manas Enerji Yönetimi 15,28 -2,11 Margün Enerji 8,61 -1,94 Marka Yatırım Holding 3,89 -2,26 -39,50 Marmaris Altınyunus 177,00 -1,88 59,32 Marshall 229,70 -2,17 -25,11 Martı GMYO 0,92 -3,16 -63,97 Martı Otel 1,78 -1,66 -16,43 Matriks Bilgi Dağıtım 22,76 -1,81 Mavi Giyim 74,80 -3,36 44,94 Mazhar Zorlu Holding 31,20 -3,76 -0,89 Meditera Tıbbi Malzeme 38,54 3,71 Mega Polietilen 4,95 -3,51 -35,38 Menderes Tekstil 2,11 -3,21 -31,72 Mercan Kimya 10,01 -9,98 Merit Turizm 26,22 -5,48 153,10 Merko Gıda 4,86 -5,45 -43,75 Metemtur Yatırım 2,77 -1,77 -65,74 Metro Holding 1,28 -3,03 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,85 1,42 -1,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -2,84 -26,61 Mia Teknoloji 19,11 9,95 Migros Ticaret 42,00 -1,08 -1,87 Milpa 3,87 -3,25 -15,87 Mistral GMYO 4,61 1,32 -1,41 MLP Sağlık 31,72 6,09 59,64 MMC San. ve Tic. Yat. 5,45 0,55 18,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,80 -1,88 -42,62 Mondi Tire Kutsan 8,75 -3,42 15,13 Nasmed Egepol 7,91 5,47 Naturel Enerji 35,40 -2,10 -0,30 Naturelgaz 7,28 -1,89 Net Holding 5,23 0,58 52,48 Netaş Telekom. 18,75 2,68 -33,23 Niğbaş Niğde Beton 7,43 0,00 -85,71 Nuh Çimento 41,92 -0,99 -12,72 Nurol GMYO 10,05 -1,66 37,86 Odaş Elektrik 1,59 -3,05 -45,61 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,58 0,22 Orge Enerji Elektrik 6,48 -0,31 40,49 Orma Orman Mahsulleri 26,00 4,08 76,63 Osmanlı Menkul 25,34 -0,94 -17,58 Ostim Endüstriyel Yat 1,70 -2,86 -27,15 Otokar 395,90 1,41 30,11 Oyak Çimento 7,35 -0,27 -16,29 Oyak Yat. Ort. 6,99 -1,27 1,27 Oyak Yatırım Menkul 28,98 -1,96 Oylum Sınai Yatırımlar 8,29 -4,38 76,01 Özak GMYO 6,02 4,33 18,04 Özbal Çelik Boru 19,15 2,30 192,37 Özderici GMYO 1,66 -4,05 -25,23 Özerden Plastik 7,66 -6,13 -14,89 Pamel Elektrik 60,80 -0,90 185,18 Panora GMYO 7,36 0,82 25,37 Papilon Savunma 14,18 -2,14 -37,64 Park Elek.Madencilik 5,60 -1,06 4,28 Parsan 34,64 0,99 42,55 Pegasus 95,40 1,49 27,88 Peker GMYO 1,04 -0,95 -55,54 Penguen Gıda 4,09 -3,08 -19,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 226,90 9,99 Pera GMYO 1,36 -2,16 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 23,10 -0,43 26,03 Petkim 7,93 2,45 59,24 Petrokent Turizm 3.620,00 -0,69 299,38 Pınar Et ve Un 20,38 0,89 -6,87 Pınar Su 3,69 -0,27 -9,21 Pınar Süt 18,11 -0,49 -19,69 Plastikkart 17,80 -1,00 24,96 Polisan Holding 2,97 -1,66 -22,75 Politeknik Metal 326,40 -1,48 -19,55 Prizma Press Matbaacılık 3,79 -1,56 -30,84 QNB Finans Fin. Kir. 63,15 0,00 -49,60 QNB Finansbank 34,98 -0,06 -50,28 QUA Granite Hayal Yapı 11,62 -1,36 Ral Yatırım Holding 13,40 9,93 201,80 Ray Sigorta 10,30 -0,87 -33,33 Reysaş GMYO 3,38 -1,74 4,26 Reysaş Lojistik 4,95 -3,51 -4,33 Rhea Girişim 2,03 -3,33 -45,43 Rodrigo Tekstil 13,00 -2,91 -5,18 Royal Halı 2,94 -1,01 -14,53 RTA Laboratuvarları 19,83 -1,73 -34,51 Sabancı Holding 13,48 -2,39 22,26 Safkar Ege Soğutmacılık 7,03 -3,30 -35,39 Sanel Mühendislik 4,77 -1,45 39,47 Sanifoam Sünger 34,00 6,38 150,00 Sanko Pazarlama 9,69 -2,52 4,56 Saray Matbaacılık 3,90 -2,74 -55,53 Sarkuysan 17,19 1,42 97,64 Sasa Polyester 34,96 1,33 133,31 Say Yenilenebilir Enerji 22,02 -3,67 158,75 Sekuro Plastik 17,80 -2,84 27,51 Selçuk Ecza Deposu 10,36 1,27 -22,87 Selçuk Gıda 4,80 3,45 -3,61 Selva Gıda Sanayi 9,26 2,89 Senkron Güvenlik 23,40 -4,88 -10,89 Serve Film Prodüksiyon 12,99 -3,20 -18,81 Servet GMYO 86,30 3,60 10,08 Seyitler Kimya 16,19 -0,18 20,25 Silverline Endüstri 5,23 -1,51 -39,19 Sinpaş GMYO 4,12 -2,37 -1,44 Smartiks Yazılım 5,09 -0,97 -42,55 Sodaş Sodyum Sanayii 23,20 -3,09 -11,91 Söktaş 2,78 -3,47 -14,48 Sönmez Filament 27,14 -4,10 -48,97 Sönmez Pamuklu 8,24 -2,94 -44,16 Sumaş Suni Tahta 86,05 -9,85 68,69 Şeker Fin. Kir. 4,72 -2,28 -26,25 Şekerbank 1,11 -2,63 -26,49 Şişe Cam 11,95 6,60 66,91 Şok Marketler Ticaret 13,85 -2,12 10,98 T. Halk Bankası 4,68 -1,47 -15,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,14 -4,20 -38,38 T.S.K.B. 1,49 -3,25 -14,69 T.Tuborg 19,90 9,52 12,23 Taç Tarım Ürünleri 24,66 -6,94 134,19 Tat Gıda 11,72 0,60 1,37 TAV Havalimanları 29,06 3,34 36,43 Tek-Art Turizm 1,30 -0,76 -35,64 Tekfen Holding 18,27 3,22 11,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 -2,11 -25,17 Temapol Polimer Plastik 15,10 4,21 31,30 Tetamat Gıda Yatırımları 253,40 9,98 17,15 TGS Dış Ticaret 16,65 -4,03 31,00 Tofaş Oto. Fab. 75,15 8,29 143,12 Torunlar GMYO 3,89 -3,71 -0,26 Trabzon Liman 33,40 -0,30 3,99 Trabzonspor Sportif 8,86 -3,06 263,11 Trend GMYO 6,48 -1,22 -48,45 TSKB GMYO 2,61 -2,97 -45,92 Tuğçelik 14,55 3,34 80,07 Tukaş 7,89 -2,11 -18,58 Turcas Petrol 4,06 -1,93 -16,29 Tureks Turizm Taşımacılık 15,40 -2,22 Turkcell 17,82 -0,06 19,47 Tümosan Motor ve Traktör 16,99 -1,74 20,75 Tüpraş 168,90 6,83 56,39 Türk Hava Yolları 18,72 6,18 45,00 Türk İlaç Serum 9,84 -2,48 Türk Prysmian Kablo 59,50 9,98 393,27 Türk Telekom 8,83 -1,56 11,78 Türk Traktör 195,00 3,01 14,46 Türker Proje Gayrimenkul 132,00 -1,05 16,92 Türkiye Sigorta 5,10 -1,73 -17,45 Ufuk Yatırım 18,62 -2,51 38,96 Ulaşlar Turizm Yat. 3,59 -2,71 -15,33 Ulusal Faktoring 2,20 -3,93 Ulusoy Elektrik 54,75 0,46 6,62 Ulusoy Un Sanayi 6,80 7,26 33,63 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,66 -1,78 -29,06 Utopya Turizm 17,35 -0,29 -55,28 Uzertaş Boya 28,00 2,56 -50,53 Ülker Bisküvi 19,62 -0,30 -12,09 Ünlü Yatırım Holding 5,66 -3,08 Vakıf Fin. Kir. 5,43 -3,72 59,33 Vakıf GMYO 1,69 -2,87 -29,55 Vakıf Yat. Ort. 5,74 -1,54 -22,01 Vakıflar Bankası 3,84 -2,54 -18,47 Vakko Tekstil 10,33 -5,32 64,85 Vanet Gıda 6,16 -4,94 -20,31 VBT Yazılım 20,54 -2,10 Verusa Holding 49,60 -1,98 10,03 Verusaturk Girisim 26,72 -4,57 104,78 Vestel 30,54 3,81 70,21 Vestel Beyaz Eşya 7,44 4,79 67,62 Viking Kağıt 6,45 -4,30 -28,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,44 -2,82 14,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,74 -3,69 -20,59 Yataş 13,00 -0,84 -8,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,01 -3,22 -31,59 Yeni Gimat GMYO 16,59 1,16 43,11 Yeo Teknoloji 49,02 -3,03 Yeşil GMYO 0,87 -1,14 -36,96 Yeşil Yapı 1,03 -3,74 -44,02 Yeşil Yatırım Holding 1,96 -3,45 -54,17 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.111,00 10,00 -22,37 Yonga Mobilya 18,54 -2,93 -37,76 Yükselen Çelik 5,45 -0,55 4,90 Yünsa 12,66 -2,01 -8,86 Ziraat GMYO 2,31 -0,86 Zorlu Enerji 1,69 -1,17 -33,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) ??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



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1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak geçti! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırıma geliyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi