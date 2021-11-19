Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.001,700,00-25,92
İş Bankası (C)7,14-0,975,11
İş Bankası (Kur.)385.000,008,151,32
İş Fin.Kir.3,352,76-13,21
İş Girişim8,042,68-57,57
İş GMYO2,40-0,41-5,51
İş Y. Men. Değ.19,101,6015,08
İş Yat. Ort.2,881,77-14,36
İşbir Holding44,24-4,57-17,58
İşbir Sentetik Dokuma11,22-5,24

Işık Plastik5,482,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,494,93-33,18
İz Hayvancılık Tarım20,66-2,0914,78
İzmir Demir Çelik2,301,77-30,50
İzmir Fırça6,544,8117,63
Jantsa Jant Sanayi60,252,3845,36
Kafein Yazılım19,481,99-8,71
Kalekim Kimyevi Maddeler18,203,29

Kaplamin24,661,73-27,04
Kardemir (A)7,364,8423,70
Kardemir (B)7,355,1539,47
Kardemir (D)8,184,3441,52
Karel Elektronik9,483,1640,98
Karsan Otomotiv4,117,0326,46
Karsu Tekstil8,042,81-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji12,67-1,02

Kartonsan52,151,86-44,92
Katmerciler Ekipman1,452,11-16,30
Kent Gıda157,000,77-55,85
Kerevitaş Gıda4,483,94-31,91
Kervan Gıda12,463,4921,73
Kervansaray Yat. Holding0,661,54-47,62
Kiler GMYO2,222,30-11,55
Kızılbük GYO35,905,59

Klimasan Klima9,591,5913,66
Koç Holding27,64-1,4335,14
Konfrut Gıda4,043,59-4,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,550,43198,94
Konya Çimento861,702,71-23,74
Koray GMYO7,11-0,9759,78
Kordsa Teknik Tekstil30,841,6598,33
Koza Altın120,20-0,5824,30
Koza Madencilik18,721,0320,85
Körfez GMYO5,78-0,34-0,34
Kristal Kola1,312,34-57,12
Kron Telekomünikasyon34,620,87-6,03
Kuştur Kuşadası Turizm202,001,0028,42
Kuyas Yatırım2,844,0323,48
Kütahya Porselen86,303,5471,06
Kütahya Şeker Fabrikası28,30-0,56

Lider Faktoring3,369,80-1,47
Link Bilgisayar26,882,44-14,93
Logo Yazılım42,500,7136,48
Lokman Hekim Sağlık11,951,6268,36
Lüks Kadife49,162,4671,20
Makina Takım3,192,24-6,45
Manas Enerji Yönetimi15,30-0,26

Margün Enerji8,691,40

Marka Yatırım Holding3,95-1,74-38,57
Marmaris Altınyunus173,201,4155,90
Marshall230,000,17-25,01
Martı GMYO0,931,09-63,58
Martı Otel1,780,00-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım22,741,61

Mavi Giyim77,450,9150,07
Mazhar Zorlu Holding30,562,69-2,92
Meditera Tıbbi Malzeme34,90-0,23

Mega Polietilen4,942,49-35,51
Menderes Tekstil2,101,94-32,04
Mercan Kimya12,35-9,99

Merit Turizm27,98-0,99170,09
Merko Gıda4,774,38-44,79
Metemtur Yatırım2,77-0,72-65,74
Metro Holding1,290,00-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,760,73-4,50
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-1,13-24,89
Migros Ticaret42,14-0,19-1,54
Milpa3,995,28-13,26
Mistral GMYO4,46-0,22-4,62
MLP Sağlık30,080,0051,38
MMC San. ve Tic. Yat.5,39-1,8217,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,840,59-42,28
Mondi Tire Kutsan8,462,4211,32
Nasmed Egepol6,855,38

Naturel Enerji35,022,94-1,37
Naturelgaz7,310,14

Net Holding5,21-0,7651,90
Netaş Telekom.17,503,12-37,68
Niğbaş Niğde Beton7,205,57-86,15
Nuh Çimento41,642,31-13,30
Nurol GMYO10,20-1,2639,92
Odaş Elektrik1,603,23-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,33-0,30

Orge Enerji Elektrik6,372,4138,10
Orma Orman Mahsulleri24,98-0,1669,70
Osmanlı Menkul24,420,91-20,57
Ostim Endüstriyel Yat1,732,98-25,87
Otokar380,300,3424,98
Oyak Çimento7,283,26-17,08
Oyak Yat. Ort.6,981,161,13
Oyak Yatırım Menkul29,702,41

Oylum Sınai Yatırımlar8,503,6680,47
Özak GMYO5,626,4410,20
Özbal Çelik Boru18,041,69175,42
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik7,600,66-15,56
Pamel Elektrik60,60-0,57184,24
Panora GMYO7,10-3,6620,94
Papilon Savunma14,074,07-38,12
Park Elek.Madencilik5,322,70-0,93
Parsan33,160,9736,46
Pegasus92,70-8,2224,26
Peker GMYO1,040,97-55,54
Penguen Gıda3,962,06-21,58
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım187,609,96

Pera GMYO1,370,74-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,922,6025,05
Petkim7,720,1355,02
Petrokent Turizm3.644,20-0,16302,05
Pınar Et ve Un18,754,69-14,32
Pınar Su3,652,24-10,19
Pınar Süt17,443,32-22,66
Plastikkart18,001,4126,37
Polisan Holding2,933,17-23,79
Politeknik Metal325,60-0,28-19,75
Prizma Press Matbaacılık3,842,40-29,93
QNB Finans Fin. Kir.63,15-0,08-49,60
QNB Finansbank35,26-2,00-49,88
QUA Granite Hayal Yapı11,200,63

Ral Yatırım Holding11,099,91149,77
Ray Sigorta9,921,43-35,79
Reysaş GMYO3,381,504,26
Reysaş Lojistik4,980,61-3,75
Rhea Girişim2,112,43-43,28
Rodrigo Tekstil12,953,02-5,54
Royal Halı2,960,34-13,95
RTA Laboratuvarları20,342,57-32,83
Sabancı Holding13,84-0,6525,52
Safkar Ege Soğutmacılık7,012,34-35,57
Sanel Mühendislik4,870,2142,40
Sanifoam Sünger29,069,99113,68
Sanko Pazarlama9,652,014,12
Saray Matbaacılık3,821,87-56,44
Sarkuysan16,580,0690,63
Sasa Polyester33,46-0,95123,30
Say Yenilenebilir Enerji21,722,36155,23
Sekuro Plastik18,030,3329,15
Selçuk Ecza Deposu10,273,63-23,54
Selçuk Gıda4,229,90-15,26
Selva Gıda Sanayi8,901,37

Senkron Güvenlik24,900,32-5,18
Serve Film Prodüksiyon13,18-0,15-17,63
Servet GMYO75,752,92-3,38
Seyitler Kimya17,840,7932,51
Silverline Endüstri5,202,77-39,53
Sinpaş GMYO4,100,24-1,91
Smartiks Yazılım4,991,22-43,68
Sodaş Sodyum Sanayii22,221,55-15,63
Söktaş2,853,64-12,33
Sönmez Filament28,800,00-45,85
Sönmez Pamuklu8,180,62-44,57
Sumaş Suni Tahta94,003,3084,28
Şeker Fin. Kir.4,720,00-26,25
Şekerbank1,14-0,87-24,50
Şişe Cam11,251,2657,13
Şok Marketler Ticaret14,161,7213,46
T. Halk Bankası4,74-0,42-14,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,86-1,68-36,06
T.S.K.B.1,55-1,90-11,25
T.Tuborg18,030,781,69
Taç Tarım Ürünleri26,001,96146,91
Tat Gıda11,043,37-4,51
TAV Havalimanları27,74-6,6030,23
Tek-Art Turizm1,260,00-37,62
Tekfen Holding17,782,078,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,352,58-26,67
Temapol Polimer Plastik13,774,7119,74
Tetamat Gıda Yatırımları209,509,97-3,14
TGS Dış Ticaret18,753,0247,52
Tofaş Oto. Fab.64,450,78108,50
Torunlar GMYO3,982,312,05
Trabzon Liman33,063,312,93
Trabzonspor Sportif8,583,75251,64
Trend GMYO6,42-0,47-48,93
TSKB GMYO2,60-1,52-46,13
Tuğçelik13,982,9573,02
Tukaş7,463,61-23,01
Turcas Petrol4,023,34-17,11
Tureks Turizm Taşımacılık14,442,19

Turkcell18,020,6120,81
Tümosan Motor ve Traktör17,00-0,5820,82
Tüpraş155,10-1,7143,61
Türk Hava Yolları17,09-5,0632,38
Türk İlaç Serum9,817,10

Türk Prysmian Kablo49,229,96308,04
Türk Telekom9,05-1,5214,57
Türk Traktör183,60-0,437,77
Türker Proje Gayrimenkul130,100,2315,23
Türkiye Sigorta5,113,65-17,29
Ufuk Yatırım19,49-2,3545,45
Ulaşlar Turizm Yat.3,78-3,57-10,85
Ulusal Faktoring2,270,44

Ulusoy Elektrik54,200,375,55
Ulusoy Un Sanayi5,775,1013,39
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,651,85-29,49
Utopya Turizm17,360,12-55,26
Uzertaş Boya26,502,00-53,18
Ülker Bisküvi19,440,00-12,89
Ünlü Yatırım Holding5,572,58

Vakıf Fin. Kir.5,58-0,3663,73
Vakıf GMYO1,692,42-29,55
Vakıf Yat. Ort.5,791,22-21,33
Vakıflar Bankası3,93-0,51-16,56
Vakko Tekstil10,394,3265,80
Vanet Gıda6,182,15-20,05
VBT Yazılım20,260,70

Verusa Holding49,201,289,14
Verusaturk Girisim26,606,31103,86
Vestel29,201,3962,74
Vestel Beyaz Eşya7,041,1558,61
Viking Kağıt6,46-0,77-28,22
Yapı ve Kredi Bank.3,55-1,3918,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,000,49-19,87
Yataş12,89-0,08-8,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,021,34-31,36
Yeni Gimat GMYO16,290,4940,53
Yeo Teknoloji49,900,28

Yeşil GMYO0,861,18-37,68
Yeşil Yapı1,051,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,000,50-53,23
Yibitaş İnşaat Malzeme10.400,007,32-33,33
Yonga Mobilya19,055,83-36,05
Yükselen Çelik5,391,513,75
Yünsa12,453,32-10,38
Ziraat GMYO2,32-1,28

Zorlu Enerji1,691,81-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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