Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.001,70
|0,00
|-25,92
|İş Bankası (C)
|7,14
|-0,97
|5,11
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|8,15
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,35
|2,76
|-13,21
|İş Girişim
|8,04
|2,68
|-57,57
|İş GMYO
|2,40
|-0,41
|-5,51
|İş Y. Men. Değ.
|19,10
|1,60
|15,08
|İş Yat. Ort.
|2,88
|1,77
|-14,36
|İşbir Holding
|44,24
|-4,57
|-17,58
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,22
|-5,24
|Işık Plastik
|5,48
|2,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,49
|4,93
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|20,66
|-2,09
|14,78
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|1,77
|-30,50
|İzmir Fırça
|6,54
|4,81
|17,63
|Jantsa Jant Sanayi
|60,25
|2,38
|45,36
|Kafein Yazılım
|19,48
|1,99
|-8,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,20
|3,29
|Kaplamin
|24,66
|1,73
|-27,04
|Kardemir (A)
|7,36
|4,84
|23,70
|Kardemir (B)
|7,35
|5,15
|39,47
|Kardemir (D)
|8,18
|4,34
|41,52
|Karel Elektronik
|9,48
|3,16
|40,98
|Karsan Otomotiv
|4,11
|7,03
|26,46
|Karsu Tekstil
|8,04
|2,81
|-5,96
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,67
|-1,02
|Kartonsan
|52,15
|1,86
|-44,92
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|2,11
|-16,30
|Kent Gıda
|157,00
|0,77
|-55,85
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|3,94
|-31,91
|Kervan Gıda
|12,46
|3,49
|21,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|1,54
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,22
|2,30
|-11,55
|Kızılbük GYO
|35,90
|5,59
|Klimasan Klima
|9,59
|1,59
|13,66
|Koç Holding
|27,64
|-1,43
|35,14
|Konfrut Gıda
|4,04
|3,59
|-4,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,55
|0,43
|198,94
|Konya Çimento
|861,70
|2,71
|-23,74
|Koray GMYO
|7,11
|-0,97
|59,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,84
|1,65
|98,33
|Koza Altın
|120,20
|-0,58
|24,30
|Koza Madencilik
|18,72
|1,03
|20,85
|Körfez GMYO
|5,78
|-0,34
|-0,34
|Kristal Kola
|1,31
|2,34
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,62
|0,87
|-6,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|1,00
|28,42
|Kuyas Yatırım
|2,84
|4,03
|23,48
|Kütahya Porselen
|86,30
|3,54
|71,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,30
|-0,56
|Lider Faktoring
|3,36
|9,80
|-1,47
|Link Bilgisayar
|26,88
|2,44
|-14,93
|Logo Yazılım
|42,50
|0,71
|36,48
|Lokman Hekim Sağlık
|11,95
|1,62
|68,36
|Lüks Kadife
|49,16
|2,46
|71,20
|Makina Takım
|3,19
|2,24
|-6,45
|Manas Enerji Yönetimi
|15,30
|-0,26
|Margün Enerji
|8,69
|1,40
|Marka Yatırım Holding
|3,95
|-1,74
|-38,57
|Marmaris Altınyunus
|173,20
|1,41
|55,90
|Marshall
|230,00
|0,17
|-25,01
|Martı GMYO
|0,93
|1,09
|-63,58
|Martı Otel
|1,78
|0,00
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,74
|1,61
|Mavi Giyim
|77,45
|0,91
|50,07
|Mazhar Zorlu Holding
|30,56
|2,69
|-2,92
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,90
|-0,23
|Mega Polietilen
|4,94
|2,49
|-35,51
|Menderes Tekstil
|2,10
|1,94
|-32,04
|Mercan Kimya
|12,35
|-9,99
|Merit Turizm
|27,98
|-0,99
|170,09
|Merko Gıda
|4,77
|4,38
|-44,79
|Metemtur Yatırım
|2,77
|-0,72
|-65,74
|Metro Holding
|1,29
|0,00
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|0,73
|-4,50
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-1,13
|-24,89
|Migros Ticaret
|42,14
|-0,19
|-1,54
|Milpa
|3,99
|5,28
|-13,26
|Mistral GMYO
|4,46
|-0,22
|-4,62
|MLP Sağlık
|30,08
|0,00
|51,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,39
|-1,82
|17,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,84
|0,59
|-42,28
|Mondi Tire Kutsan
|8,46
|2,42
|11,32
|Nasmed Egepol
|6,85
|5,38
|Naturel Enerji
|35,02
|2,94
|-1,37
|Naturelgaz
|7,31
|0,14
|Net Holding
|5,21
|-0,76
|51,90
|Netaş Telekom.
|17,50
|3,12
|-37,68
|Niğbaş Niğde Beton
|7,20
|5,57
|-86,15
|Nuh Çimento
|41,64
|2,31
|-13,30
|Nurol GMYO
|10,20
|-1,26
|39,92
|Odaş Elektrik
|1,60
|3,23
|-45,27
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,33
|-0,30
|Orge Enerji Elektrik
|6,37
|2,41
|38,10
|Orma Orman Mahsulleri
|24,98
|-0,16
|69,70
|Osmanlı Menkul
|24,42
|0,91
|-20,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|2,98
|-25,87
|Otokar
|380,30
|0,34
|24,98
|Oyak Çimento
|7,28
|3,26
|-17,08
|Oyak Yat. Ort.
|6,98
|1,16
|1,13
|Oyak Yatırım Menkul
|29,70
|2,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,50
|3,66
|80,47
|Özak GMYO
|5,62
|6,44
|10,20
|Özbal Çelik Boru
|18,04
|1,69
|175,42
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,60
|0,66
|-15,56
|Pamel Elektrik
|60,60
|-0,57
|184,24
|Panora GMYO
|7,10
|-3,66
|20,94
|Papilon Savunma
|14,07
|4,07
|-38,12
|Park Elek.Madencilik
|5,32
|2,70
|-0,93
|Parsan
|33,16
|0,97
|36,46
|Pegasus
|92,70
|-8,22
|24,26
|Peker GMYO
|1,04
|0,97
|-55,54
|Penguen Gıda
|3,96
|2,06
|-21,58
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|187,60
|9,96
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,92
|2,60
|25,05
|Petkim
|7,72
|0,13
|55,02
|Petrokent Turizm
|3.644,20
|-0,16
|302,05
|Pınar Et ve Un
|18,75
|4,69
|-14,32
|Pınar Su
|3,65
|2,24
|-10,19
|Pınar Süt
|17,44
|3,32
|-22,66
|Plastikkart
|18,00
|1,41
|26,37
|Polisan Holding
|2,93
|3,17
|-23,79
|Politeknik Metal
|325,60
|-0,28
|-19,75
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|2,40
|-29,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,15
|-0,08
|-49,60
|QNB Finansbank
|35,26
|-2,00
|-49,88
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,20
|0,63
|Ral Yatırım Holding
|11,09
|9,91
|149,77
|Ray Sigorta
|9,92
|1,43
|-35,79
|Reysaş GMYO
|3,38
|1,50
|4,26
|Reysaş Lojistik
|4,98
|0,61
|-3,75
|Rhea Girişim
|2,11
|2,43
|-43,28
|Rodrigo Tekstil
|12,95
|3,02
|-5,54
|Royal Halı
|2,96
|0,34
|-13,95
|RTA Laboratuvarları
|20,34
|2,57
|-32,83
|Sabancı Holding
|13,84
|-0,65
|25,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,01
|2,34
|-35,57
|Sanel Mühendislik
|4,87
|0,21
|42,40
|Sanifoam Sünger
|29,06
|9,99
|113,68
|Sanko Pazarlama
|9,65
|2,01
|4,12
|Saray Matbaacılık
|3,82
|1,87
|-56,44
|Sarkuysan
|16,58
|0,06
|90,63
|Sasa Polyester
|33,46
|-0,95
|123,30
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,72
|2,36
|155,23
|Sekuro Plastik
|18,03
|0,33
|29,15
|Selçuk Ecza Deposu
|10,27
|3,63
|-23,54
|Selçuk Gıda
|4,22
|9,90
|-15,26
|Selva Gıda Sanayi
|8,90
|1,37
|Senkron Güvenlik
|24,90
|0,32
|-5,18
|Serve Film Prodüksiyon
|13,18
|-0,15
|-17,63
|Servet GMYO
|75,75
|2,92
|-3,38
|Seyitler Kimya
|17,84
|0,79
|32,51
|Silverline Endüstri
|5,20
|2,77
|-39,53
|Sinpaş GMYO
|4,10
|0,24
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|4,99
|1,22
|-43,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,22
|1,55
|-15,63
|Söktaş
|2,85
|3,64
|-12,33
|Sönmez Filament
|28,80
|0,00
|-45,85
|Sönmez Pamuklu
|8,18
|0,62
|-44,57
|Sumaş Suni Tahta
|94,00
|3,30
|84,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|0,00
|-26,25
|Şekerbank
|1,14
|-0,87
|-24,50
|Şişe Cam
|11,25
|1,26
|57,13
|Şok Marketler Ticaret
|14,16
|1,72
|13,46
|T. Halk Bankası
|4,74
|-0,42
|-14,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,86
|-1,68
|-36,06
|T.S.K.B.
|1,55
|-1,90
|-11,25
|T.Tuborg
|18,03
|0,78
|1,69
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|1,96
|146,91
|Tat Gıda
|11,04
|3,37
|-4,51
|TAV Havalimanları
|27,74
|-6,60
|30,23
|Tek-Art Turizm
|1,26
|0,00
|-37,62
|Tekfen Holding
|17,78
|2,07
|8,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|2,58
|-26,67
|Temapol Polimer Plastik
|13,77
|4,71
|19,74
|Tetamat Gıda Yatırımları
|209,50
|9,97
|-3,14
|TGS Dış Ticaret
|18,75
|3,02
|47,52
|Tofaş Oto. Fab.
|64,45
|0,78
|108,50
|Torunlar GMYO
|3,98
|2,31
|2,05
|Trabzon Liman
|33,06
|3,31
|2,93
|Trabzonspor Sportif
|8,58
|3,75
|251,64
|Trend GMYO
|6,42
|-0,47
|-48,93
|TSKB GMYO
|2,60
|-1,52
|-46,13
|Tuğçelik
|13,98
|2,95
|73,02
|Tukaş
|7,46
|3,61
|-23,01
|Turcas Petrol
|4,02
|3,34
|-17,11
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,44
|2,19
|Turkcell
|18,02
|0,61
|20,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,00
|-0,58
|20,82
|Tüpraş
|155,10
|-1,71
|43,61
|Türk Hava Yolları
|17,09
|-5,06
|32,38
|Türk İlaç Serum
|9,81
|7,10
|Türk Prysmian Kablo
|49,22
|9,96
|308,04
|Türk Telekom
|9,05
|-1,52
|14,57
|Türk Traktör
|183,60
|-0,43
|7,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,10
|0,23
|15,23
|Türkiye Sigorta
|5,11
|3,65
|-17,29
|Ufuk Yatırım
|19,49
|-2,35
|45,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,78
|-3,57
|-10,85
|Ulusal Faktoring
|2,27
|0,44
|Ulusoy Elektrik
|54,20
|0,37
|5,55
|Ulusoy Un Sanayi
|5,77
|5,10
|13,39
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,65
|1,85
|-29,49
|Utopya Turizm
|17,36
|0,12
|-55,26
|Uzertaş Boya
|26,50
|2,00
|-53,18
|Ülker Bisküvi
|19,44
|0,00
|-12,89
|Ünlü Yatırım Holding
|5,57
|2,58
|Vakıf Fin. Kir.
|5,58
|-0,36
|63,73
|Vakıf GMYO
|1,69
|2,42
|-29,55
|Vakıf Yat. Ort.
|5,79
|1,22
|-21,33
|Vakıflar Bankası
|3,93
|-0,51
|-16,56
|Vakko Tekstil
|10,39
|4,32
|65,80
|Vanet Gıda
|6,18
|2,15
|-20,05
|VBT Yazılım
|20,26
|0,70
|Verusa Holding
|49,20
|1,28
|9,14
|Verusaturk Girisim
|26,60
|6,31
|103,86
|Vestel
|29,20
|1,39
|62,74
|Vestel Beyaz Eşya
|7,04
|1,15
|58,61
|Viking Kağıt
|6,46
|-0,77
|-28,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,55
|-1,39
|18,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,00
|0,49
|-19,87
|Yataş
|12,89
|-0,08
|-8,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,02
|1,34
|-31,36
|Yeni Gimat GMYO
|16,29
|0,49
|40,53
|Yeo Teknoloji
|49,90
|0,28
|Yeşil GMYO
|0,86
|1,18
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,05
|1,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,00
|0,50
|-53,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.400,00
|7,32
|-33,33
|Yonga Mobilya
|19,05
|5,83
|-36,05
|Yükselen Çelik
|5,39
|1,51
|3,75
|Yünsa
|12,45
|3,32
|-10,38
|Ziraat GMYO
|2,32
|-1,28
|Zorlu Enerji
|1,69
|1,81
|-33,18
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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