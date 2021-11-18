(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?