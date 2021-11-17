Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,00-2,91-25,93
İş Bankası (C)6,921,321,87
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,281,23-15,03
İş Girişim7,880,13-58,42
İş GMYO2,420,83-4,72
İş Y. Men. Değ.18,030,178,63
İş Yat. Ort.2,830,00-15,85
İşbir Holding49,48-0,92-7,82
Işık Plastik5,401,69

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,361,49-39,01
İz Hayvancılık Tarım21,409,5218,89
İzmir Demir Çelik2,270,44-31,41
İzmir Fırça6,26-1,2612,59
Jantsa Jant Sanayi58,450,5241,02
Kafein Yazılım19,00-0,26-10,96
Kalekim Kimyevi Maddeler17,485,94

Kaplamin24,101,35-28,70
Kardemir (A)6,890,1515,80
Kardemir (B)6,880,5830,55
Kardemir (D)7,692,4033,04
Karel Elektronik9,08-0,2235,03
Karsan Otomotiv3,790,2616,62
Karsu Tekstil7,710,52-9,82
Kartal Yenilenebilir Enerji13,139,97

Kartonsan51,300,00-45,81
Katmerciler Ekipman1,420,00-18,03
Kent Gıda159,00-1,97-55,29
Kerevitaş Gıda4,24-0,93-35,56
Kervan Gıda12,180,2519,00
Kervansaray Yat. Holding0,671,52-46,83
Kiler GMYO2,233,24-11,16
Kızılbük GYO32,022,96

Klimasan Klima9,56-1,1413,30
Koç Holding28,061,2337,20
Konfrut Gıda3,90-0,76-7,69
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,250,43197,67
Konya Çimento830,80-0,14-26,48
Koray GMYO7,392,6466,07
Kordsa Teknik Tekstil29,101,5487,14
Koza Altın120,601,3424,72
Koza Madencilik18,33-0,2718,33
Körfez GMYO5,791,76-0,17
Kristal Kola1,27-0,78-58,43
Kron Telekomünikasyon33,14-1,19-10,04
Kuştur Kuşadası Turizm211,503,2734,46
Kuyas Yatırım2,71-1,4517,83
Kütahya Porselen81,451,6261,45
Kütahya Şeker Fabrikası28,74-0,69

Lider Faktoring3,050,33-10,56
Link Bilgisayar26,340,46-16,64
Logo Yazılım42,021,8434,94
Lokman Hekim Sağlık11,432,5161,04
Lüks Kadife48,60-0,0869,25
Makina Takım3,100,65-9,09
Manas Enerji Yönetimi15,501,11

Margün Enerji8,600,00

Marka Yatırım Holding4,06-1,93-36,86
Marmaris Altınyunus170,60-0,7653,56
Marshall229,10-1,38-25,30
Martı GMYO0,920,00-63,97
Martı Otel1,741,16-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım22,50-0,62

Mavi Giyim77,850,4550,85
Mazhar Zorlu Holding29,940,13-4,89
Meditera Tıbbi Malzeme34,601,35

Mega Polietilen4,860,21-36,55
Menderes Tekstil2,06-0,96-33,33
Mercan Kimya12,489,96

Merit Turizm27,829,96168,55
Merko Gıda4,51-2,59-47,80
Metemtur Yatırım2,730,37-66,24
Metro Holding1,290,00-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,740,74-5,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret41,701,21-2,57
Milpa3,871,84-15,87
Mistral GMYO4,47-2,19-4,40
MLP Sağlık29,881,4350,38
MMC San. ve Tic. Yat.5,50-1,0819,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,84-0,73-42,28
Mondi Tire Kutsan8,330,009,61
Nasmed Egepol6,503,17

Naturel Enerji34,28-0,23-3,46
Naturelgaz7,32-2,14

Net Holding5,184,4451,02
Netaş Telekom.16,930,59-39,71
Niğbaş Niğde Beton7,025,88-86,50
Nuh Çimento40,80-0,49-15,05
Nurol GMYO10,504,0644,03
Odaş Elektrik1,581,94-45,95
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,251,61

Orge Enerji Elektrik6,371,1138,10
Orma Orman Mahsulleri25,22-0,8671,33
Osmanlı Menkul24,400,00-20,64
Ostim Endüstriyel Yat1,700,00-27,15
Otokar361,500,4718,80
Oyak Çimento6,990,00-20,39
Oyak Yat. Ort.6,870,29-0,46
Oyak Yatırım Menkul29,20-0,34

Oylum Sınai Yatırımlar8,394,7478,13
Özak GMYO5,263,753,14
Özbal Çelik Boru17,910,00173,44
Özderici GMYO1,680,60-24,32
Özerden Plastik7,66-4,01-14,89
Pamel Elektrik60,90-0,16185,65
Panora GMYO7,104,1120,94
Papilon Savunma12,820,16-43,62
Park Elek.Madencilik5,200,19-3,17
Parsan32,982,0435,72
Pegasus101,301,8635,79
Peker GMYO1,00-3,85-57,25
Penguen Gıda3,83-0,78-24,16
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım172,503,98

Pera GMYO1,35-1,46-22,93
Pergamon Dış Ticaret22,38-0,4422,10
Petkim7,71-2,7754,82
Petrokent Turizm3.630,000,63300,49
Pınar Et ve Un17,860,62-18,39
Pınar Su3,60-2,70-11,42
Pınar Süt16,880,18-25,14
Plastikkart17,70-1,0124,26
Polisan Holding2,820,71-26,65
Politeknik Metal325,50-1,06-19,77
Prizma Press Matbaacılık3,80-1,81-30,66
QNB Finans Fin. Kir.63,95-0,62-48,96
QNB Finansbank35,260,74-49,88
QUA Granite Hayal Yapı11,25-0,62

Ral Yatırım Holding9,184,91106,76
Ray Sigorta9,892,81-35,99
Reysaş GMYO3,326,072,41
Reysaş Lojistik5,001,63-3,36
Rhea Girişim2,09-1,42-43,82
Rodrigo Tekstil12,89-0,08-5,98
Royal Halı2,970,68-13,66
RTA Laboratuvarları20,10-0,79-33,62
Sabancı Holding13,92-1,1426,25
Safkar Ege Soğutmacılık6,93-0,14-36,31
Sanel Mühendislik4,84-1,6341,52
Sanifoam Sünger26,90-0,5997,79
Sanko Pazarlama9,470,112,18
Saray Matbaacılık3,743,60-57,35
Sarkuysan16,580,6790,63
Sasa Polyester33,380,18122,76
Say Yenilenebilir Enerji21,50-0,74152,64
Sekuro Plastik17,61-0,2826,15
Selçuk Ecza Deposu10,011,73-25,48
Selçuk Gıda3,89-2,26-21,89
Selva Gıda Sanayi9,000,00

Senkron Güvenlik25,502,00-2,89
Serve Film Prodüksiyon12,99-0,08-18,81
Servet GMYO70,003,93-10,71
Seyitler Kimya18,770,5939,41
Silverline Endüstri5,08-0,20-40,93
Sinpaş GMYO4,150,97-0,72
Smartiks Yazılım4,991,84-43,68
Sodaş Sodyum Sanayii21,94-2,92-16,69
Söktaş2,670,00-17,87
Sönmez Filament28,50-5,06-46,41
Sönmez Pamuklu8,16-2,74-44,70
Sumaş Suni Tahta90,80-3,4078,00
Şeker Fin. Kir.4,720,00-26,25
Şekerbank1,15-0,86-23,84
Şişe Cam10,424,6245,54
Şok Marketler Ticaret13,871,6111,14
T. Halk Bankası4,710,21-15,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,85-0,75-36,09
T.S.K.B.1,580,00-9,53
T.Tuborg17,890,510,90
Taç Tarım Ürünleri27,00-5,26156,41
Tat Gıda10,55-1,86-8,75
TAV Havalimanları29,442,4438,22
Tek-Art Turizm1,270,79-37,13
Tekfen Holding17,240,765,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,260,00-27,71
Temapol Polimer Plastik13,311,8415,74
Tetamat Gıda Yatırımları173,209,97-19,93
TGS Dış Ticaret17,982,8041,46
Tofaş Oto. Fab.63,352,18104,94
Torunlar GMYO3,932,080,77
Trabzon Liman32,000,88-0,37
Trabzonspor Sportif7,719,99215,98
Trend GMYO6,92-4,95-44,95
TSKB GMYO2,67-0,74-44,68
Tuğçelik13,41-1,6165,97
Tukaş7,19-1,51-25,80
Turcas Petrol3,921,29-19,18
Tureks Turizm Taşımacılık13,921,24

Turkcell17,641,8518,26
Tümosan Motor ve Traktör16,430,2416,77
Tüpraş158,202,7946,48
Türk Hava Yolları17,991,8739,35
Türk İlaç Serum9,130,44

Türk Prysmian Kablo40,7010,00237,41
Türk Telekom9,172,9216,09
Türk Traktör183,003,337,41
Türker Proje Gayrimenkul129,203,6114,44
Türkiye Sigorta4,930,61-20,20
Ufuk Yatırım18,62-2,0038,96
Ulaşlar Turizm Yat.3,723,91-12,26
Ulusal Faktoring2,33-1,27

Ulusoy Elektrik54,003,655,16
Ulusoy Un Sanayi5,431,126,71
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,61-0,62-31,20
Utopya Turizm17,60-2,00-54,64
Uzertaş Boya25,10-5,28-55,65
Ülker Bisküvi19,380,16-13,16
Ünlü Yatırım Holding5,51-0,54

Vakıf Fin. Kir.5,680,7166,67
Vakıf GMYO1,683,07-29,96
Vakıf Yat. Ort.5,70-0,52-22,55
Vakıflar Bankası3,861,31-18,05
Vakko Tekstil9,951,0258,78
Vanet Gıda6,091,84-21,22
VBT Yazılım20,140,00

Verusa Holding47,660,555,72
Verusaturk Girisim25,32-1,0994,05
Vestel28,320,7857,84
Vestel Beyaz Eşya6,900,8855,46
Viking Kağıt6,65-2,21-26,11
Yapı ve Kredi Bank.3,370,0012,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,96-0,14-19,98
Yataş13,060,54-7,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,010,67-31,59
Yeni Gimat GMYO16,13-0,2539,15
Yeo Teknoloji52,00-0,86

Yeşil GMYO0,862,38-37,68
Yeşil Yapı1,050,96-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,011,01-53,00
Yibitaş İnşaat Malzeme9.948,90-0,40-36,23
Yonga Mobilya18,20-0,76-38,90
Yükselen Çelik5,300,382,01
Yünsa12,020,17-13,47
Ziraat GMYO2,340,86

Zorlu Enerji1,670,00-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

İş Bankası Genel Müdürü'nden faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir

İş Bankası Genel Müdürü'nden faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir

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