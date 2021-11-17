Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|-2,91
|-25,93
|İş Bankası (C)
|6,92
|1,32
|1,87
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,28
|1,23
|-15,03
|İş Girişim
|7,88
|0,13
|-58,42
|İş GMYO
|2,42
|0,83
|-4,72
|İş Y. Men. Değ.
|18,03
|0,17
|8,63
|İş Yat. Ort.
|2,83
|0,00
|-15,85
|İşbir Holding
|49,48
|-0,92
|-7,82
|Işık Plastik
|5,40
|1,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,36
|1,49
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|21,40
|9,52
|18,89
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|0,44
|-31,41
|İzmir Fırça
|6,26
|-1,26
|12,59
|Jantsa Jant Sanayi
|58,45
|0,52
|41,02
|Kafein Yazılım
|19,00
|-0,26
|-10,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,48
|5,94
|Kaplamin
|24,10
|1,35
|-28,70
|Kardemir (A)
|6,89
|0,15
|15,80
|Kardemir (B)
|6,88
|0,58
|30,55
|Kardemir (D)
|7,69
|2,40
|33,04
|Karel Elektronik
|9,08
|-0,22
|35,03
|Karsan Otomotiv
|3,79
|0,26
|16,62
|Karsu Tekstil
|7,71
|0,52
|-9,82
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,13
|9,97
|Kartonsan
|51,30
|0,00
|-45,81
|Katmerciler Ekipman
|1,42
|0,00
|-18,03
|Kent Gıda
|159,00
|-1,97
|-55,29
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|-0,93
|-35,56
|Kervan Gıda
|12,18
|0,25
|19,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|1,52
|-46,83
|Kiler GMYO
|2,23
|3,24
|-11,16
|Kızılbük GYO
|32,02
|2,96
|Klimasan Klima
|9,56
|-1,14
|13,30
|Koç Holding
|28,06
|1,23
|37,20
|Konfrut Gıda
|3,90
|-0,76
|-7,69
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,25
|0,43
|197,67
|Konya Çimento
|830,80
|-0,14
|-26,48
|Koray GMYO
|7,39
|2,64
|66,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,10
|1,54
|87,14
|Koza Altın
|120,60
|1,34
|24,72
|Koza Madencilik
|18,33
|-0,27
|18,33
|Körfez GMYO
|5,79
|1,76
|-0,17
|Kristal Kola
|1,27
|-0,78
|-58,43
|Kron Telekomünikasyon
|33,14
|-1,19
|-10,04
|Kuştur Kuşadası Turizm
|211,50
|3,27
|34,46
|Kuyas Yatırım
|2,71
|-1,45
|17,83
|Kütahya Porselen
|81,45
|1,62
|61,45
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,74
|-0,69
|Lider Faktoring
|3,05
|0,33
|-10,56
|Link Bilgisayar
|26,34
|0,46
|-16,64
|Logo Yazılım
|42,02
|1,84
|34,94
|Lokman Hekim Sağlık
|11,43
|2,51
|61,04
|Lüks Kadife
|48,60
|-0,08
|69,25
|Makina Takım
|3,10
|0,65
|-9,09
|Manas Enerji Yönetimi
|15,50
|1,11
|Margün Enerji
|8,60
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|4,06
|-1,93
|-36,86
|Marmaris Altınyunus
|170,60
|-0,76
|53,56
|Marshall
|229,10
|-1,38
|-25,30
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,74
|1,16
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,50
|-0,62
|Mavi Giyim
|77,85
|0,45
|50,85
|Mazhar Zorlu Holding
|29,94
|0,13
|-4,89
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,60
|1,35
|Mega Polietilen
|4,86
|0,21
|-36,55
|Menderes Tekstil
|2,06
|-0,96
|-33,33
|Mercan Kimya
|12,48
|9,96
|Merit Turizm
|27,82
|9,96
|168,55
|Merko Gıda
|4,51
|-2,59
|-47,80
|Metemtur Yatırım
|2,73
|0,37
|-66,24
|Metro Holding
|1,29
|0,00
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,74
|0,74
|-5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|41,70
|1,21
|-2,57
|Milpa
|3,87
|1,84
|-15,87
|Mistral GMYO
|4,47
|-2,19
|-4,40
|MLP Sağlık
|29,88
|1,43
|50,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|-1,08
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,84
|-0,73
|-42,28
|Mondi Tire Kutsan
|8,33
|0,00
|9,61
|Nasmed Egepol
|6,50
|3,17
|Naturel Enerji
|34,28
|-0,23
|-3,46
|Naturelgaz
|7,32
|-2,14
|Net Holding
|5,18
|4,44
|51,02
|Netaş Telekom.
|16,93
|0,59
|-39,71
|Niğbaş Niğde Beton
|7,02
|5,88
|-86,50
|Nuh Çimento
|40,80
|-0,49
|-15,05
|Nurol GMYO
|10,50
|4,06
|44,03
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,94
|-45,95
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,25
|1,61
|Orge Enerji Elektrik
|6,37
|1,11
|38,10
|Orma Orman Mahsulleri
|25,22
|-0,86
|71,33
|Osmanlı Menkul
|24,40
|0,00
|-20,64
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|0,00
|-27,15
|Otokar
|361,50
|0,47
|18,80
|Oyak Çimento
|6,99
|0,00
|-20,39
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|0,29
|-0,46
|Oyak Yatırım Menkul
|29,20
|-0,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,39
|4,74
|78,13
|Özak GMYO
|5,26
|3,75
|3,14
|Özbal Çelik Boru
|17,91
|0,00
|173,44
|Özderici GMYO
|1,68
|0,60
|-24,32
|Özerden Plastik
|7,66
|-4,01
|-14,89
|Pamel Elektrik
|60,90
|-0,16
|185,65
|Panora GMYO
|7,10
|4,11
|20,94
|Papilon Savunma
|12,82
|0,16
|-43,62
|Park Elek.Madencilik
|5,20
|0,19
|-3,17
|Parsan
|32,98
|2,04
|35,72
|Pegasus
|101,30
|1,86
|35,79
|Peker GMYO
|1,00
|-3,85
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,83
|-0,78
|-24,16
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|172,50
|3,98
|Pera GMYO
|1,35
|-1,46
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|22,38
|-0,44
|22,10
|Petkim
|7,71
|-2,77
|54,82
|Petrokent Turizm
|3.630,00
|0,63
|300,49
|Pınar Et ve Un
|17,86
|0,62
|-18,39
|Pınar Su
|3,60
|-2,70
|-11,42
|Pınar Süt
|16,88
|0,18
|-25,14
|Plastikkart
|17,70
|-1,01
|24,26
|Polisan Holding
|2,82
|0,71
|-26,65
|Politeknik Metal
|325,50
|-1,06
|-19,77
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|-1,81
|-30,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,95
|-0,62
|-48,96
|QNB Finansbank
|35,26
|0,74
|-49,88
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,25
|-0,62
|Ral Yatırım Holding
|9,18
|4,91
|106,76
|Ray Sigorta
|9,89
|2,81
|-35,99
|Reysaş GMYO
|3,32
|6,07
|2,41
|Reysaş Lojistik
|5,00
|1,63
|-3,36
|Rhea Girişim
|2,09
|-1,42
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|12,89
|-0,08
|-5,98
|Royal Halı
|2,97
|0,68
|-13,66
|RTA Laboratuvarları
|20,10
|-0,79
|-33,62
|Sabancı Holding
|13,92
|-1,14
|26,25
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,93
|-0,14
|-36,31
|Sanel Mühendislik
|4,84
|-1,63
|41,52
|Sanifoam Sünger
|26,90
|-0,59
|97,79
|Sanko Pazarlama
|9,47
|0,11
|2,18
|Saray Matbaacılık
|3,74
|3,60
|-57,35
|Sarkuysan
|16,58
|0,67
|90,63
|Sasa Polyester
|33,38
|0,18
|122,76
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,50
|-0,74
|152,64
|Sekuro Plastik
|17,61
|-0,28
|26,15
|Selçuk Ecza Deposu
|10,01
|1,73
|-25,48
|Selçuk Gıda
|3,89
|-2,26
|-21,89
|Selva Gıda Sanayi
|9,00
|0,00
|Senkron Güvenlik
|25,50
|2,00
|-2,89
|Serve Film Prodüksiyon
|12,99
|-0,08
|-18,81
|Servet GMYO
|70,00
|3,93
|-10,71
|Seyitler Kimya
|18,77
|0,59
|39,41
|Silverline Endüstri
|5,08
|-0,20
|-40,93
|Sinpaş GMYO
|4,15
|0,97
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|4,99
|1,84
|-43,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,94
|-2,92
|-16,69
|Söktaş
|2,67
|0,00
|-17,87
|Sönmez Filament
|28,50
|-5,06
|-46,41
|Sönmez Pamuklu
|8,16
|-2,74
|-44,70
|Sumaş Suni Tahta
|90,80
|-3,40
|78,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|0,00
|-26,25
|Şekerbank
|1,15
|-0,86
|-23,84
|Şişe Cam
|10,42
|4,62
|45,54
|Şok Marketler Ticaret
|13,87
|1,61
|11,14
|T. Halk Bankası
|4,71
|0,21
|-15,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,85
|-0,75
|-36,09
|T.S.K.B.
|1,58
|0,00
|-9,53
|T.Tuborg
|17,89
|0,51
|0,90
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|-5,26
|156,41
|Tat Gıda
|10,55
|-1,86
|-8,75
|TAV Havalimanları
|29,44
|2,44
|38,22
|Tek-Art Turizm
|1,27
|0,79
|-37,13
|Tekfen Holding
|17,24
|0,76
|5,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,26
|0,00
|-27,71
|Temapol Polimer Plastik
|13,31
|1,84
|15,74
|Tetamat Gıda Yatırımları
|173,20
|9,97
|-19,93
|TGS Dış Ticaret
|17,98
|2,80
|41,46
|Tofaş Oto. Fab.
|63,35
|2,18
|104,94
|Torunlar GMYO
|3,93
|2,08
|0,77
|Trabzon Liman
|32,00
|0,88
|-0,37
|Trabzonspor Sportif
|7,71
|9,99
|215,98
|Trend GMYO
|6,92
|-4,95
|-44,95
|TSKB GMYO
|2,67
|-0,74
|-44,68
|Tuğçelik
|13,41
|-1,61
|65,97
|Tukaş
|7,19
|-1,51
|-25,80
|Turcas Petrol
|3,92
|1,29
|-19,18
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,92
|1,24
|Turkcell
|17,64
|1,85
|18,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,43
|0,24
|16,77
|Tüpraş
|158,20
|2,79
|46,48
|Türk Hava Yolları
|17,99
|1,87
|39,35
|Türk İlaç Serum
|9,13
|0,44
|Türk Prysmian Kablo
|40,70
|10,00
|237,41
|Türk Telekom
|9,17
|2,92
|16,09
|Türk Traktör
|183,00
|3,33
|7,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,20
|3,61
|14,44
|Türkiye Sigorta
|4,93
|0,61
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|18,62
|-2,00
|38,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,72
|3,91
|-12,26
|Ulusal Faktoring
|2,33
|-1,27
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|3,65
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,43
|1,12
|6,71
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,61
|-0,62
|-31,20
|Utopya Turizm
|17,60
|-2,00
|-54,64
|Uzertaş Boya
|25,10
|-5,28
|-55,65
|Ülker Bisküvi
|19,38
|0,16
|-13,16
|Ünlü Yatırım Holding
|5,51
|-0,54
|Vakıf Fin. Kir.
|5,68
|0,71
|66,67
|Vakıf GMYO
|1,68
|3,07
|-29,96
|Vakıf Yat. Ort.
|5,70
|-0,52
|-22,55
|Vakıflar Bankası
|3,86
|1,31
|-18,05
|Vakko Tekstil
|9,95
|1,02
|58,78
|Vanet Gıda
|6,09
|1,84
|-21,22
|VBT Yazılım
|20,14
|0,00
|Verusa Holding
|47,66
|0,55
|5,72
|Verusaturk Girisim
|25,32
|-1,09
|94,05
|Vestel
|28,32
|0,78
|57,84
|Vestel Beyaz Eşya
|6,90
|0,88
|55,46
|Viking Kağıt
|6,65
|-2,21
|-26,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,37
|0,00
|12,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,96
|-0,14
|-19,98
|Yataş
|13,06
|0,54
|-7,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,01
|0,67
|-31,59
|Yeni Gimat GMYO
|16,13
|-0,25
|39,15
|Yeo Teknoloji
|52,00
|-0,86
|Yeşil GMYO
|0,86
|2,38
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,96
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,01
|1,01
|-53,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.948,90
|-0,40
|-36,23
|Yonga Mobilya
|18,20
|-0,76
|-38,90
|Yükselen Çelik
|5,30
|0,38
|2,01
|Yünsa
|12,02
|0,17
|-13,47
|Ziraat GMYO
|2,34
|0,86
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,00
|-33,97
(Son)
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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