Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.899,90-4,92-23,70
İş Bankası (C)6,83-2,290,55
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,24-3,28-16,06
İş Girişim7,87-2,36-58,47
İş GMYO2,40-2,83-5,51
İş Y. Men. Değ.18,00-1,808,45
İş Yat. Ort.2,83-3,08-15,85
İşbir Holding49,94-4,24-6,96
Işık Plastik5,31-1,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-2,13-19,30
İttifak Holding1,340,75-39,91
İz Hayvancılık Tarım19,54-2,888,56
İzmir Demir Çelik2,26-2,59-31,71
İzmir Fırça6,34-2,9114,03
Jantsa Jant Sanayi58,15-3,7340,30
Kafein Yazılım19,05-2,21-10,73
Kalekim Kimyevi Maddeler16,502,80

Kaplamin23,78-1,33-29,64
Kardemir (A)6,88-1,8515,63
Kardemir (B)6,84-2,1529,79
Kardemir (D)7,51-2,9729,93
Karel Elektronik9,100,6635,33
Karsan Otomotiv3,782,1616,31
Karsu Tekstil7,67-1,79-10,29
Kartal Yenilenebilir Enerji11,94-2,05

Kartonsan51,30-2,75-45,81
Katmerciler Ekipman1,42-2,07-18,03
Kent Gıda162,20-2,58-54,39
Kerevitaş Gıda4,281,90-34,95
Kervan Gıda12,153,2318,71
Kervansaray Yat. Holding0,66-4,35-47,62
Kiler GMYO2,16-1,37-13,94
Kızılbük GYO31,100,32

Klimasan Klima9,67-1,6314,60
Koç Holding27,72-2,1935,53
Konfrut Gıda3,930,77-6,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,95-4,18196,40
Konya Çimento832,00-1,94-26,37
Koray GMYO7,200,4261,80
Kordsa Teknik Tekstil28,66-1,9284,31
Koza Altın119,00-1,1623,06
Koza Madencilik18,380,9318,66
Körfez GMYO5,69-1,56-1,90
Kristal Kola1,28-2,29-58,10
Kron Telekomünikasyon33,54-3,62-8,96
Kuştur Kuşadası Turizm204,802,9130,20
Kuyas Yatırım2,75-2,8319,57
Kütahya Porselen80,151,3958,87
Kütahya Şeker Fabrikası28,941,05

Lider Faktoring3,04-1,62-10,85
Link Bilgisayar26,22-2,53-17,02
Logo Yazılım41,26-2,6932,50
Lokman Hekim Sağlık11,15-1,6857,09
Lüks Kadife48,64-0,1669,39
Makina Takım3,08-0,96-9,68
Manas Enerji Yönetimi15,33-1,16

Margün Enerji8,60-0,58

Marka Yatırım Holding4,146,70-35,61
Marmaris Altınyunus171,90-1,2154,73
Marshall232,30-1,27-24,26
Martı GMYO0,920,00-63,97
Martı Otel1,720,00-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım22,64-2,08

Mavi Giyim77,50-5,1450,17
Mazhar Zorlu Holding29,90-1,25-5,02
Meditera Tıbbi Malzeme34,14-0,12

Mega Polietilen4,85-1,82-36,68
Menderes Tekstil2,08-0,48-32,69
Mercan Kimya11,350,53

Merit Turizm25,30-0,47144,22
Merko Gıda4,630,65-46,41
Metemtur Yatırım2,72-3,55-66,36
Metro Holding1,29-3,73-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,72-2,86-5,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-0,58-26,18
Migros Ticaret41,203,47-3,74
Milpa3,80-0,78-17,39
Mistral GMYO4,570,66-2,26
MLP Sağlık29,46-0,1448,26
MMC San. ve Tic. Yat.5,56-2,9720,87
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,89-1,29-41,86
Mondi Tire Kutsan8,33-3,819,61
Nasmed Egepol6,301,45

Naturel Enerji34,36-2,11-3,23
Naturelgaz7,484,18

Net Holding4,961,8544,61
Netaş Telekom.16,83-2,21-40,06
Niğbaş Niğde Beton6,63-3,21-87,25
Nuh Çimento41,00-2,15-14,63
Nurol GMYO10,09-7,6038,41
Odaş Elektrik1,55-0,64-46,98
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,04-2,69

Orge Enerji Elektrik6,30-1,4136,59
Orma Orman Mahsulleri25,44-2,0872,83
Osmanlı Menkul24,40-1,37-20,64
Ostim Endüstriyel Yat1,70-1,73-27,15
Otokar359,80-1,6918,24
Oyak Çimento6,99-1,41-20,39
Oyak Yat. Ort.6,85-2,14-0,75
Oyak Yatırım Menkul29,30-0,68

Oylum Sınai Yatırımlar8,01-8,5670,06
Özak GMYO5,07-2,12-0,59
Özbal Çelik Boru17,91-1,10173,44
Özderici GMYO1,67-1,76-24,77
Özerden Plastik7,98-1,97-11,33
Pamel Elektrik61,00-0,81186,12
Panora GMYO6,820,2916,17
Papilon Savunma12,80-2,29-43,71
Park Elek.Madencilik5,190,78-3,35
Parsan32,320,8133,00
Pegasus99,45-1,9233,31
Peker GMYO1,042,97-55,54
Penguen Gıda3,86-1,53-23,56
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım165,90-5,63

Pera GMYO1,37-0,72-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,48-0,9722,65
Petkim7,930,0059,24
Petrokent Turizm3.607,30-1,11297,98
Pınar Et ve Un17,750,28-18,89
Pınar Su3,70-1,33-8,96
Pınar Süt16,85-0,18-25,28
Plastikkart17,880,5125,52
Polisan Holding2,80-1,41-27,17
Politeknik Metal329,000,61-18,91
Prizma Press Matbaacılık3,87-4,91-29,38
QNB Finans Fin. Kir.64,35-1,76-48,64
QNB Finansbank35,00-4,11-50,25
QUA Granite Hayal Yapı11,32-1,48

Ral Yatırım Holding8,756,1997,07
Ray Sigorta9,622,67-37,73
Reysaş GMYO3,13-1,88-3,45
Reysaş Lojistik4,92-2,96-4,91
Rhea Girişim2,12-4,50-43,01
Rodrigo Tekstil12,90-2,42-5,91
Royal Halı2,95-1,34-14,24
RTA Laboratuvarları20,26-1,75-33,09
Sabancı Holding14,080,1427,70
Safkar Ege Soğutmacılık6,94-1,28-36,21
Sanel Mühendislik4,92-1,6043,86
Sanifoam Sünger27,06-4,7298,97
Sanko Pazarlama9,46-3,172,07
Saray Matbaacılık3,61-1,37-58,84
Sarkuysan16,47-0,6089,37
Sasa Polyester33,32-1,30122,36
Say Yenilenebilir Enerji21,660,09154,52
Sekuro Plastik17,66-3,6026,50
Selçuk Ecza Deposu9,844,35-26,74
Selçuk Gıda3,98-1,00-20,08
Selva Gıda Sanayi9,00-0,77

Senkron Güvenlik25,000,00-4,80
Serve Film Prodüksiyon13,00-2,99-18,75
Servet GMYO67,35-0,07-14,09
Seyitler Kimya18,660,0538,60
Silverline Endüstri5,09-1,55-40,81
Sinpaş GMYO4,11-2,84-1,67
Smartiks Yazılım4,90-2,78-44,70
Sodaş Sodyum Sanayii22,60-1,74-14,19
Söktaş2,67-2,91-17,87
Sönmez Filament30,02-4,39-43,56
Sönmez Pamuklu8,39-3,56-43,14
Sumaş Suni Tahta94,00-4,1384,28
Şeker Fin. Kir.4,72-1,67-26,25
Şekerbank1,16-6,45-23,18
Şişe Cam9,960,2039,12
Şok Marketler Ticaret13,65-0,159,37
T. Halk Bankası4,70-6,19-15,47
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,00-4,12-35,61
T.S.K.B.1,58-8,14-9,53
T.Tuborg17,800,000,39
Taç Tarım Ürünleri28,50-5,00170,66
Tat Gıda10,752,97-7,02
TAV Havalimanları28,74-1,1734,93
Tek-Art Turizm1,26-3,08-37,62
Tekfen Holding17,111,784,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,26-3,69-27,71
Temapol Polimer Plastik13,07-2,7513,65
Tetamat Gıda Yatırımları157,50-0,38-27,18
TGS Dış Ticaret17,493,0637,61
Tofaş Oto. Fab.62,00-1,51100,58
Torunlar GMYO3,85-2,78-1,28
Trabzon Liman31,72-2,64-1,25
Trabzonspor Sportif7,01-9,90187,30
Trend GMYO7,287,37-42,08
TSKB GMYO2,69-3,24-44,26
Tuğçelik13,63-2,7868,69
Tukaş7,302,38-24,66
Turcas Petrol3,87-2,76-20,21
Tureks Turizm Taşımacılık13,75-1,86

Turkcell17,32-1,5316,12
Tümosan Motor ve Traktör16,39-3,2516,49
Tüpraş153,900,0042,50
Türk Hava Yolları17,660,2836,79
Türk İlaç Serum9,09-0,22

Türk Prysmian Kablo37,00-5,08206,74
Türk Telekom8,91-0,4512,79
Türk Traktör177,10-3,223,95
Türker Proje Gayrimenkul124,70-1,8110,45
Türkiye Sigorta4,90-1,21-20,69
Ufuk Yatırım19,000,0541,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,58-1,92-15,57
Ulusal Faktoring A.Ş.2,363,51

Ulusoy Elektrik52,100,771,46
Ulusoy Un Sanayi5,372,485,53
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,62-2,99-30,77
Utopya Turizm17,96-1,86-53,71
Uzertaş Boya26,50-1,85-53,18
Ülker Bisküvi19,35-0,46-13,30
Ünlü Yatırım Holding5,540,00

Vakıf Fin. Kir.5,64-3,4265,49
Vakıf GMYO1,63-4,68-32,05
Vakıf Yat. Ort.5,73-3,05-22,15
Vakıflar Bankası3,81-5,69-19,11
Vakko Tekstil9,85-2,5757,19
Vanet Gıda5,98-2,13-22,64
VBT Yazılım20,14-0,89

Verusa Holding47,40-1,785,15
Verusaturk Girisim25,60-1,9296,19
Vestel28,10-2,7756,61
Vestel Beyaz Eşya6,84-0,8754,11
Viking Kağıt6,800,29-24,44
Yapı ve Kredi Bank.3,37-0,5912,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,00-1,43-19,87
Yataş12,990,00-8,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,99-2,29-32,05
Yeni Gimat GMYO16,170,3739,49
Yeo Teknoloji52,45-6,34

Yeşil GMYO0,84-2,33-39,13
Yeşil Yapı1,04-2,80-43,48
Yeşil Yatırım Holding1,99-1,49-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme9.988,802,86-35,97
Yonga Mobilya18,34-0,33-38,43
Yükselen Çelik5,28-0,751,63
Yünsa12,00-0,41-13,62
Ziraat GMYO2,320,87

Zorlu Enerji1,67-1,76-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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