Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.899,90
|-4,92
|-23,70
|İş Bankası (C)
|6,83
|-2,29
|0,55
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,24
|-3,28
|-16,06
|İş Girişim
|7,87
|-2,36
|-58,47
|İş GMYO
|2,40
|-2,83
|-5,51
|İş Y. Men. Değ.
|18,00
|-1,80
|8,45
|İş Yat. Ort.
|2,83
|-3,08
|-15,85
|İşbir Holding
|49,94
|-4,24
|-6,96
|Işık Plastik
|5,31
|-1,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-2,13
|-19,30
|İttifak Holding
|1,34
|0,75
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|19,54
|-2,88
|8,56
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-2,59
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,34
|-2,91
|14,03
|Jantsa Jant Sanayi
|58,15
|-3,73
|40,30
|Kafein Yazılım
|19,05
|-2,21
|-10,73
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|16,50
|2,80
|Kaplamin
|23,78
|-1,33
|-29,64
|Kardemir (A)
|6,88
|-1,85
|15,63
|Kardemir (B)
|6,84
|-2,15
|29,79
|Kardemir (D)
|7,51
|-2,97
|29,93
|Karel Elektronik
|9,10
|0,66
|35,33
|Karsan Otomotiv
|3,78
|2,16
|16,31
|Karsu Tekstil
|7,67
|-1,79
|-10,29
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|11,94
|-2,05
|Kartonsan
|51,30
|-2,75
|-45,81
|Katmerciler Ekipman
|1,42
|-2,07
|-18,03
|Kent Gıda
|162,20
|-2,58
|-54,39
|Kerevitaş Gıda
|4,28
|1,90
|-34,95
|Kervan Gıda
|12,15
|3,23
|18,71
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-4,35
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,16
|-1,37
|-13,94
|Kızılbük GYO
|31,10
|0,32
|Klimasan Klima
|9,67
|-1,63
|14,60
|Koç Holding
|27,72
|-2,19
|35,53
|Konfrut Gıda
|3,93
|0,77
|-6,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,95
|-4,18
|196,40
|Konya Çimento
|832,00
|-1,94
|-26,37
|Koray GMYO
|7,20
|0,42
|61,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,66
|-1,92
|84,31
|Koza Altın
|119,00
|-1,16
|23,06
|Koza Madencilik
|18,38
|0,93
|18,66
|Körfez GMYO
|5,69
|-1,56
|-1,90
|Kristal Kola
|1,28
|-2,29
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|33,54
|-3,62
|-8,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|204,80
|2,91
|30,20
|Kuyas Yatırım
|2,75
|-2,83
|19,57
|Kütahya Porselen
|80,15
|1,39
|58,87
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,94
|1,05
|Lider Faktoring
|3,04
|-1,62
|-10,85
|Link Bilgisayar
|26,22
|-2,53
|-17,02
|Logo Yazılım
|41,26
|-2,69
|32,50
|Lokman Hekim Sağlık
|11,15
|-1,68
|57,09
|Lüks Kadife
|48,64
|-0,16
|69,39
|Makina Takım
|3,08
|-0,96
|-9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|15,33
|-1,16
|Margün Enerji
|8,60
|-0,58
|Marka Yatırım Holding
|4,14
|6,70
|-35,61
|Marmaris Altınyunus
|171,90
|-1,21
|54,73
|Marshall
|232,30
|-1,27
|-24,26
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,72
|0,00
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,64
|-2,08
|Mavi Giyim
|77,50
|-5,14
|50,17
|Mazhar Zorlu Holding
|29,90
|-1,25
|-5,02
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,14
|-0,12
|Mega Polietilen
|4,85
|-1,82
|-36,68
|Menderes Tekstil
|2,08
|-0,48
|-32,69
|Mercan Kimya
|11,35
|0,53
|Merit Turizm
|25,30
|-0,47
|144,22
|Merko Gıda
|4,63
|0,65
|-46,41
|Metemtur Yatırım
|2,72
|-3,55
|-66,36
|Metro Holding
|1,29
|-3,73
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,72
|-2,86
|-5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|41,20
|3,47
|-3,74
|Milpa
|3,80
|-0,78
|-17,39
|Mistral GMYO
|4,57
|0,66
|-2,26
|MLP Sağlık
|29,46
|-0,14
|48,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,56
|-2,97
|20,87
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,89
|-1,29
|-41,86
|Mondi Tire Kutsan
|8,33
|-3,81
|9,61
|Nasmed Egepol
|6,30
|1,45
|Naturel Enerji
|34,36
|-2,11
|-3,23
|Naturelgaz
|7,48
|4,18
|Net Holding
|4,96
|1,85
|44,61
|Netaş Telekom.
|16,83
|-2,21
|-40,06
|Niğbaş Niğde Beton
|6,63
|-3,21
|-87,25
|Nuh Çimento
|41,00
|-2,15
|-14,63
|Nurol GMYO
|10,09
|-7,60
|38,41
|Odaş Elektrik
|1,55
|-0,64
|-46,98
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,04
|-2,69
|Orge Enerji Elektrik
|6,30
|-1,41
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|25,44
|-2,08
|72,83
|Osmanlı Menkul
|24,40
|-1,37
|-20,64
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|-1,73
|-27,15
|Otokar
|359,80
|-1,69
|18,24
|Oyak Çimento
|6,99
|-1,41
|-20,39
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|-2,14
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|29,30
|-0,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,01
|-8,56
|70,06
|Özak GMYO
|5,07
|-2,12
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|17,91
|-1,10
|173,44
|Özderici GMYO
|1,67
|-1,76
|-24,77
|Özerden Plastik
|7,98
|-1,97
|-11,33
|Pamel Elektrik
|61,00
|-0,81
|186,12
|Panora GMYO
|6,82
|0,29
|16,17
|Papilon Savunma
|12,80
|-2,29
|-43,71
|Park Elek.Madencilik
|5,19
|0,78
|-3,35
|Parsan
|32,32
|0,81
|33,00
|Pegasus
|99,45
|-1,92
|33,31
|Peker GMYO
|1,04
|2,97
|-55,54
|Penguen Gıda
|3,86
|-1,53
|-23,56
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|165,90
|-5,63
|Pera GMYO
|1,37
|-0,72
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,48
|-0,97
|22,65
|Petkim
|7,93
|0,00
|59,24
|Petrokent Turizm
|3.607,30
|-1,11
|297,98
|Pınar Et ve Un
|17,75
|0,28
|-18,89
|Pınar Su
|3,70
|-1,33
|-8,96
|Pınar Süt
|16,85
|-0,18
|-25,28
|Plastikkart
|17,88
|0,51
|25,52
|Polisan Holding
|2,80
|-1,41
|-27,17
|Politeknik Metal
|329,00
|0,61
|-18,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|-4,91
|-29,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,35
|-1,76
|-48,64
|QNB Finansbank
|35,00
|-4,11
|-50,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,32
|-1,48
|Ral Yatırım Holding
|8,75
|6,19
|97,07
|Ray Sigorta
|9,62
|2,67
|-37,73
|Reysaş GMYO
|3,13
|-1,88
|-3,45
|Reysaş Lojistik
|4,92
|-2,96
|-4,91
|Rhea Girişim
|2,12
|-4,50
|-43,01
|Rodrigo Tekstil
|12,90
|-2,42
|-5,91
|Royal Halı
|2,95
|-1,34
|-14,24
|RTA Laboratuvarları
|20,26
|-1,75
|-33,09
|Sabancı Holding
|14,08
|0,14
|27,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,94
|-1,28
|-36,21
|Sanel Mühendislik
|4,92
|-1,60
|43,86
|Sanifoam Sünger
|27,06
|-4,72
|98,97
|Sanko Pazarlama
|9,46
|-3,17
|2,07
|Saray Matbaacılık
|3,61
|-1,37
|-58,84
|Sarkuysan
|16,47
|-0,60
|89,37
|Sasa Polyester
|33,32
|-1,30
|122,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,66
|0,09
|154,52
|Sekuro Plastik
|17,66
|-3,60
|26,50
|Selçuk Ecza Deposu
|9,84
|4,35
|-26,74
|Selçuk Gıda
|3,98
|-1,00
|-20,08
|Selva Gıda Sanayi
|9,00
|-0,77
|Senkron Güvenlik
|25,00
|0,00
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|13,00
|-2,99
|-18,75
|Servet GMYO
|67,35
|-0,07
|-14,09
|Seyitler Kimya
|18,66
|0,05
|38,60
|Silverline Endüstri
|5,09
|-1,55
|-40,81
|Sinpaş GMYO
|4,11
|-2,84
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|4,90
|-2,78
|-44,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,60
|-1,74
|-14,19
|Söktaş
|2,67
|-2,91
|-17,87
|Sönmez Filament
|30,02
|-4,39
|-43,56
|Sönmez Pamuklu
|8,39
|-3,56
|-43,14
|Sumaş Suni Tahta
|94,00
|-4,13
|84,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|-1,67
|-26,25
|Şekerbank
|1,16
|-6,45
|-23,18
|Şişe Cam
|9,96
|0,20
|39,12
|Şok Marketler Ticaret
|13,65
|-0,15
|9,37
|T. Halk Bankası
|4,70
|-6,19
|-15,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,00
|-4,12
|-35,61
|T.S.K.B.
|1,58
|-8,14
|-9,53
|T.Tuborg
|17,80
|0,00
|0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|28,50
|-5,00
|170,66
|Tat Gıda
|10,75
|2,97
|-7,02
|TAV Havalimanları
|28,74
|-1,17
|34,93
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-3,08
|-37,62
|Tekfen Holding
|17,11
|1,78
|4,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,26
|-3,69
|-27,71
|Temapol Polimer Plastik
|13,07
|-2,75
|13,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|157,50
|-0,38
|-27,18
|TGS Dış Ticaret
|17,49
|3,06
|37,61
|Tofaş Oto. Fab.
|62,00
|-1,51
|100,58
|Torunlar GMYO
|3,85
|-2,78
|-1,28
|Trabzon Liman
|31,72
|-2,64
|-1,25
|Trabzonspor Sportif
|7,01
|-9,90
|187,30
|Trend GMYO
|7,28
|7,37
|-42,08
|TSKB GMYO
|2,69
|-3,24
|-44,26
|Tuğçelik
|13,63
|-2,78
|68,69
|Tukaş
|7,30
|2,38
|-24,66
|Turcas Petrol
|3,87
|-2,76
|-20,21
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,75
|-1,86
|Turkcell
|17,32
|-1,53
|16,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,39
|-3,25
|16,49
|Tüpraş
|153,90
|0,00
|42,50
|Türk Hava Yolları
|17,66
|0,28
|36,79
|Türk İlaç Serum
|9,09
|-0,22
|Türk Prysmian Kablo
|37,00
|-5,08
|206,74
|Türk Telekom
|8,91
|-0,45
|12,79
|Türk Traktör
|177,10
|-3,22
|3,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,70
|-1,81
|10,45
|Türkiye Sigorta
|4,90
|-1,21
|-20,69
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,05
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,58
|-1,92
|-15,57
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,36
|3,51
|Ulusoy Elektrik
|52,10
|0,77
|1,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,37
|2,48
|5,53
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|-2,99
|-30,77
|Utopya Turizm
|17,96
|-1,86
|-53,71
|Uzertaş Boya
|26,50
|-1,85
|-53,18
|Ülker Bisküvi
|19,35
|-0,46
|-13,30
|Ünlü Yatırım Holding
|5,54
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|5,64
|-3,42
|65,49
|Vakıf GMYO
|1,63
|-4,68
|-32,05
|Vakıf Yat. Ort.
|5,73
|-3,05
|-22,15
|Vakıflar Bankası
|3,81
|-5,69
|-19,11
|Vakko Tekstil
|9,85
|-2,57
|57,19
|Vanet Gıda
|5,98
|-2,13
|-22,64
|VBT Yazılım
|20,14
|-0,89
|Verusa Holding
|47,40
|-1,78
|5,15
|Verusaturk Girisim
|25,60
|-1,92
|96,19
|Vestel
|28,10
|-2,77
|56,61
|Vestel Beyaz Eşya
|6,84
|-0,87
|54,11
|Viking Kağıt
|6,80
|0,29
|-24,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,37
|-0,59
|12,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,00
|-1,43
|-19,87
|Yataş
|12,99
|0,00
|-8,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,99
|-2,29
|-32,05
|Yeni Gimat GMYO
|16,17
|0,37
|39,49
|Yeo Teknoloji
|52,45
|-6,34
|Yeşil GMYO
|0,84
|-2,33
|-39,13
|Yeşil Yapı
|1,04
|-2,80
|-43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|-1,49
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.988,80
|2,86
|-35,97
|Yonga Mobilya
|18,34
|-0,33
|-38,43
|Yükselen Çelik
|5,28
|-0,75
|1,63
|Yünsa
|12,00
|-0,41
|-13,62
|Ziraat GMYO
|2,32
|0,87
|Zorlu Enerji
|1,67
|-1,76
|-33,97
(Son)
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500