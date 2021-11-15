Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.500,008,33-19,75
İş Bankası (C)6,999,912,91
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,355,68-13,21
İş Girişim8,061,90-57,47
İş GMYO2,476,93-2,76
İş Y. Men. Değ.18,335,1010,44
İş Yat. Ort.2,925,80-13,18
İşbir Holding52,154,30-2,85
Işık Plastik5,41-0,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,941,08-17,54
İttifak Holding1,333,10-40,36
İz Hayvancılık Tarım20,12-0,1011,78
İzmir Demir Çelik2,321,75-29,90
İzmir Fırça6,530,4617,45
Jantsa Jant Sanayi60,401,0945,72
Kafein Yazılım19,482,26-8,71
Kalekim Kimyevi Maddeler16,056,50

Kaplamin24,10-0,99-28,70
Kardemir (A)7,013,3917,82
Kardemir (B)6,993,1032,64
Kardemir (D)7,743,0633,91
Karel Elektronik9,040,2234,44
Karsan Otomotiv3,702,2113,85
Karsu Tekstil7,81-0,38-8,65
Kartal Yenilenebilir Enerji12,19-3,02

Kartonsan52,750,19-44,28
Katmerciler Ekipman1,451,40-16,30
Kent Gıda166,501,52-53,18
Kerevitaş Gıda4,202,19-36,17
Kervan Gıda11,771,1214,99
Kervansaray Yat. Holding0,69-2,82-45,24
Kiler GMYO2,191,86-12,75
Kızılbük GYO31,00-3,19

Klimasan Klima9,83-0,9116,50
Koç Holding28,347,4338,56
Konfrut Gıda3,90-0,26-7,69
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,00-0,95209,32
Konya Çimento848,502,23-24,91
Koray GMYO7,170,8461,12
Kordsa Teknik Tekstil29,222,1787,91
Koza Altın120,404,4224,51
Koza Madencilik18,214,6017,56
Körfez GMYO5,78-1,03-0,34
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon34,800,23-5,54
Kuştur Kuşadası Turizm199,00-2,0726,51
Kuyas Yatırım2,831,4323,04
Kütahya Porselen79,052,0056,69
Kütahya Şeker Fabrikası28,640,56

Lider Faktoring3,091,98-9,38
Link Bilgisayar26,901,74-14,86
Logo Yazılım42,403,4136,16
Lokman Hekim Sağlık11,340,3559,77
Lüks Kadife48,721,3769,67
Makina Takım3,11-0,32-8,80
Manas Enerji Yönetimi15,51-0,64

Margün Enerji8,65-0,23

Marka Yatırım Holding3,88-2,76-39,66
Marmaris Altınyunus174,00-0,6856,62
Marshall235,300,30-23,28
Martı GMYO0,921,10-63,97
Martı Otel1,720,00-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım23,121,85

Mavi Giyim81,703,2958,31
Mazhar Zorlu Holding30,28-0,07-3,81
Meditera Tıbbi Malzeme34,180,06

Mega Polietilen4,940,82-35,51
Menderes Tekstil2,091,95-32,36
Mercan Kimya11,29-0,88

Merit Turizm25,420,47145,38
Merko Gıda4,602,22-46,76
Metemtur Yatırım2,82-0,70-65,12
Metro Holding1,341,52-35,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,800,00-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret39,821,79-6,96
Milpa3,83-0,26-16,74
Mistral GMYO4,541,18-2,91
MLP Sağlık29,503,4448,47
MMC San. ve Tic. Yat.5,73-2,8824,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,980,87-41,10
Mondi Tire Kutsan8,662,2413,95
Nasmed Egepol6,21-0,96

Naturel Enerji35,100,63-1,15
Naturelgaz7,180,28

Net Holding4,871,2541,98
Netaş Telekom.17,211,89-38,71
Niğbaş Niğde Beton6,85-2,00-86,83
Nuh Çimento41,904,54-12,76
Nurol GMYO10,92-5,8649,79
Odaş Elektrik1,561,30-46,64
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,401,75

Orge Enerji Elektrik6,390,6338,54
Orma Orman Mahsulleri25,98-0,2376,49
Osmanlı Menkul24,742,15-19,53
Ostim Endüstriyel Yat1,730,00-25,87
Otokar366,005,9320,28
Oyak Çimento7,092,31-19,25
Oyak Yat. Ort.7,002,491,42
Oyak Yatırım Menkul29,50-0,07

Oylum Sınai Yatırımlar8,76-9,9785,99
Özak GMYO5,182,371,57
Özbal Çelik Boru18,11-1,04176,49
Özderici GMYO1,701,80-23,42
Özerden Plastik8,140,74-9,56
Pamel Elektrik61,501,07188,46
Panora GMYO6,80-2,1615,83
Papilon Savunma13,101,63-42,39
Park Elek.Madencilik5,153,21-4,10
Parsan32,062,1731,93
Pegasus101,402,3735,92
Peker GMYO1,012,02-56,82
Penguen Gıda3,920,26-22,38
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım175,80-9,98

Pera GMYO1,38-0,72-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,700,1823,85
Petkim7,933,6659,24
Petrokent Turizm3.647,90-0,71302,46
Pınar Et ve Un17,702,19-19,12
Pınar Su3,750,00-7,73
Pınar Süt16,882,18-25,14
Plastikkart17,791,9524,89
Polisan Holding2,841,43-26,13
Politeknik Metal327,00-0,37-19,40
Prizma Press Matbaacılık4,074,09-25,73
QNB Finans Fin. Kir.65,502,34-47,73
QNB Finansbank36,504,41-48,12
QUA Granite Hayal Yapı11,490,09

Ral Yatırım Holding8,248,9985,59
Ray Sigorta9,370,00-39,35
Reysaş GMYO3,196,33-1,60
Reysaş Lojistik5,071,00-2,01
Rhea Girişim2,22-2,63-40,32
Rodrigo Tekstil13,22-0,75-3,57
Royal Halı2,99-0,33-13,08
RTA Laboratuvarları20,62-0,58-31,90
Sabancı Holding14,069,9327,52
Safkar Ege Soğutmacılık7,03-0,14-35,39
Sanel Mühendislik5,001,2146,20
Sanifoam Sünger28,40-2,41108,82
Sanko Pazarlama9,773,615,42
Saray Matbaacılık3,66-0,54-58,27
Sarkuysan16,570,8590,52
Sasa Polyester33,764,58125,30
Say Yenilenebilir Enerji21,64-0,09154,29
Sekuro Plastik18,320,1131,23
Selçuk Ecza Deposu9,432,28-29,79
Selçuk Gıda4,02-1,23-19,28
Selva Gıda Sanayi9,070,22

Senkron Güvenlik25,003,14-4,80
Serve Film Prodüksiyon13,40-0,67-16,25
Servet GMYO67,40-1,03-14,03
Seyitler Kimya18,651,5838,52
Silverline Endüstri5,170,58-39,88
Sinpaş GMYO4,23-0,941,20
Smartiks Yazılım5,040,00-43,12
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,00-12,67
Söktaş2,751,10-15,40
Sönmez Filament31,40-6,55-40,96
Sönmez Pamuklu8,70-0,23-41,04
Sumaş Suni Tahta98,05-3,8792,22
Şeker Fin. Kir.4,800,42-25,00
Şekerbank1,247,83-17,88
Şişe Cam9,943,9738,84
Şok Marketler Ticaret13,67-1,099,53
T. Halk Bankası5,019,39-9,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,861,86-32,84
T.S.K.B.1,728,86-1,52
T.Tuborg17,803,670,39
Taç Tarım Ürünleri30,009,09184,90
Tat Gıda10,441,56-9,70
TAV Havalimanları29,081,4736,53
Tek-Art Turizm1,303,17-35,64
Tekfen Holding16,813,262,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,501,56-24,94
Temapol Polimer Plastik13,44-0,7416,87
Tetamat Gıda Yatırımları158,10-3,95-26,91
TGS Dış Ticaret16,973,3533,52
Tofaş Oto. Fab.62,951,04103,65
Torunlar GMYO3,962,061,54
Trabzon Liman32,582,781,43
Trabzonspor Sportif7,789,89218,85
Trend GMYO6,784,47-46,06
TSKB GMYO2,780,36-42,40
Tuğçelik14,02-0,5073,51
Tukaş7,130,42-26,42
Turcas Petrol3,981,79-17,94
Tureks Turizm Taşımacılık14,01-0,57

Turkcell17,591,9117,93
Tümosan Motor ve Traktör16,941,5620,40
Tüpraş153,90-1,0942,50
Türk Hava Yolları17,61-1,1836,41
Türk İlaç Serum9,11-0,55

Türk Prysmian Kablo38,989,86223,15
Türk Telekom8,951,5913,30
Türk Traktör183,005,297,41
Türker Proje Gayrimenkul127,00-1,2412,49
Türkiye Sigorta4,961,64-19,72
Ufuk Yatırım18,99-0,5841,72
Ulaşlar Turizm Yat.3,65-1,62-13,92
Ulusal Faktoring A.Ş.2,28-4,20

Ulusoy Elektrik51,701,170,68
Ulusoy Un Sanayi5,241,352,98
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,671,21-28,63
Utopya Turizm18,30-3,07-52,84
Uzertaş Boya27,001,81-52,30
Ülker Bisküvi19,440,78-12,89
Ünlü Yatırım Holding5,540,54

Vakıf Fin. Kir.5,84-8,4671,36
Vakıf GMYO1,713,64-28,71
Vakıf Yat. Ort.5,91-0,67-19,70
Vakıflar Bankası4,049,78-14,23
Vakko Tekstil10,11-0,5961,34
Vanet Gıda6,110,33-20,96
VBT Yazılım20,32-0,39

Verusa Holding48,262,427,05
Verusaturk Girisim26,104,40100,03
Vestel28,905,0161,07
Vestel Beyaz Eşya6,905,6755,46
Viking Kağıt6,781,80-24,67
Yapı ve Kredi Bank.3,399,7113,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,421,31-18,71
Yataş12,991,09-8,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,06-0,97-30,45
Yeni Gimat GMYO16,111,7038,97
Yeo Teknoloji56,006,46

Yeşil GMYO0,860,00-37,68
Yeşil Yapı1,070,94-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,020,00-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme9.711,100,08-37,75
Yonga Mobilya18,400,16-38,23
Yükselen Çelik5,320,572,40
Yünsa12,050,92-13,26
Ziraat GMYO2,300,00

Zorlu Enerji1,701,80-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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