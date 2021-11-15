Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.500,00
|8,33
|-19,75
|İş Bankası (C)
|6,99
|9,91
|2,91
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,35
|5,68
|-13,21
|İş Girişim
|8,06
|1,90
|-57,47
|İş GMYO
|2,47
|6,93
|-2,76
|İş Y. Men. Değ.
|18,33
|5,10
|10,44
|İş Yat. Ort.
|2,92
|5,80
|-13,18
|İşbir Holding
|52,15
|4,30
|-2,85
|Işık Plastik
|5,41
|-0,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|-17,54
|İttifak Holding
|1,33
|3,10
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|20,12
|-0,10
|11,78
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|1,75
|-29,90
|İzmir Fırça
|6,53
|0,46
|17,45
|Jantsa Jant Sanayi
|60,40
|1,09
|45,72
|Kafein Yazılım
|19,48
|2,26
|-8,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|16,05
|6,50
|Kaplamin
|24,10
|-0,99
|-28,70
|Kardemir (A)
|7,01
|3,39
|17,82
|Kardemir (B)
|6,99
|3,10
|32,64
|Kardemir (D)
|7,74
|3,06
|33,91
|Karel Elektronik
|9,04
|0,22
|34,44
|Karsan Otomotiv
|3,70
|2,21
|13,85
|Karsu Tekstil
|7,81
|-0,38
|-8,65
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,19
|-3,02
|Kartonsan
|52,75
|0,19
|-44,28
|Katmerciler Ekipman
|1,45
|1,40
|-16,30
|Kent Gıda
|166,50
|1,52
|-53,18
|Kerevitaş Gıda
|4,20
|2,19
|-36,17
|Kervan Gıda
|11,77
|1,12
|14,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|-2,82
|-45,24
|Kiler GMYO
|2,19
|1,86
|-12,75
|Kızılbük GYO
|31,00
|-3,19
|Klimasan Klima
|9,83
|-0,91
|16,50
|Koç Holding
|28,34
|7,43
|38,56
|Konfrut Gıda
|3,90
|-0,26
|-7,69
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,00
|-0,95
|209,32
|Konya Çimento
|848,50
|2,23
|-24,91
|Koray GMYO
|7,17
|0,84
|61,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,22
|2,17
|87,91
|Koza Altın
|120,40
|4,42
|24,51
|Koza Madencilik
|18,21
|4,60
|17,56
|Körfez GMYO
|5,78
|-1,03
|-0,34
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,80
|0,23
|-5,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,00
|-2,07
|26,51
|Kuyas Yatırım
|2,83
|1,43
|23,04
|Kütahya Porselen
|79,05
|2,00
|56,69
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,64
|0,56
|Lider Faktoring
|3,09
|1,98
|-9,38
|Link Bilgisayar
|26,90
|1,74
|-14,86
|Logo Yazılım
|42,40
|3,41
|36,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,34
|0,35
|59,77
|Lüks Kadife
|48,72
|1,37
|69,67
|Makina Takım
|3,11
|-0,32
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|15,51
|-0,64
|Margün Enerji
|8,65
|-0,23
|Marka Yatırım Holding
|3,88
|-2,76
|-39,66
|Marmaris Altınyunus
|174,00
|-0,68
|56,62
|Marshall
|235,30
|0,30
|-23,28
|Martı GMYO
|0,92
|1,10
|-63,97
|Martı Otel
|1,72
|0,00
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,12
|1,85
|Mavi Giyim
|81,70
|3,29
|58,31
|Mazhar Zorlu Holding
|30,28
|-0,07
|-3,81
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,18
|0,06
|Mega Polietilen
|4,94
|0,82
|-35,51
|Menderes Tekstil
|2,09
|1,95
|-32,36
|Mercan Kimya
|11,29
|-0,88
|Merit Turizm
|25,42
|0,47
|145,38
|Merko Gıda
|4,60
|2,22
|-46,76
|Metemtur Yatırım
|2,82
|-0,70
|-65,12
|Metro Holding
|1,34
|1,52
|-35,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,80
|0,00
|-3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|39,82
|1,79
|-6,96
|Milpa
|3,83
|-0,26
|-16,74
|Mistral GMYO
|4,54
|1,18
|-2,91
|MLP Sağlık
|29,50
|3,44
|48,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,73
|-2,88
|24,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,98
|0,87
|-41,10
|Mondi Tire Kutsan
|8,66
|2,24
|13,95
|Nasmed Egepol
|6,21
|-0,96
|Naturel Enerji
|35,10
|0,63
|-1,15
|Naturelgaz
|7,18
|0,28
|Net Holding
|4,87
|1,25
|41,98
|Netaş Telekom.
|17,21
|1,89
|-38,71
|Niğbaş Niğde Beton
|6,85
|-2,00
|-86,83
|Nuh Çimento
|41,90
|4,54
|-12,76
|Nurol GMYO
|10,92
|-5,86
|49,79
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,30
|-46,64
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,40
|1,75
|Orge Enerji Elektrik
|6,39
|0,63
|38,54
|Orma Orman Mahsulleri
|25,98
|-0,23
|76,49
|Osmanlı Menkul
|24,74
|2,15
|-19,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,00
|-25,87
|Otokar
|366,00
|5,93
|20,28
|Oyak Çimento
|7,09
|2,31
|-19,25
|Oyak Yat. Ort.
|7,00
|2,49
|1,42
|Oyak Yatırım Menkul
|29,50
|-0,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,76
|-9,97
|85,99
|Özak GMYO
|5,18
|2,37
|1,57
|Özbal Çelik Boru
|18,11
|-1,04
|176,49
|Özderici GMYO
|1,70
|1,80
|-23,42
|Özerden Plastik
|8,14
|0,74
|-9,56
|Pamel Elektrik
|61,50
|1,07
|188,46
|Panora GMYO
|6,80
|-2,16
|15,83
|Papilon Savunma
|13,10
|1,63
|-42,39
|Park Elek.Madencilik
|5,15
|3,21
|-4,10
|Parsan
|32,06
|2,17
|31,93
|Pegasus
|101,40
|2,37
|35,92
|Peker GMYO
|1,01
|2,02
|-56,82
|Penguen Gıda
|3,92
|0,26
|-22,38
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|175,80
|-9,98
|Pera GMYO
|1,38
|-0,72
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,70
|0,18
|23,85
|Petkim
|7,93
|3,66
|59,24
|Petrokent Turizm
|3.647,90
|-0,71
|302,46
|Pınar Et ve Un
|17,70
|2,19
|-19,12
|Pınar Su
|3,75
|0,00
|-7,73
|Pınar Süt
|16,88
|2,18
|-25,14
|Plastikkart
|17,79
|1,95
|24,89
|Polisan Holding
|2,84
|1,43
|-26,13
|Politeknik Metal
|327,00
|-0,37
|-19,40
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|4,09
|-25,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,50
|2,34
|-47,73
|QNB Finansbank
|36,50
|4,41
|-48,12
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,49
|0,09
|Ral Yatırım Holding
|8,24
|8,99
|85,59
|Ray Sigorta
|9,37
|0,00
|-39,35
|Reysaş GMYO
|3,19
|6,33
|-1,60
|Reysaş Lojistik
|5,07
|1,00
|-2,01
|Rhea Girişim
|2,22
|-2,63
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|13,22
|-0,75
|-3,57
|Royal Halı
|2,99
|-0,33
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|20,62
|-0,58
|-31,90
|Sabancı Holding
|14,06
|9,93
|27,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,03
|-0,14
|-35,39
|Sanel Mühendislik
|5,00
|1,21
|46,20
|Sanifoam Sünger
|28,40
|-2,41
|108,82
|Sanko Pazarlama
|9,77
|3,61
|5,42
|Saray Matbaacılık
|3,66
|-0,54
|-58,27
|Sarkuysan
|16,57
|0,85
|90,52
|Sasa Polyester
|33,76
|4,58
|125,30
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,64
|-0,09
|154,29
|Sekuro Plastik
|18,32
|0,11
|31,23
|Selçuk Ecza Deposu
|9,43
|2,28
|-29,79
|Selçuk Gıda
|4,02
|-1,23
|-19,28
|Selva Gıda Sanayi
|9,07
|0,22
|Senkron Güvenlik
|25,00
|3,14
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|13,40
|-0,67
|-16,25
|Servet GMYO
|67,40
|-1,03
|-14,03
|Seyitler Kimya
|18,65
|1,58
|38,52
|Silverline Endüstri
|5,17
|0,58
|-39,88
|Sinpaş GMYO
|4,23
|-0,94
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,04
|0,00
|-43,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,00
|-12,67
|Söktaş
|2,75
|1,10
|-15,40
|Sönmez Filament
|31,40
|-6,55
|-40,96
|Sönmez Pamuklu
|8,70
|-0,23
|-41,04
|Sumaş Suni Tahta
|98,05
|-3,87
|92,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,80
|0,42
|-25,00
|Şekerbank
|1,24
|7,83
|-17,88
|Şişe Cam
|9,94
|3,97
|38,84
|Şok Marketler Ticaret
|13,67
|-1,09
|9,53
|T. Halk Bankası
|5,01
|9,39
|-9,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,86
|1,86
|-32,84
|T.S.K.B.
|1,72
|8,86
|-1,52
|T.Tuborg
|17,80
|3,67
|0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|30,00
|9,09
|184,90
|Tat Gıda
|10,44
|1,56
|-9,70
|TAV Havalimanları
|29,08
|1,47
|36,53
|Tek-Art Turizm
|1,30
|3,17
|-35,64
|Tekfen Holding
|16,81
|3,26
|2,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|1,56
|-24,94
|Temapol Polimer Plastik
|13,44
|-0,74
|16,87
|Tetamat Gıda Yatırımları
|158,10
|-3,95
|-26,91
|TGS Dış Ticaret
|16,97
|3,35
|33,52
|Tofaş Oto. Fab.
|62,95
|1,04
|103,65
|Torunlar GMYO
|3,96
|2,06
|1,54
|Trabzon Liman
|32,58
|2,78
|1,43
|Trabzonspor Sportif
|7,78
|9,89
|218,85
|Trend GMYO
|6,78
|4,47
|-46,06
|TSKB GMYO
|2,78
|0,36
|-42,40
|Tuğçelik
|14,02
|-0,50
|73,51
|Tukaş
|7,13
|0,42
|-26,42
|Turcas Petrol
|3,98
|1,79
|-17,94
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,01
|-0,57
|Turkcell
|17,59
|1,91
|17,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,94
|1,56
|20,40
|Tüpraş
|153,90
|-1,09
|42,50
|Türk Hava Yolları
|17,61
|-1,18
|36,41
|Türk İlaç Serum
|9,11
|-0,55
|Türk Prysmian Kablo
|38,98
|9,86
|223,15
|Türk Telekom
|8,95
|1,59
|13,30
|Türk Traktör
|183,00
|5,29
|7,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,00
|-1,24
|12,49
|Türkiye Sigorta
|4,96
|1,64
|-19,72
|Ufuk Yatırım
|18,99
|-0,58
|41,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,65
|-1,62
|-13,92
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,28
|-4,20
|Ulusoy Elektrik
|51,70
|1,17
|0,68
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|1,35
|2,98
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,67
|1,21
|-28,63
|Utopya Turizm
|18,30
|-3,07
|-52,84
|Uzertaş Boya
|27,00
|1,81
|-52,30
|Ülker Bisküvi
|19,44
|0,78
|-12,89
|Ünlü Yatırım Holding
|5,54
|0,54
|Vakıf Fin. Kir.
|5,84
|-8,46
|71,36
|Vakıf GMYO
|1,71
|3,64
|-28,71
|Vakıf Yat. Ort.
|5,91
|-0,67
|-19,70
|Vakıflar Bankası
|4,04
|9,78
|-14,23
|Vakko Tekstil
|10,11
|-0,59
|61,34
|Vanet Gıda
|6,11
|0,33
|-20,96
|VBT Yazılım
|20,32
|-0,39
|Verusa Holding
|48,26
|2,42
|7,05
|Verusaturk Girisim
|26,10
|4,40
|100,03
|Vestel
|28,90
|5,01
|61,07
|Vestel Beyaz Eşya
|6,90
|5,67
|55,46
|Viking Kağıt
|6,78
|1,80
|-24,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,39
|9,71
|13,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,42
|1,31
|-18,71
|Yataş
|12,99
|1,09
|-8,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,06
|-0,97
|-30,45
|Yeni Gimat GMYO
|16,11
|1,70
|38,97
|Yeo Teknoloji
|56,00
|6,46
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,94
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|0,00
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.711,10
|0,08
|-37,75
|Yonga Mobilya
|18,40
|0,16
|-38,23
|Yükselen Çelik
|5,32
|0,57
|2,40
|Yünsa
|12,05
|0,92
|-13,26
|Ziraat GMYO
|2,30
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,80
|-32,78
(Son)
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
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