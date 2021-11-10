Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.780,10
|-0,73
|-26,47
|İş Bankası (C)
|6,27
|0,80
|-7,69
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,15
|0,00
|-18,39
|İş Girişim
|7,95
|0,13
|-58,05
|İş GMYO
|2,19
|0,46
|-13,78
|İş Y. Men. Değ.
|17,36
|2,00
|4,59
|İş Yat. Ort.
|2,73
|-0,73
|-18,83
|İşbir Holding
|50,00
|-4,76
|-6,85
|Işık Plastik
|5,58
|-3,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-3,12
|-18,42
|İttifak Holding
|1,33
|1,53
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|20,58
|-1,72
|14,33
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|-1,29
|-30,50
|İzmir Fırça
|6,69
|9,85
|20,32
|Jantsa Jant Sanayi
|59,40
|-1,49
|43,31
|Kafein Yazılım
|19,40
|-3,67
|-9,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,41
|-1,03
|Kaplamin
|23,74
|-1,66
|-29,76
|Kardemir (A)
|6,55
|-0,61
|10,08
|Kardemir (B)
|6,47
|-1,07
|22,77
|Kardemir (D)
|7,31
|-1,22
|26,47
|Karel Elektronik
|9,00
|-1,32
|33,84
|Karsan Otomotiv
|3,62
|0,00
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,06
|0,75
|-5,73
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,47
|3,62
|Kartonsan
|52,50
|-2,05
|-44,55
|Katmerciler Ekipman
|1,40
|-3,45
|-19,18
|Kent Gıda
|170,00
|-1,33
|-52,19
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|-2,35
|-36,93
|Kervan Gıda
|11,74
|1,12
|14,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|4,29
|-42,06
|Kiler GMYO
|2,10
|-0,94
|-16,33
|Kızılbük GYO
|39,50
|5,33
|Klimasan Klima
|10,15
|-7,31
|20,29
|Koç Holding
|26,06
|-0,69
|27,42
|Konfrut Gıda
|3,95
|-1,25
|-6,51
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,90
|0,34
|213,14
|Konya Çimento
|835,00
|-2,25
|-26,11
|Koray GMYO
|7,09
|1,58
|59,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,72
|2,51
|78,26
|Koza Altın
|111,50
|3,05
|15,31
|Koza Madencilik
|17,15
|1,18
|10,72
|Körfez GMYO
|6,12
|0,00
|5,52
|Kristal Kola
|1,32
|-1,49
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|36,02
|5,01
|-2,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|215,70
|-3,32
|37,13
|Kuyas Yatırım
|2,69
|-3,93
|16,96
|Kütahya Porselen
|76,40
|0,53
|51,44
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,44
|-3,66
|Lider Faktoring
|3,06
|-0,65
|-10,26
|Link Bilgisayar
|26,80
|-0,74
|-15,18
|Logo Yazılım
|41,50
|-1,00
|33,27
|Lokman Hekim Sağlık
|11,50
|5,12
|62,02
|Lüks Kadife
|49,98
|-2,38
|74,06
|Makina Takım
|3,13
|0,32
|-8,21
|Manas Enerji Yönetimi
|15,89
|0,00
|Margün Enerji
|8,79
|-1,57
|Marka Yatırım Holding
|4,07
|0,00
|-36,70
|Marmaris Altınyunus
|172,70
|-1,26
|55,45
|Marshall
|239,10
|0,50
|-22,04
|Martı GMYO
|0,92
|-1,08
|-63,97
|Martı Otel
|1,72
|0,58
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,36
|-1,76
|Mavi Giyim
|75,90
|-0,13
|47,07
|Mazhar Zorlu Holding
|30,38
|-1,87
|-3,49
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,22
|-1,10
|Mega Polietilen
|4,92
|-1,40
|-35,77
|Menderes Tekstil
|2,05
|-3,30
|-33,66
|Mercan Kimya
|10,16
|-1,17
|Merit Turizm
|26,02
|-1,59
|151,17
|Merko Gıda
|4,48
|0,67
|-48,15
|Metemtur Yatırım
|2,91
|-2,35
|-64,01
|Metro Holding
|1,31
|-0,76
|-37,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,84
|-5,02
|-1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|38,50
|2,45
|-10,05
|Milpa
|3,82
|-0,78
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,51
|0,00
|-4,25
|MLP Sağlık
|28,94
|-1,70
|45,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|5,08
|34,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,96
|-0,43
|-41,27
|Mondi Tire Kutsan
|8,18
|-1,33
|7,63
|Nasmed Egepol
|5,96
|3,65
|Naturel Enerji
|35,96
|-0,50
|1,27
|Naturelgaz
|7,16
|-1,78
|Net Holding
|4,83
|3,21
|40,82
|Netaş Telekom.
|16,96
|-1,11
|-39,60
|Niğbaş Niğde Beton
|7,02
|-2,50
|-86,50
|Nuh Çimento
|41,46
|-1,05
|-13,68
|Nurol GMYO
|11,47
|9,97
|57,34
|Odaş Elektrik
|1,52
|-1,94
|-48,01
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,36
|1,60
|Orge Enerji Elektrik
|6,26
|-1,42
|35,72
|Orma Orman Mahsulleri
|25,88
|-0,84
|75,82
|Osmanlı Menkul
|24,80
|-0,48
|-19,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|-2,78
|-25,01
|Otokar
|336,20
|-0,68
|10,49
|Oyak Çimento
|6,84
|-0,15
|-22,10
|Oyak Yat. Ort.
|6,91
|-1,43
|0,12
|Oyak Yatırım Menkul
|29,98
|-0,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,05
|9,97
|70,91
|Özak GMYO
|5,12
|0,59
|0,39
|Özbal Çelik Boru
|18,49
|-1,54
|182,29
|Özderici GMYO
|1,68
|1,82
|-24,32
|Özerden Plastik
|7,70
|0,65
|-14,44
|Pamel Elektrik
|60,80
|0,16
|185,18
|Panora GMYO
|6,79
|6,09
|15,66
|Papilon Savunma
|13,34
|-4,44
|-41,33
|Park Elek.Madencilik
|4,96
|0,00
|-7,64
|Parsan
|32,16
|1,97
|32,35
|Pegasus
|96,30
|0,21
|29,09
|Peker GMYO
|0,96
|-1,03
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,92
|-1,51
|-22,38
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|218,00
|-2,72
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,74
|-0,44
|24,07
|Petkim
|7,25
|-0,14
|45,58
|Petrokent Turizm
|3.625,00
|0,28
|299,93
|Pınar Et ve Un
|17,39
|0,12
|-20,53
|Pınar Su
|3,81
|-0,52
|-6,25
|Pınar Süt
|16,47
|0,18
|-26,96
|Plastikkart
|17,94
|6,72
|25,95
|Polisan Holding
|2,76
|-1,08
|-28,21
|Politeknik Metal
|331,40
|-1,07
|-18,32
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|-2,60
|-31,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,55
|-3,30
|-48,48
|QNB Finansbank
|36,12
|-2,64
|-48,66
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,72
|1,91
|Ral Yatırım Holding
|7,97
|-9,94
|79,50
|Ray Sigorta
|9,47
|-0,53
|-38,71
|Reysaş GMYO
|2,95
|2,08
|-9,00
|Reysaş Lojistik
|4,87
|-3,18
|-5,88
|Rhea Girişim
|2,28
|-1,72
|-38,71
|Rodrigo Tekstil
|13,42
|-1,68
|-2,12
|Royal Halı
|3,00
|1,01
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,08
|-0,28
|-30,38
|Sabancı Holding
|12,80
|1,43
|16,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,08
|-0,98
|-34,93
|Sanel Mühendislik
|4,80
|-1,23
|40,35
|Sanifoam Sünger
|29,78
|3,12
|118,97
|Sanko Pazarlama
|9,39
|0,00
|1,32
|Saray Matbaacılık
|3,75
|-0,79
|-57,24
|Sarkuysan
|16,98
|-6,96
|95,23
|Sasa Polyester
|31,84
|-1,06
|112,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,80
|-3,88
|156,17
|Sekuro Plastik
|18,79
|1,46
|34,60
|Selçuk Ecza Deposu
|9,12
|-1,30
|-32,10
|Selçuk Gıda
|4,04
|-1,46
|-18,88
|Selva Gıda Sanayi
|9,06
|-3,00
|Senkron Güvenlik
|25,00
|-1,81
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|13,20
|0,00
|-17,50
|Servet GMYO
|68,65
|-2,97
|-12,44
|Seyitler Kimya
|18,41
|0,82
|36,74
|Silverline Endüstri
|5,09
|-1,17
|-40,81
|Sinpaş GMYO
|4,05
|-1,94
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,14
|-2,65
|-41,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,30
|-0,85
|-11,53
|Söktaş
|2,75
|-5,17
|-15,40
|Sönmez Filament
|31,20
|0,06
|-41,34
|Sönmez Pamuklu
|9,39
|-8,92
|-36,37
|Sumaş Suni Tahta
|103,40
|9,94
|102,70
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|-3,24
|-25,31
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|9,57
|3,01
|33,67
|Şok Marketler Ticaret
|12,70
|9,39
|1,76
|T. Halk Bankası
|4,66
|-0,43
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,46
|-0,20
|-34,13
|T.S.K.B.
|1,60
|2,56
|-8,39
|T.Tuborg
|16,99
|-1,39
|-4,18
|Taç Tarım Ürünleri
|25,06
|-0,24
|137,99
|Tat Gıda
|9,77
|0,00
|-15,49
|TAV Havalimanları
|29,32
|-1,74
|37,65
|Tek-Art Turizm
|1,27
|-3,05
|-37,13
|Tekfen Holding
|15,93
|-0,06
|-2,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,42
|-1,23
|-25,86
|Temapol Polimer Plastik
|13,78
|-0,58
|19,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|172,90
|0,93
|-20,06
|TGS Dış Ticaret
|15,54
|-0,64
|22,27
|Tofaş Oto. Fab.
|60,80
|-0,49
|96,69
|Torunlar GMYO
|3,93
|-2,24
|0,77
|Trabzon Liman
|30,64
|1,39
|-4,61
|Trabzonspor Sportif
|6,50
|5,18
|166,39
|Trend GMYO
|6,35
|0,32
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,80
|1,82
|-41,99
|Tuğçelik
|13,84
|-5,40
|71,29
|Tukaş
|7,07
|-0,98
|-27,04
|Turcas Petrol
|3,84
|0,52
|-20,82
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,75
|4,48
|Turkcell
|16,92
|1,56
|13,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,85
|1,32
|19,76
|Tüpraş
|157,90
|3,20
|46,20
|Türk Hava Yolları
|18,13
|-0,17
|40,43
|Türk İlaç Serum
|9,25
|0,65
|Türk Prysmian Kablo
|31,22
|3,51
|158,82
|Türk Telekom
|8,67
|0,93
|9,76
|Türk Traktör
|166,10
|-2,24
|-2,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|144,60
|9,96
|28,08
|Türkiye Sigorta
|4,89
|-0,61
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|19,20
|-2,54
|43,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|-2,90
|-13,21
|Ulusoy Elektrik
|50,85
|0,10
|-0,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,12
|-1,92
|0,62
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,65
|-1,79
|-29,49
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|27,96
|-1,20
|-50,60
|Ülker Bisküvi
|19,47
|-1,27
|-12,76
|Ünlü Yatırım Holding
|5,51
|-2,13
|Vakıf Fin. Kir.
|6,78
|-1,02
|98,94
|Vakıf GMYO
|1,65
|-1,20
|-31,21
|Vakıf Yat. Ort.
|6,01
|-0,83
|-18,34
|Vakıflar Bankası
|3,77
|0,80
|-19,96
|Vakko Tekstil
|9,99
|0,00
|59,42
|Vanet Gıda
|6,20
|1,14
|-19,79
|VBT Yazılım
|20,30
|-0,59
|Verusa Holding
|48,30
|-3,05
|7,14
|Verusaturk Girisim
|26,40
|2,33
|102,33
|Vestel
|26,76
|-0,15
|49,14
|Vestel Beyaz Eşya
|6,28
|2,11
|41,49
|Viking Kağıt
|6,79
|-2,44
|-24,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,13
|1,29
|4,43
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,36
|-1,48
|-18,88
|Yataş
|13,34
|-0,07
|-5,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,11
|-1,58
|-29,32
|Yeni Gimat GMYO
|15,58
|0,45
|34,40
|Yeo Teknoloji
|59,45
|-4,50
|Yeşil GMYO
|0,90
|-2,17
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,06
|-0,93
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,05
|-1,91
|-52,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.043,70
|-0,56
|-35,62
|Yonga Mobilya
|18,64
|-1,11
|-37,43
|Yükselen Çelik
|5,31
|-1,12
|2,21
|Yünsa
|11,58
|-0,52
|-16,64
|Ziraat GMYO
|2,32
|0,87
|Zorlu Enerji
|1,71
|-0,58
|-32,38
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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