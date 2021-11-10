Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.780,10 -0,73 -26,47 İş Bankası (C) 6,27 0,80 -7,69 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,15 0,00 -18,39 İş Girişim 7,95 0,13 -58,05 İş GMYO 2,19 0,46 -13,78 İş Y. Men. Değ. 17,36 2,00 4,59 İş Yat. Ort. 2,73 -0,73 -18,83 İşbir Holding 50,00 -4,76 -6,85 Işık Plastik 5,58 -3,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -3,12 -18,42 İttifak Holding 1,33 1,53 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 20,58 -1,72 14,33 İzmir Demir Çelik 2,30 -1,29 -30,50 İzmir Fırça 6,69 9,85 20,32 Jantsa Jant Sanayi 59,40 -1,49 43,31 Kafein Yazılım 19,40 -3,67 -9,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,41 -1,03 Kaplamin 23,74 -1,66 -29,76 Kardemir (A) 6,55 -0,61 10,08 Kardemir (B) 6,47 -1,07 22,77 Kardemir (D) 7,31 -1,22 26,47 Karel Elektronik 9,00 -1,32 33,84 Karsan Otomotiv 3,62 0,00 11,38 Karsu Tekstil 8,06 0,75 -5,73 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,47 3,62 Kartonsan 52,50 -2,05 -44,55 Katmerciler Ekipman 1,40 -3,45 -19,18 Kent Gıda 170,00 -1,33 -52,19 Kerevitaş Gıda 4,15 -2,35 -36,93 Kervan Gıda 11,74 1,12 14,70 Kervansaray Yat. Holding 0,73 4,29 -42,06 Kiler GMYO 2,10 -0,94 -16,33 Kızılbük GYO 39,50 5,33 Klimasan Klima 10,15 -7,31 20,29 Koç Holding 26,06 -0,69 27,42 Konfrut Gıda 3,95 -1,25 -6,51 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,90 0,34 213,14 Konya Çimento 835,00 -2,25 -26,11 Koray GMYO 7,09 1,58 59,33 Kordsa Teknik Tekstil 27,72 2,51 78,26 Koza Altın 111,50 3,05 15,31 Koza Madencilik 17,15 1,18 10,72 Körfez GMYO 6,12 0,00 5,52 Kristal Kola 1,32 -1,49 -56,79 Kron Telekomünikasyon 36,02 5,01 -2,23 Kuştur Kuşadası Turizm 215,70 -3,32 37,13 Kuyas Yatırım 2,69 -3,93 16,96 Kütahya Porselen 76,40 0,53 51,44 Kütahya Şeker Fabrikası 28,44 -3,66 Lider Faktoring 3,06 -0,65 -10,26 Link Bilgisayar 26,80 -0,74 -15,18 Logo Yazılım 41,50 -1,00 33,27 Lokman Hekim Sağlık 11,50 5,12 62,02 Lüks Kadife 49,98 -2,38 74,06 Makina Takım 3,13 0,32 -8,21 Manas Enerji Yönetimi 15,89 0,00 Margün Enerji 8,79 -1,57 Marka Yatırım Holding 4,07 0,00 -36,70 Marmaris Altınyunus 172,70 -1,26 55,45 Marshall 239,10 0,50 -22,04 Martı GMYO 0,92 -1,08 -63,97 Martı Otel 1,72 0,58 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 22,36 -1,76 Mavi Giyim 75,90 -0,13 47,07 Mazhar Zorlu Holding 30,38 -1,87 -3,49 Meditera Tıbbi Malzeme 34,22 -1,10 Mega Polietilen 4,92 -1,40 -35,77 Menderes Tekstil 2,05 -3,30 -33,66 Mercan Kimya 10,16 -1,17 Merit Turizm 26,02 -1,59 151,17 Merko Gıda 4,48 0,67 -48,15 Metemtur Yatırım 2,91 -2,35 -64,01 Metro Holding 1,31 -0,76 -37,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,84 -5,02 -1,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,58 -25,75 Migros Ticaret 38,50 2,45 -10,05 Milpa 3,82 -0,78 -16,96 Mistral GMYO 4,51 0,00 -4,25 MLP Sağlık 28,94 -1,70 45,65 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 5,08 34,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,96 -0,43 -41,27 Mondi Tire Kutsan 8,18 -1,33 7,63 Nasmed Egepol 5,96 3,65 Naturel Enerji 35,96 -0,50 1,27 Naturelgaz 7,16 -1,78 Net Holding 4,83 3,21 40,82 Netaş Telekom. 16,96 -1,11 -39,60 Niğbaş Niğde Beton 7,02 -2,50 -86,50 Nuh Çimento 41,46 -1,05 -13,68 Nurol GMYO 11,47 9,97 57,34 Odaş Elektrik 1,52 -1,94 -48,01 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,36 1,60 Orge Enerji Elektrik 6,26 -1,42 35,72 Orma Orman Mahsulleri 25,88 -0,84 75,82 Osmanlı Menkul 24,80 -0,48 -19,34 Ostim Endüstriyel Yat 1,75 -2,78 -25,01 Otokar 336,20 -0,68 10,49 Oyak Çimento 6,84 -0,15 -22,10 Oyak Yat. Ort. 6,91 -1,43 0,12 Oyak Yatırım Menkul 29,98 -0,07 Oylum Sınai Yatırımlar 8,05 9,97 70,91 Özak GMYO 5,12 0,59 0,39 Özbal Çelik Boru 18,49 -1,54 182,29 Özderici GMYO 1,68 1,82 -24,32 Özerden Plastik 7,70 0,65 -14,44 Pamel Elektrik 60,80 0,16 185,18 Panora GMYO 6,79 6,09 15,66 Papilon Savunma 13,34 -4,44 -41,33 Park Elek.Madencilik 4,96 0,00 -7,64 Parsan 32,16 1,97 32,35 Pegasus 96,30 0,21 29,09 Peker GMYO 0,96 -1,03 -58,96 Penguen Gıda 3,92 -1,51 -22,38 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 218,00 -2,72 Pera GMYO 1,38 0,00 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,74 -0,44 24,07 Petkim 7,25 -0,14 45,58 Petrokent Turizm 3.625,00 0,28 299,93 Pınar Et ve Un 17,39 0,12 -20,53 Pınar Su 3,81 -0,52 -6,25 Pınar Süt 16,47 0,18 -26,96 Plastikkart 17,94 6,72 25,95 Polisan Holding 2,76 -1,08 -28,21 Politeknik Metal 331,40 -1,07 -18,32 Prizma Press Matbaacılık 3,74 -2,60 -31,75 QNB Finans Fin. Kir. 64,55 -3,30 -48,48 QNB Finansbank 36,12 -2,64 -48,66 QUA Granite Hayal Yapı 11,72 1,91 Ral Yatırım Holding 7,97 -9,94 79,50 Ray Sigorta 9,47 -0,53 -38,71 Reysaş GMYO 2,95 2,08 -9,00 Reysaş Lojistik 4,87 -3,18 -5,88 Rhea Girişim 2,28 -1,72 -38,71 Rodrigo Tekstil 13,42 -1,68 -2,12 Royal Halı 3,00 1,01 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,08 -0,28 -30,38 Sabancı Holding 12,80 1,43 16,09 Safkar Ege Soğutmacılık 7,08 -0,98 -34,93 Sanel Mühendislik 4,80 -1,23 40,35 Sanifoam Sünger 29,78 3,12 118,97 Sanko Pazarlama 9,39 0,00 1,32 Saray Matbaacılık 3,75 -0,79 -57,24 Sarkuysan 16,98 -6,96 95,23 Sasa Polyester 31,84 -1,06 112,49 Say Yenilenebilir Enerji 21,80 -3,88 156,17 Sekuro Plastik 18,79 1,46 34,60 Selçuk Ecza Deposu 9,12 -1,30 -32,10 Selçuk Gıda 4,04 -1,46 -18,88 Selva Gıda Sanayi 9,06 -3,00 Senkron Güvenlik 25,00 -1,81 -4,80 Serve Film Prodüksiyon 13,20 0,00 -17,50 Servet GMYO 68,65 -2,97 -12,44 Seyitler Kimya 18,41 0,82 36,74 Silverline Endüstri 5,09 -1,17 -40,81 Sinpaş GMYO 4,05 -1,94 -3,11 Smartiks Yazılım 5,14 -2,65 -41,99 Sodaş Sodyum Sanayii 23,30 -0,85 -11,53 Söktaş 2,75 -5,17 -15,40 Sönmez Filament 31,20 0,06 -41,34 Sönmez Pamuklu 9,39 -8,92 -36,37 Sumaş Suni Tahta 103,40 9,94 102,70 Şeker Fin. Kir. 4,78 -3,24 -25,31 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 9,57 3,01 33,67 Şok Marketler Ticaret 12,70 9,39 1,76 T. Halk Bankası 4,66 -0,43 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,46 -0,20 -34,13 T.S.K.B. 1,60 2,56 -8,39 T.Tuborg 16,99 -1,39 -4,18 Taç Tarım Ürünleri 25,06 -0,24 137,99 Tat Gıda 9,77 0,00 -15,49 TAV Havalimanları 29,32 -1,74 37,65 Tek-Art Turizm 1,27 -3,05 -37,13 Tekfen Holding 15,93 -0,06 -2,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,42 -1,23 -25,86 Temapol Polimer Plastik 13,78 -0,58 19,83 Tetamat Gıda Yatırımları 172,90 0,93 -20,06 TGS Dış Ticaret 15,54 -0,64 22,27 Tofaş Oto. Fab. 60,80 -0,49 96,69 Torunlar GMYO 3,93 -2,24 0,77 Trabzon Liman 30,64 1,39 -4,61 Trabzonspor Sportif 6,50 5,18 166,39 Trend GMYO 6,35 0,32 -49,48 TSKB GMYO 2,80 1,82 -41,99 Tuğçelik 13,84 -5,40 71,29 Tukaş 7,07 -0,98 -27,04 Turcas Petrol 3,84 0,52 -20,82 Tureks Turizm Taşımacılık 13,75 4,48 Turkcell 16,92 1,56 13,43 Tümosan Motor ve Traktör 16,85 1,32 19,76 Tüpraş 157,90 3,20 46,20 Türk Hava Yolları 18,13 -0,17 40,43 Türk İlaç Serum 9,25 0,65 Türk Prysmian Kablo 31,22 3,51 158,82 Türk Telekom 8,67 0,93 9,76 Türk Traktör 166,10 -2,24 -2,51 Türker Proje Gayrimenkul 144,60 9,96 28,08 Türkiye Sigorta 4,89 -0,61 -20,85 Ufuk Yatırım 19,20 -2,54 43,28 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 -2,90 -13,21 Ulusoy Elektrik 50,85 0,10 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 5,12 -1,92 0,62 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,65 -1,79 -29,49 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 27,96 -1,20 -50,60 Ülker Bisküvi 19,47 -1,27 -12,76 Ünlü Yatırım Holding 5,51 -2,13 Vakıf Fin. Kir. 6,78 -1,02 98,94 Vakıf GMYO 1,65 -1,20 -31,21 Vakıf Yat. Ort. 6,01 -0,83 -18,34 Vakıflar Bankası 3,77 0,80 -19,96 Vakko Tekstil 9,99 0,00 59,42 Vanet Gıda 6,20 1,14 -19,79 VBT Yazılım 20,30 -0,59 Verusa Holding 48,30 -3,05 7,14 Verusaturk Girisim 26,40 2,33 102,33 Vestel 26,76 -0,15 49,14 Vestel Beyaz Eşya 6,28 2,11 41,49 Viking Kağıt 6,79 -2,44 -24,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,13 1,29 4,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,36 -1,48 -18,88 Yataş 13,34 -0,07 -5,72 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,11 -1,58 -29,32 Yeni Gimat GMYO 15,58 0,45 34,40 Yeo Teknoloji 59,45 -4,50 Yeşil GMYO 0,90 -2,17 -34,78 Yeşil Yapı 1,06 -0,93 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,05 -1,91 -52,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.043,70 -0,56 -35,62 Yonga Mobilya 18,64 -1,11 -37,43 Yükselen Çelik 5,31 -1,12 2,21 Yünsa 11,58 -0,52 -16,64 Ziraat GMYO 2,32 0,87 Zorlu Enerji 1,71 -0,58 -32,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi