Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.500,10 1,03 -27,16 İş Bankası (C) 6,24 -0,48 -8,14 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -3,78 -6,32 İş Fin.Kir. 3,22 1,90 -16,58 İş Girişim 8,08 2,67 -57,36 İş GMYO 2,21 3,27 -12,99 İş Y. Men. Değ. 16,78 2,01 1,10 İş Yat. Ort. 2,75 0,36 -18,23 İşbir Holding 54,00 -3,14 0,60 Işık Plastik 5,87 -0,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 2,11 -14,91 İttifak Holding 1,31 -1,50 -41,26 İz Hayvancılık Tarım 20,78 -2,53 15,44 İzmir Demir Çelik 2,35 0,86 -28,99 İzmir Fırça 6,32 -4,82 13,67 Jantsa Jant Sanayi 60,90 0,83 46,93 Kafein Yazılım 20,72 0,88 -2,90 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,63 6,40 Kaplamin 24,42 -0,16 -27,75 Kardemir (A) 6,50 2,20 9,24 Kardemir (B) 6,48 2,53 22,96 Kardemir (D) 7,35 4,11 27,16 Karel Elektronik 9,15 1,10 36,07 Karsan Otomotiv 3,64 -2,41 12,00 Karsu Tekstil 8,19 0,12 -4,21 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,44 -9,98 Kartonsan 52,90 0,76 -44,12 Katmerciler Ekipman 1,46 -1,35 -15,72 Kent Gıda 173,00 -1,87 -51,35 Kerevitaş Gıda 4,38 0,46 -33,43 Kervan Gıda 11,84 2,16 15,68 Kervansaray Yat. Holding 0,73 1,39 -42,06 Kiler GMYO 2,14 -1,83 -14,74 Kızılbük GYO 36,04 4,46 Klimasan Klima 10,73 1,13 27,17 Koç Holding 25,94 1,49 26,83 Konfrut Gıda 4,07 0,25 -3,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 76,75 -2,48 225,21 Konya Çimento 864,00 0,82 -23,54 Koray GMYO 7,10 -2,20 59,55 Kordsa Teknik Tekstil 27,44 3,08 76,46 Koza Altın 109,00 2,83 12,72 Koza Madencilik 16,77 2,26 8,26 Körfez GMYO 6,80 6,75 17,24 Kristal Kola 1,35 -0,74 -55,81 Kron Telekomünikasyon 35,04 1,33 -4,89 Kuştur Kuşadası Turizm 213,50 0,00 35,73 Kuyas Yatırım 2,79 0,72 21,30 Kütahya Porselen 75,45 0,27 49,55 Kütahya Şeker Fabrikası 31,54 9,97 Lider Faktoring 3,17 3,26 -7,04 Link Bilgisayar 26,96 -1,03 -14,67 Logo Yazılım 41,98 1,40 34,81 Lokman Hekim Sağlık 10,86 0,65 53,01 Lüks Kadife 51,75 4,97 80,22 Makina Takım 3,21 0,63 -5,87 Manas Enerji Yönetimi 16,38 1,42 Margün Enerji 9,10 2,94 Marka Yatırım Holding 4,10 0,49 -36,24 Marmaris Altınyunus 178,80 -0,50 60,94 Marshall 239,00 1,23 -22,07 Martı GMYO 0,96 1,05 -62,41 Martı Otel 1,73 2,37 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 23,42 1,65 Mavi Giyim 76,30 0,53 47,84 Mazhar Zorlu Holding 31,12 0,78 -1,14 Meditera Tıbbi Malzeme 34,74 -0,12 Mega Polietilen 5,04 0,60 -34,20 Menderes Tekstil 2,16 1,89 -30,10 Mercan Kimya 10,25 -0,29 Merit Turizm 26,44 2,08 155,23 Merko Gıda 4,47 1,13 -48,26 Metemtur Yatırım 3,04 1,00 -62,40 Metro Holding 1,37 5,38 -34,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,98 -0,33 3,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 37,56 4,57 -12,24 Milpa 3,89 0,26 -15,43 Mistral GMYO 4,58 -1,72 -2,76 MLP Sağlık 29,30 4,05 47,46 MMC San. ve Tic. Yat. 6,10 0,00 32,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,99 0,87 -41,01 Mondi Tire Kutsan 8,14 0,49 7,11 Nasmed Egepol 5,48 5,79 Naturel Enerji 34,40 2,38 -3,12 Naturelgaz 7,42 1,09 Net Holding 4,78 5,99 39,36 Netaş Telekom. 17,41 -0,46 -38,00 Niğbaş Niğde Beton 7,31 -0,54 -85,94 Nuh Çimento 41,70 5,20 -13,18 Nurol GMYO 11,04 -6,04 51,44 Odaş Elektrik 1,48 0,68 -49,37 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,23 -0,30 Orge Enerji Elektrik 6,08 1,67 31,82 Orma Orman Mahsulleri 26,86 -0,52 82,47 Osmanlı Menkul 24,80 -1,74 -19,34 Ostim Endüstriyel Yat 1,80 0,56 -22,87 Otokar 335,60 -0,39 10,29 Oyak Çimento 6,87 0,29 -21,75 Oyak Yat. Ort. 7,03 0,86 1,85 Oyak Yatırım Menkul 30,10 -0,73 Oylum Sınai Yatırımlar 7,42 0,13 57,54 Özak GMYO 5,21 -2,43 2,16 Özbal Çelik Boru 18,60 5,38 183,97 Özderici GMYO 1,67 1,83 -24,77 Özerden Plastik 7,46 2,61 -17,11 Pamel Elektrik 63,25 4,81 196,67 Panora GMYO 6,36 -0,78 8,33 Papilon Savunma 14,19 1,43 -37,59 Park Elek.Madencilik 5,16 1,98 -3,91 Parsan 31,54 1,09 29,79 Pegasus 93,15 0,76 24,87 Peker GMYO 0,99 0,00 -57,68 Penguen Gıda 4,11 4,31 -18,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 235,00 7,70 Pera GMYO 1,42 0,00 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 23,00 -0,26 25,49 Petkim 6,82 2,10 36,95 Petrokent Turizm 3.643,40 0,90 301,96 Pınar Et ve Un 17,49 1,27 -20,08 Pınar Su 3,87 -0,77 -4,78 Pınar Süt 16,59 0,85 -26,43 Plastikkart 17,02 -2,18 19,49 Polisan Holding 2,82 0,36 -26,65 Politeknik Metal 343,20 3,03 -15,41 Prizma Press Matbaacılık 3,69 -1,07 -32,66 QNB Finans Fin. Kir. 65,25 1,71 -47,92 QNB Finansbank 37,10 3,06 -47,26 QUA Granite Hayal Yapı 11,82 0,51 Ral Yatırım Holding 8,73 4,05 96,62 Ray Sigorta 9,45 -0,53 -38,83 Reysaş GMYO 2,90 -0,68 -10,54 Reysaş Lojistik 5,10 -3,04 -1,43 Rhea Girişim 2,28 3,64 -38,71 Rodrigo Tekstil 14,05 -0,92 2,48 Royal Halı 3,03 -1,94 -11,92 RTA Laboratuvarları 21,64 0,37 -28,53 Sabancı Holding 12,40 2,39 12,46 Safkar Ege Soğutmacılık 7,40 0,27 -31,99 Sanel Mühendislik 4,76 -1,24 39,18 Sanifoam Sünger 29,90 -1,32 119,85 Sanko Pazarlama 9,52 -1,14 2,72 Saray Matbaacılık 3,78 -0,53 -56,90 Sarkuysan 18,59 2,48 113,74 Sasa Polyester 30,50 3,25 103,54 Say Yenilenebilir Enerji 23,24 2,83 173,09 Sekuro Plastik 18,97 0,64 35,89 Selçuk Ecza Deposu 9,21 1,21 -31,43 Selçuk Gıda 4,11 -0,72 -17,47 Selva Gıda Sanayi 9,60 -1,84 Senkron Güvenlik 25,60 -1,61 -2,51 Serve Film Prodüksiyon 13,40 -0,59 -16,25 Servet GMYO 71,20 -0,42 -9,18 Seyitler Kimya 18,10 1,12 34,44 Silverline Endüstri 5,30 1,34 -38,37 Sinpaş GMYO 4,25 0,00 1,67 Smartiks Yazılım 5,29 0,38 -40,29 Sodaş Sodyum Sanayii 23,40 -0,85 -11,15 Söktaş 2,87 -0,35 -11,71 Sönmez Filament 32,20 2,81 -39,46 Sönmez Pamuklu 16,28 10,00 -32,17 Sumaş Suni Tahta 85,50 0,59 67,61 Şeker Fin. Kir. 5,10 0,20 -20,31 Şekerbank 1,11 0,91 -26,49 Şişe Cam 8,97 1,82 25,29 Şok Marketler Ticaret 11,64 0,09 -6,73 T. Halk Bankası 4,71 2,39 -15,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,90 -0,10 -32,71 T.S.K.B. 1,60 1,91 -8,39 T.Tuborg 16,80 1,20 -5,25 Taç Tarım Ürünleri 24,50 6,52 132,67 Tat Gıda 9,55 0,10 -17,40 TAV Havalimanları 29,76 3,33 39,72 Tek-Art Turizm 1,34 0,00 -33,66 Tekfen Holding 15,83 0,25 -3,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,60 1,23 -23,79 Temapol Polimer Plastik 14,05 0,29 22,17 Tetamat Gıda Yatırımları 176,50 -2,16 -18,40 TGS Dış Ticaret 16,14 3,26 26,99 Tofaş Oto. Fab. 59,45 3,03 92,33 Torunlar GMYO 4,07 0,00 4,36 Trabzon Liman 30,28 0,73 -5,73 Trabzonspor Sportif 5,62 9,98 130,33 Trend GMYO 6,45 -2,27 -48,69 TSKB GMYO 2,79 -0,71 -42,19 Tuğçelik 14,83 4,14 83,54 Tukaş 7,30 2,67 -24,66 Turcas Petrol 3,80 0,26 -21,65 Tureks Turizm Taşımacılık 13,36 -5,05 Turkcell 16,87 0,36 13,10 Tümosan Motor ve Traktör 17,09 2,95 21,46 Tüpraş 147,60 1,58 36,67 Türk Hava Yolları 18,05 2,27 39,81 Türk İlaç Serum 9,25 1,98 Türk Prysmian Kablo 27,92 -0,64 131,46 Türk Telekom 8,53 1,91 7,98 Türk Traktör 167,40 3,14 -1,74 Türker Proje Gayrimenkul 132,20 -0,08 17,09 Türkiye Sigorta 4,91 0,00 -20,53 Ufuk Yatırım 19,22 -6,06 43,43 Ulaşlar Turizm Yat. 3,83 -1,29 -9,67 Ulusoy Elektrik 50,95 0,10 -0,78 Ulusoy Un Sanayi 5,30 0,76 4,16 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,71 1,18 -26,92 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 28,26 0,00 -50,07 Ülker Bisküvi 19,71 -1,40 -11,68 Ünlü Yatırım Holding 5,77 -1,70 Vakıf Fin. Kir. 6,97 4,81 104,52 Vakıf GMYO 1,70 1,19 -29,13 Vakıf Yat. Ort. 6,13 0,66 -16,71 Vakıflar Bankası 3,77 2,45 -19,96 Vakko Tekstil 10,33 5,41 64,85 Vanet Gıda 6,13 0,99 -20,70 VBT Yazılım 21,80 3,51 Verusa Holding 51,45 6,65 14,13 Verusaturk Girisim 25,68 9,93 96,81 Vestel 26,34 1,70 46,80 Vestel Beyaz Eşya 6,12 0,16 37,88 Viking Kağıt 6,58 -0,75 -26,89 Yapı ve Kredi Bank. 3,04 1,00 1,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,28 0,60 -16,33 Yataş 13,94 1,01 -1,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,18 0,32 -27,73 Yeni Gimat GMYO 15,60 -0,06 34,57 Yeo Teknoloji 66,20 5,92 Yeşil GMYO 0,94 3,30 -31,88 Yeşil Yapı 1,10 2,80 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,16 4,35 -49,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.099,90 1,31 -35,26 Yonga Mobilya 18,88 -0,63 -36,62 Yükselen Çelik 5,28 0,76 1,63 Yünsa 11,84 1,54 -14,77 Ziraat GMYO 2,33 0,87 Zorlu Enerji 1,72 0,00 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor — Haberler (@Haberler) November 8, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul 1595 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi