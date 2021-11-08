Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.500,101,03-27,16
İş Bankası (C)6,24-0,48-8,14
İş Bankası (Kur.)356.000,00-3,78-6,32
İş Fin.Kir.3,221,90-16,58
İş Girişim8,082,67-57,36
İş GMYO2,213,27-12,99
İş Y. Men. Değ.16,782,011,10
İş Yat. Ort.2,750,36-18,23
İşbir Holding54,00-3,140,60
Işık Plastik5,87-0,51

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,972,11-14,91
İttifak Holding1,31-1,50-41,26
İz Hayvancılık Tarım20,78-2,5315,44
İzmir Demir Çelik2,350,86-28,99
İzmir Fırça6,32-4,8213,67
Jantsa Jant Sanayi60,900,8346,93
Kafein Yazılım20,720,88-2,90
Kalekim Kimyevi Maddeler14,636,40

Kaplamin24,42-0,16-27,75
Kardemir (A)6,502,209,24
Kardemir (B)6,482,5322,96
Kardemir (D)7,354,1127,16
Karel Elektronik9,151,1036,07
Karsan Otomotiv3,64-2,4112,00
Karsu Tekstil8,190,12-4,21
Kartal Yenilenebilir Enerji14,44-9,98

Kartonsan52,900,76-44,12
Katmerciler Ekipman1,46-1,35-15,72
Kent Gıda173,00-1,87-51,35
Kerevitaş Gıda4,380,46-33,43
Kervan Gıda11,842,1615,68
Kervansaray Yat. Holding0,731,39-42,06
Kiler GMYO2,14-1,83-14,74
Kızılbük GYO36,044,46

Klimasan Klima10,731,1327,17
Koç Holding25,941,4926,83
Konfrut Gıda4,070,25-3,67
Kontrolmatik Teknoloji Enerji76,75-2,48225,21
Konya Çimento864,000,82-23,54
Koray GMYO7,10-2,2059,55
Kordsa Teknik Tekstil27,443,0876,46
Koza Altın109,002,8312,72
Koza Madencilik16,772,268,26
Körfez GMYO6,806,7517,24
Kristal Kola1,35-0,74-55,81
Kron Telekomünikasyon35,041,33-4,89
Kuştur Kuşadası Turizm213,500,0035,73
Kuyas Yatırım2,790,7221,30
Kütahya Porselen75,450,2749,55
Kütahya Şeker Fabrikası31,549,97

Lider Faktoring3,173,26-7,04
Link Bilgisayar26,96-1,03-14,67
Logo Yazılım41,981,4034,81
Lokman Hekim Sağlık10,860,6553,01
Lüks Kadife51,754,9780,22
Makina Takım3,210,63-5,87
Manas Enerji Yönetimi16,381,42

Margün Enerji9,102,94

Marka Yatırım Holding4,100,49-36,24
Marmaris Altınyunus178,80-0,5060,94
Marshall239,001,23-22,07
Martı GMYO0,961,05-62,41
Martı Otel1,732,37-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım23,421,65

Mavi Giyim76,300,5347,84
Mazhar Zorlu Holding31,120,78-1,14
Meditera Tıbbi Malzeme34,74-0,12

Mega Polietilen5,040,60-34,20
Menderes Tekstil2,161,89-30,10
Mercan Kimya10,25-0,29

Merit Turizm26,442,08155,23
Merko Gıda4,471,13-48,26
Metemtur Yatırım3,041,00-62,40
Metro Holding1,375,38-34,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,98-0,333,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret37,564,57-12,24
Milpa3,890,26-15,43
Mistral GMYO4,58-1,72-2,76
MLP Sağlık29,304,0547,46
MMC San. ve Tic. Yat.6,100,0032,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,990,87-41,01
Mondi Tire Kutsan8,140,497,11
Nasmed Egepol5,485,79

Naturel Enerji34,402,38-3,12
Naturelgaz7,421,09

Net Holding4,785,9939,36
Netaş Telekom.17,41-0,46-38,00
Niğbaş Niğde Beton7,31-0,54-85,94
Nuh Çimento41,705,20-13,18
Nurol GMYO11,04-6,0451,44
Odaş Elektrik1,480,68-49,37
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,23-0,30

Orge Enerji Elektrik6,081,6731,82
Orma Orman Mahsulleri26,86-0,5282,47
Osmanlı Menkul24,80-1,74-19,34
Ostim Endüstriyel Yat1,800,56-22,87
Otokar335,60-0,3910,29
Oyak Çimento6,870,29-21,75
Oyak Yat. Ort.7,030,861,85
Oyak Yatırım Menkul30,10-0,73

Oylum Sınai Yatırımlar7,420,1357,54
Özak GMYO5,21-2,432,16
Özbal Çelik Boru18,605,38183,97
Özderici GMYO1,671,83-24,77
Özerden Plastik7,462,61-17,11
Pamel Elektrik63,254,81196,67
Panora GMYO6,36-0,788,33
Papilon Savunma14,191,43-37,59
Park Elek.Madencilik5,161,98-3,91
Parsan31,541,0929,79
Pegasus93,150,7624,87
Peker GMYO0,990,00-57,68
Penguen Gıda4,114,31-18,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım235,007,70

Pera GMYO1,420,00-18,94
Pergamon Dış Ticaret23,00-0,2625,49
Petkim6,822,1036,95
Petrokent Turizm3.643,400,90301,96
Pınar Et ve Un17,491,27-20,08
Pınar Su3,87-0,77-4,78
Pınar Süt16,590,85-26,43
Plastikkart17,02-2,1819,49
Polisan Holding2,820,36-26,65
Politeknik Metal343,203,03-15,41
Prizma Press Matbaacılık3,69-1,07-32,66
QNB Finans Fin. Kir.65,251,71-47,92
QNB Finansbank37,103,06-47,26
QUA Granite Hayal Yapı11,820,51

Ral Yatırım Holding8,734,0596,62
Ray Sigorta9,45-0,53-38,83
Reysaş GMYO2,90-0,68-10,54
Reysaş Lojistik5,10-3,04-1,43
Rhea Girişim2,283,64-38,71
Rodrigo Tekstil14,05-0,922,48
Royal Halı3,03-1,94-11,92
RTA Laboratuvarları21,640,37-28,53
Sabancı Holding12,402,3912,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,400,27-31,99
Sanel Mühendislik4,76-1,2439,18
Sanifoam Sünger29,90-1,32119,85
Sanko Pazarlama9,52-1,142,72
Saray Matbaacılık3,78-0,53-56,90
Sarkuysan18,592,48113,74
Sasa Polyester30,503,25103,54
Say Yenilenebilir Enerji23,242,83173,09
Sekuro Plastik18,970,6435,89
Selçuk Ecza Deposu9,211,21-31,43
Selçuk Gıda4,11-0,72-17,47
Selva Gıda Sanayi9,60-1,84

Senkron Güvenlik25,60-1,61-2,51
Serve Film Prodüksiyon13,40-0,59-16,25
Servet GMYO71,20-0,42-9,18
Seyitler Kimya18,101,1234,44
Silverline Endüstri5,301,34-38,37
Sinpaş GMYO4,250,001,67
Smartiks Yazılım5,290,38-40,29
Sodaş Sodyum Sanayii23,40-0,85-11,15
Söktaş2,87-0,35-11,71
Sönmez Filament32,202,81-39,46
Sönmez Pamuklu16,2810,00-32,17
Sumaş Suni Tahta85,500,5967,61
Şeker Fin. Kir.5,100,20-20,31
Şekerbank1,110,91-26,49
Şişe Cam8,971,8225,29
Şok Marketler Ticaret11,640,09-6,73
T. Halk Bankası4,712,39-15,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,90-0,10-32,71
T.S.K.B.1,601,91-8,39
T.Tuborg16,801,20-5,25
Taç Tarım Ürünleri24,506,52132,67
Tat Gıda9,550,10-17,40
TAV Havalimanları29,763,3339,72
Tek-Art Turizm1,340,00-33,66
Tekfen Holding15,830,25-3,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,601,23-23,79
Temapol Polimer Plastik14,050,2922,17
Tetamat Gıda Yatırımları176,50-2,16-18,40
TGS Dış Ticaret16,143,2626,99
Tofaş Oto. Fab.59,453,0392,33
Torunlar GMYO4,070,004,36
Trabzon Liman30,280,73-5,73
Trabzonspor Sportif5,629,98130,33
Trend GMYO6,45-2,27-48,69
TSKB GMYO2,79-0,71-42,19
Tuğçelik14,834,1483,54
Tukaş7,302,67-24,66
Turcas Petrol3,800,26-21,65
Tureks Turizm Taşımacılık13,36-5,05

Turkcell16,870,3613,10
Tümosan Motor ve Traktör17,092,9521,46
Tüpraş147,601,5836,67
Türk Hava Yolları18,052,2739,81
Türk İlaç Serum9,251,98

Türk Prysmian Kablo27,92-0,64131,46
Türk Telekom8,531,917,98
Türk Traktör167,403,14-1,74
Türker Proje Gayrimenkul132,20-0,0817,09
Türkiye Sigorta4,910,00-20,53
Ufuk Yatırım19,22-6,0643,43
Ulaşlar Turizm Yat.3,83-1,29-9,67
Ulusoy Elektrik50,950,10-0,78
Ulusoy Un Sanayi5,300,764,16
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,711,18-26,92
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya28,260,00-50,07
Ülker Bisküvi19,71-1,40-11,68
Ünlü Yatırım Holding5,77-1,70

Vakıf Fin. Kir.6,974,81104,52
Vakıf GMYO1,701,19-29,13
Vakıf Yat. Ort.6,130,66-16,71
Vakıflar Bankası3,772,45-19,96
Vakko Tekstil10,335,4164,85
Vanet Gıda6,130,99-20,70
VBT Yazılım21,803,51

Verusa Holding51,456,6514,13
Verusaturk Girisim25,689,9396,81
Vestel26,341,7046,80
Vestel Beyaz Eşya6,120,1637,88
Viking Kağıt6,58-0,75-26,89
Yapı ve Kredi Bank.3,041,001,43
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,280,60-16,33
Yataş13,941,01-1,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,180,32-27,73
Yeni Gimat GMYO15,60-0,0634,57
Yeo Teknoloji66,205,92

Yeşil GMYO0,943,30-31,88
Yeşil Yapı1,102,80-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,164,35-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme10.099,901,31-35,26
Yonga Mobilya18,88-0,63-36,62
Yükselen Çelik5,280,761,63
Yünsa11,841,54-14,77
Ziraat GMYO2,330,87

Zorlu Enerji1,720,00-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Borsa İstanbul 1595 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı

Son dakika: Borsa İstanbul 1595 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title