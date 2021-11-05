Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.199,500,69-27,90
İş Bankası (C)6,271,46-7,69
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,160,00-18,13
İş Girişim7,870,13-58,47
İş GMYO2,141,90-15,75
İş Y. Men. Değ.16,452,05-0,89
İş Yat. Ort.2,74-0,36-18,53
İşbir Holding55,752,673,86
Işık Plastik5,90-0,67

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,950,00-16,67
İttifak Holding1,33-1,48-40,36
İz Hayvancılık Tarım21,32-2,1118,44
İzmir Demir Çelik2,33-0,43-29,60
İzmir Fırça6,644,9019,42
Jantsa Jant Sanayi60,40-0,9045,72
Kafein Yazılım20,54-1,44-3,75
Kalekim Kimyevi Maddeler13,75-2,14

Kaplamin24,46-1,61-27,63
Kardemir (A)6,36-1,096,89
Kardemir (B)6,32-0,7819,92
Kardemir (D)7,06-2,7522,15
Karel Elektronik9,050,5634,59
Karsan Otomotiv3,73-1,8414,77
Karsu Tekstil8,18-0,37-4,33
Kartal Yenilenebilir Enerji16,04-9,99

Kartonsan52,50-0,10-44,55
Katmerciler Ekipman1,48-0,67-14,56
Kent Gıda176,302,32-50,42
Kerevitaş Gıda4,36-0,46-33,74
Kervan Gıda11,591,7613,23
Kervansaray Yat. Holding0,72-2,70-42,86
Kiler GMYO2,18-5,22-13,15
Kızılbük GYO34,50-5,84

Klimasan Klima10,610,3825,75
Koç Holding25,562,5724,97
Konfrut Gıda4,06-0,73-3,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji78,705,28233,47
Konya Çimento857,004,46-24,16
Koray GMYO7,260,0063,15
Kordsa Teknik Tekstil26,62-1,7071,19
Koza Altın106,00-1,219,62
Koza Madencilik16,400,315,87
Körfez GMYO6,37-0,629,83
Kristal Kola1,36-3,55-55,48
Kron Telekomünikasyon34,582,86-6,13
Kuştur Kuşadası Turizm213,500,0035,73
Kuyas Yatırım2,77-0,3620,43
Kütahya Porselen75,250,3349,16
Kütahya Şeker Fabrikası28,68-1,92

Lider Faktoring3,070,99-9,97
Link Bilgisayar27,24-1,02-13,79
Logo Yazılım41,40-0,8632,95
Lokman Hekim Sağlık10,791,7052,02
Lüks Kadife49,301,4471,69
Makina Takım3,19-1,54-6,45
Manas Enerji Yönetimi16,15-1,22

Margün Enerji8,842,55

Marka Yatırım Holding4,08-0,24-36,55
Marmaris Altınyunus179,702,9861,75
Marshall236,100,04-23,02
Martı GMYO0,950,00-62,80
Martı Otel1,691,20-20,66
Matriks Bilgi Dağıtım23,04-0,43

Mavi Giyim75,901,5447,07
Mazhar Zorlu Holding30,880,13-1,91
Meditera Tıbbi Malzeme34,78-0,63

Mega Polietilen5,01-0,60-34,60
Menderes Tekstil2,12-0,47-31,39
Mercan Kimya10,28-1,34

Merit Turizm25,90-2,63150,02
Merko Gıda4,42-1,12-48,84
Metemtur Yatırım3,010,00-62,77
Metro Holding1,300,78-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,991,363,46
Metro Yatırım Ortaklığı1,741,75-25,32
Migros Ticaret35,92-0,11-16,07
Milpa3,880,00-15,65
Mistral GMYO4,660,43-1,06
MLP Sağlık28,164,4541,72
MMC San. ve Tic. Yat.6,101,6732,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,93-0,14-41,52
Mondi Tire Kutsan8,10-1,826,58
Nasmed Egepol5,180,00

Naturel Enerji33,600,30-5,37
Naturelgaz7,34-0,14

Net Holding4,512,7331,49
Netaş Telekom.17,49-3,64-37,71
Niğbaş Niğde Beton7,35-0,68-85,87
Nuh Çimento39,64-1,10-17,47
Nurol GMYO11,75-0,1761,18
Odaş Elektrik1,471,38-49,72
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,27-0,67

Orge Enerji Elektrik5,980,6729,65
Orma Orman Mahsulleri27,001,2083,42
Osmanlı Menkul25,24-1,56-17,90
Ostim Endüstriyel Yat1,79-2,19-23,30
Otokar336,900,2710,72
Oyak Çimento6,85-0,87-21,98
Oyak Yat. Ort.6,970,290,98
Oyak Yatırım Menkul30,32-1,62

Oylum Sınai Yatırımlar7,411,5157,32
Özak GMYO5,341,914,71
Özbal Çelik Boru17,65-1,40169,47
Özderici GMYO1,640,00-26,13
Özerden Plastik7,27-1,49-19,22
Pamel Elektrik60,352,99183,07
Panora GMYO6,41-0,479,18
Papilon Savunma13,99-1,96-38,47
Park Elek.Madencilik5,060,20-5,77
Parsan31,20-1,2728,40
Pegasus92,453,9923,93
Peker GMYO0,993,13-57,68
Penguen Gıda3,94-0,25-21,98
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım218,20-0,37

Pera GMYO1,42-0,70-18,94
Pergamon Dış Ticaret23,060,3525,81
Petkim6,682,3034,14
Petrokent Turizm3.611,000,25298,39
Pınar Et ve Un17,27-0,12-21,08
Pınar Su3,900,26-4,04
Pınar Süt16,450,92-27,05
Plastikkart17,40-1,6922,15
Polisan Holding2,810,00-26,91
Politeknik Metal333,10-0,74-17,90
Prizma Press Matbaacılık3,730,54-31,93
QNB Finans Fin. Kir.64,15-0,54-48,80
QNB Finansbank36,000,61-48,83
QUA Granite Hayal Yapı11,76-0,08

Ral Yatırım Holding8,392,1988,96
Ray Sigorta9,50-0,63-38,51
Reysaş GMYO2,920,34-9,93
Reysaş Lojistik5,263,341,66
Rhea Girişim2,202,33-40,86
Rodrigo Tekstil14,18-5,843,43
Royal Halı3,092,32-10,17
RTA Laboratuvarları21,560,00-28,80
Sabancı Holding12,113,159,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,381,51-32,17
Sanel Mühendislik4,82-1,0340,94
Sanifoam Sünger30,301,68122,79
Sanko Pazarlama9,63-0,213,91
Saray Matbaacılık3,801,06-56,67
Sarkuysan18,14-1,04108,57
Sasa Polyester29,54-1,1497,14
Say Yenilenebilir Enerji22,600,80165,57
Sekuro Plastik18,85-0,3735,03
Selçuk Ecza Deposu9,100,00-32,25
Selçuk Gıda4,140,49-16,87
Selva Gıda Sanayi9,78-2,20

Senkron Güvenlik26,02-1,74-0,91
Serve Film Prodüksiyon13,48-0,52-15,75
Servet GMYO71,50-1,38-8,80
Seyitler Kimya17,901,2432,95
Silverline Endüstri5,23-1,32-39,19
Sinpaş GMYO4,25-4,711,67
Smartiks Yazılım5,270,38-40,52
Sodaş Sodyum Sanayii23,600,00-10,39
Söktaş2,880,35-11,41
Sönmez Filament31,329,97-41,11
Sönmez Pamuklu14,80-0,34-38,33
Sumaş Suni Tahta85,002,4166,63
Şeker Fin. Kir.5,09-0,78-20,47
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam8,81-0,7923,05
Şok Marketler Ticaret11,63-0,17-6,81
T. Halk Bankası4,60-0,65-17,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,921,06-32,65
T.S.K.B.1,572,61-10,11
T.Tuborg16,600,00-6,38
Taç Tarım Ürünleri23,001,05118,42
Tat Gıda9,54-0,52-17,48
TAV Havalimanları28,802,7835,21
Tek-Art Turizm1,34-0,74-33,66
Tekfen Holding15,79-1,68-3,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,522,19-24,71
Temapol Polimer Plastik14,01-1,6821,83
Tetamat Gıda Yatırımları180,40-5,45-16,60
TGS Dış Ticaret15,63-1,9422,97
Tofaş Oto. Fab.57,701,2386,66
Torunlar GMYO4,070,744,36
Trabzon Liman30,06-0,07-6,41
Trabzonspor Sportif5,110,59109,43
Trend GMYO6,602,33-47,49
TSKB GMYO2,81-0,35-41,78
Tuğçelik14,244,2576,24
Tukaş7,11-1,80-26,63
Turcas Petrol3,790,53-21,86
Tureks Turizm Taşımacılık14,073,00

Turkcell16,81-0,1212,70
Tümosan Motor ve Traktör16,602,5317,98
Tüpraş145,301,8234,54
Türk Hava Yolları17,654,0136,72
Türk İlaç Serum9,07-5,32

Türk Prysmian Kablo28,103,46132,96
Türk Telekom8,371,585,96
Türk Traktör162,301,12-4,74
Türker Proje Gayrimenkul132,30-1,0517,18
Türkiye Sigorta4,910,00-20,53
Ufuk Yatırım20,461,1952,69
Ulaşlar Turizm Yat.3,880,78-8,49
Ulusoy Elektrik50,900,10-0,88
Ulusoy Un Sanayi5,260,573,37
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,69-0,59-27,78
Utopya Turizm19,00-0,05-51,03
Uzertaş Boya28,260,14-50,07
Ülker Bisküvi19,99-2,49-10,43
Ünlü Yatırım Holding5,871,21

Vakıf Fin. Kir.6,650,7695,13
Vakıf GMYO1,68-1,18-29,96
Vakıf Yat. Ort.6,09-0,49-17,26
Vakıflar Bankası3,68-0,81-21,87
Vakko Tekstil9,803,5956,39
Vanet Gıda6,07-3,50-21,47
VBT Yazılım21,06-0,28

Verusa Holding48,24-1,837,01
Verusaturk Girisim23,36-2,8379,03
Vestel25,901,1744,35
Vestel Beyaz Eşya6,111,3337,66
Viking Kağıt6,63-1,04-26,33
Yapı ve Kredi Bank.3,011,010,43
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-0,20-16,83
Yataş13,801,85-2,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,170,00-27,95
Yeni Gimat GMYO15,610,2634,66
Yeo Teknoloji62,500,16

Yeşil GMYO0,91-1,09-34,06
Yeşil Yapı1,070,94-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,07-1,43-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme9.969,205,15-36,10
Yonga Mobilya19,000,00-36,22
Yükselen Çelik5,24-1,870,86
Yünsa11,662,91-16,06
Ziraat GMYO2,31-4,94

Zorlu Enerji1,72-1,15-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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