Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.199,50 0,69 -27,90 İş Bankası (C) 6,27 1,46 -7,69 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,16 0,00 -18,13 İş Girişim 7,87 0,13 -58,47 İş GMYO 2,14 1,90 -15,75 İş Y. Men. Değ. 16,45 2,05 -0,89 İş Yat. Ort. 2,74 -0,36 -18,53 İşbir Holding 55,75 2,67 3,86 Işık Plastik 5,90 -0,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 0,00 -16,67 İttifak Holding 1,33 -1,48 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 21,32 -2,11 18,44 İzmir Demir Çelik 2,33 -0,43 -29,60 İzmir Fırça 6,64 4,90 19,42 Jantsa Jant Sanayi 60,40 -0,90 45,72 Kafein Yazılım 20,54 -1,44 -3,75 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,75 -2,14 Kaplamin 24,46 -1,61 -27,63 Kardemir (A) 6,36 -1,09 6,89 Kardemir (B) 6,32 -0,78 19,92 Kardemir (D) 7,06 -2,75 22,15 Karel Elektronik 9,05 0,56 34,59 Karsan Otomotiv 3,73 -1,84 14,77 Karsu Tekstil 8,18 -0,37 -4,33 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,04 -9,99 Kartonsan 52,50 -0,10 -44,55 Katmerciler Ekipman 1,48 -0,67 -14,56 Kent Gıda 176,30 2,32 -50,42 Kerevitaş Gıda 4,36 -0,46 -33,74 Kervan Gıda 11,59 1,76 13,23 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -2,70 -42,86 Kiler GMYO 2,18 -5,22 -13,15 Kızılbük GYO 34,50 -5,84 Klimasan Klima 10,61 0,38 25,75 Koç Holding 25,56 2,57 24,97 Konfrut Gıda 4,06 -0,73 -3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 78,70 5,28 233,47 Konya Çimento 857,00 4,46 -24,16 Koray GMYO 7,26 0,00 63,15 Kordsa Teknik Tekstil 26,62 -1,70 71,19 Koza Altın 106,00 -1,21 9,62 Koza Madencilik 16,40 0,31 5,87 Körfez GMYO 6,37 -0,62 9,83 Kristal Kola 1,36 -3,55 -55,48 Kron Telekomünikasyon 34,58 2,86 -6,13 Kuştur Kuşadası Turizm 213,50 0,00 35,73 Kuyas Yatırım 2,77 -0,36 20,43 Kütahya Porselen 75,25 0,33 49,16 Kütahya Şeker Fabrikası 28,68 -1,92 Lider Faktoring 3,07 0,99 -9,97 Link Bilgisayar 27,24 -1,02 -13,79 Logo Yazılım 41,40 -0,86 32,95 Lokman Hekim Sağlık 10,79 1,70 52,02 Lüks Kadife 49,30 1,44 71,69 Makina Takım 3,19 -1,54 -6,45 Manas Enerji Yönetimi 16,15 -1,22 Margün Enerji 8,84 2,55 Marka Yatırım Holding 4,08 -0,24 -36,55 Marmaris Altınyunus 179,70 2,98 61,75 Marshall 236,10 0,04 -23,02 Martı GMYO 0,95 0,00 -62,80 Martı Otel 1,69 1,20 -20,66 Matriks Bilgi Dağıtım 23,04 -0,43 Mavi Giyim 75,90 1,54 47,07 Mazhar Zorlu Holding 30,88 0,13 -1,91 Meditera Tıbbi Malzeme 34,78 -0,63 Mega Polietilen 5,01 -0,60 -34,60 Menderes Tekstil 2,12 -0,47 -31,39 Mercan Kimya 10,28 -1,34 Merit Turizm 25,90 -2,63 150,02 Merko Gıda 4,42 -1,12 -48,84 Metemtur Yatırım 3,01 0,00 -62,77 Metro Holding 1,30 0,78 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 1,36 3,46 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 1,75 -25,32 Migros Ticaret 35,92 -0,11 -16,07 Milpa 3,88 0,00 -15,65 Mistral GMYO 4,66 0,43 -1,06 MLP Sağlık 28,16 4,45 41,72 MMC San. ve Tic. Yat. 6,10 1,67 32,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,93 -0,14 -41,52 Mondi Tire Kutsan 8,10 -1,82 6,58 Nasmed Egepol 5,18 0,00 Naturel Enerji 33,60 0,30 -5,37 Naturelgaz 7,34 -0,14 Net Holding 4,51 2,73 31,49 Netaş Telekom. 17,49 -3,64 -37,71 Niğbaş Niğde Beton 7,35 -0,68 -85,87 Nuh Çimento 39,64 -1,10 -17,47 Nurol GMYO 11,75 -0,17 61,18 Odaş Elektrik 1,47 1,38 -49,72 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,27 -0,67 Orge Enerji Elektrik 5,98 0,67 29,65 Orma Orman Mahsulleri 27,00 1,20 83,42 Osmanlı Menkul 25,24 -1,56 -17,90 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 -2,19 -23,30 Otokar 336,90 0,27 10,72 Oyak Çimento 6,85 -0,87 -21,98 Oyak Yat. Ort. 6,97 0,29 0,98 Oyak Yatırım Menkul 30,32 -1,62 Oylum Sınai Yatırımlar 7,41 1,51 57,32 Özak GMYO 5,34 1,91 4,71 Özbal Çelik Boru 17,65 -1,40 169,47 Özderici GMYO 1,64 0,00 -26,13 Özerden Plastik 7,27 -1,49 -19,22 Pamel Elektrik 60,35 2,99 183,07 Panora GMYO 6,41 -0,47 9,18 Papilon Savunma 13,99 -1,96 -38,47 Park Elek.Madencilik 5,06 0,20 -5,77 Parsan 31,20 -1,27 28,40 Pegasus 92,45 3,99 23,93 Peker GMYO 0,99 3,13 -57,68 Penguen Gıda 3,94 -0,25 -21,98 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 218,20 -0,37 Pera GMYO 1,42 -0,70 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 23,06 0,35 25,81 Petkim 6,68 2,30 34,14 Petrokent Turizm 3.611,00 0,25 298,39 Pınar Et ve Un 17,27 -0,12 -21,08 Pınar Su 3,90 0,26 -4,04 Pınar Süt 16,45 0,92 -27,05 Plastikkart 17,40 -1,69 22,15 Polisan Holding 2,81 0,00 -26,91 Politeknik Metal 333,10 -0,74 -17,90 Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,54 -31,93 QNB Finans Fin. Kir. 64,15 -0,54 -48,80 QNB Finansbank 36,00 0,61 -48,83 QUA Granite Hayal Yapı 11,76 -0,08 Ral Yatırım Holding 8,39 2,19 88,96 Ray Sigorta 9,50 -0,63 -38,51 Reysaş GMYO 2,92 0,34 -9,93 Reysaş Lojistik 5,26 3,34 1,66 Rhea Girişim 2,20 2,33 -40,86 Rodrigo Tekstil 14,18 -5,84 3,43 Royal Halı 3,09 2,32 -10,17 RTA Laboratuvarları 21,56 0,00 -28,80 Sabancı Holding 12,11 3,15 9,83 Safkar Ege Soğutmacılık 7,38 1,51 -32,17 Sanel Mühendislik 4,82 -1,03 40,94 Sanifoam Sünger 30,30 1,68 122,79 Sanko Pazarlama 9,63 -0,21 3,91 Saray Matbaacılık 3,80 1,06 -56,67 Sarkuysan 18,14 -1,04 108,57 Sasa Polyester 29,54 -1,14 97,14 Say Yenilenebilir Enerji 22,60 0,80 165,57 Sekuro Plastik 18,85 -0,37 35,03 Selçuk Ecza Deposu 9,10 0,00 -32,25 Selçuk Gıda 4,14 0,49 -16,87 Selva Gıda Sanayi 9,78 -2,20 Senkron Güvenlik 26,02 -1,74 -0,91 Serve Film Prodüksiyon 13,48 -0,52 -15,75 Servet GMYO 71,50 -1,38 -8,80 Seyitler Kimya 17,90 1,24 32,95 Silverline Endüstri 5,23 -1,32 -39,19 Sinpaş GMYO 4,25 -4,71 1,67 Smartiks Yazılım 5,27 0,38 -40,52 Sodaş Sodyum Sanayii 23,60 0,00 -10,39 Söktaş 2,88 0,35 -11,41 Sönmez Filament 31,32 9,97 -41,11 Sönmez Pamuklu 14,80 -0,34 -38,33 Sumaş Suni Tahta 85,00 2,41 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,09 -0,78 -20,47 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 8,81 -0,79 23,05 Şok Marketler Ticaret 11,63 -0,17 -6,81 T. Halk Bankası 4,60 -0,65 -17,27 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,92 1,06 -32,65 T.S.K.B. 1,57 2,61 -10,11 T.Tuborg 16,60 0,00 -6,38 Taç Tarım Ürünleri 23,00 1,05 118,42 Tat Gıda 9,54 -0,52 -17,48 TAV Havalimanları 28,80 2,78 35,21 Tek-Art Turizm 1,34 -0,74 -33,66 Tekfen Holding 15,79 -1,68 -3,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 2,19 -24,71 Temapol Polimer Plastik 14,01 -1,68 21,83 Tetamat Gıda Yatırımları 180,40 -5,45 -16,60 TGS Dış Ticaret 15,63 -1,94 22,97 Tofaş Oto. Fab. 57,70 1,23 86,66 Torunlar GMYO 4,07 0,74 4,36 Trabzon Liman 30,06 -0,07 -6,41 Trabzonspor Sportif 5,11 0,59 109,43 Trend GMYO 6,60 2,33 -47,49 TSKB GMYO 2,81 -0,35 -41,78 Tuğçelik 14,24 4,25 76,24 Tukaş 7,11 -1,80 -26,63 Turcas Petrol 3,79 0,53 -21,86 Tureks Turizm Taşımacılık 14,07 3,00 Turkcell 16,81 -0,12 12,70 Tümosan Motor ve Traktör 16,60 2,53 17,98 Tüpraş 145,30 1,82 34,54 Türk Hava Yolları 17,65 4,01 36,72 Türk İlaç Serum 9,07 -5,32 Türk Prysmian Kablo 28,10 3,46 132,96 Türk Telekom 8,37 1,58 5,96 Türk Traktör 162,30 1,12 -4,74 Türker Proje Gayrimenkul 132,30 -1,05 17,18 Türkiye Sigorta 4,91 0,00 -20,53 Ufuk Yatırım 20,46 1,19 52,69 Ulaşlar Turizm Yat. 3,88 0,78 -8,49 Ulusoy Elektrik 50,90 0,10 -0,88 Ulusoy Un Sanayi 5,26 0,57 3,37 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,69 -0,59 -27,78 Utopya Turizm 19,00 -0,05 -51,03 Uzertaş Boya 28,26 0,14 -50,07 Ülker Bisküvi 19,99 -2,49 -10,43 Ünlü Yatırım Holding 5,87 1,21 Vakıf Fin. Kir. 6,65 0,76 95,13 Vakıf GMYO 1,68 -1,18 -29,96 Vakıf Yat. Ort. 6,09 -0,49 -17,26 Vakıflar Bankası 3,68 -0,81 -21,87 Vakko Tekstil 9,80 3,59 56,39 Vanet Gıda 6,07 -3,50 -21,47 VBT Yazılım 21,06 -0,28 Verusa Holding 48,24 -1,83 7,01 Verusaturk Girisim 23,36 -2,83 79,03 Vestel 25,90 1,17 44,35 Vestel Beyaz Eşya 6,11 1,33 37,66 Viking Kağıt 6,63 -1,04 -26,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,01 1,01 0,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -0,20 -16,83 Yataş 13,80 1,85 -2,47 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,17 0,00 -27,95 Yeni Gimat GMYO 15,61 0,26 34,66 Yeo Teknoloji 62,50 0,16 Yeşil GMYO 0,91 -1,09 -34,06 Yeşil Yapı 1,07 0,94 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,07 -1,43 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.969,20 5,15 -36,10 Yonga Mobilya 19,00 0,00 -36,22 Yükselen Çelik 5,24 -1,87 0,86 Yünsa 11,66 2,91 -16,06 Ziraat GMYO 2,31 -4,94 Zorlu Enerji 1,72 -1,15 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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