Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.000,10 0,69 -28,39 İş Bankası (C) 6,18 3,69 -9,02 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,16 2,60 -18,13 İş Girişim 7,86 1,16 -58,52 İş GMYO 2,10 2,94 -17,32 İş Y. Men. Değ. 16,12 2,35 -2,88 İş Yat. Ort. 2,75 1,48 -18,23 İşbir Holding 54,30 1,69 1,16 Işık Plastik 5,94 0,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 2,15 -16,67 İttifak Holding 1,35 9,76 -39,46 İz Hayvancılık Tarım 21,78 3,62 21,00 İzmir Demir Çelik 2,34 1,30 -29,30 İzmir Fırça 6,33 9,90 13,85 Jantsa Jant Sanayi 60,95 2,52 47,05 Kafein Yazılım 20,84 1,46 -2,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,05 -1,54 Kaplamin 24,86 -0,32 -26,45 Kardemir (A) 6,43 1,42 8,07 Kardemir (B) 6,37 1,43 20,87 Kardemir (D) 7,26 0,14 25,61 Karel Elektronik 9,00 0,11 33,84 Karsan Otomotiv 3,80 4,97 16,92 Karsu Tekstil 8,21 0,61 -3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,82 -9,95 Kartonsan 52,55 3,55 -44,49 Katmerciler Ekipman 1,49 6,43 -13,99 Kent Gıda 172,30 0,00 -51,55 Kerevitaş Gıda 4,38 0,92 -33,43 Kervan Gıda 11,39 0,09 11,28 Kervansaray Yat. Holding 0,74 5,71 -41,27 Kiler GMYO 2,30 -0,43 -8,37 Kızılbük GYO 36,64 2,69 Klimasan Klima 10,57 0,67 25,27 Koç Holding 24,92 2,38 21,84 Konfrut Gıda 4,09 0,99 -3,20 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,75 0,61 216,74 Konya Çimento 820,40 0,81 -27,40 Koray GMYO 7,26 0,28 63,15 Kordsa Teknik Tekstil 27,08 0,97 74,15 Koza Altın 107,30 3,67 10,96 Koza Madencilik 16,35 4,41 5,55 Körfez GMYO 6,41 2,72 10,52 Kristal Kola 1,41 2,17 -53,85 Kron Telekomünikasyon 33,62 2,69 -8,74 Kuştur Kuşadası Turizm 213,50 -3,48 35,73 Kuyas Yatırım 2,78 0,72 20,87 Kütahya Porselen 75,00 3,66 48,66 Kütahya Şeker Fabrikası 29,24 0,14 Lider Faktoring 3,04 1,00 -10,85 Link Bilgisayar 27,52 1,62 -12,90 Logo Yazılım 41,76 0,43 34,10 Lokman Hekim Sağlık 10,61 1,05 49,48 Lüks Kadife 48,60 2,23 69,25 Makina Takım 3,24 -2,70 -4,99 Manas Enerji Yönetimi 16,35 -0,91 Margün Enerji 8,62 2,01 Marka Yatırım Holding 4,09 0,99 -36,39 Marmaris Altınyunus 174,50 0,98 57,07 Marshall 236,00 0,68 -23,05 Martı GMYO 0,95 2,15 -62,80 Martı Otel 1,67 0,00 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 23,14 1,14 Mavi Giyim 74,75 2,47 44,84 Mazhar Zorlu Holding 30,84 0,65 -2,03 Meditera Tıbbi Malzeme 35,00 1,98 Mega Polietilen 5,04 0,80 -34,20 Menderes Tekstil 2,13 2,40 -31,07 Mercan Kimya 10,42 -0,86 Merit Turizm 26,60 2,54 156,77 Merko Gıda 4,47 0,45 -48,26 Metemtur Yatırım 3,01 1,35 -62,77 Metro Holding 1,29 2,38 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,95 3,51 2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 1,18 -26,61 Migros Ticaret 35,96 2,74 -15,98 Milpa 3,88 0,00 -15,65 Mistral GMYO 4,64 -1,49 -1,49 MLP Sağlık 26,96 0,45 35,68 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 2,39 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,94 1,31 -41,43 Mondi Tire Kutsan 8,25 0,98 8,55 Nasmed Egepol 5,18 1,17 Naturel Enerji 33,50 1,76 -5,66 Naturelgaz 7,35 2,65 Net Holding 4,39 1,39 27,99 Netaş Telekom. 18,15 0,89 -35,36 Niğbaş Niğde Beton 7,40 0,82 -85,77 Nuh Çimento 40,08 0,15 -16,55 Nurol GMYO 11,77 3,43 61,45 Odaş Elektrik 1,45 0,69 -50,40 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,36 0,83 Orge Enerji Elektrik 5,94 1,19 28,78 Orma Orman Mahsulleri 26,68 2,22 81,25 Osmanlı Menkul 25,64 3,47 -16,60 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 3,39 -21,58 Otokar 336,00 0,00 10,42 Oyak Çimento 6,91 -0,14 -21,30 Oyak Yat. Ort. 6,95 1,46 0,69 Oyak Yatırım Menkul 30,82 -2,16 Oylum Sınai Yatırımlar 7,30 -1,08 54,99 Özak GMYO 5,24 0,38 2,75 Özbal Çelik Boru 17,90 -4,02 173,28 Özderici GMYO 1,64 1,86 -26,13 Özerden Plastik 7,38 1,79 -18,00 Pamel Elektrik 58,60 8,52 174,86 Panora GMYO 6,44 0,63 9,69 Papilon Savunma 14,27 -0,83 -37,24 Park Elek.Madencilik 5,05 1,00 -5,96 Parsan 31,60 2,27 30,04 Pegasus 88,90 6,02 19,17 Peker GMYO 0,96 2,13 -58,96 Penguen Gıda 3,95 0,25 -21,78 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 219,00 1,86 Pera GMYO 1,43 0,70 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 22,98 0,61 25,38 Petkim 6,53 3,32 31,12 Petrokent Turizm 3.602,10 0,09 297,41 Pınar Et ve Un 17,29 0,99 -20,99 Pınar Su 3,89 1,57 -4,29 Pınar Süt 16,30 1,49 -27,72 Plastikkart 17,70 1,09 24,26 Polisan Holding 2,81 2,18 -26,91 Politeknik Metal 335,60 1,39 -17,28 Prizma Press Matbaacılık 3,71 0,27 -32,30 QNB Finans Fin. Kir. 64,50 3,04 -48,52 QNB Finansbank 35,78 5,17 -49,14 QUA Granite Hayal Yapı 11,77 4,07 Ral Yatırım Holding 8,21 9,91 84,91 Ray Sigorta 9,56 0,53 -38,12 Reysaş GMYO 2,91 2,46 -10,24 Reysaş Lojistik 5,09 0,99 -1,62 Rhea Girişim 2,15 -0,46 -42,20 Rodrigo Tekstil 15,06 -5,99 9,85 Royal Halı 3,02 0,33 -12,21 RTA Laboratuvarları 21,56 0,94 -28,80 Sabancı Holding 11,74 1,29 6,48 Safkar Ege Soğutmacılık 7,27 1,82 -33,18 Sanel Mühendislik 4,87 0,41 42,40 Sanifoam Sünger 29,80 -0,27 119,12 Sanko Pazarlama 9,65 0,94 4,12 Saray Matbaacılık 3,76 1,35 -57,13 Sarkuysan 18,33 -3,78 110,75 Sasa Polyester 29,88 0,81 99,41 Say Yenilenebilir Enerji 22,42 1,08 163,45 Sekuro Plastik 18,92 0,48 35,53 Selçuk Ecza Deposu 9,10 2,71 -32,25 Selçuk Gıda 4,12 1,23 -17,27 Selva Gıda Sanayi 10,00 -1,57 Senkron Güvenlik 26,48 0,00 0,84 Serve Film Prodüksiyon 13,55 -2,52 -15,31 Servet GMYO 72,50 5,00 -7,53 Seyitler Kimya 17,68 1,03 31,32 Silverline Endüstri 5,30 3,52 -38,37 Sinpaş GMYO 4,46 3,24 6,70 Smartiks Yazılım 5,25 1,35 -40,74 Sodaş Sodyum Sanayii 23,60 2,61 -10,39 Söktaş 2,87 0,70 -11,71 Sönmez Filament 28,48 8,70 -46,45 Sönmez Pamuklu 14,85 8,39 -38,13 Sumaş Suni Tahta 83,00 0,00 62,71 Şeker Fin. Kir. 5,13 -1,35 -19,84 Şekerbank 1,10 0,92 -27,15 Şişe Cam 8,88 1,49 24,03 Şok Marketler Ticaret 11,65 3,93 -6,65 T. Halk Bankası 4,63 3,12 -16,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,70 1,47 -33,35 T.S.K.B. 1,53 2,00 -12,40 T.Tuborg 16,60 2,47 -6,38 Taç Tarım Ürünleri 22,76 1,97 116,14 Tat Gıda 9,59 2,68 -17,05 TAV Havalimanları 28,02 3,01 31,55 Tek-Art Turizm 1,35 3,05 -33,17 Tekfen Holding 16,06 2,23 -2,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,38 0,95 -26,33 Temapol Polimer Plastik 14,25 2,30 23,91 Tetamat Gıda Yatırımları 190,80 9,97 -11,79 TGS Dış Ticaret 15,94 1,59 25,41 Tofaş Oto. Fab. 57,00 0,53 84,40 Torunlar GMYO 4,04 5,76 3,59 Trabzon Liman 30,08 -0,20 -6,35 Trabzonspor Sportif 5,08 -1,17 108,20 Trend GMYO 6,45 4,20 -48,69 TSKB GMYO 2,82 0,36 -41,57 Tuğçelik 13,66 0,52 69,06 Tukaş 7,24 1,83 -25,28 Turcas Petrol 3,77 3,01 -22,27 Tureks Turizm Taşımacılık 13,66 2,32 Turkcell 16,83 6,25 12,83 Tümosan Motor ve Traktör 16,19 2,66 15,07 Tüpraş 142,70 0,00 32,13 Türk Hava Yolları 16,97 8,92 31,45 Türk İlaç Serum 9,58 1,70 Türk Prysmian Kablo 27,16 9,96 125,16 Türk Telekom 8,24 1,10 4,31 Türk Traktör 160,50 1,52 -5,79 Türker Proje Gayrimenkul 133,70 -0,22 18,42 Türkiye Sigorta 4,91 1,87 -20,53 Ufuk Yatırım 20,22 0,00 50,90 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 0,26 -9,20 Ulusoy Elektrik 50,85 0,00 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 5,23 0,97 2,78 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,70 3,66 -27,35 Utopya Turizm 19,01 0,11 -51,01 Uzertaş Boya 28,22 -0,07 -50,14 Ülker Bisküvi 20,50 1,49 -8,14 Ünlü Yatırım Holding 5,80 0,87 Vakıf Fin. Kir. 6,60 2,48 93,66 Vakıf GMYO 1,70 5,59 -29,13 Vakıf Yat. Ort. 6,12 2,34 -16,85 Vakıflar Bankası 3,71 3,92 -21,23 Vakko Tekstil 9,46 3,16 50,96 Vanet Gıda 6,29 -4,70 -18,63 VBT Yazılım 21,12 0,86 Verusa Holding 49,14 -0,08 9,01 Verusaturk Girisim 24,04 -3,45 84,24 Vestel 25,60 1,99 42,68 Vestel Beyaz Eşya 6,03 1,69 35,86 Viking Kağıt 6,70 4,85 -25,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,98 3,47 -0,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 0,87 -16,66 Yataş 13,55 2,65 -4,24 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,17 1,28 -27,95 Yeni Gimat GMYO 15,57 1,70 34,32 Yeo Teknoloji 62,40 2,46 Yeşil GMYO 0,92 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 1,06 -1,85 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,10 1,45 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.480,50 -3,26 -39,23 Yonga Mobilya 19,00 3,26 -36,22 Yükselen Çelik 5,34 -1,11 2,78 Yünsa 11,33 0,27 -18,44 Ziraat GMYO 2,43 9,95 Zorlu Enerji 1,74 -1,69 -31,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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