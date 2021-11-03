Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.800,00 -0,69 -28,89 İş Bankası (C) 5,96 2,41 -12,26 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,08 -0,32 -20,21 İş Girişim 7,77 -0,89 -59,00 İş GMYO 2,04 2,51 -19,69 İş Y. Men. Değ. 15,75 1,22 -5,11 İş Yat. Ort. 2,71 -0,73 -19,42 İşbir Holding 53,40 0,09 -0,52 Işık Plastik 5,90 -2,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -2,11 -18,42 İttifak Holding 1,23 -1,60 -44,84 İz Hayvancılık Tarım 21,02 -4,63 16,78 İzmir Demir Çelik 2,31 -1,70 -30,20 İzmir Fırça 5,76 -1,37 3,60 Jantsa Jant Sanayi 59,45 -2,38 43,43 Kafein Yazılım 20,54 0,69 -3,75 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,27 -1,45 Kaplamin 24,94 -1,97 -26,21 Kardemir (A) 6,34 -1,86 6,55 Kardemir (B) 6,28 -2,03 19,17 Kardemir (D) 7,25 -2,82 25,43 Karel Elektronik 8,99 3,21 33,69 Karsan Otomotiv 3,62 -1,63 11,38 Karsu Tekstil 8,16 -1,09 -4,56 Kartal Yenilenebilir Enerji 19,79 -9,96 Kartonsan 50,75 1,20 -46,40 Katmerciler Ekipman 1,40 -2,10 -19,18 Kent Gıda 172,30 -1,43 -51,55 Kerevitaş Gıda 4,34 2,36 -34,04 Kervan Gıda 11,38 -1,30 11,18 Kervansaray Yat. Holding 0,70 -2,78 -44,44 Kiler GMYO 2,31 0,87 -7,97 Kızılbük GYO 35,68 3,84 Klimasan Klima 10,50 -0,66 24,44 Koç Holding 24,34 3,40 19,01 Konfrut Gıda 4,05 -1,22 -4,14 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,30 0,41 214,83 Konya Çimento 813,80 -2,57 -27,98 Koray GMYO 7,24 1,12 62,70 Kordsa Teknik Tekstil 26,82 -1,03 72,48 Koza Altın 103,50 -0,58 7,03 Koza Madencilik 15,66 -1,63 1,10 Körfez GMYO 6,24 -6,31 7,59 Kristal Kola 1,38 -0,72 -54,83 Kron Telekomünikasyon 32,74 0,06 -11,13 Kuştur Kuşadası Turizm 221,20 -7,41 40,62 Kuyas Yatırım 2,76 2,99 20,00 Kütahya Porselen 72,35 1,40 43,41 Kütahya Şeker Fabrikası 29,20 -3,05 Lider Faktoring 3,01 -3,22 -11,73 Link Bilgisayar 27,08 -3,29 -14,29 Logo Yazılım 41,58 0,97 33,53 Lokman Hekim Sağlık 10,50 -0,57 47,93 Lüks Kadife 47,54 -2,70 65,56 Makina Takım 3,33 1,22 -2,35 Manas Enerji Yönetimi 16,50 2,87 Margün Enerji 8,45 0,00 Marka Yatırım Holding 4,05 0,00 -37,01 Marmaris Altınyunus 172,80 -0,75 55,54 Marshall 234,40 -1,22 -23,57 Martı GMYO 0,93 -3,12 -63,58 Martı Otel 1,67 0,00 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 22,88 -0,52 Mavi Giyim 72,95 0,00 41,35 Mazhar Zorlu Holding 30,64 -1,73 -2,67 Meditera Tıbbi Malzeme 34,32 -0,06 Mega Polietilen 5,00 -2,53 -34,73 Menderes Tekstil 2,08 -1,42 -32,69 Mercan Kimya 10,51 0,00 Merit Turizm 25,94 -5,12 150,40 Merko Gıda 4,45 0,23 -48,50 Metemtur Yatırım 2,97 -1,98 -63,27 Metro Holding 1,26 -1,56 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,85 1,79 -1,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,69 -2,31 -27,47 Migros Ticaret 35,00 1,39 -18,22 Milpa 3,88 0,52 -15,65 Mistral GMYO 4,71 2,84 0,00 MLP Sağlık 26,84 -0,37 35,08 MMC San. ve Tic. Yat. 5,86 5,02 27,39 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,85 -1,15 -42,19 Mondi Tire Kutsan 8,17 -3,88 7,50 Nasmed Egepol 5,12 -0,78 Naturel Enerji 32,92 -1,08 -7,29 Naturelgaz 7,16 -1,38 Net Holding 4,33 0,70 26,24 Netaş Telekom. 17,99 -0,94 -35,93 Niğbaş Niğde Beton 7,34 -2,52 -85,88 Nuh Çimento 40,02 -2,06 -16,67 Nurol GMYO 11,38 -9,97 56,10 Odaş Elektrik 1,44 0,70 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,25 -1,85 Orge Enerji Elektrik 5,87 -2,49 27,26 Orma Orman Mahsulleri 26,10 0,77 77,31 Osmanlı Menkul 24,78 -3,13 -19,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 -1,12 -24,16 Otokar 336,00 -0,41 10,42 Oyak Çimento 6,92 1,02 -21,18 Oyak Yat. Ort. 6,85 -0,44 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 31,50 3,14 Oylum Sınai Yatırımlar 7,38 -4,40 56,69 Özak GMYO 5,22 1,16 2,35 Özbal Çelik Boru 18,65 5,13 184,73 Özderici GMYO 1,61 -0,62 -27,48 Özerden Plastik 7,25 -1,36 -19,44 Pamel Elektrik 54,00 -7,93 153,28 Panora GMYO 6,40 1,91 9,01 Papilon Savunma 14,39 5,19 -36,71 Park Elek.Madencilik 5,00 -0,99 -6,89 Parsan 30,90 -0,26 27,16 Pegasus 83,85 2,76 12,40 Peker GMYO 0,94 -3,09 -59,82 Penguen Gıda 3,94 2,60 -21,98 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 215,00 -0,92 Pera GMYO 1,42 -2,07 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,84 -1,97 24,61 Petkim 6,32 -2,17 26,91 Petrokent Turizm 3.599,00 0,25 297,07 Pınar Et ve Un 17,12 -0,75 -21,77 Pınar Su 3,83 0,26 -5,76 Pınar Süt 16,06 -0,62 -28,78 Plastikkart 17,51 0,98 22,93 Polisan Holding 2,75 -1,08 -28,47 Politeknik Metal 331,00 1,19 -18,42 Prizma Press Matbaacılık 3,70 -1,60 -32,48 QNB Finans Fin. Kir. 62,60 -2,19 -50,04 QNB Finansbank 34,02 -3,08 -51,64 QUA Granite Hayal Yapı 11,31 0,00 Ral Yatırım Holding 7,47 1,22 68,24 Ray Sigorta 9,51 0,74 -38,45 Reysaş GMYO 2,84 -1,39 -12,40 Reysaş Lojistik 5,04 -3,26 -2,59 Rhea Girişim 2,16 1,89 -41,94 Rodrigo Tekstil 16,02 9,95 16,85 Royal Halı 3,01 -0,33 -12,50 RTA Laboratuvarları 21,36 -2,11 -29,46 Sabancı Holding 11,59 2,93 5,12 Safkar Ege Soğutmacılık 7,14 -0,56 -34,38 Sanel Mühendislik 4,85 0,21 41,81 Sanifoam Sünger 29,88 3,03 119,71 Sanko Pazarlama 9,56 0,21 3,15 Saray Matbaacılık 3,71 -2,37 -57,70 Sarkuysan 19,05 0,11 119,03 Sasa Polyester 29,64 -1,53 97,80 Say Yenilenebilir Enerji 22,18 -4,23 160,63 Sekuro Plastik 18,83 -0,42 34,89 Selçuk Ecza Deposu 8,86 -0,23 -34,04 Selçuk Gıda 4,07 -1,93 -18,27 Selva Gıda Sanayi 10,16 -4,15 Senkron Güvenlik 26,48 -1,41 0,84 Serve Film Prodüksiyon 13,90 -0,71 -13,12 Servet GMYO 69,05 -0,65 -11,93 Seyitler Kimya 17,50 1,10 29,98 Silverline Endüstri 5,12 -1,16 -40,47 Sinpaş GMYO 4,32 1,41 3,35 Smartiks Yazılım 5,18 -0,96 -41,53 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,00 -12,67 Söktaş 2,85 -2,40 -12,33 Sönmez Filament 26,20 1,16 -50,74 Sönmez Pamuklu 13,70 0,00 -42,92 Sumaş Suni Tahta 83,00 -2,98 62,71 Şeker Fin. Kir. 5,20 3,17 -18,75 Şekerbank 1,09 4,81 -27,81 Şişe Cam 8,75 1,51 22,21 Şok Marketler Ticaret 11,21 0,54 -10,18 T. Halk Bankası 4,49 0,45 -19,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,40 -0,49 -34,32 T.S.K.B. 1,50 9,49 -14,11 T.Tuborg 16,20 -0,37 -8,63 Taç Tarım Ürünleri 22,32 -2,62 111,97 Tat Gıda 9,34 -1,16 -19,21 TAV Havalimanları 27,20 2,26 27,70 Tek-Art Turizm 1,31 3,15 -35,15 Tekfen Holding 15,71 -0,44 -4,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 -2,17 -27,02 Temapol Polimer Plastik 13,93 -2,18 21,13 Tetamat Gıda Yatırımları 173,50 -5,71 -19,79 TGS Dış Ticaret 15,69 -2,55 23,45 Tofaş Oto. Fab. 56,70 0,89 83,43 Torunlar GMYO 3,82 -2,55 -2,05 Trabzon Liman 30,14 0,80 -6,16 Trabzonspor Sportif 5,14 -4,28 110,66 Trend GMYO 6,19 -1,75 -50,76 TSKB GMYO 2,81 0,72 -41,78 Tuğçelik 13,59 -0,29 68,19 Tukaş 7,11 3,34 -26,63 Turcas Petrol 3,66 1,10 -24,54 Tureks Turizm Taşımacılık 13,35 9,97 Turkcell 15,84 1,60 6,19 Tümosan Motor ve Traktör 15,77 -1,44 12,08 Tüpraş 142,70 1,71 32,13 Türk Hava Yolları 15,58 0,58 20,68 Türk İlaç Serum 9,42 -3,88 Türk Prysmian Kablo 24,70 9,97 104,77 Türk Telekom 8,15 5,57 3,17 Türk Traktör 158,10 -1,92 -7,20 Türker Proje Gayrimenkul 134,00 -3,67 18,69 Türkiye Sigorta 4,82 0,21 -21,98 Ufuk Yatırım 20,22 -4,08 50,90 Ulaşlar Turizm Yat. 3,84 -2,78 -9,43 Ulusoy Elektrik 50,85 -1,07 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 5,18 -0,38 1,80 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 -1,20 -29,91 Utopya Turizm 18,99 -0,05 -51,06 Uzertaş Boya 28,24 -2,15 -50,11 Ülker Bisküvi 20,20 0,00 -9,49 Ünlü Yatırım Holding 5,75 -0,35 Vakıf Fin. Kir. 6,44 -1,38 88,97 Vakıf GMYO 1,61 -1,23 -32,88 Vakıf Yat. Ort. 5,98 -1,64 -18,75 Vakıflar Bankası 3,57 0,85 -24,20 Vakko Tekstil 9,17 -0,65 46,34 Vanet Gıda 6,60 1,69 -14,62 VBT Yazılım 20,94 0,29 Verusa Holding 49,18 0,37 9,09 Verusaturk Girisim 24,90 6,50 90,83 Vestel 25,10 -0,48 39,89 Vestel Beyaz Eşya 5,93 -1,33 33,60 Viking Kağıt 6,39 -3,18 -29,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,88 1,77 -3,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,90 -0,60 -17,38 Yataş 13,20 -1,42 -6,71 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,13 -1,88 -28,86 Yeni Gimat GMYO 15,31 -1,73 32,07 Yeo Teknoloji 60,90 -2,48 Yeşil GMYO 0,92 -2,13 -33,33 Yeşil Yapı 1,08 -2,70 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,07 -1,90 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.799,70 0,00 -37,18 Yonga Mobilya 18,40 -0,65 -38,23 Yükselen Çelik 5,40 -1,46 3,94 Yünsa 11,30 -1,48 -18,66 Ziraat GMYO 2,21 -4,33 Zorlu Enerji 1,77 3,51 -30,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi