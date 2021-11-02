Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.000,10
|-2,52
|-28,39
|İş Bankası (C)
|5,82
|1,22
|-14,32
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,09
|-2,83
|-19,95
|İş Girişim
|7,84
|-1,75
|-58,63
|İş GMYO
|1,99
|0,51
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|15,56
|-2,69
|-6,25
|İş Yat. Ort.
|2,73
|-0,73
|-18,83
|İşbir Holding
|53,35
|-2,29
|-0,61
|Işık Plastik
|6,05
|-1,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|0,00
|-16,67
|İttifak Holding
|1,25
|-0,79
|-43,95
|İz Hayvancılık Tarım
|22,04
|-1,43
|22,44
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|-1,67
|-28,99
|İzmir Fırça
|5,84
|-1,18
|5,04
|Jantsa Jant Sanayi
|60,90
|-3,94
|46,93
|Kafein Yazılım
|20,40
|-2,49
|-4,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,48
|0,07
|Kaplamin
|25,44
|-0,31
|-24,73
|Kardemir (A)
|6,46
|-1,07
|8,57
|Kardemir (B)
|6,41
|-1,23
|21,63
|Kardemir (D)
|7,46
|-1,32
|29,07
|Karel Elektronik
|8,71
|-0,57
|29,53
|Karsan Otomotiv
|3,68
|0,00
|13,23
|Karsu Tekstil
|8,25
|-2,83
|-3,51
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|21,98
|-9,55
|Kartonsan
|50,15
|-1,67
|-47,03
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|3,62
|-17,45
|Kent Gıda
|174,80
|-1,80
|-50,84
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|-1,85
|-35,56
|Kervan Gıda
|11,53
|-0,52
|12,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-2,70
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,29
|2,69
|-8,76
|Kızılbük GYO
|34,36
|8,67
|Klimasan Klima
|10,57
|0,67
|25,27
|Koç Holding
|23,54
|-0,76
|15,10
|Konfrut Gıda
|4,10
|-0,49
|-2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,00
|4,23
|213,56
|Konya Çimento
|835,30
|-1,96
|-26,08
|Koray GMYO
|7,16
|-0,97
|60,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,10
|-0,07
|74,28
|Koza Altın
|104,10
|-2,35
|7,65
|Koza Madencilik
|15,92
|-4,21
|2,78
|Körfez GMYO
|6,66
|-10,00
|14,83
|Kristal Kola
|1,39
|4,51
|-54,50
|Kron Telekomünikasyon
|32,72
|-3,08
|-11,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|238,90
|-0,87
|51,88
|Kuyas Yatırım
|2,68
|5,10
|16,52
|Kütahya Porselen
|71,35
|1,28
|41,43
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,12
|-1,38
|Lider Faktoring
|3,11
|-0,64
|-8,80
|Link Bilgisayar
|28,00
|-1,13
|-11,38
|Logo Yazılım
|41,18
|-1,62
|32,24
|Lokman Hekim Sağlık
|10,56
|-1,03
|48,78
|Lüks Kadife
|48,86
|-5,40
|70,16
|Makina Takım
|3,29
|-9,86
|-3,52
|Manas Enerji Yönetimi
|16,04
|-2,67
|Margün Enerji
|8,45
|0,12
|Marka Yatırım Holding
|4,05
|-1,70
|-37,01
|Marmaris Altınyunus
|174,10
|-1,47
|56,71
|Marshall
|237,30
|-1,94
|-22,63
|Martı GMYO
|0,96
|1,05
|-62,41
|Martı Otel
|1,67
|-1,18
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,00
|0,44
|Mavi Giyim
|72,95
|1,96
|41,35
|Mazhar Zorlu Holding
|31,18
|-0,95
|-0,95
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,34
|-3,16
|Mega Polietilen
|5,13
|2,81
|-33,03
|Menderes Tekstil
|2,11
|2,43
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,51
|-1,31
|Merit Turizm
|27,34
|1,86
|163,92
|Merko Gıda
|4,44
|-0,45
|-48,61
|Metemtur Yatırım
|3,03
|-1,94
|-62,52
|Metro Holding
|1,28
|-1,54
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,80
|0,36
|-3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,52
|-1,09
|-19,35
|Milpa
|3,86
|0,26
|-16,09
|Mistral GMYO
|4,58
|4,81
|-2,76
|MLP Sağlık
|26,94
|0,30
|35,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,58
|-0,71
|21,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|0,73
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|8,50
|-1,73
|11,84
|Nasmed Egepol
|5,16
|-1,71
|Naturel Enerji
|33,28
|-1,19
|-6,27
|Naturelgaz
|7,26
|-0,55
|Net Holding
|4,30
|0,00
|25,36
|Netaş Telekom.
|18,16
|2,02
|-35,33
|Niğbaş Niğde Beton
|7,53
|-1,18
|-85,52
|Nuh Çimento
|40,86
|-4,35
|-14,92
|Nurol GMYO
|12,64
|-9,97
|73,39
|Odaş Elektrik
|1,43
|0,00
|-51,08
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,50
|-2,10
|Orge Enerji Elektrik
|6,02
|-1,79
|30,51
|Orma Orman Mahsulleri
|25,90
|-3,65
|75,95
|Osmanlı Menkul
|25,58
|-3,91
|-16,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|-2,72
|-23,30
|Otokar
|337,40
|-1,17
|10,88
|Oyak Çimento
|6,85
|0,15
|-21,98
|Oyak Yat. Ort.
|6,88
|-1,01
|-0,32
|Oyak Yatırım Menkul
|30,54
|1,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,72
|-0,26
|63,91
|Özak GMYO
|5,16
|-0,96
|1,18
|Özbal Çelik Boru
|17,74
|5,78
|170,84
|Özderici GMYO
|1,62
|-1,82
|-27,03
|Özerden Plastik
|7,35
|-2,52
|-18,33
|Pamel Elektrik
|58,65
|-6,98
|175,09
|Panora GMYO
|6,28
|1,45
|6,97
|Papilon Savunma
|13,68
|1,79
|-39,84
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|-2,51
|-5,96
|Parsan
|30,98
|0,39
|27,49
|Pegasus
|81,60
|1,37
|9,38
|Peker GMYO
|0,97
|-1,02
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,84
|-7,02
|-23,96
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|217,00
|-3,56
|Pera GMYO
|1,45
|-6,45
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,30
|-4,43
|27,12
|Petkim
|6,46
|-1,52
|29,72
|Petrokent Turizm
|3.590,00
|0,70
|296,07
|Pınar Et ve Un
|17,25
|-1,15
|-21,17
|Pınar Su
|3,82
|-1,55
|-6,01
|Pınar Süt
|16,16
|-2,06
|-28,34
|Plastikkart
|17,34
|-0,29
|21,73
|Polisan Holding
|2,78
|-0,36
|-27,69
|Politeknik Metal
|327,10
|-1,30
|-19,38
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-1,31
|-31,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,00
|-0,08
|-48,92
|QNB Finansbank
|35,10
|-0,34
|-50,11
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,31
|-0,18
|Ral Yatırım Holding
|7,38
|3,22
|66,22
|Ray Sigorta
|9,44
|-0,63
|-38,90
|Reysaş GMYO
|2,88
|-1,37
|-11,16
|Reysaş Lojistik
|5,21
|1,56
|0,70
|Rhea Girişim
|2,12
|-2,75
|-43,01
|Rodrigo Tekstil
|14,57
|9,96
|6,27
|Royal Halı
|3,02
|-0,66
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|21,82
|2,06
|-27,94
|Sabancı Holding
|11,26
|-0,27
|2,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,18
|-1,51
|-34,01
|Sanel Mühendislik
|4,84
|-0,41
|41,52
|Sanifoam Sünger
|29,00
|-1,36
|113,24
|Sanko Pazarlama
|9,54
|-0,73
|2,94
|Saray Matbaacılık
|3,80
|-1,55
|-56,67
|Sarkuysan
|19,03
|-0,63
|118,80
|Sasa Polyester
|30,10
|0,27
|100,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,16
|5,56
|172,15
|Sekuro Plastik
|18,91
|-0,63
|35,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|-1,00
|-33,89
|Selçuk Gıda
|4,15
|-1,19
|-16,67
|Selva Gıda Sanayi
|10,60
|-2,21
|Senkron Güvenlik
|26,86
|-0,22
|2,28
|Serve Film Prodüksiyon
|14,00
|-0,71
|-12,50
|Servet GMYO
|69,50
|3,27
|-11,35
|Seyitler Kimya
|17,31
|1,23
|28,57
|Silverline Endüstri
|5,18
|0,19
|-39,77
|Sinpaş GMYO
|4,26
|5,19
|1,91
|Smartiks Yazılım
|5,23
|-1,32
|-40,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|-4,09
|-12,67
|Söktaş
|2,92
|-1,02
|-10,17
|Sönmez Filament
|25,90
|-1,30
|-51,30
|Sönmez Pamuklu
|13,70
|-6,48
|-42,92
|Sumaş Suni Tahta
|85,55
|0,06
|67,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|0,40
|-21,25
|Şekerbank
|1,04
|0,97
|-31,13
|Şişe Cam
|8,62
|1,06
|20,40
|Şok Marketler Ticaret
|11,15
|1,92
|-10,66
|T. Halk Bankası
|4,47
|-0,67
|-19,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|-1,06
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,37
|2,24
|-21,56
|T.Tuborg
|16,26
|0,74
|-8,30
|Taç Tarım Ürünleri
|22,92
|-1,55
|117,66
|Tat Gıda
|9,45
|-0,74
|-18,26
|TAV Havalimanları
|26,60
|0,00
|24,88
|Tek-Art Turizm
|1,27
|-0,78
|-37,13
|Tekfen Holding
|15,78
|0,90
|-3,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,46
|1,73
|-25,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,24
|-0,56
|23,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|184,00
|-1,34
|-14,93
|TGS Dış Ticaret
|16,10
|-3,25
|26,67
|Tofaş Oto. Fab.
|56,20
|-3,44
|81,81
|Torunlar GMYO
|3,92
|0,77
|0,51
|Trabzon Liman
|29,90
|-2,73
|-6,91
|Trabzonspor Sportif
|5,37
|-9,90
|120,08
|Trend GMYO
|6,30
|-1,10
|-49,88
|TSKB GMYO
|2,79
|-2,79
|-42,19
|Tuğçelik
|13,63
|0,29
|68,69
|Tukaş
|6,88
|0,29
|-29,00
|Turcas Petrol
|3,62
|0,28
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,14
|-0,41
|Turkcell
|15,59
|-0,06
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,00
|-1,17
|13,72
|Tüpraş
|140,30
|1,81
|29,91
|Türk Hava Yolları
|15,49
|1,37
|19,98
|Türk İlaç Serum
|9,80
|-2,68
|Türk Prysmian Kablo
|22,46
|0,72
|86,20
|Türk Telekom
|7,72
|1,71
|-2,27
|Türk Traktör
|161,20
|-1,95
|-5,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,10
|2,13
|23,21
|Türkiye Sigorta
|4,81
|-0,41
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|21,08
|-2,95
|57,31
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,95
|-1,25
|-6,84
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|0,10
|0,10
|Ulusoy Un Sanayi
|5,20
|-1,33
|2,19
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,66
|-0,60
|-29,06
|Utopya Turizm
|19,00
|-0,52
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,86
|0,28
|-49,01
|Ülker Bisküvi
|20,20
|-1,37
|-9,49
|Ünlü Yatırım Holding
|5,77
|0,87
|Vakıf Fin. Kir.
|6,53
|-3,12
|91,61
|Vakıf GMYO
|1,63
|-0,61
|-32,05
|Vakıf Yat. Ort.
|6,08
|-1,78
|-17,39
|Vakıflar Bankası
|3,54
|0,57
|-24,84
|Vakko Tekstil
|9,23
|-2,84
|47,29
|Vanet Gıda
|6,49
|10,00
|-16,04
|VBT Yazılım
|20,88
|0,10
|Verusa Holding
|49,00
|4,26
|8,69
|Verusaturk Girisim
|23,38
|9,97
|79,18
|Vestel
|25,22
|0,40
|40,56
|Vestel Beyaz Eşya
|6,01
|-0,83
|35,41
|Viking Kağıt
|6,60
|0,15
|-26,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,83
|1,07
|-5,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,08
|-1,38
|-16,89
|Yataş
|13,39
|1,06
|-5,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|-1,54
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|15,58
|2,70
|34,40
|Yeo Teknoloji
|62,45
|-3,92
|Yeşil GMYO
|0,94
|4,44
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,11
|3,74
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,11
|1,44
|-50,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.799,90
|-1,01
|-37,18
|Yonga Mobilya
|18,52
|-2,53
|-37,83
|Yükselen Çelik
|5,48
|1,48
|5,48
|Yünsa
|11,47
|-1,80
|-17,43
|Ziraat GMYO
|2,31
|5,00
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,79
|-32,38
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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