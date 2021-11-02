Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.000,10-2,52-28,39
İş Bankası (C)5,821,22-14,32
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,09-2,83-19,95
İş Girişim7,84-1,75-58,63
İş GMYO1,990,51-21,65
İş Y. Men. Değ.15,56-2,69-6,25
İş Yat. Ort.2,73-0,73-18,83
İşbir Holding53,35-2,29-0,61
Işık Plastik6,05-1,94

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,950,00-16,67
İttifak Holding1,25-0,79-43,95
İz Hayvancılık Tarım22,04-1,4322,44
İzmir Demir Çelik2,35-1,67-28,99
İzmir Fırça5,84-1,185,04
Jantsa Jant Sanayi60,90-3,9446,93
Kafein Yazılım20,40-2,49-4,40
Kalekim Kimyevi Maddeler14,480,07

Kaplamin25,44-0,31-24,73
Kardemir (A)6,46-1,078,57
Kardemir (B)6,41-1,2321,63
Kardemir (D)7,46-1,3229,07
Karel Elektronik8,71-0,5729,53
Karsan Otomotiv3,680,0013,23
Karsu Tekstil8,25-2,83-3,51
Kartal Yenilenebilir Enerji21,98-9,55

Kartonsan50,15-1,67-47,03
Katmerciler Ekipman1,433,62-17,45
Kent Gıda174,80-1,80-50,84
Kerevitaş Gıda4,24-1,85-35,56
Kervan Gıda11,53-0,5212,65
Kervansaray Yat. Holding0,72-2,70-42,86
Kiler GMYO2,292,69-8,76
Kızılbük GYO34,368,67

Klimasan Klima10,570,6725,27
Koç Holding23,54-0,7615,10
Konfrut Gıda4,10-0,49-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,004,23213,56
Konya Çimento835,30-1,96-26,08
Koray GMYO7,16-0,9760,90
Kordsa Teknik Tekstil27,10-0,0774,28
Koza Altın104,10-2,357,65
Koza Madencilik15,92-4,212,78
Körfez GMYO6,66-10,0014,83
Kristal Kola1,394,51-54,50
Kron Telekomünikasyon32,72-3,08-11,18
Kuştur Kuşadası Turizm238,90-0,8751,88
Kuyas Yatırım2,685,1016,52
Kütahya Porselen71,351,2841,43
Kütahya Şeker Fabrikası30,12-1,38

Lider Faktoring3,11-0,64-8,80
Link Bilgisayar28,00-1,13-11,38
Logo Yazılım41,18-1,6232,24
Lokman Hekim Sağlık10,56-1,0348,78
Lüks Kadife48,86-5,4070,16
Makina Takım3,29-9,86-3,52
Manas Enerji Yönetimi16,04-2,67

Margün Enerji8,450,12

Marka Yatırım Holding4,05-1,70-37,01
Marmaris Altınyunus174,10-1,4756,71
Marshall237,30-1,94-22,63
Martı GMYO0,961,05-62,41
Martı Otel1,67-1,18-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım23,000,44

Mavi Giyim72,951,9641,35
Mazhar Zorlu Holding31,18-0,95-0,95
Meditera Tıbbi Malzeme34,34-3,16

Mega Polietilen5,132,81-33,03
Menderes Tekstil2,112,43-31,72
Mercan Kimya10,51-1,31

Merit Turizm27,341,86163,92
Merko Gıda4,44-0,45-48,61
Metemtur Yatırım3,03-1,94-62,52
Metro Holding1,28-1,54-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,800,36-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret34,52-1,09-19,35
Milpa3,860,26-16,09
Mistral GMYO4,584,81-2,76
MLP Sağlık26,940,3035,58
MMC San. ve Tic. Yat.5,58-0,7121,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,930,73-41,52
Mondi Tire Kutsan8,50-1,7311,84
Nasmed Egepol5,16-1,71

Naturel Enerji33,28-1,19-6,27
Naturelgaz7,26-0,55

Net Holding4,300,0025,36
Netaş Telekom.18,162,02-35,33
Niğbaş Niğde Beton7,53-1,18-85,52
Nuh Çimento40,86-4,35-14,92
Nurol GMYO12,64-9,9773,39
Odaş Elektrik1,430,00-51,08
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,50-2,10

Orge Enerji Elektrik6,02-1,7930,51
Orma Orman Mahsulleri25,90-3,6575,95
Osmanlı Menkul25,58-3,91-16,80
Ostim Endüstriyel Yat1,79-2,72-23,30
Otokar337,40-1,1710,88
Oyak Çimento6,850,15-21,98
Oyak Yat. Ort.6,88-1,01-0,32
Oyak Yatırım Menkul30,541,19

Oylum Sınai Yatırımlar7,72-0,2663,91
Özak GMYO5,16-0,961,18
Özbal Çelik Boru17,745,78170,84
Özderici GMYO1,62-1,82-27,03
Özerden Plastik7,35-2,52-18,33
Pamel Elektrik58,65-6,98175,09
Panora GMYO6,281,456,97
Papilon Savunma13,681,79-39,84
Park Elek.Madencilik5,05-2,51-5,96
Parsan30,980,3927,49
Pegasus81,601,379,38
Peker GMYO0,97-1,02-58,53
Penguen Gıda3,84-7,02-23,96
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım217,00-3,56

Pera GMYO1,45-6,45-17,22
Pergamon Dış Ticaret23,30-4,4327,12
Petkim6,46-1,5229,72
Petrokent Turizm3.590,000,70296,07
Pınar Et ve Un17,25-1,15-21,17
Pınar Su3,82-1,55-6,01
Pınar Süt16,16-2,06-28,34
Plastikkart17,34-0,2921,73
Polisan Holding2,78-0,36-27,69
Politeknik Metal327,10-1,30-19,38
Prizma Press Matbaacılık3,76-1,31-31,39
QNB Finans Fin. Kir.64,00-0,08-48,92
QNB Finansbank35,10-0,34-50,11
QUA Granite Hayal Yapı11,31-0,18

Ral Yatırım Holding7,383,2266,22
Ray Sigorta9,44-0,63-38,90
Reysaş GMYO2,88-1,37-11,16
Reysaş Lojistik5,211,560,70
Rhea Girişim2,12-2,75-43,01
Rodrigo Tekstil14,579,966,27
Royal Halı3,02-0,66-12,21
RTA Laboratuvarları21,822,06-27,94
Sabancı Holding11,26-0,272,12
Safkar Ege Soğutmacılık7,18-1,51-34,01
Sanel Mühendislik4,84-0,4141,52
Sanifoam Sünger29,00-1,36113,24
Sanko Pazarlama9,54-0,732,94
Saray Matbaacılık3,80-1,55-56,67
Sarkuysan19,03-0,63118,80
Sasa Polyester30,100,27100,87
Say Yenilenebilir Enerji23,165,56172,15
Sekuro Plastik18,91-0,6335,46
Selçuk Ecza Deposu8,88-1,00-33,89
Selçuk Gıda4,15-1,19-16,67
Selva Gıda Sanayi10,60-2,21

Senkron Güvenlik26,86-0,222,28
Serve Film Prodüksiyon14,00-0,71-12,50
Servet GMYO69,503,27-11,35
Seyitler Kimya17,311,2328,57
Silverline Endüstri5,180,19-39,77
Sinpaş GMYO4,265,191,91
Smartiks Yazılım5,23-1,32-40,97
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-4,09-12,67
Söktaş2,92-1,02-10,17
Sönmez Filament25,90-1,30-51,30
Sönmez Pamuklu13,70-6,48-42,92
Sumaş Suni Tahta85,550,0667,71
Şeker Fin. Kir.5,040,40-21,25
Şekerbank1,040,97-31,13
Şişe Cam8,621,0620,40
Şok Marketler Ticaret11,151,92-10,66
T. Halk Bankası4,47-0,67-19,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,50-1,06-34,00
T.S.K.B.1,372,24-21,56
T.Tuborg16,260,74-8,30
Taç Tarım Ürünleri22,92-1,55117,66
Tat Gıda9,45-0,74-18,26
TAV Havalimanları26,600,0024,88
Tek-Art Turizm1,27-0,78-37,13
Tekfen Holding15,780,90-3,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,461,73-25,40
Temapol Polimer Plastik14,24-0,5623,83
Tetamat Gıda Yatırımları184,00-1,34-14,93
TGS Dış Ticaret16,10-3,2526,67
Tofaş Oto. Fab.56,20-3,4481,81
Torunlar GMYO3,920,770,51
Trabzon Liman29,90-2,73-6,91
Trabzonspor Sportif5,37-9,90120,08
Trend GMYO6,30-1,10-49,88
TSKB GMYO2,79-2,79-42,19
Tuğçelik13,630,2968,69
Tukaş6,880,29-29,00
Turcas Petrol3,620,28-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık12,14-0,41

Turkcell15,59-0,064,52
Tümosan Motor ve Traktör16,00-1,1713,72
Tüpraş140,301,8129,91
Türk Hava Yolları15,491,3719,98
Türk İlaç Serum9,80-2,68

Türk Prysmian Kablo22,460,7286,20
Türk Telekom7,721,71-2,27
Türk Traktör161,20-1,95-5,38
Türker Proje Gayrimenkul139,102,1323,21
Türkiye Sigorta4,81-0,41-22,14
Ufuk Yatırım21,08-2,9557,31
Ulaşlar Turizm Yat.3,95-1,25-6,84
Ulusoy Elektrik51,400,100,10
Ulusoy Un Sanayi5,20-1,332,19
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,66-0,60-29,06
Utopya Turizm19,00-0,52-51,03
Uzertaş Boya28,860,28-49,01
Ülker Bisküvi20,20-1,37-9,49
Ünlü Yatırım Holding5,770,87

Vakıf Fin. Kir.6,53-3,1291,61
Vakıf GMYO1,63-0,61-32,05
Vakıf Yat. Ort.6,08-1,78-17,39
Vakıflar Bankası3,540,57-24,84
Vakko Tekstil9,23-2,8447,29
Vanet Gıda6,4910,00-16,04
VBT Yazılım20,880,10

Verusa Holding49,004,268,69
Verusaturk Girisim23,389,9779,18
Vestel25,220,4040,56
Vestel Beyaz Eşya6,01-0,8335,41
Viking Kağıt6,600,15-26,67
Yapı ve Kredi Bank.2,831,07-5,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,08-1,38-16,89
Yataş13,391,06-5,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,19-1,54-27,50
Yeni Gimat GMYO15,582,7034,40
Yeo Teknoloji62,45-3,92

Yeşil GMYO0,944,44-31,88
Yeşil Yapı1,113,74-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,111,44-50,66
Yibitaş İnşaat Malzeme9.799,90-1,01-37,18
Yonga Mobilya18,52-2,53-37,83
Yükselen Çelik5,481,485,48
Yünsa11,47-1,80-17,43
Ziraat GMYO2,315,00

Zorlu Enerji1,711,79-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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