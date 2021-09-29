Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.250,10 3,54 -27,78 İş Bankası (C) 5,14 1,18 -24,33 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 0,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,94 1,03 -23,83 İş Girişim 8,20 0,00 -56,73 İş GMYO 2,09 0,97 -17,72 İş Y. Men. Değ. 13,20 -0,68 -20,47 İş Yat. Ort. 2,64 1,54 -21,50 İşbir Holding 56,40 9,94 5,07 Işık Plastik 6,27 1,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 -0,99 -12,28 İttifak Holding 1,34 -1,47 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 22,38 2,01 24,33 İzmir Demir Çelik 2,27 0,44 -31,41 İzmir Fırça 6,46 -3,73 16,19 Jantsa Jant Sanayi 57,05 -0,87 37,64 Kafein Yazılım 20,06 -0,69 -6,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,50 0,16 Kaplamin 23,86 9,95 -29,41 Kardemir (A) 5,55 -1,42 -6,72 Kardemir (B) 5,53 -1,78 4,93 Kardemir (D) 6,31 -0,63 9,17 Karel Elektronik 9,08 1,11 35,03 Karsan Otomotiv 3,65 -1,08 12,31 Karsu Tekstil 8,27 2,86 -3,27 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,47 0,35 Kartonsan 46,10 1,23 -51,31 Katmerciler Ekipman 1,28 -1,54 -26,11 Kent Gıda 181,40 -2,99 -48,99 Kerevitaş Gıda 4,12 0,49 -37,39 Kervan Gıda 12,34 -0,08 20,56 Kervansaray Yat. Holding 0,59 7,27 -53,17 Kiler GMYO 1,96 1,55 -21,91 Kızılbük GYO 27,28 1,04 Klimasan Klima 9,70 0,21 14,96 Koç Holding 22,30 1,27 9,03 Konfrut Gıda 3,63 -0,27 -14,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,00 -0,89 158,47 Konya Çimento 814,90 -0,80 -27,88 Koray GMYO 7,13 -1,66 60,22 Kordsa Teknik Tekstil 25,18 0,32 61,93 Koza Altın 95,70 1,43 -1,03 Koza Madencilik 14,45 -1,77 -6,71 Körfez GMYO 4,88 -2,40 -15,86 Kristal Kola 1,31 0,00 -57,12 Kron Telekomünikasyon 32,60 -1,21 -11,51 Kuştur Kuşadası Turizm 170,90 -0,06 8,65 Kuyas Yatırım 2,56 1,59 11,30 Kütahya Porselen 58,60 0,17 16,15 Kütahya Şeker Fabrikası 41,04 -10,00 Lider Faktoring 3,36 -4,00 -1,47 Link Bilgisayar 27,36 -0,07 -13,41 Logo Yazılım 41,70 -1,09 33,91 Lokman Hekim Sağlık 10,69 0,75 50,61 Lüks Kadife 45,98 5,12 60,13 Makina Takım 2,82 -1,05 -17,30 Manas Enerji Yönetimi 17,29 9,99 Marka Yatırım Holding 4,36 -2,46 -32,19 Marmaris Altınyunus 166,40 -0,60 49,77 Marshall 275,20 2,38 -10,27 Martı GMYO 1,01 -0,98 -60,45 Martı Otel 1,66 0,00 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 33,22 0,30 Mavi Giyim 63,45 1,76 22,94 Mazhar Zorlu Holding 32,20 2,16 2,29 Meditera Tıbbi Malzeme 34,00 -1,22 Mega Polietilen 4,90 -1,21 -36,03 Menderes Tekstil 2,06 0,00 -33,33 Mercan Kimya 11,04 -0,54 Merit Turizm 15,17 -1,49 46,44 Merko Gıda 4,83 -0,41 -44,10 Metemtur Yatırım 3,23 -0,62 -60,05 Metro Holding 1,34 -0,74 -35,58 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 0,77 -9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 -1,67 -24,03 Migros Ticaret 31,90 -0,62 -25,47 Milpa 3,95 2,07 -14,13 Mistral GMYO 4,56 -3,59 -3,18 MLP Sağlık 27,00 0,00 35,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 0,00 21,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,68 0,30 -43,63 Mondi Tire Kutsan 8,05 -1,71 5,92 Nasmed Egepol 5,64 -0,70 Naturel Enerji 34,90 0,00 -1,71 Naturelgaz 7,28 -0,68 Net Holding 4,85 0,62 41,40 Netaş Telekom. 16,03 0,25 -42,91 Niğbaş Niğde Beton 7,96 0,89 -84,69 Nuh Çimento 32,54 -2,57 -32,25 Nurol GMYO 8,30 0,36 13,85 Odaş Elektrik 1,36 1,49 -53,48 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,15 -9,97 Orge Enerji Elektrik 5,88 -0,34 27,48 Orma Orman Mahsulleri 25,74 2,96 74,86 Osmanlı Menkul 24,74 -1,04 -19,78 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 -1,22 -20,73 Otokar 305,90 1,93 0,53 Oyak Çimento 6,72 -0,44 -23,46 Oyak Yat. Ort. 6,70 0,30 -2,93 Oyak Yatırım Menkul 24,56 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 10,37 -9,98 120,17 Özak GMYO 4,51 0,67 -11,57 Özbal Çelik Boru 13,37 -2,05 104,12 Özderici GMYO 1,42 0,00 -36,04 Özerden Plastik 7,59 -1,17 -15,67 Pamel Elektrik 47,68 -2,01 123,64 Panora GMYO 6,39 -0,78 8,44 Papilon Savunma 12,66 0,80 -44,32 Park Elek.Madencilik 4,41 1,38 -17,88 Parsan 26,26 0,31 8,07 Pegasus 76,50 -0,39 2,55 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 3,00 -1,96 -40,59 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 172,00 -2,05 Pera GMYO 1,40 3,70 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,09 23,41 Petkim 6,42 0,63 28,92 Petrokent Turizm 2.797,80 1,48 208,67 Pınar Et ve Un 15,62 0,26 -28,62 Pınar Su 7,78 -1,64 4,71 Pınar Süt 15,51 -0,26 -31,22 Plastikkart 22,48 6,54 55,57 Polisan Holding 2,64 0,38 -31,33 Politeknik Metal 325,00 0,00 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 3,94 -0,76 -28,10 QNB Finans Fin. Kir. 66,95 -1,40 -46,57 QNB Finansbank 36,00 -1,64 -48,83 QUA Granite Hayal Yapı 13,13 0,46 Ral Yatırım Holding 6,52 5,16 46,85 Ray Sigorta 9,72 2,32 -37,09 Reysaş GMYO 2,73 0,00 -15,79 Reysaş Lojistik 4,93 -3,52 -4,72 Rhea Girişim 1,91 0,00 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,38 -0,52 -2,41 Royal Halı 3,00 -0,66 -12,79 RTA Laboratuvarları 22,22 -0,98 -26,62 Sabancı Holding 9,55 0,74 -13,39 Safkar Ege Soğutmacılık 7,69 6,95 -29,32 Sanel Mühendislik 4,78 0,84 39,77 Sanifoam Sünger 21,76 -1,98 60,00 Sanko Pazarlama 9,47 -0,11 2,18 Saray Matbaacılık 4,06 1,50 -53,71 Sarkuysan 12,34 -1,12 41,88 Sasa Polyester 26,56 0,15 77,25 Say Yenilenebilir Enerji 20,30 3,10 138,54 Sekuro Plastik 20,48 0,89 46,70 Selçuk Ecza Deposu 8,40 0,48 -37,46 Selçuk Gıda 4,75 0,42 -4,62 Selva Gıda Sanayi 8,45 -4,41 Senkron Güvenlik 26,00 3,01 -0,99 Serve Film Prodüksiyon 14,48 0,56 -9,50 Servet GMYO 73,80 -0,61 -5,87 Seyitler Kimya 22,06 -0,18 63,85 Silverline Endüstri 4,96 0,81 -42,33 Sinpaş GMYO 4,25 -1,16 1,67 Smartiks Yazılım 5,31 0,19 -40,07 Sodaş Sodyum Sanayii 24,50 9,77 -6,97 Söktaş 2,99 -3,55 -8,02 Sönmez Filament 37,70 9,98 -46,30 Sönmez Pamuklu 13,82 1,62 -42,42 Sumaş Suni Tahta 90,20 -1,42 76,83 Şeker Fin. Kir. 4,90 -5,04 -23,44 Şekerbank 0,96 -1,03 -36,42 Şişe Cam 8,17 1,87 14,11 Şok Marketler Ticaret 11,71 -1,10 -6,17 T. Halk Bankası 4,25 0,24 -23,56 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,78 -1,89 -29,88 T.S.K.B. 1,21 2,54 -30,72 T.Tuborg 16,22 0,43 -8,52 Taç Tarım Ürünleri 24,00 -3,92 127,92 Tat Gıda 8,93 1,71 -22,76 TAV Havalimanları 26,10 -1,66 22,54 Taze Kuru Gıda 194,90 -0,05 -9,89 Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -39,11 Tekfen Holding 13,76 0,66 -16,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,87 -0,51 -32,22 Temapol Polimer Plastik 14,44 -0,07 25,57 TGS Dış Ticaret 14,98 9,99 17,86 Tofaş Oto. Fab. 49,56 -0,98 60,33 Torunlar GMYO 3,46 2,67 -11,28 Trabzon Liman 26,96 1,89 -16,06 Trabzonspor Sportif 3,22 -1,23 31,97 Trend GMYO 6,47 -0,61 -48,53 TSKB GMYO 2,79 0,00 -42,19 Tuğçelik 13,85 -0,36 71,41 Tukaş 6,69 0,60 -30,96 Turcas Petrol 3,46 -0,29 -28,66 Tureks Turizm Taşımacılık 10,95 -0,27 Turkcell 15,26 0,46 -0,24 Tümosan Motor ve Traktör 15,37 0,52 9,24 Tüpraş 112,70 -0,18 4,35 Türk Hava Yolları 13,78 0,00 6,74 Türk İlaç Serum 12,61 -1,33 Türk Prysmian Kablo 16,22 0,06 34,47 Türk Telekom 7,24 -0,28 -10,53 Türk Traktör 151,30 0,53 -11,19 Türker Proje Gayrimenkul 133,30 -3,68 18,07 Türkiye Sigorta 4,88 0,62 -21,01 Ufuk Yatırım 18,49 2,61 37,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,82 0,26 -9,91 Ulusoy Elektrik 50,65 0,10 -1,36 Ulusoy Un Sanayi 5,42 1,12 6,51 Umpaş Holding 1,17 -1,68 -55,17 Uşak Seramik 1,64 1,86 -29,91 Utopya Turizm 22,50 2,27 -42,01 Uzertaş Boya 28,10 1,37 -50,35 Ülker Bisküvi 19,08 0,05 -14,51 Ünlü Yatırım Holding 5,75 0,35 Vakıf Fin. Kir. 7,68 0,00 125,35 Vakıf GMYO 1,47 -2,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,04 -0,17 -17,93 Vakıflar Bankası 3,24 0,00 -31,21 Vakko Tekstil 9,07 -1,20 44,74 Vanet Gıda 6,50 1,09 -15,91 VBT Yazılım 18,86 -3,33 Verusa Holding 45,68 1,02 1,33 Verusaturk Girisim 20,60 1,58 57,88 Vestel 28,90 -0,41 48,00 Vestel Beyaz Eşya 49,20 -0,28 31,63 Viking Kağıt 6,31 0,48 -29,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 1,28 -20,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,56 -0,61 -18,32 Yataş 13,76 0,81 -4,78 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,23 -0,92 -26,59 Yeni Gimat GMYO 15,78 2,60 36,13 Yeo Teknoloji 85,05 -3,95 Yeşil GMYO 0,94 0,00 -31,88 Yeşil Yapı 1,07 -1,83 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,10 0,00 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.989,90 -0,10 -35,96 Yonga Mobilya 19,11 3,30 -35,85 Yükselen Çelik 4,98 0,61 -4,81 Yünsa 15,07 4,15 8,48 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 0,00 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler