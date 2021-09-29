Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.250,10
|3,54
|-27,78
|İş Bankası (C)
|5,14
|1,18
|-24,33
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|0,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,94
|1,03
|-23,83
|İş Girişim
|8,20
|0,00
|-56,73
|İş GMYO
|2,09
|0,97
|-17,72
|İş Y. Men. Değ.
|13,20
|-0,68
|-20,47
|İş Yat. Ort.
|2,64
|1,54
|-21,50
|İşbir Holding
|56,40
|9,94
|5,07
|Işık Plastik
|6,27
|1,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|-0,99
|-12,28
|İttifak Holding
|1,34
|-1,47
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|22,38
|2,01
|24,33
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|0,44
|-31,41
|İzmir Fırça
|6,46
|-3,73
|16,19
|Jantsa Jant Sanayi
|57,05
|-0,87
|37,64
|Kafein Yazılım
|20,06
|-0,69
|-6,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,50
|0,16
|Kaplamin
|23,86
|9,95
|-29,41
|Kardemir (A)
|5,55
|-1,42
|-6,72
|Kardemir (B)
|5,53
|-1,78
|4,93
|Kardemir (D)
|6,31
|-0,63
|9,17
|Karel Elektronik
|9,08
|1,11
|35,03
|Karsan Otomotiv
|3,65
|-1,08
|12,31
|Karsu Tekstil
|8,27
|2,86
|-3,27
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,47
|0,35
|Kartonsan
|46,10
|1,23
|-51,31
|Katmerciler Ekipman
|1,28
|-1,54
|-26,11
|Kent Gıda
|181,40
|-2,99
|-48,99
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|0,49
|-37,39
|Kervan Gıda
|12,34
|-0,08
|20,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|7,27
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,96
|1,55
|-21,91
|Kızılbük GYO
|27,28
|1,04
|Klimasan Klima
|9,70
|0,21
|14,96
|Koç Holding
|22,30
|1,27
|9,03
|Konfrut Gıda
|3,63
|-0,27
|-14,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,00
|-0,89
|158,47
|Konya Çimento
|814,90
|-0,80
|-27,88
|Koray GMYO
|7,13
|-1,66
|60,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,18
|0,32
|61,93
|Koza Altın
|95,70
|1,43
|-1,03
|Koza Madencilik
|14,45
|-1,77
|-6,71
|Körfez GMYO
|4,88
|-2,40
|-15,86
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|32,60
|-1,21
|-11,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,90
|-0,06
|8,65
|Kuyas Yatırım
|2,56
|1,59
|11,30
|Kütahya Porselen
|58,60
|0,17
|16,15
|Kütahya Şeker Fabrikası
|41,04
|-10,00
|Lider Faktoring
|3,36
|-4,00
|-1,47
|Link Bilgisayar
|27,36
|-0,07
|-13,41
|Logo Yazılım
|41,70
|-1,09
|33,91
|Lokman Hekim Sağlık
|10,69
|0,75
|50,61
|Lüks Kadife
|45,98
|5,12
|60,13
|Makina Takım
|2,82
|-1,05
|-17,30
|Manas Enerji Yönetimi
|17,29
|9,99
|Marka Yatırım Holding
|4,36
|-2,46
|-32,19
|Marmaris Altınyunus
|166,40
|-0,60
|49,77
|Marshall
|275,20
|2,38
|-10,27
|Martı GMYO
|1,01
|-0,98
|-60,45
|Martı Otel
|1,66
|0,00
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,22
|0,30
|Mavi Giyim
|63,45
|1,76
|22,94
|Mazhar Zorlu Holding
|32,20
|2,16
|2,29
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,00
|-1,22
|Mega Polietilen
|4,90
|-1,21
|-36,03
|Menderes Tekstil
|2,06
|0,00
|-33,33
|Mercan Kimya
|11,04
|-0,54
|Merit Turizm
|15,17
|-1,49
|46,44
|Merko Gıda
|4,83
|-0,41
|-44,10
|Metemtur Yatırım
|3,23
|-0,62
|-60,05
|Metro Holding
|1,34
|-0,74
|-35,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|0,77
|-9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|-1,67
|-24,03
|Migros Ticaret
|31,90
|-0,62
|-25,47
|Milpa
|3,95
|2,07
|-14,13
|Mistral GMYO
|4,56
|-3,59
|-3,18
|MLP Sağlık
|27,00
|0,00
|35,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|0,00
|21,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,68
|0,30
|-43,63
|Mondi Tire Kutsan
|8,05
|-1,71
|5,92
|Nasmed Egepol
|5,64
|-0,70
|Naturel Enerji
|34,90
|0,00
|-1,71
|Naturelgaz
|7,28
|-0,68
|Net Holding
|4,85
|0,62
|41,40
|Netaş Telekom.
|16,03
|0,25
|-42,91
|Niğbaş Niğde Beton
|7,96
|0,89
|-84,69
|Nuh Çimento
|32,54
|-2,57
|-32,25
|Nurol GMYO
|8,30
|0,36
|13,85
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,49
|-53,48
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,15
|-9,97
|Orge Enerji Elektrik
|5,88
|-0,34
|27,48
|Orma Orman Mahsulleri
|25,74
|2,96
|74,86
|Osmanlı Menkul
|24,74
|-1,04
|-19,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|-1,22
|-20,73
|Otokar
|305,90
|1,93
|0,53
|Oyak Çimento
|6,72
|-0,44
|-23,46
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|0,30
|-2,93
|Oyak Yatırım Menkul
|24,56
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|10,37
|-9,98
|120,17
|Özak GMYO
|4,51
|0,67
|-11,57
|Özbal Çelik Boru
|13,37
|-2,05
|104,12
|Özderici GMYO
|1,42
|0,00
|-36,04
|Özerden Plastik
|7,59
|-1,17
|-15,67
|Pamel Elektrik
|47,68
|-2,01
|123,64
|Panora GMYO
|6,39
|-0,78
|8,44
|Papilon Savunma
|12,66
|0,80
|-44,32
|Park Elek.Madencilik
|4,41
|1,38
|-17,88
|Parsan
|26,26
|0,31
|8,07
|Pegasus
|76,50
|-0,39
|2,55
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,00
|-1,96
|-40,59
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|172,00
|-2,05
|Pera GMYO
|1,40
|3,70
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,62
|0,09
|23,41
|Petkim
|6,42
|0,63
|28,92
|Petrokent Turizm
|2.797,80
|1,48
|208,67
|Pınar Et ve Un
|15,62
|0,26
|-28,62
|Pınar Su
|7,78
|-1,64
|4,71
|Pınar Süt
|15,51
|-0,26
|-31,22
|Plastikkart
|22,48
|6,54
|55,57
|Polisan Holding
|2,64
|0,38
|-31,33
|Politeknik Metal
|325,00
|0,00
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|-0,76
|-28,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,95
|-1,40
|-46,57
|QNB Finansbank
|36,00
|-1,64
|-48,83
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,13
|0,46
|Ral Yatırım Holding
|6,52
|5,16
|46,85
|Ray Sigorta
|9,72
|2,32
|-37,09
|Reysaş GMYO
|2,73
|0,00
|-15,79
|Reysaş Lojistik
|4,93
|-3,52
|-4,72
|Rhea Girişim
|1,91
|0,00
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,38
|-0,52
|-2,41
|Royal Halı
|3,00
|-0,66
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|22,22
|-0,98
|-26,62
|Sabancı Holding
|9,55
|0,74
|-13,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,69
|6,95
|-29,32
|Sanel Mühendislik
|4,78
|0,84
|39,77
|Sanifoam Sünger
|21,76
|-1,98
|60,00
|Sanko Pazarlama
|9,47
|-0,11
|2,18
|Saray Matbaacılık
|4,06
|1,50
|-53,71
|Sarkuysan
|12,34
|-1,12
|41,88
|Sasa Polyester
|26,56
|0,15
|77,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,30
|3,10
|138,54
|Sekuro Plastik
|20,48
|0,89
|46,70
|Selçuk Ecza Deposu
|8,40
|0,48
|-37,46
|Selçuk Gıda
|4,75
|0,42
|-4,62
|Selva Gıda Sanayi
|8,45
|-4,41
|Senkron Güvenlik
|26,00
|3,01
|-0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|14,48
|0,56
|-9,50
|Servet GMYO
|73,80
|-0,61
|-5,87
|Seyitler Kimya
|22,06
|-0,18
|63,85
|Silverline Endüstri
|4,96
|0,81
|-42,33
|Sinpaş GMYO
|4,25
|-1,16
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,31
|0,19
|-40,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,50
|9,77
|-6,97
|Söktaş
|2,99
|-3,55
|-8,02
|Sönmez Filament
|37,70
|9,98
|-46,30
|Sönmez Pamuklu
|13,82
|1,62
|-42,42
|Sumaş Suni Tahta
|90,20
|-1,42
|76,83
|Şeker Fin. Kir.
|4,90
|-5,04
|-23,44
|Şekerbank
|0,96
|-1,03
|-36,42
|Şişe Cam
|8,17
|1,87
|14,11
|Şok Marketler Ticaret
|11,71
|-1,10
|-6,17
|T. Halk Bankası
|4,25
|0,24
|-23,56
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,78
|-1,89
|-29,88
|T.S.K.B.
|1,21
|2,54
|-30,72
|T.Tuborg
|16,22
|0,43
|-8,52
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|-3,92
|127,92
|Tat Gıda
|8,93
|1,71
|-22,76
|TAV Havalimanları
|26,10
|-1,66
|22,54
|Taze Kuru Gıda
|194,90
|-0,05
|-9,89
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-39,11
|Tekfen Holding
|13,76
|0,66
|-16,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,87
|-0,51
|-32,22
|Temapol Polimer Plastik
|14,44
|-0,07
|25,57
|TGS Dış Ticaret
|14,98
|9,99
|17,86
|Tofaş Oto. Fab.
|49,56
|-0,98
|60,33
|Torunlar GMYO
|3,46
|2,67
|-11,28
|Trabzon Liman
|26,96
|1,89
|-16,06
|Trabzonspor Sportif
|3,22
|-1,23
|31,97
|Trend GMYO
|6,47
|-0,61
|-48,53
|TSKB GMYO
|2,79
|0,00
|-42,19
|Tuğçelik
|13,85
|-0,36
|71,41
|Tukaş
|6,69
|0,60
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,46
|-0,29
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,95
|-0,27
|Turkcell
|15,26
|0,46
|-0,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,37
|0,52
|9,24
|Tüpraş
|112,70
|-0,18
|4,35
|Türk Hava Yolları
|13,78
|0,00
|6,74
|Türk İlaç Serum
|12,61
|-1,33
|Türk Prysmian Kablo
|16,22
|0,06
|34,47
|Türk Telekom
|7,24
|-0,28
|-10,53
|Türk Traktör
|151,30
|0,53
|-11,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,30
|-3,68
|18,07
|Türkiye Sigorta
|4,88
|0,62
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|18,49
|2,61
|37,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,82
|0,26
|-9,91
|Ulusoy Elektrik
|50,65
|0,10
|-1,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,42
|1,12
|6,51
|Umpaş Holding
|1,17
|-1,68
|-55,17
|Uşak Seramik
|1,64
|1,86
|-29,91
|Utopya Turizm
|22,50
|2,27
|-42,01
|Uzertaş Boya
|28,10
|1,37
|-50,35
|Ülker Bisküvi
|19,08
|0,05
|-14,51
|Ünlü Yatırım Holding
|5,75
|0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|7,68
|0,00
|125,35
|Vakıf GMYO
|1,47
|-2,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,04
|-0,17
|-17,93
|Vakıflar Bankası
|3,24
|0,00
|-31,21
|Vakko Tekstil
|9,07
|-1,20
|44,74
|Vanet Gıda
|6,50
|1,09
|-15,91
|VBT Yazılım
|18,86
|-3,33
|Verusa Holding
|45,68
|1,02
|1,33
|Verusaturk Girisim
|20,60
|1,58
|57,88
|Vestel
|28,90
|-0,41
|48,00
|Vestel Beyaz Eşya
|49,20
|-0,28
|31,63
|Viking Kağıt
|6,31
|0,48
|-29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|1,28
|-20,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,56
|-0,61
|-18,32
|Yataş
|13,76
|0,81
|-4,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,23
|-0,92
|-26,59
|Yeni Gimat GMYO
|15,78
|2,60
|36,13
|Yeo Teknoloji
|85,05
|-3,95
|Yeşil GMYO
|0,94
|0,00
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,07
|-1,83
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|0,00
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.989,90
|-0,10
|-35,96
|Yonga Mobilya
|19,11
|3,30
|-35,85
|Yükselen Çelik
|4,98
|0,61
|-4,81
|Yünsa
|15,07
|4,15
|8,48
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,54
|0,00
|-39,11
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500