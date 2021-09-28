Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.251,00 -6,14 -30,24 İş Bankası (C) 5,08 -0,97 -25,21 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,91 0,34 -24,61 İş Girişim 8,20 -1,80 -56,73 İş GMYO 2,07 5,08 -18,50 İş Y. Men. Değ. 13,29 -0,45 -19,93 İş Yat. Ort. 2,60 -0,76 -22,69 İşbir Holding 51,30 -8,06 -4,43 Işık Plastik 6,17 -3,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 -0,98 -11,40 İttifak Holding 1,36 0,74 -39,01 İz Hayvancılık Tarım 21,94 -2,05 21,89 İzmir Demir Çelik 2,26 -2,59 -31,71 İzmir Fırça 6,71 3,87 20,68 Jantsa Jant Sanayi 57,55 -3,84 38,85 Kafein Yazılım 20,20 -3,16 -5,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,48 0,81 Kaplamin 21,70 -2,52 -35,80 Kardemir (A) 5,63 -1,40 -5,38 Kardemir (B) 5,63 -1,40 6,83 Kardemir (D) 6,35 -0,31 9,86 Karel Elektronik 8,98 0,90 33,55 Karsan Otomotiv 3,69 -1,86 13,54 Karsu Tekstil 8,04 -2,07 -5,96 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,42 -1,23 Kartonsan 45,54 -2,53 -51,90 Katmerciler Ekipman 1,30 -0,76 -24,95 Kent Gıda 187,00 0,27 -47,41 Kerevitaş Gıda 4,10 0,24 -37,69 Kervan Gıda 12,35 3,00 20,66 Kervansaray Yat. Holding 0,55 3,77 -56,35 Kiler GMYO 1,93 1,58 -23,11 Kızılbük GYO 27,00 -1,82 Klimasan Klima 9,68 -0,41 14,72 Koç Holding 22,02 0,55 7,66 Konfrut Gıda 3,64 -3,70 -13,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,55 1,99 160,81 Konya Çimento 821,50 -2,20 -27,30 Koray GMYO 7,25 -3,07 62,92 Kordsa Teknik Tekstil 25,10 -2,33 61,41 Koza Altın 94,35 -0,58 -2,43 Koza Madencilik 14,71 2,01 -5,04 Körfez GMYO 5,00 -9,91 -13,79 Kristal Kola 1,31 -2,24 -57,12 Kron Telekomünikasyon 33,00 -3,57 -10,42 Kuştur Kuşadası Turizm 171,00 -4,47 8,71 Kuyas Yatırım 2,52 -3,82 9,57 Kütahya Porselen 58,50 0,09 15,96 Kütahya Şeker Fabrikası 45,60 -9,61 Lider Faktoring 3,50 3,24 2,64 Link Bilgisayar 27,38 -2,77 -13,34 Logo Yazılım 42,16 0,00 35,39 Lokman Hekim Sağlık 10,61 0,09 49,48 Lüks Kadife 43,74 -0,91 52,33 Makina Takım 2,85 -1,04 -16,42 Manas Enerji Yönetimi 15,72 2,81 Marka Yatırım Holding 4,47 -1,54 -30,48 Marmaris Altınyunus 167,40 -0,95 50,68 Marshall 268,80 -5,02 -12,36 Martı GMYO 1,02 -3,77 -60,06 Martı Otel 1,66 -2,92 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 33,12 -2,19 Mavi Giyim 62,35 -0,72 20,81 Mazhar Zorlu Holding 31,52 -2,05 0,13 Meditera Tıbbi Malzeme 34,42 -0,81 Mega Polietilen 4,96 1,22 -35,25 Menderes Tekstil 2,06 -2,83 -33,33 Mercan Kimya 11,10 0,73 Merit Turizm 15,40 0,00 48,66 Merko Gıda 4,85 -3,00 -43,87 Metemtur Yatırım 3,25 -2,99 -59,80 Metro Holding 1,35 -1,46 -35,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,61 0,00 -9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 -3,23 -22,75 Migros Ticaret 32,10 0,94 -25,00 Milpa 3,87 -1,28 -15,87 Mistral GMYO 4,73 4,65 0,42 MLP Sağlık 27,00 1,28 35,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 0,00 21,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,66 -2,06 -43,80 Mondi Tire Kutsan 8,19 0,74 7,76 Nasmed Egepol 5,68 -0,70 Naturel Enerji 34,90 -2,13 -1,71 Naturelgaz 7,33 -1,08 Net Holding 4,82 1,90 40,52 Netaş Telekom. 15,99 -2,26 -43,06 Niğbaş Niğde Beton 7,89 -1,38 -84,83 Nuh Çimento 33,40 1,21 -30,46 Nurol GMYO 8,27 -9,81 13,44 Odaş Elektrik 1,34 0,00 -54,16 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,05 9,99 Orge Enerji Elektrik 5,90 -2,96 27,91 Orma Orman Mahsulleri 25,00 -0,08 69,84 Osmanlı Menkul 25,00 0,56 -18,94 Ostim Endüstriyel Yat 2,21 -0,45 -19,75 Otokar 300,10 -0,73 -1,38 Oyak Çimento 6,75 0,90 -23,12 Oyak Yat. Ort. 6,68 -1,91 -3,22 Oyak Yatırım Menkul 24,54 1,24 Oylum Sınai Yatırımlar 11,52 -9,93 144,59 Özak GMYO 4,48 -1,10 -12,16 Özbal Çelik Boru 13,65 -2,99 108,40 Özderici GMYO 1,42 -1,39 -36,04 Özerden Plastik 7,68 -0,90 -14,67 Pamel Elektrik 48,66 7,32 128,24 Panora GMYO 6,44 0,47 9,29 Papilon Savunma 12,56 -1,88 -44,76 Park Elek.Madencilik 4,35 -2,25 -18,99 Parsan 26,18 -1,50 7,74 Pegasus 76,80 2,26 2,95 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 3,06 1,66 -39,41 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 175,60 0,34 Pera GMYO 1,35 -0,74 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 22,60 -2,16 23,30 Petkim 6,38 -0,47 28,11 Petrokent Turizm 2.757,10 5,99 204,18 Pınar Et ve Un 15,58 -2,14 -28,81 Pınar Su 7,91 1,80 6,46 Pınar Süt 15,55 -2,32 -31,04 Plastikkart 21,10 1,25 46,02 Polisan Holding 2,63 -0,75 -31,59 Politeknik Metal 325,00 -3,96 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 3,97 -0,75 -27,55 QNB Finans Fin. Kir. 67,90 2,65 -45,81 QNB Finansbank 36,60 -1,40 -47,97 QUA Granite Hayal Yapı 13,07 0,15 Ral Yatırım Holding 6,20 9,93 39,64 Ray Sigorta 9,50 -1,76 -38,51 Reysaş GMYO 2,73 -1,44 -15,79 Reysaş Lojistik 5,11 0,39 -1,24 Rhea Girişim 1,91 -0,52 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,45 -0,07 -1,90 Royal Halı 3,02 0,67 -12,21 RTA Laboratuvarları 22,44 2,47 -25,89 Sabancı Holding 9,48 -2,47 -14,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,19 -1,10 -33,92 Sanel Mühendislik 4,74 -1,66 38,60 Sanifoam Sünger 22,20 3,84 63,24 Sanko Pazarlama 9,48 -1,46 2,29 Saray Matbaacılık 4,00 -0,74 -54,39 Sarkuysan 12,48 0,73 43,49 Sasa Polyester 26,52 -2,00 76,98 Say Yenilenebilir Enerji 19,69 -2,23 131,37 Sekuro Plastik 20,30 -1,84 45,42 Selçuk Ecza Deposu 8,36 -1,42 -37,76 Selçuk Gıda 4,73 -0,42 -5,02 Selva Gıda Sanayi 8,84 8,20 Senkron Güvenlik 25,24 -2,92 -3,88 Serve Film Prodüksiyon 14,40 0,70 -10,00 Servet GMYO 74,25 -2,04 -5,29 Seyitler Kimya 22,10 0,09 64,15 Silverline Endüstri 4,92 -2,77 -42,79 Sinpaş GMYO 4,30 1,90 2,87 Smartiks Yazılım 5,30 -2,03 -40,18 Sodaş Sodyum Sanayii 22,32 -2,45 -15,25 Söktaş 3,10 5,80 -4,64 Sönmez Filament 34,28 -0,58 -51,17 Sönmez Pamuklu 13,60 -2,86 -43,33 Sumaş Suni Tahta 91,50 -1,56 79,37 Şeker Fin. Kir. 5,16 5,09 -19,38 Şekerbank 0,97 -1,02 -35,76 Şişe Cam 8,02 -1,72 12,02 Şok Marketler Ticaret 11,84 1,72 -5,13 T. Halk Bankası 4,24 -0,24 -23,74 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,20 -6,17 -28,53 T.S.K.B. 1,18 -0,84 -32,44 T.Tuborg 16,15 -0,55 -8,92 Taç Tarım Ürünleri 24,98 -2,04 137,23 Tat Gıda 8,78 -1,79 -24,06 TAV Havalimanları 26,54 2,63 24,60 Taze Kuru Gıda 195,00 -2,50 -9,85 Tek-Art Turizm 1,23 -3,91 -39,11 Tekfen Holding 13,67 -0,94 -16,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 -2,32 -31,87 Temapol Polimer Plastik 14,45 0,91 25,65 TGS Dış Ticaret 13,62 -2,71 7,16 Tofaş Oto. Fab. 50,05 0,26 61,92 Torunlar GMYO 3,37 -4,26 -13,59 Trabzon Liman 26,46 -1,71 -17,62 Trabzonspor Sportif 3,26 -6,86 33,61 Trend GMYO 6,51 0,31 -48,21 TSKB GMYO 2,79 -3,79 -42,19 Tuğçelik 13,90 -4,14 72,03 Tukaş 6,65 -0,30 -31,37 Turcas Petrol 3,47 -0,57 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık 10,98 -1,88 Turkcell 15,19 -0,85 -0,70 Tümosan Motor ve Traktör 15,29 -1,67 8,67 Tüpraş 112,90 0,80 4,54 Türk Hava Yolları 13,78 1,85 6,74 Türk İlaç Serum 12,78 6,41 Türk Prysmian Kablo 16,21 1,31 34,38 Türk Telekom 7,26 -1,36 -10,28 Türk Traktör 150,50 -0,33 -11,66 Türker Proje Gayrimenkul 138,40 -1,49 22,59 Türkiye Sigorta 4,85 0,21 -21,50 Ufuk Yatırım 18,02 -2,54 34,48 Ulaşlar Turizm Yat. 3,81 -1,80 -10,14 Ulusoy Elektrik 50,60 0,00 -1,46 Ulusoy Un Sanayi 5,36 -0,74 5,34 Umpaş Holding 1,19 0,00 -54,41 Uşak Seramik 1,61 -1,23 -31,20 Utopya Turizm 22,00 7,95 -43,30 Uzertaş Boya 27,72 -3,21 -51,02 Ülker Bisküvi 19,07 0,37 -14,55 Ünlü Yatırım Holding 5,73 -4,66 Vakıf Fin. Kir. 7,68 -4,00 125,35 Vakıf GMYO 1,50 4,90 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,05 -3,51 -17,80 Vakıflar Bankası 3,24 -1,22 -31,21 Vakko Tekstil 9,18 -2,34 46,50 Vanet Gıda 6,43 -1,38 -16,82 VBT Yazılım 19,51 3,45 Verusa Holding 45,22 -2,33 0,31 Verusaturk Girisim 20,28 -1,46 55,42 Vestel 29,02 -1,09 48,61 Vestel Beyaz Eşya 49,34 -0,32 32,01 Viking Kağıt 6,28 0,00 -30,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -0,85 -21,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,74 -0,54 -17,83 Yataş 13,65 -1,44 -5,54 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,26 -2,69 -25,91 Yeni Gimat GMYO 15,38 2,47 32,68 Yeo Teknoloji 88,55 10,00 Yeşil GMYO 0,94 -1,05 -31,88 Yeşil Yapı 1,09 -1,80 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,10 -0,94 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 0,00 -35,90 Yonga Mobilya 18,50 -3,70 -37,90 Yükselen Çelik 4,95 -1,20 -5,39 Yünsa 14,47 -0,89 4,16 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 -0,65 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler