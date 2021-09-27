Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.099,90 -2,27 -25,68 İş Bankası (C) 5,13 1,58 -24,48 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,90 1,05 -24,87 İş Girişim 8,35 3,09 -55,94 İş GMYO 1,97 -1,50 -22,44 İş Y. Men. Değ. 13,35 -0,37 -19,57 İş Yat. Ort. 2,62 0,77 -22,10 İşbir Holding 55,80 0,45 3,95 Işık Plastik 6,38 -2,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 3,03 -10,53 İttifak Holding 1,35 0,75 -39,46 İz Hayvancılık Tarım 22,40 9,91 24,44 İzmir Demir Çelik 2,32 0,00 -29,90 İzmir Fırça 6,46 2,87 16,19 Jantsa Jant Sanayi 59,85 -0,25 44,40 Kafein Yazılım 20,86 0,38 -2,25 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,38 -0,64 Kaplamin 22,26 0,00 -34,14 Kardemir (A) 5,71 1,96 -4,03 Kardemir (B) 5,71 0,18 8,35 Kardemir (D) 6,37 1,92 10,21 Karel Elektronik 8,90 0,68 32,36 Karsan Otomotiv 3,76 1,90 15,69 Karsu Tekstil 8,21 -0,12 -3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,60 1,32 Kartonsan 46,72 -0,60 -50,65 Katmerciler Ekipman 1,31 1,55 -24,38 Kent Gıda 186,50 -1,27 -47,55 Kerevitaş Gıda 4,09 -0,24 -37,84 Kervan Gıda 11,99 -0,08 17,14 Kervansaray Yat. Holding 0,53 8,16 -57,94 Kiler GMYO 1,90 -2,06 -24,30 Kızılbük GYO 27,50 4,17 Klimasan Klima 9,72 0,31 15,20 Koç Holding 21,90 1,20 7,08 Konfrut Gıda 3,78 -0,26 -10,53 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,35 -1,55 155,72 Konya Çimento 840,00 -0,52 -25,66 Koray GMYO 7,48 2,75 68,09 Kordsa Teknik Tekstil 25,70 1,34 65,27 Koza Altın 94,90 1,71 -1,86 Koza Madencilik 14,42 2,63 -6,91 Körfez GMYO 5,55 -5,13 -4,31 Kristal Kola 1,34 1,52 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,22 4,33 -7,11 Kuştur Kuşadası Turizm 179,00 1,76 13,80 Kuyas Yatırım 2,62 3,15 13,91 Kütahya Porselen 58,45 0,78 15,86 Kütahya Şeker Fabrikası 50,45 -6,14 Lider Faktoring 3,39 3,67 -0,59 Link Bilgisayar 28,16 0,07 -10,88 Logo Yazılım 42,16 1,59 35,39 Lokman Hekim Sağlık 10,60 3,52 49,34 Lüks Kadife 44,14 0,14 53,72 Makina Takım 2,88 0,00 -15,54 Manas Enerji Yönetimi 15,29 -1,80 Marka Yatırım Holding 4,54 2,25 -29,39 Marmaris Altınyunus 169,00 -1,23 52,12 Marshall 283,00 -1,29 -7,73 Martı GMYO 1,06 1,92 -58,49 Martı Otel 1,71 -0,58 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 33,86 -0,41 Mavi Giyim 62,80 -0,32 21,68 Mazhar Zorlu Holding 32,18 0,19 2,22 Meditera Tıbbi Malzeme 34,70 -2,14 Mega Polietilen 4,90 -1,01 -36,03 Menderes Tekstil 2,12 0,95 -31,39 Mercan Kimya 11,02 -0,36 Merit Turizm 15,40 -2,22 48,66 Merko Gıda 5,00 -0,20 -42,13 Metemtur Yatırım 3,35 4,36 -58,57 Metro Holding 1,37 -0,72 -34,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,61 -1,51 -9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 1,09 -20,17 Migros Ticaret 31,80 -1,12 -25,70 Milpa 3,92 0,00 -14,78 Mistral GMYO 4,52 4,15 -4,03 MLP Sağlık 26,66 0,45 34,17 MMC San. ve Tic. Yat. 5,60 -1,75 21,74 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,80 2,10 -42,62 Mondi Tire Kutsan 8,13 3,70 6,97 Nasmed Egepol 5,72 -0,52 Naturel Enerji 35,66 -0,45 0,43 Naturelgaz 7,41 -1,20 Net Holding 4,73 2,60 37,90 Netaş Telekom. 16,36 3,94 -41,74 Niğbaş Niğde Beton 8,00 0,00 -84,62 Nuh Çimento 33,00 -0,54 -31,29 Nurol GMYO 9,17 5,52 25,79 Odaş Elektrik 1,34 -1,47 -54,16 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,32 9,97 Orge Enerji Elektrik 6,08 -0,33 31,82 Orma Orman Mahsulleri 25,02 -1,88 69,97 Osmanlı Menkul 24,86 1,89 -19,39 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 0,00 -19,38 Otokar 302,30 0,17 -0,65 Oyak Çimento 6,69 0,60 -23,80 Oyak Yat. Ort. 6,81 1,64 -1,33 Oyak Yatırım Menkul 24,24 4,03 Oylum Sınai Yatırımlar 12,79 9,97 171,55 Özak GMYO 4,53 0,44 -11,18 Özbal Çelik Boru 14,07 0,00 114,81 Özderici GMYO 1,44 -0,69 -35,14 Özerden Plastik 7,75 3,47 -13,89 Pamel Elektrik 45,34 0,27 112,66 Panora GMYO 6,41 -2,88 8,78 Papilon Savunma 12,80 0,79 -43,71 Park Elek.Madencilik 4,45 -0,89 -17,13 Parsan 26,58 0,08 9,38 Pegasus 75,10 4,67 0,67 Peker GMYO 0,96 2,13 -58,96 Penguen Gıda 3,01 2,38 -40,40 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 175,00 -2,51 Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 23,10 2,12 26,03 Petkim 6,41 2,40 28,71 Petrokent Turizm 2.601,20 10,00 186,98 Pınar Et ve Un 15,92 1,40 -27,25 Pınar Su 7,77 -0,77 4,58 Pınar Süt 15,92 1,60 -29,40 Plastikkart 20,84 -0,76 44,22 Polisan Holding 2,65 -0,38 -31,07 Politeknik Metal 338,40 -0,41 -16,59 Prizma Press Matbaacılık 4,00 -0,74 -27,01 QNB Finans Fin. Kir. 66,15 -1,42 -47,21 QNB Finansbank 37,12 -1,54 -47,24 QUA Granite Hayal Yapı 13,05 2,03 Ral Yatırım Holding 5,64 9,94 27,03 Ray Sigorta 9,67 3,64 -37,41 Reysaş GMYO 2,77 -3,15 -14,55 Reysaş Lojistik 5,09 -3,96 -1,62 Rhea Girişim 1,92 -0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 13,46 -0,44 -1,82 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,90 1,39 -27,68 Sabancı Holding 9,72 3,29 -11,84 Safkar Ege Soğutmacılık 7,27 -0,41 -33,18 Sanel Mühendislik 4,82 1,69 40,94 Sanifoam Sünger 21,38 -1,57 57,21 Sanko Pazarlama 9,62 0,94 3,80 Saray Matbaacılık 4,03 -0,25 -54,05 Sarkuysan 12,39 3,51 42,46 Sasa Polyester 27,06 2,66 80,59 Say Yenilenebilir Enerji 20,14 -0,40 136,66 Sekuro Plastik 20,68 -0,77 48,14 Selçuk Ecza Deposu 8,48 1,92 -36,87 Selçuk Gıda 4,75 -2,86 -4,62 Selva Gıda Sanayi 8,17 2,38 Senkron Güvenlik 26,00 -1,14 -0,99 Serve Film Prodüksiyon 14,30 10,00 -10,62 Servet GMYO 75,80 -2,82 -3,32 Seyitler Kimya 22,08 0,55 64,00 Silverline Endüstri 5,06 0,00 -41,16 Sinpaş GMYO 4,22 0,48 0,96 Smartiks Yazılım 5,41 -0,18 -38,94 Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 -0,52 -13,12 Söktaş 2,93 1,74 -9,87 Sönmez Filament 34,48 -1,49 -50,88 Sönmez Pamuklu 14,00 1,45 -41,67 Sumaş Suni Tahta 92,95 10,00 82,22 Şeker Fin. Kir. 4,91 0,61 -23,28 Şekerbank 0,98 0,00 -35,10 Şişe Cam 8,16 -0,37 13,97 Şok Marketler Ticaret 11,64 -3,56 -6,73 T. Halk Bankası 4,25 -0,93 -23,56 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,66 3,05 -23,82 T.S.K.B. 1,19 0,85 -31,86 T.Tuborg 16,24 0,12 -8,41 Taç Tarım Ürünleri 25,50 3,57 142,17 Tat Gıda 8,94 1,59 -22,67 TAV Havalimanları 25,86 0,47 21,41 Taze Kuru Gıda 200,00 -4,81 -7,54 Tek-Art Turizm 1,28 0,00 -36,63 Tekfen Holding 13,80 0,15 -15,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 0,00 -30,25 Temapol Polimer Plastik 14,32 1,27 24,52 TGS Dış Ticaret 14,00 0,00 10,15 Tofaş Oto. Fab. 49,92 -0,16 61,50 Torunlar GMYO 3,52 0,00 -9,74 Trabzon Liman 26,92 0,75 -16,19 Trabzonspor Sportif 3,50 2,04 43,44 Trend GMYO 6,49 -0,31 -48,37 TSKB GMYO 2,90 -3,33 -39,91 Tuğçelik 14,50 8,21 79,46 Tukaş 6,67 0,00 -31,17 Turcas Petrol 3,49 3,87 -28,04 Tureks Turizm Taşımacılık 11,19 2,75 Turkcell 15,32 -0,52 0,15 Tümosan Motor ve Traktör 15,55 0,52 10,52 Tüpraş 112,00 1,08 3,70 Türk Hava Yolları 13,53 -0,66 4,80 Türk İlaç Serum 12,01 0,25 Türk Prysmian Kablo 16,00 4,03 32,64 Türk Telekom 7,36 1,52 -9,05 Türk Traktör 151,00 0,87 -11,37 Türker Proje Gayrimenkul 140,50 3,77 24,45 Türkiye Sigorta 4,84 1,47 -21,66 Ufuk Yatırım 18,49 -2,74 37,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,88 -1,02 -8,49 Ulusoy Elektrik 50,60 0,30 -1,46 Ulusoy Un Sanayi 5,40 4,25 6,12 Umpaş Holding 1,19 -0,83 -54,41 Uşak Seramik 1,63 0,00 -30,34 Utopya Turizm 20,38 -7,36 -47,47 Uzertaş Boya 28,64 0,85 -49,40 Ülker Bisküvi 19,00 -0,16 -14,87 Ünlü Yatırım Holding 6,01 -2,91 Vakıf Fin. Kir. 8,00 6,52 134,74 Vakıf GMYO 1,43 -0,69 -40,39 Vakıf Yat. Ort. 6,27 2,45 -14,81 Vakıflar Bankası 3,28 0,31 -30,36 Vakko Tekstil 9,40 1,84 50,01 Vanet Gıda 6,52 1,09 -15,65 VBT Yazılım 18,86 -5,79 Verusa Holding 46,30 0,22 2,71 Verusaturk Girisim 20,58 0,00 57,72 Vestel 29,34 3,24 50,25 Vestel Beyaz Eşya 49,50 1,43 32,43 Viking Kağıt 6,28 0,80 -30,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 1,72 -21,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,90 -0,66 -17,38 Yataş 13,85 0,36 -4,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,35 0,90 -23,86 Yeni Gimat GMYO 15,01 1,08 29,48 Yeo Teknoloji 80,50 9,97 Yeşil GMYO 0,95 0,00 -31,16 Yeşil Yapı 1,11 0,00 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,12 -0,47 -50,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 0,00 -35,90 Yonga Mobilya 19,21 -1,13 -35,51 Yükselen Çelik 5,01 -0,60 -4,24 Yünsa 14,60 -2,60 5,10 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,55 0,65 -38,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler