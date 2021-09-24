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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.800,106,21-23,95
İş Bankası (C)5,05-2,32-25,66
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,87-2,05-25,65
İş Girişim8,10-4,48-57,26
İş GMYO2,000,50-21,26
İş Y. Men. Değ.13,40-0,07-19,26
İş Yat. Ort.2,60-2,62-22,69
İşbir Holding55,55-9,973,49
Işık Plastik6,512,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,9910,00-13,16
İttifak Holding1,340,75-39,91
İz Hayvancılık Tarım20,38-0,5913,22
İzmir Demir Çelik2,320,00-29,90
İzmir Fırça6,282,4512,95
Jantsa Jant Sanayi60,00-1,3244,76
Kafein Yazılım20,78-1,42-2,62
Kalekim Kimyevi Maddeler12,463,15

Kaplamin22,26-0,27-34,14
Kardemir (A)5,60-2,10-5,88
Kardemir (B)5,70-0,188,16
Kardemir (D)6,25-3,108,13
Karel Elektronik8,843,7631,46
Karsan Otomotiv3,693,3613,54
Karsu Tekstil8,22-3,18-3,86
Kartal Yenilenebilir Enerji14,41-2,17

Kartonsan47,00-2,49-50,36
Katmerciler Ekipman1,29-3,73-25,53
Kent Gıda188,90-2,63-46,88
Kerevitaş Gıda4,10-1,44-37,69
Kervan Gıda12,000,0017,24
Kervansaray Yat. Holding0,498,89-61,11
Kiler GMYO1,941,57-22,71
Kızılbük GYO26,400,76

Klimasan Klima9,69-1,8214,84
Koç Holding21,64-2,435,81
Konfrut Gıda3,790,00-10,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,30-1,92159,75
Konya Çimento844,40-1,01-25,27
Koray GMYO7,281,6863,60
Kordsa Teknik Tekstil25,363,8563,09
Koza Altın93,30-1,69-3,52
Koza Madencilik14,05-3,10-9,30
Körfez GMYO5,851,040,86
Kristal Kola1,320,76-56,79
Kron Telekomünikasyon32,80-3,24-10,97
Kuştur Kuşadası Turizm175,903,0511,82
Kuyas Yatırım2,54-3,7910,43
Kütahya Porselen58,00-0,8514,97
Kütahya Şeker Fabrikası53,75-9,82

Lider Faktoring3,27-2,97-4,11
Link Bilgisayar28,14-0,71-10,94
Logo Yazılım41,50-0,9533,27
Lokman Hekim Sağlık10,24-6,0644,27
Lüks Kadife44,080,8753,51
Makina Takım2,88-0,35-15,54
Manas Enerji Yönetimi15,57-4,01

Marka Yatırım Holding4,44-0,45-30,95
Marmaris Altınyunus171,100,7754,01
Marshall286,701,13-6,52
Martı GMYO1,04-1,89-59,27
Martı Otel1,72-1,15-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,00-2,24

Mavi Giyim63,00-1,8722,07
Mazhar Zorlu Holding32,12-2,672,03
Meditera Tıbbi Malzeme35,46-0,51

Mega Polietilen4,95-2,94-35,38
Menderes Tekstil2,10-1,41-32,04
Mercan Kimya11,06-1,60

Merit Turizm15,75-2,7852,04
Merko Gıda5,01-0,60-42,01
Metemtur Yatırım3,21-1,83-60,30
Metro Holding1,38-1,43-33,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,65-1,85-8,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,842,22-21,03
Migros Ticaret32,16-3,94-24,86
Milpa3,92-2,00-14,78
Mistral GMYO4,34-2,47-7,86
MLP Sağlık26,54-0,6733,57
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-2,0623,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,66-2,20-43,80
Mondi Tire Kutsan7,84-0,133,16
Nasmed Egepol5,75-2,87

Naturel Enerji35,82-2,240,88
Naturelgaz7,500,00

Net Holding4,61-5,9234,40
Netaş Telekom.15,74-1,81-43,95
Niğbaş Niğde Beton8,00-8,05-84,62
Nuh Çimento33,18-0,42-30,92
Nurol GMYO8,69-9,9519,20
Odaş Elektrik1,36-1,45-53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,75-3,79

Orge Enerji Elektrik6,10-2,2432,25
Orma Orman Mahsulleri25,50-1,9273,23
Osmanlı Menkul24,40-5,13-20,88
Ostim Endüstriyel Yat2,22-1,33-19,38
Otokar301,80-1,89-0,82
Oyak Çimento6,651,22-24,26
Oyak Yat. Ort.6,701,52-2,93
Oyak Yatırım Menkul23,30-0,43

Oylum Sınai Yatırımlar11,639,92146,92
Özak GMYO4,51-2,17-11,57
Özbal Çelik Boru14,07-3,63114,81
Özderici GMYO1,45-2,03-34,68
Özerden Plastik7,491,22-16,78
Pamel Elektrik45,22-2,79112,10
Panora GMYO6,60-0,9012,01
Papilon Savunma12,70-1,40-44,15
Park Elek.Madencilik4,49-0,88-16,39
Parsan26,560,009,30
Pegasus71,750,63-3,82
Peker GMYO0,94-2,08-59,82
Penguen Gıda2,94-1,01-41,78
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım179,503,88

Pera GMYO1,36-1,45-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,621,5323,41
Petkim6,26-0,1625,70
Petrokent Turizm2.364,8010,00160,90
Pınar Et ve Un15,70-1,32-28,26
Pınar Su7,830,385,38
Pınar Süt15,67-1,63-30,51
Plastikkart21,005,0045,33
Polisan Holding2,66-1,12-30,81
Politeknik Metal339,80-0,61-16,25
Prizma Press Matbaacılık4,03-0,49-26,46
QNB Finans Fin. Kir.67,10-3,87-46,45
QNB Finansbank37,700,05-46,41
QUA Granite Hayal Yapı12,791,75

Ral Yatırım Holding5,139,8515,54
Ray Sigorta9,330,86-39,61
Reysaş GMYO2,86-1,38-11,78
Reysaş Lojistik5,301,532,43
Rhea Girişim1,931,05-48,12
Rodrigo Tekstil13,52-2,17-1,39
Royal Halı3,00-3,23-12,79
RTA Laboratuvarları21,60-3,14-28,67
Sabancı Holding9,41-2,18-14,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,30-1,48-32,90
Sanel Mühendislik4,74-2,4738,60
Sanifoam Sünger21,72-5,1559,71
Sanko Pazarlama9,53-2,262,83
Saray Matbaacılık4,041,00-53,93
Sarkuysan11,97-2,1337,63
Sasa Polyester26,36-0,8375,92
Say Yenilenebilir Enerji20,22-1,84137,60
Sekuro Plastik20,84-2,8949,28
Selçuk Ecza Deposu8,32-1,89-38,06
Selçuk Gıda4,890,82-1,81
Selva Gıda Sanayi7,98-6,01

Senkron Güvenlik26,301,150,15
Serve Film Prodüksiyon13,000,08-18,75
Servet GMYO78,00-1,27-0,51
Seyitler Kimya21,960,4663,11
Silverline Endüstri5,06-2,32-41,16
Sinpaş GMYO4,200,000,48
Smartiks Yazılım5,42-0,37-38,83
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-3,12-12,67
Söktaş2,882,49-11,41
Sönmez Filament35,00-3,53-50,14
Sönmez Pamuklu13,80-1,43-42,50
Sumaş Suni Tahta84,50-2,3165,65
Şeker Fin. Kir.4,88-1,81-23,75
Şekerbank0,98-1,01-35,10
Şişe Cam8,19-0,6114,39
Şok Marketler Ticaret12,07-3,21-3,29
T. Halk Bankası4,29-4,03-22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,96-2,79-26,08
T.S.K.B.1,18-2,48-32,44
T.Tuborg16,22-2,05-8,52
Taç Tarım Ürünleri24,62-3,45133,81
Tat Gıda8,80-1,12-23,88
TAV Havalimanları25,745,0620,85
Taze Kuru Gıda210,1010,00-2,87
Tek-Art Turizm1,280,00-36,63
Tekfen Holding13,78-0,79-15,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,040,67-30,25
Temapol Polimer Plastik14,14-0,7022,96
TGS Dış Ticaret14,00-1,4810,15
Tofaş Oto. Fab.50,000,2861,75
Torunlar GMYO3,52-2,22-9,74
Trabzon Liman26,72-0,96-16,81
Trabzonspor Sportif3,435,8640,57
Trend GMYO6,51-1,36-48,21
TSKB GMYO3,00-2,60-37,84
Tuğçelik13,400,7565,84
Tukaş6,670,15-31,17
Turcas Petrol3,36-1,47-30,72
Tureks Turizm Taşımacılık10,89-0,27

Turkcell15,40-0,130,67
Tümosan Motor ve Traktör15,47-1,789,95
Tüpraş110,80-0,362,59
Türk Hava Yolları13,622,185,50
Türk İlaç Serum11,98-3,23

Türk Prysmian Kablo15,382,0627,50
Türk Telekom7,25-0,96-10,41
Türk Traktör149,70-2,41-12,13
Türker Proje Gayrimenkul135,400,3019,93
Türkiye Sigorta4,77-1,85-22,79
Ufuk Yatırım19,01-3,9941,87
Ulaşlar Turizm Yat.3,920,26-7,55
Ulusoy Elektrik50,45-0,30-1,75
Ulusoy Un Sanayi5,18-0,381,80
Umpaş Holding1,200,00-54,02
Uşak Seramik1,63-1,81-30,34
Utopya Turizm22,002,23-43,30
Uzertaş Boya28,40-3,40-49,82
Ülker Bisküvi19,03-0,21-14,73
Ünlü Yatırım Holding6,191,48

Vakıf Fin. Kir.7,51-1,96120,36
Vakıf GMYO1,44-1,37-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,12-0,81-16,85
Vakıflar Bankası3,27-2,10-30,57
Vakko Tekstil9,23-1,8147,29
Vanet Gıda6,452,06-16,56
VBT Yazılım20,02-3,66

Verusa Holding46,20-0,522,48
Verusaturk Girisim20,58-1,0657,72
Vestel28,420,5045,54
Vestel Beyaz Eşya48,800,1630,56
Viking Kağıt6,23-2,50-30,78
Yapı ve Kredi Bank.2,32-2,93-22,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-1,57-16,83
Yataş13,80-1,43-4,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,32-2,06-24,55
Yeni Gimat GMYO14,85-2,1128,10
Yeo Teknoloji73,209,99

Yeşil GMYO0,95-2,06-31,16
Yeşil Yapı1,11-0,89-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,13-1,84-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,000,00-35,90
Yonga Mobilya19,43-1,32-34,77
Yükselen Çelik5,040,80-3,67
Yünsa14,995,347,91
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,54-1,91-39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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