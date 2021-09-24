Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.800,10 6,21 -23,95 İş Bankası (C) 5,05 -2,32 -25,66 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,87 -2,05 -25,65 İş Girişim 8,10 -4,48 -57,26 İş GMYO 2,00 0,50 -21,26 İş Y. Men. Değ. 13,40 -0,07 -19,26 İş Yat. Ort. 2,60 -2,62 -22,69 İşbir Holding 55,55 -9,97 3,49 Işık Plastik 6,51 2,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 10,00 -13,16 İttifak Holding 1,34 0,75 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 20,38 -0,59 13,22 İzmir Demir Çelik 2,32 0,00 -29,90 İzmir Fırça 6,28 2,45 12,95 Jantsa Jant Sanayi 60,00 -1,32 44,76 Kafein Yazılım 20,78 -1,42 -2,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,46 3,15 Kaplamin 22,26 -0,27 -34,14 Kardemir (A) 5,60 -2,10 -5,88 Kardemir (B) 5,70 -0,18 8,16 Kardemir (D) 6,25 -3,10 8,13 Karel Elektronik 8,84 3,76 31,46 Karsan Otomotiv 3,69 3,36 13,54 Karsu Tekstil 8,22 -3,18 -3,86 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,41 -2,17 Kartonsan 47,00 -2,49 -50,36 Katmerciler Ekipman 1,29 -3,73 -25,53 Kent Gıda 188,90 -2,63 -46,88 Kerevitaş Gıda 4,10 -1,44 -37,69 Kervan Gıda 12,00 0,00 17,24 Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -61,11 Kiler GMYO 1,94 1,57 -22,71 Kızılbük GYO 26,40 0,76 Klimasan Klima 9,69 -1,82 14,84 Koç Holding 21,64 -2,43 5,81 Konfrut Gıda 3,79 0,00 -10,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,30 -1,92 159,75 Konya Çimento 844,40 -1,01 -25,27 Koray GMYO 7,28 1,68 63,60 Kordsa Teknik Tekstil 25,36 3,85 63,09 Koza Altın 93,30 -1,69 -3,52 Koza Madencilik 14,05 -3,10 -9,30 Körfez GMYO 5,85 1,04 0,86 Kristal Kola 1,32 0,76 -56,79 Kron Telekomünikasyon 32,80 -3,24 -10,97 Kuştur Kuşadası Turizm 175,90 3,05 11,82 Kuyas Yatırım 2,54 -3,79 10,43 Kütahya Porselen 58,00 -0,85 14,97 Kütahya Şeker Fabrikası 53,75 -9,82 Lider Faktoring 3,27 -2,97 -4,11 Link Bilgisayar 28,14 -0,71 -10,94 Logo Yazılım 41,50 -0,95 33,27 Lokman Hekim Sağlık 10,24 -6,06 44,27 Lüks Kadife 44,08 0,87 53,51 Makina Takım 2,88 -0,35 -15,54 Manas Enerji Yönetimi 15,57 -4,01 Marka Yatırım Holding 4,44 -0,45 -30,95 Marmaris Altınyunus 171,10 0,77 54,01 Marshall 286,70 1,13 -6,52 Martı GMYO 1,04 -1,89 -59,27 Martı Otel 1,72 -1,15 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,00 -2,24 Mavi Giyim 63,00 -1,87 22,07 Mazhar Zorlu Holding 32,12 -2,67 2,03 Meditera Tıbbi Malzeme 35,46 -0,51 Mega Polietilen 4,95 -2,94 -35,38 Menderes Tekstil 2,10 -1,41 -32,04 Mercan Kimya 11,06 -1,60 Merit Turizm 15,75 -2,78 52,04 Merko Gıda 5,01 -0,60 -42,01 Metemtur Yatırım 3,21 -1,83 -60,30 Metro Holding 1,38 -1,43 -33,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,65 -1,85 -8,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 2,22 -21,03 Migros Ticaret 32,16 -3,94 -24,86 Milpa 3,92 -2,00 -14,78 Mistral GMYO 4,34 -2,47 -7,86 MLP Sağlık 26,54 -0,67 33,57 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -2,06 23,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,66 -2,20 -43,80 Mondi Tire Kutsan 7,84 -0,13 3,16 Nasmed Egepol 5,75 -2,87 Naturel Enerji 35,82 -2,24 0,88 Naturelgaz 7,50 0,00 Net Holding 4,61 -5,92 34,40 Netaş Telekom. 15,74 -1,81 -43,95 Niğbaş Niğde Beton 8,00 -8,05 -84,62 Nuh Çimento 33,18 -0,42 -30,92 Nurol GMYO 8,69 -9,95 19,20 Odaş Elektrik 1,36 -1,45 -53,48 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,75 -3,79 Orge Enerji Elektrik 6,10 -2,24 32,25 Orma Orman Mahsulleri 25,50 -1,92 73,23 Osmanlı Menkul 24,40 -5,13 -20,88 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -1,33 -19,38 Otokar 301,80 -1,89 -0,82 Oyak Çimento 6,65 1,22 -24,26 Oyak Yat. Ort. 6,70 1,52 -2,93 Oyak Yatırım Menkul 23,30 -0,43 Oylum Sınai Yatırımlar 11,63 9,92 146,92 Özak GMYO 4,51 -2,17 -11,57 Özbal Çelik Boru 14,07 -3,63 114,81 Özderici GMYO 1,45 -2,03 -34,68 Özerden Plastik 7,49 1,22 -16,78 Pamel Elektrik 45,22 -2,79 112,10 Panora GMYO 6,60 -0,90 12,01 Papilon Savunma 12,70 -1,40 -44,15 Park Elek.Madencilik 4,49 -0,88 -16,39 Parsan 26,56 0,00 9,30 Pegasus 71,75 0,63 -3,82 Peker GMYO 0,94 -2,08 -59,82 Penguen Gıda 2,94 -1,01 -41,78 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 179,50 3,88 Pera GMYO 1,36 -1,45 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,62 1,53 23,41 Petkim 6,26 -0,16 25,70 Petrokent Turizm 2.364,80 10,00 160,90 Pınar Et ve Un 15,70 -1,32 -28,26 Pınar Su 7,83 0,38 5,38 Pınar Süt 15,67 -1,63 -30,51 Plastikkart 21,00 5,00 45,33 Polisan Holding 2,66 -1,12 -30,81 Politeknik Metal 339,80 -0,61 -16,25 Prizma Press Matbaacılık 4,03 -0,49 -26,46 QNB Finans Fin. Kir. 67,10 -3,87 -46,45 QNB Finansbank 37,70 0,05 -46,41 QUA Granite Hayal Yapı 12,79 1,75 Ral Yatırım Holding 5,13 9,85 15,54 Ray Sigorta 9,33 0,86 -39,61 Reysaş GMYO 2,86 -1,38 -11,78 Reysaş Lojistik 5,30 1,53 2,43 Rhea Girişim 1,93 1,05 -48,12 Rodrigo Tekstil 13,52 -2,17 -1,39 Royal Halı 3,00 -3,23 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,60 -3,14 -28,67 Sabancı Holding 9,41 -2,18 -14,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,30 -1,48 -32,90 Sanel Mühendislik 4,74 -2,47 38,60 Sanifoam Sünger 21,72 -5,15 59,71 Sanko Pazarlama 9,53 -2,26 2,83 Saray Matbaacılık 4,04 1,00 -53,93 Sarkuysan 11,97 -2,13 37,63 Sasa Polyester 26,36 -0,83 75,92 Say Yenilenebilir Enerji 20,22 -1,84 137,60 Sekuro Plastik 20,84 -2,89 49,28 Selçuk Ecza Deposu 8,32 -1,89 -38,06 Selçuk Gıda 4,89 0,82 -1,81 Selva Gıda Sanayi 7,98 -6,01 Senkron Güvenlik 26,30 1,15 0,15 Serve Film Prodüksiyon 13,00 0,08 -18,75 Servet GMYO 78,00 -1,27 -0,51 Seyitler Kimya 21,96 0,46 63,11 Silverline Endüstri 5,06 -2,32 -41,16 Sinpaş GMYO 4,20 0,00 0,48 Smartiks Yazılım 5,42 -0,37 -38,83 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 -3,12 -12,67 Söktaş 2,88 2,49 -11,41 Sönmez Filament 35,00 -3,53 -50,14 Sönmez Pamuklu 13,80 -1,43 -42,50 Sumaş Suni Tahta 84,50 -2,31 65,65 Şeker Fin. Kir. 4,88 -1,81 -23,75 Şekerbank 0,98 -1,01 -35,10 Şişe Cam 8,19 -0,61 14,39 Şok Marketler Ticaret 12,07 -3,21 -3,29 T. Halk Bankası 4,29 -4,03 -22,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 -2,79 -26,08 T.S.K.B. 1,18 -2,48 -32,44 T.Tuborg 16,22 -2,05 -8,52 Taç Tarım Ürünleri 24,62 -3,45 133,81 Tat Gıda 8,80 -1,12 -23,88 TAV Havalimanları 25,74 5,06 20,85 Taze Kuru Gıda 210,10 10,00 -2,87 Tek-Art Turizm 1,28 0,00 -36,63 Tekfen Holding 13,78 -0,79 -15,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 0,67 -30,25 Temapol Polimer Plastik 14,14 -0,70 22,96 TGS Dış Ticaret 14,00 -1,48 10,15 Tofaş Oto. Fab. 50,00 0,28 61,75 Torunlar GMYO 3,52 -2,22 -9,74 Trabzon Liman 26,72 -0,96 -16,81 Trabzonspor Sportif 3,43 5,86 40,57 Trend GMYO 6,51 -1,36 -48,21 TSKB GMYO 3,00 -2,60 -37,84 Tuğçelik 13,40 0,75 65,84 Tukaş 6,67 0,15 -31,17 Turcas Petrol 3,36 -1,47 -30,72 Tureks Turizm Taşımacılık 10,89 -0,27 Turkcell 15,40 -0,13 0,67 Tümosan Motor ve Traktör 15,47 -1,78 9,95 Tüpraş 110,80 -0,36 2,59 Türk Hava Yolları 13,62 2,18 5,50 Türk İlaç Serum 11,98 -3,23 Türk Prysmian Kablo 15,38 2,06 27,50 Türk Telekom 7,25 -0,96 -10,41 Türk Traktör 149,70 -2,41 -12,13 Türker Proje Gayrimenkul 135,40 0,30 19,93 Türkiye Sigorta 4,77 -1,85 -22,79 Ufuk Yatırım 19,01 -3,99 41,87 Ulaşlar Turizm Yat. 3,92 0,26 -7,55 Ulusoy Elektrik 50,45 -0,30 -1,75 Ulusoy Un Sanayi 5,18 -0,38 1,80 Umpaş Holding 1,20 0,00 -54,02 Uşak Seramik 1,63 -1,81 -30,34 Utopya Turizm 22,00 2,23 -43,30 Uzertaş Boya 28,40 -3,40 -49,82 Ülker Bisküvi 19,03 -0,21 -14,73 Ünlü Yatırım Holding 6,19 1,48 Vakıf Fin. Kir. 7,51 -1,96 120,36 Vakıf GMYO 1,44 -1,37 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,12 -0,81 -16,85 Vakıflar Bankası 3,27 -2,10 -30,57 Vakko Tekstil 9,23 -1,81 47,29 Vanet Gıda 6,45 2,06 -16,56 VBT Yazılım 20,02 -3,66 Verusa Holding 46,20 -0,52 2,48 Verusaturk Girisim 20,58 -1,06 57,72 Vestel 28,42 0,50 45,54 Vestel Beyaz Eşya 48,80 0,16 30,56 Viking Kağıt 6,23 -2,50 -30,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -2,93 -22,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -1,57 -16,83 Yataş 13,80 -1,43 -4,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,32 -2,06 -24,55 Yeni Gimat GMYO 14,85 -2,11 28,10 Yeo Teknoloji 73,20 9,99 Yeşil GMYO 0,95 -2,06 -31,16 Yeşil Yapı 1,11 -0,89 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -1,84 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 0,00 -35,90 Yonga Mobilya 19,43 -1,32 -34,77 Yükselen Çelik 5,04 0,80 -3,67 Yünsa 14,99 5,34 7,91 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 -1,91 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler