Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.999,90
|-2,03
|-28,40
|İş Bankası (C)
|5,26
|2,14
|-22,56
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,91
|0,69
|-24,61
|İş Girişim
|8,07
|1,64
|-57,41
|İş GMYO
|1,91
|0,53
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|13,60
|2,10
|-18,06
|İş Yat. Ort.
|2,67
|0,00
|-20,61
|İşbir Holding
|64,90
|-3,06
|20,91
|Işık Plastik
|6,59
|-1,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-1,11
|-21,93
|İttifak Holding
|1,34
|-0,74
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|19,71
|-0,40
|9,50
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|1,28
|-28,39
|İzmir Fırça
|6,24
|-1,73
|12,23
|Jantsa Jant Sanayi
|60,30
|-1,23
|45,48
|Kafein Yazılım
|21,22
|0,28
|-0,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,72
|0,00
|Kaplamin
|22,56
|-0,53
|-33,25
|Kardemir (A)
|5,82
|1,22
|-2,18
|Kardemir (B)
|5,80
|1,75
|10,06
|Kardemir (D)
|6,49
|2,85
|12,28
|Karel Elektronik
|8,32
|-0,60
|23,73
|Karsan Otomotiv
|3,48
|0,87
|7,08
|Karsu Tekstil
|8,31
|0,00
|-2,81
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,63
|0,55
|Kartonsan
|47,70
|-0,75
|-49,62
|Katmerciler Ekipman
|1,28
|-0,78
|-26,11
|Kent Gıda
|187,00
|-1,27
|-47,41
|Kerevitaş Gıda
|4,17
|0,00
|-36,63
|Kervan Gıda
|12,19
|-1,69
|19,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|-2,38
|-67,46
|Kiler GMYO
|1,86
|2,20
|-25,90
|Kızılbük GYO
|26,12
|2,03
|Klimasan Klima
|9,99
|0,20
|18,40
|Koç Holding
|22,84
|0,79
|11,67
|Konfrut Gıda
|3,83
|-0,26
|-9,35
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,55
|0,32
|165,04
|Konya Çimento
|848,60
|-0,70
|-24,90
|Koray GMYO
|7,19
|1,55
|61,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,30
|1,76
|56,27
|Koza Altın
|93,60
|0,97
|-3,21
|Koza Madencilik
|14,21
|1,14
|-8,26
|Körfez GMYO
|5,94
|-0,67
|2,41
|Kristal Kola
|1,32
|1,54
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|32,92
|-1,20
|-10,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|176,80
|4,62
|12,40
|Kuyas Yatırım
|2,74
|-1,44
|19,13
|Kütahya Porselen
|58,45
|0,17
|15,86
|Kütahya Şeker Fabrikası
|63,00
|-1,95
|Lider Faktoring
|3,27
|-0,91
|-4,11
|Link Bilgisayar
|28,46
|-1,04
|-9,93
|Logo Yazılım
|41,40
|0,63
|32,95
|Lokman Hekim Sağlık
|10,93
|-0,64
|53,99
|Lüks Kadife
|43,78
|-0,11
|52,47
|Makina Takım
|2,91
|0,69
|-14,66
|Manas Enerji Yönetimi
|16,55
|2,16
|Marka Yatırım Holding
|4,50
|0,00
|-30,02
|Marmaris Altınyunus
|167,00
|0,97
|50,32
|Marshall
|280,10
|0,43
|-8,67
|Martı GMYO
|1,08
|1,89
|-57,71
|Martı Otel
|1,73
|1,17
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,20
|2,27
|Mavi Giyim
|63,00
|2,02
|22,07
|Mazhar Zorlu Holding
|33,22
|-0,18
|5,53
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,38
|-2,70
|Mega Polietilen
|5,15
|-0,77
|-32,77
|Menderes Tekstil
|2,13
|1,43
|-31,07
|Mercan Kimya
|11,05
|-0,09
|Merit Turizm
|16,18
|3,39
|56,19
|Merko Gıda
|5,00
|-0,99
|-42,13
|Metemtur Yatırım
|3,21
|0,31
|-60,30
|Metro Holding
|1,42
|0,71
|-31,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,78
|0,00
|-3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|-2,16
|-22,32
|Migros Ticaret
|32,92
|2,88
|-23,08
|Milpa
|4,04
|-2,18
|-12,17
|Mistral GMYO
|4,47
|-1,11
|-5,10
|MLP Sağlık
|26,72
|0,23
|34,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,63
|-4,58
|22,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,78
|-0,29
|-42,78
|Mondi Tire Kutsan
|7,68
|-1,54
|1,05
|Nasmed Egepol
|6,12
|-3,16
|Naturel Enerji
|36,34
|0,50
|2,34
|Naturelgaz
|7,56
|-0,53
|Net Holding
|4,61
|7,46
|34,40
|Netaş Telekom.
|16,15
|1,00
|-42,49
|Niğbaş Niğde Beton
|8,97
|-5,48
|-82,75
|Nuh Çimento
|32,38
|-1,04
|-32,58
|Nurol GMYO
|10,72
|-9,99
|47,05
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,75
|-53,82
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,63
|-3,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,33
|-2,01
|37,24
|Orma Orman Mahsulleri
|26,50
|-1,85
|80,03
|Osmanlı Menkul
|26,00
|-0,08
|-15,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|0,90
|-19,02
|Otokar
|306,90
|1,25
|0,86
|Oyak Çimento
|6,46
|0,94
|-26,42
|Oyak Yat. Ort.
|6,60
|0,61
|-4,38
|Oyak Yatırım Menkul
|23,46
|-1,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,62
|9,69
|104,25
|Özak GMYO
|4,64
|-0,22
|-9,02
|Özbal Çelik Boru
|14,13
|-0,14
|115,73
|Özderici GMYO
|1,46
|0,00
|-34,23
|Özerden Plastik
|7,50
|-0,13
|-16,67
|Pamel Elektrik
|48,32
|2,33
|126,64
|Panora GMYO
|6,75
|-0,74
|14,55
|Papilon Savunma
|12,83
|-0,31
|-43,57
|Park Elek.Madencilik
|4,55
|0,00
|-15,27
|Parsan
|26,88
|2,52
|10,62
|Pegasus
|71,85
|3,23
|-3,69
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,00
|-0,99
|-40,59
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|163,30
|9,97
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,26
|0,18
|21,45
|Petkim
|6,27
|2,28
|25,90
|Petrokent Turizm
|2.000,10
|-0,04
|120,66
|Pınar Et ve Un
|16,06
|0,50
|-26,61
|Pınar Su
|7,76
|-1,65
|4,44
|Pınar Süt
|15,99
|0,13
|-29,09
|Plastikkart
|19,18
|2,02
|32,73
|Polisan Holding
|2,65
|0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|337,00
|-0,15
|-16,94
|Prizma Press Matbaacılık
|3,98
|0,51
|-27,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,50
|0,00
|-46,13
|QNB Finansbank
|37,68
|-0,32
|-46,44
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,22
|-0,57
|Ral Yatırım Holding
|4,25
|1,43
|-4,28
|Ray Sigorta
|9,21
|-1,60
|-40,39
|Reysaş GMYO
|2,88
|-2,04
|-11,16
|Reysaş Lojistik
|5,24
|-3,14
|1,28
|Rhea Girişim
|1,92
|0,00
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|14,00
|-1,27
|2,12
|Royal Halı
|3,09
|-1,59
|-10,17
|RTA Laboratuvarları
|22,40
|-2,86
|-26,02
|Sabancı Holding
|9,84
|0,92
|-10,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,37
|0,55
|-32,26
|Sanel Mühendislik
|4,64
|-3,53
|35,67
|Sanifoam Sünger
|23,00
|-0,61
|69,12
|Sanko Pazarlama
|9,48
|1,72
|2,29
|Saray Matbaacılık
|4,04
|0,00
|-53,93
|Sarkuysan
|12,28
|0,90
|41,19
|Sasa Polyester
|26,28
|1,00
|75,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,40
|-3,13
|139,72
|Sekuro Plastik
|21,06
|-1,31
|50,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,55
|0,35
|-36,35
|Selçuk Gıda
|5,03
|-5,09
|1,00
|Selva Gıda Sanayi
|8,15
|3,82
|Senkron Güvenlik
|26,34
|-0,68
|0,30
|Serve Film Prodüksiyon
|12,00
|-2,76
|-25,00
|Servet GMYO
|79,70
|5,21
|1,66
|Seyitler Kimya
|22,24
|4,51
|65,19
|Silverline Endüstri
|5,18
|-1,33
|-39,77
|Sinpaş GMYO
|4,14
|0,98
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,47
|0,37
|-38,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,60
|-0,57
|-6,59
|Söktaş
|2,80
|-1,06
|-13,87
|Sönmez Filament
|36,70
|-0,16
|-47,72
|Sönmez Pamuklu
|13,58
|3,03
|-43,42
|Sumaş Suni Tahta
|90,05
|1,87
|76,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|-0,61
|-23,28
|Şekerbank
|1,00
|1,01
|-33,77
|Şişe Cam
|8,18
|0,12
|14,25
|Şok Marketler Ticaret
|12,60
|0,40
|0,96
|T. Halk Bankası
|4,56
|0,22
|-17,99
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,80
|3,64
|-26,59
|T.S.K.B.
|1,22
|1,67
|-30,15
|T.Tuborg
|16,61
|-0,24
|-6,32
|Taç Tarım Ürünleri
|25,80
|-1,45
|145,01
|Tat Gıda
|8,74
|-0,68
|-24,40
|TAV Havalimanları
|24,22
|0,83
|13,71
|Taze Kuru Gıda
|191,90
|0,47
|-11,28
|Tek-Art Turizm
|1,29
|0,00
|-36,14
|Tekfen Holding
|13,92
|0,80
|-15,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,07
|0,00
|-29,91
|Temapol Polimer Plastik
|14,07
|0,00
|22,35
|TGS Dış Ticaret
|14,54
|-3,77
|14,40
|Tofaş Oto. Fab.
|48,60
|2,70
|57,22
|Torunlar GMYO
|3,65
|0,55
|-6,41
|Trabzon Liman
|27,52
|4,64
|-14,32
|Trabzonspor Sportif
|3,32
|4,73
|36,07
|Trend GMYO
|6,55
|0,31
|-47,89
|TSKB GMYO
|3,13
|9,06
|-35,15
|Tuğçelik
|13,06
|-2,03
|61,63
|Tukaş
|6,69
|0,60
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,43
|1,18
|-29,28
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,96
|2,14
|Turkcell
|15,51
|0,85
|1,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,55
|0,26
|10,52
|Tüpraş
|110,80
|1,00
|2,59
|Türk Hava Yolları
|13,19
|1,07
|2,17
|Türk İlaç Serum
|12,95
|-3,65
|Türk Prysmian Kablo
|14,90
|2,05
|23,52
|Türk Telekom
|7,27
|2,97
|-10,16
|Türk Traktör
|151,50
|0,00
|-11,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,80
|0,97
|19,40
|Türkiye Sigorta
|4,84
|0,83
|-21,66
|Ufuk Yatırım
|20,00
|1,01
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|1,29
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|50,55
|0,00
|-1,56
|Ulusoy Un Sanayi
|5,23
|-0,76
|2,78
|Umpaş Holding
|1,19
|-1,65
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,64
|-1,80
|-29,91
|Utopya Turizm
|20,48
|-2,94
|-47,22
|Uzertaş Boya
|29,66
|-3,76
|-47,60
|Ülker Bisküvi
|19,23
|0,37
|-13,84
|Ünlü Yatırım Holding
|6,39
|9,98
|Vakıf Fin. Kir.
|7,64
|-1,80
|124,18
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,69
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,10
|-0,33
|-17,12
|Vakıflar Bankası
|3,40
|0,59
|-27,81
|Vakko Tekstil
|9,35
|-1,68
|49,21
|Vanet Gıda
|6,10
|0,00
|-21,09
|VBT Yazılım
|20,66
|0,00
|Verusa Holding
|46,48
|-0,47
|3,10
|Verusaturk Girisim
|20,58
|-0,77
|57,72
|Vestel
|28,04
|1,82
|43,59
|Vestel Beyaz Eşya
|48,44
|1,64
|29,60
|Viking Kağıt
|6,49
|-2,26
|-27,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|2,52
|-18,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,34
|-0,46
|-16,17
|Yataş
|13,99
|2,87
|-3,18
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,41
|-1,45
|-22,50
|Yeni Gimat GMYO
|15,34
|-1,10
|32,33
|Yeo Teknoloji
|60,50
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,96
|0,00
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,13
|-0,88
|-38,59
|Yeşil Yatırım Holding
|2,15
|-0,92
|-49,72
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.199,00
|0,00
|-34,62
|Yonga Mobilya
|19,92
|-0,80
|-33,13
|Yükselen Çelik
|5,04
|3,70
|-3,67
|Yünsa
|13,29
|1,22
|-4,33
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,28
|-37,52
(Son)
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