Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.599,90
|-1,33
|-26,91
|İş Bankası (C)
|5,15
|0,00
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,89
|0,00
|-25,13
|İş Girişim
|7,94
|-0,25
|-58,10
|İş GMYO
|1,90
|1,60
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|13,32
|-2,84
|-19,75
|İş Yat. Ort.
|2,67
|0,00
|-20,61
|İşbir Holding
|66,95
|3,88
|24,72
|Işık Plastik
|6,71
|-1,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-2,17
|-21,05
|İttifak Holding
|1,35
|-0,74
|-39,46
|İz Hayvancılık Tarım
|19,79
|6,86
|9,94
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|-1,68
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,35
|1,11
|14,21
|Jantsa Jant Sanayi
|61,05
|-2,01
|47,29
|Kafein Yazılım
|21,16
|-1,95
|-0,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,72
|-2,17
|Kaplamin
|22,68
|0,27
|-32,90
|Kardemir (A)
|5,75
|-3,20
|-3,36
|Kardemir (B)
|5,70
|-2,90
|8,16
|Kardemir (D)
|6,31
|-2,92
|9,17
|Karel Elektronik
|8,37
|-1,18
|24,47
|Karsan Otomotiv
|3,45
|-0,86
|6,15
|Karsu Tekstil
|8,31
|-0,95
|-2,81
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,55
|2,46
|Kartonsan
|48,06
|-0,74
|-49,24
|Katmerciler Ekipman
|1,29
|-1,53
|-25,53
|Kent Gıda
|189,40
|-0,26
|-46,74
|Kerevitaş Gıda
|4,17
|-1,42
|-36,63
|Kervan Gıda
|12,40
|0,81
|21,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|-2,33
|-66,67
|Kiler GMYO
|1,82
|-1,09
|-27,49
|Kızılbük GYO
|25,60
|0,39
|Klimasan Klima
|9,97
|-0,50
|18,16
|Koç Holding
|22,66
|-1,90
|10,79
|Konfrut Gıda
|3,84
|-1,29
|-9,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,35
|5,41
|164,20
|Konya Çimento
|854,60
|1,26
|-24,37
|Koray GMYO
|7,08
|1,29
|59,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,88
|-2,61
|53,57
|Koza Altın
|92,70
|-0,48
|-4,14
|Koza Madencilik
|14,05
|-0,92
|-9,30
|Körfez GMYO
|5,98
|9,52
|3,10
|Kristal Kola
|1,30
|0,00
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|33,32
|0,06
|-9,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|169,00
|-0,18
|7,44
|Kuyas Yatırım
|2,78
|0,00
|20,87
|Kütahya Porselen
|58,35
|0,17
|15,66
|Kütahya Şeker Fabrikası
|64,25
|9,92
|Lider Faktoring
|3,30
|1,85
|-3,23
|Link Bilgisayar
|28,76
|1,20
|-8,98
|Logo Yazılım
|41,14
|-1,81
|32,11
|Lokman Hekim Sağlık
|11,00
|-0,09
|54,98
|Lüks Kadife
|43,98
|-0,09
|52,64
|Makina Takım
|2,89
|-1,37
|-15,25
|Manas Enerji Yönetimi
|16,20
|0,06
|Marka Yatırım Holding
|4,50
|3,93
|-30,02
|Marmaris Altınyunus
|165,40
|-1,55
|48,87
|Marshall
|278,90
|1,94
|-9,06
|Martı GMYO
|1,06
|0,00
|-58,49
|Martı Otel
|1,71
|-0,58
|-19,72
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,42
|-0,52
|Mavi Giyim
|61,75
|-3,06
|19,65
|Mazhar Zorlu Holding
|33,28
|0,85
|5,72
|Meditera Tıbbi Malzeme
|36,36
|3,00
|Mega Polietilen
|5,19
|-1,14
|-32,25
|Menderes Tekstil
|2,10
|-0,94
|-32,04
|Mercan Kimya
|11,06
|-1,25
|Merit Turizm
|15,65
|-0,32
|51,07
|Merko Gıda
|5,05
|-0,20
|-41,55
|Metemtur Yatırım
|3,20
|-2,44
|-60,42
|Metro Holding
|1,41
|-7,24
|-32,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,78
|-0,71
|-3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|-0,54
|-20,60
|Migros Ticaret
|32,00
|-0,68
|-25,23
|Milpa
|4,13
|1,98
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,52
|0,44
|-4,03
|MLP Sağlık
|26,66
|0,98
|34,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|2,08
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,80
|-1,31
|-42,62
|Mondi Tire Kutsan
|7,80
|-2,13
|2,63
|Nasmed Egepol
|6,32
|7,67
|Naturel Enerji
|36,16
|0,67
|1,84
|Naturelgaz
|7,60
|0,13
|Net Holding
|4,29
|-1,38
|25,07
|Netaş Telekom.
|15,99
|-1,66
|-43,06
|Niğbaş Niğde Beton
|9,49
|-6,59
|-81,75
|Nuh Çimento
|32,72
|1,30
|-31,87
|Nurol GMYO
|11,91
|-9,98
|63,37
|Odaş Elektrik
|1,34
|-0,74
|-54,16
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,17
|9,99
|Orge Enerji Elektrik
|6,46
|-2,27
|40,05
|Orma Orman Mahsulleri
|27,00
|0,07
|83,42
|Osmanlı Menkul
|26,02
|-0,69
|-15,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,21
|-1,34
|-19,75
|Otokar
|303,10
|-1,59
|-0,39
|Oyak Çimento
|6,40
|0,31
|-27,11
|Oyak Yat. Ort.
|6,56
|0,61
|-4,96
|Oyak Yatırım Menkul
|23,86
|-0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,77
|7,61
|86,20
|Özak GMYO
|4,65
|0,87
|-8,82
|Özbal Çelik Boru
|14,15
|-0,28
|116,03
|Özderici GMYO
|1,46
|-1,35
|-34,23
|Özerden Plastik
|7,51
|0,40
|-16,56
|Pamel Elektrik
|47,22
|-0,17
|121,48
|Panora GMYO
|6,80
|1,19
|15,40
|Papilon Savunma
|12,87
|-0,92
|-43,40
|Park Elek.Madencilik
|4,55
|-0,44
|-15,27
|Parsan
|26,22
|-0,61
|7,90
|Pegasus
|69,60
|0,72
|-6,70
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,03
|2,71
|-40,00
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|148,50
|10,00
|Pera GMYO
|1,38
|1,47
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,22
|-0,54
|21,23
|Petkim
|6,13
|0,49
|23,09
|Petrokent Turizm
|2.001,00
|4,95
|120,76
|Pınar Et ve Un
|15,98
|-1,90
|-26,98
|Pınar Su
|7,89
|-0,75
|6,19
|Pınar Süt
|15,97
|-1,42
|-29,18
|Plastikkart
|18,80
|-1,57
|30,10
|Polisan Holding
|2,64
|-0,38
|-31,33
|Politeknik Metal
|337,50
|-1,86
|-16,82
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|1,02
|-27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,50
|-0,66
|-46,13
|QNB Finansbank
|37,80
|-0,11
|-46,27
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,29
|2,25
|Ral Yatırım Holding
|4,19
|9,97
|-5,63
|Ray Sigorta
|9,36
|-1,47
|-39,42
|Reysaş GMYO
|2,94
|1,38
|-9,31
|Reysaş Lojistik
|5,41
|9,96
|4,56
|Rhea Girişim
|1,92
|-2,54
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|14,18
|0,85
|3,43
|Royal Halı
|3,14
|0,96
|-8,72
|RTA Laboratuvarları
|23,06
|-0,95
|-23,84
|Sabancı Holding
|9,75
|1,25
|-11,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,33
|-1,61
|-32,63
|Sanel Mühendislik
|4,81
|-2,63
|40,64
|Sanifoam Sünger
|23,14
|-7,44
|70,15
|Sanko Pazarlama
|9,32
|0,00
|0,56
|Saray Matbaacılık
|4,04
|-0,49
|-53,93
|Sarkuysan
|12,17
|-1,62
|39,93
|Sasa Polyester
|26,02
|-1,06
|73,65
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,06
|-1,03
|147,47
|Sekuro Plastik
|21,34
|1,43
|52,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,52
|0,35
|-36,57
|Selçuk Gıda
|5,30
|3,31
|6,43
|Selva Gıda Sanayi
|7,85
|-5,65
|Senkron Güvenlik
|26,52
|-1,78
|0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|12,34
|-1,04
|-22,88
|Servet GMYO
|75,75
|4,77
|-3,38
|Seyitler Kimya
|21,28
|-1,48
|58,06
|Silverline Endüstri
|5,25
|-1,13
|-38,95
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-0,49
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,45
|-1,98
|-38,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,74
|9,96
|-6,06
|Söktaş
|2,83
|-1,05
|-12,94
|Sönmez Filament
|36,76
|0,16
|-47,64
|Sönmez Pamuklu
|13,18
|-0,90
|-45,08
|Sumaş Suni Tahta
|88,40
|4,99
|73,30
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|0,41
|-22,81
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,17
|-0,37
|14,11
|Şok Marketler Ticaret
|12,55
|1,87
|0,56
|T. Halk Bankası
|4,55
|-0,66
|-18,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,00
|-2,14
|-29,17
|T.S.K.B.
|1,20
|-0,83
|-31,29
|T.Tuborg
|16,65
|-0,89
|-6,10
|Taç Tarım Ürünleri
|26,18
|-4,10
|148,62
|Tat Gıda
|8,80
|1,27
|-23,88
|TAV Havalimanları
|24,02
|2,74
|12,77
|Taze Kuru Gıda
|191,00
|-2,55
|-11,70
|Tek-Art Turizm
|1,29
|0,00
|-36,14
|Tekfen Holding
|13,81
|-0,86
|-15,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,07
|-2,57
|-29,91
|Temapol Polimer Plastik
|14,07
|-1,40
|22,35
|TGS Dış Ticaret
|15,11
|0,07
|18,88
|Tofaş Oto. Fab.
|47,32
|-1,17
|53,08
|Torunlar GMYO
|3,63
|2,83
|-6,92
|Trabzon Liman
|26,30
|0,00
|-18,12
|Trabzonspor Sportif
|3,17
|-1,25
|29,92
|Trend GMYO
|6,53
|-3,97
|-48,05
|TSKB GMYO
|2,87
|-8,31
|-40,54
|Tuğçelik
|13,33
|6,64
|64,98
|Tukaş
|6,65
|-1,48
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,39
|0,00
|-30,10
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,73
|-4,45
|Turkcell
|15,38
|-0,45
|0,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,51
|-2,33
|10,23
|Tüpraş
|109,70
|2,05
|1,57
|Türk Hava Yolları
|13,05
|1,87
|1,08
|Türk İlaç Serum
|13,44
|0,98
|Türk Prysmian Kablo
|14,60
|2,10
|21,04
|Türk Telekom
|7,06
|-0,42
|-12,75
|Türk Traktör
|151,50
|-1,43
|-11,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,50
|-2,91
|18,25
|Türkiye Sigorta
|4,80
|-1,03
|-22,31
|Ufuk Yatırım
|19,80
|-1,00
|47,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,87
|-1,78
|-8,73
|Ulusoy Elektrik
|50,55
|0,10
|-1,56
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|2,73
|3,57
|Umpaş Holding
|1,21
|-3,20
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,67
|-2,91
|-28,63
|Utopya Turizm
|21,10
|-1,86
|-45,62
|Uzertaş Boya
|30,82
|9,99
|-45,55
|Ülker Bisküvi
|19,16
|0,05
|-14,15
|Ünlü Yatırım Holding
|5,81
|9,01
|Vakıf Fin. Kir.
|7,78
|-0,38
|128,29
|Vakıf GMYO
|1,45
|0,00
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,12
|-1,13
|-16,85
|Vakıflar Bankası
|3,38
|-0,29
|-28,24
|Vakko Tekstil
|9,51
|-1,86
|51,76
|Vanet Gıda
|6,10
|-0,81
|-21,09
|VBT Yazılım
|20,66
|2,89
|Verusa Holding
|46,70
|-0,64
|3,59
|Verusaturk Girisim
|20,74
|0,10
|58,95
|Vestel
|27,54
|-1,43
|41,03
|Vestel Beyaz Eşya
|47,66
|-0,71
|27,51
|Viking Kağıt
|6,64
|4,73
|-26,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|0,00
|-20,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,48
|0,26
|-15,78
|Yataş
|13,60
|-1,81
|-5,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,46
|-1,98
|-21,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,51
|-1,84
|33,80
|Yeo Teknoloji
|55,00
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,96
|1,05
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,14
|0,88
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,17
|0,93
|-49,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.199,00
|-1,46
|-34,62
|Yonga Mobilya
|20,08
|0,50
|-32,59
|Yükselen Çelik
|4,86
|0,00
|-7,11
|Yünsa
|13,13
|-0,15
|-5,48
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,56
|0,00
|-38,32
(Son)
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