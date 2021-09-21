Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.599,90 -1,33 -26,91 İş Bankası (C) 5,15 0,00 -24,18 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,89 0,00 -25,13 İş Girişim 7,94 -0,25 -58,10 İş GMYO 1,90 1,60 -25,20 İş Y. Men. Değ. 13,32 -2,84 -19,75 İş Yat. Ort. 2,67 0,00 -20,61 İşbir Holding 66,95 3,88 24,72 Işık Plastik 6,71 -1,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -2,17 -21,05 İttifak Holding 1,35 -0,74 -39,46 İz Hayvancılık Tarım 19,79 6,86 9,94 İzmir Demir Çelik 2,34 -1,68 -29,30 İzmir Fırça 6,35 1,11 14,21 Jantsa Jant Sanayi 61,05 -2,01 47,29 Kafein Yazılım 21,16 -1,95 -0,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,72 -2,17 Kaplamin 22,68 0,27 -32,90 Kardemir (A) 5,75 -3,20 -3,36 Kardemir (B) 5,70 -2,90 8,16 Kardemir (D) 6,31 -2,92 9,17 Karel Elektronik 8,37 -1,18 24,47 Karsan Otomotiv 3,45 -0,86 6,15 Karsu Tekstil 8,31 -0,95 -2,81 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,55 2,46 Kartonsan 48,06 -0,74 -49,24 Katmerciler Ekipman 1,29 -1,53 -25,53 Kent Gıda 189,40 -0,26 -46,74 Kerevitaş Gıda 4,17 -1,42 -36,63 Kervan Gıda 12,40 0,81 21,15 Kervansaray Yat. Holding 0,42 -2,33 -66,67 Kiler GMYO 1,82 -1,09 -27,49 Kızılbük GYO 25,60 0,39 Klimasan Klima 9,97 -0,50 18,16 Koç Holding 22,66 -1,90 10,79 Konfrut Gıda 3,84 -1,29 -9,11 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,35 5,41 164,20 Konya Çimento 854,60 1,26 -24,37 Koray GMYO 7,08 1,29 59,10 Kordsa Teknik Tekstil 23,88 -2,61 53,57 Koza Altın 92,70 -0,48 -4,14 Koza Madencilik 14,05 -0,92 -9,30 Körfez GMYO 5,98 9,52 3,10 Kristal Kola 1,30 0,00 -57,45 Kron Telekomünikasyon 33,32 0,06 -9,55 Kuştur Kuşadası Turizm 169,00 -0,18 7,44 Kuyas Yatırım 2,78 0,00 20,87 Kütahya Porselen 58,35 0,17 15,66 Kütahya Şeker Fabrikası 64,25 9,92 Lider Faktoring 3,30 1,85 -3,23 Link Bilgisayar 28,76 1,20 -8,98 Logo Yazılım 41,14 -1,81 32,11 Lokman Hekim Sağlık 11,00 -0,09 54,98 Lüks Kadife 43,98 -0,09 52,64 Makina Takım 2,89 -1,37 -15,25 Manas Enerji Yönetimi 16,20 0,06 Marka Yatırım Holding 4,50 3,93 -30,02 Marmaris Altınyunus 165,40 -1,55 48,87 Marshall 278,90 1,94 -9,06 Martı GMYO 1,06 0,00 -58,49 Martı Otel 1,71 -0,58 -19,72 Matriks Bilgi Dağıtım 34,42 -0,52 Mavi Giyim 61,75 -3,06 19,65 Mazhar Zorlu Holding 33,28 0,85 5,72 Meditera Tıbbi Malzeme 36,36 3,00 Mega Polietilen 5,19 -1,14 -32,25 Menderes Tekstil 2,10 -0,94 -32,04 Mercan Kimya 11,06 -1,25 Merit Turizm 15,65 -0,32 51,07 Merko Gıda 5,05 -0,20 -41,55 Metemtur Yatırım 3,20 -2,44 -60,42 Metro Holding 1,41 -7,24 -32,21 Metro Petrol ve Tesisleri 2,78 -0,71 -3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 -0,54 -20,60 Migros Ticaret 32,00 -0,68 -25,23 Milpa 4,13 1,98 -10,22 Mistral GMYO 4,52 0,44 -4,03 MLP Sağlık 26,66 0,98 34,17 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 2,08 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,80 -1,31 -42,62 Mondi Tire Kutsan 7,80 -2,13 2,63 Nasmed Egepol 6,32 7,67 Naturel Enerji 36,16 0,67 1,84 Naturelgaz 7,60 0,13 Net Holding 4,29 -1,38 25,07 Netaş Telekom. 15,99 -1,66 -43,06 Niğbaş Niğde Beton 9,49 -6,59 -81,75 Nuh Çimento 32,72 1,30 -31,87 Nurol GMYO 11,91 -9,98 63,37 Odaş Elektrik 1,34 -0,74 -54,16 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,17 9,99 Orge Enerji Elektrik 6,46 -2,27 40,05 Orma Orman Mahsulleri 27,00 0,07 83,42 Osmanlı Menkul 26,02 -0,69 -15,63 Ostim Endüstriyel Yat 2,21 -1,34 -19,75 Otokar 303,10 -1,59 -0,39 Oyak Çimento 6,40 0,31 -27,11 Oyak Yat. Ort. 6,56 0,61 -4,96 Oyak Yatırım Menkul 23,86 -0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 8,77 7,61 86,20 Özak GMYO 4,65 0,87 -8,82 Özbal Çelik Boru 14,15 -0,28 116,03 Özderici GMYO 1,46 -1,35 -34,23 Özerden Plastik 7,51 0,40 -16,56 Pamel Elektrik 47,22 -0,17 121,48 Panora GMYO 6,80 1,19 15,40 Papilon Savunma 12,87 -0,92 -43,40 Park Elek.Madencilik 4,55 -0,44 -15,27 Parsan 26,22 -0,61 7,90 Pegasus 69,60 0,72 -6,70 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,03 2,71 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 148,50 10,00 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,22 -0,54 21,23 Petkim 6,13 0,49 23,09 Petrokent Turizm 2.001,00 4,95 120,76 Pınar Et ve Un 15,98 -1,90 -26,98 Pınar Su 7,89 -0,75 6,19 Pınar Süt 15,97 -1,42 -29,18 Plastikkart 18,80 -1,57 30,10 Polisan Holding 2,64 -0,38 -31,33 Politeknik Metal 337,50 -1,86 -16,82 Prizma Press Matbaacılık 3,96 1,02 -27,74 QNB Finans Fin. Kir. 67,50 -0,66 -46,13 QNB Finansbank 37,80 -0,11 -46,27 QUA Granite Hayal Yapı 12,29 2,25 Ral Yatırım Holding 4,19 9,97 -5,63 Ray Sigorta 9,36 -1,47 -39,42 Reysaş GMYO 2,94 1,38 -9,31 Reysaş Lojistik 5,41 9,96 4,56 Rhea Girişim 1,92 -2,54 -48,39 Rodrigo Tekstil 14,18 0,85 3,43 Royal Halı 3,14 0,96 -8,72 RTA Laboratuvarları 23,06 -0,95 -23,84 Sabancı Holding 9,75 1,25 -11,57 Safkar Ege Soğutmacılık 7,33 -1,61 -32,63 Sanel Mühendislik 4,81 -2,63 40,64 Sanifoam Sünger 23,14 -7,44 70,15 Sanko Pazarlama 9,32 0,00 0,56 Saray Matbaacılık 4,04 -0,49 -53,93 Sarkuysan 12,17 -1,62 39,93 Sasa Polyester 26,02 -1,06 73,65 Say Yenilenebilir Enerji 21,06 -1,03 147,47 Sekuro Plastik 21,34 1,43 52,87 Selçuk Ecza Deposu 8,52 0,35 -36,57 Selçuk Gıda 5,30 3,31 6,43 Selva Gıda Sanayi 7,85 -5,65 Senkron Güvenlik 26,52 -1,78 0,99 Serve Film Prodüksiyon 12,34 -1,04 -22,88 Servet GMYO 75,75 4,77 -3,38 Seyitler Kimya 21,28 -1,48 58,06 Silverline Endüstri 5,25 -1,13 -38,95 Sinpaş GMYO 4,10 -0,49 -1,91 Smartiks Yazılım 5,45 -1,98 -38,49 Sodaş Sodyum Sanayii 24,74 9,96 -6,06 Söktaş 2,83 -1,05 -12,94 Sönmez Filament 36,76 0,16 -47,64 Sönmez Pamuklu 13,18 -0,90 -45,08 Sumaş Suni Tahta 88,40 4,99 73,30 Şeker Fin. Kir. 4,94 0,41 -22,81 Şekerbank 0,99 -1,00 -34,44 Şişe Cam 8,17 -0,37 14,11 Şok Marketler Ticaret 12,55 1,87 0,56 T. Halk Bankası 4,55 -0,66 -18,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,00 -2,14 -29,17 T.S.K.B. 1,20 -0,83 -31,29 T.Tuborg 16,65 -0,89 -6,10 Taç Tarım Ürünleri 26,18 -4,10 148,62 Tat Gıda 8,80 1,27 -23,88 TAV Havalimanları 24,02 2,74 12,77 Taze Kuru Gıda 191,00 -2,55 -11,70 Tek-Art Turizm 1,29 0,00 -36,14 Tekfen Holding 13,81 -0,86 -15,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,07 -2,57 -29,91 Temapol Polimer Plastik 14,07 -1,40 22,35 TGS Dış Ticaret 15,11 0,07 18,88 Tofaş Oto. Fab. 47,32 -1,17 53,08 Torunlar GMYO 3,63 2,83 -6,92 Trabzon Liman 26,30 0,00 -18,12 Trabzonspor Sportif 3,17 -1,25 29,92 Trend GMYO 6,53 -3,97 -48,05 TSKB GMYO 2,87 -8,31 -40,54 Tuğçelik 13,33 6,64 64,98 Tukaş 6,65 -1,48 -31,37 Turcas Petrol 3,39 0,00 -30,10 Tureks Turizm Taşımacılık 10,73 -4,45 Turkcell 15,38 -0,45 0,54 Tümosan Motor ve Traktör 15,51 -2,33 10,23 Tüpraş 109,70 2,05 1,57 Türk Hava Yolları 13,05 1,87 1,08 Türk İlaç Serum 13,44 0,98 Türk Prysmian Kablo 14,60 2,10 21,04 Türk Telekom 7,06 -0,42 -12,75 Türk Traktör 151,50 -1,43 -11,08 Türker Proje Gayrimenkul 133,50 -2,91 18,25 Türkiye Sigorta 4,80 -1,03 -22,31 Ufuk Yatırım 19,80 -1,00 47,76 Ulaşlar Turizm Yat. 3,87 -1,78 -8,73 Ulusoy Elektrik 50,55 0,10 -1,56 Ulusoy Un Sanayi 5,27 2,73 3,57 Umpaş Holding 1,21 -3,20 -53,64 Uşak Seramik 1,67 -2,91 -28,63 Utopya Turizm 21,10 -1,86 -45,62 Uzertaş Boya 30,82 9,99 -45,55 Ülker Bisküvi 19,16 0,05 -14,15 Ünlü Yatırım Holding 5,81 9,01 Vakıf Fin. Kir. 7,78 -0,38 128,29 Vakıf GMYO 1,45 0,00 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 6,12 -1,13 -16,85 Vakıflar Bankası 3,38 -0,29 -28,24 Vakko Tekstil 9,51 -1,86 51,76 Vanet Gıda 6,10 -0,81 -21,09 VBT Yazılım 20,66 2,89 Verusa Holding 46,70 -0,64 3,59 Verusaturk Girisim 20,74 0,10 58,95 Vestel 27,54 -1,43 41,03 Vestel Beyaz Eşya 47,66 -0,71 27,51 Viking Kağıt 6,64 4,73 -26,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -20,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,48 0,26 -15,78 Yataş 13,60 -1,81 -5,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,46 -1,98 -21,36 Yeni Gimat GMYO 15,51 -1,84 33,80 Yeo Teknoloji 55,00 10,00 Yeşil GMYO 0,96 1,05 -30,43 Yeşil Yapı 1,14 0,88 -38,04 Yeşil Yatırım Holding 2,17 0,93 -49,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.199,00 -1,46 -34,62 Yonga Mobilya 20,08 0,50 -32,59 Yükselen Çelik 4,86 0,00 -7,11 Yünsa 13,13 -0,15 -5,48 Ziraat GMYO 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,56 0,00 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler