Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 -25,93 İş Bankası (C) 5,15 -2,28 -24,18 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,89 -2,36 -25,13 İş Girişim 7,96 -0,62 -57,99 İş GMYO 1,87 1,63 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,71 -2,00 -17,40 İş Yat. Ort. 2,67 -1,11 -20,61 İşbir Holding 64,45 -6,05 20,07 Işık Plastik 6,81 -5,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 2,22 -19,30 İttifak Holding 1,36 -2,16 -39,01 İz Hayvancılık Tarım 18,52 1,98 2,89 İzmir Demir Çelik 2,38 -1,65 -28,09 İzmir Fırça 6,28 -3,68 12,95 Jantsa Jant Sanayi 62,30 -4,15 50,31 Kafein Yazılım 21,58 -4,09 1,13 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,98 -3,23 Kaplamin 22,62 -4,48 -33,08 Kardemir (A) 5,94 -2,14 -0,17 Kardemir (B) 5,87 -3,93 11,39 Kardemir (D) 6,50 -3,42 12,46 Karel Elektronik 8,47 -4,29 25,96 Karsan Otomotiv 3,48 -1,97 7,08 Karsu Tekstil 8,39 -3,23 -1,87 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,20 -5,14 Kartonsan 48,42 -2,77 -48,86 Katmerciler Ekipman 1,31 -3,68 -24,38 Kent Gıda 189,90 -2,11 -46,60 Kerevitaş Gıda 4,23 -2,53 -35,71 Kervan Gıda 12,30 -0,86 20,17 Kervansaray Yat. Holding 0,43 -6,52 -65,87 Kiler GMYO 1,84 -0,54 -26,69 Kızılbük GYO 25,50 -1,92 Klimasan Klima 10,02 -2,24 18,75 Koç Holding 23,10 -1,70 12,94 Konfrut Gıda 3,89 -1,77 -7,93 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,15 -4,75 150,64 Konya Çimento 844,00 -2,31 -25,31 Koray GMYO 6,99 -3,59 57,08 Kordsa Teknik Tekstil 24,52 -2,70 57,68 Koza Altın 93,15 -1,90 -3,67 Koza Madencilik 14,18 -1,80 -8,46 Körfez GMYO 5,46 -2,33 -5,86 Kristal Kola 1,30 -2,99 -57,45 Kron Telekomünikasyon 33,30 -3,48 -9,61 Kuştur Kuşadası Turizm 169,30 -5,31 7,63 Kuyas Yatırım 2,78 -1,42 20,87 Kütahya Porselen 58,25 1,75 15,46 Kütahya Şeker Fabrikası 58,45 -9,94 Lider Faktoring 3,24 -1,82 -4,99 Link Bilgisayar 28,42 -1,66 -10,05 Logo Yazılım 41,90 -1,64 34,55 Lokman Hekim Sağlık 11,01 -1,60 55,12 Lüks Kadife 44,02 -3,21 52,78 Makina Takım 2,93 -2,01 -14,08 Manas Enerji Yönetimi 16,19 -4,65 Marka Yatırım Holding 4,33 -5,46 -32,66 Marmaris Altınyunus 168,00 -3,00 51,22 Marshall 273,60 7,29 -10,79 Martı GMYO 1,06 -1,85 -58,49 Martı Otel 1,72 -2,82 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,60 -4,21 Mavi Giyim 63,70 -0,78 23,43 Mazhar Zorlu Holding 33,00 -2,94 4,83 Meditera Tıbbi Malzeme 35,30 -7,06 Mega Polietilen 5,25 -4,02 -31,46 Menderes Tekstil 2,12 -4,50 -31,39 Mercan Kimya 11,20 -2,69 Merit Turizm 15,70 -1,81 51,55 Merko Gıda 5,06 -2,50 -41,44 Metemtur Yatırım 3,28 -3,24 -59,43 Metro Holding 1,52 9,35 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,80 1,08 -3,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 -2,11 -20,17 Migros Ticaret 32,22 -0,86 -24,72 Milpa 4,05 -5,59 -11,96 Mistral GMYO 4,50 -3,43 -4,46 MLP Sağlık 26,40 -1,49 32,86 MMC San. ve Tic. Yat. 5,78 7,43 25,65 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,89 -0,86 -41,86 Mondi Tire Kutsan 7,97 -3,39 4,87 Nasmed Egepol 5,87 -4,24 Naturel Enerji 35,92 -3,85 1,16 Naturelgaz 7,59 -2,44 Net Holding 4,35 -2,68 26,82 Netaş Telekom. 16,26 -2,52 -42,09 Niğbaş Niğde Beton 10,16 -5,84 -80,46 Nuh Çimento 32,30 -3,81 -32,75 Nurol GMYO 13,23 -9,94 81,48 Odaş Elektrik 1,35 -2,88 -53,82 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,61 -7,74 Orge Enerji Elektrik 6,61 3,28 43,31 Orma Orman Mahsulleri 26,98 -0,44 83,29 Osmanlı Menkul 26,20 -4,73 -15,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -2,18 -18,66 Otokar 308,00 -2,07 1,22 Oyak Çimento 6,38 -1,09 -27,33 Oyak Yat. Ort. 6,52 -2,40 -5,54 Oyak Yatırım Menkul 23,90 -2,61 Oylum Sınai Yatırımlar 8,15 9,99 73,04 Özak GMYO 4,61 -0,43 -9,61 Özbal Çelik Boru 14,19 -1,11 116,64 Özderici GMYO 1,48 -5,13 -33,33 Özerden Plastik 7,48 -0,93 -16,89 Pamel Elektrik 47,30 -0,96 121,86 Panora GMYO 6,72 -0,44 14,04 Papilon Savunma 12,99 -3,49 -42,87 Park Elek.Madencilik 4,57 2,24 -14,90 Parsan 26,38 -1,79 8,56 Pegasus 69,10 -1,99 -7,37 Peker GMYO 0,94 -2,08 -59,82 Penguen Gıda 2,95 -2,32 -41,58 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 135,00 -3,57 Pera GMYO 1,36 -4,23 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,34 -1,24 21,88 Petkim 6,10 -2,09 22,49 Petrokent Turizm 1.906,60 -3,57 110,35 Pınar Et ve Un 16,29 -3,21 -25,56 Pınar Su 7,95 -0,75 7,00 Pınar Süt 16,20 -2,70 -28,16 Plastikkart 19,10 0,53 32,18 Polisan Holding 2,65 -2,57 -31,07 Politeknik Metal 343,90 -0,98 -15,24 Prizma Press Matbaacılık 3,92 -2,97 -28,47 QNB Finans Fin. Kir. 67,95 3,42 -45,77 QNB Finansbank 37,84 -0,84 -46,21 QUA Granite Hayal Yapı 12,02 -0,08 Ral Yatırım Holding 3,81 -4,51 -14,19 Ray Sigorta 9,50 -1,96 -38,51 Reysaş GMYO 2,90 -2,36 -10,54 Reysaş Lojistik 4,92 -2,57 -4,91 Rhea Girişim 1,97 -1,01 -47,04 Rodrigo Tekstil 14,06 -3,63 2,55 Royal Halı 3,11 -3,72 -9,59 RTA Laboratuvarları 23,28 -3,64 -23,12 Sabancı Holding 9,63 -0,41 -12,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,45 -3,99 -31,53 Sanel Mühendislik 4,94 -1,20 44,44 Sanifoam Sünger 25,00 -4,94 83,82 Sanko Pazarlama 9,32 -3,72 0,56 Saray Matbaacılık 4,06 -1,69 -53,71 Sarkuysan 12,37 -2,68 42,23 Sasa Polyester 26,30 -1,79 75,52 Say Yenilenebilir Enerji 21,28 -4,49 150,06 Sekuro Plastik 21,04 -1,41 50,72 Selçuk Ecza Deposu 8,49 -2,53 -36,79 Selçuk Gıda 5,13 -6,22 3,01 Selva Gıda Sanayi 8,32 0,00 Senkron Güvenlik 27,00 1,66 2,82 Serve Film Prodüksiyon 12,47 -0,24 -22,06 Servet GMYO 72,30 0,14 -7,78 Seyitler Kimya 21,60 0,47 60,43 Silverline Endüstri 5,31 -1,85 -38,26 Sinpaş GMYO 4,12 -1,90 -1,44 Smartiks Yazılım 5,56 -0,18 -37,25 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 -1,66 -14,57 Söktaş 2,86 -0,35 -12,02 Sönmez Filament 36,70 -1,87 -47,72 Sönmez Pamuklu 13,30 -1,85 -44,58 Sumaş Suni Tahta 84,20 -5,34 65,06 Şeker Fin. Kir. 4,92 -2,38 -23,13 Şekerbank 1,00 -0,99 -33,77 Şişe Cam 8,20 -1,56 14,53 Şok Marketler Ticaret 12,32 -0,40 -1,28 T. Halk Bankası 4,58 -1,93 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,48 -4,99 -27,62 T.S.K.B. 1,21 -3,20 -30,72 T.Tuborg 16,80 -1,18 -5,25 Taç Tarım Ürünleri 27,30 3,41 159,26 Tat Gıda 8,69 -1,81 -24,84 TAV Havalimanları 23,38 0,52 9,77 Taze Kuru Gıda 196,00 -3,40 -9,39 Tek-Art Turizm 1,29 -3,01 -36,14 Tekfen Holding 13,93 -1,21 -15,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,23 -3,86 -28,06 Temapol Polimer Plastik 14,27 -1,92 24,09 TGS Dış Ticaret 15,10 4,14 18,80 Tofaş Oto. Fab. 47,88 -0,21 54,90 Torunlar GMYO 3,53 -0,84 -9,49 Trabzon Liman 26,30 -1,50 -18,12 Trabzonspor Sportif 3,21 0,94 31,56 Trend GMYO 6,80 3,66 -45,90 TSKB GMYO 3,13 -4,57 -35,15 Tuğçelik 12,50 -3,92 54,70 Tukaş 6,75 -3,16 -30,34 Turcas Petrol 3,39 -1,74 -30,10 Tureks Turizm Taşımacılık 11,23 1,81 Turkcell 15,45 -1,21 1,00 Tümosan Motor ve Traktör 15,88 -3,41 12,86 Tüpraş 107,50 -1,10 -0,46 Türk Hava Yolları 12,81 0,71 -0,77 Türk İlaç Serum 13,31 -4,04 Türk Prysmian Kablo 14,30 -3,77 18,55 Türk Telekom 7,09 -1,66 -12,38 Türk Traktör 153,70 -3,76 -9,78 Türker Proje Gayrimenkul 137,50 -0,43 21,79 Türkiye Sigorta 4,85 -3,58 -21,50 Ufuk Yatırım 20,00 -0,40 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 3,94 0,77 -7,08 Ulusoy Elektrik 50,50 -1,46 -1,66 Ulusoy Un Sanayi 5,13 -3,21 0,82 Umpaş Holding 1,25 4,17 -52,11 Uşak Seramik 1,72 -2,27 -26,50 Utopya Turizm 21,50 -1,65 -44,59 Uzertaş Boya 28,02 -4,04 -50,49 Ülker Bisküvi 19,15 -1,95 -14,19 Ünlü Yatırım Holding 5,33 -4,65 Vakıf Fin. Kir. 7,81 -4,05 129,17 Vakıf GMYO 1,45 -2,03 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 6,19 -4,03 -15,90 Vakıflar Bankası 3,39 -1,45 -28,03 Vakko Tekstil 9,69 -3,58 54,63 Vanet Gıda 6,15 -2,69 -20,44 VBT Yazılım 20,08 -7,04 Verusa Holding 47,00 -4,59 4,26 Verusaturk Girisim 20,72 -3,27 58,80 Vestel 27,94 0,14 43,08 Vestel Beyaz Eşya 48,00 -1,84 28,42 Viking Kağıt 6,34 -1,09 -29,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 -2,86 -20,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,40 -4,52 -16,00 Yataş 13,85 -0,43 -4,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,53 2,32 -19,77 Yeni Gimat GMYO 15,80 5,54 36,30 Yeo Teknoloji 50,00 -2,72 Yeşil GMYO 0,95 -3,06 -31,16 Yeşil Yapı 1,13 -3,42 -38,59 Yeşil Yatırım Holding 2,15 -2,71 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.350,00 -4,61 -33,65 Yonga Mobilya 19,98 -2,92 -32,93 Yükselen Çelik 4,86 -2,99 -7,11 Yünsa 13,15 1,23 -5,34 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,56 -1,27 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler