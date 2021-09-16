Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.349,90
|-0,16
|-25,06
|İş Bankası (C)
|5,34
|-0,56
|-21,39
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-10,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,96
|0,34
|-23,32
|İş Girişim
|8,11
|-0,98
|-57,20
|İş GMYO
|1,81
|-1,09
|-28,74
|İş Y. Men. Değ.
|13,79
|-1,15
|-16,91
|İş Yat. Ort.
|2,69
|0,00
|-20,01
|İşbir Holding
|71,10
|-10,00
|32,46
|Işık Plastik
|8,01
|-10,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,40
|-1,41
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|18,73
|4,58
|4,06
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|-1,61
|-26,27
|İzmir Fırça
|6,57
|-1,20
|18,17
|Jantsa Jant Sanayi
|65,50
|-1,80
|58,03
|Kafein Yazılım
|22,72
|-1,90
|6,47
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,40
|0,98
|Kaplamin
|23,88
|-2,69
|-29,35
|Kardemir (A)
|6,30
|-1,56
|5,88
|Kardemir (B)
|6,29
|-1,10
|19,35
|Kardemir (D)
|6,87
|-1,43
|18,86
|Karel Elektronik
|8,94
|1,59
|32,95
|Karsan Otomotiv
|3,59
|-0,83
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,60
|-2,16
|0,58
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,15
|-8,18
|Kartonsan
|48,76
|-0,97
|-48,50
|Katmerciler Ekipman
|1,38
|-2,82
|-20,34
|Kent Gıda
|195,00
|0,15
|-45,16
|Kerevitaş Gıda
|4,34
|-0,69
|-34,04
|Kervan Gıda
|15,93
|0,00
|21,59
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-3,92
|-61,11
|Kiler GMYO
|1,84
|-1,60
|-26,69
|Kızılbük GYO
|26,00
|3,59
|Klimasan Klima
|10,10
|-1,56
|19,70
|Koç Holding
|22,72
|0,44
|11,09
|Konfrut Gıda
|4,04
|3,86
|-4,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,85
|-2,07
|170,55
|Konya Çimento
|876,00
|0,05
|-22,48
|Koray GMYO
|7,30
|3,99
|64,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,52
|0,16
|64,12
|Koza Altın
|94,85
|-3,95
|-1,91
|Koza Madencilik
|14,90
|-4,49
|-3,81
|Körfez GMYO
|5,48
|-0,72
|-5,52
|Kristal Kola
|1,32
|-2,94
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|35,10
|-0,06
|-4,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|180,00
|-2,12
|14,43
|Kuyas Yatırım
|2,82
|-2,08
|22,61
|Kütahya Porselen
|58,10
|0,09
|15,16
|Kütahya Şeker Fabrikası
|72,10
|2,85
|Lider Faktoring
|3,18
|2,91
|-6,74
|Link Bilgisayar
|29,10
|-1,76
|-7,90
|Logo Yazılım
|40,66
|-2,73
|30,57
|Lokman Hekim Sağlık
|10,80
|1,79
|50,67
|Lüks Kadife
|45,36
|-1,22
|57,43
|Makina Takım
|3,01
|-0,99
|-11,73
|Manas Enerji Yönetimi
|17,42
|-2,13
|Marka Yatırım Holding
|4,80
|0,00
|-25,35
|Marmaris Altınyunus
|167,80
|-1,06
|51,04
|Marshall
|240,00
|-3,03
|-21,75
|Martı GMYO
|1,11
|-0,89
|-56,53
|Martı Otel
|1,80
|-1,64
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,54
|3,13
|Mavi Giyim
|64,00
|2,56
|24,01
|Mazhar Zorlu Holding
|33,84
|-0,41
|7,50
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,60
|3,89
|Mega Polietilen
|5,54
|-2,12
|-27,68
|Menderes Tekstil
|2,27
|-2,99
|-26,54
|Mercan Kimya
|11,35
|2,16
|Merit Turizm
|16,39
|4,20
|58,21
|Merko Gıda
|5,41
|7,55
|-37,38
|Metemtur Yatırım
|3,45
|-1,99
|-57,33
|Metro Holding
|1,40
|-2,10
|-32,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,69
|3,46
|-6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|-0,53
|-18,88
|Migros Ticaret
|32,64
|-1,57
|-23,74
|Milpa
|4,08
|2,77
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,75
|-1,86
|0,85
|MLP Sağlık
|27,18
|1,57
|36,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|-3,17
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,02
|-1,13
|-40,76
|Mondi Tire Kutsan
|8,14
|-0,73
|7,11
|Nasmed Egepol
|6,32
|-2,62
|Naturel Enerji
|38,12
|2,75
|7,36
|Naturelgaz
|7,80
|0,00
|Net Holding
|4,35
|0,69
|26,82
|Netaş Telekom.
|16,91
|0,06
|-39,78
|Niğbaş Niğde Beton
|11,72
|-6,24
|-77,46
|Nuh Çimento
|33,20
|-2,35
|-30,87
|Nurol GMYO
|16,22
|-9,99
|122,50
|Odaş Elektrik
|1,39
|-3,47
|-52,45
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,45
|-5,38
|Orge Enerji Elektrik
|6,20
|0,81
|34,42
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|-1,75
|90,22
|Osmanlı Menkul
|26,16
|-1,58
|-15,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-1,73
|-17,57
|Otokar
|313,20
|-1,17
|2,93
|Oyak Çimento
|6,50
|-1,22
|-25,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,74
|-2,03
|-2,35
|Oyak Yatırım Menkul
|24,66
|1,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,84
|9,09
|45,22
|Özak GMYO
|4,70
|-2,08
|-7,84
|Özbal Çelik Boru
|14,66
|-3,55
|123,82
|Özderici GMYO
|1,54
|-1,91
|-30,63
|Özerden Plastik
|7,39
|-0,94
|-17,89
|Pamel Elektrik
|47,26
|-1,99
|121,67
|Panora GMYO
|6,67
|-1,04
|13,19
|Papilon Savunma
|13,71
|-1,58
|-39,70
|Park Elek.Madencilik
|4,49
|-3,02
|-16,39
|Parsan
|27,22
|-0,66
|12,02
|Pegasus
|68,00
|2,03
|-8,85
|Peker GMYO
|0,97
|-3,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,04
|-1,30
|-39,80
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|138,00
|0,00
|Pera GMYO
|1,43
|-1,38
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,52
|-1,49
|22,87
|Petkim
|6,17
|0,49
|23,90
|Petrokent Turizm
|1.935,50
|-0,71
|113,54
|Pınar Et ve Un
|16,86
|-0,24
|-22,96
|Pınar Su
|8,14
|0,12
|9,56
|Pınar Süt
|16,84
|-0,47
|-25,32
|Plastikkart
|19,48
|0,98
|34,81
|Polisan Holding
|2,73
|-1,80
|-28,99
|Politeknik Metal
|350,00
|0,57
|-13,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,08
|-1,92
|-25,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,70
|-1,77
|-46,77
|QNB Finansbank
|38,46
|-0,10
|-45,33
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,06
|-1,15
|Ral Yatırım Holding
|4,09
|2,51
|-7,88
|Ray Sigorta
|9,63
|1,16
|-37,67
|Reysaş GMYO
|3,00
|-1,64
|-7,46
|Reysaş Lojistik
|4,97
|2,69
|-3,94
|Rhea Girişim
|1,96
|-1,51
|-47,31
|Rodrigo Tekstil
|14,55
|-0,95
|6,13
|Royal Halı
|3,24
|-1,52
|-5,81
|RTA Laboratuvarları
|23,40
|-4,49
|-22,72
|Sabancı Holding
|9,65
|-0,92
|-12,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,75
|-1,90
|-28,77
|Sanel Mühendislik
|5,05
|-0,20
|47,66
|Sanifoam Sünger
|24,30
|2,36
|78,68
|Sanko Pazarlama
|9,83
|-0,10
|6,07
|Saray Matbaacılık
|4,16
|-0,72
|-52,57
|Sarkuysan
|12,45
|-2,20
|43,15
|Sasa Polyester
|27,18
|2,03
|81,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,96
|-1,20
|169,80
|Sekuro Plastik
|21,22
|-0,93
|52,01
|Selçuk Ecza Deposu
|8,74
|-2,02
|-34,93
|Selçuk Gıda
|5,60
|-2,27
|12,45
|Selva Gıda Sanayi
|8,21
|-0,73
|Senkron Güvenlik
|24,50
|-3,16
|-6,70
|Serve Film Prodüksiyon
|13,10
|0,00
|-18,13
|Servet GMYO
|71,80
|-2,05
|-8,42
|Seyitler Kimya
|21,60
|1,03
|60,43
|Silverline Endüstri
|5,38
|-2,36
|-37,44
|Sinpaş GMYO
|4,23
|0,71
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,50
|-1,43
|-37,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,52
|-12,67
|Söktaş
|2,77
|-3,48
|-14,79
|Sönmez Filament
|37,68
|0,48
|-46,32
|Sönmez Pamuklu
|13,55
|-0,07
|-43,54
|Sumaş Suni Tahta
|90,00
|1,12
|76,43
|Şeker Fin. Kir.
|5,07
|-2,31
|-20,78
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-32,45
|Şişe Cam
|8,33
|-0,60
|16,35
|Şok Marketler Ticaret
|12,38
|-0,16
|-0,80
|T. Halk Bankası
|4,62
|-0,86
|-16,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,14
|5,03
|-28,72
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|-27,28
|T.Tuborg
|16,85
|-0,82
|-4,97
|Taç Tarım Ürünleri
|27,30
|-5,86
|159,26
|Tat Gıda
|8,74
|-3,21
|-24,40
|TAV Havalimanları
|22,72
|1,52
|6,67
|Taze Kuru Gıda
|202,00
|0,30
|-6,61
|Tek-Art Turizm
|1,33
|-2,21
|-34,16
|Tekfen Holding
|14,21
|-0,63
|-13,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,47
|-2,56
|-25,29
|Temapol Polimer Plastik
|15,05
|-2,21
|30,87
|TGS Dış Ticaret
|14,90
|-5,64
|17,23
|Tofaş Oto. Fab.
|47,12
|-2,04
|52,44
|Torunlar GMYO
|3,68
|-2,13
|-5,64
|Trabzon Liman
|27,16
|-0,51
|-15,44
|Trabzonspor Sportif
|3,13
|-2,80
|28,28
|Trend GMYO
|6,69
|3,08
|-46,78
|TSKB GMYO
|3,23
|-1,22
|-33,08
|Tuğçelik
|12,95
|-0,15
|60,27
|Tukaş
|6,76
|1,05
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,47
|-1,70
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,07
|1,00
|Turkcell
|15,54
|0,00
|1,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,62
|-0,18
|18,12
|Tüpraş
|108,10
|-1,01
|0,09
|Türk Hava Yolları
|12,47
|1,71
|-3,41
|Türk İlaç Serum
|13,95
|-0,85
|Türk Prysmian Kablo
|14,82
|-0,94
|22,86
|Türk Telekom
|7,13
|-1,11
|-11,89
|Türk Traktör
|156,90
|-2,12
|-7,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,30
|0,55
|28,70
|Türkiye Sigorta
|5,02
|-1,38
|-18,75
|Ufuk Yatırım
|20,00
|0,00
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|0,25
|-5,42
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|0,20
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,33
|-0,74
|4,75
|Umpaş Holding
|1,22
|1,67
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,77
|-2,21
|-24,36
|Utopya Turizm
|21,00
|-2,33
|-45,88
|Uzertaş Boya
|29,50
|-4,53
|-47,88
|Ülker Bisküvi
|19,50
|0,26
|-12,63
|Ünlü Yatırım Holding
|5,48
|6,00
|Vakıf Fin. Kir.
|8,09
|-1,34
|137,38
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,68
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,23
|-0,95
|-15,35
|Vakıflar Bankası
|3,45
|-0,29
|-26,75
|Vakko Tekstil
|10,15
|-0,98
|61,97
|Vanet Gıda
|6,27
|-4,71
|-18,89
|VBT Yazılım
|22,10
|0,27
|Verusa Holding
|49,92
|-2,60
|10,74
|Verusaturk Girisim
|21,68
|-1,45
|66,15
|Vestel
|28,44
|-0,28
|45,64
|Vestel Beyaz Eşya
|49,08
|-2,62
|31,31
|Viking Kağıt
|6,51
|-2,84
|-27,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|0,00
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,56
|-1,38
|-12,80
|Yataş
|13,79
|-0,79
|-4,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,43
|-2,83
|-22,05
|Yeni Gimat GMYO
|15,23
|-4,03
|31,38
|Yeo Teknoloji
|51,80
|9,93
|Yeşil GMYO
|0,99
|-1,98
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,18
|-1,67
|-35,87
|Yeşil Yatırım Holding
|2,22
|-0,89
|-48,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.100,00
|-0,25
|-28,85
|Yonga Mobilya
|20,40
|-0,58
|-31,52
|Yükselen Çelik
|5,05
|-1,37
|-3,48
|Yünsa
|13,77
|4,08
|-0,87
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,59
|-1,24
|-37,13
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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