Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.400,00
|0,00
|-24,94
|İş Bankası (C)
|5,37
|-0,74
|-20,94
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,95
|-0,67
|-23,58
|İş Girişim
|8,19
|-0,97
|-56,78
|İş GMYO
|1,83
|0,55
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|13,95
|-1,41
|-15,95
|İş Yat. Ort.
|2,69
|-1,10
|-20,01
|İşbir Holding
|79,00
|5,33
|47,17
|Işık Plastik
|8,90
|-9,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|İttifak Holding
|1,42
|-2,07
|-36,32
|İz Hayvancılık Tarım
|17,91
|-0,22
|-0,50
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|-0,80
|-25,07
|İzmir Fırça
|6,65
|-1,63
|19,60
|Jantsa Jant Sanayi
|66,70
|0,60
|60,92
|Kafein Yazılım
|23,16
|-2,69
|8,53
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,28
|0,82
|Kaplamin
|24,54
|-3,08
|-27,40
|Kardemir (A)
|6,40
|-0,47
|7,56
|Kardemir (B)
|6,36
|-0,63
|20,68
|Kardemir (D)
|6,97
|-1,41
|20,59
|Karel Elektronik
|8,80
|-2,11
|30,87
|Karsan Otomotiv
|3,62
|-1,36
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,79
|-3,62
|2,81
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,50
|10,00
|Kartonsan
|49,24
|-0,97
|-47,99
|Katmerciler Ekipman
|1,42
|-2,74
|-18,03
|Kent Gıda
|194,70
|-1,12
|-45,25
|Kerevitaş Gıda
|4,37
|-0,91
|-33,59
|Kervan Gıda
|15,93
|-0,38
|21,59
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|-3,77
|-59,52
|Kiler GMYO
|1,87
|0,00
|-25,50
|Kızılbük GYO
|25,10
|2,78
|Klimasan Klima
|10,26
|-2,29
|21,60
|Koç Holding
|22,62
|0,89
|10,60
|Konfrut Gıda
|3,89
|-3,95
|-7,93
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,20
|-2,76
|176,27
|Konya Çimento
|875,60
|-2,17
|-22,51
|Koray GMYO
|7,02
|-0,28
|57,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,48
|2,91
|63,86
|Koza Altın
|98,75
|-1,64
|2,12
|Koza Madencilik
|15,60
|-3,29
|0,71
|Körfez GMYO
|5,52
|2,60
|-4,83
|Kristal Kola
|1,36
|-2,16
|-55,48
|Kron Telekomünikasyon
|35,12
|0,00
|-4,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|183,90
|-0,05
|16,91
|Kuyas Yatırım
|2,88
|2,13
|25,22
|Kütahya Porselen
|58,05
|0,35
|15,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|70,10
|-9,96
|Lider Faktoring
|3,09
|0,00
|-9,38
|Link Bilgisayar
|29,62
|-1,92
|-6,25
|Logo Yazılım
|41,80
|2,45
|34,23
|Lokman Hekim Sağlık
|10,61
|-0,93
|48,01
|Lüks Kadife
|45,92
|-0,52
|59,37
|Makina Takım
|3,04
|-0,65
|-10,85
|Manas Enerji Yönetimi
|17,80
|1,37
|Marka Yatırım Holding
|4,80
|-2,04
|-25,35
|Marmaris Altınyunus
|169,60
|-0,82
|52,66
|Marshall
|247,50
|-6,07
|-19,30
|Martı GMYO
|1,12
|-3,45
|-56,14
|Martı Otel
|1,83
|-2,66
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,40
|-5,45
|Mavi Giyim
|62,40
|6,76
|20,91
|Mazhar Zorlu Holding
|33,98
|-1,45
|7,94
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,08
|0,41
|Mega Polietilen
|5,66
|2,35
|-26,11
|Menderes Tekstil
|2,34
|2,18
|-24,27
|Mercan Kimya
|11,11
|0,09
|Merit Turizm
|15,73
|0,83
|51,84
|Merko Gıda
|5,03
|-2,14
|-41,78
|Metemtur Yatırım
|3,52
|0,28
|-56,46
|Metro Holding
|1,43
|0,00
|-31,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|-2,99
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|-2,56
|-18,45
|Migros Ticaret
|33,16
|-0,36
|-22,52
|Milpa
|3,97
|0,51
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,84
|-3,78
|2,76
|MLP Sağlık
|26,76
|-1,25
|34,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,99
|1,53
|30,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,10
|-0,56
|-40,08
|Mondi Tire Kutsan
|8,20
|-2,50
|7,89
|Nasmed Egepol
|6,49
|-2,99
|Naturel Enerji
|37,10
|-0,05
|4,48
|Naturelgaz
|7,80
|-0,76
|Net Holding
|4,32
|-2,92
|25,95
|Netaş Telekom.
|16,90
|-1,57
|-39,81
|Niğbaş Niğde Beton
|12,50
|8,23
|-75,96
|Nuh Çimento
|34,00
|-1,62
|-29,21
|Nurol GMYO
|18,02
|0,11
|147,19
|Odaş Elektrik
|1,44
|-1,37
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,50
|2,31
|Orge Enerji Elektrik
|6,15
|-1,76
|33,33
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|1,86
|93,61
|Osmanlı Menkul
|26,58
|-1,85
|-13,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,43
|-16,12
|Otokar
|316,90
|-2,40
|4,15
|Oyak Çimento
|6,58
|-0,15
|-25,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,88
|-0,72
|-0,32
|Oyak Yatırım Menkul
|24,20
|0,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,27
|10,00
|33,12
|Özak GMYO
|4,80
|-0,62
|-5,88
|Özbal Çelik Boru
|15,20
|0,20
|132,06
|Özderici GMYO
|1,57
|-2,48
|-29,28
|Özerden Plastik
|7,46
|0,00
|-17,11
|Pamel Elektrik
|48,22
|-2,59
|126,17
|Panora GMYO
|6,74
|-0,30
|14,38
|Papilon Savunma
|13,93
|-0,85
|-38,74
|Park Elek.Madencilik
|4,63
|-1,28
|-13,78
|Parsan
|27,40
|-2,07
|12,76
|Pegasus
|66,65
|-1,99
|-10,66
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-57,25
|Penguen Gıda
|3,08
|-0,96
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|138,00
|9,96
|Pera GMYO
|1,45
|-2,68
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|-1,04
|24,72
|Petkim
|6,14
|-0,81
|23,29
|Petrokent Turizm
|1.949,40
|-0,03
|115,07
|Pınar Et ve Un
|16,90
|-0,18
|-22,77
|Pınar Su
|8,13
|-1,09
|9,42
|Pınar Süt
|16,92
|0,00
|-24,97
|Plastikkart
|19,29
|0,00
|33,49
|Polisan Holding
|2,78
|-1,07
|-27,69
|Politeknik Metal
|348,00
|-1,42
|-14,23
|Prizma Press Matbaacılık
|4,16
|3,48
|-24,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,90
|0,00
|-45,81
|QNB Finansbank
|38,50
|-0,21
|-45,27
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,20
|-0,41
|Ral Yatırım Holding
|3,99
|-1,24
|-10,14
|Ray Sigorta
|9,52
|-0,73
|-38,38
|Reysaş GMYO
|3,05
|1,67
|-5,92
|Reysaş Lojistik
|4,84
|4,99
|-6,46
|Rhea Girişim
|1,99
|0,00
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|14,69
|-1,01
|7,15
|Royal Halı
|3,29
|-1,79
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|24,50
|5,88
|-19,09
|Sabancı Holding
|9,74
|-0,51
|-11,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,90
|-2,35
|-27,39
|Sanel Mühendislik
|5,06
|1,40
|47,95
|Sanifoam Sünger
|23,74
|-0,92
|74,56
|Sanko Pazarlama
|9,84
|0,51
|6,17
|Saray Matbaacılık
|4,19
|-2,10
|-52,22
|Sarkuysan
|12,73
|0,08
|46,37
|Sasa Polyester
|26,64
|-1,99
|77,78
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,24
|0,61
|173,09
|Sekuro Plastik
|21,42
|0,09
|53,44
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|-0,56
|-33,59
|Selçuk Gıda
|5,73
|-4,02
|15,06
|Selva Gıda Sanayi
|8,27
|-9,91
|Senkron Güvenlik
|25,30
|0,32
|-3,66
|Serve Film Prodüksiyon
|13,10
|-2,60
|-18,13
|Servet GMYO
|73,30
|3,39
|-6,51
|Seyitler Kimya
|21,38
|0,09
|58,80
|Silverline Endüstri
|5,51
|-2,48
|-35,93
|Sinpaş GMYO
|4,20
|-0,71
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,58
|-1,76
|-37,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,88
|-2,22
|-13,12
|Söktaş
|2,87
|1,77
|-11,71
|Sönmez Filament
|37,50
|-0,79
|-46,58
|Sönmez Pamuklu
|13,56
|-0,44
|-43,50
|Sumaş Suni Tahta
|89,00
|-3,99
|74,47
|Şeker Fin. Kir.
|5,19
|-1,70
|-18,91
|Şekerbank
|1,02
|-1,92
|-32,45
|Şişe Cam
|8,38
|-1,41
|17,05
|Şok Marketler Ticaret
|12,40
|0,40
|-0,64
|T. Halk Bankası
|4,66
|-0,64
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,08
|1,35
|-32,13
|T.S.K.B.
|1,27
|-0,78
|-27,28
|T.Tuborg
|16,99
|-0,29
|-4,18
|Taç Tarım Ürünleri
|29,00
|7,81
|175,40
|Tat Gıda
|9,03
|3,08
|-21,90
|TAV Havalimanları
|22,38
|-1,84
|5,07
|Taze Kuru Gıda
|201,40
|1,21
|-6,89
|Tek-Art Turizm
|1,36
|-0,73
|-32,67
|Tekfen Holding
|14,30
|-0,28
|-12,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|-2,35
|-23,32
|Temapol Polimer Plastik
|15,39
|0,46
|33,83
|TGS Dış Ticaret
|15,79
|-8,83
|24,23
|Tofaş Oto. Fab.
|48,10
|-0,58
|55,61
|Torunlar GMYO
|3,76
|-1,05
|-3,59
|Trabzon Liman
|27,30
|0,29
|-15,01
|Trabzonspor Sportif
|3,22
|-2,42
|31,97
|Trend GMYO
|6,49
|-1,37
|-48,37
|TSKB GMYO
|3,27
|-1,51
|-32,25
|Tuğçelik
|12,97
|-2,70
|60,52
|Tukaş
|6,69
|-0,59
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,53
|-1,94
|-27,22
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,96
|0,92
|Turkcell
|15,54
|-1,89
|1,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,65
|-0,54
|18,34
|Tüpraş
|109,20
|2,34
|1,11
|Türk Hava Yolları
|12,26
|-1,45
|-5,03
|Türk İlaç Serum
|14,07
|-2,83
|Türk Prysmian Kablo
|14,96
|1,36
|24,02
|Türk Telekom
|7,21
|-1,77
|-10,90
|Türk Traktör
|160,30
|-1,11
|-5,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|144,50
|-3,67
|27,99
|Türkiye Sigorta
|5,09
|-0,78
|-17,61
|Ufuk Yatırım
|20,00
|-1,67
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|-3,38
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|0,10
|-0,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,37
|-3,07
|5,53
|Umpaş Holding
|1,20
|-1,64
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,81
|-0,55
|-22,65
|Utopya Turizm
|21,50
|-2,27
|-44,59
|Uzertaş Boya
|30,90
|-1,28
|-45,41
|Ülker Bisküvi
|19,45
|0,46
|-12,85
|Ünlü Yatırım Holding
|5,17
|-0,39
|Vakıf Fin. Kir.
|8,20
|-0,49
|140,61
|Vakıf GMYO
|1,47
|-1,34
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,29
|-1,26
|-14,54
|Vakıflar Bankası
|3,46
|-0,29
|-26,54
|Vakko Tekstil
|10,25
|-0,68
|63,57
|Vanet Gıda
|6,58
|6,30
|-14,88
|VBT Yazılım
|22,04
|-3,25
|Verusa Holding
|51,25
|-1,06
|13,69
|Verusaturk Girisim
|22,00
|-1,26
|68,60
|Vestel
|28,52
|0,07
|46,05
|Vestel Beyaz Eşya
|50,40
|2,52
|34,84
|Viking Kağıt
|6,70
|-3,04
|-25,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|-0,40
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,00
|-2,32
|-11,58
|Yataş
|13,90
|-0,14
|-3,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,53
|-1,40
|-19,77
|Yeni Gimat GMYO
|15,87
|-1,43
|36,90
|Yeo Teknoloji
|47,12
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,01
|-0,98
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,20
|-0,83
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,24
|-3,03
|-47,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.127,70
|1,16
|-28,67
|Yonga Mobilya
|20,52
|-3,02
|-31,12
|Yükselen Çelik
|5,12
|-0,39
|-2,14
|Yünsa
|13,23
|9,98
|-4,76
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,61
|-1,83
|-36,34
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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