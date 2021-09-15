Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.400,00 0,00 -24,94 İş Bankası (C) 5,37 -0,74 -20,94 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,95 -0,67 -23,58 İş Girişim 8,19 -0,97 -56,78 İş GMYO 1,83 0,55 -27,95 İş Y. Men. Değ. 13,95 -1,41 -15,95 İş Yat. Ort. 2,69 -1,10 -20,01 İşbir Holding 79,00 5,33 47,17 Işık Plastik 8,90 -9,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 -21,05 İttifak Holding 1,42 -2,07 -36,32 İz Hayvancılık Tarım 17,91 -0,22 -0,50 İzmir Demir Çelik 2,48 -0,80 -25,07 İzmir Fırça 6,65 -1,63 19,60 Jantsa Jant Sanayi 66,70 0,60 60,92 Kafein Yazılım 23,16 -2,69 8,53 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,28 0,82 Kaplamin 24,54 -3,08 -27,40 Kardemir (A) 6,40 -0,47 7,56 Kardemir (B) 6,36 -0,63 20,68 Kardemir (D) 6,97 -1,41 20,59 Karel Elektronik 8,80 -2,11 30,87 Karsan Otomotiv 3,62 -1,36 11,38 Karsu Tekstil 8,79 -3,62 2,81 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,50 10,00 Kartonsan 49,24 -0,97 -47,99 Katmerciler Ekipman 1,42 -2,74 -18,03 Kent Gıda 194,70 -1,12 -45,25 Kerevitaş Gıda 4,37 -0,91 -33,59 Kervan Gıda 15,93 -0,38 21,59 Kervansaray Yat. Holding 0,51 -3,77 -59,52 Kiler GMYO 1,87 0,00 -25,50 Kızılbük GYO 25,10 2,78 Klimasan Klima 10,26 -2,29 21,60 Koç Holding 22,62 0,89 10,60 Konfrut Gıda 3,89 -3,95 -7,93 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,20 -2,76 176,27 Konya Çimento 875,60 -2,17 -22,51 Koray GMYO 7,02 -0,28 57,75 Kordsa Teknik Tekstil 25,48 2,91 63,86 Koza Altın 98,75 -1,64 2,12 Koza Madencilik 15,60 -3,29 0,71 Körfez GMYO 5,52 2,60 -4,83 Kristal Kola 1,36 -2,16 -55,48 Kron Telekomünikasyon 35,12 0,00 -4,67 Kuştur Kuşadası Turizm 183,90 -0,05 16,91 Kuyas Yatırım 2,88 2,13 25,22 Kütahya Porselen 58,05 0,35 15,06 Kütahya Şeker Fabrikası 70,10 -9,96 Lider Faktoring 3,09 0,00 -9,38 Link Bilgisayar 29,62 -1,92 -6,25 Logo Yazılım 41,80 2,45 34,23 Lokman Hekim Sağlık 10,61 -0,93 48,01 Lüks Kadife 45,92 -0,52 59,37 Makina Takım 3,04 -0,65 -10,85 Manas Enerji Yönetimi 17,80 1,37 Marka Yatırım Holding 4,80 -2,04 -25,35 Marmaris Altınyunus 169,60 -0,82 52,66 Marshall 247,50 -6,07 -19,30 Martı GMYO 1,12 -3,45 -56,14 Martı Otel 1,83 -2,66 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 36,40 -5,45 Mavi Giyim 62,40 6,76 20,91 Mazhar Zorlu Holding 33,98 -1,45 7,94 Meditera Tıbbi Malzeme 39,08 0,41 Mega Polietilen 5,66 2,35 -26,11 Menderes Tekstil 2,34 2,18 -24,27 Mercan Kimya 11,11 0,09 Merit Turizm 15,73 0,83 51,84 Merko Gıda 5,03 -2,14 -41,78 Metemtur Yatırım 3,52 0,28 -56,46 Metro Holding 1,43 0,00 -31,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 -2,99 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 -2,56 -18,45 Migros Ticaret 33,16 -0,36 -22,52 Milpa 3,97 0,51 -13,70 Mistral GMYO 4,84 -3,78 2,76 MLP Sağlık 26,76 -1,25 34,68 MMC San. ve Tic. Yat. 5,99 1,53 30,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,10 -0,56 -40,08 Mondi Tire Kutsan 8,20 -2,50 7,89 Nasmed Egepol 6,49 -2,99 Naturel Enerji 37,10 -0,05 4,48 Naturelgaz 7,80 -0,76 Net Holding 4,32 -2,92 25,95 Netaş Telekom. 16,90 -1,57 -39,81 Niğbaş Niğde Beton 12,50 8,23 -75,96 Nuh Çimento 34,00 -1,62 -29,21 Nurol GMYO 18,02 0,11 147,19 Odaş Elektrik 1,44 -1,37 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,50 2,31 Orge Enerji Elektrik 6,15 -1,76 33,33 Orma Orman Mahsulleri 28,50 1,86 93,61 Osmanlı Menkul 26,58 -1,85 -13,81 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,43 -16,12 Otokar 316,90 -2,40 4,15 Oyak Çimento 6,58 -0,15 -25,06 Oyak Yat. Ort. 6,88 -0,72 -0,32 Oyak Yatırım Menkul 24,20 0,75 Oylum Sınai Yatırımlar 6,27 10,00 33,12 Özak GMYO 4,80 -0,62 -5,88 Özbal Çelik Boru 15,20 0,20 132,06 Özderici GMYO 1,57 -2,48 -29,28 Özerden Plastik 7,46 0,00 -17,11 Pamel Elektrik 48,22 -2,59 126,17 Panora GMYO 6,74 -0,30 14,38 Papilon Savunma 13,93 -0,85 -38,74 Park Elek.Madencilik 4,63 -1,28 -13,78 Parsan 27,40 -2,07 12,76 Pegasus 66,65 -1,99 -10,66 Peker GMYO 1,00 0,00 -57,25 Penguen Gıda 3,08 -0,96 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 138,00 9,96 Pera GMYO 1,45 -2,68 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 22,86 -1,04 24,72 Petkim 6,14 -0,81 23,29 Petrokent Turizm 1.949,40 -0,03 115,07 Pınar Et ve Un 16,90 -0,18 -22,77 Pınar Su 8,13 -1,09 9,42 Pınar Süt 16,92 0,00 -24,97 Plastikkart 19,29 0,00 33,49 Polisan Holding 2,78 -1,07 -27,69 Politeknik Metal 348,00 -1,42 -14,23 Prizma Press Matbaacılık 4,16 3,48 -24,09 QNB Finans Fin. Kir. 67,90 0,00 -45,81 QNB Finansbank 38,50 -0,21 -45,27 QUA Granite Hayal Yapı 12,20 -0,41 Ral Yatırım Holding 3,99 -1,24 -10,14 Ray Sigorta 9,52 -0,73 -38,38 Reysaş GMYO 3,05 1,67 -5,92 Reysaş Lojistik 4,84 4,99 -6,46 Rhea Girişim 1,99 0,00 -46,51 Rodrigo Tekstil 14,69 -1,01 7,15 Royal Halı 3,29 -1,79 -4,36 RTA Laboratuvarları 24,50 5,88 -19,09 Sabancı Holding 9,74 -0,51 -11,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,90 -2,35 -27,39 Sanel Mühendislik 5,06 1,40 47,95 Sanifoam Sünger 23,74 -0,92 74,56 Sanko Pazarlama 9,84 0,51 6,17 Saray Matbaacılık 4,19 -2,10 -52,22 Sarkuysan 12,73 0,08 46,37 Sasa Polyester 26,64 -1,99 77,78 Say Yenilenebilir Enerji 23,24 0,61 173,09 Sekuro Plastik 21,42 0,09 53,44 Selçuk Ecza Deposu 8,92 -0,56 -33,59 Selçuk Gıda 5,73 -4,02 15,06 Selva Gıda Sanayi 8,27 -9,91 Senkron Güvenlik 25,30 0,32 -3,66 Serve Film Prodüksiyon 13,10 -2,60 -18,13 Servet GMYO 73,30 3,39 -6,51 Seyitler Kimya 21,38 0,09 58,80 Silverline Endüstri 5,51 -2,48 -35,93 Sinpaş GMYO 4,20 -0,71 0,48 Smartiks Yazılım 5,58 -1,76 -37,02 Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 -2,22 -13,12 Söktaş 2,87 1,77 -11,71 Sönmez Filament 37,50 -0,79 -46,58 Sönmez Pamuklu 13,56 -0,44 -43,50 Sumaş Suni Tahta 89,00 -3,99 74,47 Şeker Fin. Kir. 5,19 -1,70 -18,91 Şekerbank 1,02 -1,92 -32,45 Şişe Cam 8,38 -1,41 17,05 Şok Marketler Ticaret 12,40 0,40 -0,64 T. Halk Bankası 4,66 -0,64 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,08 1,35 -32,13 T.S.K.B. 1,27 -0,78 -27,28 T.Tuborg 16,99 -0,29 -4,18 Taç Tarım Ürünleri 29,00 7,81 175,40 Tat Gıda 9,03 3,08 -21,90 TAV Havalimanları 22,38 -1,84 5,07 Taze Kuru Gıda 201,40 1,21 -6,89 Tek-Art Turizm 1,36 -0,73 -32,67 Tekfen Holding 14,30 -0,28 -12,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 -2,35 -23,32 Temapol Polimer Plastik 15,39 0,46 33,83 TGS Dış Ticaret 15,79 -8,83 24,23 Tofaş Oto. Fab. 48,10 -0,58 55,61 Torunlar GMYO 3,76 -1,05 -3,59 Trabzon Liman 27,30 0,29 -15,01 Trabzonspor Sportif 3,22 -2,42 31,97 Trend GMYO 6,49 -1,37 -48,37 TSKB GMYO 3,27 -1,51 -32,25 Tuğçelik 12,97 -2,70 60,52 Tukaş 6,69 -0,59 -30,96 Turcas Petrol 3,53 -1,94 -27,22 Tureks Turizm Taşımacılık 10,96 0,92 Turkcell 15,54 -1,89 1,59 Tümosan Motor ve Traktör 16,65 -0,54 18,34 Tüpraş 109,20 2,34 1,11 Türk Hava Yolları 12,26 -1,45 -5,03 Türk İlaç Serum 14,07 -2,83 Türk Prysmian Kablo 14,96 1,36 24,02 Türk Telekom 7,21 -1,77 -10,90 Türk Traktör 160,30 -1,11 -5,91 Türker Proje Gayrimenkul 144,50 -3,67 27,99 Türkiye Sigorta 5,09 -0,78 -17,61 Ufuk Yatırım 20,00 -1,67 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 -3,38 -5,66 Ulusoy Elektrik 51,05 0,10 -0,58 Ulusoy Un Sanayi 5,37 -3,07 5,53 Umpaş Holding 1,20 -1,64 -54,02 Uşak Seramik 1,81 -0,55 -22,65 Utopya Turizm 21,50 -2,27 -44,59 Uzertaş Boya 30,90 -1,28 -45,41 Ülker Bisküvi 19,45 0,46 -12,85 Ünlü Yatırım Holding 5,17 -0,39 Vakıf Fin. Kir. 8,20 -0,49 140,61 Vakıf GMYO 1,47 -1,34 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,29 -1,26 -14,54 Vakıflar Bankası 3,46 -0,29 -26,54 Vakko Tekstil 10,25 -0,68 63,57 Vanet Gıda 6,58 6,30 -14,88 VBT Yazılım 22,04 -3,25 Verusa Holding 51,25 -1,06 13,69 Verusaturk Girisim 22,00 -1,26 68,60 Vestel 28,52 0,07 46,05 Vestel Beyaz Eşya 50,40 2,52 34,84 Viking Kağıt 6,70 -3,04 -25,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 -0,40 -17,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,00 -2,32 -11,58 Yataş 13,90 -0,14 -3,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,53 -1,40 -19,77 Yeni Gimat GMYO 15,87 -1,43 36,90 Yeo Teknoloji 47,12 9,99 Yeşil GMYO 1,01 -0,98 -26,81 Yeşil Yapı 1,20 -0,83 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,24 -3,03 -47,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.127,70 1,16 -28,67 Yonga Mobilya 20,52 -3,02 -31,12 Yükselen Çelik 5,12 -0,39 -2,14 Yünsa 13,23 9,98 -4,76 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,61 -1,83 -36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi İngiltere'nin Türkiye'yi perşembe günü "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler