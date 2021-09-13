Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.568,20
|-3,27
|-24,52
|İş Bankası (C)
|5,41
|-0,18
|-20,36
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|0,34
|-22,54
|İş Girişim
|8,40
|-7,08
|-55,67
|İş GMYO
|1,84
|0,00
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|14,24
|-1,59
|-14,20
|İş Yat. Ort.
|2,73
|-0,36
|-18,83
|İşbir Holding
|78,10
|-5,90
|45,50
|Işık Plastik
|36,94
|-1,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|4,49
|-18,42
|İttifak Holding
|1,47
|1,38
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,04
|-1,26
|0,22
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|-0,78
|-22,65
|İzmir Fırça
|6,85
|-4,46
|23,20
|Jantsa Jant Sanayi
|67,05
|-0,81
|61,77
|Kafein Yazılım
|23,84
|-1,89
|11,72
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,21
|0,91
|Kaplamin
|23,98
|0,93
|-29,05
|Kardemir (A)
|6,47
|0,00
|8,74
|Kardemir (B)
|6,44
|0,00
|22,20
|Kardemir (D)
|7,22
|-0,96
|24,91
|Karel Elektronik
|8,88
|0,34
|32,06
|Karsan Otomotiv
|3,69
|-1,34
|13,54
|Karsu Tekstil
|9,15
|-0,22
|7,02
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,00
|0,13
|Kartonsan
|49,92
|-0,12
|-47,27
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|0,69
|-15,72
|Kent Gıda
|199,90
|0,05
|-43,79
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|-0,45
|-32,22
|Kervan Gıda
|15,97
|-1,05
|21,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|-3,57
|-57,14
|Kiler GMYO
|1,84
|-1,08
|-26,69
|Kızılbük GYO
|23,98
|0,33
|Klimasan Klima
|10,28
|-0,39
|21,83
|Koç Holding
|22,42
|0,36
|9,62
|Konfrut Gıda
|4,11
|-3,75
|-2,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,10
|-1,34
|180,08
|Konya Çimento
|909,00
|-0,11
|-19,56
|Koray GMYO
|7,21
|3,89
|62,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,00
|1,30
|60,77
|Koza Altın
|101,70
|0,99
|5,17
|Koza Madencilik
|16,21
|4,24
|4,65
|Körfez GMYO
|5,07
|2,42
|-12,59
|Kristal Kola
|1,40
|-1,41
|-54,17
|Kron Telekomünikasyon
|36,18
|-1,58
|-1,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|185,00
|-2,79
|17,61
|Kuyas Yatırım
|2,86
|1,06
|24,35
|Kütahya Porselen
|57,85
|0,26
|14,67
|Kütahya Şeker Fabrikası
|86,45
|-9,99
|Lider Faktoring
|3,13
|0,97
|-8,21
|Link Bilgisayar
|29,80
|1,22
|-5,68
|Logo Yazılım
|41,60
|-0,76
|33,59
|Lokman Hekim Sağlık
|10,42
|1,26
|45,36
|Lüks Kadife
|46,20
|-0,99
|60,35
|Makina Takım
|3,10
|2,31
|-9,09
|Manas Enerji Yönetimi
|16,90
|0,54
|Marka Yatırım Holding
|4,87
|0,00
|-24,26
|Marmaris Altınyunus
|174,00
|-1,64
|56,62
|Marshall
|247,00
|9,97
|-19,47
|Martı GMYO
|1,09
|-0,91
|-57,31
|Martı Otel
|1,88
|-2,08
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,00
|-1,13
|Mavi Giyim
|57,50
|0,44
|11,41
|Mazhar Zorlu Holding
|35,00
|-0,06
|11,18
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,30
|1,29
|Mega Polietilen
|5,61
|2,00
|-26,76
|Menderes Tekstil
|2,32
|-1,69
|-24,92
|Mercan Kimya
|11,11
|-3,89
|Merit Turizm
|15,77
|-1,74
|52,23
|Merko Gıda
|5,25
|1,35
|-39,24
|Metemtur Yatırım
|3,53
|-0,28
|-56,34
|Metro Holding
|1,46
|0,00
|-29,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,67
|-1,11
|-7,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,95
|5,41
|-16,31
|Migros Ticaret
|33,12
|-1,13
|-22,62
|Milpa
|3,95
|0,00
|-14,13
|Mistral GMYO
|5,07
|3,05
|7,64
|MLP Sağlık
|27,20
|0,97
|36,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,76
|0,52
|25,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,21
|0,42
|-39,16
|Mondi Tire Kutsan
|8,73
|-1,91
|14,87
|Nasmed Egepol
|6,92
|0,29
|Naturel Enerji
|37,50
|0,54
|5,61
|Naturelgaz
|7,78
|0,26
|Net Holding
|4,52
|-1,74
|31,78
|Netaş Telekom.
|17,26
|-0,12
|-38,53
|Niğbaş Niğde Beton
|11,86
|9,92
|-77,19
|Nuh Çimento
|34,50
|-1,26
|-28,17
|Nurol GMYO
|17,91
|-0,94
|145,68
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,68
|-49,72
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,33
|9,96
|Orge Enerji Elektrik
|6,36
|0,16
|37,89
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|-0,70
|93,61
|Osmanlı Menkul
|27,62
|6,31
|-10,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|-0,43
|-15,75
|Otokar
|326,50
|-0,49
|7,30
|Oyak Çimento
|6,67
|-0,30
|-24,03
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|-0,57
|0,40
|Oyak Yatırım Menkul
|23,92
|-1,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,30
|0,19
|12,53
|Özak GMYO
|4,85
|2,54
|-4,90
|Özbal Çelik Boru
|15,57
|-0,51
|137,71
|Özderici GMYO
|1,65
|5,77
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,70
|5,34
|-14,44
|Pamel Elektrik
|48,20
|5,98
|126,08
|Panora GMYO
|6,75
|0,45
|14,55
|Papilon Savunma
|14,12
|-0,07
|-37,90
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|0,21
|-12,29
|Parsan
|27,38
|1,03
|12,67
|Pegasus
|67,95
|-0,29
|-8,91
|Peker GMYO
|0,98
|0,00
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,14
|-1,26
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|122,20
|9,99
|Pera GMYO
|1,50
|1,35
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,84
|-1,47
|24,61
|Petkim
|6,15
|1,32
|23,49
|Petrokent Turizm
|1.950,00
|-0,01
|115,14
|Pınar Et ve Un
|16,84
|0,00
|-23,05
|Pınar Su
|8,18
|1,11
|10,09
|Pınar Süt
|16,93
|0,47
|-24,92
|Plastikkart
|19,07
|-3,44
|31,97
|Polisan Holding
|2,81
|-1,40
|-26,91
|Politeknik Metal
|358,00
|-1,73
|-11,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-3,35
|-26,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,50
|-0,56
|-43,74
|QNB Finansbank
|38,98
|-0,10
|-44,59
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,34
|0,08
|Ral Yatırım Holding
|3,97
|-1,73
|-10,59
|Ray Sigorta
|9,60
|-1,34
|-37,86
|Reysaş GMYO
|3,03
|3,06
|-6,53
|Reysaş Lojistik
|4,57
|8,04
|-11,67
|Rhea Girişim
|2,00
|-1,48
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|15,12
|-2,95
|10,28
|Royal Halı
|3,35
|-0,30
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|23,80
|-0,67
|-21,40
|Sabancı Holding
|9,79
|-0,20
|-11,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,02
|-0,62
|-26,29
|Sanel Mühendislik
|5,04
|-1,18
|47,37
|Sanifoam Sünger
|24,76
|3,17
|82,06
|Sanko Pazarlama
|9,84
|0,20
|6,17
|Saray Matbaacılık
|4,32
|-0,46
|-50,74
|Sarkuysan
|12,87
|-0,39
|47,97
|Sasa Polyester
|27,24
|0,00
|81,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,86
|4,10
|180,38
|Sekuro Plastik
|21,00
|1,74
|50,43
|Selçuk Ecza Deposu
|9,03
|-0,77
|-32,77
|Selçuk Gıda
|6,63
|-7,92
|33,13
|Selva Gıda Sanayi
|10,20
|7,14
|Senkron Güvenlik
|26,94
|-2,18
|2,59
|Serve Film Prodüksiyon
|13,45
|-2,54
|-15,94
|Servet GMYO
|71,60
|-1,10
|-8,67
|Seyitler Kimya
|20,16
|-0,79
|49,74
|Silverline Endüstri
|5,42
|0,18
|-36,98
|Sinpaş GMYO
|4,22
|-0,94
|0,96
|Smartiks Yazılım
|5,71
|-3,06
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,52
|-5,39
|-10,69
|Söktaş
|2,90
|2,11
|-10,79
|Sönmez Filament
|37,90
|1,07
|-46,01
|Sönmez Pamuklu
|13,85
|-0,57
|-42,29
|Sumaş Suni Tahta
|90,25
|-5,99
|76,92
|Şeker Fin. Kir.
|5,33
|0,57
|-16,72
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-31,79
|Şişe Cam
|8,60
|0,70
|20,12
|Şok Marketler Ticaret
|12,25
|-0,33
|-1,84
|T. Halk Bankası
|4,69
|-0,21
|-15,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,74
|-0,29
|-33,23
|T.S.K.B.
|1,28
|-0,78
|-26,71
|T.Tuborg
|17,05
|-0,12
|-3,84
|Taç Tarım Ürünleri
|26,38
|-5,04
|150,52
|Tat Gıda
|8,76
|0,00
|-24,23
|TAV Havalimanları
|22,86
|-0,87
|7,32
|Taze Kuru Gıda
|201,00
|-0,59
|-7,07
|Tek-Art Turizm
|1,37
|-0,72
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,32
|0,14
|-12,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,71
|1,82
|-22,52
|Temapol Polimer Plastik
|15,42
|5,11
|34,09
|TGS Dış Ticaret
|15,75
|-10,00
|23,92
|Tofaş Oto. Fab.
|46,88
|-0,47
|51,66
|Torunlar GMYO
|3,90
|0,78
|0,00
|Trabzon Liman
|27,60
|-0,07
|-14,07
|Trabzonspor Sportif
|3,31
|-2,07
|35,66
|Trend GMYO
|6,52
|-1,51
|-48,13
|TSKB GMYO
|3,35
|3,72
|-30,59
|Tuğçelik
|13,20
|6,28
|63,37
|Tukaş
|6,78
|1,80
|-30,03
|Turcas Petrol
|3,58
|0,56
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,80
|3,95
|Turkcell
|16,07
|0,75
|5,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,05
|0,71
|21,18
|Tüpraş
|103,60
|0,78
|-4,07
|Türk Hava Yolları
|12,43
|0,16
|-3,72
|Türk İlaç Serum
|14,70
|-1,01
|Türk Prysmian Kablo
|14,80
|5,11
|22,70
|Türk Telekom
|7,17
|0,14
|-11,39
|Türk Traktör
|163,30
|-0,61
|-4,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|153,00
|0,46
|35,52
|Türkiye Sigorta
|5,26
|2,53
|-14,86
|Ufuk Yatırım
|19,49
|-5,20
|45,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,14
|-5,48
|-2,36
|Ulusoy Elektrik
|51,35
|-2,10
|0,00
|Ulusoy Un Sanayi
|5,38
|2,09
|5,73
|Umpaş Holding
|1,24
|-0,80
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,80
|-0,55
|-23,08
|Utopya Turizm
|22,00
|-3,08
|-43,30
|Uzertaş Boya
|31,70
|1,28
|-43,99
|Ülker Bisküvi
|19,30
|-0,82
|-13,52
|Ünlü Yatırım Holding
|5,00
|3,09
|Vakıf Fin. Kir.
|8,31
|-0,72
|143,84
|Vakıf GMYO
|1,50
|1,35
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,40
|0,16
|-13,04
|Vakıflar Bankası
|3,49
|0,29
|-25,90
|Vakko Tekstil
|10,28
|0,00
|64,05
|Vanet Gıda
|6,13
|4,79
|-20,70
|VBT Yazılım
|22,52
|1,44
|Verusa Holding
|52,35
|6,10
|16,13
|Verusaturk Girisim
|22,56
|1,62
|72,90
|Vestel
|28,62
|0,28
|46,56
|Vestel Beyaz Eşya
|48,00
|0,50
|28,42
|Viking Kağıt
|6,70
|-1,03
|-25,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|-0,40
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,04
|-2,13
|-8,71
|Yataş
|14,20
|0,14
|-1,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,57
|0,56
|-18,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,39
|3,64
|32,76
|Yeo Teknoloji
|38,96
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,05
|3,96
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,25
|4,17
|-32,07
|Yeşil Yatırım Holding
|2,42
|10,00
|-43,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.300,00
|-0,85
|-33,98
|Yonga Mobilya
|21,20
|-1,58
|-28,83
|Yükselen Çelik
|5,17
|0,39
|-1,18
|Yünsa
|10,94
|0,92
|-21,25
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,66
|0,00
|-34,36
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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