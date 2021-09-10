Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.600,10 0,00 -21,97 İş Bankası (C) 5,42 -2,17 -20,21 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 0,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,98 -0,33 -22,80 İş Girişim 9,04 9,98 -52,30 İş GMYO 1,84 -0,54 -27,56 İş Y. Men. Değ. 14,47 1,12 -12,82 İş Yat. Ort. 2,74 -0,36 -18,53 İşbir Holding 83,00 -2,35 54,62 Işık Plastik 37,50 1,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -1,11 -21,93 İttifak Holding 1,45 -1,36 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,27 0,77 1,50 İzmir Demir Çelik 2,58 0,00 -22,04 İzmir Fırça 7,17 -0,69 28,96 Jantsa Jant Sanayi 67,60 -0,29 63,10 Kafein Yazılım 24,30 1,67 13,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,10 -0,90 Kaplamin 23,76 -0,08 -29,70 Kardemir (A) 6,47 -1,52 8,74 Kardemir (B) 6,44 -1,23 22,20 Kardemir (D) 7,29 -0,55 26,12 Karel Elektronik 8,85 -1,88 31,61 Karsan Otomotiv 3,74 -0,80 15,08 Karsu Tekstil 9,17 -1,71 7,25 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,98 -0,13 Kartonsan 49,98 -0,24 -47,21 Katmerciler Ekipman 1,45 -2,03 -16,30 Kent Gıda 199,80 -4,40 -43,81 Kerevitaş Gıda 4,48 -1,75 -31,91 Kervan Gıda 16,14 1,00 23,19 Kervansaray Yat. Holding 0,56 -1,75 -55,56 Kiler GMYO 1,86 -1,06 -25,90 Kızılbük GYO 23,90 0,67 Klimasan Klima 10,32 -1,05 22,31 Koç Holding 22,34 -0,36 9,23 Konfrut Gıda 17,08 0,18 1,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,00 0,30 183,90 Konya Çimento 910,00 1,86 -19,47 Koray GMYO 6,94 1,17 55,96 Kordsa Teknik Tekstil 24,68 2,15 58,71 Koza Altın 100,70 -1,47 4,14 Koza Madencilik 15,55 -1,14 0,39 Körfez GMYO 4,95 -0,80 -14,66 Kristal Kola 1,42 -0,70 -53,52 Kron Telekomünikasyon 36,76 6,55 -0,22 Kuştur Kuşadası Turizm 190,30 -1,40 20,98 Kuyas Yatırım 2,83 4,81 23,04 Kütahya Porselen 57,70 0,26 14,37 Kütahya Şeker Fabrikası 96,05 9,96 Lider Faktoring 3,10 -2,21 -9,09 Link Bilgisayar 29,44 -0,54 -6,82 Logo Yazılım 41,92 1,50 34,62 Lokman Hekim Sağlık 10,29 0,10 43,55 Lüks Kadife 46,66 0,17 61,94 Makina Takım 3,03 -1,62 -11,14 Manas Enerji Yönetimi 16,81 0,00 Marka Yatırım Holding 4,87 -1,22 -24,26 Marmaris Altınyunus 176,90 0,00 59,23 Marshall 224,60 -1,92 -26,77 Martı GMYO 1,10 -0,90 -56,92 Martı Otel 1,92 -8,13 -9,86 Matriks Bilgi Dağıtım 35,40 0,34 Mavi Giyim 57,25 0,79 10,93 Mazhar Zorlu Holding 35,02 -0,45 11,25 Meditera Tıbbi Malzeme 38,80 -2,02 Mega Polietilen 5,50 -1,08 -28,20 Menderes Tekstil 2,36 4,89 -23,62 Mercan Kimya 11,56 5,47 Merit Turizm 16,05 -1,23 54,93 Merko Gıda 5,18 4,23 -40,05 Metemtur Yatırım 3,54 -0,84 -56,22 Metro Holding 1,46 -1,35 -29,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 -2,17 -6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 0,00 -20,60 Migros Ticaret 33,50 -1,47 -21,73 Milpa 3,95 -0,75 -14,13 Mistral GMYO 4,92 4,90 4,46 MLP Sağlık 26,94 3,30 35,58 MMC San. ve Tic. Yat. 5,73 -1,21 24,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,18 -1,10 -39,41 Mondi Tire Kutsan 8,90 -0,56 17,11 Nasmed Egepol 6,90 2,53 Naturel Enerji 37,30 -0,21 5,05 Naturelgaz 7,76 -0,13 Net Holding 4,60 0,44 34,11 Netaş Telekom. 17,28 -1,26 -38,46 Niğbaş Niğde Beton 10,79 0,37 -79,25 Nuh Çimento 34,94 -0,23 -27,25 Nurol GMYO 18,08 1,46 148,01 Odaş Elektrik 1,46 -2,01 -50,06 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,76 9,98 Orge Enerji Elektrik 6,35 0,47 37,67 Orma Orman Mahsulleri 28,70 -0,69 94,97 Osmanlı Menkul 25,98 2,69 -15,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 -7,54 -15,39 Otokar 328,10 2,98 7,83 Oyak Çimento 6,69 -1,62 -23,80 Oyak Yat. Ort. 6,97 0,72 0,98 Oyak Yatırım Menkul 24,36 3,75 Oylum Sınai Yatırımlar 5,29 -4,51 12,31 Özak GMYO 4,73 -1,66 -7,25 Özbal Çelik Boru 15,65 2,69 138,93 Özderici GMYO 1,56 -1,27 -29,73 Özerden Plastik 7,31 0,00 -18,78 Pamel Elektrik 45,48 2,62 113,32 Panora GMYO 6,80 0,74 14,04 Papilon Savunma 14,13 -1,26 -37,86 Park Elek.Madencilik 4,70 -0,63 -12,48 Parsan 27,10 1,42 11,52 Pegasus 68,15 -2,50 -8,65 Peker GMYO 0,98 -1,01 -58,11 Penguen Gıda 3,18 -2,45 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 111,10 10,00 Pera GMYO 1,48 -1,33 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,18 -0,94 26,47 Petkim 6,07 -0,98 21,89 Petrokent Turizm 1.950,10 -0,11 115,15 Pınar Et ve Un 16,84 -0,18 -23,05 Pınar Su 8,09 -3,92 8,88 Pınar Süt 16,85 -0,47 -25,28 Plastikkart 19,75 -1,00 36,68 Polisan Holding 2,85 3,26 -25,87 Politeknik Metal 364,30 -2,20 -10,21 Prizma Press Matbaacılık 4,18 -0,95 -23,72 QNB Finans Fin. Kir. 70,90 -2,07 -43,42 QNB Finansbank 39,02 1,30 -44,53 QUA Granite Hayal Yapı 12,33 -1,04 Ral Yatırım Holding 4,04 -0,49 -9,01 Ray Sigorta 9,73 0,10 -37,02 Reysaş GMYO 2,94 1,38 -9,31 Reysaş Lojistik 4,23 -0,47 -18,25 Rhea Girişim 2,03 -0,98 -45,43 Rodrigo Tekstil 15,58 1,76 13,64 Royal Halı 3,36 -1,18 -2,33 RTA Laboratuvarları 23,96 -2,92 -20,87 Sabancı Holding 9,81 -1,21 -11,03 Safkar Ege Soğutmacılık 8,07 -0,86 -25,83 Sanel Mühendislik 5,10 -1,92 49,12 Sanifoam Sünger 24,00 5,08 76,47 Sanko Pazarlama 9,82 -1,11 5,96 Saray Matbaacılık 4,34 -0,91 -50,51 Sarkuysan 12,92 -0,31 48,55 Sasa Polyester 27,24 -1,23 81,79 Say Yenilenebilir Enerji 22,92 0,00 169,33 Sekuro Plastik 20,64 0,10 47,85 Selçuk Ecza Deposu 9,10 0,55 -32,25 Selçuk Gıda 7,20 -2,70 44,58 Selva Gıda Sanayi 9,52 9,93 Senkron Güvenlik 27,54 -0,22 4,87 Serve Film Prodüksiyon 13,80 0,00 -13,75 Servet GMYO 72,40 0,28 -7,65 Seyitler Kimya 20,32 -1,93 50,93 Silverline Endüstri 5,41 -1,64 -37,09 Sinpaş GMYO 4,26 -1,39 1,91 Smartiks Yazılım 5,89 -2,81 -33,52 Sodaş Sodyum Sanayii 24,86 -4,38 -5,60 Söktaş 2,84 -0,35 -12,64 Sönmez Filament 37,50 3,48 -46,58 Sönmez Pamuklu 13,93 -0,64 -41,96 Sumaş Suni Tahta 96,00 -1,03 88,20 Şeker Fin. Kir. 5,30 -0,19 -17,19 Şekerbank 1,03 -0,96 -31,79 Şişe Cam 8,54 -1,27 19,28 Şok Marketler Ticaret 12,29 -1,05 -1,52 T. Halk Bankası 4,70 -1,47 -15,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 4,10 -33,03 T.S.K.B. 1,29 -1,53 -26,14 T.Tuborg 17,07 0,41 -3,73 Taç Tarım Ürünleri 27,78 9,98 163,82 Tat Gıda 8,76 0,00 -24,23 TAV Havalimanları 23,06 -1,71 8,26 Taze Kuru Gıda 202,20 -1,37 -6,52 Tek-Art Turizm 1,38 -0,72 -31,68 Tekfen Holding 14,30 -1,11 -12,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,59 -1,93 -23,90 Temapol Polimer Plastik 14,67 2,95 27,57 TGS Dış Ticaret 17,50 -9,98 37,69 Tofaş Oto. Fab. 47,10 0,90 52,37 Torunlar GMYO 3,87 -3,01 -0,77 Trabzon Liman 27,62 -1,15 -14,01 Trabzonspor Sportif 3,38 -0,88 38,52 Trend GMYO 6,62 -2,65 -47,33 TSKB GMYO 3,23 -0,92 -33,08 Tuğçelik 12,42 4,19 53,71 Tukaş 6,66 -0,89 -31,27 Turcas Petrol 3,56 -1,66 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 10,39 -1,98 Turkcell 15,95 -2,03 4,27 Tümosan Motor ve Traktör 16,93 2,05 20,33 Tüpraş 102,80 -1,44 -4,81 Türk Hava Yolları 12,41 -1,74 -3,87 Türk İlaç Serum 14,85 0,20 Türk Prysmian Kablo 14,08 0,00 16,73 Türk Telekom 7,16 -1,65 -11,52 Türk Traktör 164,30 -1,50 -3,56 Türker Proje Gayrimenkul 152,30 3,39 34,90 Türkiye Sigorta 5,13 -0,19 -16,96 Ufuk Yatırım 20,56 0,78 53,43 Ulaşlar Turizm Yat. 4,38 0,69 3,30 Ulusoy Elektrik 52,45 -0,94 2,14 Ulusoy Un Sanayi 5,27 0,57 3,57 Umpaş Holding 1,25 1,63 -52,11 Uşak Seramik 1,81 -0,55 -22,65 Utopya Turizm 22,70 3,18 -41,49 Uzertaş Boya 31,30 -0,57 -44,70 Ülker Bisküvi 19,46 1,88 -12,80 Ünlü Yatırım Holding 4,85 0,41 Vakıf Fin. Kir. 8,37 -0,24 145,60 Vakıf GMYO 1,48 -2,63 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,39 0,00 -13,18 Vakıflar Bankası 3,48 -1,14 -26,11 Vakko Tekstil 10,28 -0,10 64,05 Vanet Gıda 5,85 0,69 -24,32 VBT Yazılım 22,20 -3,06 Verusa Holding 49,34 -0,84 9,45 Verusaturk Girisim 22,20 -0,72 70,14 Vestel 28,54 -1,04 46,15 Vestel Beyaz Eşya 47,76 -0,25 27,78 Viking Kağıt 6,77 0,45 -24,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 -3,13 -17,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,76 -0,24 -6,72 Yataş 14,18 -2,54 -1,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,55 -0,84 -19,32 Yeni Gimat GMYO 14,85 1,71 28,10 Yeo Teknoloji 35,42 10,00 Yeşil GMYO 1,01 0,00 -26,81 Yeşil Yapı 1,20 -1,64 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,20 -0,45 -48,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.388,70 -1,98 -33,41 Yonga Mobilya 21,54 0,65 -27,69 Yükselen Çelik 5,15 -1,15 -1,56 Yünsa 10,84 3,04 -21,97 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,66 -2,92 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler