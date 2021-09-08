Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.885,00
|0,93
|-23,74
|İş Bankası (C)
|5,46
|-2,67
|-19,62
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|2,95
|-2,96
|-23,58
|İş Girişim
|8,20
|-1,56
|-56,73
|İş GMYO
|1,82
|-1,62
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|14,21
|-3,14
|-14,38
|İş Yat. Ort.
|2,74
|-2,14
|-18,53
|İşbir Holding
|80,10
|-10,00
|49,22
|Işık Plastik
|35,70
|-3,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|-21,93
|İttifak Holding
|1,45
|-2,68
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|18,11
|-1,63
|0,61
|İzmir Demir Çelik
|2,57
|-2,28
|-22,35
|İzmir Fırça
|7,15
|-1,65
|28,60
|Jantsa Jant Sanayi
|67,80
|-2,31
|63,58
|Kafein Yazılım
|23,60
|-2,40
|10,59
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,12
|-2,88
|Kaplamin
|23,26
|-3,73
|-31,18
|Kardemir (A)
|6,42
|-2,43
|7,90
|Kardemir (B)
|6,41
|-2,44
|21,63
|Kardemir (D)
|7,26
|-2,55
|25,61
|Karel Elektronik
|8,98
|-2,29
|33,55
|Karsan Otomotiv
|3,74
|-1,84
|15,08
|Karsu Tekstil
|9,27
|-5,02
|8,42
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,51
|-1,23
|Kartonsan
|49,72
|-2,22
|-47,48
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|-4,00
|-16,87
|Kent Gıda
|190,00
|-2,56
|-46,57
|Kerevitaş Gıda
|4,53
|-0,88
|-31,16
|Kervan Gıda
|15,90
|-2,33
|21,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|-1,72
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,81
|-1,63
|-27,89
|Kızılbük GYO
|23,00
|-0,78
|Klimasan Klima
|10,33
|-1,81
|22,43
|Koç Holding
|22,18
|-2,72
|8,45
|Konfrut Gıda
|17,00
|-3,52
|0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,70
|9,99
|186,86
|Konya Çimento
|884,20
|-1,86
|-21,75
|Koray GMYO
|6,75
|0,45
|51,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,60
|-3,91
|51,77
|Koza Altın
|101,30
|-2,03
|4,76
|Koza Madencilik
|15,50
|-1,84
|0,06
|Körfez GMYO
|4,95
|-1,39
|-14,66
|Kristal Kola
|1,43
|-1,38
|-53,19
|Kron Telekomünikasyon
|34,00
|-2,86
|-7,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|191,70
|-3,33
|21,87
|Kuyas Yatırım
|2,65
|1,53
|15,22
|Kütahya Porselen
|57,50
|0,17
|13,97
|Kütahya Şeker Fabrikası
|79,45
|9,97
|Lider Faktoring
|3,14
|1,29
|-7,92
|Link Bilgisayar
|29,20
|-3,69
|-7,58
|Logo Yazılım
|41,36
|-1,48
|32,82
|Lokman Hekim Sağlık
|10,04
|-1,95
|40,06
|Lüks Kadife
|46,16
|-2,41
|60,21
|Makina Takım
|3,02
|-2,89
|-11,44
|Manas Enerji Yönetimi
|16,33
|-3,37
|Marka Yatırım Holding
|4,84
|-2,02
|-24,73
|Marmaris Altınyunus
|175,20
|-2,45
|57,70
|Marshall
|224,80
|-1,62
|-26,70
|Martı GMYO
|1,10
|-1,79
|-56,92
|Martı Otel
|2,12
|-1,40
|-0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,80
|-2,85
|Mavi Giyim
|56,50
|0,44
|9,48
|Mazhar Zorlu Holding
|35,12
|-2,06
|11,56
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,16
|-4,25
|Mega Polietilen
|5,46
|-3,19
|-28,72
|Menderes Tekstil
|2,22
|-4,31
|-28,16
|Mercan Kimya
|10,16
|-0,78
|Merit Turizm
|15,87
|-0,81
|53,19
|Merko Gıda
|4,90
|-1,01
|-43,29
|Metemtur Yatırım
|3,53
|-3,55
|-56,34
|Metro Holding
|1,47
|-1,34
|-29,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,78
|-1,77
|-3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|-2,66
|-21,46
|Migros Ticaret
|33,80
|-2,03
|-21,03
|Milpa
|3,95
|-1,25
|-14,13
|Mistral GMYO
|4,45
|-4,09
|-5,52
|MLP Sağlık
|25,60
|-2,88
|28,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-3,23
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,12
|-2,86
|-39,92
|Mondi Tire Kutsan
|8,76
|-2,23
|15,26
|Nasmed Egepol
|6,43
|-9,69
|Naturel Enerji
|37,12
|-2,37
|4,54
|Naturelgaz
|7,71
|-2,03
|Net Holding
|4,58
|-4,38
|33,53
|Netaş Telekom.
|17,30
|-3,08
|-38,39
|Niğbaş Niğde Beton
|10,75
|-2,09
|-79,33
|Nuh Çimento
|35,02
|-4,00
|-27,08
|Nurol GMYO
|16,79
|-0,77
|130,32
|Odaş Elektrik
|1,45
|-3,97
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,03
|-9,95
|Orge Enerji Elektrik
|6,22
|-2,51
|34,85
|Orma Orman Mahsulleri
|28,72
|-0,28
|95,11
|Osmanlı Menkul
|25,08
|-2,49
|-18,68
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|-0,43
|-16,48
|Otokar
|315,00
|-0,16
|3,52
|Oyak Çimento
|6,75
|-1,60
|-23,12
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-0,86
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|23,52
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,04
|-5,26
|7,01
|Özak GMYO
|4,72
|-2,28
|-7,45
|Özbal Çelik Boru
|15,18
|6,23
|131,76
|Özderici GMYO
|1,55
|-4,32
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,36
|-0,54
|-18,22
|Pamel Elektrik
|43,96
|-0,77
|106,19
|Panora GMYO
|6,78
|-2,02
|13,71
|Papilon Savunma
|14,06
|-3,03
|-38,17
|Park Elek.Madencilik
|4,72
|-2,28
|-12,10
|Parsan
|26,24
|-2,53
|7,98
|Pegasus
|70,05
|-0,14
|-6,10
|Peker GMYO
|0,96
|-2,04
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,18
|1,60
|-37,03
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|91,90
|6,86
|Pera GMYO
|1,45
|-3,33
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,38
|-2,83
|27,56
|Petkim
|6,05
|0,00
|21,49
|Petrokent Turizm
|1.962,30
|-2,52
|116,49
|Pınar Et ve Un
|16,72
|-2,79
|-23,60
|Pınar Su
|8,05
|2,16
|8,34
|Pınar Süt
|16,85
|-2,60
|-25,28
|Plastikkart
|19,73
|-2,33
|36,54
|Polisan Holding
|2,73
|-3,19
|-28,99
|Politeknik Metal
|350,00
|0,00
|-13,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,14
|-1,90
|-24,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,50
|-0,77
|-43,74
|QNB Finansbank
|38,98
|-2,31
|-44,59
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,36
|-0,72
|Ral Yatırım Holding
|4,03
|1,26
|-9,23
|Ray Sigorta
|9,40
|-3,98
|-39,16
|Reysaş GMYO
|2,84
|-2,07
|-12,40
|Reysaş Lojistik
|4,12
|0,49
|-20,37
|Rhea Girişim
|2,03
|-6,02
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|15,16
|-1,49
|10,58
|Royal Halı
|3,49
|-1,13
|1,45
|RTA Laboratuvarları
|25,44
|4,09
|-15,98
|Sabancı Holding
|9,96
|-2,06
|-9,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,21
|-3,30
|-24,54
|Sanel Mühendislik
|5,21
|0,19
|52,34
|Sanifoam Sünger
|20,78
|-0,95
|52,79
|Sanko Pazarlama
|9,81
|-0,81
|5,85
|Saray Matbaacılık
|4,38
|-1,35
|-50,06
|Sarkuysan
|12,91
|-4,86
|48,43
|Sasa Polyester
|27,16
|-1,31
|81,25
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,84
|-1,13
|168,39
|Sekuro Plastik
|20,52
|-2,66
|46,99
|Selçuk Ecza Deposu
|9,07
|-0,98
|-32,47
|Selçuk Gıda
|7,37
|3,08
|47,99
|Selva Gıda Sanayi
|8,41
|9,93
|Senkron Güvenlik
|25,10
|-5,28
|-4,42
|Serve Film Prodüksiyon
|14,20
|6,93
|-11,25
|Servet GMYO
|72,70
|-4,47
|-7,27
|Seyitler Kimya
|20,28
|-2,50
|50,63
|Silverline Endüstri
|5,44
|-3,55
|-36,74
|Sinpaş GMYO
|4,30
|-0,23
|2,87
|Smartiks Yazılım
|5,56
|-2,63
|-37,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,76
|-4,73
|-9,78
|Söktaş
|2,71
|-3,90
|-16,63
|Sönmez Filament
|36,56
|0,33
|-47,92
|Sönmez Pamuklu
|13,98
|-2,65
|-41,75
|Sumaş Suni Tahta
|99,90
|-0,05
|95,84
|Şeker Fin. Kir.
|5,29
|-3,11
|-17,34
|Şekerbank
|1,04
|-1,89
|-31,13
|Şişe Cam
|8,59
|-0,35
|19,98
|Şok Marketler Ticaret
|12,24
|-2,47
|-1,92
|T. Halk Bankası
|4,67
|-1,68
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,80
|-1,49
|-36,25
|T.S.K.B.
|1,31
|-3,68
|-24,99
|T.Tuborg
|17,00
|-1,56
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|23,92
|4,00
|127,16
|Tat Gıda
|8,72
|-1,02
|-24,58
|TAV Havalimanları
|23,30
|-1,19
|9,39
|Taze Kuru Gıda
|204,40
|-1,21
|-5,50
|Tek-Art Turizm
|1,37
|-2,14
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,32
|-2,39
|-12,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,51
|-2,11
|-24,83
|Temapol Polimer Plastik
|14,11
|-2,62
|22,70
|TGS Dış Ticaret
|20,00
|2,15
|57,36
|Tofaş Oto. Fab.
|44,24
|0,32
|43,12
|Torunlar GMYO
|3,98
|-2,69
|2,05
|Trabzon Liman
|27,76
|-1,56
|-13,57
|Trabzonspor Sportif
|3,40
|1,19
|39,34
|Trend GMYO
|6,47
|-1,37
|-48,53
|TSKB GMYO
|3,28
|-2,67
|-32,04
|Tuğçelik
|11,73
|-0,17
|45,17
|Tukaş
|6,66
|-1,91
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,62
|-0,82
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,28
|-5,17
|Turkcell
|15,94
|0,06
|4,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,49
|-2,14
|17,20
|Tüpraş
|102,10
|-1,07
|-5,46
|Türk Hava Yolları
|12,42
|-1,82
|-3,80
|Türk İlaç Serum
|14,70
|-1,80
|Türk Prysmian Kablo
|13,26
|-2,43
|9,93
|Türk Telekom
|7,22
|0,00
|-10,78
|Türk Traktör
|162,10
|-2,88
|-4,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|142,80
|-0,90
|26,48
|Türkiye Sigorta
|5,03
|2,65
|-18,58
|Ufuk Yatırım
|19,36
|-2,71
|44,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,31
|-2,05
|1,65
|Ulusoy Elektrik
|52,85
|-1,40
|2,92
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|0,38
|3,17
|Umpaş Holding
|1,26
|0,00
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,76
|-3,83
|-24,79
|Utopya Turizm
|22,48
|-1,83
|-42,06
|Uzertaş Boya
|31,14
|-3,05
|-44,98
|Ülker Bisküvi
|19,09
|-1,34
|-14,46
|Ünlü Yatırım Holding
|4,82
|-1,63
|Vakıf Fin. Kir.
|8,31
|-2,46
|143,84
|Vakıf GMYO
|1,46
|-3,95
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|-0,78
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-1,69
|-25,69
|Vakko Tekstil
|10,17
|-2,02
|62,29
|Vanet Gıda
|5,70
|-1,55
|-26,26
|VBT Yazılım
|21,66
|-3,73
|Verusa Holding
|49,54
|-2,09
|9,89
|Verusaturk Girisim
|22,30
|-4,46
|70,90
|Vestel
|28,78
|-1,30
|47,38
|Vestel Beyaz Eşya
|47,60
|-1,33
|27,35
|Viking Kağıt
|6,86
|-8,29
|-23,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|-2,32
|-15,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,90
|3,01
|-3,57
|Yataş
|14,11
|-0,98
|-2,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,51
|-2,23
|-20,23
|Yeni Gimat GMYO
|14,05
|1,08
|21,20
|Yeo Teknoloji
|29,28
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,01
|1,00
|-26,81
|Yeşil Yapı
|1,23
|2,50
|-33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|2,20
|-1,35
|-48,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.600,00
|-1,76
|-32,05
|Yonga Mobilya
|21,24
|-0,65
|-28,70
|Yükselen Çelik
|5,12
|-2,48
|-2,14
|Yünsa
|10,42
|-1,88
|-24,99
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,66
|0,61
|-34,36
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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