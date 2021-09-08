Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.885,000,93-23,74
İş Bankası (C)5,46-2,67-19,62
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.2,95-2,96-23,58
İş Girişim8,20-1,56-56,73
İş GMYO1,82-1,62-28,35
İş Y. Men. Değ.14,21-3,14-14,38
İş Yat. Ort.2,74-2,14-18,53
İşbir Holding80,10-10,0049,22
Işık Plastik35,70-3,25

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,890,00-21,93
İttifak Holding1,45-2,68-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,11-1,630,61
İzmir Demir Çelik2,57-2,28-22,35
İzmir Fırça7,15-1,6528,60
Jantsa Jant Sanayi67,80-2,3163,58
Kafein Yazılım23,60-2,4010,59
Kalekim Kimyevi Maddeler12,12-2,88

Kaplamin23,26-3,73-31,18
Kardemir (A)6,42-2,437,90
Kardemir (B)6,41-2,4421,63
Kardemir (D)7,26-2,5525,61
Karel Elektronik8,98-2,2933,55
Karsan Otomotiv3,74-1,8415,08
Karsu Tekstil9,27-5,028,42
Kartal Yenilenebilir Enerji14,51-1,23

Kartonsan49,72-2,22-47,48
Katmerciler Ekipman1,44-4,00-16,87
Kent Gıda190,00-2,56-46,57
Kerevitaş Gıda4,53-0,88-31,16
Kervan Gıda15,90-2,3321,36
Kervansaray Yat. Holding0,57-1,72-54,76
Kiler GMYO1,81-1,63-27,89
Kızılbük GYO23,00-0,78

Klimasan Klima10,33-1,8122,43
Koç Holding22,18-2,728,45
Konfrut Gıda17,00-3,520,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,709,99186,86
Konya Çimento884,20-1,86-21,75
Koray GMYO6,750,4551,69
Kordsa Teknik Tekstil23,60-3,9151,77
Koza Altın101,30-2,034,76
Koza Madencilik15,50-1,840,06
Körfez GMYO4,95-1,39-14,66
Kristal Kola1,43-1,38-53,19
Kron Telekomünikasyon34,00-2,86-7,71
Kuştur Kuşadası Turizm191,70-3,3321,87
Kuyas Yatırım2,651,5315,22
Kütahya Porselen57,500,1713,97
Kütahya Şeker Fabrikası79,459,97

Lider Faktoring3,141,29-7,92
Link Bilgisayar29,20-3,69-7,58
Logo Yazılım41,36-1,4832,82
Lokman Hekim Sağlık10,04-1,9540,06
Lüks Kadife46,16-2,4160,21
Makina Takım3,02-2,89-11,44
Manas Enerji Yönetimi16,33-3,37

Marka Yatırım Holding4,84-2,02-24,73
Marmaris Altınyunus175,20-2,4557,70
Marshall224,80-1,62-26,70
Martı GMYO1,10-1,79-56,92
Martı Otel2,12-1,40-0,47
Matriks Bilgi Dağıtım34,80-2,85

Mavi Giyim56,500,449,48
Mazhar Zorlu Holding35,12-2,0611,56
Meditera Tıbbi Malzeme39,16-4,25

Mega Polietilen5,46-3,19-28,72
Menderes Tekstil2,22-4,31-28,16
Mercan Kimya10,16-0,78

Merit Turizm15,87-0,8153,19
Merko Gıda4,90-1,01-43,29
Metemtur Yatırım3,53-3,55-56,34
Metro Holding1,47-1,34-29,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,78-1,77-3,81
Metro Yatırım Ortaklığı1,83-2,66-21,46
Migros Ticaret33,80-2,03-21,03
Milpa3,95-1,25-14,13
Mistral GMYO4,45-4,09-5,52
MLP Sağlık25,60-2,8828,84
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-3,2330,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,12-2,86-39,92
Mondi Tire Kutsan8,76-2,2315,26
Nasmed Egepol6,43-9,69

Naturel Enerji37,12-2,374,54
Naturelgaz7,71-2,03

Net Holding4,58-4,3833,53
Netaş Telekom.17,30-3,08-38,39
Niğbaş Niğde Beton10,75-2,09-79,33
Nuh Çimento35,02-4,00-27,08
Nurol GMYO16,79-0,77130,32
Odaş Elektrik1,45-3,97-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,03-9,95

Orge Enerji Elektrik6,22-2,5134,85
Orma Orman Mahsulleri28,72-0,2895,11
Osmanlı Menkul25,08-2,49-18,68
Ostim Endüstriyel Yat2,30-0,43-16,48
Otokar315,00-0,163,52
Oyak Çimento6,75-1,60-23,12
Oyak Yat. Ort.6,90-0,86-0,03
Oyak Yatırım Menkul23,520,00

Oylum Sınai Yatırımlar5,04-5,267,01
Özak GMYO4,72-2,28-7,45
Özbal Çelik Boru15,186,23131,76
Özderici GMYO1,55-4,32-30,18
Özerden Plastik7,36-0,54-18,22
Pamel Elektrik43,96-0,77106,19
Panora GMYO6,78-2,0213,71
Papilon Savunma14,06-3,03-38,17
Park Elek.Madencilik4,72-2,28-12,10
Parsan26,24-2,537,98
Pegasus70,05-0,14-6,10
Peker GMYO0,96-2,04-58,96
Penguen Gıda3,181,60-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım91,906,86

Pera GMYO1,45-3,33-17,22
Pergamon Dış Ticaret23,38-2,8327,56
Petkim6,050,0021,49
Petrokent Turizm1.962,30-2,52116,49
Pınar Et ve Un16,72-2,79-23,60
Pınar Su8,052,168,34
Pınar Süt16,85-2,60-25,28
Plastikkart19,73-2,3336,54
Polisan Holding2,73-3,19-28,99
Politeknik Metal350,000,00-13,73
Prizma Press Matbaacılık4,14-1,90-24,45
QNB Finans Fin. Kir.70,50-0,77-43,74
QNB Finansbank38,98-2,31-44,59
QUA Granite Hayal Yapı12,36-0,72

Ral Yatırım Holding4,031,26-9,23
Ray Sigorta9,40-3,98-39,16
Reysaş GMYO2,84-2,07-12,40
Reysaş Lojistik4,120,49-20,37
Rhea Girişim2,03-6,02-45,43
Rodrigo Tekstil15,16-1,4910,58
Royal Halı3,49-1,131,45
RTA Laboratuvarları25,444,09-15,98
Sabancı Holding9,96-2,06-9,67
Safkar Ege Soğutmacılık8,21-3,30-24,54
Sanel Mühendislik5,210,1952,34
Sanifoam Sünger20,78-0,9552,79
Sanko Pazarlama9,81-0,815,85
Saray Matbaacılık4,38-1,35-50,06
Sarkuysan12,91-4,8648,43
Sasa Polyester27,16-1,3181,25
Say Yenilenebilir Enerji22,84-1,13168,39
Sekuro Plastik20,52-2,6646,99
Selçuk Ecza Deposu9,07-0,98-32,47
Selçuk Gıda7,373,0847,99
Selva Gıda Sanayi8,419,93

Senkron Güvenlik25,10-5,28-4,42
Serve Film Prodüksiyon14,206,93-11,25
Servet GMYO72,70-4,47-7,27
Seyitler Kimya20,28-2,5050,63
Silverline Endüstri5,44-3,55-36,74
Sinpaş GMYO4,30-0,232,87
Smartiks Yazılım5,56-2,63-37,25
Sodaş Sodyum Sanayii23,76-4,73-9,78
Söktaş2,71-3,90-16,63
Sönmez Filament36,560,33-47,92
Sönmez Pamuklu13,98-2,65-41,75
Sumaş Suni Tahta99,90-0,0595,84
Şeker Fin. Kir.5,29-3,11-17,34
Şekerbank1,04-1,89-31,13
Şişe Cam8,59-0,3519,98
Şok Marketler Ticaret12,24-2,47-1,92
T. Halk Bankası4,67-1,68-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,80-1,49-36,25
T.S.K.B.1,31-3,68-24,99
T.Tuborg17,00-1,56-4,12
Taç Tarım Ürünleri23,924,00127,16
Tat Gıda8,72-1,02-24,58
TAV Havalimanları23,30-1,199,39
Taze Kuru Gıda204,40-1,21-5,50
Tek-Art Turizm1,37-2,14-32,18
Tekfen Holding14,32-2,39-12,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,51-2,11-24,83
Temapol Polimer Plastik14,11-2,6222,70
TGS Dış Ticaret20,002,1557,36
Tofaş Oto. Fab.44,240,3243,12
Torunlar GMYO3,98-2,692,05
Trabzon Liman27,76-1,56-13,57
Trabzonspor Sportif3,401,1939,34
Trend GMYO6,47-1,37-48,53
TSKB GMYO3,28-2,67-32,04
Tuğçelik11,73-0,1745,17
Tukaş6,66-1,91-31,27
Turcas Petrol3,62-0,82-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık10,28-5,17

Turkcell15,940,064,20
Tümosan Motor ve Traktör16,49-2,1417,20
Tüpraş102,10-1,07-5,46
Türk Hava Yolları12,42-1,82-3,80
Türk İlaç Serum14,70-1,80

Türk Prysmian Kablo13,26-2,439,93
Türk Telekom7,220,00-10,78
Türk Traktör162,10-2,88-4,85
Türker Proje Gayrimenkul142,80-0,9026,48
Türkiye Sigorta5,032,65-18,58
Ufuk Yatırım19,36-2,7144,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,31-2,051,65
Ulusoy Elektrik52,85-1,402,92
Ulusoy Un Sanayi5,250,383,17
Umpaş Holding1,260,00-51,72
Uşak Seramik1,76-3,83-24,79
Utopya Turizm22,48-1,83-42,06
Uzertaş Boya31,14-3,05-44,98
Ülker Bisküvi19,09-1,34-14,46
Ünlü Yatırım Holding4,82-1,63

Vakıf Fin. Kir.8,31-2,46143,84
Vakıf GMYO1,46-3,95-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,38-0,78-13,32
Vakıflar Bankası3,50-1,69-25,69
Vakko Tekstil10,17-2,0262,29
Vanet Gıda5,70-1,55-26,26
VBT Yazılım21,66-3,73

Verusa Holding49,54-2,099,89
Verusaturk Girisim22,30-4,4670,90
Vestel28,78-1,3047,38
Vestel Beyaz Eşya47,60-1,3327,35
Viking Kağıt6,86-8,29-23,78
Yapı ve Kredi Bank.2,53-2,32-15,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,903,01-3,57
Yataş14,11-0,98-2,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,51-2,23-20,23
Yeni Gimat GMYO14,051,0821,20
Yeo Teknoloji29,289,99

Yeşil GMYO1,011,00-26,81
Yeşil Yapı1,232,50-33,15
Yeşil Yatırım Holding2,20-1,35-48,55
Yibitaş İnşaat Malzeme10.600,00-1,76-32,05
Yonga Mobilya21,24-0,65-28,70
Yükselen Çelik5,12-2,48-2,14
Yünsa10,42-1,88-24,99
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,660,61-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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