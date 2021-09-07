Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.600,00
|-0,65
|-24,44
|İş Bankası (C)
|5,61
|-2,43
|-17,41
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,04
|-0,65
|-21,24
|İş Girişim
|8,33
|-2,00
|-56,04
|İş GMYO
|1,85
|-1,07
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|14,67
|-2,52
|-11,61
|İş Yat. Ort.
|2,80
|-2,44
|-16,74
|İşbir Holding
|89,00
|-7,29
|65,80
|Işık Plastik
|36,90
|-2,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|-2,20
|-21,93
|İttifak Holding
|1,49
|-1,97
|-33,18
|İz Hayvancılık Tarım
|18,41
|-0,81
|2,28
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|-0,75
|-20,53
|İzmir Fırça
|7,27
|-2,55
|30,76
|Jantsa Jant Sanayi
|69,40
|-3,61
|67,44
|Kafein Yazılım
|24,18
|-1,95
|13,31
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,48
|-1,65
|Kaplamin
|24,16
|-1,39
|-28,52
|Kardemir (A)
|6,58
|-1,50
|10,59
|Kardemir (B)
|6,57
|-1,35
|24,67
|Kardemir (D)
|7,45
|-1,46
|28,89
|Karel Elektronik
|9,19
|-1,82
|36,67
|Karsan Otomotiv
|3,81
|0,26
|17,23
|Karsu Tekstil
|9,76
|-2,98
|14,15
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,69
|-0,61
|Kartonsan
|50,85
|-2,59
|-46,29
|Katmerciler Ekipman
|1,50
|-0,66
|-13,41
|Kent Gıda
|195,00
|-6,25
|-45,16
|Kerevitaş Gıda
|4,57
|-3,38
|-30,55
|Kervan Gıda
|16,28
|-0,37
|24,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-1,69
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,84
|-2,65
|-26,69
|Kızılbük GYO
|23,18
|-0,43
|Klimasan Klima
|10,52
|-2,14
|24,68
|Koç Holding
|22,80
|-1,89
|11,48
|Konfrut Gıda
|17,62
|1,73
|4,26
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,55
|-3,30
|160,81
|Konya Çimento
|901,00
|-1,76
|-20,27
|Koray GMYO
|6,72
|-0,30
|51,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,56
|0,66
|57,94
|Koza Altın
|103,40
|-2,54
|6,93
|Koza Madencilik
|15,79
|-2,47
|1,94
|Körfez GMYO
|5,02
|-0,40
|-13,45
|Kristal Kola
|1,45
|-2,68
|-52,54
|Kron Telekomünikasyon
|35,00
|-2,13
|-4,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|198,30
|3,23
|26,06
|Kuyas Yatırım
|2,61
|9,66
|13,48
|Kütahya Porselen
|57,40
|0,53
|13,78
|Kütahya Şeker Fabrikası
|72,25
|9,97
|Lider Faktoring
|3,10
|-1,59
|-9,09
|Link Bilgisayar
|30,32
|-2,19
|-4,04
|Logo Yazılım
|41,98
|2,44
|34,81
|Lokman Hekim Sağlık
|10,24
|-0,10
|42,85
|Lüks Kadife
|47,30
|-2,07
|64,16
|Makina Takım
|3,11
|-1,27
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|16,90
|-0,47
|Marka Yatırım Holding
|4,94
|-1,59
|-23,17
|Marmaris Altınyunus
|179,60
|-3,44
|61,66
|Marshall
|228,50
|-1,51
|-25,50
|Martı GMYO
|1,12
|-0,88
|-56,14
|Martı Otel
|2,15
|0,94
|0,94
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,82
|-3,08
|Mavi Giyim
|56,25
|-3,85
|8,99
|Mazhar Zorlu Holding
|35,86
|0,11
|13,91
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,90
|5,90
|Mega Polietilen
|5,64
|-2,59
|-26,37
|Menderes Tekstil
|2,32
|0,43
|-24,92
|Mercan Kimya
|10,24
|1,79
|Merit Turizm
|16,00
|-0,19
|54,45
|Merko Gıda
|4,95
|-2,75
|-42,71
|Metemtur Yatırım
|3,66
|-3,68
|-54,73
|Metro Holding
|1,49
|-0,67
|-28,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,83
|2,17
|-2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,88
|-0,53
|-19,31
|Migros Ticaret
|34,50
|-1,54
|-19,39
|Milpa
|4,00
|0,25
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,64
|4,50
|-1,49
|MLP Sağlık
|26,36
|1,15
|32,66
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|3,33
|34,78
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,33
|-1,35
|-38,14
|Mondi Tire Kutsan
|8,96
|-2,82
|17,89
|Nasmed Egepol
|7,12
|-2,60
|Naturel Enerji
|38,02
|-2,01
|7,07
|Naturelgaz
|7,87
|-2,24
|Net Holding
|4,79
|-0,62
|39,65
|Netaş Telekom.
|17,85
|-2,62
|-36,43
|Niğbaş Niğde Beton
|10,98
|-0,72
|-78,88
|Nuh Çimento
|36,48
|-2,25
|-24,04
|Nurol GMYO
|16,92
|-0,18
|132,10
|Odaş Elektrik
|1,51
|-2,58
|-48,35
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,47
|9,95
|Orge Enerji Elektrik
|6,38
|0,63
|38,32
|Orma Orman Mahsulleri
|28,80
|-0,48
|95,65
|Osmanlı Menkul
|25,72
|-0,54
|-16,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-0,43
|-16,12
|Otokar
|315,50
|-0,79
|3,69
|Oyak Çimento
|6,86
|0,29
|-21,87
|Oyak Yat. Ort.
|6,96
|-2,25
|0,84
|Oyak Yatırım Menkul
|23,52
|0,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,32
|9,92
|12,95
|Özak GMYO
|4,83
|-1,83
|-5,29
|Özbal Çelik Boru
|14,29
|-3,71
|118,17
|Özderici GMYO
|1,62
|-3,57
|-27,03
|Özerden Plastik
|7,40
|-0,27
|-17,78
|Pamel Elektrik
|44,30
|-0,05
|107,79
|Panora GMYO
|6,92
|-0,86
|16,06
|Papilon Savunma
|14,50
|-0,89
|-36,23
|Park Elek.Madencilik
|4,83
|-1,83
|-10,06
|Parsan
|26,92
|-1,54
|10,78
|Pegasus
|70,15
|-2,43
|-5,97
|Peker GMYO
|0,98
|-2,97
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,13
|-2,19
|-38,02
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|86,00
|0,17
|Pera GMYO
|1,50
|-3,23
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|24,06
|0,50
|31,27
|Petkim
|6,05
|-1,31
|21,49
|Petrokent Turizm
|2.013,00
|1,03
|122,09
|Pınar Et ve Un
|17,20
|-1,66
|-21,40
|Pınar Su
|7,88
|2,34
|6,06
|Pınar Süt
|17,30
|-1,82
|-23,28
|Plastikkart
|20,20
|2,12
|39,79
|Polisan Holding
|2,82
|0,71
|-26,65
|Politeknik Metal
|350,00
|-1,27
|-13,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,22
|-1,63
|-22,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|71,05
|-0,91
|-43,30
|QNB Finansbank
|39,90
|-0,25
|-43,28
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,45
|-0,40
|Ral Yatırım Holding
|3,98
|-1,97
|-10,36
|Ray Sigorta
|9,79
|-1,11
|-36,63
|Reysaş GMYO
|2,90
|-1,02
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|4,10
|-3,07
|-20,76
|Rhea Girişim
|2,16
|9,09
|-41,94
|Rodrigo Tekstil
|15,39
|-1,16
|12,25
|Royal Halı
|3,53
|-1,94
|2,62
|RTA Laboratuvarları
|24,44
|5,07
|-19,29
|Sabancı Holding
|10,17
|-0,78
|-7,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,49
|-3,52
|-21,97
|Sanel Mühendislik
|5,20
|-0,76
|52,05
|Sanifoam Sünger
|20,98
|0,87
|54,26
|Sanko Pazarlama
|9,89
|-0,70
|6,71
|Saray Matbaacılık
|4,44
|-1,55
|-49,37
|Sarkuysan
|13,57
|-1,45
|56,02
|Sasa Polyester
|27,52
|-2,34
|83,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,10
|-1,70
|171,45
|Sekuro Plastik
|21,08
|-1,50
|51,00
|Selçuk Ecza Deposu
|9,16
|-1,82
|-31,80
|Selçuk Gıda
|7,15
|-2,46
|43,57
|Selva Gıda Sanayi
|7,65
|-1,67
|Senkron Güvenlik
|26,50
|-1,05
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|13,28
|-9,97
|-17,00
|Servet GMYO
|76,10
|2,28
|-2,93
|Seyitler Kimya
|20,80
|1,27
|54,49
|Silverline Endüstri
|5,64
|-1,05
|-34,42
|Sinpaş GMYO
|4,31
|-0,69
|3,11
|Smartiks Yazılım
|5,71
|0,88
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,94
|-4,08
|-5,30
|Söktaş
|2,82
|-0,35
|-13,25
|Sönmez Filament
|36,44
|0,66
|-48,09
|Sönmez Pamuklu
|14,36
|-0,90
|-40,17
|Sumaş Suni Tahta
|99,95
|-5,71
|95,94
|Şeker Fin. Kir.
|5,46
|0,55
|-14,69
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|8,62
|-1,26
|20,40
|Şok Marketler Ticaret
|12,55
|0,00
|0,56
|T. Halk Bankası
|4,75
|-1,04
|-14,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,10
|0,40
|-35,29
|T.S.K.B.
|1,36
|0,00
|-22,13
|T.Tuborg
|17,27
|-0,46
|-2,60
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|-2,54
|118,42
|Tat Gıda
|8,81
|-2,33
|-23,80
|TAV Havalimanları
|23,58
|-2,40
|10,70
|Taze Kuru Gıda
|206,90
|-2,36
|-4,35
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-3,45
|-30,69
|Tekfen Holding
|14,67
|-1,21
|-10,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|-1,77
|-23,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,49
|0,07
|26,00
|TGS Dış Ticaret
|19,58
|10,00
|54,05
|Tofaş Oto. Fab.
|44,10
|1,24
|42,67
|Torunlar GMYO
|4,09
|-2,62
|4,87
|Trabzon Liman
|28,20
|-2,35
|-12,20
|Trabzonspor Sportif
|3,36
|-1,18
|37,70
|Trend GMYO
|6,56
|-1,65
|-47,81
|TSKB GMYO
|3,37
|-1,46
|-30,18
|Tuğçelik
|11,75
|-3,21
|45,42
|Tukaş
|6,79
|-2,44
|-29,93
|Turcas Petrol
|3,65
|-1,35
|-24,74
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,84
|-3,99
|Turkcell
|15,93
|-1,12
|4,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,85
|-1,58
|19,76
|Tüpraş
|103,20
|-1,05
|-4,44
|Türk Hava Yolları
|12,65
|-2,32
|-2,01
|Türk İlaç Serum
|14,97
|-0,47
|Türk Prysmian Kablo
|13,59
|-1,52
|12,66
|Türk Telekom
|7,22
|-1,90
|-10,78
|Türk Traktör
|166,90
|-1,53
|-2,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|144,10
|-1,50
|27,64
|Türkiye Sigorta
|4,90
|-2,78
|-20,69
|Ufuk Yatırım
|19,90
|-0,80
|48,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|4,76
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|53,60
|-0,19
|4,38
|Ulusoy Un Sanayi
|5,23
|-2,79
|2,78
|Umpaş Holding
|1,26
|-1,56
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,83
|-3,17
|-21,79
|Utopya Turizm
|22,90
|-0,43
|-40,98
|Uzertaş Boya
|32,12
|-1,05
|-43,25
|Ülker Bisküvi
|19,35
|-1,88
|-13,30
|Ünlü Yatırım Holding
|4,90
|-1,01
|Vakıf Fin. Kir.
|8,52
|-2,63
|150,00
|Vakıf GMYO
|1,52
|-4,40
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,43
|-3,02
|-12,64
|Vakıflar Bankası
|3,56
|-1,11
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,38
|-2,63
|65,64
|Vanet Gıda
|5,79
|-2,03
|-25,10
|VBT Yazılım
|22,50
|-1,75
|Verusa Holding
|50,60
|0,20
|12,24
|Verusaturk Girisim
|23,34
|1,66
|78,87
|Vestel
|29,16
|-1,09
|49,33
|Vestel Beyaz Eşya
|48,24
|-0,17
|29,06
|Viking Kağıt
|7,48
|10,00
|-16,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|-3,36
|-13,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,88
|-1,91
|-6,39
|Yataş
|14,25
|0,64
|-1,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,59
|-2,45
|-18,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,90
|0,36
|19,91
|Yeo Teknoloji
|26,62
|10,00
|Yeşil GMYO
|1,00
|-4,76
|-27,54
|Yeşil Yapı
|1,20
|-4,00
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,23
|-3,46
|-47,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.790,30
|-1,01
|-30,83
|Yonga Mobilya
|21,38
|0,38
|-28,23
|Yükselen Çelik
|5,25
|-2,05
|0,35
|Yünsa
|10,62
|-1,30
|-23,55
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,65
|-2,94
|-34,76
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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