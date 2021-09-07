Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.600,00 -0,65 -24,44 İş Bankası (C) 5,61 -2,43 -17,41 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,04 -0,65 -21,24 İş Girişim 8,33 -2,00 -56,04 İş GMYO 1,85 -1,07 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,67 -2,52 -11,61 İş Yat. Ort. 2,80 -2,44 -16,74 İşbir Holding 89,00 -7,29 65,80 Işık Plastik 36,90 -2,17 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -2,20 -21,93 İttifak Holding 1,49 -1,97 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,41 -0,81 2,28 İzmir Demir Çelik 2,63 -0,75 -20,53 İzmir Fırça 7,27 -2,55 30,76 Jantsa Jant Sanayi 69,40 -3,61 67,44 Kafein Yazılım 24,18 -1,95 13,31 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,48 -1,65 Kaplamin 24,16 -1,39 -28,52 Kardemir (A) 6,58 -1,50 10,59 Kardemir (B) 6,57 -1,35 24,67 Kardemir (D) 7,45 -1,46 28,89 Karel Elektronik 9,19 -1,82 36,67 Karsan Otomotiv 3,81 0,26 17,23 Karsu Tekstil 9,76 -2,98 14,15 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,69 -0,61 Kartonsan 50,85 -2,59 -46,29 Katmerciler Ekipman 1,50 -0,66 -13,41 Kent Gıda 195,00 -6,25 -45,16 Kerevitaş Gıda 4,57 -3,38 -30,55 Kervan Gıda 16,28 -0,37 24,26 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -1,69 -53,97 Kiler GMYO 1,84 -2,65 -26,69 Kızılbük GYO 23,18 -0,43 Klimasan Klima 10,52 -2,14 24,68 Koç Holding 22,80 -1,89 11,48 Konfrut Gıda 17,62 1,73 4,26 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,55 -3,30 160,81 Konya Çimento 901,00 -1,76 -20,27 Koray GMYO 6,72 -0,30 51,01 Kordsa Teknik Tekstil 24,56 0,66 57,94 Koza Altın 103,40 -2,54 6,93 Koza Madencilik 15,79 -2,47 1,94 Körfez GMYO 5,02 -0,40 -13,45 Kristal Kola 1,45 -2,68 -52,54 Kron Telekomünikasyon 35,00 -2,13 -4,99 Kuştur Kuşadası Turizm 198,30 3,23 26,06 Kuyas Yatırım 2,61 9,66 13,48 Kütahya Porselen 57,40 0,53 13,78 Kütahya Şeker Fabrikası 72,25 9,97 Lider Faktoring 3,10 -1,59 -9,09 Link Bilgisayar 30,32 -2,19 -4,04 Logo Yazılım 41,98 2,44 34,81 Lokman Hekim Sağlık 10,24 -0,10 42,85 Lüks Kadife 47,30 -2,07 64,16 Makina Takım 3,11 -1,27 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 16,90 -0,47 Marka Yatırım Holding 4,94 -1,59 -23,17 Marmaris Altınyunus 179,60 -3,44 61,66 Marshall 228,50 -1,51 -25,50 Martı GMYO 1,12 -0,88 -56,14 Martı Otel 2,15 0,94 0,94 Matriks Bilgi Dağıtım 35,82 -3,08 Mavi Giyim 56,25 -3,85 8,99 Mazhar Zorlu Holding 35,86 0,11 13,91 Meditera Tıbbi Malzeme 40,90 5,90 Mega Polietilen 5,64 -2,59 -26,37 Menderes Tekstil 2,32 0,43 -24,92 Mercan Kimya 10,24 1,79 Merit Turizm 16,00 -0,19 54,45 Merko Gıda 4,95 -2,75 -42,71 Metemtur Yatırım 3,66 -3,68 -54,73 Metro Holding 1,49 -0,67 -28,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 2,17 -2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,88 -0,53 -19,31 Migros Ticaret 34,50 -1,54 -19,39 Milpa 4,00 0,25 -13,04 Mistral GMYO 4,64 4,50 -1,49 MLP Sağlık 26,36 1,15 32,66 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 3,33 34,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,33 -1,35 -38,14 Mondi Tire Kutsan 8,96 -2,82 17,89 Nasmed Egepol 7,12 -2,60 Naturel Enerji 38,02 -2,01 7,07 Naturelgaz 7,87 -2,24 Net Holding 4,79 -0,62 39,65 Netaş Telekom. 17,85 -2,62 -36,43 Niğbaş Niğde Beton 10,98 -0,72 -78,88 Nuh Çimento 36,48 -2,25 -24,04 Nurol GMYO 16,92 -0,18 132,10 Odaş Elektrik 1,51 -2,58 -48,35 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,47 9,95 Orge Enerji Elektrik 6,38 0,63 38,32 Orma Orman Mahsulleri 28,80 -0,48 95,65 Osmanlı Menkul 25,72 -0,54 -16,60 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -0,43 -16,12 Otokar 315,50 -0,79 3,69 Oyak Çimento 6,86 0,29 -21,87 Oyak Yat. Ort. 6,96 -2,25 0,84 Oyak Yatırım Menkul 23,52 0,09 Oylum Sınai Yatırımlar 5,32 9,92 12,95 Özak GMYO 4,83 -1,83 -5,29 Özbal Çelik Boru 14,29 -3,71 118,17 Özderici GMYO 1,62 -3,57 -27,03 Özerden Plastik 7,40 -0,27 -17,78 Pamel Elektrik 44,30 -0,05 107,79 Panora GMYO 6,92 -0,86 16,06 Papilon Savunma 14,50 -0,89 -36,23 Park Elek.Madencilik 4,83 -1,83 -10,06 Parsan 26,92 -1,54 10,78 Pegasus 70,15 -2,43 -5,97 Peker GMYO 0,98 -2,97 -58,11 Penguen Gıda 3,13 -2,19 -38,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 86,00 0,17 Pera GMYO 1,50 -3,23 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 24,06 0,50 31,27 Petkim 6,05 -1,31 21,49 Petrokent Turizm 2.013,00 1,03 122,09 Pınar Et ve Un 17,20 -1,66 -21,40 Pınar Su 7,88 2,34 6,06 Pınar Süt 17,30 -1,82 -23,28 Plastikkart 20,20 2,12 39,79 Polisan Holding 2,82 0,71 -26,65 Politeknik Metal 350,00 -1,27 -13,73 Prizma Press Matbaacılık 4,22 -1,63 -22,99 QNB Finans Fin. Kir. 71,05 -0,91 -43,30 QNB Finansbank 39,90 -0,25 -43,28 QUA Granite Hayal Yapı 12,45 -0,40 Ral Yatırım Holding 3,98 -1,97 -10,36 Ray Sigorta 9,79 -1,11 -36,63 Reysaş GMYO 2,90 -1,02 -10,54 Reysaş Lojistik 4,10 -3,07 -20,76 Rhea Girişim 2,16 9,09 -41,94 Rodrigo Tekstil 15,39 -1,16 12,25 Royal Halı 3,53 -1,94 2,62 RTA Laboratuvarları 24,44 5,07 -19,29 Sabancı Holding 10,17 -0,78 -7,76 Safkar Ege Soğutmacılık 8,49 -3,52 -21,97 Sanel Mühendislik 5,20 -0,76 52,05 Sanifoam Sünger 20,98 0,87 54,26 Sanko Pazarlama 9,89 -0,70 6,71 Saray Matbaacılık 4,44 -1,55 -49,37 Sarkuysan 13,57 -1,45 56,02 Sasa Polyester 27,52 -2,34 83,66 Say Yenilenebilir Enerji 23,10 -1,70 171,45 Sekuro Plastik 21,08 -1,50 51,00 Selçuk Ecza Deposu 9,16 -1,82 -31,80 Selçuk Gıda 7,15 -2,46 43,57 Selva Gıda Sanayi 7,65 -1,67 Senkron Güvenlik 26,50 -1,05 0,91 Serve Film Prodüksiyon 13,28 -9,97 -17,00 Servet GMYO 76,10 2,28 -2,93 Seyitler Kimya 20,80 1,27 54,49 Silverline Endüstri 5,64 -1,05 -34,42 Sinpaş GMYO 4,31 -0,69 3,11 Smartiks Yazılım 5,71 0,88 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 24,94 -4,08 -5,30 Söktaş 2,82 -0,35 -13,25 Sönmez Filament 36,44 0,66 -48,09 Sönmez Pamuklu 14,36 -0,90 -40,17 Sumaş Suni Tahta 99,95 -5,71 95,94 Şeker Fin. Kir. 5,46 0,55 -14,69 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 8,62 -1,26 20,40 Şok Marketler Ticaret 12,55 0,00 0,56 T. Halk Bankası 4,75 -1,04 -14,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 0,40 -35,29 T.S.K.B. 1,36 0,00 -22,13 T.Tuborg 17,27 -0,46 -2,60 Taç Tarım Ürünleri 23,00 -2,54 118,42 Tat Gıda 8,81 -2,33 -23,80 TAV Havalimanları 23,58 -2,40 10,70 Taze Kuru Gıda 206,90 -2,36 -4,35 Tek-Art Turizm 1,40 -3,45 -30,69 Tekfen Holding 14,67 -1,21 -10,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 -1,77 -23,21 Temapol Polimer Plastik 14,49 0,07 26,00 TGS Dış Ticaret 19,58 10,00 54,05 Tofaş Oto. Fab. 44,10 1,24 42,67 Torunlar GMYO 4,09 -2,62 4,87 Trabzon Liman 28,20 -2,35 -12,20 Trabzonspor Sportif 3,36 -1,18 37,70 Trend GMYO 6,56 -1,65 -47,81 TSKB GMYO 3,37 -1,46 -30,18 Tuğçelik 11,75 -3,21 45,42 Tukaş 6,79 -2,44 -29,93 Turcas Petrol 3,65 -1,35 -24,74 Tureks Turizm Taşımacılık 10,84 -3,99 Turkcell 15,93 -1,12 4,14 Tümosan Motor ve Traktör 16,85 -1,58 19,76 Tüpraş 103,20 -1,05 -4,44 Türk Hava Yolları 12,65 -2,32 -2,01 Türk İlaç Serum 14,97 -0,47 Türk Prysmian Kablo 13,59 -1,52 12,66 Türk Telekom 7,22 -1,90 -10,78 Türk Traktör 166,90 -1,53 -2,04 Türker Proje Gayrimenkul 144,10 -1,50 27,64 Türkiye Sigorta 4,90 -2,78 -20,69 Ufuk Yatırım 19,90 -0,80 48,51 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 4,76 3,77 Ulusoy Elektrik 53,60 -0,19 4,38 Ulusoy Un Sanayi 5,23 -2,79 2,78 Umpaş Holding 1,26 -1,56 -51,72 Uşak Seramik 1,83 -3,17 -21,79 Utopya Turizm 22,90 -0,43 -40,98 Uzertaş Boya 32,12 -1,05 -43,25 Ülker Bisküvi 19,35 -1,88 -13,30 Ünlü Yatırım Holding 4,90 -1,01 Vakıf Fin. Kir. 8,52 -2,63 150,00 Vakıf GMYO 1,52 -4,40 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,43 -3,02 -12,64 Vakıflar Bankası 3,56 -1,11 -24,42 Vakko Tekstil 10,38 -2,63 65,64 Vanet Gıda 5,79 -2,03 -25,10 VBT Yazılım 22,50 -1,75 Verusa Holding 50,60 0,20 12,24 Verusaturk Girisim 23,34 1,66 78,87 Vestel 29,16 -1,09 49,33 Vestel Beyaz Eşya 48,24 -0,17 29,06 Viking Kağıt 7,48 10,00 -16,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,59 -3,36 -13,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,88 -1,91 -6,39 Yataş 14,25 0,64 -1,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,59 -2,45 -18,41 Yeni Gimat GMYO 13,90 0,36 19,91 Yeo Teknoloji 26,62 10,00 Yeşil GMYO 1,00 -4,76 -27,54 Yeşil Yapı 1,20 -4,00 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,23 -3,46 -47,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.790,30 -1,01 -30,83 Yonga Mobilya 21,38 0,38 -28,23 Yükselen Çelik 5,25 -2,05 0,35 Yünsa 10,62 -1,30 -23,55 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,65 -2,94 -34,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi