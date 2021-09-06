Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.800,10 -0,64 -23,95 İş Bankası (C) 5,75 1,05 -15,35 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,06 0,33 -20,73 İş Girişim 8,50 0,59 -55,15 İş GMYO 1,87 0,54 -26,38 İş Y. Men. Değ. 15,05 0,00 -9,32 İş Yat. Ort. 2,87 2,87 -14,66 İşbir Holding 96,00 -2,69 78,84 Işık Plastik 37,72 0,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 -20,18 İttifak Holding 1,52 0,00 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,56 -1,01 3,11 İzmir Demir Çelik 2,65 0,38 -19,93 İzmir Fırça 7,46 -1,45 34,17 Jantsa Jant Sanayi 72,00 7,14 73,71 Kafein Yazılım 24,66 1,07 15,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,69 0,55 Kaplamin 24,50 1,41 -27,51 Kardemir (A) 6,68 -0,30 12,27 Kardemir (B) 6,66 0,15 26,38 Kardemir (D) 7,56 -0,53 30,80 Karel Elektronik 9,36 2,81 39,20 Karsan Otomotiv 3,80 0,26 16,92 Karsu Tekstil 10,06 0,60 17,66 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,78 4,08 Kartonsan 52,20 2,55 -44,86 Katmerciler Ekipman 1,51 2,72 -12,83 Kent Gıda 208,00 -1,70 -41,51 Kerevitaş Gıda 4,73 3,28 -28,12 Kervan Gıda 16,34 -0,31 24,72 Kervansaray Yat. Holding 0,59 1,72 -53,17 Kiler GMYO 1,89 3,28 -24,70 Kızılbük GYO 23,28 1,22 Klimasan Klima 10,75 -1,01 27,40 Koç Holding 23,24 0,87 13,63 Konfrut Gıda 17,32 0,93 2,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,65 3,75 169,70 Konya Çimento 917,10 1,56 -18,84 Koray GMYO 6,74 0,00 51,46 Kordsa Teknik Tekstil 24,40 3,04 56,91 Koza Altın 106,10 2,02 9,72 Koza Madencilik 16,19 0,31 4,52 Körfez GMYO 5,04 0,20 -13,10 Kristal Kola 1,49 4,20 -51,23 Kron Telekomünikasyon 35,76 0,45 -2,93 Kuştur Kuşadası Turizm 192,10 -5,93 22,12 Kuyas Yatırım 2,38 -1,65 3,48 Kütahya Porselen 57,10 0,79 13,18 Kütahya Şeker Fabrikası 65,70 -9,07 Lider Faktoring 3,15 3,62 -7,62 Link Bilgisayar 31,00 3,89 -1,89 Logo Yazılım 40,98 0,29 31,60 Lokman Hekim Sağlık 10,25 -0,87 42,99 Lüks Kadife 48,30 -0,12 67,63 Makina Takım 3,15 1,94 -7,62 Manas Enerji Yönetimi 16,98 -1,45 Marka Yatırım Holding 5,02 -0,79 -21,93 Marmaris Altınyunus 186,00 -1,90 67,42 Marshall 232,00 0,00 -24,36 Martı GMYO 1,13 1,80 -55,75 Martı Otel 2,13 2,90 0,00 Matriks Bilgi Dağıtım 36,96 3,07 Mavi Giyim 58,50 0,78 13,35 Mazhar Zorlu Holding 35,82 -0,50 13,79 Meditera Tıbbi Malzeme 38,62 -0,05 Mega Polietilen 5,79 -1,36 -24,41 Menderes Tekstil 2,31 -2,12 -25,24 Mercan Kimya 10,06 5,45 Merit Turizm 16,03 -1,29 54,74 Merko Gıda 5,09 1,19 -41,09 Metemtur Yatırım 3,80 -0,52 -53,00 Metro Holding 1,50 1,35 -27,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 -3,15 -4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 0,53 -18,88 Migros Ticaret 35,04 -0,11 -18,13 Milpa 3,99 -0,25 -13,26 Mistral GMYO 4,44 3,98 -5,73 MLP Sağlık 26,06 2,28 31,15 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 6,38 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,43 0,27 -37,30 Mondi Tire Kutsan 9,22 -1,60 21,32 Nasmed Egepol 7,31 9,92 Naturel Enerji 38,80 0,00 9,27 Naturelgaz 8,05 2,16 Net Holding 4,82 0,21 40,52 Netaş Telekom. 18,33 1,95 -34,72 Niğbaş Niğde Beton 11,06 0,45 -78,73 Nuh Çimento 37,32 3,27 -22,30 Nurol GMYO 16,95 -0,59 132,51 Odaş Elektrik 1,55 -1,27 -46,98 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,16 9,94 Orge Enerji Elektrik 6,34 0,16 37,45 Orma Orman Mahsulleri 28,94 0,84 96,60 Osmanlı Menkul 25,86 -0,39 -16,15 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 0,00 -15,75 Otokar 318,00 -1,79 4,51 Oyak Çimento 6,84 0,00 -22,10 Oyak Yat. Ort. 7,12 0,99 3,16 Oyak Yatırım Menkul 23,50 -0,59 Oylum Sınai Yatırımlar 4,84 10,00 2,76 Özak GMYO 4,92 1,23 -3,53 Özbal Çelik Boru 14,84 4,88 126,56 Özderici GMYO 1,68 2,44 -24,32 Özerden Plastik 7,42 -1,46 -17,56 Pamel Elektrik 44,32 -2,42 107,88 Panora GMYO 6,98 -0,71 17,06 Papilon Savunma 14,63 0,76 -35,66 Park Elek.Madencilik 4,92 0,00 -8,38 Parsan 27,34 0,81 12,51 Pegasus 71,90 1,41 -3,62 Peker GMYO 1,01 5,21 -56,82 Penguen Gıda 3,20 3,23 -36,63 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 85,85 -1,32 Pera GMYO 1,55 1,97 -11,52 Pergamon Dış Ticaret 23,94 1,53 30,61 Petkim 6,13 -0,65 23,09 Petrokent Turizm 1.992,50 0,02 119,83 Pınar Et ve Un 17,49 1,04 -20,08 Pınar Su 7,70 1,99 3,63 Pınar Süt 17,62 0,97 -21,86 Plastikkart 19,78 1,33 36,89 Polisan Holding 2,80 1,45 -27,17 Politeknik Metal 354,50 -0,84 -12,62 Prizma Press Matbaacılık 4,29 4,13 -21,72 QNB Finans Fin. Kir. 71,70 -0,42 -42,78 QNB Finansbank 40,00 -2,77 -43,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,50 0,40 Ral Yatırım Holding 4,06 -0,73 -8,56 Ray Sigorta 9,90 1,54 -35,92 Reysaş GMYO 2,93 2,45 -9,62 Reysaş Lojistik 4,23 1,68 -18,25 Rhea Girişim 1,98 2,06 -46,77 Rodrigo Tekstil 15,57 0,06 13,57 Royal Halı 3,60 3,15 4,65 RTA Laboratuvarları 23,26 -0,94 -23,18 Sabancı Holding 10,25 -0,19 -7,04 Safkar Ege Soğutmacılık 8,80 1,73 -19,12 Sanel Mühendislik 5,24 0,19 53,22 Sanifoam Sünger 20,80 -1,98 52,94 Sanko Pazarlama 9,96 0,91 7,47 Saray Matbaacılık 4,51 1,58 -48,57 Sarkuysan 13,77 -1,22 58,32 Sasa Polyester 28,18 -0,77 88,06 Say Yenilenebilir Enerji 23,50 0,95 176,15 Sekuro Plastik 21,40 0,19 53,30 Selçuk Ecza Deposu 9,33 -0,32 -30,54 Selçuk Gıda 7,33 -1,21 47,19 Selva Gıda Sanayi 7,78 -0,26 Senkron Güvenlik 26,78 -0,30 1,98 Serve Film Prodüksiyon 14,75 -0,87 -7,81 Servet GMYO 74,40 3,55 -5,10 Seyitler Kimya 20,54 -0,29 52,56 Silverline Endüstri 5,70 1,24 -33,72 Sinpaş GMYO 4,34 -2,25 3,83 Smartiks Yazılım 5,66 -1,05 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 7,44 -1,28 Söktaş 2,83 -1,05 -12,94 Sönmez Filament 36,20 -0,55 -48,43 Sönmez Pamuklu 14,49 4,02 -39,63 Sumaş Suni Tahta 106,00 0,95 107,80 Şeker Fin. Kir. 5,43 0,93 -15,16 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,73 -0,34 21,94 Şok Marketler Ticaret 12,55 0,40 0,56 T. Halk Bankası 4,80 0,63 -13,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,02 0,10 -35,54 T.S.K.B. 1,36 2,26 -22,13 T.Tuborg 17,35 0,29 -2,15 Taç Tarım Ürünleri 23,60 -0,76 124,12 Tat Gıda 9,02 0,89 -21,98 TAV Havalimanları 24,16 1,77 13,43 Taze Kuru Gıda 211,90 -0,75 -2,03 Tek-Art Turizm 1,45 3,57 -28,22 Tekfen Holding 14,85 1,16 -9,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,77 4,96 -21,82 Temapol Polimer Plastik 14,48 0,14 25,91 TGS Dış Ticaret 17,80 9,94 40,05 Tofaş Oto. Fab. 43,56 3,17 40,92 Torunlar GMYO 4,20 0,96 7,69 Trabzon Liman 28,88 1,91 -10,09 Trabzonspor Sportif 3,40 -1,45 39,34 Trend GMYO 6,67 1,21 -46,94 TSKB GMYO 3,42 5,88 -29,14 Tuğçelik 12,14 -0,57 50,25 Tukaş 6,96 1,90 -28,17 Turcas Petrol 3,70 -0,54 -23,71 Tureks Turizm Taşımacılık 11,29 4,93 Turkcell 16,11 -0,31 5,31 Tümosan Motor ve Traktör 17,12 0,18 21,68 Tüpraş 104,30 0,58 -3,43 Türk Hava Yolları 12,95 0,54 0,31 Türk İlaç Serum 15,04 -1,96 Türk Prysmian Kablo 13,80 3,37 14,41 Türk Telekom 7,36 0,14 -9,05 Türk Traktör 169,50 -0,35 -0,51 Türker Proje Gayrimenkul 146,30 9,34 29,58 Türkiye Sigorta 5,04 1,20 -18,42 Ufuk Yatırım 20,06 -2,90 49,70 Ulaşlar Turizm Yat. 4,20 2,69 -0,94 Ulusoy Elektrik 53,70 -0,09 4,58 Ulusoy Un Sanayi 5,38 1,32 5,73 Umpaş Holding 1,28 2,40 -50,96 Uşak Seramik 1,89 0,53 -19,23 Utopya Turizm 23,00 0,00 -40,72 Uzertaş Boya 32,46 0,68 -42,65 Ülker Bisküvi 19,72 0,77 -11,64 Ünlü Yatırım Holding 4,95 0,41 Vakıf Fin. Kir. 8,75 1,27 156,75 Vakıf GMYO 1,59 2,58 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 6,63 0,45 -9,92 Vakıflar Bankası 3,60 0,28 -23,57 Vakko Tekstil 10,66 3,00 70,11 Vanet Gıda 5,91 -0,84 -23,54 VBT Yazılım 22,90 -2,80 Verusa Holding 50,50 4,60 12,02 Verusaturk Girisim 22,96 3,24 75,96 Vestel 29,48 -0,07 50,97 Vestel Beyaz Eşya 48,32 -0,12 29,28 Viking Kağıt 6,80 -1,02 -24,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,68 2,68 -10,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,54 -1,31 -4,56 Yataş 14,16 -0,14 -2,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,68 0,27 -16,36 Yeni Gimat GMYO 13,85 -0,57 19,48 Yeo Teknoloji 24,20 10,00 Yeşil GMYO 1,05 0,00 -23,91 Yeşil Yapı 1,25 -0,79 -32,07 Yeşil Yatırım Holding 2,31 2,67 -45,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.900,00 -3,02 -30,13 Yonga Mobilya 21,30 0,00 -28,50 Yükselen Çelik 5,36 1,32 2,45 Yünsa 10,76 1,22 -22,54 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,70 -1,16 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara