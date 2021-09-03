Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.000,00 -1,00 -23,46 İş Bankası (C) 5,69 -1,04 -16,23 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,05 0,33 -20,98 İş Girişim 8,45 -1,63 -55,41 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,05 -1,44 -9,32 İş Yat. Ort. 2,79 0,72 -17,04 İşbir Holding 98,65 -9,99 83,78 Işık Plastik 37,64 -0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 -19,30 İttifak Holding 1,52 2,70 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,75 -2,04 4,17 İzmir Demir Çelik 2,64 0,00 -20,23 İzmir Fırça 7,57 -2,57 36,15 Jantsa Jant Sanayi 67,20 -0,74 62,13 Kafein Yazılım 24,40 0,33 14,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,62 0,72 Kaplamin 24,16 -0,17 -28,52 Kardemir (A) 6,70 -0,74 12,61 Kardemir (B) 6,65 -0,89 26,19 Kardemir (D) 7,60 -1,30 31,49 Karel Elektronik 31,22 1,30 35,39 Karsan Otomotiv 3,79 -0,79 16,62 Karsu Tekstil 10,00 -0,89 16,96 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,20 1,57 Kartonsan 50,90 1,80 -46,24 Katmerciler Ekipman 1,47 0,00 -15,14 Kent Gıda 211,60 2,22 -40,49 Kerevitaş Gıda 4,58 0,66 -30,40 Kervan Gıda 16,39 -0,79 25,10 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -6,45 -53,97 Kiler GMYO 1,83 -1,08 -27,09 Kızılbük GYO 23,00 4,83 Klimasan Klima 10,86 -1,27 28,71 Koç Holding 23,04 -0,60 12,65 Konfrut Gıda 17,16 -2,22 1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,35 -4,36 159,96 Konya Çimento 903,00 -1,55 -20,09 Koray GMYO 6,74 -1,32 51,46 Kordsa Teknik Tekstil 23,68 0,42 52,28 Koza Altın 104,00 -1,33 7,55 Koza Madencilik 16,14 -1,28 4,20 Körfez GMYO 5,03 -0,59 -13,28 Kristal Kola 1,43 1,42 -53,19 Kron Telekomünikasyon 35,60 3,43 -3,37 Kuştur Kuşadası Turizm 204,20 -2,20 29,82 Kuyas Yatırım 2,42 0,00 5,22 Kütahya Porselen 56,65 0,98 12,29 Kütahya Şeker Fabrikası 72,25 9,97 Lider Faktoring 3,04 -0,98 -10,85 Link Bilgisayar 29,84 1,63 -5,56 Logo Yazılım 40,86 -0,83 31,21 Lokman Hekim Sağlık 10,34 -0,77 44,25 Lüks Kadife 48,36 -4,90 67,84 Makina Takım 3,09 0,65 -9,38 Manas Enerji Yönetimi 17,23 -4,06 Marka Yatırım Holding 5,06 -3,62 -21,31 Marmaris Altınyunus 189,60 -2,57 70,66 Marshall 232,00 -1,28 -24,36 Martı GMYO 1,11 -1,77 -56,53 Martı Otel 2,07 0,00 -2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 35,86 -2,71 Mavi Giyim 58,05 -0,60 12,48 Mazhar Zorlu Holding 36,00 -0,11 14,36 Meditera Tıbbi Malzeme 38,64 -2,42 Mega Polietilen 5,87 4,08 -23,37 Menderes Tekstil 2,36 1,72 -23,62 Mercan Kimya 9,54 -0,73 Merit Turizm 16,24 1,44 56,77 Merko Gıda 5,03 -0,20 -41,78 Metemtur Yatırım 3,82 1,06 -52,75 Metro Holding 1,48 -0,67 -28,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,86 0,70 -1,04 Metro Yatırım Ortaklığı 1,88 2,73 -19,31 Migros Ticaret 35,08 -0,23 -18,04 Milpa 4,00 -0,74 -13,04 Mistral GMYO 4,27 1,67 -9,34 MLP Sağlık 25,48 0,31 28,23 MMC San. ve Tic. Yat. 5,64 -4,24 22,61 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,41 2,77 -37,47 Mondi Tire Kutsan 9,37 0,64 23,29 Nasmed Egepol 6,65 9,92 Naturel Enerji 38,80 1,04 9,27 Naturelgaz 7,88 0,51 Net Holding 4,81 -1,23 40,23 Netaş Telekom. 17,98 1,07 -35,97 Niğbaş Niğde Beton 11,01 -2,05 -78,83 Nuh Çimento 36,14 0,39 -24,75 Nurol GMYO 17,05 -0,53 133,88 Odaş Elektrik 1,57 1,95 -46,30 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 11,97 9,92 Orge Enerji Elektrik 6,33 -0,16 37,24 Orma Orman Mahsulleri 28,70 2,14 94,97 Osmanlı Menkul 25,96 -0,08 -15,82 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -2,93 -15,75 Otokar 323,80 -0,55 6,41 Oyak Çimento 6,84 -0,58 -22,10 Oyak Yat. Ort. 7,05 0,57 2,14 Oyak Yatırım Menkul 23,64 -0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 4,40 10,00 -6,58 Özak GMYO 4,86 -2,80 -4,71 Özbal Çelik Boru 14,15 2,24 116,03 Özderici GMYO 1,64 0,00 -26,13 Özerden Plastik 7,53 1,21 -16,33 Pamel Elektrik 45,42 -3,16 113,04 Panora GMYO 7,03 1,59 17,90 Papilon Savunma 14,52 0,48 -36,14 Park Elek.Madencilik 4,92 1,65 -8,38 Parsan 27,12 -0,29 11,60 Pegasus 70,90 -0,56 -4,96 Peker GMYO 0,96 -1,03 -58,96 Penguen Gıda 3,10 1,64 -38,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 87,00 5,84 Pera GMYO 1,52 1,33 -13,23 Pergamon Dış Ticaret 23,58 -1,17 28,65 Petkim 6,17 -0,64 23,90 Petrokent Turizm 1.992,10 -0,29 119,78 Pınar Et ve Un 17,31 0,52 -20,90 Pınar Su 7,55 1,62 1,62 Pınar Süt 17,45 1,04 -22,62 Plastikkart 19,52 0,10 35,09 Polisan Holding 2,76 -0,36 -28,21 Politeknik Metal 357,50 -0,69 -11,89 Prizma Press Matbaacılık 4,12 -0,48 -24,82 QNB Finans Fin. Kir. 72,00 -5,51 -42,54 QNB Finansbank 41,14 2,08 -41,52 QUA Granite Hayal Yapı 12,45 -1,27 Ral Yatırım Holding 4,09 -0,49 -7,88 Ray Sigorta 9,75 -0,41 -36,89 Reysaş GMYO 2,86 -1,72 -11,78 Reysaş Lojistik 4,16 1,22 -19,60 Rhea Girişim 1,94 -2,02 -47,85 Rodrigo Tekstil 15,56 -0,89 13,49 Royal Halı 3,49 -2,24 1,45 RTA Laboratuvarları 23,48 -4,24 -22,46 Sabancı Holding 10,27 -1,91 -6,86 Safkar Ege Soğutmacılık 8,65 2,13 -20,50 Sanel Mühendislik 5,23 1,75 52,92 Sanifoam Sünger 21,22 -1,21 56,03 Sanko Pazarlama 9,87 -1,00 6,50 Saray Matbaacılık 4,44 1,37 -49,37 Sarkuysan 13,94 1,38 60,28 Sasa Polyester 28,40 0,71 89,53 Say Yenilenebilir Enerji 23,28 2,28 173,56 Sekuro Plastik 21,36 0,38 53,01 Selçuk Ecza Deposu 9,36 0,54 -30,32 Selçuk Gıda 7,42 0,68 49,00 Selva Gıda Sanayi 7,80 0,39 Senkron Güvenlik 26,86 -4,07 2,28 Serve Film Prodüksiyon 14,88 -0,53 -7,00 Servet GMYO 71,85 1,84 -8,35 Seyitler Kimya 20,60 0,59 53,01 Silverline Endüstri 5,63 1,99 -34,53 Sinpaş GMYO 4,44 4,47 6,22 Smartiks Yazılım 5,72 1,96 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 24,20 3,95 -8,11 Söktaş 2,86 0,00 -12,02 Sönmez Filament 36,40 -0,27 -48,15 Sönmez Pamuklu 13,93 -0,36 -41,96 Sumaş Suni Tahta 105,00 -1,87 105,84 Şeker Fin. Kir. 5,38 0,56 -15,94 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,76 -1,13 22,35 Şok Marketler Ticaret 12,50 0,16 0,16 T. Halk Bankası 4,77 -0,63 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 -0,70 -35,61 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 17,30 -0,69 -2,43 Taç Tarım Ürünleri 23,78 -0,83 125,83 Tat Gıda 8,94 -0,11 -22,67 TAV Havalimanları 23,74 -0,50 11,46 Taze Kuru Gıda 213,50 2,06 -1,29 Tek-Art Turizm 1,40 -0,71 -30,69 Tekfen Holding 14,68 -0,74 -10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 0,00 -25,52 Temapol Polimer Plastik 14,46 -0,89 25,74 TGS Dış Ticaret 16,19 9,99 27,38 Tofaş Oto. Fab. 42,22 -1,63 36,59 Torunlar GMYO 4,16 1,22 6,67 Trabzon Liman 28,34 -1,05 -11,77 Trabzonspor Sportif 3,45 -1,43 41,39 Trend GMYO 6,59 0,00 -47,57 TSKB GMYO 3,23 -0,62 -33,08 Tuğçelik 12,21 -0,16 51,11 Tukaş 6,83 0,00 -29,51 Turcas Petrol 3,72 1,64 -23,30 Tureks Turizm Taşımacılık 10,76 3,26 Turkcell 16,16 -1,28 5,64 Tümosan Motor ve Traktör 17,09 0,65 21,46 Tüpraş 103,70 -1,24 -3,98 Türk Hava Yolları 12,88 -0,16 -0,23 Türk İlaç Serum 15,34 -1,73 Türk Prysmian Kablo 13,35 1,91 10,67 Türk Telekom 7,35 -1,21 -9,17 Türk Traktör 170,10 0,06 -0,16 Türker Proje Gayrimenkul 133,80 3,64 18,51 Türkiye Sigorta 4,98 1,22 -19,39 Ufuk Yatırım 20,66 -3,55 54,18 Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 3,02 -3,54 Ulusoy Elektrik 53,75 0,84 4,67 Ulusoy Un Sanayi 5,31 0,57 4,35 Umpaş Holding 1,25 1,63 -52,11 Uşak Seramik 1,88 1,08 -19,66 Utopya Turizm 23,00 -3,77 -40,72 Uzertaş Boya 32,24 -3,76 -43,04 Ülker Bisküvi 19,57 0,88 -12,31 Ünlü Yatırım Holding 4,93 -0,80 Vakıf Fin. Kir. 8,64 -0,46 153,52 Vakıf GMYO 1,55 1,31 -35,38 Vakıf Yat. Ort. 6,60 0,46 -10,33 Vakıflar Bankası 3,59 -0,55 -23,78 Vakko Tekstil 10,35 0,68 65,17 Vanet Gıda 5,96 -0,33 -22,90 VBT Yazılım 23,56 0,94 Verusa Holding 48,28 1,56 7,10 Verusaturk Girisim 22,24 -0,09 70,44 Vestel 29,50 1,72 51,07 Vestel Beyaz Eşya 48,38 -0,66 29,44 Viking Kağıt 6,87 2,69 -23,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,61 -1,14 -12,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,00 4,17 -3,29 Yataş 14,18 1,07 -1,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,67 1,94 -16,59 Yeni Gimat GMYO 13,93 -1,00 20,17 Yeo Teknoloji 22,00 Yeşil GMYO 1,05 8,25 -23,91 Yeşil Yapı 1,26 9,57 -31,52 Yeşil Yatırım Holding 2,25 0,90 -47,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.240,00 -0,01 -27,95 Yonga Mobilya 21,30 -0,47 -28,50 Yükselen Çelik 5,29 -0,75 1,11 Yünsa 10,63 0,00 -23,48 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,72 5,52 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi