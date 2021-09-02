Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.313,30
|-0,28
|-22,68
|İş Bankası (C)
|5,75
|0,52
|-15,35
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,04
|1,67
|-21,24
|İş Girişim
|8,59
|1,06
|-54,67
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|15,27
|1,73
|-8,00
|İş Yat. Ort.
|2,77
|1,09
|-17,64
|İşbir Holding
|109,60
|1,95
|104,18
|Işık Plastik
|37,82
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|1,11
|-20,18
|İttifak Holding
|1,48
|0,68
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|19,14
|3,91
|6,33
|İzmir Demir Çelik
|2,64
|0,76
|-20,23
|İzmir Fırça
|7,77
|6,15
|39,75
|Jantsa Jant Sanayi
|67,70
|-0,81
|63,34
|Kafein Yazılım
|24,32
|-0,98
|13,97
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,53
|0,16
|Kaplamin
|24,20
|-0,90
|-28,40
|Kardemir (A)
|6,75
|-0,59
|13,45
|Kardemir (B)
|6,71
|-0,74
|27,32
|Kardemir (D)
|7,70
|-0,39
|33,22
|Karel Elektronik
|30,82
|-0,26
|33,65
|Karsan Otomotiv
|3,82
|0,00
|17,54
|Karsu Tekstil
|10,09
|5,99
|18,01
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,98
|1,16
|Kartonsan
|50,00
|0,00
|-47,19
|Katmerciler Ekipman
|1,47
|0,00
|-15,14
|Kent Gıda
|207,00
|-10,00
|-41,79
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|-0,66
|-30,85
|Kervan Gıda
|16,52
|0,18
|26,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|8,77
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,85
|2,21
|-26,29
|Kızılbük GYO
|21,94
|-4,77
|Klimasan Klima
|11,00
|3,77
|30,37
|Koç Holding
|23,18
|-0,17
|13,34
|Konfrut Gıda
|17,55
|1,39
|3,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,15
|9,94
|171,82
|Konya Çimento
|917,20
|0,11
|-18,83
|Koray GMYO
|6,83
|-2,57
|53,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,58
|1,03
|51,64
|Koza Altın
|105,40
|0,00
|9,00
|Koza Madencilik
|16,35
|0,93
|5,55
|Körfez GMYO
|5,06
|2,22
|-12,76
|Kristal Kola
|1,41
|2,92
|-53,85
|Kron Telekomünikasyon
|34,42
|3,36
|-6,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|208,80
|3,11
|32,74
|Kuyas Yatırım
|2,42
|-3,20
|5,22
|Kütahya Porselen
|56,10
|-6,97
|11,20
|Kütahya Şeker Fabrikası
|65,70
|4,78
|Lider Faktoring
|3,07
|0,99
|-9,97
|Link Bilgisayar
|29,36
|-0,94
|-7,08
|Logo Yazılım
|41,20
|3,15
|32,31
|Lokman Hekim Sağlık
|10,42
|-0,67
|45,36
|Lüks Kadife
|50,85
|1,50
|76,49
|Makina Takım
|3,07
|0,66
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|17,96
|-2,18
|Marka Yatırım Holding
|5,25
|-3,14
|-18,35
|Marmaris Altınyunus
|194,60
|-1,77
|75,16
|Marshall
|235,00
|-0,84
|-23,38
|Martı GMYO
|1,13
|0,00
|-55,75
|Martı Otel
|2,07
|9,52
|-2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,86
|4,30
|Mavi Giyim
|58,40
|0,69
|13,16
|Mazhar Zorlu Holding
|36,04
|0,61
|14,49
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,60
|-1,59
|Mega Polietilen
|5,64
|1,44
|-26,37
|Menderes Tekstil
|2,32
|-0,85
|-24,92
|Mercan Kimya
|9,61
|-0,83
|Merit Turizm
|16,01
|-1,66
|54,55
|Merko Gıda
|5,04
|2,86
|-41,67
|Metemtur Yatırım
|3,78
|-0,26
|-53,25
|Metro Holding
|1,49
|-0,67
|-28,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,84
|0,71
|-1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|6,40
|-21,46
|Migros Ticaret
|35,16
|-0,34
|-17,85
|Milpa
|4,03
|1,26
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,20
|0,24
|-10,83
|MLP Sağlık
|25,40
|-0,39
|27,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,89
|3,15
|28,04
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,21
|0,56
|-39,16
|Mondi Tire Kutsan
|9,31
|1,97
|22,50
|Nasmed Egepol
|6,05
|10,00
|Naturel Enerji
|38,40
|0,84
|8,14
|Naturelgaz
|7,84
|0,00
|Net Holding
|4,87
|1,46
|41,98
|Netaş Telekom.
|17,79
|-1,28
|-36,65
|Niğbaş Niğde Beton
|11,24
|3,59
|-78,38
|Nuh Çimento
|36,00
|0,00
|-25,04
|Nurol GMYO
|17,14
|0,76
|135,12
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,32
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|10,89
|Orge Enerji Elektrik
|6,34
|-1,25
|37,45
|Orma Orman Mahsulleri
|28,10
|-0,43
|90,90
|Osmanlı Menkul
|25,98
|-4,70
|-15,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|2,58
|-13,21
|Otokar
|325,60
|-1,33
|7,00
|Oyak Çimento
|6,88
|0,73
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|7,01
|1,89
|1,56
|Oyak Yatırım Menkul
|23,68
|0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|1,27
|-15,07
|Özak GMYO
|5,00
|4,82
|-1,96
|Özbal Çelik Boru
|13,84
|-0,22
|111,30
|Özderici GMYO
|1,64
|-0,61
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,44
|-3,12
|-17,33
|Pamel Elektrik
|46,90
|9,99
|119,98
|Panora GMYO
|6,92
|-1,14
|16,06
|Papilon Savunma
|14,45
|0,14
|-36,45
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|0,41
|-9,87
|Parsan
|27,20
|-0,66
|11,93
|Pegasus
|71,30
|-0,28
|-4,42
|Peker GMYO
|0,97
|1,04
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,05
|-2,56
|-39,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|82,20
|1,80
|Pera GMYO
|1,50
|0,67
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,86
|-2,45
|30,18
|Petkim
|6,21
|0,81
|24,70
|Petrokent Turizm
|1.997,90
|-0,10
|120,42
|Pınar Et ve Un
|17,22
|0,17
|-21,31
|Pınar Su
|7,43
|0,41
|0,00
|Pınar Süt
|17,27
|0,58
|-23,41
|Plastikkart
|19,50
|-5,34
|34,95
|Polisan Holding
|2,77
|1,09
|-27,95
|Politeknik Metal
|360,00
|-1,15
|-11,27
|Prizma Press Matbaacılık
|4,14
|0,24
|-24,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,20
|7,55
|-39,19
|QNB Finansbank
|40,30
|1,77
|-42,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,61
|-2,25
|Ral Yatırım Holding
|4,11
|-1,44
|-7,43
|Ray Sigorta
|9,79
|2,30
|-36,63
|Reysaş GMYO
|2,91
|2,83
|-10,24
|Reysaş Lojistik
|4,11
|0,98
|-20,56
|Rhea Girişim
|1,98
|-1,00
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|15,70
|0,58
|14,51
|Royal Halı
|3,57
|4,39
|3,78
|RTA Laboratuvarları
|24,52
|9,96
|-19,02
|Sabancı Holding
|10,47
|0,67
|-5,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,47
|-1,05
|-22,15
|Sanel Mühendislik
|5,14
|0,78
|50,29
|Sanifoam Sünger
|21,48
|-0,65
|57,94
|Sanko Pazarlama
|9,97
|0,10
|7,58
|Saray Matbaacılık
|4,38
|-0,90
|-50,06
|Sarkuysan
|13,75
|2,61
|58,09
|Sasa Polyester
|28,20
|0,57
|88,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,76
|-0,78
|167,45
|Sekuro Plastik
|21,28
|0,85
|52,44
|Selçuk Ecza Deposu
|9,31
|-0,43
|-30,69
|Selçuk Gıda
|7,37
|-4,29
|47,99
|Selva Gıda Sanayi
|7,77
|1,17
|Senkron Güvenlik
|28,00
|1,52
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|14,96
|-0,20
|-6,50
|Servet GMYO
|70,55
|-2,01
|-10,01
|Seyitler Kimya
|20,48
|3,43
|52,12
|Silverline Endüstri
|5,52
|-0,18
|-35,81
|Sinpaş GMYO
|4,25
|0,00
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,61
|1,81
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,28
|8,38
|-11,60
|Söktaş
|2,86
|-2,05
|-12,02
|Sönmez Filament
|36,50
|-1,14
|-48,01
|Sönmez Pamuklu
|13,98
|0,58
|-41,75
|Sumaş Suni Tahta
|107,00
|8,08
|109,76
|Şeker Fin. Kir.
|5,35
|0,38
|-16,41
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|8,86
|0,68
|23,75
|Şok Marketler Ticaret
|12,48
|-0,79
|0,00
|T. Halk Bankası
|4,80
|0,42
|-13,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,14
|-0,89
|-35,16
|T.S.K.B.
|1,33
|0,76
|-23,85
|T.Tuborg
|17,42
|0,00
|-1,75
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|0,76
|127,73
|Tat Gıda
|8,95
|-0,11
|-22,59
|TAV Havalimanları
|23,86
|0,08
|12,02
|Taze Kuru Gıda
|209,20
|0,38
|-3,28
|Tek-Art Turizm
|1,41
|0,71
|-30,20
|Tekfen Holding
|14,79
|0,07
|-9,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,45
|0,16
|-25,52
|Temapol Polimer Plastik
|14,59
|0,76
|26,87
|TGS Dış Ticaret
|14,72
|9,93
|15,81
|Tofaş Oto. Fab.
|42,92
|0,52
|38,85
|Torunlar GMYO
|4,11
|-0,96
|5,38
|Trabzon Liman
|28,64
|-0,28
|-10,83
|Trabzonspor Sportif
|3,50
|0,29
|43,44
|Trend GMYO
|6,59
|-0,15
|-47,57
|TSKB GMYO
|3,25
|7,26
|-32,66
|Tuğçelik
|12,23
|-0,97
|51,36
|Tukaş
|6,83
|0,29
|-29,51
|Turcas Petrol
|3,66
|-2,14
|-24,54
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,42
|0,58
|Turkcell
|16,37
|-0,43
|7,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,98
|0,00
|20,68
|Tüpraş
|105,00
|1,35
|-2,78
|Türk Hava Yolları
|12,90
|0,00
|-0,08
|Türk İlaç Serum
|15,61
|0,97
|Türk Prysmian Kablo
|13,10
|1,79
|8,60
|Türk Telekom
|7,44
|1,22
|-8,06
|Türk Traktör
|170,00
|-0,58
|-0,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,10
|-0,31
|14,35
|Türkiye Sigorta
|4,92
|0,61
|-20,36
|Ufuk Yatırım
|21,42
|-4,12
|59,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,97
|0,51
|-6,37
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|-0,74
|3,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,28
|-0,56
|3,76
|Umpaş Holding
|1,23
|0,82
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,86
|1,09
|-20,51
|Utopya Turizm
|23,90
|-1,08
|-38,40
|Uzertaş Boya
|33,50
|-0,12
|-40,81
|Ülker Bisküvi
|19,40
|0,78
|-13,07
|Ünlü Yatırım Holding
|4,97
|-0,60
|Vakıf Fin. Kir.
|8,68
|1,17
|154,69
|Vakıf GMYO
|1,53
|2,00
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,57
|-0,45
|-10,73
|Vakıflar Bankası
|3,61
|0,56
|-23,35
|Vakko Tekstil
|10,28
|0,29
|64,05
|Vanet Gıda
|5,98
|-1,48
|-22,64
|VBT Yazılım
|23,34
|-6,11
|Verusa Holding
|47,54
|2,19
|5,46
|Verusaturk Girisim
|22,26
|0,27
|70,60
|Vestel
|29,00
|0,49
|48,51
|Vestel Beyaz Eşya
|48,70
|-1,14
|30,29
|Viking Kağıt
|6,69
|-2,62
|-25,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,64
|0,76
|-11,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,60
|-7,28
|-7,16
|Yataş
|14,03
|-0,50
|-2,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,60
|4,35
|-18,18
|Yeni Gimat GMYO
|14,07
|0,43
|21,38
|Yeşil GMYO
|0,97
|2,11
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,15
|2,68
|-37,50
|Yeşil Yatırım Holding
|2,23
|4,69
|-47,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.241,50
|4,09
|-27,94
|Yonga Mobilya
|21,40
|-0,47
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,33
|-0,56
|1,88
|Yünsa
|10,63
|0,47
|-23,48
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,63
|0,62
|-35,55
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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