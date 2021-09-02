Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.313,30 -0,28 -22,68 İş Bankası (C) 5,75 0,52 -15,35 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,04 1,67 -21,24 İş Girişim 8,59 1,06 -54,67 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,27 1,73 -8,00 İş Yat. Ort. 2,77 1,09 -17,64 İşbir Holding 109,60 1,95 104,18 Işık Plastik 37,82 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 1,11 -20,18 İttifak Holding 1,48 0,68 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 19,14 3,91 6,33 İzmir Demir Çelik 2,64 0,76 -20,23 İzmir Fırça 7,77 6,15 39,75 Jantsa Jant Sanayi 67,70 -0,81 63,34 Kafein Yazılım 24,32 -0,98 13,97 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,53 0,16 Kaplamin 24,20 -0,90 -28,40 Kardemir (A) 6,75 -0,59 13,45 Kardemir (B) 6,71 -0,74 27,32 Kardemir (D) 7,70 -0,39 33,22 Karel Elektronik 30,82 -0,26 33,65 Karsan Otomotiv 3,82 0,00 17,54 Karsu Tekstil 10,09 5,99 18,01 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,98 1,16 Kartonsan 50,00 0,00 -47,19 Katmerciler Ekipman 1,47 0,00 -15,14 Kent Gıda 207,00 -10,00 -41,79 Kerevitaş Gıda 4,55 -0,66 -30,85 Kervan Gıda 16,52 0,18 26,09 Kervansaray Yat. Holding 0,62 8,77 -50,79 Kiler GMYO 1,85 2,21 -26,29 Kızılbük GYO 21,94 -4,77 Klimasan Klima 11,00 3,77 30,37 Koç Holding 23,18 -0,17 13,34 Konfrut Gıda 17,55 1,39 3,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,15 9,94 171,82 Konya Çimento 917,20 0,11 -18,83 Koray GMYO 6,83 -2,57 53,48 Kordsa Teknik Tekstil 23,58 1,03 51,64 Koza Altın 105,40 0,00 9,00 Koza Madencilik 16,35 0,93 5,55 Körfez GMYO 5,06 2,22 -12,76 Kristal Kola 1,41 2,92 -53,85 Kron Telekomünikasyon 34,42 3,36 -6,57 Kuştur Kuşadası Turizm 208,80 3,11 32,74 Kuyas Yatırım 2,42 -3,20 5,22 Kütahya Porselen 56,10 -6,97 11,20 Kütahya Şeker Fabrikası 65,70 4,78 Lider Faktoring 3,07 0,99 -9,97 Link Bilgisayar 29,36 -0,94 -7,08 Logo Yazılım 41,20 3,15 32,31 Lokman Hekim Sağlık 10,42 -0,67 45,36 Lüks Kadife 50,85 1,50 76,49 Makina Takım 3,07 0,66 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 17,96 -2,18 Marka Yatırım Holding 5,25 -3,14 -18,35 Marmaris Altınyunus 194,60 -1,77 75,16 Marshall 235,00 -0,84 -23,38 Martı GMYO 1,13 0,00 -55,75 Martı Otel 2,07 9,52 -2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 36,86 4,30 Mavi Giyim 58,40 0,69 13,16 Mazhar Zorlu Holding 36,04 0,61 14,49 Meditera Tıbbi Malzeme 39,60 -1,59 Mega Polietilen 5,64 1,44 -26,37 Menderes Tekstil 2,32 -0,85 -24,92 Mercan Kimya 9,61 -0,83 Merit Turizm 16,01 -1,66 54,55 Merko Gıda 5,04 2,86 -41,67 Metemtur Yatırım 3,78 -0,26 -53,25 Metro Holding 1,49 -0,67 -28,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,84 0,71 -1,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 6,40 -21,46 Migros Ticaret 35,16 -0,34 -17,85 Milpa 4,03 1,26 -12,39 Mistral GMYO 4,20 0,24 -10,83 MLP Sağlık 25,40 -0,39 27,83 MMC San. ve Tic. Yat. 5,89 3,15 28,04 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,21 0,56 -39,16 Mondi Tire Kutsan 9,31 1,97 22,50 Nasmed Egepol 6,05 10,00 Naturel Enerji 38,40 0,84 8,14 Naturelgaz 7,84 0,00 Net Holding 4,87 1,46 41,98 Netaş Telekom. 17,79 -1,28 -36,65 Niğbaş Niğde Beton 11,24 3,59 -78,38 Nuh Çimento 36,00 0,00 -25,04 Nurol GMYO 17,14 0,76 135,12 Odaş Elektrik 1,54 1,32 -47,32 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 10,89 Orge Enerji Elektrik 6,34 -1,25 37,45 Orma Orman Mahsulleri 28,10 -0,43 90,90 Osmanlı Menkul 25,98 -4,70 -15,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 2,58 -13,21 Otokar 325,60 -1,33 7,00 Oyak Çimento 6,88 0,73 -21,64 Oyak Yat. Ort. 7,01 1,89 1,56 Oyak Yatırım Menkul 23,68 0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 4,00 1,27 -15,07 Özak GMYO 5,00 4,82 -1,96 Özbal Çelik Boru 13,84 -0,22 111,30 Özderici GMYO 1,64 -0,61 -26,13 Özerden Plastik 7,44 -3,12 -17,33 Pamel Elektrik 46,90 9,99 119,98 Panora GMYO 6,92 -1,14 16,06 Papilon Savunma 14,45 0,14 -36,45 Park Elek.Madencilik 4,84 0,41 -9,87 Parsan 27,20 -0,66 11,93 Pegasus 71,30 -0,28 -4,42 Peker GMYO 0,97 1,04 -58,53 Penguen Gıda 3,05 -2,56 -39,60 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 82,20 1,80 Pera GMYO 1,50 0,67 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 23,86 -2,45 30,18 Petkim 6,21 0,81 24,70 Petrokent Turizm 1.997,90 -0,10 120,42 Pınar Et ve Un 17,22 0,17 -21,31 Pınar Su 7,43 0,41 0,00 Pınar Süt 17,27 0,58 -23,41 Plastikkart 19,50 -5,34 34,95 Polisan Holding 2,77 1,09 -27,95 Politeknik Metal 360,00 -1,15 -11,27 Prizma Press Matbaacılık 4,14 0,24 -24,45 QNB Finans Fin. Kir. 76,20 7,55 -39,19 QNB Finansbank 40,30 1,77 -42,71 QUA Granite Hayal Yapı 12,61 -2,25 Ral Yatırım Holding 4,11 -1,44 -7,43 Ray Sigorta 9,79 2,30 -36,63 Reysaş GMYO 2,91 2,83 -10,24 Reysaş Lojistik 4,11 0,98 -20,56 Rhea Girişim 1,98 -1,00 -46,77 Rodrigo Tekstil 15,70 0,58 14,51 Royal Halı 3,57 4,39 3,78 RTA Laboratuvarları 24,52 9,96 -19,02 Sabancı Holding 10,47 0,67 -5,04 Safkar Ege Soğutmacılık 8,47 -1,05 -22,15 Sanel Mühendislik 5,14 0,78 50,29 Sanifoam Sünger 21,48 -0,65 57,94 Sanko Pazarlama 9,97 0,10 7,58 Saray Matbaacılık 4,38 -0,90 -50,06 Sarkuysan 13,75 2,61 58,09 Sasa Polyester 28,20 0,57 88,19 Say Yenilenebilir Enerji 22,76 -0,78 167,45 Sekuro Plastik 21,28 0,85 52,44 Selçuk Ecza Deposu 9,31 -0,43 -30,69 Selçuk Gıda 7,37 -4,29 47,99 Selva Gıda Sanayi 7,77 1,17 Senkron Güvenlik 28,00 1,52 6,63 Serve Film Prodüksiyon 14,96 -0,20 -6,50 Servet GMYO 70,55 -2,01 -10,01 Seyitler Kimya 20,48 3,43 52,12 Silverline Endüstri 5,52 -0,18 -35,81 Sinpaş GMYO 4,25 0,00 1,67 Smartiks Yazılım 5,61 1,81 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 23,28 8,38 -11,60 Söktaş 2,86 -2,05 -12,02 Sönmez Filament 36,50 -1,14 -48,01 Sönmez Pamuklu 13,98 0,58 -41,75 Sumaş Suni Tahta 107,00 8,08 109,76 Şeker Fin. Kir. 5,35 0,38 -16,41 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 8,86 0,68 23,75 Şok Marketler Ticaret 12,48 -0,79 0,00 T. Halk Bankası 4,80 0,42 -13,67 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,14 -0,89 -35,16 T.S.K.B. 1,33 0,76 -23,85 T.Tuborg 17,42 0,00 -1,75 Taç Tarım Ürünleri 23,98 0,76 127,73 Tat Gıda 8,95 -0,11 -22,59 TAV Havalimanları 23,86 0,08 12,02 Taze Kuru Gıda 209,20 0,38 -3,28 Tek-Art Turizm 1,41 0,71 -30,20 Tekfen Holding 14,79 0,07 -9,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 0,16 -25,52 Temapol Polimer Plastik 14,59 0,76 26,87 TGS Dış Ticaret 14,72 9,93 15,81 Tofaş Oto. Fab. 42,92 0,52 38,85 Torunlar GMYO 4,11 -0,96 5,38 Trabzon Liman 28,64 -0,28 -10,83 Trabzonspor Sportif 3,50 0,29 43,44 Trend GMYO 6,59 -0,15 -47,57 TSKB GMYO 3,25 7,26 -32,66 Tuğçelik 12,23 -0,97 51,36 Tukaş 6,83 0,29 -29,51 Turcas Petrol 3,66 -2,14 -24,54 Tureks Turizm Taşımacılık 10,42 0,58 Turkcell 16,37 -0,43 7,01 Tümosan Motor ve Traktör 16,98 0,00 20,68 Tüpraş 105,00 1,35 -2,78 Türk Hava Yolları 12,90 0,00 -0,08 Türk İlaç Serum 15,61 0,97 Türk Prysmian Kablo 13,10 1,79 8,60 Türk Telekom 7,44 1,22 -8,06 Türk Traktör 170,00 -0,58 -0,22 Türker Proje Gayrimenkul 129,10 -0,31 14,35 Türkiye Sigorta 4,92 0,61 -20,36 Ufuk Yatırım 21,42 -4,12 59,85 Ulaşlar Turizm Yat. 3,97 0,51 -6,37 Ulusoy Elektrik 53,30 -0,74 3,80 Ulusoy Un Sanayi 5,28 -0,56 3,76 Umpaş Holding 1,23 0,82 -52,87 Uşak Seramik 1,86 1,09 -20,51 Utopya Turizm 23,90 -1,08 -38,40 Uzertaş Boya 33,50 -0,12 -40,81 Ülker Bisküvi 19,40 0,78 -13,07 Ünlü Yatırım Holding 4,97 -0,60 Vakıf Fin. Kir. 8,68 1,17 154,69 Vakıf GMYO 1,53 2,00 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 6,57 -0,45 -10,73 Vakıflar Bankası 3,61 0,56 -23,35 Vakko Tekstil 10,28 0,29 64,05 Vanet Gıda 5,98 -1,48 -22,64 VBT Yazılım 23,34 -6,11 Verusa Holding 47,54 2,19 5,46 Verusaturk Girisim 22,26 0,27 70,60 Vestel 29,00 0,49 48,51 Vestel Beyaz Eşya 48,70 -1,14 30,29 Viking Kağıt 6,69 -2,62 -25,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,64 0,76 -11,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,60 -7,28 -7,16 Yataş 14,03 -0,50 -2,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,60 4,35 -18,18 Yeni Gimat GMYO 14,07 0,43 21,38 Yeşil GMYO 0,97 2,11 -29,71 Yeşil Yapı 1,15 2,68 -37,50 Yeşil Yatırım Holding 2,23 4,69 -47,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.241,50 4,09 -27,94 Yonga Mobilya 21,40 -0,47 -28,16 Yükselen Çelik 5,33 -0,56 1,88 Yünsa 10,63 0,47 -23,48 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,63 0,62 -35,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara